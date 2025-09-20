10 nejlepších alternativ Speechmatics pro přesný převod řeči na text v roce 2025

Technologie převodu řeči na text prošla dlouhým vývojem. To, co dříve trvalo hodiny, nyní zabere jen několik minut a výsledky jsou přesnější než kdykoli předtím.
Speechmatics je jedním z nejlepších nástrojů v této oblasti. Je přesný, rychlý a podporuje širokou škálu jazyků. Není však univerzálním řešením pro všechny.
Možná potřebujete přepis v reálném čase, označení mluvčích nebo lepší integraci, která odpovídá vašemu pracovnímu postupu a rozpočtu. Ať už jste vývojář, podcaster, novinář nebo profesionál v oblasti obsahu, existuje nástroj, který vyhovuje vašim potřebám.
V tomto průvodci najdete nejlepší alternativy Speechmatics. Každý konkurent přináší něco jiného – funkce, ceny nebo výkon. Jako bonus vám představíme revoluční funkci Talk to Text od ClickUp, která nejen přepisuje vaši řeč, ale také za vás udělá vaši práci!
Přehled nejlepších alternativ Speechmatics
Podívejte se na tento rychlý přehled nejlepších alternativ Speechmatics, které vám pomohou vylepšit váš pracovní postup při převodu řeči na text!
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Všechny velikosti týmů, které potřebují úkoly, přepis a spolupráci na jednom místě
|Talk to Text, ClickUp Brain a Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, Tasks, AI-powered Docs
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení pro podniky
|Deepgram
|Středně velké vývojářské týmy, které potřebují přepis v reálném čase založený na API
|Model Nova-3, přepis v reálném čase, diarizace mluvčích, inteligentní formátování
|Platba podle skutečného využití
|Google Speech-to-Text
|Velké týmy, které potřebují přesný, vícejazyčný přepis ve velkém měřítku
|Více než 125 jazyků, režimy v reálném čase a dávkové zpracování, vlastní slovník, identifikace mluvčího
|Platba podle skutečného využití
|Otter. ai
|Malé týmy, které potřebují automatizované poznámky a shrnutí z jednání
|Přepis v reálném čase, shrnutí, akční položky, Otter Chat
|Zdarma, placené od 16,99 $/uživatel/měsíc
|AssemblyAI
|Vývojářské týmy, které potřebují přepis s funkcemi AI, jako je sentiment a redigování
|Zpracování v reálném čase a dávkové zpracování, analýza sentimentu, redigování osobních údajů, detekce jazyka
|Zdarma; placené od 0,12 $ za hodinu
|Rev. ai
|Malé i velké týmy, které potřebují rychlý a vysoce přesný přepis
|Streamování a asynchronní přenos, vlastní slovníky, možnost lidského přepisu
|Cena od 14,99 $ za uživatele/měsíc
|Whisper
|Samostatní vývojáři, kteří potřebují open-source, vícejazyčný offline přepis
|Vícejazyčné, překlad do angličtiny, open-source, lokální nasazení
|Platba podle skutečného využití
|DeepSpeech
|Jednotlivci, kteří potřebují offline přepis v reálném čase na lokálních zařízeních
|Offline použití, v reálném čase, předem vycvičené modely, multiplatformní, open-source
|Zdarma (open-source)
|Gladia
|Středně velké týmy, které potřebují inteligentní vícejazyčný přepis s analytickými funkcemi
|Více než 100 jazyků, přepínání kódů, diarizace, shrnutí, sentiment
|Zdarma; placené od 0,612 $ za hodinu
|Braina
|Samostatní uživatelé, kteří potřebují offline diktování s funkcemi asistenta AI
|Diktování, vícejazyčná podpora, hlasové příkazy, offline režim a asistent AI.
|Zdarma, placené od 99 $ ročně
Co byste měli hledat v alternativách Speechmatics?
Výběr správného nástroje pro převod řeči na text závisí na tom, jak pracujete, jaké funkce potřebujete a kolik jste ochotni utratit. Zde jsou klíčové věci, na které se zaměřte při porovnávání alternativ:
- Vysoká přesnost přepisu: Upřednostněte nástroje pro přepis, které poskytují konzistentní a spolehlivé výsledky, a to i v případě přízvuků, hluku v pozadí nebo specializované slovní zásoby.
- Zpracování v reálném čase a hromadné zpracování: Vyberte si nástroj, který vám umožní přepisovat živý zvuk nebo hromadně nahrávat soubory, v závislosti na vašem pracovním postupu.
- Vlastní slovník: Přidejte vlastní termíny nebo odbornou terminologii, abyste zlepšili rozpoznávání a omezili ruční úpravy.
- Možnosti integrace: Propojte tento nástroj se svými stávajícími platformami, jako jsou editační software, software pro výuková videa, cloudové úložiště nebo CMS, a zefektivněte tak svůj proces.
- Škálovatelné ceny: Vyberte si plán, který odpovídá vašemu využití, ať už přepisujete několik minut nebo spravujete hodiny zvukových záznamů týdně.
- Podpora více jazyků: Ujistěte se, že nástroj podporuje jazyky a dialekty, se kterými pracujete, zejména v případě globálního obsahu.
- Identifikace mluvčího: Umožňuje jasné označení mluvčích, aby bylo snazší sledovat a upravovat přepisy.
- Formáty exportu: Ukládejte přepisy v požadovaných typech souborů – ať už se jedná o TXT, SRT nebo JSON pro postprodukci nebo vývoj.
- API přátelské k vývojářům: Pokud potřebujete zabudovat přepis do svých aplikací nebo systémů, použijte robustní a dobře zdokumentovaná API.
Nejlepší alternativy Speechmatics
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nyní, když víte, co hledat v alternativě k Speechmatics, pojďme se podívat na nejlepší nástroje pro rozpoznávání řeči, které stojí za vyzkoušení.
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a přepis na jedné platformě)
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě. To znamená, že nejen zaznamenává vaše schůzky, ale také vám pomáhá proměnit každou konverzaci v akci a výsledky! Je to přesvědčivá volba pro uživatele Speechmatics, zejména pro ty, kteří hledají platformu pro převod řeči na text, která má úplný kontext vaší práce a může za vás provádět úkoly.
S ClickUpem nemusíte přeskakovat z jednoho nástroje na druhý. Kombinuje pokročilé funkce převodu řeči na text s umělou inteligencí pro správu úkolů a projektů. Jste připraveni se rozloučit s neuspořádanou prací?
ClickUp Talk to Text
Talk to Text od ClickUp je výkonný nástroj pro diktování založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby zefektivnil váš pracovní postup převodem řeči na propracovaný, použitelný text.
Zde je přehled toho, co nabízí:
- Automatická úprava pomocí AI: Na rozdíl od standardního rozpoznávání řeči funkce Talk to Text od ClickUp nejen přepisuje, ale také inteligentně upravuje vaši řeč v reálném čase. Můžete si vybrat úroveň úprav, od minimálních oprav až po profesionální vylepšení.
- Kontextové zmínky a odkazy: Umělá inteligence rozpozná, kdy zmíníte kolegy, úkoly nebo dokumenty, a automaticky vloží správné odkazy nebo zmínky, díky čemuž vaše poznámky zůstanou použitelné a propojené v rámci ekosystému ClickUp.
- Osobní slovní zásoba: Nástroj se učí vaše jedinečné termíny, odbornou hantýrku a přezdívky, čímž zajišťuje přesné a personalizované přepisy.
- Vícejazyčná podpora: Diktujte ve svém rodném jazyce, protože ClickUp podporuje více než 50 jazyků pro globální týmy.
- Sjednocené vyhledávání a integrace: Diktujte kdekoli v ClickUp, komunikujte s pokročilými modely AI a vyhledávejte ve všech připojených aplikacích, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Funkce Talk to Text je integrována do ClickUp Brain MAX, desktopového AI doplňku ClickUp. Zde je stručný návod, jak používat tuto AI Super App:
ClickUp Brain
Jakmile je přepis hotový, přebírá práci ClickUp Brain. Jedná se o integrovaného asistenta s umělou inteligencí, který prohledá celou konverzaci, vybere klíčové body a shrne, co bylo řečeno. Poté provede něco velmi užitečného – promění tyto poznatky v úkoly, tedy skutečné, sledovatelné akční položky.
Každý úkol ClickUp vytvořený Brainem se nachází na vaší projektové tabuli. Můžete přidávat termíny, přiřazovat vlastníky a rozdělovat je na dílčí úkoly, takže vše zůstane organizované a propojené.
ClickUp AI Notetaker
Další na řadě je ClickUp AI Notetaker. Naplánujete hovor a aplikace se tiše připojí k vaší schůzce na Zoom, Google Meet nebo Teams. Není třeba spouštět nahrávání. Aplikace poslouchá, přepisuje a ukládá konverzaci v reálném čase přímo do vašeho pracovního prostoru.
Vaše přepisy, video soubory a shrnutí se ukládají přímo do soukromých dokumentů ClickUp Docs, kde jsou bezpečně uloženy a snadno dostupné. Navíc jsou všechny přepisy schůzek plně prohledávatelné, takže uživatelé mohou rychle najít, kdo co řekl, i když se schůzky nezúčastnili nebo potřebují stručné shrnutí.
ClickUp Clips
Chcete přidat více kontextu k úkolu? Použijte ClickUp Clips. Nahrajte svou obrazovku, vysvětlete další krok nebo proveďte svůj tým rozhodnutím. Klip se uloží k úkolu. Nyní se váš tým nemusí ptát dvakrát – mají váš hlas a vaši obrazovku na jednom místě.
Pokud potřebujete kontextové odpovědi na jakoukoli práci, dokument nebo konverzaci v ClickUp, stačí se zeptat Brain. Během několika sekund vám poskytne to, co potřebujete.
Díky automatizaci shrnutí a sdílení znalostí mohou týmy snížit čas strávený hledáním informací a zbytečnými schůzkami a soustředit se na úkoly s vysokou prioritou.
ClickUp také podporuje integraci s nástroji pro schůzky a transkripčními službami třetích stran. Pokud například používáte Tactiq pro transkripce, můžete spustit automatizaci a vytvořit odpovídající úkol v ClickUp, čímž zajistíte, že nikdy nezmeškáte žádné následné kroky, ať už používáte jakoukoli platformu.
Týmy mohou také používat API nebo integrační platformy k synchronizaci dat mezi ClickUp a jinými nástroji pro schůzky nebo analýzy, čímž dále zefektivní pracovní postupy.
S ClickUpem se každá funkce navazuje na další. Schůzka se stává přepisem. Přepis se stává úkolem. Úkol se stává projektem. A projekt je hotový – vše na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí ClickUp Chat můžete posílat kontextové zprávy do kanálu svého týmu a zajistit tak, že celý tým bude mít přehled o poznatcích a dalších krocích. Organizujte a sledujte opakující se schůzky, programy, body k diskusi a úkoly na jednom místě pomocí šablony ClickUp Recurring Meeting Notes Template.
- Vytvořte silnější komunikační strategii díky spolupráci na tabulkách ClickUp Whiteboards a proměňte nápady v úkoly.
- Zaznamenávejte hodiny pomocí ClickUp Time Tracking pro fakturaci nebo produktivitu.
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí vlastních stavů a vlastních polí, abyste mohli kategorizovat, spravovat a vizualizovat poznámky z jednání a úkoly.
- Přepínejte mezi zobrazeními – seznam, tabule, kalendář, Ganttův diagram – podle toho, jak váš tým pracuje.
- Ovládejte, kdo co vidí, pomocí oprávnění založených na rolích pro lepší zabezpečení dat.
Omezení ClickUp
- Počáteční nastavení může zabrat nějaký čas, než ho přizpůsobíte svému pracovnímu postupu.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, návrhy dokumentů a dokonce i přepsat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů. Nové vylepšení kalendáře a Ganttova diagramu usnadňují plánování.
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Integrovaná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, návrhy dokumentů a dokonce i přepsat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů. Nové vylepšení kalendáře a Ganttova diagramu usnadňují plánování.
2. Deepgram (nejlepší pro převod řeči na text v reálném čase, vhodný pro vývojáře a ve velkém měřítku)
API Deepgram pro převod řeči na text je určeno pro vývojáře, kteří potřebují rychlý a přesný přepis v reálném čase.
Jeho model Nova-3 zvládá náročné zvukové podmínky – hluk v pozadí, přeslechy a více mluvčích. Ať už přepisujete hovory, rozhovory nebo živé přenosy, Deepgram poskytuje čistý výstup s nízkou latencí.
Zároveň chrání citlivá data. Díky integrované funkci redigování a inteligentnímu formátování můžete vytvářet čitelné a bezpečné přepisy bez nutnosti dodatečné úpravy. Pokud do aplikace nebo služby integrujete hlasové funkce, Deepgram vám poskytne nástroje, které vám to umožní – rychle a ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Deepgram
- Přepisujte jasně s modelem Nova-3 – i v hlučném prostředí nebo v prostředí s více mluvčími.
- Streamujte zvuk v reálném čase pomocí API s nízkou latencí, které je určeno pro živé použití.
- Automaticky identifikujte mluvčí, abyste oddělili hlasy a označili konverzace.
- Okamžitě formátujte přepisy pomocí vestavěné interpunkce a přehledné struktury.
- Chraňte citlivé informace pomocí automatického redigování osobních údajů během přepisu.
- Pracujte ve více než 30 jazycích s integrovanou podporou pro globální týmy a obsah.
Omezení Deepgram
- Žádný vestavěný editor přepisů ani uživatelské rozhraní – pouze API
Ceny Deepgram
- Platba podle skutečného využití: kredit v hodnotě 200 $ zdarma
- Růst: 4000+ USD ročně
- Enterprise: 15 000 $+ ročně
Hodnocení a recenze Deepgram
- G2: 4,6/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o Deepgramu?
Funkce, která nás zaujala nejvíce, je vysoká přesnost přepisů Deepgram. API Deepgram jsme začlenili do našeho stávajícího pracovního postupu s naší technologií pro generování přepisů záznamů z jednání pro naše kvalitativní použití, kde generuje spolehlivé výstupy s vysokou přesností.
Funkce, která nás zaujala nejvíce, je vysoká přesnost přepisů Deepgram. API Deepgram jsme začlenili do našeho stávajícího pracovního postupu s naší technologií pro generování přepisů záznamů z jednání pro naše kvalitativní použití, kde generuje spolehlivé výstupy s vysokou přesností.
📮 ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu nikdy nevyzkoušelo použití AI k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří AI používají, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž.
Tento rozdíl může být více než jen technologická propast. Zatímco první uživatelé dosahují měřitelných zisků, většina možná podceňuje, jak transformativní může být AI při snižování kognitivní zátěže a získávání času.
🔥 ClickUp Brain tuto mezeru vyplňuje hladkou integrací umělé inteligence do vašeho pracovního postupu. Naše umělá inteligence zvládne vše od shrnutí vláken a návrhu obsahu až po rozdělení složitých projektů a generování dílčích úkolů. Není třeba přepínat mezi nástroji ani začínat od nuly.
💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením zpráv o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro vytváření zpráv ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
3. Google Speech-to-Text (nejlepší pro vícejazyčné přepisy na podnikové úrovni)
Zpracováváte globální audio v různých jazycích a časových pásmech? Google Cloud Speech-to-Text přepisuje velké objemy obsahu v reálném čase.
API podporuje více než 125 jazyků a umí přidávat interpunkci, filtrovat vulgární výrazy a rozdělovat text na přehledné a čitelné části.
Potřebujete vědět, kdo co řekl? O to se postará diarizace mluvčích a časové značky na úrovni slov. Výsledky můžete také doladit pomocí vlastních slovníků a přizpůsobení modelů.
Pokud je váš případ použití globální, rychlý a komplexní, transkripční engine Google vám bude stačit.
Nejlepší funkce Google Speech-to-Text
- Přepisujte podle svých potřeb pomocí režimů streamování, dávkového zpracování nebo asynchronního zpracování.
- Přidejte vlastní termíny pomocí přizpůsobeného slovníku pro větší přesnost.
- Sledujte zvuk přesně pomocí časových značek na úrovni slov pro snadnou kontrolu.
- Vylepšete výsledky přizpůsobením modelů tak, aby odpovídaly vašemu použití.
- Automatické oddělení mluvčích pomocí vestavěné diarizace
Omezení služby Google Speech-to-Text
- Problémy se silnými přízvuky a dialekty
- Nižší přesnost v hlučném prostředí
Ceny služby Google Speech-to-Text
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze služby Google Speech-to-Text
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o službě Google Speech-to-Text?
Recenze G2 říká:
Oproti jiným programům se mi líbí přesnost přepsaného obsahu. Díky vynikající umělé inteligenci a strojovému učení identifikuje chybně napsaná/nesprávně vyslovená slova a opravuje je.
Oproti jiným programům se mi líbí přesnost přepsaného obsahu. Díky vynikající umělé inteligenci a strojovému učení identifikuje chybně napsaná/nesprávně vyslovená slova a opravuje je.
💡 Tip pro profesionály: Dobrá dokumentace zabraňuje zablokování práce. Použijte ClickUp Brain a proměňte chaotické poznámky v přehledné dokumenty, které lze snadno sdílet.
4. Otter. ai (nejlepší pro automatické poznámky a shrnutí z jednání)
Pokud trávíte většinu času na schůzkách, Otter. ai je pro vás to pravé. Poslouchá, zapisuje a organizuje vaše konverzace, takže vy to nemusíte dělat.
Připojí se k vašim hovorům v Zoom, Microsoft Teams nebo Google Meet. Zatímco mluvíte, provádí přepis v reálném čase. Po skončení schůzky vygeneruje shrnutí pomocí umělé inteligence a vybere body k akci.
S Otter Chat můžete klást otázky týkající se vašich minulých schůzek a získat okamžité odpovědi. Potřebujete najít, co někdo řekl minulý týden? Stačí se zeptat. Pokud váš tým chce přehledné a prohledávatelné poznámky ze schůzek, aniž by hnul prstem, Otter. ai je skvělá volba.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Přepisujte schůzky živě pomocí zachycování v reálném čase, jak se odehrávají.
- Automaticky shrňte klíčové body po každém hovoru
- Zvýrazněte další kroky pomocí integrované detekce akčních položek.
- Hladce se připojte díky integraci se Zoomem, Teams a Google Meet.
- Rychle prohledávejte minulé schůzky pomocí Otter Chat jako chytrého asistenta.
- Pracujte kdekoli s mobilními a desktopovými aplikacemi pro iOS, Android a web.
Omezení Otter. ai
- Při exportu přepisů mohou nastat problémy s formátováním.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Otter. ai je skvělý nástroj umělé inteligence pro přepis zvukových a obrazových záznamů. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvukového záznamu. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost. Prémiovou verzi používám již dlouhou dobu a nedávná aktualizace, díky které vám umělá inteligence pomáhá extrahovat požadované informace z konverzace, je velmi užitečná.
Otter. ai je skvělý nástroj umělé inteligence pro přepis zvukových a obrazových záznamů. Prémiová verze je skvělá, protože umožňuje nahrát více minut zvukového záznamu. Nejlepší na ní je časové razítko a přesnost. Prémiovou verzi používám již dlouhou dobu a nedávná aktualizace, díky které vám umělá inteligence pomáhá extrahovat požadované informace z konverzace, je velmi užitečná.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné nástroje pro nahrávání obrazovky bez vodoznaku
5. AssemblyAI (nejlepší pro vývojáře, kteří vytvářejí aplikace využívající rozpoznávání řeči ve velkém měřítku)
AssemblyAI je vybaveno výkonným API, které převádí zvuk na text – a vývojářům nabízí ještě mnohem více.
Získáte přepis v reálném čase i asynchronní přepis. Model Universal je vysoce přesný, a to i v hlučném zvukovém prostředí. Podporuje také více než 99 jazyků a dokáže automaticky rozpoznat jazyk.
Chcete víc než jen slova? AssemblyAI přidává chytré funkce, jako je analýza sentimentu, detekce témat a moderování obsahu. Dokonce automaticky odstraňuje citlivé informace.
Pokud do své aplikace přidáváte hlasové funkce, tento nástroj vám poskytne flexibilitu pro škálování a inteligenci pro růst.
Nejlepší funkce AssemblyAI
- Přepisujte živě nebo později pomocí zpracování v reálném čase a dávkového zpracování.
- Analyzujte konverzace pomocí sentimentu, označování témat a moderování obsahu.
- Automaticky skryjte citlivé informace pomocí redigování osobních údajů.
- Okamžitě rozpoznávejte jazyky díky podpoře více než 99 jazyků a dialektů.
- Jasně označujte mluvčí pomocí vestavěné diarizace pro audio s více osobami.
Omezení AssemblyAI
- Streamovací přístup je k dispozici pouze u placených tarifů.
- Pouze cloud, žádné nasazení na místě
Ceny AssemblyAI
- Zdarma: kredit v hodnotě 50 $ zdarma
- Platba podle skutečného využití: Od 0,15 USD za hodinu
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze AssemblyAI
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
👀 Věděli jste, že pouze 7 % komunikace pochází ze slov, která skutečně používáte? Zbytek tvoří tón hlasu a řeč těla, které mohou rozhodnout o tom, jak bude vaše sdělení přijato.
Pokud vedete tým, nezáleží jen na tom, co říkáte, ale také na tom, jak to říkáte. Naučte se, jak přizpůsobit svůj styl komunikace, abyste dosáhli lepších výsledků.
6. Rev. ai (nejlepší pro rychlý převod řeči na text s přesností na úrovni člověka)
Rev. ai je další nástroj pro vývojáře, kteří potřebují přesné rozpoznávání řeči. Nabízí jak přepis v reálném čase, tak asynchronní přepis prostřednictvím jednoduchého API.
Platforma podporuje více než 30 jazyků a zahrnuje funkce jako diarizace mluvčích, vlastní slovníky a analýza sentimentu. Je navržena tak, aby s vysokou přesností zpracovávala různorodé zvukové vstupy. Rev. ai také poskytuje služby lidského přepisu pro scénáře, kde je nezbytná maximální přesnost.
Nejlepší funkce Rev. ai
- Přepisujte živý nebo nahraný zvuk s podporou asynchronního přenosu a streamování.
- Naučte nástroj pomocí vlastního slovníku specifických termínů pro dané odvětví.
- Získejte rychle přehled díky analýze sentimentu a témat
- Automatická detekce jazyků pro zefektivnění vícejazyčného přepisu
- Vyberte si přesnost na úrovni člověka s 99% přesností ručních přepisů.
Omezení Rev. ai
- Každá streamovací relace je omezena na 3 hodiny.
- V současné době nejsou k dispozici žádné možnosti nasazení na místě.
Ceny Rev. ai
- Reverb Transcription: 0,20 $/hodina
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rev. ai
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Nedostatek recenzí
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro firemní komunikaci pro efektivní zasílání zpráv
7. Whisper (nejlepší pro open-source, vícejazyčný přepis s flexibilním nasazením)
Whisper je open-source model převodu řeči na text od OpenAI. Je trénován na stovkách tisíc hodin zvukových záznamů v mnoha jazycích. To mu dává výhodu při zpracování přízvuků, šumu v pozadí nebo neformální řeči.
Umí přepisovat v více než 99 jazycích a také je překládat do angličtiny. Whisper můžete spustit lokálně a mít tak plnou kontrolu, nebo můžete použít API OpenAI, pokud dáváte přednost hostovanému řešení.
Je určen pro vývojáře, kteří požadují výkon, přesnost a flexibilitu – a to vše bez placení licenčních poplatků.
Nejlepší funkce Whisper
- Překládejte řeč do angličtiny z více jazyků okamžitě
- Přizpůsobte si a nasazujte s přístupem k open source
- Spouštějte jej offline a získejte úplnou kontrolu a soukromí na lokálních zařízeních.
- Snadná integrace prostřednictvím API nebo přímo do vašich vlastních aplikací
- Zvládněte náročné zvukové soubory pomocí modelu vytvořeného pro akcenty a šum na pozadí.
Omezení Whisper
- API v současné době podporuje soubory o velikosti až 25 MB.
- Může vložit text, který ve skutečnosti nebyl vysloven.
Ceny Whisper
- Platba podle skutečného využití: 0,006 USD za minutu přes OpenAI API
- Vlastní hosting: Zdarma (open source)
Hodnocení a recenze Whisper
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
💡 Tip pro profesionály: Používáte API pro přepis? Může se vám zobrazit stavová zpráva typu „ověření úspěšné, čekání“ – to znamená, že vaše žádost je právě zpracovávána. Pro ladění vyhledejte v protokolech ray ID. Pomůže vám přesně sledovat, kam byla žádost směrována a co se dělo v pozadí.
8. DeepSpeech (nejlepší pro offline přepis v reálném čase na lokálních zařízeních)
DeepSpeech je open-source engine pro převod řeči na text vyvinutý společností Mozilla. Funguje offline, takže máte plnou kontrolu nad svými daty.
Model je založen na hlubokém učení a funguje na zařízeních tak malých, jako je Raspberry Pi. Lze jej používat na Windows, Mac nebo Linux bez přístupu k internetu.
Obsahuje předem vycvičené modely pro angličtinu, ale v případě potřeby je můžete doladit i pro jiné jazyky. Ačkoli Mozilla již tento projekt aktivně nepodporuje, open-source komunita v tom pokračuje.
Pokud potřebujete soukromý offline přepis v reálném čase, DeepSpeech je dobrým výchozím bodem.
Nejlepší funkce DeepSpeech
- Přepisujte offline bez nutnosti připojení k internetu
- Spouštějte kdekoli na Windows, Mac, Linux nebo Raspberry Pi.
- Začněte rychle s předem vycvičenými anglickými modely, které jsou připraveny k použití.
- Zpracovávejte zvuk živě s přepisováním v reálném čase
- Vytvořte si vlastní řešení pomocí Pythonu, C++, JavaScriptu nebo podpory .NET.
Omezení DeepSpeech
- Omezeno na angličtinu, pokud není přizpůsobeno na míru
- Přesnost může klesnout v případě přízvuků nebo hlučného zvuku.
Ceny DeepSpeech
- Bezplatný a open-source pod licencí Mozilla Public License.
Hodnocení a recenze DeepSpeech
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
📖 Přečtěte si také: Šablony plánů komunikace v rámci projektu zdarma: Excel, Word a ClickUp
9. Gladia (nejlepší pro vícejazyčný přepis v reálném čase s audio inteligencí)
Gladia převádí řeč na text, ale tím to nekončí. Rozumí emocím, rozpoznává mluvčí a shrnuje to, co bylo řečeno, a to vše v rámci jednoho volání API.
Funguje ve více než 100 jazycích a zvládá přepínání kódů uprostřed věty. To znamená, že se nezamotá, když mluvčí v rámci jedné konverzace přepínají mezi angličtinou, francouzštinou nebo španělštinou.
Pokud vytváříte hlasové funkce pro globální publikum a potřebujete více než jen prostý text, Gladia vám do transkripce vnáší skutečnou inteligenci.
Nejlepší funkce Gladia
- Jasné oddělení mluvčích pomocí automatické diarizace
- Rychle přidávejte kontext pomocí audio inteligence, jako jsou shrnutí a sentiment.
- Naučte nástroj pomocí vlastního slovníku specifických termínů pro dané odvětví.
- Sledujte každé slovo pomocí podrobných časových značek na úrovni slov.
- Přepisujte smíšené jazyky s podporou přepínání kódů pro přízvuky a dialekty.
Omezení Gladia
- Vyžaduje integraci do stávajících aplikací.
- V současné době nejsou k dispozici žádné možnosti nasazení na místě.
Ceny Gladia
- Zdarma: 0 $/měsíc (včetně 10 hodin/měsíc)
- Pro a Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Gladia
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Braina (nejlepší pro offline diktování s funkcemi asistenta AI)
Braina je nástroj pro převod řeči na text, který slouží zároveň jako osobní asistent. Umožňuje vám diktovat do jakékoli aplikace – Word, Gmail nebo prohlížeč – a podporuje více než 100 jazyků.
Funguje offline, nevyžaduje hlasový trénink a zvládá technické termíny, jako je lékařský nebo právní žargon. Můžete jej také naučit vlastní slova a fráze. Kromě diktování dokáže Braina otevírat soubory, přehrávat hudbu, vyhledávat na webu a dokonce automatizovat úkoly – to vše pomocí hlasu.
Nejlepší funkce Braina
- Diktujte kdekoli hlasem – v aplikaci Word, prohlížečích nebo jakékoli aplikaci.
- Přidejte své termíny pomocí vlastního slovníku pro jména nebo specializované termíny.
- Pracujte offline bez nutnosti připojení k internetu
- Ovládejte svůj počítač bez použití rukou pomocí hlasových příkazů.
- Používejte svůj telefon jako bezdrátový mikrofon s mobilní integrací.
Omezení Braina
- Není k dispozici pro macOS nebo Linux.
- Ve srovnání s moderními aplikacemi může působit zastarale.
Ceny Braina
- Braina Lite: zdarma
- Braina Pro: 99 $/rok
- Braina Pro Plus: 199 $ na 2 roky
- Braina Pro Ultra: 299 $ na 3 roky
Hodnocení a recenze Braina
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Braina?
Pro mě bylo obtížné se s ním naučit pracovat a ačkoli Braina měla všechny funkce, které jsem potřeboval, a všechny fungovaly docela dobře, byla pro mě příliš drahá. Celkový výkon však hodnotím známkou A+.
Pro mě bylo obtížné se s ním naučit pracovat a ačkoli Braina měla všechny funkce, které jsem potřeboval, a všechny fungovaly docela dobře, byla pro mě příliš drahá. Celkový výkon však hodnotím známkou A+.
Změňte způsob, jakým zpracováváte schůzky a přepisy, pomocí ClickUp.
Přepis je jen začátek. ClickUp převádí vaše poznámky z jednání do konkrétních akcí. Pomáhá vám přiřazovat úkoly, sledovat pokrok a udržovat vše v pohybu – bez nutnosti přecházet mezi různými nástroji. Je navržen pro hlubší porozumění konverzacím a pomáhá týmům reagovat rychleji a efektivněji.
S ClickUp AI Notetaker nezískáte jen přepisy. Získáte chytré souhrny, další kroky a aktualizace v reálném čase spojené s vaší skutečnou prací.
Vše je na jednom místě – poznámky, úkoly, dokumenty, projekty, lidé a dokonce i média sdílená během schůzek. Navíc můžete vždy ověřit informace v kontextu svého pracovního prostoru – nemusíte prohledávat nesouvislé soubory.
Ať už působíte v oblasti technologií, vzdělávání nebo v jakémkoli jiném rychle se rozvíjejícím odvětví, pokud hledáte náhradu za Speechmatics, ClickUp vám nabízí více než jen přesné přepisy. Poskytuje vám systém, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte konverzace v dokončené úkoly.