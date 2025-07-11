8 nejlepších alternativ Baserow pro přizpůsobitelné databáze v roce 2025

Máte někdy pocit, že vám nástroj pro práci s databázemi bez nutnosti programování brání v rozvoji, místo aby vám pomáhal? Baserow nabízí přehledné rozhraní a jednoduché nastavení. S rostoucím objemem dat se však začínají objevovat nedostatky – pomalá spolupráce, omezená automatizace a příliš mnoho manuální práce.
Ať už vytváříte interní nástroje, spravujete pracovní postupy napříč několika týmy nebo sledujete velké objemy dat, potřebujete víc než jen základní nástroj pro tvorbu. Potřebujete škálovatelnost, inteligentní automatizaci a spolupráci v reálném čase.
Proto jsme pro vás připravili výběr nejlepších alternativ Baserow. Každá z nich je navržena tak, aby zvládala složité projekty, automatizovala nudné úkoly a udržovala váš tým v synchronizaci (aniž by vás přiváděla k šílenství). Pomůžeme vám vylepšit váš pracovní postup, jeden úkol (a tabulku) po druhém.
Proč zvolit alternativy Baserow?
Baserow je dobrá volba, pokud se chcete seznámit se světem bez kódování. Ale věc se má tak: moderní týmy potřebují víc než jen vylepšenou šablonu tabulky.
Zde je několik důvodů, proč se mnoho lidí rozhoduje pro lepší software pro správu úkolů a projektů namísto Baserow:
- Efektivnější správa úkolů a projektů: Získejte přístup k pokročilým nástrojům, které vám umožní snadno přiřazovat úkoly, sledovat pokrok a organizovat složité projekty.
- Spolupráce v reálném čase: Získejte okamžité aktualizace a koordinaci napříč více týmy díky funkcím pro spolupráci v reálném čase.
- Spoľahlivé škálování databází: Zvládněte rostoucí datové potřeby pomocí platforem, které podporují větší a škálovatelnější databáze.
- Snadná automatizace pracovních postupů: Zefektivněte provoz a eliminujte manuální práci díky funkcím automatizace pracovních postupů.
- Plné přizpůsobení pracovních prostorů: Přizpůsobte zobrazení, databáze a formuláře tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho týmu, pomocí pokročilých možností přizpůsobení.
- Komunikace bez problémů: Využijte integrovaný chat, komentáře, upozornění a integrace k posílení týmové komunikace a produktivity.
- Hladká integrace s vaší technologií: Propojte se se svými oblíbenými nástroji a aplikacemi prostřednictvím širšího integračního ekosystému.
👀 Věděli jste, že... Edgar F. „Ted“ Codd, anglický informatik a matematik, je považován za tvůrce základní teorie moderní správy databází, konkrétně relačního modelu.
Nejlepší alternativy Baserow v přehledu
Chcete zkrácenou verzi? Než se pustíme do podrobností, tady je váš přehled. Tyto nástroje přinesou nové způsoby řízení projektů, spolupráce v reálném čase a automatizace opakujících se úkolů.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Jednotlivci, malé podniky, střední firmy a podniky, které potřebují komplexní správu projektů a dat.
|Vlastní pole, zobrazení tabulek a seznamů, automatizace
|K dispozici jsou bezplatné tarify a přizpůsobení pro podniky.
|Airtable
|Malé a střední týmy a projektoví manažeři, kteří potřebují vizuální databáze s jednoduchým uživatelským rozhraním.
|Zobrazení mřížky, bloky, automatizace
|Zdarma; placené tarify začínají na 24 $/uživatel
|Quickbase
|Podniky a velké týmy spravující složité pracovní postupy a aplikace na podnikové úrovni
|Nízkokódový nástroj, automatizace, reportování
|30denní bezplatná zkušební verze, cena od 35 USD/uživatel
|Coda
|Funkčně propojené týmy a oddělení, které potřebují hybridní řešení dokumentů a databází
|Stránky, tabulky, balíčky
|Zdarma; placené tarify začínají na 12 $/uživatel
|Tadabase
|Malé podniky a provozní týmy vytvářející vlastní obchodní aplikace
|Nástroj pro tvorbu stránek metodou drag-and-drop, přístup založený na rolích
|Cena od 50 $ za uživatele
|Knack
|Malé podniky a neziskové organizace, které potřebují jednoduché online databáze a automatizaci pracovních postupů
|Online databáze, automatizace pracovních postupů
|Cena začíná na 59 $ za uživatele.
|NocoDB
|Vývojáři a technické týmy, které hledají open-source alternativu Airtable pro kolaborativní databáze
|Rozhraní podobné tabulkovému procesoru, integrace API
|Zdarma; placené tarify začínají na 15 $/uživatel
|Caspio
|Podniky a regulovaná odvětví, která potřebují vytvářet aplikace bez kódování s pokročilým zabezpečením
|Nástroj pro tvorbu webových stránek typu „point-and-click“, integrace
|Cena od 100 $ za uživatele
Nejlepší alternativy Baserow, které můžete použít
Tak dobře, vyhrňme si rukávy a pusťme se do toho. Nejedná se pouze o klony databáze Excel, ale o alternativy Baserow, které se jistě stanou vaším novým oblíbeným nástrojem, ať už hledáte jednoduchost nebo výkon na podnikové úrovni.
1. ClickUp (komplexní správa projektů a dat)
Pokud jste někdy toužili po aplikaci pro práci, která zvládne všechno a pracuje stejně tvrdě jako vy, ClickUp se stane vaším novým nejlepším přítelem.
Kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. ClickUp transformuje nejen vaše úkoly, ale celý váš pracovní postup a spojuje projektové řízení, dokumenty, databáze a spolupráci v reálném čase do jednoho komplexního balíčku.
Zobrazení ClickUp
Jednou z nejvýkonnějších (a nejoblíbenějších) funkcí je Vlastní zobrazení. Umožňuje vám zobrazit úkoly a zprávy podle vašich představ – bez nutnosti programování.
Například zobrazení tabulky ClickUp zobrazuje každý úkol jako řádek a pole jako sloupce. Představte si, že se úkoly a data vašeho projektu zobrazují jako tabulka, ale jsou chytřejší – plně interaktivní, přizpůsobitelné a přímo propojené s vašimi pracovními postupy.
Můžete přepínat mezi zobrazením tabulky a seznamu pro různé perspektivy – tabulka pro práci s velkým množstvím dat, seznam pro jednoduché sledování úkolů. Tato zobrazení vám také umožňují zjednodušit hromadné akce a používat klávesové zkratky pro zrychlení opakovaných aktualizací.
Baserow sice nabízí databázové tabulky, ale zobrazení tabulek v ClickUp je hladce propojeno se správou projektů a úkolů, takže můžete přiřazovat úkoly, sledovat pokrok a aktualizovat data projektu, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
ClickUp Vlastní pole
Vlastní pole ClickUp jsou také úzce integrována s funkcemi pro správu úkolů a projektů, což vám umožňuje spravovat strukturovaná data i akční pracovní položky na jednom místě.
Můžete přidat vlastní pole do seznamů, složek, prostorů nebo celého pracovního prostoru a sledovat jakékoli údaje relevantní pro váš tým, jako jsou podrobnosti o klientech, fáze projektu nebo rozpočtové údaje.
To přidává úkolům kontext a zvyšuje přehlednost reportů. Můžete také ovládat viditelnost a oprávnění v polích, čímž zajistíte ochranu citlivých dat.
Kromě toho můžete použít pole vzorců pro automatické výpočty bez nutnosti programování, čímž snížíte počet manuálních chyb.
Automatizace ClickUp
Chcete automatizovat více než jen čísla? Vyzkoušejte ClickUp Automations, který automaticky zpracovává všechny opakující se úkoly. Například: přiřazování úkolů členům týmu, aktualizace stavů nebo zasílání připomínek.
Umožňuje vám vytvářet pravidla, která spouštějí akce na základě stavu úkolu, změn přiřazených osob a termínů splnění. Tyto pravidla lze nastavit na úrovni prostoru, složky nebo seznamu.
Baserow se zaměřuje na správu databází a postrádá nativní automatizaci pracovních postupů pro úkoly a projektové procesy. Automatizace ClickUp jsou však vytvořeny pro správu projektů, což usnadňuje prosazování pracovních postupů a udržuje týmy na správné cestě.
ClickUp Docs
ClickUp Docs navíc centralizuje všechna projektová data, úkoly a dokumenty pro snadný přístup.
Členové týmu mohou přidávat komentáře, označovat kolegy, připojovat soubory a dokonce vytvářet společné dokumenty v rámci úkolů. Díky podrobným oprávněním podporuje práci více týmů na složitých projektech.
Můžete také organizovat své dokumenty jako profesionálové pomocí stránek a podstránek, abyste vytvořili jasnou hierarchii obsahu. Snadno je přeskupujte pomocí drag-and-drop a vnořujte související stránky pro lepší strukturu.
ClickUp Dashboards
Pro větší přehlednost zkuste použít ClickUp Dashboards. Umožní vám rychle zobrazit a změřit osobní pokrok, sledovaný čas vašeho týmu a výkonnost projektu.
Dashboardy konsolidují všechna data vašeho projektu – úkoly, časové osy, pokrok a metriky výkonu – do jediného přizpůsobitelného rozhraní, takže již nemusíte přepínat mezi několika nástroji nebo tabulkami.
Dashboardy si můžete přizpůsobit pomocí široké škály widgetů, jako jsou grafy, seznamy úkolů, kalendáře, sledování času a sledování cílů, aby zobrazovaly přesně ty informace, které váš tým potřebuje.
Na rozdíl od Baserow, který je primárně databázovým nástrojem, ClickUp kombinuje vizualizaci dat, praktické řízení projektů a úkolů a spolupráci a zároveň nabízí hlubší přizpůsobení a automatizaci pracovních postupů na jedné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte závislosti úkolů a kritické cesty pro správu složitých časových os projektů.
- Použijte ClickUp Mind Maps a ClickUp Whiteboards k brainstormingu a vizuálnímu propojení nápadů.
- Využijte integrované sledování času a přehledy pracovní zátěže k optimalizaci přidělování zdrojů.
- Díky šablonám ClickUp již nemusíte budovat struktury od nuly a zkrátíte dobu zapracování nových zaměstnanců.
- Omezte množství nástrojů a zvyšte produktivitu týmů, které spravují data i pracovní postupy, díky spolupráci v reálném čase, komentářům a @zmínkám.
Omezení ClickUp
- Mírná náročnost na zaučení pro nové uživatele
- Příležitostné zpomalení výkonu u velmi velkých pracovních prostorů
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postup celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci. Schopnost automatizovat procesy, přepínat mezi více zobrazeními (jako seznam, tabule a kalendář) a integrovat s jinými nástroji výrazně zvýšila moji denní produktivitu. Jedná se o komplexní platformu, která se perfektně přizpůsobuje našemu pracovnímu toku a zefektivňuje řízení týmu.
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postup celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci. Schopnost automatizovat procesy, přepínat mezi více zobrazeními (jako seznam, tabule a kalendář) a integrovat s jinými nástroji výrazně zvýšila moji denní produktivitu. Jedná se o komplexní platformu, která se perfektně přizpůsobuje našemu pracovnímu toku a výrazně zefektivňuje řízení týmu.
2. Airtable (nejlepší pro vizuální databáze s jednoduchým uživatelským rozhraním)
Pokud vám Baserow připadá příliš jednoduchý, Airtable může být vylepšením. Kombinuje elegantní, uživatelsky přívětivé rozhraní s flexibilitou, kterou potřebují pokročilí uživatelé.
Chcete vizuální prvky? Airtable vám nabízí bloky, které vám umožní vytvářet vlastní panely, grafy a další vizuální prvky bez znalosti programování.
Airtable přidává automatizaci nový rozměr. Můžete nastavit pracovní postupy, které zpracovávají opakující se úkoly, jako je aktualizace záznamů nebo odesílání e-mailů. Díky mnoha integracím, které udržují vaše aplikace a data synchronizované, vám Airtable umožňuje pracovat chytřeji, aniž byste museli ovládat programování.
Nejlepší funkce Airtable
- Organizujte úkoly a projekty bez námahy pomocí intuitivního zobrazení mřížky.
- Rozšiřte funkčnost pomocí modulárních bloků pro grafy, mapy a časové osy.
- Automatizujte pracovní postupy a plynule se propojte s oblíbenými aplikacemi třetích stran.
- Využijte obrovskou knihovnu šablon Airtable, abyste mohli začít rychleji.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů, příloh a připomínek.
Omezení Airtable
- S rozšiřováním týmu se může cena zvýšit.
- Omezené nástroje pro vytváření reportů ve srovnání s některými platformami zaměřenými na podniky
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Business: 54 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Airtables je skvělý pro sledování a zaznamenávání dat a má úžasné uživatelské rozhraní. Je jednoduchý a snadno se naučíte, jeho automatizace jsou výkonné a dokážou toho hodně. Nejvíc se mi na něm líbí propojení tabulek, protože umožňuje vyhledávací pole, která pomáhají tak dobře segmentovat data.
Airtables je skvělý pro sledování a zaznamenávání dat a má úžasné uživatelské rozhraní. Je jednoduchý a snadno se naučíte, jeho automatizace jsou výkonné a dokážou toho hodně. Nejvíc se mi na něm líbí propojení tabulek, protože umožňuje vyhledávací pole, která pomáhají tak dobře segmentovat data.
💡 Tip pro profesionály: Než začnete od nuly, prozkoumejte vestavěné šablony. Mnoho z těchto nástrojů nabízí hotová nastavení pro věci jako sledování projektů nebo CRM, což vám pomůže ušetřit čas a vyhnout se zbytečné práci.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu pravidelně používá automatizační nástroje a aktivně hledá nové příležitosti k automatizaci.
To poukazuje na významný nevyužitý potenciál pro zvýšení produktivity – většina týmů se stále spoléhá na manuální práci, kterou by bylo možné zefektivnit nebo zcela eliminovat.
Díky AI agentům ClickUp je snadné vytvářet automatizované pracovní postupy, i když jste automatizaci nikdy předtím nepoužívali. Díky šablonám typu plug-and-play a příkazům založeným na přirozeném jazyce je automatizace úkolů dostupná pro všechny členy týmu!
💫 Skutečné výsledky: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % díky dynamickým dashboardům a automatizovaným grafům ClickUp, které proměnily hodiny ruční práce v přehledy v reálném čase.
3. Quickbase (nejlepší pro složité pracovní postupy a aplikace na podnikové úrovni)
Quickbase je platforma bez nutnosti programování, která je určena pro složitější pracovní postupy, jako jsou schvalování, dodržování předpisů a vícestupňové procesy, které vyžadují pečlivou koordinaci. Často ji používají větší týmy, které chtějí vytvářet vlastní aplikace, automatizovat opakující se úkoly a zajistit tok dat mezi jednotlivými odděleními.
Ve srovnání s Baserow se více přiklání k „těžkému“ konci spektra. Získáte také spolehlivé nástroje pro vytváření reportů a silné bezpečnostní funkce, díky čemuž se hodí pro odvětví s přísnými požadavky na dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Quickbase
- Vytvářejte aplikace na míru pomocí vizuálního nástroje s nízkými požadavky na kódování.
- Vytvářejte vícestupňové schvalovací řetězce s podmíněnou logikou pro složité pracovní postupy.
- Vytvářejte zprávy a analýzy v reálném čase pro lepší rozhodování.
- Hladké propojení se stávajícími systémy a nástroji třetích stran
- Zajistěte robustní zabezpečení a soulad s předpisy ve všech svých projektech.
Omezení Quickbase
- Vyšší cena je vhodnější pro podnikové rozpočty.
- Naučte se pokročilé přizpůsobení
Ceny Quickbase
- Bezplatná zkušební verze na 30 dní
- Tým: Od 35 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Business: Od 55 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Quickbase
- G2: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Quickbase?
Recenze Capterra říká:
Quick Base nabízí přizpůsobitelné databázové aplikace, rychlý vývoj, přístupnost v cloudu, škálovatelnost, integrační možnosti, zabezpečení a automatizaci, čímž zvyšuje efektivitu organizace. .
Quick Base nabízí přizpůsobitelné databázové aplikace, rychlý vývoj, přístupnost v cloudu, škálovatelnost, integrační možnosti, zabezpečení a automatizaci, čímž zvyšuje efektivitu organizace. .
4. Coda (nejlepší pro hybridní dokumenty + databáze)
Coda kombinuje vzhled dokumentu s výkonem databáze a poskytuje týmům flexibilní prostor pro vytváření vlastních pracovních postupů bez nutnosti přecházet mezi různými nástroji. Kombinuje text, tabulky a funkce podobné aplikacím na jednom místě, takže můžete psát, organizovat a automatizovat, aniž byste museli opustit stránku.
Coda vyniká nad Baserow svou všestranností. Namísto používání samostatných nástrojů pro dokumenty, úkoly a tabulky můžete vše spojit do jednoho dynamického dokumentu. Stránky a tabulky fungují ruku v ruce, což vám umožňuje vytvářet interaktivní databáze spolu s písemnými plány nebo poznámkami z jednání.
Pomocí balíčků a tlačítek se můžete připojit ke kolaboračním nástrojům, jako jsou Slack, Jira nebo Google Calendar, a spouštět akce, aniž byste museli opustit dokument. Pokud hledáte alternativy k Airtable, ale chcete něco komplexnějšího, stojí za zvážení Coda.
Nejlepší funkce Coda
- Spojte dokumenty, databáze a aplikace do jednoho společného pracovního prostředí.
- Vytvářejte interaktivní tabulky s relačními daty a vzorci.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí tlačítek, balíčků a integrací.
- Přizpůsobte stránky tak, aby přesně odpovídaly vašim procesům a stylu.
- Sdílejte aktualizace v reálném čase na stránkách týmu díky synchronizovaným změnám dokumentů.
Omezení Coda
- Zpočátku to může být kvůli jeho flexibilitě trochu matoucí.
- Pokročilé funkce vyžadují určité zaučení.
Ceny Coda
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Pro: 12 $/měsíc za Doc Maker
- Tým: 36 $/měsíc za Doc Maker
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Coda?
Nabízí spoustu možností. Můžete psát dokumentaci, vytvářet (složité) tabulky, vytvářet stránky uvnitř stránek, zmiňovat osoby a stránky, integrovat s miro, google sheets/docs/etc, vkládat obrázky, odkazy... Myslím, že je to nejkomplexnější nástroj, jaký jsem kdy použil. [Ale] některé funkce a možnosti nejsou příliš jasné a intuitivní. Ačkoli je rozhraní velmi uživatelsky přívětivé, musíte přijít na to, jak používat určité funkce.
Nabízí spoustu možností. Můžete psát dokumentaci, vytvářet (složité) tabulky, vytvářet stránky uvnitř stránek, zmiňovat osoby a stránky, integrovat s miro, google sheets/docs/etc, vkládat obrázky, odkazy... Myslím, že je to nejkompletnější nástroj, jaký jsem kdy použil. [Ale] některé funkce a možnosti nejsou příliš jasné a intuitivní. Ačkoli je rozhraní velmi uživatelsky přívětivé, musíte přijít na to, jak používat určité funkce.
5. Tadabase (nejlepší pro vlastní obchodní aplikace)
Tadabase je jako hřiště bez kódování pro podnikatele, kteří chtějí rychle realizovat své nápady na aplikace. Odstraňuje složitost ve prospěch intuitivního rozhraní typu drag-and-drop, díky čemuž je snadné vytvořit cokoli od klientských portálů po interní sledovací systémy bez nutnosti kódování.
Tadabase předčí Baserow svými rozsáhlými možnostmi přizpůsobení a ovládání. Můžete přesně doladit, co každý uživatel vidí, pomocí přístupu založeného na rolích, vytvářet elegantní formuláře a zprávy a navrhovat aplikace, které vypadají skvěle na všech zařízeních. Je vytvořen pro týmy, které chtějí plně funkční aplikaci, která odráží jejich pracovní postupy do nejmenších detailů.
Jeho automatizační funkce také zajišťují méně manuální práce a více času stráveného tím, co skutečně posouvá vaše podnikání vpřed.
Nejlepší funkce Tadabase
- Nastavte pokročilé ovládací prvky uživatelských oprávnění a bezpečně přizpůsobte přístup.
- Navrhujte propracované aplikace přizpůsobené pro mobilní zařízení, doplněné o formuláře, grafy a přehledy.
- Automatizujte pracovní postupy a upozornění, aby vše za kulisami fungovalo hladce.
- Vytvářejte portály pro klienty s přihlašováním pod značkou a responzivním uživatelským rozhraním.
Omezení Tadabase
- Zvládnutí pokročilých funkcí vyžaduje čas
- Možnosti integrace jsou omezenější než u některých konkurentů.
Ceny Tadabase
Pro týmy i jednotlivce
- Starter: 50 $/měsíc
- Růst: 125 $/měsíc
- Professional: 250 $/měsíc
- Elite: 450 $/měsíc
Pro agentury a prodejce
- Essentials: 500 $/měsíc
- Pokročilá: 750 $/měsíc
- Elite: 1 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Tadabase
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 25 recenzí)
6. Knack (nejlepší pro malé podniky a neziskové organizace)
Knack zachovává příjemnou jednoduchost a zároveň nabízí vysoký výkon. Je navržen pro malé podniky a neziskové organizace, které potřebují snadný způsob, jak vytvářet online databáze a zefektivnit pracovní postupy bez technických problémů.
Knack se od Baserow odlišuje svým důrazem na použitelnost a širokou škálou šablon, díky nimž se můžete snadno pustit do práce.
Knack vám umožní vytvořit vše od adresářů a inventárních systémů až po registrace událostí a CRM bez znalosti programování. Jeho automatizace pracovních postupů zajišťuje, že opakující se úkoly, jako jsou schvalování nebo oznámení, jsou zpracovávány v pozadí, zatímco přizpůsobitelné role uživatelů znamenají, že máte přesnou kontrolu nad tím, kdo co vidí.
Nejlepší funkce Knack
- Vytvářejte online databáze pomocí intuitivního nástroje pro tvorbu databází.
- Automatizujte úkoly a zjednodušte schvalování
- Přizpůsobte si role a oprávnění uživatelů pro bezpečný přístup.
- Spusťte CRM, adresáře nebo nástroje pro správu zásob pomocí startovacích sad specifických pro dané odvětví.
- Využijte rozvržení optimalizované pro mobilní zařízení a užijte si plynulý zážitek.
Omezení Knack
- Omezené pokročilé analytické a reportovací nástroje
- Může být nákladné s pokročilými doplňky funkcí
Ceny Knack
- Starter: 59 $/měsíc
- Pro: 119 $/měsíc
- Firemní: 269 $/měsíc
- Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Knack
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Knacku?
Knack je natolik jednoduchý, že s ním může téměř kdokoli vytvořit velmi užitečné databázové aplikace. Zároveň je však extrémně robustní a nabízí velmi pokročilé funkce pro uživatele s trochu většími zkušenostmi. Poněkud omezená schopnost lepšího formátování a rozvržení stránek v podrobných zprávách a formulářích.
Knack je natolik jednoduchý, že s ním může téměř kdokoli vytvořit velmi užitečné databázové aplikace. Zároveň je však extrémně robustní a nabízí velmi pokročilé funkce pro uživatele s trochu většími zkušenostmi. Poněkud omezená schopnost lepšího formátování a rozvržení stránek v podrobných zprávách a formulářích.
🧠 Zajímavost: Slovo „databáze“ se poprvé objevilo ve vojenském světě kolem roku 1964. Tehdy se nejednalo o aplikace nebo webové stránky, ale o sdílené datové systémy pro počítače s časovým sdílením používané v obraně!
7. NocoDB (nejlepší open-source alternativa k Airtable)
NocoDB je dobrá volba, pokud chcete flexibilitu Airtable, ale svobodu open-source nástrojů. Transformuje jakoukoli databázi SQL na inteligentní uživatelské rozhraní pro spolupráci v tabulkovém procesoru, které vám umožní vizuálně spravovat data, aniž byste se vzdali kontroly nad svým backendem.
To, co činí NocoDB o krok lepší než Baserow, je jeho open-source povaha a design zaměřený na API. Získáte plnou transparentnost, možnost vlastního hostingu a platformu, kterou vývojáři milují pro její přizpůsobivost. Rozhraní podobné tabulkovému procesoru je známé a uživatelsky přívětivé, ale je navrženo tak, aby se dalo snadno škálovat a integrovat do vašich stávajících systémů.
Nejlepší funkce NocoDB
- Okamžitě se připojte k existujícím relačním databázím a přeměňte je na inteligentní rozhraní tabulkového procesoru.
- Spolupracujte s týmy pomocí známých a intuitivních zobrazení mřížky, galerie, kanbanu a formulářů.
- Vytvářejte vztahy mezi tabulkami pomocí výkonných propojovacích polí pro relační modelování dat.
- Automatizujte procesy integrací se softwarem pro správu pracovních postupů, jako jsou Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, e-mail a další API třetích stran, prostřednictvím vestavěného obchodu s aplikacemi.
- Sdílejte databáze nebo zobrazení veřejně nebo soukromě, s možností ochrany heslem.
Omezení NocoDB
- Vyžaduje technické znalosti pro plné využití
- Méně propracované uživatelské rozhraní ve srovnání s placenými platformami
Ceny NocoDB
Cloud
- Zdarma
- Tým: 15 $/měsíc na uživatele
- Business: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Vlastní hosting
- Zdarma
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze NocoDB
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
8. Caspio (nejlepší pro vytváření podnikových aplikací bez kódování)
Caspio je přizpůsobeno pro podniky. Poskytuje vám plnohodnotné prostředí pro tvorbu aplikací, ve kterém můžete navrhovat, nasazovat a spravovat vlastní obchodní aplikace, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu. Pokud pracujete s citlivými daty nebo složitými pracovními postupy, Caspio je navrženo tak, aby to zvládlo – a ještě mnohem víc.
Caspio předčí Baserow v oblasti podnikové bezpečnosti, škálovatelnosti a robustních integračních možností. Jeho rozhraní typu „ukázat a kliknout“ usnadňuje vytváření aplikací, které přesně odpovídají vašim požadavkům, zatímco vestavěné funkce pro zajištění souladu s předpisy (jako podpora HIPAA a GDPR) z něj činí důvěryhodnou volbu pro odvětví s přísnými předpisy týkajícími se údajů.
Nejlepší funkce Caspio
- Nasazujte podnikové aplikace rychleji pomocí šablon s průvodcem a nástrojů pro import dat.
- Integrované nástroje pro zajištění souladu s předpisy pro regulovaná odvětví
- Škálovatelná infrastruktura pro podporu rostoucích datových potřeb
- Rozsáhlé možnosti integrace s oblíbenými obchodními nástroji
- Bezpečnost a řízení na podnikové úrovni
Omezení Caspio
- Ceny jsou spíše vyšší.
- Rozhraní může působit zastarale ve srovnání s novějšími platformami.
Ceny Caspio
- Lite: 100 $/měsíc
- Plus: 300 $/měsíc
- Business: 600 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Caspio
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Vaše ideální databáze na vás čeká na ClickUp.
Ať už hledáte jednoduchost, svobodu open source nebo výkon na podnikové úrovni, tyto alternativy Baserow stojí za vyzkoušení.
Každý z těchto nástrojů je navržen tak, aby vyplnil mezery, které Baserow zanechává, a poskytl vám lepší automatizaci, hlubší přizpůsobení a silnější spolupráci v reálném čase mezi technickými i netechnickými týmy.
Klíčem je vybrat si nástroj pro vytváření vlastních databází, který nejlépe vyhovuje vašemu jedinečnému pracovnímu postupu a velikosti týmu.
ClickUp je vynikající alternativou k Baserow pro týmy, které hledají flexibilní platformu typu „vše v jednom“, která kombinuje přizpůsobitelné databáze s výkonným řízením projektů, automatizací pracovních postupů a spoluprací v reálném čase.
Jeho funkce jsou navrženy tak, aby vám pomohly spravovat složité projekty, automatizovat opakující se úkoly a udržovat soulad mezi více týmy – to vše v jediném intuitivním pracovním prostoru.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a změňte způsob, jakým váš tým spolupracuje a spravuje škálovatelné databáze.