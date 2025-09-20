Bezplatné šablony webhostingu pro rychlé a profesionální nastavení webových stránek

✨ Zajímavost: V roce 1994 byla společnost GeoCities, původně Beverly Hills Internet, jednou z prvních platforem, která nabízela bezplatný webhosting a poskytovala uživatelům 2 MB diskového prostoru, což se v té době jevilo jako nekonečné úložiště.
Hledáte rychlejší způsob, jak spustit webové stránky své hostingové společnosti?
Bezplatná šablona webhostingu vám pomůže rychle se rozběhnout. Tyto šablony jsou profesionálně navržené, snadno přizpůsobitelné a vytvořené tak, aby prezentovaly vaše hostingové plány, funkce a podporu, aniž byste museli programovat od nuly.
V tomto blogu jsme shromáždili nejlepší bezplatné šablony webhostingu, které vám pomohou rychle a s jistotou vytvořit elegantní a funkční webové stránky.
Co jsou šablony webhostingu?
Šablony pro webhosting jsou předem navržené rozvržení a motivy vytvořené pro webhostingové společnosti a poskytovatele. Zjednodušeně řečeno, tyto šablony pomáhají hostingovým společnostem rychle si vybudovat online přítomnost tím, že obsahují základní prvky webových stránek, jako jsou:
✅ Cenové plány
✅ Reference klientů
✅ Nástroje pro vyhledávání domén
✅ Podrobnosti o hostingových službách
Tyto šablony se vyznačují integrovaným responzivním designem, integrací WHMCS (Web Host Manager Complete Solution) a přizpůsobitelnými rozvrženími, což firmám usnadňuje vytváření profesionálních, funkčních a uživatelsky přívětivých webových stránek.
💡 Tip pro profesionály: Správná šablona vám nejen ušetří čas, ale také okamžitě zvýší důvěryhodnost vaší značky a pomůže vám získat více zákazníků hned od prvního dne. Jste připraveni zjistit, které šablony mohou vašemu hostingovému podnikání poskytnout náskok? Čtěte dál!
Co dělá šablonu webhostingu dobrou?
Vaším cílem je poskytovat plynulý zážitek z používání webových stránek na všech zařízeních a platformách. K tomu potřebujete dobrou šablonu pro webhosting, která:
- Nabízí plně responzivní design pro plynulý výkon na stolních počítačích, tabletech a mobilních zařízeních.
- Zahrnuje funkci vyhledávání domén, která umožňuje zkontrolovat dostupnost a zaregistrovat domény.
- Integrace WHMCS pro automatizované fakturace, správu zákazníků a hostingové plány.
- Poskytuje přizpůsobitelné sekce pro ceníky, reference, často kladené otázky a srovnání služeb.
- Zajišťuje rychlé načítání a optimalizaci SEO pro zlepšení hodnocení a zvýšení uživatelského komfortu.
💡 Tip pro profesionály: Jednoduchým způsobem, jak zvýšit důvěryhodnost vašich stránek, je jasně uvést vaše kontaktní údaje: telefonní číslo, fyzickou adresu a e-mailovou adresu.
21 nejlepších šablon pro webhosting
Zde je 21 nejlepších šablon pro webhosting, které vám pomohou vytvořit profesionální a vysoce výkonné webové stránky pro vaše podnikání v oblasti webhostingu.
Tento rozbor se také zaměří na to, která šablona vyhovuje různým potřebám, aby vám pomohl najít tu nejvhodnější pro vaši společnost, internetový obchod nebo hostingové služby.
1. Šablona rozsahu práce pro webové stránky ClickUp
V současné době existuje přibližně 2 miliardy webových stránek. Nicméně 82 % z těchto stránek bylo deaktivováno, takže aktivně spravovaných webových stránek zbývá pouze 200 milionů.
Webový vývoj a údržba totiž nejsou tak snadné, jak se zdá – vyžadují pečlivé plánování a šablona ClickUp Website Scope of Work Template zajistí, že bude zohledněn každý detail.
Tato šablona pomáhá webhostingovým společnostem, malým podnikům a webovým designérům definovat rozsah projektu, přidělovat úkoly a sledovat pokrok – vše v jednom organizovaném systému. Pracovní postupy můžete zjednodušit pomocí vlastních stavů, polí a zobrazení.
🧠 Ideální pro: Webové designéry, vývojáře a agentury, které potřebují definovat rozsah projektu a delegovat úkoly.
💡 Tip pro profesionály: Vždy vybírejte šablony, které obsahují integrované widgety pro vyhledávání a registraci domén – zlepšují celkový uživatelský dojem a zvyšují důvěryhodnost.
2. Šablona pro vývoj webových stránek ClickUp
Šablona ClickUp Website Development Template pomáhá webhostingovým společnostem, webovým designérům a malým podnikům efektivně spravovat projekty sledováním úkolů, termínů a příspěvků zainteresovaných stran.
Díky přizpůsobitelným stavům, jako jsou Testování, Publikováno a Blokováno, mohou týmy sledovat průběh vývoje webových stránek v reálném čase.
Navíc funkce jako Ganttovy diagramy, přehledy pracovní zátěže a ClickUp Time Tracking zajišťují hladkou spolupráci a optimalizované pracovní postupy, díky čemuž je vývoj webových stránek strukturovanější a efektivnější.
🧠 Ideální pro: Webhostingové společnosti, vývojové týmy a projektové manažery, kteří chtějí sledovat pokrok webových stránek.
Chcete vidět, jak různé metody sledování času v ClickUp mohou vyhovovat vašemu pracovnímu postupu? Toto krátké video vás provede každou možností, abyste si mohli vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašemu týmu👇
3. Šablona plánu tvorby webových stránek ClickUp
Spuštění webových stránek není jen otázkou designu – je to strukturovaný proces. Bez pevného pracovního postupu mohou projekty čelit zpožděním, překročení rozpočtu a nedodržení termínů.
Šablona ClickUp Website Production Plan zjednodušuje spouštění webových stránek tím, že poskytuje centralizovaný systém pro správu celého procesu tvorby webových stránek.
Tato šablona nabízí kontrolní seznam pro spuštění webových stránek, který pomáhá webhostingovým společnostem, webovým designérům a firmám efektivně organizovat úkoly, spravovat zdroje a sledovat časové plány. Díky 12 přizpůsobitelným stavům, jako jsou Dokončeno, QA a Probíhá, mohou týmy sledovat pokrok v reálném čase.
Funkce jako vlastní pole, značky a e-mailová oznámení navíc zajišťují hladkou spolupráci a komunikaci.
🧠 Ideální pro: Webové projektové manažery a firmy, které potřebují organizovaný pracovní postup pro správu tvorby webových stránek.
⭐ Jak AI mění design a plánování webových stránek
Proměňte nastavení webových stránek v efektivní a bezproblémový proces díky umělé inteligenci, abyste mohli spustit web rychleji a dosáhnout úspěchu s jistotou.
- Okamžitě generujte podrobné seznamy úkolů pro každou fázi spuštění vaší webové stránky.
- Využijte umělou inteligenci k návrhu textů pro webové stránky, vytváření obrázků, generování meta popisů, blogů a často kladených otázek během několika sekund.
- Rozdělte svůj webový projekt, přiřaďte úkoly, stanovte termíny a sledujte pokrok pomocí ClickUp Brain MAX.
- Získejte přístup k několika modelům umělé inteligence – ChatGPT, Claude, Gemini a dalším – v rámci stejného pracovního prostoru, kde máte uložené své úkoly, dokumenty a tým.
- Získejte okamžité odpovědi a pokyny k nastavení webových stránek od ClickUp Brain přímo ve svém pracovním prostoru.
- Použijte funkci Talk to Text v ClickUp Brain MAX, abyste mohli přirozeně mluvit a přiřazovat úkoly, zaznamenávat své nápady nebo vytvářet návrhy dokumentů a zachovat tak plný kontext, protože Brain MAX zná vaše projekty, tým a soubory v ClickUp a dalších nástrojích.
💡 Tip pro profesionály: Vždy ověřte záruku dostupnosti šablony (99,9 % nebo vyšší) – výpadky hostingu vás mohou stát konverze a důvěryhodnost.
4. Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp
Každé spuštění webových stránek je směsicí vzrušení a složitosti – bez strukturovaného plánu může snadno dojít k nedodržení termínů a přehlédnutí detailů.
Šablona plánu projektu webových stránek ClickUp eliminuje tento chaos tím, že usnadňuje časové plány projektů, správu úkolů a spolupráci. Zde je návod, jak na to:
✅ Organizujte každý krok procesu vývoje webových stránek pomocí seznamů úkolů, sledování pokroku a kontrolních seznamů pro schválení.
✅ Sledujte pokrok bez námahy pomocí štítků jako Hotovo, Probíhá a Vyžaduje vstup.
✅ Využijte vlastní pole, jako jsou rozpočet, výdaje a míra dokončení, k efektivnímu přidělování zdrojů.
🧠 Ideální pro: Marketingové týmy, majitele firem a agentury, které chtějí rozdělit projekty webových stránek na konkrétní kroky.
✨ Zajímavost: WordPress pohání více než 40 % internetu – to jsou miliony webových stránek! Na podporu toho mnoho hostingových společností poskytuje specializovaný WordPress hosting, který nabízí optimalizovaný výkon, bezpečnost a hladkou integraci pro weby poháněné WordPressem.
5. Šablona plánu projektu redesignu webových stránek ClickUp
Přepracování vaší webové stránky není jen aktualizací vizuální stránky. Je to však důležité – vylepšení designu UX může zvýšit konverzní poměr až o 400 %.
Přepracování webových stránek bez strukturovaného plánu však může vést ke zpožděním, překročení rozpočtu a nesouladu v týmu.
Šablona plánu projektu redesignu webových stránek ClickUp pomáhá webhostingovým společnostem, malým podnikům a webovým designérům udržet pořádek během celého procesu.
Tato šablona obsahuje přizpůsobitelné seznamy úkolů, časové osy a nástroje pro spolupráci v reálném čase, které zajišťují soulad mezi zúčastněnými stranami. Díky Ganttovým diagramům, Kanbanovým tabulkám a sledování závislostí mohou týmy vizualizovat pokrok a efektivně spravovat priority.
🧠 Ideální pro: Firmy a webové designéry, kteří plánují přepracování webových stránek a chtějí zajistit strukturovaný přístup k aktualizacím obsahu.
6. Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp
Šablona projektu ClickUp pro návrh webových stránek nabízí strukturovaný proces, který se postará o strategické plánování a správu úkolů.
Tato plně přizpůsobitelná šablona pomáhá webhostingovým společnostem, webovým designérům a malým podnikům zefektivnit proces návrhu webových stránek tím, že:
✅ Rozdělte úkoly do zvládnutelných fází, od vytvoření wireframu až po finální spuštění.
✅ Upřednostnění akčních položek, aby projekt proběhl podle plánu
✅ Sledování pokroku s jasnými milníky a termíny
✅ Usnadnění spolupráce, aby všichni zúčastnění byli na stejné vlně
🧠 Ideální pro: Designéry a vývojáře pracující na nových webových stránkách, kteří nabízejí jasný plán pro tvorbu wireframů.
💡 Tip pro profesionály: Ověřte, zda jsou šablony optimalizované pro mobilní zařízení – vzhledem k tomu, že více než 61 % globálního webového provozu probíhá na mobilních zařízeních, je responzivní rozvržení nezbytné.
7. Šablona plánovače webových stránek ClickUp
Plánování webových stránek zahrnuje řadu proměnných faktorů, od tvorby obsahu po design a vývoj. Existuje však pouze jedna základní podmínka: strukturovaný plán.
Šablona ClickUp Website Planner zjednodušuje tento proces rozdělením úkolů, vizualizací pokroku a zlepšením spolupráce týmu.
Tato šablona poskytuje nástroje pro správu webových projektů, kontrolní seznamy a funkce vizuálního sledování, aby nic nebylo opomenuto. Díky těmto nástrojům pro spolupráci mohou členové týmu hladce spolupracovat, což snižuje zpoždění a zvyšuje efektivitu.
🧠 Ideální pro: Start-upy, podnikatele a marketingové týmy, které potřebují naplánovat strukturu svých webových stránek.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s organizací struktury svých webových stránek? Bezplatné šablony mapy stránek pro vizualizaci vašich webových stránek zjednodušují navigaci, zlepšují uživatelský komfort a zabraňují nákladným redesignům ještě předtím, než začnete s tvorbou.
8. Šablona úvodní stránky ClickUp
Průměrná míra konverze vstupní stránky je 9,7 %, což znamená, že pouze asi 1 z 10 návštěvníků provede akci. Chcete-li maximalizovat konverze, potřebujete strategické plánování, přesné provedení a neustálou optimalizaci.
To, co potřebujete, je šablona vstupní stránky ClickUp. Poskytuje strukturovaný přístup, který pomáhá webovým designérům, hostingovým společnostem a malým podnikům snadno vytvářet efektivní vstupní stránky.
S touto šablonou můžete sledovat nápady, přiřazovat úkoly a analyzovat výkon v reálném čase. Funkce jako vlastní stavy (Otevřeno, Dokončeno), vlastní pole (UI/UX, Odvětví, Odkaz na web) a více zobrazení zajišťují, že každá vstupní stránka je dobře organizovaná a optimalizovaná pro konverze.
🧠 Ideální pro: Marketéry, specialisty na konverze a firmy zaměřené na optimalizaci vstupních stránek pro generování potenciálních zákazníků.
9. Šablona plánu projektu migrace webových stránek ClickUp
Převod webových stránek od jednoho poskytovatele hostingu k jinému je známý jako složitý a stresující proces.
Zde je několik tipů, jak to vylepšit: dobře strukturovaný plán, který zajistí hladký přechod s minimálními výpadky.
A tady je to, čemu se chcete vyhnout: ztráta dat, nefunkční odkazy a problémy s SEO.
To je obvykle složitá část správy, ale šablona plánu migrace webových stránek ClickUp pomáhá webhostingovým společnostem, malým podnikům a webovým designérům organizovat úkoly, stanovovat milníky a efektivně delegovat odpovědnosti.
Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné stavy, přiřazování úkolů a sledování termínů, mohou týmy včas identifikovat rizika a zajistit hladký přechod.
🧠 Ideální pro: IT týmy, vývojáře a poskytovatele hostingu, kteří se zabývají migrací webových stránek.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit pracovní postup pro webový design v 6 krocích
10. Šablona pro webhosting od Template Monster
Šablona TemplateMonster Website Hosting Template nabízí intuitivní navigaci a integrované funkce elektronického obchodování. Díky responzivnímu designu, integraci sociálních médií a sekcím s referencemi poskytuje tato šablona uživatelsky přívětivé prostředí, které buduje důvěryhodnost.
Díky funkcím pro úpravy metodou drag-and-drop je přizpůsobení snadné i pro ty, kteří nemají znalosti v oblasti programování.
🧠 Ideální pro: Poskytovatele hostingu a IT firmy, které chtějí elegantní, předem připravené webové stránky včetně ceníků.
✨ Zajímavost: GoDaddy dominuje na trhu registrace domén. S více než 82 miliony registrovaných domén je největším registrátorem domén na světě.
11. Hosting WordPress Theme a šablona webových stránek od Template Monster
Jedna věc, ve které při vytváření webových stránek nemůžete dělat kompromisy, je responzivita.
Šablona Hosting WordPress Theme and Website Template od TemplateMonster nabízí design přizpůsobený specifickým potřebám webhostingových služeb. Tato šablona, vytvořená pro WordPress 3.0 a vyšší, poskytuje hladký způsob, jak vytvořit moderní, dobře strukturovanou webovou stránku.
Díky několika předem navrženým stránkám, ukázkovým obrázkům a integrované funkci blogu umožňuje tato bezplatná šablona rychlé a efektivní vytváření webových stránek.
Obsahuje také administrační panel, podporu jQuery a rozložení galerie, což usnadňuje přizpůsobení jak pro začátečníky, tak pro zkušené vývojáře.
🧠 Ideální pro: Hostingové společnosti využívající WordPress, které potřebují responzivní webové stránky zaměřené na konkrétní oblast s integrovanou kompatibilitou s WordPress.
💡 Tip pro profesionály: Výběr správného webhostingu může rozhodnout o rychlosti vašeho webu, jeho SEO hodnocení a uživatelské zkušenosti. Podívejte se na článek Nejlepší webhostingové služby pro správu vašich webových stránek, kde najdete odborné tipy, jak vybrat ideálního hostitele pro potřeby, rozpočet a budoucí růst vašeho webu!
12. Šablona responzivního webového stránek pro hosting od Template Monster
Pouze 40 % webových stránek se umisťuje na první stránce výsledků vyhledávačů (SERP). Chcete-li zvýšit své šance, potřebujete kvalitní, responzivní webovou stránku, která je jak SEO-přátelská, tak dobře strukturovaná.
Šablona responzivního webového stránek Hosting od Template Monster nabízí čistý, strukturovaný design postavený na frameworku Bootstrap, díky čemuž je plně editovatelná a přizpůsobená pro mobilní zařízení.
Tato bezplatná šablona je ideální pro webhostingové společnosti a poskytovatele IT služeb. Nabízí elegantní, profesionální rozvržení, které zvyšuje důvěryhodnost značky. Funkce HTML5, jQuery a rozbalovací nabídky zajišťují plynulou navigaci a moderní funkčnost.
🧠 Ideální pro: Start-upy zabývající se webhostingem a poskytovatele IT služeb, kteří potřebují webové stránky optimalizované pro mobilní zařízení a SEO s profesionálním vzhledem.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů využívá pro komunikaci v týmu instant messaging.
I když je to rychlé a efektivní, zprávy se často rozptýlí po různých kanálech, vláknech a přímých zprávách, což později ztěžuje vyhledávání důležitých informací. S ClickUp Chat zůstávají konverzace propojené s konkrétními projekty a úkoly, takže vše zůstává organizované, kontextové a snadno přístupné, když to potřebujete.
13. Šablona webových stránek pro webhostingovou společnost od Nicepage. com
Dobře navržený, profesionální web je nezbytný pro přilákání klientů a efektivní prezentaci služeb.
Šablona webových stránek pro webhostingové společnosti od Nicepage.com poskytuje plně responzivní a přizpůsobitelné řešení s nástrojem pro tvorbu stránek metodou drag-and-drop.
Tato šablona nevyžaduje žádné programování a umožňuje firmám snadno upravovat barvy, písma, rozvržení, záhlaví a zápatí. Podporuje také export do WordPress, Joomla a HTML5, což uživatelům poskytuje flexibilitu při vytváření a správě jejich webových stránek.
🧠 Ideální pro: Webhostingové společnosti a prodejce, kteří hledají jednoduchou šablonu typu drag-and-drop, která představí služby, ceny a reference.
💡 Tip pro profesionály: Zkraťte čas potřebný na návrh na polovinu a zachovejte přitom konzistenci značky. Nejlepší a bezplatné šablony grafického designu pro kreativní týmy urychlují zpětnou vazbu a pomáhají týmům snadno vytvářet profesionální návrhy.
14. Šablona webových stránek pro webhostingové služby od Nicepage. com
Podobně jako předchozí šablona, i tato šablona webových stránek pro webhostingové služby od Nicepage.com slibuje silnou online přítomnost díky plně přizpůsobitelnému řešení přizpůsobenému pro mobilní zařízení s intuitivním nástrojem pro tvorbu stránek metodou drag-and-drop.
Uživatelé navíc mohou upravovat barvy, písma, rozvržení, záhlaví a zápatí, aniž by potřebovali znalosti v oblasti kódování.
Tato šablona obsahuje několik předem navržených stránek, jako jsou Domů, O nás, Tým, Funkce a Kontaktní formuláře, což ji činí ideální pro hostingové společnosti, které chtějí poskytovat plynulý uživatelský zážitek. Podporuje export do WordPress, Joomla a HTML5, což poskytuje flexibilitu při vytváření webových stránek na jakékoli platformě.
🧠 Ideální pro: IT firmy a hostingové společnosti, které potřebují čistou, profesionální šablonu webových stránek s několika předem navrženými sekcemi pro nabídku služeb.
15. Nejlepší šablona webových stránek pro cloudové hostingové služby od Nicepage. com
Pokud jde o cloudový hosting, první dojem je důležitý. Vaše webové stránky musí vypadat rychle, spolehlivě a moderně – stejně jako služby, které nabízíte.
Právě k tomu slouží šablona webových stránek Best Cloud Hosting Services od Nicepage.com.
Díky jednoduchému nástroji pro tvorbu stránek metodou drag-and-drop můžete upravit vše – barvy, písma, rozvržení a další – aniž byste se dotkli jediného řádku kódu. Šablony jsou plně responzivní, takže vaše stránky budou vypadat skvěle na jakémkoli zařízení.
Ať už spouštíte nový cloudový hostingový podnik nebo jen chcete dát svému starému webu nový vzhled, tato šablona vám usnadní návrh vašich webových stránek.
🧠 Ideální pro: Poskytovatele cloudového hostingu, kteří chtějí moderní, rychle se načítající a responzivní webové stránky, které odrážejí škálovatelnost.
16. Šablona webových stránek Fast Web Hosting od Nicepage. com
Rychlost je důležitá – zejména v případě webhostingu. Pomalá webová stránka může odradit potenciální zákazníky ještě předtím, než vůbec uvidí, co nabízíte.
Použijte šablonu Fast Web Hosting Website Template od Nicepage.com, abyste vše udělali správně.
Jsou navrženy tak, aby vytvářely lehké, vysoce výkonné webové stránky, které se rychle načítají a udržují pozornost návštěvníků.
Tato plně responzivní šablona je vytvořena pomocí jednoduchého editoru typu drag-and-drop a obsahuje předem nainstalované přizpůsobitelné prvky, jako jsou rozvržení, barvy, písma a další designové prvky.
🧠 Ideální pro: Hostingové společnosti, které upřednostňují rychlost webových stránek, SEO a zapojení zákazníků.
17. Šablona webových stránek pro dedikovaný server od Nicepage. com
Když zákazníci investují do dedikovaného serverového hostingu, očekávají výkon, bezpečnost a spolehlivost – a vaše webové stránky by měly odrážet totéž. Šablona webových stránek pro dedikovaný serverový hosting od Nicepage.com vám pomůže vytvořit profesionální, vysoce výkonné hostingové stránky s designem přizpůsobeným pro mobilní zařízení a funkcemi optimalizovanými pro SEO.
Ať už spouštíte novou hostingovou službu nebo přepracováváte stávající web, tato šablona vám poskytne flexibilitu a nástroje pro webový design potřebné k vytvoření důvěryhodné a vizuálně přitažlivé online prezentace.
🧠 Ideální pro: Poskytovatele spravovaného hostingu a datová centra, která hledají profesionální, vysoce bezpečnou a škálovatelnou šablonu webových stránek pro své služby.
💡 Tip pro profesionály: Urychlete proces návrhu a eliminujte dohady díky připraveným šablonám wireframe. Podívejte se na náš blog, kde se dozvíte, jak efektivně naplánovat svou aplikaci nebo webové stránky a přizpůsobit je očekáváním klientů.
18. Šablona webových stránek pro kvalitní hostingovou podporu od Nicepage. com
Šablona webových stránek Quality Hosting Support od Nicepage.com je určena pro hostingové společnosti, poskytovatele IT služeb a technologické firmy, které chtějí prezentovat svou profesionalitu a zákaznický servis.
Díky nástroji pro tvorbu stránek typu drag-and-drop můžete snadno přizpůsobit designové prvky, jako jsou rozvržení, barvy a písma, což vám pomůže vytvořit vizuálně odlišné webové stránky s minimálním úsilím. Tato šablona přizpůsobená pro mobilní zařízení také obsahuje stránky týmu, kontaktní formuláře a sekce s funkcemi.
🧠 Ideální pro: Hostingové společnosti a poskytovatele IT služeb, kteří chtějí zdůraznit svou zákaznickou podporu.
👀 Věděli jste, že: Až 44 % B2B kupujících neprovede konverzi, pokud kontaktní informace na webových stránkách nejsou jasné. Přidání kontaktní sekce do šablony může zvýšit důvěru.
19. Šablona webových stránek s často kladenými dotazy o webhostingu od Nicepage. com
Každá webhostingová společnost potřebuje dobře organizovanou sekci FAQ – pomáhá to vyhnout se neustálé e-mailové komunikaci se zákazníky.
Šablona webových stránek Web Hosting FAQ od Nicepage.com vám pomůže vytvořit přehlednou a strukturovanou stránku s často kladenými dotazy, která zlepší zákaznickou zkušenost a sníží počet žádostí o podporu.
Díky editoru typu drag-and-drop můžete snadno přizpůsobit rozvržení, písma a barvy tak, aby odpovídaly vaší značce. Tato šablona přizpůsobená pro mobilní zařízení zajišťuje, že zákazníci najdou odpovědi rychle – ať už jsou na počítači, tabletu nebo telefonu.
🧠 Ideální pro: Webhostingové firmy a IT společnosti, které chtějí dobře strukturovanou stránku s často kladenými dotazy, aby snížily počet žádostí o podporu.
20. O nás Šablona webových stránek pro hosting od Nicepage. Com
Vaše stránka „O nás“ je více než jen úvod – je to místo, kde budujete důvěru u potenciálních zákazníků.
Pokud chcete vytvořit profesionální a poutavý profil společnosti, který zdůrazní kvalifikaci, certifikace a odborné znalosti, podívejte se na šablonu webových stránek „O nás“ od Nicepage.com.
Šablony jsou navrženy tak, aby byly přizpůsobené pro mobilní zařízení a optimalizované pro SEO, a zajišťují, že příběh vaší značky bude prezentován jasně a efektivně na jakémkoli zařízení.
🧠 Ideální pro: Hostingové společnosti, které chtějí vizuálně atraktivním způsobem prezentovat historii své značky, tým, certifikace a hodnoty společnosti.
📚 Přečtěte si také: Správa více webových stránek je často složitá záležitost, ale nemusí tomu tak být. Článek Jak úspěšně spravovat více webových stránek rozebírá běžné výzvy a 10 osvědčených strategií, které vám pomohou udržet konzistenci značky a optimalizovat obsah.
21. Šablona webových stránek Premium Hosting Plan od Nicepage. com
Na stránce s cenami můžete přijít o potenciální zákazníky. Šablona webových stránek Premium Hosting Plan od Nicepage.com je navržena tak, aby pomohla webhostingovým společnostem prezentovat své cenové možnosti ve vizuálně atraktivním a snadno navigovatelném formátu.
Díky přizpůsobení pomocí drag-and-drop můžete snadno upravovat ceníky, fonty, barvy a rozvržení – bez nutnosti programování.
🧠 Ideální pro: Hostingové společnosti, které chtějí prezentovat své cenové možnosti v přehledném, konverzím přátelském rozložení s jasným srovnáním služeb.
Vylepšete své webové stránky pomocí ClickUp
Chcete-li vybudovat a spravovat webhostingové podnikání, musíte zohlednit mnoho parametrů. Ale co kdybyste se mohli zbavit stresu a zorganizovat vše na jednom místě?
