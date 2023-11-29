10 nejlepších webhostingových služeb pro správu vašich webových stránek

Vaše webhostingová služba má vliv na rychlost a výkon vašich webových stránek. Vysoce výkonné weby mají tendenci dosahovat lepších pozic ve vyhledávačích a poskytují lepší uživatelský zážitek, což vede k vyšší retenci návštěvníků.
Existuje mnoho možností hostingu a výběr z tolika možností může být obtížný. Nakonec nejlepší webhostingová služba pro vás závisí na potřebách vašich webových stránek, objemu provozu, rozpočtu a plánech budoucího růstu.
Tento přehled nejlepších webhostingových služeb vám poskytne tipy, na co se zaměřit při výběru poskytovatele hostingu, a představí vám nejoblíbenější webhostingové služby. Podíváme se také na to, jak správné open-source nástroje pro správu projektů usnadňují tvorbu skvělých webových stránek.
Co byste měli hledat ve webhostingové službě?
Výběr správné webhostingové služby pro váš nový web je důležité rozhodnutí. Správné rozhodnutí zajistí, že váš web bude rychle přístupný uživatelům po celém světě. Nesprávné webhostingové služby mohou návštěvníky frustrovat a poškodit reputaci vaší společnosti. Bez ohledu na to, jaký typ webu provozujete, chcete mít jistotu, že váš webhosting poskytuje:
- Zákaznická podpora: Hledejte zákaznickou podporu dostupnou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby byly problémy řešeny ihned po jejich vzniku.
- Hostingové plány: Hostingové plány se mohou pohybovat od základního sdíleného hostingu až po dedikované hostingové plány.
- WordPress hosting: Pokud provozujete webové stránky na WordPressu, hledejte spravovaný WordPress hosting, který vám zajistí vyšší bezpečnost.
- Úložiště a šířka pásma: Poskytovatel hostingu by měl nabízet dostatečné úložiště a šířku pásma, aby vyhovoval vašim potřebám.
- Škálovatelnost: Webhosting, který nabízí dedikované servery nebo virtuální privátní servery (VPS), se bude lépe přizpůsobovat vašemu růstu.
- Záruka dostupnosti: Hledejte webhosting s vysokou zárukou dostupnosti, abyste minimalizovali výpadky.
- Doména zdarma: Některé webhostingové společnosti nabízejí při zakoupení webhostingového balíčku doménu zdarma na první rok.
- SSL certifikáty: SSL certifikát je dnes nezbytností a někteří hostitelé poskytují SSL certifikát zdarma.
- Bezplatná migrace webu: Pokud přecházíte od jiného hostitele, bezplatné služby migrace webu vám ušetří čas a frustraci.
- Backendové nástroje pro potřeby elektronického obchodování: Pokud provozujete své podnikání prostřednictvím webových stránek, potřebujete funkce důležité pro podnikání, jako jsou nástroje pro vývoj aplikací a nástroje pro správu produktového backlogu. Pokud je webhosting přímo nenabízí, musí umožňovat snadnou integraci s vašimi oblíbenými platformami (včetně softwaru pro správu databáze zákazníků ).
- E-mailový hosting: Pro profesionální e-mailovou adresu vyhledejte webhostingovou službu, která zahrnuje e-mailový hosting.
- Nástroj pro tvorbu webových stránek: Pro ty, kteří nemají technické znalosti, může nástroj pro tvorbu webových stránek usnadnit vytváření webových stránek, zejména pokud nabízí nástroje bez nutnosti programování pro produktové manažery a další týmy.
10 nejlepších webhostingových služeb
Sestavili jsme seznam nejlepších dostupných webhostingových služeb, včetně výhod a nevýhod jednotlivých webhostingů a jejich aktuálních hodnocení na důvěryhodných recenzních webech třetích stran.
1. Hostinger
Hostinger je známý tím, že nabízí jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu webhostingu. Tato levná a vysoce výkonná nabídka je vynikající volbou pro ty, kteří potřebují hostovat více webových stránek. Nabízejí bezplatný doménový název na první rok a snadné nastavení pro web WordPress.
Nejlepší funkce Hostingeru
- Nabízí řadu hostingových plánů, které vyhovují potřebám podniků v různých fázích růstu.
- Poskytuje uživatelsky přívětivý ovládací panel, který usnadňuje správu webu i uživatelům s omezenými technickými znalostmi.
- Zajišťuje spolehlivost provozu s 99,9% garancí dostupnosti, aby byl váš web přístupný návštěvníkům.
- Zahrnuje bezplatné SSL certifikáty s hostingovými plány pro zvýšení bezpečnosti a důvěry návštěvníků.
- Umožňuje škálovatelnost díky hostingovým plánům, které lze snadno upgradovat podle rostoucích potřeb.
Omezení Hostingeru
- Společnost nenabízí dedikovaný hosting.
- Někteří uživatelé požadovali možnost získat zákaznickou podporu prostřednictvím telefonu.
- Abyste získali nejlepší cenu, musíte se zavázat k dlouhodobému plánu.
Ceny Hostinger
- Spravovaný hosting WordPress: Od 2,99 $/měsíc
- Nástroj pro tvorbu webových stránek: Od 2,99 $/měsíc
- Hosting webových stránek: Od 2,99 $/měsíc
- VPS hosting: Od 7,99 $/měsíc
- Cloudový hosting: Od 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hostinger
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
2. HostGator
HostGator nabízí komplexní sadu webhostingových služeb. Jejich hostingové možnosti zahrnují sdílený webhosting, VPS hosting a dedikované servery.
Společnost nabízí 45denní záruku vrácení peněz, takže zákazníci se mohou s důvěrou rozhodnout pro její služby.
Nejlepší funkce HostGator
- Nabízí responzivní zákaznickou podporu 24/7 pro uživatele všech tarifů.
- Poskytuje 45denní záruku vrácení peněz, která je delší než u většiny webhostingových služeb.
- Nabízí řadu hostingových plánů, včetně sdíleného hostingu, VPS hostingu, dedikovaného serverového hostingu a spravovaného WordPress hostingu.
- Zahrnuje bezplatný nástroj pro tvorbu webových stránek s tisíci šablonami, díky kterému můžete snadno vytvořit vlastní webové stránky bez technických znalostí.
- Bezplatná registrace domény na první rok pomáhá snížit počáteční náklady.
- Poskytuje 99,9% záruku dostupnosti, která zajišťuje, že webové stránky jsou návštěvníkům dostupné s minimálními výpadky.
Omezení HostGator
- Mnoho placených doplňků může rychle zvýšit náklady na hosting.
- Někteří konkurenti z vyšší cenové kategorie nabízejí lepší záruku dostupnosti.
- Několik uživatelů zaznamenalo pomalé načítání webových stránek hostovaných touto společností.
Ceny HostGator
- WordPress hosting: Od 5,95 $/měsíc
- VPS hosting: Od 29,95 $/měsíc
- Dedikovaný hosting: Od 119 $/měsíc
Hodnocení a recenze HostGator
- G2: 3,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (54 recenzí)
3. Wix
Wix je známý především díky svému vysoce kvalitnímu vizuálnímu nástroji pro tvorbu webových stránek, ale jako součást tohoto balíčku nabízí také hostingové služby.
Díky jednoduchému drag-and-drop rozhraní je tento nástroj pro tvorbu webových stránek atraktivní pro ty, kteří chtějí snadno vytvořit osobní web. Platforma navíc zjednodušuje založení internetového obchodu nebo jiného obchodního webu.
Nejlepší funkce Wix
- Součástí je nástroj pro tvorbu webových stránek s editorem typu drag-and-drop pro snadné vytváření webových stránek.
- Nabízí více než 900 bezplatných, přizpůsobitelných šablon webových stránek pokrývajících celou řadu odvětví.
- Nabízí bezplatnou úroveň webhostingu, díky které je začátek ještě dostupnější.
- Nabízí komplexní sadu SEO nástrojů a funkcí pro lepší výkon organického vyhledávání.
- Nabízí zabezpečení na podnikové úrovni, včetně ochrany proti DDoS útokům a automatických SSL certifikátů, aby byla zajištěna bezpečnost vašich stránek a údajů návštěvníků.
- Má řešení pro elektronický obchod zabudovaná do platformy pro snadnější vytvoření internetového obchodu
Omezení Wix
- Někteří uživatelé vyjádřili frustraci nad tím, jak obtížné je změnit šablonu.
- Bezplatný tarif umisťuje na váš web branding a reklamy Wix.
- Někteří uživatelé považují ceny za poněkud vysoké ve srovnání s konkurencí.
Ceny Wix
- Kombinace: 16 $/měsíc
- Neomezený: 22 $/měsíc
- Pro: 27 $/měsíc
- VIP: 45 $/měsíc
- Business Basic: 27 $/měsíc
- Business Unlimited: 32 $/měsíc
- Business VIP: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Wix
- G2: 4,2/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 9 000 recenzí)
4. Namecheap
Jak název napovídá, tento poskytovatel webhostingu je známý svou cenovou dostupností. Společnost nabízí řadu hostingových služeb, které vyhovují potřebám většiny firem. Ať už si vyberete sdílený hosting, reseller hosting nebo VPS webhosting, Namecheap poskytuje zákaznickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Nejlepší funkce Namecheap
- Konkurenceschopná registrace domén, která zahrnuje širokou škálu domén nejvyšší úrovně (TLDS)
- Registrace domény zahrnuje bezplatnou ochranu soukromí domény bez dalších nákladů.
- Společnost tvrdí, že můžete očekávat 100% dostupnost.
- Zahrnuje bezplatný nástroj pro tvorbu webových stránek a knihovnu šablon u každého hostingového plánu.
- Rychlý a cenově dostupný spravovaný hosting WordPress
- Poskytuje nepřetržitou zákaznickou podporu pro všechny problémy nebo dotazy, které mohou nastat.
Omezení Namecheap
- SSL certifikáty jsou zdarma pouze první rok, což zvyšuje celkové náklady na hosting.
- Někteří uživatelé hlásili pomalejší načítání a občasné výpadky.
- Sada funkcí není tak bohatá, jak by někteří uživatelé potřebovali pro specializovanější požadavky na hosting.
Ceny Namecheap
- Stellar: Od 4,48 $/měsíc
- Stellar Business: Od 9,48 $/měsíc
- EasyWP Starter: Od 6,88 $/měsíc
- Quasar: 15,88 $/měsíc
- Magnetar: 28,88 $/měsíc
- Xeon E-2234: 69,88 $/měsíc
Hodnocení a recenze Namecheap
- b 4. 3/5 (90 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
5. Liquid Web
Liquid Web se specializuje na spravovaný hosting. Nabízí dedikované hostingové možnosti, VPS hosting a cloud hosting. Každá z jejich nabídek je plně spravovaná, což uživatelům ušetří starosti s aktualizací a zabezpečením systémů. Společnost klade velký důraz na poskytování vysoce výkonných hostingových služeb.
Nejlepší funkce Liquid Web
- K dispozici je plně spravovaný hosting, který eliminuje potřebu znalostí v oblasti správy webových stránek.
- Záruka počáteční odezvy do 59 sekund pro zákaznickou podporu prostřednictvím telefonu nebo chatu
- Přizpůsobitelné servery, které lze snadno přizpůsobit konkrétním infrastrukturním potřebám
- Cloudové hostingové řešení jsou navrženy pro vysoký výkon, aby zvládly náročné aplikace.
- Nabídky spravovaného hostingu WordPress pro snadnější správu webových stránek WordPress
Omezení Liquid Web
- Ceny jsou vyšší než u některých konkurentů.
- Někteří uživatelé si stěžovali, že navigace v rozhraní je matoucí.
- Jelikož se specializují na spravovaný hosting, nejsou k dispozici žádné možnosti sdíleného hostingu.
Ceny Liquid Web
- Spravovaný VPS hosting: Od 59 $/měsíc
- Cloudové dedikované servery: od 149 $/měsíc
- Spravovaný dedikovaný server hosting: Od 199 $/měsíc
- Hosting v souladu s HIPAA: Od 384 $/měsíc
- Soukromý cloud: Od 510 $/měsíc
Hodnocení a recenze Liquid Web
- G2: 4,4/5 (99 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
6. InterServer
InterServer je poskytovatel hostingu, který zákazníkům garantuje neměnné ceny. Zatímco jiní poskytovatelé webhostingu mohou po prvním roce nebo v rámci běžného obchodního provozu ceny zvýšit, InterServer zachovává ceny, na kterých jste se dohodli při registraci. Nabízí řadu hostingových plánů, které zahrnují jak sdílený hosting, tak dedikovaný hosting.
Nejlepší funkce InterServeru
- Různé webhostingové služby, jako je sdílený hosting, VPS hosting a dedikovaný server hosting.
- Poskytuje nepřetržitou zákaznickou podporu pro všechny tarify, která vám okamžitě pomůže s jakýmikoli problémy souvisejícími s hostingem.
- K dispozici je bezplatná migrace stránek, která usnadňuje přechod od jiných poskytovatelů.
- Zahrnuje bezplatné SSL certifikáty pro zvýšenou bezpečnost za sníženou cenu.
- Záruka fixní ceny pro všechny hostingové plány, takže budete vědět, že se vaše poplatky při obnovení nezvýší.
- Poskytuje neomezené úložiště a šířku pásma ve svých standardních webhostingových tarifech.
Omezení InterServeru
- Někteří uživatelé měli problémy během procesu registrace, což ztěžovalo vytvoření účtu.
- Ceny byly pro některé uživatele poněkud vysoké.
- Rozhraní může být matoucí pro ty, kteří s správou webhostingového účtu nemají zkušenosti.
Ceny InterServer
- Speciální nabídka VPS: 6 $/měsíc
- Dedikovaný: 59 $/měsíc
- WordPress: 8 $/měsíc
Hodnocení a recenze InterServer
- G2: 3,9/5 (29 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze
7. SiteGround
Tento poskytovatel webhostingu je v oboru webhostingu dobře známý díky svým hostingovým službám pro WordPress. SiteGround nabízí spravované hostingové plány pro WordPress s mnoha přizpůsobenými nástroji a doplňkovými službami, které zajišťují vyšší bezpečnost a rychlost než standardní instalace WordPress.
Nejlepší funkce SiteGround
- Webhostingové služby se zaměřují na vysoký výkon a spolehlivost pomocí Google Cloud Premium.
- Poskytuje ultra rychlé nastavení serverů s přizpůsobenými implementacemi PHP a MySQL pro zvýšení výkonu webových stránek.
- Hosting WordPress je optimalizován pomocí statického a dynamického ukládání do mezipaměti a předinstalovaného pluginu Speed Optimizer.
- Rychle přijímá nové technologie, jako jsou nejnovější verze PHP nebo inovativní protokoly jako Brotli a HTTP/2.
- Zákaznická podpora je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a může se pochlubit 98% mírou spokojenosti zákazníků.
- Upřednostňuje bezpečnost webových stránek díky 24hodinovému systému správy, distribuovaným zálohám a dalším bezpečnostním funkcím.
Omezení SiteGround
- Někteří uživatelé považují omezení úložného prostoru a šířky pásma za příliš restriktivní.
- K dispozici jsou základní a pokročilé možnosti hostingu, ale neexistují žádné mezilehlé možnosti.
- Některé funkce, které by podle uživatelů měly být zahrnuty v ceně, jsou dodatečné placené doplňky.
Ceny SiteGround
- StartUp: 3,99 $/měsíc
- GoGeek: 7,99 $/měsíc
- GrowBig: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SiteGround
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (66 recenzí)
8. IONOS
IONOS nabízí několik webhostingových služeb, včetně dedikovaného hostingu, VPS hostingu a cloudového hostingu. Společnost je nejznámější díky nabídce škálovatelných hostingových plánů, které snadno vyhovují firmám všech velikostí v každé fázi růstu. Stejně jako mnoho jiných webhostingových společností nabízí bezplatnou registraci domény během prvního roku hostingu.
Nejlepší funkce IONOS
- K dispozici je sdílený hosting, VPS hosting, dedikovaný hosting a cloud hosting.
- Široká nabídka poskytuje škálovatelné řešení pro hosting webových stránek.
- Možnost spravovaného hostingu WordPress pro uživatele, kteří chtějí vytvářet webové stránky WordPress
- U většiny hostingových plánů je první rok doména zdarma.
- Většina balíčků obsahuje nástroj pro tvorbu webových stránek, který uživatelům umožňuje snadno vytvořit vlastní webové stránky.
- Kladou velký důraz na bezpečnost, nabízejí bezplatné SSL certifikáty a vyhrazená datová centra.
Omezení IONOS
- Rychlost odezvy serveru je pomalejší než průměr v oboru.
- Možnost telefonické podpory je omezena na 14 zemí.
- Registrace účtu je omezena na určité země.
Ceny IONOS
- Essential: 5 $/měsíc
- Starter: 7 $/měsíc
- Plus: 6,50 $/měsíc
- Ultimate: 13 $/měsíc
Hodnocení a recenze IONOS
- G2: 3,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,5/5 (52+ recenzí)
9. GoDaddy
GoDaddy patří mezi nejznámější jména v oblasti webhostingu a registrace domén. Společnost nabízí rozsáhlé služby, od základního sdíleného hostingu až po dedikované hostingové plány pro náročné obchodní potřeby. Najdete zde také nástroje pro tvorbu webových stránek, e-mailový hosting a další funkce, které podniky potřebují k rozvoji své webové přítomnosti.
Nejlepší funkce GoDaddy
- Známá díky komplexní registraci domén a možnostem webhostingu.
- Nabízí řadu hostingových plánů, včetně možnosti spravovaného hostingu WordPress.
- Poskytuje nepřetržitou zákaznickou podporu pro problémy související s hostingovými službami.
- Zahrnuje uživatelsky přívětivé vytváření webových stránek, takže si uživatelé mohou vytvořit vlastní webové stránky.
- Mnoho hostingových plánů zahrnuje bezplatnou registraci doménového jména na první rok.
Omezení GoDaddy
- Nejlevnější sdílené hostingové plány neposkytují bezplatný SSL certifikát.
- Mnoho zákazníků mělo pocit, že před dokončením objednávky docházelo k přílišnému upsellingu.
- K dispozici není možnost živého chatu pro zákaznickou podporu.
Ceny GoDaddy
- Základní: 6,99 $/měsíc
- Deluxe: 9,99 $/měsíc
- Ultimate: 12,99 $/měsíc
- E-commerce: 15,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze GoDaddy
- G2: 4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1200 recenzí)
10. Hostwinds
Hostwinds také nabízí několik typů webhostingových služeb. Mezi jejich nabídkami najdete sdílený hosting, cloudový hosting a řešení s dedikovanými servery. Společnost má pověst poskytovatele výkonných hostingových služeb s konkurenceschopnými cenami a silným zaměřením na zákaznickou podporu.
Nejlepší funkce Hostwinds
- Nabízí kompletní škálu webhostingových služeb, od sdíleného hostingu po dedikované servery.
- Kladou důraz na podporu na osobní úrovni s jejich řešeními na podnikové úrovni.
- VPS hosting poskytuje sadu vyhrazených zdrojů pro lepší výkon virtuálního privátního serveru.
- Cloudové servery lze snadno přizpůsobit pomocí sady možností instalace jedním kliknutím.
- Společnost vlastní veškerou svou infrastrukturu, což umožňuje nabídnout konkurenceschopné ceny.
- Díky své vysoce redundantní síti nabízejí 99,9999% dostupnost.
Omezení Hostwinds
- Zahrnutý nástroj pro tvorbu webových stránek je jednodušší, než by si někteří uživatelé přáli.
- Existují některé stížnosti na nefunkční odkazy a chybějící zdroje v znalostní bázi.
- Proces nastavení účtu byl pro některé uživatele frustrující.
Ceny Hostwinds
- Windows VPS: Od 12,74 $/měsíc
- Linux VPS: Od 8,24 $/měsíc
- Sdílený hosting: Od 5,24 $/měsíc
- Hosting pro firmy: Od 8,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hostwinds
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3 recenze)
Další nástroje pro správu webových stránek
Správa webových stránek je náročná práce, která zahrnuje mnoho úkolů. Nástroje pro správu projektů ClickUp mohou tento proces zjednodušit. K dispozici jsou pracovní postupy určené speciálně pro správu webových stránek, stejně jako šablony pro správu projektů a programů pro téměř všechny aspekty vašeho podnikání.
Kromě správy vašich webových stránek je ClickUp také komplexní platformou pro zvýšení produktivity s funkcemi, které zjednodušují a automatizují správu projektů a úkoly týmové spolupráce. Díky své vysoké přizpůsobitelnosti je tento bezplatný software pro správu projektů ideální pro všechna oddělení vaší společnosti a snadno se přizpůsobí konkrétním potřebám pracovních postupů.
Díky tomu se ClickUp stane jediným zdrojem informací pro celou vaši organizaci, čímž se minimalizuje potřeba používat různé softwarové produkty k dosažení vašich cílů.
Najděte správné webhostingové služby, abyste maximalizovali svou online přítomnost
Díky vysoce kvalitním webhostingovým službám je údržba všech technických aspektů vašich webových stránek hračkou a máte jistotu, že vás zájemci snadno najdou.
Stejně důležitá je i správná platforma pro správu úkolů a digitálního marketingu.
Díky všestranné platformě pro správu projektů ClickUp mohou všechny vaše týmy komunikovat, dokončovat projekty související s webovými stránkami a mít přehled o úkolech souvisejících s webhostingem. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes – a jako první úkol si vyberte novou webhostingovou službu! 🤩