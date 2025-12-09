15 softwarů pro sledování času pro freelancery pro přesnost v roce [rok]

Pokud nevíte, kam mizí váš čas, nevíte ani, jakou má vaše práce skutečnou hodnotu.
Pro freelancery je čas penězi. Ale mezi telefonáty s klienty, revizemi, fakturami a termíny může být sledování těchto hodin další prací, o kterou jste nestáli.
A když nezaznamenáváte čas přesně, vaše úsilí přestává odpovídat vašim výdělkům❌ Za náročnou práci účtujete příliš málo❌ Ztrácíte fakturovatelné hodiny❌ Přijímáte projekty, které se ve skutečnosti nevyplácejí
Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro sledování času – nejen pro počítání hodin, ale také pro zajištění přehlednosti, kontroly a jistoty při stanovování cen.
Otestovali jsme 15 nejlepších aplikací pro sledování času pro freelancery – od jednoduchých časovačů po chytré integrované pracovní prostory. Ať už jste samostatný podnikatel nebo spravujete více klientů, najdete zde něco, co vám usnadní život (a zlepší vaše faktury).
Pojďme se na to podívat. 👇
Nejlepší software pro sledování času pro freelancery
Sestavil jsem seznam svých oblíbených aplikací pro sledování času pro freelancery, abyste nemuseli nic hledat. 👇
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|All-in-one čas + projektový management Velikost týmu: Solo → Enterprise
|Integrované sledování času, odhady času, přehledy, návrhy času pomocí umělé inteligence, fakturovatelné hodiny, rozšíření pro Chrome
|Navždy zdarma; Možnost přizpůsobení pro podniky
|Toggl Track
|Časovače na jedno kliknutí a minimální nastavení Velikost týmu: Freelancerové, malé týmy
|Pomodoro timer, zobrazení časové osy, automatické přepínání projektů, zprávy o zisku
|Zdarma; placené tarify od 10 $/uživatel/měsíc
|Clockify
|Správa více lidí a schvalování Velikost týmu: Freelanceri → středně velké týmy
|Režim kiosku, schvalování výkazů práce, vlastní sazby, zprávy „Kdo na čem pracoval“
|Zdarma; placené tarify od 6,99 $/uživatel/měsíc
|Harvest
|Sledování času + fakturace na jednom místě Velikost týmu: Freelancerové, agentury
|Fakturace klientům, zaznamenávání výdajů, plánování prognóz, klientské portály
|Zdarma; placené tarify od 13,75 $/uživatel/měsíc
|My Hours
|Vizuální přehledy a shrnutí projektů Velikost týmu: Freelancerové, konzultanti
|Widgety, vizuální výkazy výkonnosti, denní cíle
|Zdarma; Pro 9 $/uživatel/měsíc
|Timely
|Automatické sledování času na pozadí Velikost týmu: Freelancerové s ADHD nebo zapomnětliví časoměřiči
|Časová osa paměti, filtry soukromého času, návrhy AI, skóre soustředění
|Placené tarify od 11 $/uživatel/měsíc
|Hubstaff
|Vzdálené monitorování týmu a práce v terénu Velikost týmu: Rozptýlené týmy
|Sledování aktivity, snímky obrazovky, GPS, automatické výpočty mezd
|Placené tarify od 7 $/uživatel/měsíc
|TopTracker
|Freelancerové využívající tržiště (Upwork atd.) Velikost týmu: Samostatní freelancerové
|Inteligentní detekce času, screenshoty pracovního deníku, časovače spouštěné aplikací
|Zdarma
|Jibble
|Mobilní zařízení, GPS a geofencing Velikost týmu: Terénní týmy, nezávislí pracovníci na místě
|Rozpoznávání obličeje, geofencing, režim kiosku
|Zdarma; placené od 4,99 $/uživatel/měsíc
|TimeCamp
|Pokročilé reportování a analýza ziskovosti Velikost týmu: Freelanceri → Malé a střední podniky
|Automatické sledování, zprávy o ziskovosti, upozornění, kategorie sazeb
|Zdarma; placené tarify od 3,49 $/uživatel/měsíc
|Everhour
|Hluboká integrace nástrojů PMVelikost týmu: Týmy používající ClickUp, Asana, Trello, Notion
|Sledování rozpočtu, zprávy o skutečném a odhadovaném čase, přístup pro klienty
|Zdarma; placený tarif 10 $/uživatel/měsíc
|TMetric
|Podrobná klasifikace práceVelikost týmu: Freelancerové, malé týmy
|Detekce nečinnosti, rozšíření prohlížeče, podrobné časové rozvrhy
|Zdarma; placené tarify od 5 $/uživatel/měsíc
|Fanurio
|Profesionální fakturace a práce na základě smluv Velikost týmu: konzultanti, odborníci v oblasti služeb
|Časovače spouštěné aplikacemi, faktury s logem, sledování výdajů
|Roční plán od 29 $/rok
|RescueTime
|Zvyšování produktivity a koučování soustředění Velikost týmu: Samostatní freelancerové
|Sledování aktivity, blokování FocusTime, týdenní přehledy
|Zdarma; placené od 9 $/měsíc
|Memtime
|Automatická rekonstrukce času na základě paměti Velikost týmu: Freelancerové, kteří zapomínají sledovat čas
|Pouze lokální data, zpětné přiřazování času, úplná časová osa aktivit
|Placené tarify od 18 $/uživatel/měsíc
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování času pro freelancery?
Správný nástroj pro sledování času vám pomůže zůstat ziskoví a udržet spokojené klienty. Pokud chcete vyřešit své problémy s časovým managementem, zde je několik tipů, na co se při výběru nástroje zaměřit:
- Přesné zaznamenávání času: Přesně sledujte fakturovatelné hodiny pomocí automatických časovačů nebo ručního zadávání.
- Kategorizace projektů: Organizujte úkoly podle klienta nebo projektu pro přehledné a podrobné časové zprávy.
- Integrace aplikací: Hladká synchronizace s aplikacemi pro zvýšení produktivity freelancerů, jako jsou QuickBooks nebo PayPal, pro zefektivnění pracovních postupů.
- Automatizace fakturace: Vytvářejte profesionální faktury přímo na základě zaznamenaných hodin a ušetřete tak čas.
- Ochrana dat: Zabezpečte citlivá data klientů pomocí šifrování a souladu s nařízením GDPR nebo SOC 2.
- Vlastní přehledy: Získejte přehledné časové přehledy, abyste mohli zlepšit svou práci a vysvětlit své fakturace.
- Upozornění na rozpočet: Sledujte rozpočty projektů pomocí oznámení v reálném čase, abyste se vyhnuli překročení rozpočtu.
🧠 Zajímavost: První patent na mechanické časoměrné hodiny podal Willard Bundy v roce 1888. Jeho vynález odstartoval éru děrných štítků a nakonec vedl k založení společnosti, která se později stala IBM.
Nejlepší software pro sledování času pro freelancery
Tyto nástroje pro sledování času na volné noze mi pomohly dostat pod kontrolu mé hodiny (a můj příjem). 📋
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a času)
ClickUp je místo, kde spravuji všechny aspekty své práce na volné noze. Umožňuje mi mít všechny projekty, zaznamenaný čas, odhady, faktury a zprávy na jednom místě.
Už nepotřebuji pět nástrojů pro sledování termínů klientů a fakturovatelných hodin. Software ClickUp pro správu projektů freelancerů to zvládne za vás, a to přehledně.
Sledujte čas strávený na jednotlivých úkolech
Začnu s ClickUp Project Time Tracking, který mi umožňuje sledovat hodiny přímo v rámci každého úkolu. Když pracuji na přepisu stránky produktu nebo kompletním návrhu blogu, spustím časovač přímo z úkolu.
Každá relace se zaznamenává pod konkrétním úkolem, takže nikdy nemusím hádat, kolik času jsem strávil, ani později prohledávat svůj kalendář. Pokud rozdělím čas mezi psaní a revize, oba záznamy se nacházejí ve stejném úkolu, označené a opatřené časovým razítkem.
Plánujte s odhady času
Pak přichází ClickUp Time Estimates.
Než začne můj pracovní týden, přidám k každému úkolu odhadovaný čas.
Například, pokud provádím kompletní audit webových stránek, vyhradím si dvě hodiny na audit, hodinu a půl na sepsání zjištění a hodinu na revize. Jakmile začnu sledovat čas, hned vidím, jestli překračuji svůj odhad. Tato přehlednost mi pomáhá stanovit lepší ceny a řídit své pracovní vytížení.
Vše na jednom místě
Abych měl vše přehledně na jednom místě, používám ClickUp Dashboards.
Na mém dashboardu vidím, kolik hodin jsem strávil prací pro každého klienta, co ještě zbývá dokončit a které úkoly překročily odhadovaný čas. Přidal jsem také widgety, které zobrazují celkový počet hodin strávených na všech projektech a jejich srovnání s mou měsíční kapacitou. Díky tomu vždy vím, kolik času jsem skutečně fakturoval a kolik ještě mohu.
Získejte chytré návrhy díky umělé inteligenci
ClickUp Brain eliminuje dohady při plánování tím, že se učí z vaší minulé práce. Navrhuje odhady času pro nové úkoly na základě podobných projektů, které jste již dokončili. Místo odhadování, jak dlouho něco potrvá, získáte jasné odhady založené na umělé inteligenci a vycházející z reálné práce, kterou jste již dokončili.
Když jsem minulý týden přidal úkol „strategický dokument + plán obsahu“, předvyplnil odhad času na základě údajů z minulých plánovacích schůzek s klienty. Pomáhá mi také soustředit se tím, že mi ukazuje úkoly, které jsou po termínu, nebo ty, jejichž dokončení trvá příliš dlouho. Neztrácím čas hádáním, co je urgentní – zobrazí se mi to hned, když to potřebuji.
Používejte šablony přizpůsobené pro freelancery k strukturování každého projektu.
Jakmile je práce hotová, otevřu ClickUp Docs a vytvořím faktury. Používám šablonu faktury ClickUp, která načte podrobnosti úkolu a odpracované hodiny. Nejlepší na tom je, že stačí zadat svou hodinovou sazbu a celková částka se vypočítá automaticky.
Šablona ClickUp Consultant Time Tracking Template mi navíc poskytuje kompletní strukturu pro hodinové fakturace. Obsahuje vestavěné zobrazení sledování času, denní a týdenní souhrny a předem připravené štítky pro fakturovatelné a nefakturovatelné úkoly.
Tato šablona pro sledování času mi ušetřila spoustu času, když jsem ji poprvé nastavil, a stále ji používám při zapojování nových projektů klientů.
Pro práci na základě paušálu a opakující se služby používám šablonu ClickUp Services Timesheet Template.
Je ideální pro sledování opakovatelných úkolů, jako jsou revize strategií, měsíční reporty nebo kontroly klientů. Pomocí této šablony časového rozvrhu nastavuji opakující se úkoly a všechny své časové záznamy strukturovám podle typu služby.
💡 Tip pro profesionály: Chcete přeskočit nastavení a rovnou se pustit do svých projektů? Využijte tyto šablony pro sledování času a pracovní výkazy a začněte hned zaznamenávat odpracované hodiny, fakturovatelný čas a práci pro klienty. Jsou zdarma, flexibilní a plně přizpůsobitelné.
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte zpět čas ve svém dni: Opakující se úkoly snadno vyřešíte pomocí ClickUp Automations, takže pokrok nastane i tehdy, když se soustředíte na něco jiného.
- Okamžitě získejte přehled: Shrnutí, úkoly a rychlé odpovědi se automaticky zobrazují ve vašem pracovním prostoru díky technologii ClickUp Brain.
- Udržujte týmovou spolupráci propojenou: Konverzace, soubory a zpětná vazba zůstávají přímo v rámci úkolu – díky ClickUp Chat, takže vše zůstává propojeno se skutečným výstupem.
- Zůstaňte v tempu, ne v tabulkách: S rozšířením ClickUp pro Chrome vás sledování času doprovází kamkoli jdete a pomáhá vám zaznamenávat odpracované hodiny, aniž byste museli přerušovat práci.
- Synchronizujte všechny nástroje: Propojte aplikace pro sledování času, jako jsou Toggl a Harvest, s ClickUp, abyste mohli konzistentně sledovat hodiny napříč nastaveními klientů.
- Fakturujte s jistotou: Označte čas jako fakturovatelný v rámci každého úkolu, aby faktury přesně odrážely to, co jste udělali – s přesností na minutu.
- Buďte vždy perfektně organizovaní: Už se nikdy nemusíte obávat nesouladu v rozvrhu. S kalendářem ClickUp se vaše schůzky, události a úkoly automaticky aktualizují , takže termíny zůstávají jasné a váš týden probíhá hladce.
Omezení ClickUp
- Pokud jste nováčkem v oblasti softwaru pro správu projektů, může se vám počet funkcí a možností v ClickUp zdát příliš velký, dokud nenajdete svůj rytmus.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 295 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 485+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
Přestal jsem používat jinou aplikaci pro sledování času a místo toho nyní používám ClickUp. Vydali také přizpůsobitelné panely pro prostory a složky, které se mi MOC líbí. Důležité dokumenty, odkazy a zdroje můžeme uchovávat na jednom snadno dostupném místě. Můžete také přidat widgety, které rozdělují úkoly podle přidělených osob, času stráveného na projektu, úkolů po termínu atd. Vše je velmi přizpůsobitelné, díky čemuž je používání ClickUp pro správu projektů ještě plynulejší.
Přestal jsem používat jinou aplikaci pro sledování času a místo toho nyní používám ClickUp. Vydali také přizpůsobitelné panely pro prostory a složky, které se mi MOC líbí. Důležité dokumenty, odkazy a zdroje můžeme uchovávat na jednom snadno dostupném místě. Můžete také přidat widgety, které rozdělují úkoly podle přidělených osob, času stráveného na projektu, úkolů po termínu atd. Vše je velmi přizpůsobitelné, díky čemuž je používání ClickUp pro správu projektů ještě plynulejší.
📮ClickUp Insight: Zatímco 40 % zaměstnanců tráví méně než hodinu týdně neviditelnými úkoly v práci, šokujících 15 % ztrácí více než 5 hodin týdně, což odpovídá 2,5 dne v měsíci!
Tato zdánlivě nevýznamná, ale neviditelná ztráta času může pomalu snižovat vaši produktivitu. ⏱️
Využijte nástroj pro sledování času a AI asistenta ClickUp a zjistěte, kam přesně mizí ty neviditelné hodiny. Odhalte neefektivní postupy, nechte AI automatizovat opakující se úkoly a získejte zpět drahocenný čas!
2. Toggl Track (nejlepší pro jednoduché sledování času jedním kliknutím)
prostřednictvím Toggl Track
Toggl Track jde přímo k věci. Toggl Track odstraňuje složitost, která brzdí freelancery.
Stačí doslova kliknout na jedno tlačítko a můžete začít sledovat čas. Barevně odlišené projekty jsou vizuálně přehledné a jejich malý widget na ploše tiše čeká v rohu, dokud ho nepotřebujete. Navíc, když přecházíte mezi různými prohlížeči a webovými aplikacemi, jejich rozšíření vás následuje všude.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Spusťte Pomodoro Timer a pracujte v 25minutových intervalech s automatickými připomenutími přestávek.
- V zobrazení Časová osa si můžete prohlédnout vizuální rozpis všech svých denních aktivit.
- Nastavte automatické přepínání projektů na základě aplikací, které právě používáte.
- Vytvářejte zprávy o ziscích a ztrátách, které ukazují, kteří klienti a projekty vám přinášejí nejvíce peněz.
Omezení aplikace Toggl Track
- Žádný vestavěný fakturační systém znamená, že budete potřebovat další nástroj pro fakturaci.
- Možnosti přizpůsobení reportů se zdají omezené.
Ceny Toggl Track
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 570 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 575 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Toggl Track?
Tato recenze Capterra přináší zajímavý úhel pohledu:
Toggl Track je velmi uživatelsky přívětivý. Ovládání je jednoduché. Líbí se mi, jak snadné je pokračovat v předchozím projektu nebo přidat nový. Barevné kódování také pomáhá rozdělit oblasti, ve kterých trávím nejvíce času. Také se mi velmi líbí záložka s přehledy – je příjemné vidět, kolik hodin jsem odpracoval a kolik procent svého času jsem strávil na každém projektu.
Toggl Track je velmi uživatelsky přívětivý. Ovládání je jednoduché. Líbí se mi, jak snadné je pokračovat v předchozím projektu nebo přidat nový. Barevné kódování také pomáhá rozdělit oblasti, ve kterých trávím nejvíce času. Také se mi velmi líbí záložka s přehledy – je příjemné vidět, kolik hodin jsem odpracoval a kolik procent svého času jsem strávil na každém projektu.
🚀 Vylepšení pracovního postupu: Pokud mě něco vyčerpávalo, byly to všechny drobné administrativní úkoly související se sledováním času. ClickUp Agents mi to ulehčuje tím, že sleduje vzorce, upozorňuje na zpožděné úkoly, označuje překročení odhadů a upozorňuje mě, když úkol zabere více času, než bylo plánováno.
Data z mého sledování času převádějí na konkrétní doporučení a další kroky, díky čemuž se mi mnohem snáze daří udržet přehled o svém pracovním vytížení.
3. Clockify (nejlepší pro správu více členů týmu)
prostřednictvím Clockify
Sledování času v týmu má jednu nevýhodu: obvykle se z něj stane naprostý chaos. Clockify tento problém řeší, místo aby vytvářel nové.
Dříve jsem pomocí tohoto nástroje řídil týmy více než 15 freelancerů a překvapivě se pod tlakem nezhroutil. Schvalovací proces časových rozvrhů probíhá hladce, takže se nemusíte topit v e-mailových řetězcích o odeslaných hodinách. Kalendářové zobrazení vám zároveň pomůže odhalit katastrofy v plánování, než k nim dojde.
Nejlepší funkce Clockify
- Pomocí funkce Time Clock Kiosk můžete jakýkoli tablet proměnit ve sdílenou docházkovou stanici pro týmy.
- Nastavte schvalování manažerem, kdy nadřízení musí zkontrolovat a schválit všechny odeslané výkazů práce.
- Vytvořte si vlastní hodinové sazby pro různé členy týmu, projekty a typy práce.
- Vytvářejte podrobné zprávy o tom, kdo na čem pracoval, abyste přesně viděli, jak byl čas týmu rozdělen.
Omezení Clockify
- Při používání více pokročilých funkcí se rozhraní stává nepřehledným a nepřehledným.
- Jeho mobilní aplikace postrádá několik klíčových funkcí, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Pokročilé funkce pro sledování času, reportování a analýzy vyžadují placené předplatné.
Ceny Clockify
- Zdarma
- Standard: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Productivity Suite: 15,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 175 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (9 205+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clockify?
Zde je recenze G2 na tento software pro sledování času pro freelancery:
Pokud jste freelancer nebo agentura, jistě chápete, kolik práce dá ruční sledování času... Clockify to za vás kompletně vyřeší. Místo zaznamenávání času do neuspořádaného dokumentu Excelu ho mohu použít k odesílání faktur, zasílání upomínek a vyhledávání času pro různé klienty! Používám ho každý den. Líbí se mi, jak snadné je s Clockify sledovat svůj čas, k dispozici je také verze pro mobilní telefony. Prohlížení reportů je velmi snadné a možnost přidávat dlouhé popisy je úžasná.
Pokud jste freelancer nebo agentura, jistě chápete, kolik práce dá ruční sledování času... Clockify to za vás kompletně vyřeší. Místo zaznamenávání času do neuspořádaného dokumentu Excelu ho mohu použít k odesílání faktur, zasílání upomínek a vyhledávání času pro různé klienty! Používám ho každý den. Líbí se mi, jak snadné je s Clockify sledovat svůj čas, k dispozici je také verze pro mobilní telefony. Prohlížení reportů je velmi snadné a možnost přidávat dlouhé popisy je úžasná.
📖 Přečtěte si také: Jak najít klienty jako freelancer
4. Harvest (nejlepší pro integrované fakturace klientům)
prostřednictvím Harvest
Harvest překlenuje nepříjemnou propast mezi sledováním odpracovaných hodin a zasíláním faktur. Líbí se mi, že stačí vyfotit účtenku a ta se automaticky připojí ke správnému projektu (už žádné účetnictví v krabici od bot!).
Navíc se dobře doplňuje s QuickBooks a dalším účetním softwarem, což mi během daňového období ušetří spoustu času.
Nejlepší funkce Harvest
- Odesílejte faktury přímo z aplikace Harvest pomocí integrovaných šablon obchodních faktur a zpracování plateb.
- Pomocí Harvest Forecast naplánujte kapacitu týmu a zjistěte, kdo je k dispozici pro nadcházející projekty.
- Umožněte klientům sledovat průběh projektu a schvalovat záznamy o čase pomocí veřejně sdílených portálů.
Omezení Harvest
- Výrazně dražší než základní alternativy pro sledování času
- Uživatelé považují mobilní aplikaci za neohrabanou a stísněnou, což snižuje efektivitu jejího používání na cestách.
- Rozhraní pro stolní počítače a webová rozhraní se někdy nesynchronizují úplně, což způsobuje nesrovnalosti v datech mezi zařízeními.
Ceny Harvest
- Zdarma
- Pro: 13,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (815+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 630 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Harvestu?
Recenzent G2 řekl:
Jako uživatel Harvestu mohu říci, že se jedná o přístupnou a efektivní platformu pro organizaci a vizualizaci výkonu všech vašich pracovních operací, která vám poskytuje úplnou kontrolu nad každou z vašich profesních činností. Kromě toho se Harvest vyznačuje technickými schopnostmi vizualizovat všechny vaše pracovní projekty a spravovat váš čas s naprostou efektivitou.
Jako uživatel Harvestu mohu říci, že se jedná o přístupnou a efektivní platformu pro organizaci a vizualizaci výkonu všech vašich pracovních operací, která vám poskytuje úplnou kontrolu nad každou z vašich profesních činností. Kromě toho se Harvest vyznačuje technickými schopnostmi vizualizovat všechny vaše pracovní projekty a spravovat váš čas s naprostou efektivitou.
5. My Hours (nejlepší pro vizuální přehled o projektech)
prostřednictvím My Hours
Někteří lidé uvažují v tabulkách, jiní v barvách a grafech. Pokud patříte k vizuálně orientovaným typům, My Hours vám bude dokonale vyhovovat.
Jejich šablony úkolů pro freelancery mi pomohly nastavit podobné projekty. Mobilní aplikace reaguje rychle, na rozdíl od některých konkurentů, kteří působí, jako by běželi pod vodou.
Kromě toho jejich exportní možnosti pokrývají většinu scénářů fakturace klientům při zachování integrity dat.
Nejlepší funkce aplikace My Hours
- Použijte widget HoursTracker na domovské obrazovce svého telefonu pro okamžitý přístup ke sledování času.
- Vytvářejte vizuální zprávy o výkonu týmu, které zobrazují vzorce produktivity v různých časových obdobích.
- Stanovte si denní časové cíle a sledujte svůj pokrok pomocí barevně odlišených indikátorů dosažených výsledků.
Omezení aplikace My Hours
- Při procházení dlouhých seznamů se může rozevírací nabídka neočekávaně zavřít, což vás donutí ručně znovu vybrat klienty nebo projekty.
- Někteří uživatelé hlásí nesrovnalosti v celkovém počtu hodin oproti desetinným hodnotám nebo nekonzistentní chování filtrů v přehledech.
- Uživatelé bezplatného tarifu nemohou pozastavit časomíru ani zaokrouhlit časové záznamy.
- Automaticky předpovídá a vyplňuje opakující se položky na základě vašich předchozích vzorců činnosti pomocí funkce AI Autofill.
Ceny My Hours
- Zdarma
- Výhoda: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze My Hours
- G2: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (985+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o My Hours?
Tato recenze G2 to dobře vysvětluje:
Po prozkoumání a vyzkoušení několika balíčků pro evidenci pracovní doby jsem zjistil, že myhours nejlépe odpovídá mým potřebám, protože se jedná o základní, snadno použitelný webový software pro evidenci a vykazování pracovní doby. Zákaznický servis je skvělý, na všechny mé dotazy mi bylo okamžitě odpovězeno e-mailem.
Po prozkoumání a vyzkoušení několika balíčků pro evidenci pracovní doby jsem zjistil, že myhours nejlépe odpovídá mým potřebám, protože se jedná o základní, snadno použitelný webový software pro evidenci a vykazování pracovní doby. Zákaznický servis je skvělý, na všechny mé dotazy mi bylo okamžitě odpovězeno e-mailem.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si druhý kalendář, ve kterém si navrhnete svůj vysněný týden na volné noze: 4hodinové pracovní dny, žádné pondělní schůzky, 90minutové sprinty intenzivní práce atd. Poté jej porovnejte se svými skutečně zaznamenanými hodinami. Ne proto, abyste se styděli, ale abyste zjistili, jaká verze vašeho pracovního postupu by měla existovat.
🎥 Chcete mít více času na soustředěnou práci, aniž byste se vyčerpali? Toto video vás provede nejlepšími nástroji pro blokování a sledování času, které vám pomohou naplánovat si den, pochopit, kam mizí vaše hodiny, a chránit vaše soustředění.
6. Timely (nejlepší pro automatické sledování času na pozadí)
prostřednictvím Timely
Zapomeňte na spouštění a zastavování časovačů; Timely běží tiše na pozadí a zaznamenává vše, co děláte. Tento software pro sledování času pro freelancery si pamatuje, které webové stránky navštěvujete, jaké aplikace používáte a na jakých dokumentech pracujete.
Zjistil jsem, že kontroluji časovou osu paměti, když si nemohu vzpomenout, co jsem dělal před třemi hodinami. Návrhy umělé inteligence se časem stávají chytřejšími, učí se vaše vzorce a automaticky kategorizují práci.
Nejlepší funkce Timely
- Povolte filtrování soukromého času, abyste z pracovních zpráv vyloučili osobní prohlížení a aktivity.
- Zjistěte, jaká je vaše úroveň soustředění během různých pracovních sezení, pomocí Focus Score.
- Automaticky předvyplňujte záznamy o čase pomocí inteligentních návrhů, které se učí z vašeho chování.
- Timely nyní zdůrazňuje období nepřerušované koncentrace, což vám pomáhá zjistit, kdy podáváte nejlepší výkon.
- Memory AI analyzuje vaše historické vzorce a předpovídá vaše budoucí trendy v oblasti soustředění – skvělé pro plánování realistického pracovního vytížení.
Časová omezení
- Neustálé sledování na pozadí může být pro uživatele dbající na soukromí nepříjemné.
- Kategorizace pomocí umělé inteligence vyžaduje značný čas na trénování, aby byla spolehlivá.
- Timely nepodporuje integrovanou mzdovou agendu ani fakturaci.
- Omezená funkčnost při práci offline nebo mimo počítač
Včasné stanovení ceny
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 11 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 28 $/měsíc na uživatele
Aktuální hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 215 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Timely?
Jeden kolega freelancer na G2 sdílel tuto zpětnou vazbu:
Nejvíce se mi líbí automatické sledování času. Zachycuje vše, na čem pracuji, aniž bych musel ručně spouštět nebo zastavovat časomíru. Jako člověk s ADHD je pro mě sledování času opravdovou výzvou, ale Timely to za mě zvládá přesně a bez námahy. Upřímně řečeno, změnilo to můj život, pokud jde o produktivitu.
Nejvíce se mi líbí automatické sledování času. Zachycuje vše, na čem pracuji, aniž bych musel ručně spouštět nebo zastavovat časomíru. Jako člověk s ADHD je pro mě sledování času opravdovou výzvou, ale Timely to za mě zvládá přesně a bez námahy. Upřímně řečeno, změnilo to můj život, pokud jde o produktivitu.
7. Hubstaff (nejlepší pro monitorování vzdálených týmů)
prostřednictvím Hubstaff
Transparentnost práce na dálku je klíčová, pokud řídíte rozptýlené týmy. Hubstaff řeší tento problém pomocí monitorování aktivity a pořizování snímků obrazovky. Použil jsem jejich GPS sledování pro práci v terénu a návštěvy klientů a funguje spolehlivě.
Ocenil jsem také to, jak jejich zprávy o produktivitě analyzují mou koncentraci v průběhu dne.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Sledujte úroveň aktivity týmu pomocí sledování Activity Rate, které zobrazuje kliknutí myší a používání klávesnice.
- Získejte podrobné informace o monitorování aplikací a URL adres, abyste přesně věděli, které aplikace a webové stránky váš tým používá.
- Platit dodavatelům na základě zaznamenaných hodin pomocí automatické výplaty přes Hubstaff Talent.
Omezení Hubstaffu
- Uživatelé hlásí po instalaci Hubstaffu značné zatížení procesoru a vybíjení baterie (např. přehřívání počítačů Mac).
- Upozornění na nečinnost každých ~10 minut mohou nesprávně klasifikovat legitimní práci jako nečinnost.
- Jakákoli práce bez pohybu kláves je nesprávně klasifikována jako neproduktivní pracovní doba.
- Uživatelé považují za obtížné upravovat časovače po jejich spuštění, přidávat poznámky nebo slaďovat záznamy o čase.
Ceny Hubstaff
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele (minimálně dvě licence)
- Grow: 9 $/měsíc na uživatele (minimálně dvě licence)
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele (minimálně dvě licence)
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,2/5 (více než 1 440 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 570 recenzí)
Co říkají o Hubstaffu skuteční uživatelé?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Hubstaff nabízí hladký způsob sledování času a produktivity týmu. Schopnost pořizovat pravidelné snímky obrazovky, sledovat úroveň aktivity a integrovat se s nástroji pro správu projektů, jako jsou Trello a Asana, z něj činí velmi cenný nástroj pro týmy pracující na dálku. […] Někdy může být sledování aktivity příliš rušivé, zejména při častém pořizování snímků obrazovky. Mobilní aplikace také občas vykazuje zpoždění nebo selhává, což může narušit produktivitu při práci na cestách.
Hubstaff nabízí hladký způsob sledování času a produktivity týmu. Schopnost pořizovat pravidelné snímky obrazovky, sledovat úroveň aktivity a integrovat se s nástroji pro správu projektů, jako jsou Trello a Asana, z něj činí velmi cenný nástroj pro týmy pracující na dálku. […] Někdy může být sledování aktivity příliš rušivé, zejména při častém pořizování snímků obrazovky. Mobilní aplikace také občas vykazuje zpoždění nebo selhává, což může narušit produktivitu při práci na cestách.
💡 Tip pro profesionály: Po dokončení každého úkolu ohodnoťte na stupnici od 1 do 5, jak vyčerpaní nebo nabití energií se cítíte. Poté každý týden porovnejte toto hodnocení s částkou, kterou jste za daný úkol nebo klienta dostali zaplaceno. Tak jasně uvidíte, které dobře placené zakázky nestojí za to, abyste se kvůli nim vyčerpávali, a které méně placené zakázky vám přinášejí klid (a potenciál pro další prodej).
8. TopTracker (nejlepší pro integraci s platformami pro freelancery)
prostřednictvím TopTracker
Pracujete přes Upwork nebo Freelancer? TopTracker se přímo integruje s těmito platformami bez obvyklých problémů s dodržováním předpisů. Tento software pro sledování času freelancerů se screenshoty automaticky zpracovává požadavky platformy, takže se nemusíte starat o standardy dokumentace.
Jejich desktopová aplikace je také nenáročná a nezpomalí váš počítač.
Nejlepší funkce TopTrackeru
- Využijte funkci Smart Time Detection, která rozpozná, kdy aktivně pracujete, a během přestávek pozastaví měření času.
- Využijte funkci Work Diary, která každých 10 minut pořizuje snímky obrazovky s indikátory úrovně aktivity.
- Aktivujte automatickou detekci aplikací, která spustí časomíru při otevření konkrétních pracovních aplikací.
Omezení TopTrackeru
- U většiny předplatných nelze vypnout snímání obrazovky.
- Uživatelé zmiňují chybějící integrace (např. žádná přímá podpora Payoneer nebo QuickBooks Online, absence synchronizace s účetními nebo produktivními nástroji).
- Méně integrací třetích stran ve srovnání s univerzálními nástroji pro sledování času
Ceny TopTracker
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TopTracker
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o TopTrackeru?
Zde je pohled z první ruky z recenze Capterra:
Jsem konzultant a pracuji pro několik různých společností. Tento nástroj mi umožňuje velmi snadno sledovat čas strávený prací pro každou z nich. Sleduje, kdy jsem u počítače (aktivita), a zaznamenává čas. Mohu přepínat mezi společnostmi (projekty) podle toho, jak měním úkoly.
Jsem konzultant a pracuji pro několik různých společností. Tento nástroj mi umožňuje velmi snadno sledovat čas strávený prací pro každou z nich. Sleduje, kdy jsem u počítače (aktivita), a zaznamenává čas. Mohu přepínat mezi společnostmi (projekty) podle toho, jak měním úkoly.
9. Jibble (nejlepší pro sledování času na mobilních zařízeních)
prostřednictvím Jibble
Mobilní sledování času se obvykle jeví jako dodatečná funkce. Jibble to mění a dělá z mobilu primární zážitek.
Jejich geofencing mi připadá neuvěřitelně užitečný; časovače se spustí automaticky, jakmile dorazíte na místo u klienta. Beacon technologie funguje i v interiérech, kde GPS obvykle selhává. Offline sledování pokračuje i bez připojení k internetu a vše se synchronizuje automaticky později.
Nejlepší funkce Jibble
- Ověřujte totožnost zaměstnanců pomocí technologie skenování a rozpoznávání obličeje.
- Automaticky zaznamenávejte příchod zaměstnanců, když vstoupí do určených pracovních prostor.
- Proměňte tablety ve sdílené časomíry pro více členů týmu pomocí režimu Kiosk.
Omezení Jibble
- Mnoho freelancerů a malých podniků zjistilo, že se tento software nedá snadno propojit se všemi jejich platformami pro produktivitu nebo fakturaci.
- Základní možnosti reportování nedosahují úrovně specializovaného softwaru pro sledování času freelancerů.
- Uživatelé hlásí problémy s přihlášením, zpožděné přihlášení/odhlášení, zamrzlé obrazovky a občasné problémy se synchronizací mezi mobilní aplikací a prohlížečem.
Ceny Jibble
- Zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jibble
- G2: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 1 470 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jibble?
Přímo z recenze na Redditu o tomto softwaru pro sledování času na volné noze:
Jibble používám už několik let a považuji ho za nejlepší na trhu. Má velmi uživatelsky přívětivé rozhraní, umožňuje plynulé přepínání mezi webovým prohlížečem a aplikací, měří různé aktivity v rámci jednoho účtu a bezplatná verze nabízí spoustu možností. Prémiová verze samozřejmě nabízí ještě více úžasných nástrojů. Celkově je náš tým s Jibble velmi spokojený (než jsme našli Jibble, vyzkoušeli jsme několik jiných programů, ale od té doby jsme už nemuseli hledat dál!)
Jibble používám už několik let a považuji ho za nejlepší na trhu. Má velmi uživatelsky přívětivé rozhraní, umožňuje plynulé přepínání mezi webovým prohlížečem a aplikací, měří různé aktivity v rámci jednoho účtu a bezplatná verze nabízí spoustu možností. Prémiová verze samozřejmě nabízí ještě více úžasných nástrojů. Celkově je náš tým s Jibble velmi spokojený (než jsme našli Jibble, vyzkoušeli jsme několik jiných programů, ale od té doby jsme už nemuseli hledat dál!)
10. TimeCamp (nejlepší pro komplexní analýzu projektů a pokročilé reportování)
prostřednictvím TimeCamp
Milovníci dat, tohle je pro vás.
TimeCamp se podrobně zabývá ziskovostí projektů prostřednictvím detailní analýzy nákladů a sledování rozpočtu. Tento software pro sledování času freelancerů propojuje údaje o čase přímo s finančními ukazateli a ukazuje, které projekty vydělávají peníze a které vás jen zaměstnávají.
Sledování počítačové aktivity mi pomáhá pochopit mé produktivní vzorce v průběhu dne. Jelikož se moje sazby liší podle projektu a klienta, spoléhal jsem se na Ganttovy diagramy, které mi pomohly vizualizovat časové osy projektů spolu s mými skutečnými údaji o sledování času.
Nejlepší funkce TimeCampu
- Vytvořte kategorie fakturovatelných a nefakturovatelných sazeb s různými hodinovými sazbami pro různé typy práce.
- Vytvářejte zprávy o ziskovosti, které ukazují, které projekty a klienti jsou finančně nejúspěšnější.
- Aktivujte automatické sledování času, které detekuje, kdy pracujete na konkrétních aplikacích nebo webových stránkách.
- Získejte okamžitá oznámení, když sledované hodiny překročí limity projektu nebo klienta.
- Analyzujte výnosy a náklady u všech klientů a zjistěte, kde je váš čas nejcennější.
Omezení TimeCampu
- Bezplatný tarif výrazně omezuje počet projektů a uživatelů, které můžete spravovat.
- Automatické sledování klíčových slov nebo nečinnosti vyžaduje ruční kontrolu a opravy, protože může docházet k nesprávné klasifikaci nebo vynechání záznamů.
Ceny TimeCamp
- Zdarma
- Starter: 3,49 $/měsíc na uživatele
- Premium: 4,49 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (345+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (595+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TimeCampu?
Zaujal mě tento recenzní článek na G2:
TimeCamp používám jako individuální uživatel již více než rok. Jsem freelancer a pro mě je velmi důležité vědět, kolik času jsem strávil na každém projektu. TimeCamp se v tomto ohledu ukázal jako velmi užitečný! Má spoustu užitečných funkcí, jako je automatické sledování projektů, widget úkolů, týdenní časové rozvrhy a zprávy o pokroku. A je velmi pohodlný na používání. Stačilo ho nainstalovat do počítače a každý den sleduje moji aktivitu.
TimeCamp používám jako individuální uživatel již více než rok. Jsem freelancer a pro mě je velmi důležité vědět, kolik času jsem strávil na každém projektu. TimeCamp se v tomto ohledu ukázal jako velmi užitečný! Má spoustu užitečných funkcí, jako je automatické sledování projektů, widget úkolů, týdenní časové rozvrhy a zprávy o pokroku. A je velmi pohodlný na používání. Stačilo ho nainstalovat do počítače a každý den sleduje moji aktivitu.
⚙️ Bonus: Zajímá vás, jak jsem se vůbec dostal k práci na volné noze? Právě tento průvodce jak se stát freelancerem mi pomohl udělat tento krok.
11. Everhour (nejlepší pro integraci do projektového řízení)
prostřednictvím Everhour
Otestoval jsem Everhour, abych vyhodnotil jeho schopnosti sledování času a řízení projektů. Everhour vyniká svou hladkou integrací s oblíbenými platformami pro řízení projektů, což uživatelům umožňuje přeměnit úkoly na sledovatelné časové záznamy bez duplicitní práce.
Software pro sledování času pro freelancery usnadnil porovnání odhadů času se skutečnými hodinami, sledování rozpočtů a generování faktur přímo z údajů o projektu.
Nejlepší funkce Everhour
- Sledujte v reálném čase pokrok oproti odhadům projektu v rámci mého nástroje PM s funkcemi sledování rozpočtu.
- Vytvářejte zprávy o skutečném a odhadovaném čase, ve kterých porovnáte plánované hodiny s časem skutečně stráveným nad úkoly.
- Navrhněte portály pro přístup klientů, aby zainteresované strany mohly sledovat průběh projektu a přehledy času.
Omezení Everhour
- Vyžaduje stávající předplatné podporovaných nástrojů pro správu projektů.
- Omezená samostatná funkčnost při použití nezávisle na integrovaných platformách
- Bezplatný tarif omezuje počet projektů a integrací, které můžete používat.
Ceny Everhour
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc
Hodnocení a recenze Everhour
- G2: 4,7/5 (více než 175 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Everhour?
Toto je to, co rozhodlo jednoho recenzenta na Redditu:
Integrace Everhour se mi velmi líbí. Není dokonalá jako plánovač zdrojů a plánování kapacity není nejlepší. Ale funguje skvěle, protože umožňuje uživatelům rezervovat si čas na úrovni úkolů, označit jej jako fakturovatelný nebo nefakturovatelný a poměrně dobře se integruje s QBO, s jedinou drobnou nevýhodou, že se nepřevádí číslo faktury. Reportování je také docela slušné, ale můžete exportovat do formátu .csv a s daty dělat, co chcete.
Integrace Everhour se mi velmi líbí. Není dokonalá jako plánovač zdrojů a plánování kapacity není nejlepší. Ale funguje skvěle, protože umožňuje uživatelům rezervovat si čas na úrovni úkolů, označit jej jako fakturovatelný nebo nefakturovatelný a poměrně dobře se integruje s QBO, s jedinou drobnou nevýhodou, že se nepřevádí číslo faktury. Reportování je také docela slušné, ale můžete exportovat do formátu .csv a s daty dělat, co chcete.
📖 Přečtěte si také: Zjistěte více o integraci ClickUp s nástroji jako Everhour.
12. TMetric (nejlepší pro podrobnou klasifikaci práce)
prostřednictvím TMetric
Jako milovník organizace jsem si vyzkoušel klasifikaci práce v TMetric. Umožňuje organizovat projekty do podrobných hierarchií pomocí vlastních značek a kategorií, což usnadňuje správu složitých scénářů fakturace.
Kromě základního sledování poskytuje desktopový widget rychlý přístup k ovládání časovače a přepínání projektů, zatímco rozšíření prohlížeče plynule sleduje práci na webu.
Nejlepší funkce TMetric
- Pozastavte časomíru během období nečinnosti počítače pomocí funkce Smart Idle Detection.
- Stáhněte si jejich rozšíření pro sledování času na webu a pracujte v prohlížečích Chrome, Firefox a Safari.
- Vytvářejte podrobné časové rozpisy s přiloženými soubory, poznámkami a snímky obrazovky pro kompletní dokumentaci.
Omezení TMetric
- Pouze jedna sazba za účet (nebo člena týmu), což může být omezující pro freelancery, kteří spravují klienty s různými cenovými hladinami.
- Faktury nelze vizuálně přizpůsobit (žádné logo ani barvy značky).
- Tento nástroj nemá zabudovanou funkci sledování přesčasů a neumí automaticky zastavit nebo naplánovat přestávky na oběd.
- Zprávy jsou jednoduché seznamy s omezeným vizuálním znázorněním; chybí grafy nebo srovnání za jednotlivá období.
Ceny TMetric
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Profesionální: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze TMetric
- G2: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TMetric?
Podle jedné recenze G2 o tomto softwaru pro sledování času na volné noze:
Tento nástroj mi velmi pomáhá zjistit, kolik času věnuji každému z mých klientů a jak jsou ziskoví.
Tento nástroj mi velmi pomáhá zjistit, kolik času věnuji každému z mých klientů a jak jsou ziskoví.
13. Fanurio (nejlepší pro fakturaci profesionálních služeb)
prostřednictvím Fanurio
Tento software pro sledování času na volné noze zvládá scénáře fakturace záloh a fakturace podle postupu prací, které jsem dříve spravoval ručně. Moji klienti mohou prostřednictvím klientských portálů kontrolovat postup projektu a stav fakturace, což snižuje počet e-mailů se stavem, které dostávám.
Naučit se je používat však bylo náročnější, než jsem čekal. Sledování výdajů je sice komplexní, ale vyžaduje více ručního zadávání, než bych si u menších položek přál.
Nejlepší funkce Fanurio
- Používejte spouštěče časovače založené na aplikacích, které automaticky spustí sledování, když otevřete konkrétní programy.
- Vytvářejte profesionální faktury s firemním logem, značkou a vlastními platebními podmínkami.
- Sledujte podrobné výdaje, včetně výpočtů ujetých kilometrů, nákladů na materiál a poplatků subdodavatelů.
Omezení Fanurio
- Noví uživatelé často mají potíže s nastavením a orientací v programu, protože funkce jsou skryté v nabídkách.
- Omezené funkce pro spolupráci týmu na projektech s více účastníky
- Jednorázová licence se může zdát drahá ve srovnání s moderními nástroji na předplatné.
Ceny Fanurio
- Roční plán údržby: 29 $/rok
- Roční plán údržby (prodloužení): 19 $/rok
Hodnocení a recenze Fanurio
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fanurio?
Poslechněte si názor recenzenta Capterra:
Nejsem zrovna finančně organizovaný člověk. Tento program mi zachránil život. A protože je propojený s Quickbooks, mohu trávit méně času správou fakturace a inkasa a více času prací, která generuje cashflow.
Nejsem zrovna finančně organizovaný člověk. Tento program mi zachránil život. A protože je propojený s Quickbooks, mohu trávit méně času správou fakturace a inkasa a více času prací, která generuje cashflow.
💡 Tip pro profesionály: Často ztrácíme čas mikro-rozhodováním: Mám přijmout tento hovor? Mám poslat návrh hned? Mám to dát dohromady? Zaznamenejte počet rozhodnutí učiněných během pracovního bloku a jak dlouho každé z nich trvalo. To je vaše daň za rozhodování. Navrhněte systémy, které ji sníží.
14. RescueTime (nejlepší pro analýzu produktivity)
prostřednictvím RescueTime
Když jsem testoval software pro sledování času pro freelancery RescueTime, rozdělil vše do kategorií produktivní, neutrální nebo rušivá práce. Týdenní zprávy mě překvapily tím, že ukázaly, kam skutečně směřuje můj čas, oproti tomu, kde si myslím, že ho trávím.
Mohl jsem si také stanovit cíle, abych se soustředil na důležité projekty, a funkce FocusTime blokuje rušivé webové stránky během určených pracovních období. Nevýhodou je, že se jedná o čistě pasivní sledování – neexistuje ruční zadávání času pro práci offline nebo fakturaci konkrétních projektů.
Nejlepší funkce RescueTime
- Získejte přístup k podrobným zprávám o aktivitách, které přesně ukazují, kolik času trávíte v různých aplikacích a na různých webových stránkách.
- Stanovte si denní cíle pro produktivní čas a nechte si zasílat upozornění, když zaostáváte za plánem.
- Získejte týdenní souhrnné e-maily, které vám ukážou vaše produktivní vzorce a úspěchy.
Omezení RescueTime
- Zprávy a přehledy mohou působit nepřehledně; podrobné časové osy mohou zabírat několik stránek a je obtížné je efektivně prohlížet.
- Žádná integrovaná funkce pro fakturaci nebo účtování klientům
Ceny RescueTime
- Zdarma
- Solo: 9 $/měsíc
- Solo+: 15 $/měsíc
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Team+: 18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o RescueTime?
Zde je názor uživatele Redditu:
Rescue Time je pro mě zcela nová věc, ale právě jsem si předplatil jejich dvoutýdenní zkušební verzi na základě funkce timesheets, která se mi zdá jednoduchá a ideální pro freelancera, jako jsem já. Některé funkce se zdají být nedostatečně zdokumentované, ale působí svěže.
Rescue Time je pro mě zcela nová věc, ale právě jsem si předplatil jejich dvoutýdenní zkušební verzi na základě funkce timesheets, která se mi zdá jednoduchá a ideální pro freelancera, jako jsem já. Některé funkce se zdají být nedostatečně zdokumentované, ale působí svěže.
15. Memtime (nejlepší pro automatickou rekonstrukci aktivit)
prostřednictvím Memtime
Memtime jde v automatickém sledování času dále než většina nástrojů a zaznamenává každou aktivitu v dokumentech, programech a prohlížeči, aniž by přerušoval váš pracovní postup. Nástroj běží zcela tiše a zaznamenává každý program, dokument a webovou stránku, které během dne používáte.
Jejich přístup zaměřený na ochranu soukromí mi připadá uklidňující, protože všechna data zůstávají na vašem lokálním počítači. A co je ještě lepší? Přiřazování projektů probíhá zpětně, takže nemusíte přerušovat svůj pracovní postup kvůli správě časovačů.
Nejlepší funkce Memtime
- Prohlédněte si kompletní časovou osu svých aktivit a podívejte se na všechny dokumenty, aplikace a webové stránky, ke kterým jste měli přístup.
- Kategorizujte práci z minulých dnů nebo týdnů pomocí zpětného přiřazení času ve vaší časové ose paměti.
- Rychle vyhledávejte konkrétní pracovní relace nebo projektové aktivity pomocí inteligentní vyhledávací funkce.
Omezení Memtime
- Přizpůsobení ovládacího panelu a reportů je omezené; exportní možnosti jsou pouze základní CSV a není k dispozici integrace s mzdovým účetnictvím nebo fakturací.
- Naučte se efektivně přiřazovat čas zpětně a kategorizovat projekty.
Ceny Memtime
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 18 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
- Connect: 26 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
- Premium: 35 $/měsíc na uživatele (fakturováno čtvrtletně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Memtime
- G2: 4,7/5 (více než 185 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Memtime?
Zde je recenze G2 na tento software pro sledování času pro freelancery:
Oceňuji, jak Memtime zefektivňuje proces sledování času jako freelancer. Automatizované funkce sledování výrazně snižují ruční zadávání, což mi každý týden ušetří značné množství času. Intuitivní rozhraní usnadnilo začátek bez rozsáhlého školení. Obzvláště oceňuji přehledné funkce reportingu, které mi poskytují přehled o tom, jak trávím pracovní dobu, a pomáhají mi identifikovat oblasti, kde mohu zvýšit efektivitu a lépe rozdělit svůj čas mezi různé projekty.
Oceňuji, jak Memtime zefektivňuje proces sledování času jako freelancer. Automatizované funkce sledování výrazně snižují ruční zadávání, což mi každý týden ušetří značné množství času. Intuitivní rozhraní usnadnilo začátek bez rozsáhlého školení. Obzvláště oceňuji přehledné funkce reportingu, které mi poskytují přehled o tom, jak trávím pracovní dobu, a pomáhají mi identifikovat oblasti, kde mohu zvýšit efektivitu a lépe rozdělit svůj čas mezi různé projekty.
⚙️ Bonus: Podívejte se na tyto tipy pro správu času a triky pro freelancery, na které nedám dopustit!
Moje hodiny? Vyřešeno, díky ClickUp.
Vyzkoušel jsem dostatek nástrojů pro sledování času, abych věděl, co funguje a co je ztráta času. Nepotřebuji další aplikaci, která zaznamenává hodiny a nechává mě hádat, co mám dělat dál.
ClickUp mi poskytuje jasný přehled o mé práci. Mohu sledovat hodiny strávené na jednotlivých úkolech, zobrazit odhady v reálném čase a prohlížet si přehledy, které ukazují, co je fakturovatelné, co je po termínu a kam směřuje můj čas. Pomáhá mi to lépe plánovat, přesně stanovit cenu za svou práci a pochopit, jak trávím čas mezi jednotlivými klienty a projekty.
Jiné nástroje mi pomohly sledovat. ClickUp mi pomáhá zlepšovat se. To je to, na čem mi záleží: vytvořit pracovní postup pro freelancery, který je jasný, záměrný a škálovatelný.
Pokud to s řízením svého času myslíte vážně, začněte s ClickUp. ✅