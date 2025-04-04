11 nejlepších softwarů pro sledování času s ukázkami obrazovek v roce 2025

Práce na dálku s sebou přináší řadu výzev – udržet soustředění, zajistit, aby všichni táhli za jeden provaz, a dbát na to, aby práce postupovala bez obvyklých osobních kontrol.
Jak tedy můžete podpořit svůj tým, aby zůstal produktivní a zapojený, bez ohledu na to, kde se nachází?
Právě v tom vám pomůže software pro sledování času se snímky obrazovky. Tyto nástroje pořizují náhodné snímky obrazovky počítače uživatele, sledují pohyby myši a poskytují vizuální důkaz o práci – tím zajišťují odpovědnost týmů bez nutnosti mikromanagementu.
🔎 Věděli jste, že... 75 % amerických firem přichází o peníze kvůli krádežím času, v průměru čtyři hodiny týdně. To představuje 7% roční ztrátu mzdových nákladů, která často zůstává bez povšimnutí.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů pro sledování času a toho, k čemu se nejlépe hodí:
- ClickUp : Nejlepší pro komplexní správu úkolů se sledováním času
- Time Doctor: Nejlepší pro sledování produktivity zaměstnanců
- Toggl Track: Nejlepší pro freelancery a týmy, které ocení jednoduchost
- Hubstaff: Nejlepší pro podrobné sledování vzdálených zaměstnanců pomocí screenshotů
- Clockify: Nejlepší pro týmy, které potřebují bezplatný nástroj pro sledování času
- Everhour: Nejlepší pro hladkou integraci s nástroji pro správu projektů
- Harvest: Nejlepší pro fakturaci a správu fakturovatelného času
- DeskTime: Nejlepší automatický nástroj pro sledování času se snímky obrazovky a přehledy produktivity
- My Hours: Nejlepší pro freelancery a malé firmy, které spravují fakturovatelný čas.
- TimeCamp: Nejlepší pro automatické sledování času pomocí screenshotů
- Jibble: Nejlepší bezplatný nástroj pro sledování času s rozpoznáváním obličeje
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování času s ukázkami obrazovky?
🎯 Fakt: Trh se softwarem pro sledování času zažívá prudký růst – z 5,23 miliardy dolarů v roce 2023 na 12,3 miliardy dolarů v roce 2030. Proč? Protože firmy potřebují chytřejší sledování pracovní síly, přesné fakturovatelné hodiny a přehledy v reálném čase – bez dohadů.
Software pro sledování času však neposkytuje pokaždé stejný účinek!
Toto je to, co odlišuje nejlepší software pro sledování času se screenshoty od ostatních:
- Sledování screenshotů: Vyberte si software pro sledování času s funkcemi náhodného, plánovaného nebo ručního snímání obrazovky. Přizpůsobte nastavení tak, aby byly screenshoty rozmazané nebo aby byly citlivé obrázky mazány, a dosáhněte tak rovnováhy mezi odpovědností a ochranou soukromí.
- Reporting a analytika: Zajistěte si podrobné časové reporty s metrikami produktivity a časovými osami projektů. Nejlepší nástroje využívají heatmapy, skóre výkonnosti a týdenní souhrny k identifikaci vzorců a optimalizaci pracovních postupů.
- Zabezpečení dat: Chrání citlivá data pomocí zabezpečení v souladu s GDPR a přizpůsobitelných ovládacích prvků pro ochranu soukromí. Zajistěte, aby nástroj omezoval viditelnost screenshotů a šifroval úložiště dat pro etické sledování zaměstnanců.
- Přesné sledování: Nejlepší aplikace pro sledování času přesně zaznamenávají fakturovatelné hodiny a používání aplikací. Správný nástroj automaticky detekuje nečinnost, označuje nadměrné přepínání mezi záložkami a zvýrazňuje činnosti nesouvisející s prací.
- Hladká integrace: Automatizujte správu času projektů, provoz pracovní síly a fakturaci pomocí nástroje, který vyhovuje vašemu pracovnímu toku. Využijte zaznamenané údaje k vylepšení personálních politik, zjednodušení výplaty mezd a zajištění přesného vyúčtování.
- Uživatelsky přívětivý design: Vyberte nástroj, který váš tým skutečně bude používat. Hledejte časovače s jedním kliknutím, intuitivní ovládací panel a automatickou kategorizaci aktivit pro snadné sledování času pomocí screenshotů.
11 nejlepších softwarů pro sledování času s ukázkami
Pokud jde o zvýšení produktivity a odpovědnosti, software pro sledování času s funkcí snímání obrazovky je revoluční.
Zde je 11 softwarů pro sledování času s ukázkami, které promění ztracené hodiny v důkazy, produktivitu a pokrok:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu úkolů se sledováním času)
Sledování času by nemělo existovat izolovaně. Co kdyby váš nástroj hladce propojoval čas, úkoly a pracovní postupy týmu? ClickUp, jakožto aplikace pro vše, co se týká práce, přesně to dělá.
Kombinuje sledování času se správou úkolů, plánováním projektů a spoluprací, takže každá sledovaná vteřina souvisí s reálnou prací.
Pomocí ClickUp můžete okamžitě vytvářet úkoly a během několika sekund je přiřazovat vzdáleným týmům nebo jednotlivcům. Jakmile jsou úkoly vytvořeny, řešení pro sledování času ClickUp vám umožní zaznamenávat hodiny, nastavovat odhady času, sledovat fakturovatelnou práci a generovat zprávy – vše na jednom místě.
A to nejlepší? Řešení pro správu času od ClickUp jsou mimořádně flexibilní a přesná:
- Přidejte poznámky k časovým záznamům pro větší transparentnost a kontext.
- Pomocí štítků můžete sledovaný čas kategorizovat podle klienta, projektu nebo fáze úkolu, což usnadňuje organizaci práce a analýzu produktivity.
- Rychle třídit a filtrovat úkoly na základě sledovaných hodin, projektů nebo členů týmu, abyste identifikovali neefektivnosti.
Získáte tak kompletní přehled o celkovém čase stráveném na úkolech a podúkolech, zatímco ruční úpravy zajistí přesnost výplat a reportů.
Potřebujete náskok? Využijte rozsáhlou knihovnu předem připravených šablon časových rozvrhů ClickUp, které zjednoduší sledování a udrží váš pracovní postup organizovaný.
Konzultanti nesledují pouze hodiny, ale také hodnotu. Správa více klientů, zaznamenávání schůzek a zajištění přesného vyúčtování vyžadují strukturovaný přístup ke sledování času.
Šablona ClickUp Consultant Time Tracking Template zjednodušuje tento proces tím, že organizuje záznamy o čase, sleduje pracovní plány a poskytuje přehledné rozpisy plateb. Získáte kompletní přehled o svém čase stráveném zaznamenáváním hodin v reálném čase nebo ručním přidáváním záznamů.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Získejte přehled o čase stráveném na klienta, projekt nebo úkol.
- Pomocí vlastních polí můžete vypočítat náklady, sledovat platby a zajistit přesné fakturace – bez zbytečných komplikací.
- Vytvářejte přesné časové rozvrhy, exportujte je během několika sekund a sdílejte zprávy s klienty nebo týmy.
🎯 Ideální pro: Konzultanty, freelancery a firmy poskytující služby, které chtějí sledovat fakturovatelný čas, zefektivnit fakturaci a zvýšit produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zaznamenávejte odpracované hodiny odkudkoli pomocí bezplatného rozšíření ClickUp pro Chrome pro stolní počítače, mobilní zařízení a web.
- Integrujte ClickUp s předními aplikacemi pro sledování času, abyste konsolidovali pracovní postupy a eliminovali datové silo.
- Získejte kompletní přehled díky automatizovaným časovým rozpisům – sledujte hodiny podle dne, týdne nebo libovolného vlastního časového období.
- Exportujte údaje o čase pro výplaty, fakturaci nebo účtování klientům ve formátech CSV, PDF nebo Google Sheets.
- Spouštějte a zastavujte časomíry přímo v rámci úkolů, zaznamenávejte hodiny ručně nebo automatizujte záznamy o práci pomocí ClickUp Automations.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k velkému množství funkcí mohou noví uživatelé potřebovat čas, aby se v ClickUp zorientovali a mohli jej plně využívat.
- Nenabízí vestavěné sledování screenshotů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
ClickUp je výjimečný komplexní nástroj pro správu projektů, který nám umožňuje organizovat náš pracovní tým, efektivně spolupracovat a automatizovat úkoly v jediném prostředí. Nabízí Kanban tabule, Ganttovy diagramy, dokumenty pro spolupráci, automatizace bez kódu a funkce pro sledování času.
ClickUp je výjimečný komplexní nástroj pro správu projektů, který nám umožňuje organizovat náš pracovní tým, efektivně spolupracovat a automatizovat úkoly v jediném prostředí. Nabízí Kanban tabule, Ganttovy diagramy, dokumenty pro spolupráci, automatizace bez kódu a funkce pro sledování času.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro řízení pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro řízení času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času ClickUp založené na umělé inteligenci vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokáže dokonce navrhnout optimální časové okno pro soustředění se na úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu skutečnému způsobu práce!
2. Time Doctor (nejlepší pro sledování produktivity zaměstnanců)
Řízení zaměstnanců v kanceláři i na dálku by nemělo znamenat nekonečné kontroly nebo nepříjemné rozhovory o produktivitě. Time Doctor poskytuje v reálném čase přehled o tom, jak se práce vykonává – ať už je váš tým kdekoli.
Sleduje aktivní pracovní hodiny a pořizuje náhodné screenshoty pro ověření pokroku. Automatizované zprávy odhalují trendy v používání aplikací, aktivitě na webových stránkách a dokončování úkolů, což týmům pomáhá optimalizovat pracovní postupy a snížit ztrátu času.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Získejte hluboké poznatky o pracovní síle, abyste mohli optimalizovat výkon, zlepšit zapojení a zvýšit retenci zaměstnanců.
- Detekujte neobvyklé pracovní vzorce pomocí upozornění na neaktivitu, hodnocení produktivity a sledování chování v reálném čase.
- Zlepšete rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem analýzou rozložení pracovní zátěže a odhalením rizik vyhoření.
- Sledujte využití aplikací a webu, abyste optimalizovali náklady na software a eliminovali nepoužívané nástroje.
Omezení Time Doctor
- Sledování screenshotů a aktivit může být pro zaměstnance nepříjemné.
- Pokročilé funkce jsou součástí prémiových tarifů, což je pro startupy méně nákladově efektivní.
Ceny Time Doctor
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Maximalizujte efektivitu svého softwaru pro monitorování zaměstnanců pomocí těchto tipů:
🔍 Buďte transparentní, abyste si získali důvěru zaměstnanců
⚙️ Přizpůsobte funkce tak, aby odpovídaly obchodním cílům
📊 Pravidelně kontrolujte data, abyste identifikovali trendy.
🛡️ Stanovte jasné zásady ochrany osobních údajů a dodržování předpisů
3. Toggl Track (nejlepší pro freelancery a týmy, které ocení jednoduchost)
Freelancerům, kteří pracují na více projektech najednou, se hodí nástroj pro sledování času, který je stejně rychlý jako oni sami. Toggl je oblíbený software pro sledování času pro freelancery, který umožňuje snadné zaznamenávání času a nabízí elegantní prostředí bez rušivých prvků.
Detekce nečinnosti zabraňuje ztrátě hodin, zatímco automatizované fakturace přímo propojuje úkoly s fakturovatelnými hodinami. Ať už jste samostatný konzultant nebo součástí distribuovaného týmu, Toggl Track poskytuje jasný přehled o pracovních hodinách – bez složitosti těžkopádného softwaru pro správu projektů.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Proměňte zaznamenané hodiny na okamžité faktury s přednastavenými sazbami.
- Rozčleňte čas strávený prací bez námahy pomocí podrobných exportovatelných zpráv, které odhalují pracovní vzorce a placené hodiny.
- Sledujte čas na jakémkoli zařízení kdekoli díky podpoře různých platforem pro stolní počítače, mobilní zařízení nebo webové aplikace a rozšíření prohlížečů.
- Zvyšte ziskovost pomocí datově podložených prognóz nákladů a výnosů projektu.
➡️ Přečtěte si také: AI pro správu času: Případy použití a nástroje pro chytré plánování času
Omezení aplikace Toggl Track
- Žádná vestavěná funkce pro snímání obrazovky nebo monitorování screenshotů
- Postrádá vestavěné funkce pro přidělování úkolů a spolupráci, což ho činí méně vhodným pro sledování projektů v týmu.
Ceny Toggl Track
- Navždy zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
4. Hubstaff (nejlepší pro podrobné sledování vzdálených zaměstnanců pomocí screenshotů)
Hubstaff udržuje vzdálené týmy na správné cestě, aniž by narušoval jejich soukromí. Běží na pozadí, zaznamenává úroveň aktivity, sleduje polohu GPS a pořizuje screenshoty, čímž zajišťuje odpovědnost bez nadměrného sledování.
Na rozdíl od rušivého softwaru pro monitorování screenshotů tento software nevyužívá protokolování stisků kláves, nikdy nezaznamenává webové kamery a umožňuje vám rozmazat pořízené screenshoty, aby byla chráněna soukromí. Co je na tom skvělé? Můžete kontrolovat, schvalovat nebo zamítat časové rozvrhy vytvořené na základě údajů o sledování pracovní doby vašich zaměstnanců.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Sledujte vzdálené a terénní týmy v reálném čase pomocí GPS sledování.
- Automatizujte výplaty pomocí plateb založených na čase pro přesné a bezproblémové fakturace.
- Sledujte aktivitu v aplikacích a na webových stránkách, abyste získali přehled o produktivním a neproduktivním čase.
- Zjednodušte plánování směn pomocí integrovaného kalendáře pro plánování, žádosti o volno a vlastní zásady.
Omezení Hubstaffu
- Nepodporuje Chromebook, což omezuje možnosti uživatelů Chrome OS.
- Méně možností přizpůsobení ve srovnání s jinými nástroji v tomto seznamu
Ceny Hubstaff
- Starter: 7 $/měsíc pro minimálně dvě pracovní místa
- Grow: 9 $/měsíc za minimálně dvě licence
- Tým: 12 $/měsíc za minimálně dvě licence
- Enterprise: 25 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hubstaffu
Hubstaff je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý a díky intuitivnímu rozhraní umožňuje hladké sledování času a správu produktivity. Funkce monitorování a reportování v reálném čase jsou jednoduché a efektivní, což šetří čas a úsilí.
Hubstaff je neuvěřitelně uživatelsky přívětivý a díky intuitivnímu rozhraní umožňuje hladké sledování času a řízení produktivity. Funkce monitorování a reportování v reálném čase jsou jednoduché a efektivní, což šetří čas a námahu.
5. Clockify (nejlepší pro týmy, které potřebují bezplatný nástroj pro sledování času)
Clockify je ideálním řešením pro týmy, které potřebují výkonný, ale bezplatný způsob sledování času zaměstnanců. Ať už zaznamenáváte fakturovatelné hodiny, spravujete více projektů nebo sledujete produktivitu, poskytuje flexibilní přístup bez omezení pro zaznamenávání pracovních hodin.
Přepínejte mezi ručním zadáváním času, časovači a automatickým sledováním podle toho, co vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Díky přehlednému rozhraní, nástrojům pro spolupráci v reálném čase a dostupnosti na různých platformách nabízí Clockify plynulý zážitek ze sledování času pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Clockify
- Sledujte čas automaticky pomocí automatického trackeru, který zaznamenává aktivitu aplikací a webových stránek na pozadí.
- Vizualizujte svůj rozvrh pomocí kalendáře, který vám pomůže efektivněji spravovat čas.
- Sledujte práci hladce pomocí časovačů, časových rozvrhů a sdíleného kiosku pro týmy na místě.
- Analyzujte pracovní vzorce pomocí zpráv o produktivitě týmu, výdělcích a alokaci času.
Omezení Clockify
- Pokročilé funkce, jako je plánování a fakturace, vyžadují placený tarif.
- Příležitostné poruchy desktopové aplikace mohou ovlivnit použitelnost.
Ceny Clockify
- Navždy zdarma
- Základní: 4,99 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 6,99 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Pro: 9,99 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 11,99 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Balíček Productivity Suite: 12,99 $/měsíc za jedno pracovní místo
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 000 recenzí)
➡️ Číst více: Nejlepší alternativy a konkurenti Clockify
6. Everhour (nejlepší pro hladkou integraci do projektového řízení)
Everhour je více než jen nástroj pro sledování času – je to výkonný nástroj pro správu projektů vytvořený pro týmy, které spoléhají na integraci. Je navržen tak, aby nativně spolupracoval s nástroji jako ClickUp, Asana, Trello a Basecamp, a umožňuje vám sledovat čas zaměstnanců bez přepínání mezi platformami.
Kromě sledování hodin vám Everhour pomáhá vytvářet úkoly, sledovat hodiny a monitorovat pokrok na jednom místě, aby váš projekt probíhal podle plánu. Kromě toho jej můžete použít ke správě rozpočtů projektů, předpovídání pracovního vytížení a optimalizaci kapacity týmu v reálném čase.
Nejlepší funkce Everhour
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy s aktuálními informacemi o časovém rozvrhu a finančních údajích.
- Sledujte kapacitu a produktivitu týmu, abyste optimalizovali rozložení pracovní zátěže a předešli překážkám.
- Ušetřete čas díky automatizované fakturaci – okamžitě převádějte zaznamenané hodiny na faktury připravené pro klienty.
- Vizualizujte finanční přehledy pomocí srovnání nákladů a zisků, sledování individuálního výkonu a rozpisů pokroku.
Omezení Everhour
- Mnoho klíčových funkcí – integrace, fakturace, účtování a správa volna – je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Pokud se pokusíte zaznamenat více hodin, než je stanovený limit, Everhour zobrazí chybovou zprávu.
Ceny Everhour
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc za jedno místo s minimálně 5 místy
Hodnocení a recenze Everhour
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Everhour
Jako freelancer je důležité sledovat čas, který strávíte prací na jakémkoli projektu. Everhour je nástroj právě pro tento účel. Skvělé na něm je, že jej můžete integrovat s mnoha softwary pro správu projektů, jako jsou Asana nebo ClickUp.
Jako freelancer je důležité sledovat čas, který strávíte prací na jakémkoli projektu. Everhour je nástroj právě pro tento účel. Skvělé na něm je, že jej můžete integrovat s mnoha softwary pro správu projektů, jako jsou Asana nebo ClickUp.
7. Harvest (nejlepší pro fakturaci a správu fakturovatelného času)
Harvest plynule propojuje práci a výnosy a zajišťuje, že každá fakturovatelná hodina je přesně sledována a fakturována. Na rozdíl od manuálních nástrojů pro sledování času, kde samotné zaznamenávání času zabere čas, automatizuje fakturaci, sledování výdajů a platby, což je ideální pro týmy nebo jednotlivce, kteří se spoléhají na práci pro klienty.
Zapomněli jste spustit časomíru? Zaznamenejte hodiny zpětně na konci dne, aniž byste narušili výpočty. Živé vizuální zprávy rozebírají rozpočty, náklady a ziskovost v reálném čase, což týmům pomáhá činit chytřejší finanční rozhodnutí.
Nejlepší funkce Harvest
- Nastavte rozpočtové limity pro každý projekt a dostávejte upozornění, když jsou limity dosaženy.
- Vytvářejte faktury přímo na základě zaznamenaných hodin, aby mohli klienti platit okamžitě.
- Sledujte výdaje za fakturovatelnou i nefakturovatelnou práci, včetně cestovních výdajů a spotřebního materiálu.
- Synchronizujte s více než 70 nástroji, jako jsou ClickUp, Slack a Google Calendar.
Omezení Harvest
- Žádná funkce hromadného zadávání času pro týmy spravující více freelancerů
Ceny Harvest
- Navždy zdarma
- Pro: 13,75 $/měsíc za jedno místo
- Premium: 17,50 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
➡️ Číst více: Harvest vs. Toggl: Srovnání (funkce, ceny)
8. DeskTime (nejlepší automatický nástroj pro sledování času s screenshoty a přehledy produktivity)
Sledování času je jen začátek – DeskTime jde ještě dál a přeměňuje pracovní hodiny na praktické informace o produktivitě. Je navržen pro firmy zaměřené na efektivitu, automatizuje správu času, identifikuje neproduktivní návyky a pomáhá týmům pracovat chytřeji.
Díky automatickému zaznamenávání času, kategorizaci aktivit v reálném čase a volitelnému monitorování screenshotů získávají projektoví manažeři úplný přehled o postupu práce. Chytré připomínky přestávek zajišťují, že zaměstnanci zůstanou zapojení a zároveň se zabrání jejich vyhoření.
Nejlepší funkce DeskTime
- Získejte přehledy produktivity v reálném čase s podrobnými informacemi o efektivitě zaměstnanců.
- Pomocí volitelné funkce snímání obrazovky můžete sledovat pokrok a zároveň zachovat soukromí.
- Pořizujte automatické screenshoty každých 5, 10, 15 nebo 30 minut a získejte transparentní přehled o práci.
- Snadno integrujte s nástroji jako Zapier, Google Calendar a dalšími.
Omezení DeskTime
- Rozhraní působí zastarale a méně intuitivně ve srovnání s moderními nástroji pro sledování času.
- Chybí pokročilé nástroje pro fakturaci, které by zjednodušily účtování klientům.
Ceny DeskTime
- Lite: Zdarma pouze pro jednoho uživatele
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Co o DeskTime říkají skuteční uživatelé
Desktime mi zachránil život. Jako IT manažer jsem měl potíže se správou svého týmu, který většinou pracoval na dálku, a naše produktivita při plnění úkolů klesala. Po zavedení Desktime nyní mohu měřit produktivitu a hodnotit výkon každého člena týmu, aniž bych musel provádět mikromanagement.
Desktime mi zachránil život. Jako IT manažer jsem měl potíže se správou svého týmu, který většinou pracoval na dálku, a naše produktivita při plnění úkolů klesala. Po zavedení Desktime nyní mohu měřit produktivitu a hodnotit výkon každého člena týmu, aniž bych musel provádět mikromanagement.
9. My Hours (nejlepší pro freelancery a malé podniky spravující fakturovatelný čas)
Freelancerové a malé podniky spravují více klientů, projektů a sazeb, a My Hours jim poskytuje přehlednost, aby měli vše pod kontrolou. Na rozdíl od rigidních nástrojů pro sledování času nabízí flexibilní a přizpůsobitelné sledování, které uživatelům umožňuje zaznamenávat hodiny, nastavovat sazby a generovat faktury.
Jde ještě o krok dál a převádí práci také na ziskovost. Získejte přehled o tom, kolik času zabere každý úkol, které projekty vyčerpávají zdroje a zda vaše ceny odpovídají vynaloženému úsilí.
Nejlepší funkce aplikace My Hours
- Sledujte čas podle svých představ pomocí flexibilních, editovatelných protokolů a manuálních nebo automatických časovačů.
- Nastavujte a sledujte rozpočty v fakturovatelných hodinách, nákladech nebo paušálních poplatcích za projekty, abyste se vyhnuli překročení rozpočtu.
- Analyzujte ziskovost porovnáním mzdových nákladů, sazeb klientů a výdajů na projekty v reálném čase.
- Chraňte důstojnost svého týmu pomocí funkcí bez sledování, jako je monitorování obrazovky.
Omezení aplikace My Hours
- Funkce pro rozpočtování a správu času by mohly nabídnout větší automatizaci.
- Bezplatný tarif je omezen na pět uživatelů, což ho činí méně vhodným pro rostoucí týmy.
Ceny My Hours
- Navždy zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace My Hours
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 900 recenzí)
🧠 Pamatujte: Každé rozptýlení vás stojí 23 minut soustředění. Správný nástroj pro sledování času vás udrží v tempu – žádné opakování produktivity není nutné!
10. TimeCamp (nejlepší pro automatické sledování času pomocí screenshotů)
Zapomeňte na ruční sledování – TimeCamp zaznamenává pracovní dobu, aplikace a webové stránky na pozadí. Automatické screenshoty a sledování docházky poskytují jasný přehled o produktivitě a zároveň zachovávají soukromí zaměstnanců.
Pro finanční a personální týmy TimeCamp zjednodušuje výplaty, fakturaci a sledování fakturovatelného času pomocí automaticky generovaných reportů. Ať už řídíte freelancery, terénní týmy nebo zaměstnance v kanceláři, promění sledovaný čas v datově podložené informace, které zlepšují efektivitu a odpovědnost.
Nejlepší funkce TimeCampu
- Automatizujte sledování pracovní doby pomocí zaznamenávání aktivit v reálném čase napříč aplikacemi a webovými stránkami.
- Zachyťte vizuální důkaz práce pomocí monitorování screenshotů zaměřeného na ochranu soukromí.
- Eliminujte chyby ve mzdách díky automatizovaným výpočtům pracovní doby, přesčasů a dovolené.
- Získejte podrobné informace díky přizpůsobeným zprávám, časovým rozpisům a rozpisům efektivity.
Omezení TimeCamp
- Postrádá živé sledování zaměstnanců, což ho činí méně vhodným pro podrobný dohled nad pracovní silou.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů a fakturaci vyžadují placený tarif.
Ceny TimeCamp
- Navždy zdarma
- Starter: 3,99 $/měsíc
- Premium: 4,99 $/měsíc
- Ultimate: 7,99 $/měsíc
- Enterprise: 11,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 1 300 recenzí)
Co o TimeCampu říkají skuteční uživatelé
Velmi užitečný nástroj, který přesně zaznamenává vše, co děláte na počítači, když jste přihlášeni. Umožňuje mi s jistotou vidět, co jsem během dne dělal, a využít tyto informace k vyplnění podrobnějších časových rozpisů a denních záznamů.
Velmi užitečný nástroj, který přesně zaznamenává vše, co děláte na počítači, když jste přihlášeni. Umožňuje mi s jistotou vidět, co jsem během dne dělal, a využít tyto informace k vyplnění podrobnějších časových rozpisů a denních záznamů.
11. Jibble (nejlepší bezplatný software pro sledování času s rozpoznáváním obličeje)
Pro firmy, které se spoléhají na přesné sledování docházky a mobilní pracovní sílu, Jibble posouvá sledování času nad rámec ručního zaznamenávání docházky. Pokročilé rozpoznávání obličeje a sledování GPS zajišťují, že zaměstnanci se bezpečně přihlašují a odhlašují, čímž se eliminuje podvádění a krádeže času.
Jibble nejen zaznamenává odpracované hodiny, ale také vám pomáhá identifikovat trendy v docházce, snižovat absenci a optimalizovat plánování směn. Ať už dohlížíte na terénní prodejní týmy, zdravotnický personál nebo zaměstnance pracující na směny, poskytuje vám informace v reálném čase pro lepší plánování pracovní síly.
Nejlepší funkce Jibble
- Sledujte práci na projektech přiřazením hodin ke konkrétním úkolům pro přesné fakturace a rozpočtování.
- Automatizujte výpočty mezd pomocí přednastavených pracovních hodin, přesčasů a odpočtů za přestávky.
- Zvyšte produktivitu zaměstnanců pomocí analýzy pracovní síly a podrobného sledování aktivit.
- Integrujte jej s platformami pro mzdy, fakturaci a lidské zdroje, jako jsou QuickBooks, Xero a Zapier.
Omezení Jibble
- Bezplatný tarif má omezené pokročilé funkce pro vytváření reportů a přizpůsobení.
- Postrádá pokročilé funkce pro správu projektů a spolupráci na úkolech.
Ceny Jibble
- Navždy zdarma
- Premium: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jibble
- G2: 4,8/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 1 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jibble
Jibble umožňuje hladké zaznamenávání příchodů a odchodů pomocí mobilního telefonu, počítače nebo tabletu. Je ideální pro vzdálené i místní týmy. Jibble sleduje čas strávený na konkrétních projektech, pomáhá s přehledem o produktivitě a přesným vyúčtováním.
Jibble umožňuje hladké zaznamenávání příchodů a odchodů pomocí mobilního telefonu, počítače nebo tabletu. Je ideální pro vzdálené i místní týmy. Jibble sleduje čas strávený na konkrétních projektech, pomáhá s přehledem o produktivitě a přesným fakturováním.
Zvláštní zmínky
Pokud hledáte specializovanější aplikace pro sledování času pro vaše jedinečné případy použití, zvažte také:
- Timely: Sledování času pomocí umělé inteligence bez časovačů. Automaticky zaznamenává práci na pozadí, kategorizuje činnosti a generuje přesné časové rozvrhy.
- Paymo: Univerzální nástroj pro správu práce, který kombinuje sledování času, fakturaci a plánování projektů. Ideální pro malé podniky, které pracují s více klienty.
- RescueTime: Automatický nástroj pro sledování času a produktivity, který vám pomůže soustředit se. Identifikujte rušivé vlivy, blokujte neproduktivní aplikace a získejte zpět svůj čas.
Využijte každou vteřinu s ClickUp
🔎 Věděli jste? Pouze 23 % zaměstnanců se cítí v práci zapojeno! Mezitím nezapojení stojí podniky 8,9 bilionu dolarů v ušlé produktivitě, což představuje 9 % globálního HDP!
Proto je časové řízení více než jen zaznamenávání odpracovaných hodin – jde o budování dynamiky. Se správnými nástroji se promění v účinný způsob, jak optimalizovat pracovní postupy, zvýšit produktivitu a zapojení zaměstnanců a dosáhnout významného pokroku.
Výše uvedený software pro sledování času se screenshoty je účinným nástrojem, který pomáhá týmům zůstat zodpovědnými a soustředěnými. ClickUp však jde nad rámec základního sledování času a nabízí komplexní platformu s integrovaným řízením projektů, automatizací úkolů a přizpůsobitelnými dashboardy – vše je navrženo tak, aby zefektivnilo procesy a zlepšilo spolupráci v týmu.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp a získejte kontrolu nad svým časem, projekty a produktivitou – vše na jednom místě! 📈