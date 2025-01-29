10 nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity freelancerů v roce 2025

Být freelancerem znamená sice flexibilitu v práci, ale také s sebou nese určité starosti – správu více termínů, sledování mnoha projektů současně a hledání trochu času pro sebe.
Aplikace pro správu produktivity mohou být vynikající investicí. Pomáhají vám dosáhnout vašich cílů v oblasti produktivity automatizací několika malých nebo rutinních úkolů, čímž vám pomáhají vyhnout se vyhoření.
Ať už teprve začínáte nebo jste zkušený profesionál, správné nástroje pro zvýšení produktivity mohou znamenat velký rozdíl.
Ale které z nich si vybrat? Tento článek vám pomůže najít tu správnou aplikaci pro zvýšení produktivity, která navždy změní váš způsob práce na volné noze. ??
Co byste měli hledat v aplikacích pro zvýšení produktivity pro freelancery?
Nástroje pro správu projektů vám mohou pomoci lépe řídit práci a zjednodušit život. Najít ten správný nástroj pro zvýšení produktivity však může být složité. ?
Abychom vám usnadnili rozhodování, zvažte při hledání skutečně transformativního nástroje tyto základní prvky:
- Funkce sledování času: Váš nástroj musí mít funkci sledování času, abyste mohli plánovat práci, nastavovat harmonogramy a zjednodušovat fakturaci na základě hodinové práce.
- Kompatibilita: Zkontrolujte kompatibilitu s hlavními aplikacemi, jako jsou Microsoft Word, Google Docs atd., které jsou důležité pro vaše podnikání.
- Průběh projektu: Ujistěte se, že vaše aplikace pro produktivitu je vybavena nezbytným softwarem pro řízení projektů, který vám umožní sledovat průběh vašich projektů.
- Mobilní přístupnost: Upřednostněte produktivní aplikaci, která má praktickou mobilní verzi, abyste k ní měli přístup i na cestách.
- Zvažte náklady: Nakonec se ujistěte, že náklady na používání a údržbu aplikace odpovídají výhodám, které vám přináší.
S ohledem na tyto faktory a tipy pro freelancery si můžete vybrat nejlepší aplikaci pro zvýšení produktivity, která vyhovuje vašim potřebám.
10 nejlepších aplikací pro zvýšení produktivity freelancerů v roce 2024
Zde je 10 nejlepších aplikací pro správu projektů pro freelancery, které díky svým jedinečným trikům pro zvýšení produktivity předčí všechny ostatní.
Níže najdete jejich charakteristické rysy, cenové modely a hodnocení. ?
1. ClickUp
ClickUp je univerzální platforma, která vylepšuje správu projektů na volné noze pomocí přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou Kanban tabule, kalendáře a Ganttovy diagramy, s pomocí více než 15 zobrazení ClickUp.
Slučuje úkoly, dokumenty, cíle a komunikaci do jediného rozhraní, čímž výrazně snižuje potřebu používat více aplikací a zefektivňuje pracovní postupy.
ClickUp nabízí integrované sledování času a komplexní reportování pro monitorování produktivity a projektových hodin.
ClickUp vám také umožňuje spravovat vaše projekty, vytvářet vlastní dashboardy a přidávat spolupracovníky do vašeho pracovního prostoru, aby vám pomohli lépe zvládat více úkolů najednou.
Užitečné nástroje, jako je zobrazení kalendáře, zjednodušují správu termínů díky funkci drag-and-drop. ClickUp Brain zvyšuje produktivitu tím, že pomáhá při generování nápadů a správě úkolů.
? Tip pro profesionály: Využijte šablony ClickUp pro freelancery a šablony ClickUp pro práci, které vám poskytnou okamžitou pomoc s kontrakty, fakturací, grafickým designem, prioritizací úkolů, organizací projektů a vizuálním sledováním pokroku pomocí Kanban tabulek nebo Ganttových diagramů.
S šablonou Work To Do od ClickUp:
- Snadno stanovujte priority úkolů podle důležitosti, náročnosti nebo naléhavosti.
- Organizujte projekty do přehledných seznamů s podúkoly a termíny splnění.
- Sledujte pokrok pomocí praktických Kanban tabulek nebo Ganttových diagramů.
Ať už pracujete samostatně nebo jste součástí velkého týmu, tato šablona je vaší vstupenkou k udržení organizace a zvýšení produktivity.
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp Tasks: Snadno sledujte průběh každého úkolu, abyste zajistili včasné dokončení a soulad týmu s ClickUp Task.
- ClickUp Docs: Spolupracujte v reálném čase na cloudových dokumentech s podrobnostmi o společnosti a projektech pomocí ClickUp Docs.
- Cíle ClickUp: Efektivní sledování obchodních metrik a úspěchů
- ClickUp Mind Maps: Rozvíjejte a vizualizujte nápady pomocí vlastních nebo úkolových myšlenkových map.
- Priority: Roztřiďte úkoly podle naléhavosti, abyste se mohli soustředit na to správné.
- Mobilní aplikace: Spravujte úkoly a poznámky odkudkoli pomocí aplikací pro iOS a Android.
- ClickUp Brain: Automatizujte úkoly, shrňujte poznámky a nastavujte připomenutí pomocí umělé inteligence.
Omezení ClickUp:
- Ačkoli ClickUp vyžaduje určitou dobu na osvojení, věnování času pochopení jeho funkcí na začátku vám v dlouhodobém horizontu usnadní plynulejší a efektivnější pracovní postupy.
Ceny ClickUp:
- Zdarma: Navždy
- Neomezený: 7 $/člen/měsíc
- Podnikání: 12 $/člen/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Google Keep
Aplikace Google Keep, která je ideální pro osobní produktivitu, zefektivňuje váš tvůrčí proces tím, že vám umožňuje zaznamenávat myšlenky, obrázky a zvuk na cestách.
Centralizuje všechny vaše nápady a úkoly na jednom přístupném místě a synchronizuje je napříč zařízeními, aby se zajistilo, že nikdy neztratíte důležité informace ani nezapomenete na úkoly.
Nabízí časová připomenutí, která vám pomohou udržet prioritní úkoly pod kontrolou. Díky intuitivnímu systému filtrování můžete rychle najít konkrétní poznámky podle barevných kódů, obrázků nebo připomenutí, což vám pomůže efektivněji organizovat a realizovat freelance projekty.
Nejlepší funkce Google Keep:
- Přístupujte k poznámkám, vytvářejte je a upravujte je na cestách z počítače, telefonu nebo tabletu, a to i bez připojení k internetu.
- Užijte si spolupráci v reálném čase, kdy jsou úkoly odškrtávány tak, aby je všichni viděli.
- Filtrujte poznámky podle barev, zvuku a obrázků a rychle třídějte úkoly.
- Zůstaňte věrní své pracovní etice a plánu produktivity díky časovým připomenutím.
- Hladká integrace s dalšími službami Google, jako jsou Docs, Sheets a Slides, pro jednotnou sadu nástrojů pro produktivitu.
- Používejte hlasové poznámky pro rychlé zapisování poznámek nebo připomenutí na cestách.
- Připněte důležité poznámky nahoru, abyste k nim měli snadný přístup.
- Používejte připomenutí založená na poloze pro úkoly, které je třeba provést na konkrétních místech.
Omezení aplikace Google Keep:
- Omezené možnosti formátování pro podrobnou strukturu poznámek
- Základní organizace poznámek bez hierarchických složek nebo poznámkových bloků
- Funkce mohou být příliš základní pro pokročilé uživatele, kteří hledají rozsáhlé možnosti řízení projektů.
Ceny Google Keep:
- Zdarma: Navždy
Hodnocení a recenze Google Keep:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
3. Revolancer
Revolancer (v současné době se aktualizuje) je platforma výslovně navržená pro freelancery, aby se mohli propojovat, spolupracovat a rozšiřovat svou klientskou základnu. Nabízí příležitost objevit špičkové zakázky, které odpovídají vašim dovednostem a zkušenostem.
Unikátní model výměny této platformy umožňuje freelancerům vzájemně si zadávat úkoly, čímž podporuje spolupráci v rámci komunity.
Tento systém zvyšuje efektivitu pracovních postupů a pomáhá budovat síť spolehlivých profesionálů, což z něj činí neocenitelný nástroj pro freelancery, kteří chtějí rozvíjet své podnikání a diverzifikovat své služby.
Nejlepší funkce Revolancer:
- Najděte si novou práci a seznamte se s dalšími freelancery na tomto tržišti.
- Vyměňujte si služby, abyste mohli spolupracovat s jinými freelancery.
- Získejte přístup k příležitostem pro budování portfolia v rámci platformy.
- Přizpůsobitelné profily, které představí vaši práci a přilákají potenciální klienty.
- Pokročilé vyhledávací filtry pro rychlé nalezení projektů vhodných pro vaše dovednosti
- Komunitní fóra pro sdílení tipů, rad a networking s kolegy
Omezení Revolanecer:
- Není možné vytvořit šablonu návrhu pro zaslání potenciálním klientům.
- Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost se mohou lišit, někteří uživatelé je považují za méně intuitivní.
- Recenze a systémy hodnocení se stále vyvíjejí, což může mít vliv na důvěru nových uživatelů.
Ceny Revolancer:
- Zdarma: Navždy
Hodnocení Revolancer:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. Grammarly
Grammarly je renomovaný nástroj, který dodá každému vašemu slovu eleganci. Ať už pracujete na důležitém projektu nebo pravidelně komunikujete se svými klienty, Grammarly vám pomůže vytvořit bezchybnou a přesnou práci pokaždé.
Díky tonalitě a návrhům AI v Grammarly vám tento nástroj zajistí, že se při psaní nebudete zasekávat, dělat chyby ani si nebudete připadat nejistí. Grammarly můžete také integrovat do Gmailu, Microsoft Word a Google Docs.
Nejlepší funkce Grammarly:
- Píšte bez chyb díky opravám v reálném čase.
- Zlepšete srozumitelnost a tón komunikace pomocí přeformulování vět a pokynů k tónu.
- Funguje s Gmailem, Microsoft Wordem a Google Docs.
- Zajistěte jednotný hlas značky s modulem Enterprise.
Omezení Grammarly:
- Grammarly někdy nerozumí záměru autora a poskytuje irelevantní návrhy.
- Uživatelé musí všechny chyby opravit ručně.
Ceny Grammarly:
- Zdarma: Navždy
- Premium: 30 $/měsíc
- Podnikání: 25 $/měsíc
Hodnocení a recenze Grammarly:
- G2: 4,7/5 (více než 8 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 7 000 recenzí)
5. Todoist
Todoist organizuje pracovní postupy pomocí strukturovaných seznamů úkolů a automatického třídění úkolů, čímž zvyšuje přehlednost a produktivitu. Podporuje bezpečnou spolupráci a nabízí rozšíření pro prohlížeč, které pomáhá přidávat odkazy nebo spravovat projekty.
Jeho funkce pro správu klientů také pomáhá prioritizovat úkoly, díky čemuž je Todoist ideální pro správu jednoduchých i složitých úkolů.
Jedná se o software pro správu úkolů, kterému můžete důvěřovat, bez ohledu na to, jak základní nebo složité jsou vaše úkoly.
Nejlepší funkce Todoist:
- Snadno vytvářejte, organizujte a stanovujte priority úkolů.
- Seskupujte úkoly do projektů pro lepší přehled
- Rozdělte úkoly na menší, zvládnutelné části a nastavte závislosti.
- Nastavte si připomenutí termínů a dostávejte oznámení, abyste zůstali v obraze.
- Naplánujte úkoly tak, aby se opakovaly v pravidelných intervalech.
- Sdílejte úkoly a projekty s ostatními pro společnou práci.
- Propojte Todoist s dalšími aplikacemi, jako je Google Calendar, Slack a další.
- Přizpůsobte si své prostředí pomocí motivů, filtrů a štítků.
Omezení Todoist:
- Někteří uživatelé považují rozhraní za nepřehledné kvůli velkému množství možností.
- Nedostatek podrobných návodů pro nové uživatele
- Přizpůsobení a pokročilé funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
- Žádné vestavěné sledování času pro úkoly nebo projekty
Ceny Todoist:
- Začátečník: zdarma
- Pro: 5 $/měsíc
- Podnikání: 8 $/člen/měsíc
Hodnocení a recenze Todoist:
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
6. Harvest
Harvest poskytuje komplexní řešení, které pokryje všechny vaše potřeby jako freelancer, od správy financí po zpracování projektů s intuitivním rozhraním.
Zjednodušuje sledování času stráveného na úkolech a nabízí reporty a analýzy pro přehled o odpracovaných hodinách a schválených projektech. Jeho komplexní fakturační funkce také zefektivňují platební proces.
A konečně, Harvest můžete integrovat s více než 50 nástroji, jako jsou Asana, Trello, Slack, Stripe atd. Díky těmto funkcím je Harvest preferovaným softwarem pro freelancery napříč různými odvětvími.
Nejlepší funkce Harvest:
- Udržujte si náskok před cíli díky funkci sledování.
- Shromažďujte podrobné zprávy a analýzy, abyste získali cenné informace o své práci.
- Využijte hladké fakturace a platby, které zajistí rychlý a bezproblémový proces fakturace díky integraci PayPal, Stripe a QuickBooks.
- Usnadněte si pracovní postupy díky více než 50 hladkým integracím.
Omezení aplikace Harvest:
- Funkce sledování času je sice robustní, ale noví uživatelé možná budou potřebovat určitý čas, aby se naučili plně využívat její možnosti.
- Integrace s jinými nástroji je k dispozici, ale nemusí pokrývat všechny aplikace potřebné pro pracovní postupy některých uživatelů.
Ceny Harvest:
- Harvest: Zdarma
- Harvest Pro: 10,80 $/člen/měsíc při ročním vyúčtování (30denní bezplatná zkušební verze)
Hodnocení a recenze Harvest:
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
7. Bonsai
Bonsai spojuje správu klientů, projektů a financí do jedné výkonné aplikace pro správu projektů.
Nabízí řadu funkcí, včetně návrhů, smluv, plánování, sledování času, fakturace, reportingu atd.
Nyní můžete dodávat projekty včas a sledovat rozpočet. K dispozici jsou také šablony pro freelancery, které vám pomohou nastartovat organizaci projektu bez ztráty času.
Nejlepší funkce Bonsai:
- Získejte přístup k robustnímu sledování času pomocí časových rozpisů integrovaných do vizuálního nástroje pro řízení projektů.
- Vytvářejte snadno použitelné nabídky, abyste získali projekty s přizpůsobenými balíčky a předvedením svých dovedností.
- Dejte klientům vědět, kdy máte volno a kdy jste zaneprázdněni, pomocí integrované funkce plánování.
- Shromažďujte informace o klientech pomocí přizpůsobených formulářů a centralizujte tyto informace.
Omezení Bonsai:
- Vhodné pro jednotlivé pracovníky, nikoli pro přidělování úkolů v týmech a firmách.
- Omezené funkce mobilní aplikace
Ceny Bonsai:
- Začátečník: 21 $/měsíc
- Profesionální: 32 $/měsíc
- Podnikání: 66 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bonsai:
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
8. Calendly
Calendly vylepšuje plánování pomocí automatizovaných funkcí, přizpůsobených připomínek a následných pracovních postupů, které urychlují uzavírání obchodů.
Integruje se s hlavními platformami, jako jsou Microsoft Teams a Salesforce, a zvyšuje transparentnost sdílením dostupnosti v reálném čase.
Uživatelé hlásí 26% nárůst rezervací na webových stránkách a pozoruhodný 360% nárůst partnerských hovorů, což z Calendly činí cenný nástroj pro získání konkurenční výhody.
Nejlepší funkce Calendly:
- Snadno plánujte schůzky napříč kanály a eliminujte zdlouhavou e-mailovou korespondenci.
- Snadno integrujte Calendly s mnoha aplikacemi, jako jsou Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal atd.
- Automatizujte časově náročné úkoly, jako je odesílání připomínkových e-mailů a následných zpráv.
- Snadno vybírejte platby díky rychlé integraci Stripe a PayPal.
Omezení Calendly:
- Neumožňuje přizpůsobení motivu značky ani přidávání loga do rozhraní pro plánování.
- Omezené možnosti integrace s některými nástroji CRM a nástroji pro správu projektů
- Žádná vestavěná videokonference; spoléhá se na integraci třetích stran.
Ceny Calendly:
- Zdarma: Navždy
- Standard: 10 $/člen/měsíc
- Týmy: 16 $/člen/měsíc
- Enterprise: Cena začíná na 15 000 USD/rok
Hodnocení a recenze Calendly:
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
9. Notion
Notion je pracovní prostor využívající umělou inteligenci, který vám pomáhá převádět myšlenky do činů prostřednictvím psaní, plánování a organizování.
Funguje dobře s dokumenty, wiki, projekty a kalendáři, což vám pomůže snížit náklady a integrovat všechny funkce potřebné pro vaše podnikání na volné noze.
Podporuje různé činnosti, včetně inženýrství a marketingu, a nabízí šablony pro poznámky z jednání, plány vývoje produktů a další, což výrazně zjednodušuje plánování.
Nejlepší funkce Notion:
- Filtrujte, třídějte a vizualizujte úkoly podle libosti pomocí různých zobrazení.
- Vytvářejte přizpůsobené štítky, stopy a vlastníky, aby všichni byli informováni o úkolech.
- Usnadněte si práci pomocí funkce drag-and-drop pro organizaci položek.
Omezení aplikace Notion:
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Výkon může být nižší u větších databází nebo složitých nastavení.
- Omezené offline možnosti ve srovnání s konkurencí
- Možnosti nativní integrace jsou omezené, což vyžaduje alternativní řešení nebo externí nástroje.
Ceny Notion:
- Zdarma: Navždy
- Plus: 8 $/člen/měsíc, fakturováno ročně
- Podnikání: 15 $/člen/měsíc, fakturováno ročně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion:
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
10. Loom
Loom, renomovaný nástroj pro odesílání videozpráv založených na umělé inteligenci, vám pomůže pořádat asynchronní schůzky s vašimi klienty.
Loom je ideální pro freelancery v různých časových pásmech, protože umožňuje vynikající komunikaci prostřednictvím snadno nahrávaných a sdílených videozpráv.
Nabízí funkce pro úpravu videa a integruje se s nástroji jako Google Workspace a Slack, což umožňuje hladké začlenění a lepší spolupráci.
Nejlepší funkce Loom:
- Spolupracujte s klienty, týmy a dodavateli prostřednictvím videohovorů.
- Zabezpečte všechna svá data pomocí zabezpečení na podnikové úrovni.
- Rychlé a snadné nahrávání obrazovky pro výukové programy, prezentace a zpětnou vazbu
- Okamžité sdílení pomocí odkazu, což eliminuje potřebu přenosu velkých souborů.
- Během nahrávání kreslete a zvýrazňujte na obrazovce, abyste zdůraznili klíčové body.
Omezení aplikace Loom:
- Uživatelé hlásili, že video a zvuk nemusí být vždy synchronizované.
- Bez offline režimu, pro použití je nutné připojení k internetu.
- Uživatelské rozhraní může být pro nové uživatele příliš složité.
- Žádná funkce živého vysílání pro sdílení v reálném čase
Ceny Loom:
- Starter: zdarma
- Podnikání: 12,50 $/tvůrce/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Loom:
- G2: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Zvyšte efektivitu pomocí aplikací pro zvýšení produktivity
Jako freelancer musíte věnovat pozornost mnoha aspektům práce, včetně dobrého řízení práce a klientů, sledování postupu projektů a zajištění dosažení svých cílů.
Tyto aplikace se zaměřují na různé aspekty vašeho života a práce. Zajišťují, že správa bude jednodušší a rychlejší díky nástrojům pro zvýšení produktivity a AI pro freelancery.
Můžete se soustředit pouze na své dovednosti, zatímco tyto aplikace se postarají o sekundární úkoly a pomohou vám zůstat organizovaní a produktivní. Porovnejte cenové modely, funkce, spolehlivost a kompatibilitu těchto aplikací a vyberte si tu, která vám nejlépe vyhovuje.
ClickUp je aplikace, která nabízí všechny potřebné funkce na jednom místě. Pomáhá vám stanovit a dosáhnout správných cílů a zároveň zajišťuje, že budete mít všechny úkoly pod kontrolou.
Zaregistrujte se na ClickUp a okamžitě se rozlučte s obtížemi spojenými se správou práce na volné noze.