ClickUp vs. Todoist: Který nástroj pro zvýšení produktivity je lepší?

Každý milovník produktivity se s tím setkal. Konečné rozhodnutí mezi vašimi oblíbenými nástroji pro správu úkolů. Je to jako vybrat si mezi palačinkami a vaflemi. Obě jsou skvělé, ale jedna prostě chutná lépe.
Tentokrát se jedná o ClickUp vs. Todoist. Oba nástroje slibují, že vám pomohou spravovat úkoly, zjednodušit spolupráci, přizpůsobit pracovní postupy a udržet vše na jednom přehledném místě.
Ale s tolika možnostmi nabízejícími strukturované úkoly, připomenutí a přehledové panely je snadné se dostat do rozhodovací paralýzy.
Ale nebojte se!
Za vás jsme klikali, sledovali a barevně označovali. Ať už jste freelancer pracující na vlastní pěst nebo tým pracující na dálku, který se snaží zůstat v synchronizaci, tento článek vám pomůže vybrat ten správný nástroj.
Spoiler: Možná nemusíte hledat nic jiného než ClickUp !
ClickUp vs. Todoist v kostce
|Funkce
|ClickUp
|Todoist
|Přizpůsobitelná správa úkolů
|Úkoly, podúkoly, kontrolní seznamy, priority, vlastní pole, vlastní stavy, šablony
|Úkoly, podúkoly, priority, štítky, jednoduché šablony
|Spolupráce
|Integrovaný chat, komentáře, tabule, dokumenty a další funkce
|Komentáře k úkolům a základní spolupráce v týmu
|Více možností zobrazení
|Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou Seznam, Kanban, Gantt a další
|Pouze zobrazení seznamu, tabule a kalendáře
|Integrace kalendáře
|Integrovaný kalendář, synchronizace s Outlookem a Google Kalendářem, možnost připojit se přímo k hovorům
|K dispozici je kalendář, který lze propojit s externími kalendáři.
|Asistence AI
|ClickUp Brain, kontextově citlivá umělá inteligence pro dokumenty, úkoly, souhrny a otázky
|Todoist Assist, umělá inteligence pro dílčí úkoly, filtry a návrhy
|Integrace třetích stran
|Více než 1 000 integrací (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook atd.)
|Integruje se s hlavními aplikacemi přes Zapier a IFTTT.
|Ceny
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 2,5 $/měsíc na uživatele.
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní nástroj pro správu úkolů a projektů s umělou inteligencí, který nahrazuje nesourodou směsici aplikací, které většina týmů používá.
👀 Věděli jste, že... Profesionálové přepínají mezi aplikacemi a webovými stránkami přibližně 1 200krát denně, přičemž pokaždé ztratí více než dvě sekundy. To je téměř čtyři hodiny týdně nebo pět pracovních týdnů ročně strávených pouze opětovným soustředěním.
Místo přepínání mezi aplikací pro seznam úkolů, Slackem, Google Docs a další tabulkou, ClickUp udržuje vše pod jednou střechou. Zabraňuje rozptylování a zvyšuje produktivitu týmu.
ClickUp je známý především díky svým vysoce přizpůsobitelným funkcím, intuitivnímu rozhraní, přizpůsobitelným dashboardům a svému nejcennějšímu klenotu, asistentovi poháněnému umělou inteligencí. Díky rozsáhlé sadě funkcí je velmi flexibilní.
Ať už pracujete samostatně nebo řídíte tým, ClickUp se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu a pomůže vám zůstat soustředění, zatímco vše ostatní je za vás automatizováno. Proto se mu říká aplikace pro vše, co souvisí s prací!
Funkce ClickUp
ClickUp je více než jen správce úkolů. Je schopen optimalizovat celý váš pracovní postup z hlediska efektivity a automatizace. Má mnoho vestavěných funkcí, které vám pomohou udržet vaše projekty na správné cestě a vaše úkoly organizované.
Zde je několik klíčových funkcí, díky kterým je ClickUp tak neodolatelný.
Funkce č. 1: Přizpůsobitelná správa úkolů
Při práci s ClickUp jsou úkoly ClickUp základními stavebními kameny vašeho pracovního postupu. Velké cíle můžete rozdělit na menší úkoly a ke každému z nich přidat popisy, přílohy, termíny splnění a více přiřazených osob.
Chcete označit něco jako urgentní? Stačí přidat priority jako „Urgentní“ nebo „Nízká“. A díky vlastním stavům úkolů můžete jít nad rámec nudného toku „Úkoly – Probíhá – Hotovo“.
Místo toho můžete sledovat úkoly se stavy jako „Probíhá kontrola“, „Zpětná vazba od klienta“, „Čeká se na návrh“ nebo jakýmkoli jiným stavem, který vyhovuje vašemu stylu.
Chcete plánovat dopředu? Vložte podúkoly do úkolů a poté je rozdělte do kontrolních seznamů úkolů ClickUp. Tímto způsobem budete mít vy i váš tým přístup ke všemu, co potřebujete k dokončení úkolu, přímo tam, kde je přiřazen.
💡 Tip pro profesionály: Využijte rozsáhlou knihovnu šablon ClickUp a vyberte si šablonu pro správu úkolů. Ušetříte tak čas při nastavování a zajistíte konzistentnost podobných iniciativ.
Funkce č. 2: Integrované možnosti týmové spolupráce
Vzpomínáte si na tu důležitou aktualizaci, kterou jste zapomněli sdělit svému kolegovi, protože jste pracovali na jiném softwaru? Mysleli jste si, že přepnete záložky a řeknete mu to později, ale nakonec jste na to zapomněli. ClickUp zajistí, aby se to už neopakovalo.
ClickUp Chat je integrován přímo do vašeho pracovního prostoru. To znamená, že můžete vytvořit speciální chatovací kanály pro každý tým, projekt nebo téma a vést diskuse v reálném čase, aniž byste museli opustit aplikaci. A samozřejmě můžete tyto chaty proměnit v úkoly, když už jste v tom.
Můžete také použít hlasového asistenta k odeslání zprávy a přeměnit ji na úkol. Není to pohodlné? A to není vše.
S ClickUp Comments můžete zanechat zpětnou vazbu přímo u úkolů, @zmínit kolegy, přiřadit úkoly a dokonce propojit dokumenty nebo dashboardy. To vše se děje, zatímco vše zůstává propojené a snadno sledovatelné.
Pokud máte rádi vizuální plánování, ClickUp Whiteboards vám umožní brainstormovat, mapovat nápady a vytvářet pracovní postupy ve spolupráci v reálném čase.
Můžete vkládat poznámky, kreslit spojení a převádět cokoli na úkol, když jste připraveni přejít od nápadu k realizaci.
Všechna tato propojení s úkoly vám pomohou vyhnout se trapným rozhovorům, jako například: „Ach ne! Zapomněl jsem ti ten úkol přidělit.“
Funkce č. 3: Zobrazení úkolů a integrace kalendáře
Někteří lidé milují Kanban tabule. Jiní přísahají na kalendáře. ClickUp to chápe, a proto nabízí více než 15 zobrazení, která vyhovují každému pracovnímu postupu.
Kanbanová tabule ClickUp je ideální pro přetahování úkolů mezi fázemi (skvělé pro agilní týmy), zatímco zobrazení Ganttova diagramu ClickUp vám pomůže sledovat závislosti mezi úkoly.
Sledování úkolů ještě více zjednodušuje kalendář ClickUp, který vám poskytuje přehled o vašem harmonogramu. Nastavte si jej tak, aby zobrazoval denní, týdenní a měsíční úkoly, a sledujte všechny úkoly a schůzky (přímo odtud se můžete připojit k hovorům!).
Synchronizuje se také přímo s vašimi kalendáři Google a Outlook, takže se vám nikdy nestane, že byste měli dvojí rezervaci nebo zmeškali termín.
Funkce č. 4: Automatizace pracovních postupů
Nepřihlásili jste se k produktivitě, abyste mohli trávit den přidělováním úkolů a aktualizováním stavů, že? K tomu slouží ClickUp Automations.
Díky stovkám vestavěných automatizačních šablon můžete nastavit pravidla jako „Když se úkol přesune do stavu „V kontrole“, přiřaďte jej Alexovi a přidejte komentář.“ Nebo „Pokud se změní termín splnění, informujte projektového manažera.“
Automatizace umožňuje aktualizovat pole, přesouvat úkoly, přidávat sledující a dokonce integrovat externí nástroje. Tím je zajištěno, že vaše pracovní postupy zůstanou plynulé a konzistentní, aniž byste museli provádět mikromanagement.
Pomůže vám dosáhnout chytřejšího pracovního postupu, abyste se mohli soustředit na vytváření skutečné hodnoty.
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne. To znamená, že téměř polovina pracovního týdne (41 %) je věnována úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (například následné e-maily 👀).
AI agenti ClickUp vám pomohou tuto rutinu eliminovat. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky ze schůzek, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
Funkce č. 5: Asistence založená na umělé inteligenci
A tady to začíná být futuristické. ClickUp Brain je váš vestavěný AI asistent, který neslouží jen k vytváření úvodů blogů nebo úpravám textů (i když to samozřejmě také umí).
Brain vám pomůže psát dokumentaci, shrnovat vlákna úkolů a dokonce i přesně přepisovat vaše schůzky. Díky integraci s nástroji jako ChatGPT, Claude a dalšími získáte kvalitu a přesnost, kterou hledáte.
Ale víte, co je pro váš pracovní postup tak důležité? Umí prohledávat vaše konverzace, úkoly a dokonce i dokumenty ClickUp, aby odpověděl na otázky týkající se konkrétního projektu.
Zajímá vás, co je po termínu nebo na čem pracuje váš kolega? Stačí se zeptat. Rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru a poskytuje rychlé a přesné odpovědi.
Funkce č. 6: Integrace třetích stran
Již ve svém pracovním postupu používáte jiné nástroje? Žádný problém. ClickUp se integruje s více než 1 000 aplikacemi, včetně Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox a dalších.
Můžete odesílat aktualizace na kanál Slack svého týmu, synchronizovat schůzky s Google Kalendářem nebo sledovat průběh vývoje přímo z GitHubu.
Ať už chcete pokračovat v používání svých oblíbených aplikací nebo postupně převést vše do ekosystému ClickUp, integrace je silná a flexibilní. Nemusíte se všeho zbavovat. Získáte jen chytřejší způsob, jak vše spojit dohromady.
Ceny ClickUp
Co je Todoist?
Todoist je aplikace pro vytváření seznamů úkolů a správu úkolů navržená s ohledem na jednoduchost. Používají ji jednotlivci a malé týmy, které chtějí přehledné a snadno použitelné rozhraní. V Todoistu vytváříte projekty pro seskupení úkolů a poté do nich přidáváte úkoly s termíny, štítky a značkami priority.
Todoist se zaměřuje na základní funkce úkolů bez zbytečných doplňků. Díky tomuto minimalismu můžete začít organizovat úkoly okamžitě, aniž byste se museli prohrabávat složitými nastaveními.
🧠 Zajímavost! Průměrný pracovní den je nyní o 36 minut kratší než v roce 2022, ale produktivní čas se ve skutečnosti zvýšil o 2 %. To je důkazem toho, že chytřejší nástroje umožňují vykonat více práce za méně času.
Funkce Todoist
Todoist je jedním z nejoblíbenějších nástrojů mezi nadšenci do produktivity, a to z dobrého důvodu. Díky přehlednému rozhraní, intuitivním funkcím a výkonným schopnostem se správa úkolů jeví méně jako povinnost a více jako organizovaný proces.
Podívejme se na některé z jeho hlavních funkcí.
Funkce č. 1: Rychlé přidávání a přirozený jazyk
Přidání úkolu v Todoistu je velmi snadné. Funkce Rychlé přidání vám umožňuje přidávat úkoly pomocí jednoduché klávesové zkratky (stisknutím klávesy „Q“). Ale co jej opravdu odlišuje, je jeho schopnost zpracovávat přirozený jazyk.
Můžete zadat například „Odeslat zprávu každý pátek v 15:00 #Práce p1“ a Todoist automaticky nastaví opakující se termíny, přiřadí ji k projektu „Práce“ a označí ji jako nejvyšší prioritu.
Tato intuitivní metoda zadávání snižuje obtíže při zadávání úkolů a umožňuje vám zaznamenávat úkoly hned, jak vás napadnou.
Tyto úkoly si můžete zobrazit jako seznam, kalendář nebo tabuli podle svých preferencí. Například zobrazení „Nadcházející“ ukazuje, jak vypadá váš plán na příští týden nebo měsíc.
Funkce č. 2: Opakující se úkoly a připomenutí
Díky funkci opakujících se úkolů v Todoistu je zvládání opakujících se úkolů hračkou. Ať už jde o „Zalévání květin každou sobotu“ nebo „Kontrola rozpočtu každý 1. den v měsíci“, můžete nastavit opakování úkolů v intervalech, které vyhovují vašemu rozvrhu.
Navíc lze nastavit připomenutí, která vás budou upozorňovat v určitých časech nebo dokonce na základě vaší polohy, takže vám nic neunikne. Můžete například nastavit připomenutí „Zavolat Ryanovi“ v 10 hodin dopoledne a Todoist vás na to včas upozorní.
Funkce č. 3: Organizace projektů
Todoist vám pomáhá organizovat úkoly prostřednictvím projektů, sekcí a štítků. Můžete vytvářet projekty pro různé oblasti svého života, jako je „Práce“, „Osobní“ nebo „Fitness“, a dále je rozdělit do sekcí jako „Naléhavé“, „Čekající“ nebo „Dokončené“.
Štítky umožňují označovat úkoly napříč projekty, což vám umožňuje filtrovat a zobrazovat úkoly na základě kontextů, jako jsou „@email“ nebo „@calls“. Tato hierarchická struktura zajišťuje, že váš seznam úkolů zůstane organizovaný a přehledný.
Funkce č. 4: Spolupráce a sdílení
Todoist je sice výkonný osobní správce úkolů, ale vyniká také v prostředí spolupráce. Projekty můžete sdílet s kolegy, přáteli nebo členy rodiny. Spolupracovníci si mohou navzájem přidělovat úkoly a přidávat k nim komentáře (skvělé pro zpětnou vazbu).
Díky tomu je koordinace společných cílů, jako je plánování cesty nebo řízení týmového projektu, snadná a efektivní. Možnost delegovat úkoly a sledovat pokrok v rámci stejné platformy zvyšuje produktivitu týmu.
Funkce č. 5: Chytrá produktivita díky umělé inteligenci
Todoist také přichází s vlastním AI asistentem, Todoist Assist. Je navržen tak, aby vaše řízení úkolů bylo chytřejší a rychlejší. Umí rozdělit složité úkoly na dílčí úkoly, vytáhnout úkoly z dlouhých e-mailů, navrhovat filtry a dokonce i navrhovat odpovědi.
Stačí psát přirozeně a Assist to vyřeší. Je k dispozici na webu, v systému macOS a iOS a vaše data zůstanou soukromá. Ať už organizujete svůj den nebo plánujete projekt, Todoist Assist přidá vaší produktivitě inteligentní vrstvu.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Výhoda: 2,5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
ClickUp vs. Todoist: Porovnání funkcí
Po prozkoumání funkcí ClickUp i Todoist je jasné, že oba nástroje pro správu projektů mají své silné stránky.
Než ale začneme porovnávat jednotlivé funkce, podívejme se na přehled toho, čím se každý z nich vyznačuje.
|Kategorie
|ClickUp
|Todoist
|Správa projektů
|Komplexní vytváření a sledování úkolů s přílohami a více zobrazeními
|Intuitivní správa úkolů s přehledným a uživatelsky přívětivým rozhraním
|Přizpůsobení
|Pokročilé přizpůsobení pomocí vlastních polí, stavů a pracovních postupů
|Minimální přizpůsobení, ale zjednodušené pro větší přehlednost
|Plánování
|Pokročilé plánování s daty zahájení/splatnosti, závislostmi a integrací kalendáře
|Opakující se úkoly a připomenutí se snadno nastavují.
|Spolupráce
|Spolupráce týmu v reálném čase prostřednictvím chatu, komentářů, tabulek a dokumentů
|Snadné sdílení a komentování pro malé týmy
|Funkce AI
|ClickUp Brain pro správu úkolů a automatizaci pracovních postupů založenou na umělé inteligenci
|Návrhy AI pro dílčí úkoly, filtry a tipy pro zvýšení produktivity
|Hodnocení zákazníků
|G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
|G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
1. Efektivita správy projektů
V tomto rohu se ClickUp představuje s celou řadou funkcí určených ke správě projektů od začátku do konce. V druhém rohu Todoist nabízí jednodušší sledování úkolů. Podívejme se, kdo získá korunu!
ClickUp nabízí výkonné funkce pro správu náročných projektů. Umožňuje vám stanovit cíle, přistupovat k potřebným šablonám pro správu projektů, sledovat pokrok pomocí dashboardů ClickUp a automatizovat opakující se úkoly, abyste ušetřili čas. Na jednom místě můžete spravovat vše od každodenních úkolů až po vícefázové projekty, což je ideální pro týmy, které se potýkají se složitými úkoly.
Todoist je jednoduchý a rychlý. Můžete organizovat úkoly do projektů, nastavovat termíny a používat plánování metodou drag-and-drop. Je minimalistický, snadno použitelný a vhodný pro sledování osobních cílů nebo cílů malého týmu bez rušivých vlivů.
🏆 Vítěz: ClickUp. Todoist je skvělý pro malé projekty a jednoduché sledování úkolů, ale nenabízí tak propracované plánovací nástroje, jaké profesionální týmy potřebují. Pokud potřebujete nástroj, který vyhovuje jak jednotlivcům, tak komplexním týmům, flexibilita ClickUp mu dává výhodu.
2. Přizpůsobení
Nyní se v druhém kole podíváme, který z nich se lépe přizpůsobí vašim pracovním potřebám.
ClickUp nabízí téměř neomezené možnosti úprav, včetně vlastních stavů, více typů úkolů a podrobných pracovních postupů. Můžete přizpůsobit prostory, seznamy a řídicí panely tak, aby vyhovovaly jakémukoli stylu projektu, což je ideální pro týmy s jedinečnými procesy.
Todoist udržuje věci na minimální úrovni díky prioritám, štítkům a filtrům. Je snadné jej nastavit, ale nenabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, což někteří uživatelé oceňují pro jeho přímočarost.
🏆 Vítěz: Remíza. Pokud záleží na přizpůsobení, vyhrává ClickUp. Velké týmy nebo projekty, které vyžadují specializovaná pole a dashboardy, ocení flexibilitu ClickUp. Todoist však boduje u těch, kteří chtějí rychlé nastavení bez zbytečných doplňků.
3. Plánování úkolů a opakující se úkoly
Plánování a opakující se úkoly jsou vaší každodenní nezbytností. Kdo je schopen udržet váš kalendář pod kontrolou?
ClickUp zvládá složité opakující se úkoly a nabízí termíny zahájení a dokončení. Díky Ganttovým diagramům a synchronizaci s Google Kalendářem poskytuje vizuální, integrovaný plán pro projekty jakékoli velikosti.
Todoist vyniká rychlým zadáváním úkolů a připomínek v přirozeném jazyce. Opakující se úkoly se snadno nastavují, ale chybí jim zobrazení časové osy nebo podrobná integrace s kalendářem.
🏆 Vítěz: Remíza. Oba nástroje zvládají opakující se úkoly, ale každý jiným způsobem. Todoist boduje rychlým a přirozeným zadáváním úkolů a připomínkami, což je skvělé pro osobní použití. ClickUp si zaslouží titul za pokročilé vizuální plánování a synchronizaci napříč platformami.
4. Týmová spolupráce
Komunikace může projekt buď podpořit, nebo zničit. Kdo je skutečným týmovým hráčem?
ClickUp integruje chat, komentáře k úkolům, tabule a dokumenty na jednom místě, takže konverzace zůstávají přímo spojené s prací. Úkoly můžete vytvářet během spolupráce, takže vám nic neunikne.
Todoist nabízí komentáře k úkolům a základní sdílení, ale postrádá chat nebo pokročilé nástroje pro spolupráci. Týmy často potřebují samostatné aplikace pro komunikaci v reálném čase.
🏆 Vítěz: ClickUp jasně vítězí díky svému komunikačnímu centru typu „vše v jednom“. Jeho integrovaný chat a systém komentářů umožňují, aby konverzace a práce probíhaly společně.
5. Automatizace pomocí umělé inteligence
Podívejme se, který nástroj přináší nejchytřejšího asistenta do boje.
ClickUp Brain jde nad rámec psaní. Shrnuje úkoly, přepisuje schůzky a odpovídá na otázky týkající se konkrétních projektů tím, že prohledává celý váš pracovní prostor, a to díky integraci s nástroji jako ChatGPT. Je to chytrý asistent s umělou inteligencí, který skutečně zná vaše projekty.
AI asistent Todoist navrhuje dílčí úkoly, pomáhá vám extrahovat akce z e-mailů a také navrhuje filtry. Je užitečný pro zrychlení zadávání úkolů, ale postrádá pokročilejší automatizační funkce.
🏆 Vítěz: ClickUp vede díky svému výkonnému AI Brain, který rozumí celému vašemu pracovnímu prostoru a workflow. Asistent Todoist je užitečný pro správu úkolů, ale zdaleka není tak komplexní ani kontextově orientovaný.
📮ClickUp insight: Pouze 7 % profesionálů využívá umělou inteligenci primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace.
S ClickUpem využívá stejná umělá inteligence vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“.
ClickUp Brain prohledá celý váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na práci. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
6. Ceny
Přiznejme si to. Cena je důležitá! ClickUp i Todoist nabízejí různé cenové modely, takže který z nich vám poskytne nejlepší poměr cena/výkon?
ClickUp nabízí bezplatný tarif s bohatými funkcemi, který je ideální pro jednotlivce nebo malé týmy. Placená tarify začínají na dostupných cenách a rozšiřují se o pokročilejší funkce a úložiště.
Todoist má také bezplatnou verzi, která je skvělá pro základní správu úkolů. Jeho prémiový plán odemyká funkce jako asistence AI a štítky za rozumnou měsíční cenu.
🏆 Vítěz: Remíza. Pokud chcete rozsáhlé funkce, jako je asistence AI s možností růstu, nabízí ClickUp díky svým odstupňovaným cenám a bezplatnému tarifu větší hodnotu. Pokud však dáváte přednost minimálnímu a jasnému postupu při upgradu, ceny Todoist jsou snadno srozumitelné a příznivé pro váš rozpočet.
💡 Tip pro profesionály: Než přejdete na některý z těchto nástrojů, vyzkoušejte jejich bezplatné funkce pro správu projektů. Ušetříte tak čas a peníze, které byste jinak vynaložili na přechod na nový nástroj. Až se rozhodnete přejít, začněte pomalu a postupně prozkoumejte jednotlivé funkce, abyste se vyhnuli přetížení.
ClickUp vs. Todoist na Redditu
Chcete znát názory skutečných uživatelů, kteří tyto nástroje vyzkoušeli na vlastní kůži? Máme pro vás řešení. Prohledali jsme Reddit, abychom zjistili, kterou platformu uživatelé skutečně preferují.
Nejprve se podívejte, co o ClickUp napsal uživatel Redditu actuallifethings na r/clickup.
…ClickUp umožňuje různým týmům v organizaci pracovat v jakémkoli pracovním postupu, který preferují, ale z centralizované informační struktury. Správně strukturovaný, eliminuje informační silosy mezi odděleními. Když se tedy informace aktualizují nebo mění v jednom oddělení, protože všechna ostatní oddělení čerpají informace ze stejného místa, jejich data se aktualizují současně, i když se na data mohou dívat zcela odlišným způsobem. ClickUp je naprosto úžasný systém. Co se týče poměru cena/výkon a snadnosti použití, nikdy jsem neviděl nic, co by se mu vyrovnalo.
…ClickUp umožňuje různým týmům v organizaci pracovat v jakémkoli pracovním postupu, který preferují, ale z centralizované informační struktury. Správně strukturovaný systém eliminuje informační silosy mezi odděleními. Když se tedy informace aktualizují nebo mění v jednom oddělení, protože všechna ostatní oddělení čerpají informace ze stejného místa, jejich data se aktualizují současně, i když se na data mohou dívat zcela odlišným způsobem. ClickUp je naprosto úžasný systém. Co se týče poměru cena/výkon a snadnosti použití, nikdy jsem neviděl nic, co by se mu vyrovnalo.
Nyní se podívejme, co si uživatel 822825 myslí o Todoistu na r/todoist.
Líbí se mi:Zpracování přirozeného jazykaKrásný designPodpora časového blokováníSpolehlivostNelíbí se mi:Pomalé aktualizace (asi kompromis za spolehlivost, ale stále pomalé ve srovnání s hlavními konkurenty)Omezené funkce, zejména pro zobrazení kalendáře (jelikož se jedná o nově přidanou funkci)Omezená přizpůsobitelnost (pokud vyzkoušíte TickTick, pochopíte, co mám na mysli)Vyzkoušel jsem Todoist a TickTick a nakonec jsem si vybral Todoist kvůli výše uvedeným výhodám.
Líbí se mi:Zpracování přirozeného jazykaKrásný designPodpora časového blokováníSpolehlivostNelíbí se mi:Pomalé aktualizace (asi kompromis za spolehlivost, ale stále pomalé ve srovnání s hlavními konkurenty)Omezené funkce, zejména pro zobrazení kalendáře (jelikož se jedná o nově přidanou funkci)Omezená přizpůsobitelnost (pokud vyzkoušíte TickTick, pochopíte, co tím myslím)Vyzkoušel jsem Todoist a TickTick a nakonec jsem si vybral Todoist kvůli výše uvedeným výhodám.
Chcete si poslechnout názor někoho, kdo přešel na jiný nástroj? Tady je názor uživatele Redditu jthansen5072 na výběr ClickUp jako alternativy Todoist:
Nedávno jsem přešel z Todoistu na ClickUp a jsem velmi rád, že jsem to udělal... S bezplatným tarifem ClickUp mám vše, co potřebuji, a mnoho dalších funkcí, které mi placený tarif Todoistu neposkytoval (kromě 2 funkcí, které pravděpodobně brzy přibudou i do ClickUp a bez kterých se stejně obejdu). ClickUp vyžaduje trochu času na osvojení, ale jakmile ho zvládnete, program (podle mých zkušeností) se stane velmi snadným, rychlým a intuitivním. Jsem velmi spokojeným uživatelem ClickUp a vřele ho doporučuji pro osobní správu úkolů...
Nedávno jsem přešel z Todoistu na ClickUp a jsem velmi spokojený, že jsem to udělal... S bezplatným tarifem ClickUp mám vše, co potřebuji, a mnoho dalších funkcí, které mi placený tarif Todoist nenabízel (kromě 2 funkcí, které pravděpodobně brzy přibudou i do ClickUp a bez kterých se stejně obejdu). ClickUp vyžaduje trochu času na osvojení, ale jakmile ho zvládnete, program (podle mých zkušeností) se stane velmi snadným, rychlým a intuitivním. Jsem velmi spokojeným uživatelem ClickUp a vřele ho doporučuji pro osobní správu úkolů...
Tak to máte. Skuteční uživatelé s upřímnými zkušenostmi vám pomohou získat představu o tom, který software pro správu úkolů nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Který nástroj pro správu úkolů je nejlepší?
Po epickém souboji, který software pro správu úkolů zvítězil?
No, ClickUp jasně získává mistrovský pás.
Proč? Protože nabízí pokročilé funkce pro správu úkolů, automatizaci, správu pracovní zátěže, sledování času, kompetentní podporu AI a flexibilní ceny, vše na jednom místě. Ať už řídíte tým nebo se zabýváte osobními cíli, ClickUp má díky své všestrannosti a hloubce vždy navrch.
To neznamená, že Todoist není hodným konkurentem. Vyniká svým čistým designem a přirozeným zadáváním textu, což je vhodné pro ty, kteří chtějí jednoduchou produktivitu bez zbytečných komplikací.
Ale pro ty, kteří touží po plně vybaveném nástroji, který roste s vašimi potřebami, ClickUp vždy vyhrává na plné čáře. Chcete si to vyzkoušet sami? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!