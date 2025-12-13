Blitzit vs. Motion: Který nástroj je nejlepší pro správu úkolů a času?

Blitzit a Motion jsou oblíbené nástroje pro správu úkolů a času, z nichž každý má své vlastní jedinečné funkce a možnosti. Výběr nejlepší možnosti nakonec závisí na vašich konkrétních potřebách a preferencích.
V tomto příspěvku vám poskytneme přehled klíčových rozdílů mezi Blitzitem a Motionem, prozkoumáme jejich silné a slabé stránky a typy uživatelů, pro které jsou nejvhodnější. Cílem je pomoci vám vybrat nejlepší nástroj pro vaše požadavky na správu úkolů a času.
Do ringu vstupujeme také s ClickUp, skutečně konvergovaným pracovním prostorem s umělou inteligencí, který spojuje váš rozvrh, úkoly, sledování času, týmové pracovní postupy a cíle projektů do jedné platformy.
Porovnání Blitzit a Motion
|Funkce
|Blitzit
|Motion
|Bonus: ClickUp
|Nástroje pro soustředění
|✅ Režim Blitz s časovači
|✅ Ochrana hluboké práce
|✅ Ano + Režim soustředění a připomenutí
|Sledování času
|✅ Pomodoro a odpočítávací časovače
|✅ Automatické plánování s připomenutími
|✅ Ano + Sledování času a odhady
|Správa projektů
|❌ Ne
|✅ Sledování projektů se závislostmi
|✅ Ano + Kompletní sada nástrojů pro správu projektů
|Plánování kalendáře
|✅ Ruční plánování
|✅ Automatické plánování pomocí umělé inteligence
|✅ Ano + zobrazení kalendáře, Ganttova diagramu a časové osy
|Automatizace pomocí umělé inteligence
|❌ Ne
|✅ Chytrý kalendář a AI pro úkoly
|✅ Pokročilá umělá inteligence, automatizace a super agenti
|Spolupráce a chat
|❌ Ne
|❌ Omezené
|✅ Ano + Integrovaný chat a komentáře
|Reporting a analytika
|✅ Vizuální zprávy o produktivitě
|✅ Prediktivní přehledy
|✅ Pokročilé řídicí panely a reporty
|Asistent pro schůzky
|❌ Ne
|✅ Chytré rezervace
|✅ Ano + Nahrávání obrazovky a integrace Zoom
|Sdílení dokumentů a souborů
|✅ Základní podpora souborů
|✅ Základní podpora souborů
|✅ Ano + Integrované dokumenty a úložiště
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je Blitzit?
Blitzit je aplikace pro osobní produktivitu určená pro jednotlivce, kteří spravují více priorit. Kombinuje sledování úkolů, správu času a odpovědnost. Díky skládacímu seznamu úkolů a plovoucímu odpočítávacímu časovači můžete zůstat na správné cestě.
Aplikace, která je k dispozici pro Windows a macOS, vytváří dynamiku a šetří čas tím, že upřednostňuje podstatné věci a eliminuje rušivé vlivy.
Funkce Blitzit
Blitzit udržuje rozvrhy přehledné a účelné, místo aby zbytečně komplikoval život zaneprázdněným profesionálům. Jeho software pro ruční plánování úkolů zaměřený na jednotlivce vám pomůže naplánovat a stanovit priority vašeho dne.
Zde je podrobnější pohled na základní funkce Blitzitu:
Funkce č. 1: Režim Blitz pro soustředěné sezení
Režim Blitz promění vaše seznamy úkolů v organizované velitelské centrum zvané panel soustředění. Obsahuje živý časovač úkolů a minimalistický trvalý widget, který udržuje rozptýlení pod kontrolou.
Režim Blitz se zaměřuje na vaše úkoly s vysokou prioritou, zatímco zbytek seznamu je přehledně seřazen pod ním, takže vždy víte, co je na řadě.
📮 ClickUp Insight: Funguje váš seznam úkolů? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Funkce Task Priorities (Priority úkolů) aplikace ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňuje kritické úkoly. Díky pracovním postupům aplikace ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priorit budete vždy vědět, co řešit jako první.
Funkce č. 2: Režimy časovače
Blitzit nabízí tři intuitivní režimy časovače, které se přizpůsobí vašemu preferovanému zaměření. Pokud jste pro úkol nastavili odhadovaný čas (EST), například 15 minut, časovač úkolu bude odpočítávat od této hodnoty. To vám pomůže zůstat v rámci vašeho cíle a postupovat podle seznamu.
Podporuje také techniku Pomodoro pro strukturovaný pracovní rytmus. Časovač automaticky přechází z práce na přestávku s jemným upozorněním – ideální pro udržení produktivity bez vyhoření.
🧠 Zajímavost: Francesco Cirillo vytvořil techniku Pomodoro v roce 1987 pomocí kuchyňské minutky ve tvaru rajčete. Zjistil, že nejlépe fungují 25minutové intervaly s 5minutovými přestávkami. Tak se název „pomodoro“ (italsky rajče) stal trvalým!
Bez režimů EST a Pomodoro Blitzit jednoduše sleduje čas počítáním nahoru. Stává se tak jednoduchým časovým trackerem, ideálním pro úkoly s otevřeným koncem nebo když chcete vědět, jak dlouho něco trvá.
💡 Tip pro profesionály: Při vytváření úkolu nebo zadávání času (HH:MM) do pole vlevo dole u libovolného úkolu přidejte EST. Pokud je úkol aktivní, pozastavte časovač a upravte svůj odhad.
Funkce č. 3: Vizuální zprávy
Zpráva o produktivitě Blitzit poskytuje analýzu využití vašeho času podloženou daty.
Graf denní produktivity zobrazuje hodiny strávené dokončenými úkoly, přestávky a celkovou dobu práce. Obsahuje také podrobné statistiky, jako je celkový počet úkolů, průměrný počet úkolů, denní hodiny, minuty na úkol a četnost předčasného dokončení.
V závislosti na době soustředění Blitzit zvýrazní vaši nejproduktivnější hodinu, den a měsíc. Identifikujte vzorce a zjistěte, kdy pracujete nejlépe. A pokud zjistíte, že zaostáváte, podívejte se na graf dochvilnosti. Porovnává odhadované a skutečné časy dokončení úkolů.
Ceny Blitzit*
- Měsíčně: 4,99 $/měsíc na uživatele
- Blitz for Life: 77,60 $
*Aktuální ceny najdete na webových stránkách nástroje.
Co je Motion?
Motion je kalendář a systém pro správu úkolů založený na umělé inteligenci pro všechny, kteří chtějí mít své dny naplánované.
Jakmile vytvoříte úkoly, schůzky nebo události, Motion je pomocí umělé inteligence automaticky naplánuje do vašeho kalendáře a přitom se učí vaše zvyky. Přizpůsobí se vašim preferencím, předpoví, kdy jste nejproduktivnější, a v případě konfliktů přeorganizuje váš den.
Funkce aplikace Motion
Motion je založen na inteligentní automatizaci. Nahrazuje ruční plánování umělou inteligencí pro zvýšení produktivity a přemýšlí za vás. Zde jsou některé z jeho vynikajících funkcí:
Funkce č. 1: Plánování kalendáře pomocí umělé inteligence
Kalendář Motion s umělou inteligencí automaticky generuje optimalizovaný plán vašeho dne na základě vašich zadání a automaticky se aktualizuje v reálném čase. Chrání bloky intenzivní práce a varuje vás, když vaše závazky převyšují vaše kapacity.
Tento chytrý kalendář také kombinuje úkoly se schůzkami a podporuje více kalendářů z Gmailu, Outlooku a iCloudu v jediném zobrazení. Nemusíte ztrácet čas prohlížením seznamu a výběrem toho, co budete dělat dál. Motion se rozhodne a informuje vás.
Funkce č. 2: Zobrazení správy projektů
Motion seskupuje úkoly podle stavu, priority nebo typu projektu a nabízí široký vizuální přehled o tom, co je v procesu, zpožděno a co se chystá. Nejedná se však o manuální proces! Úkoly postupují nezávisle, jakmile jsou vyřešeny závislosti.
Integrované prediktivní analýzy přesně předpovídají, kdy bude projekt dokončen. Pokud hrozí, že nestihnete termín, aplikace vás na to upozorní, než se situace stane kritickou. Můžete také kdykoli zjistit, zda má někdo příliš mnoho nebo naopak málo úkolů, a rychle provést úpravy.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit hlavní harmonogram pro řízení projektů
Funkce č. 3: Správce úkolů
Správce úkolů Motion naplánuje vaše úkoly do kalendáře, takže nebudete muset panikařit. Pokud máte například úkol s termínem v pátek, umístí ho do kalendáře dostatečně brzy v týdnu, abyste se nemuseli na poslední chvíli honit.
Každý úkol může také obsahovat podrobné poznámky pro kontext. Pomáhá vám také znovu se soustředit pomocí jemného připomenutí na obrazovce: „Toto byste měli právě teď dělat.“
Funkce č. 4: Asistent pro schůzky
Aplikace Motion automatizuje vaši dostupnost pomocí svého asistenta schůzek s umělou inteligencí. Můžete nastavit preferované časové bloky a povolit rezervace pouze v době, kdy se chcete setkat. Aplikace také dokáže určit, kdo je k dispozici, aby byly týmové úkoly a koordinace bezproblémové.
👀 Věděli jste, že... Pouze 18 % lidí má speciální systém pro správu času.
Umožňuje vám také přizpůsobit stránku pro rezervace vaší značce, ideálním časům schůzek a šablonám pro různé případy použití, aby vaše značka vynikla.
Ceny Motion*
- Pro AI: 29 $/uživatel/měsíc
- Business AI: 49 $/licence/měsíc
*Aktuální ceny najdete na webových stránkách nástroje.
Blitzit vs. Motion: Porovnání funkcí
Blitzit a Motion sdílejí stejnou filozofii správy úkolů a času: pomáhají vám lépe využít váš pracovní den. Jejich přístup je však odlišný. Chcete-li zjistit, která z nich funguje lépe, podívejte se pozorně na srovnání!
1. Uživatelské rozhraní a uživatelská zkušenost
Blitzit je navržen pro soustředění. Jeho záměrně minimalistické rozhraní, skládací seznam úkolů a trvalý časovač úkolů zůstávají na očích, zatímco pracujete, takže nikdy nemusíte hádat, co dělat dál.
Motion se zaměřuje na komplexnost. Je určen pro lidi, kteří potřebují spravovat úkoly, schůzky, termíny a spolupráci v týmu.
🏆 Vítěz: Blitzit pro všechny, kteří upřednostňují kognitivní přehlednost před kontrolou. Poskytuje lepší uživatelský zážitek pro individuální produktivitu.
2. Flexibilita a kontrola plánování
Blitzit neplánuje vaše úkoly. Vy přiřadíte priority a odhadované časy a aplikace vám pomůže zůstat na správné cestě pomocí odpočítávání a časovačů. Je ideální, pokud chcete naplánovat svůj den a držet se ho ručně.
Na druhou stranu můžete do aplikace Motion zadávat úkoly a organizovat si tak kalendář s ohledem na schůzky, pracovní dobu a energetické špičky. Pokud se objeví nová priorita, váš den se podle toho přizpůsobí.
🏆 Vítěz: Motion pro správu nepředvídatelných situací díky inteligentnímu automatickému plánování.
3. Správa úkolů
Blitzit je založen na dynamice. Úkoly jsou zobrazeny v panelu, seřazeny podle priority, a vy je zpracováváte s odhadem času, odpočítáváním a vizuální zpětnou vazbou.
Motion automaticky přidává úkoly do vašeho kalendáře, včetně termínů splnění, připomínek a dynamického přeskupování podle dostupnosti.
🏆 Vítěz: Blitzit pro uživatele, kteří chtějí víc než jen seznam úkolů.
4. Správa týmů a projektů
Toto srovnání není ani zdaleka vyrovnané. Blitzit je určen pro jednotlivé přispěvatele. Neobsahuje týmový náhled, sdílené úkolové tabule ani delegování. Jste to vy, váš seznam úkolů a váš časovač.
Motion je určen pro týmy. Automaticky aktualizuje stav úkolů, upravuje časové osy na základě pokroku a přerozděluje pracovní zátěž, pokud někdo zaostává. Funguje jako tichý projektový manažer, který optimalizuje na pozadí bez vašeho zásahu.
🏆 Vítěz: Motion díky svým funkcím automatického řízení.
5. Sledování času a přehledy
Blitzit jde do detailů. Sleduje, jak dlouho úkoly trvají ve srovnání s tím, jak dlouho jste si mysleli, že budou trvat. Získáte grafy dochvilnosti, denní souhrny práce a rozpisy podle hodin, dnů a měsíců.
Motion má širší zaměření. Upozorní vás, když jsou úkoly hotové a projekty včas, ale neposkytuje mnoho informací o tom, jak jste využili svůj osobní čas. Zaměřuje se na výstup, nikoli na reflexi.
🏆 Vítěz: Blitzit díky svým nástrojům pro sebeuvědomění. Pomáhá vám pochopit, jak pracujete.
6. Přístup k zařízením a dosah platformy
Blitzit je v současné době k dispozici pouze pro stolní počítače (Windows/macOS) s omezenou integrací s Google Kalendářem a Notion. Může se to jevit jako omezující, pokud jste často na cestách nebo přepínáte mezi zařízeními.
Motion je k dispozici všude, aby vám usnadnil život: na počítači, webu i mobilu. Můžete se přihlásit ve vlaku, upravit úkoly během oběda nebo se připojit k jednání ze svého telefonu.
🏆 Vítěz: Motion pro flexibilitu platformy a moderní integraci pracovního a soukromého života.
7. Poměr cena/výkon
Blitzit je jednorázový nákup – jednoduchý, transparentní a cenově dostupný. Zaplatíte jednou a hotovo. Je vhodný pro samostatné uživatele, kteří hledají dlouhodobou hodnotu bez opakujících se poplatků.
Motion funguje na základě předplatného, jehož cena se odvíjí od funkcí a velikosti týmu. Pokud jej používáte pouze pro sebe, může se cena jevit jako vysoká.
🏆 Vítěz: Remíza. Blitzit vítězí v jednoduchosti a celoživotní hodnotě pro samostatné uživatele. Motion se vyplatí investovat, pokud spravujete komplexní úkoly ve velkém měřítku.
Blitzit vs. Motion na Redditu
Prohledali jsme také Reddit, abychom zjistili, co o Blitzit a Motion říkají skuteční uživatelé.
Jeden uživatel byl ze své zkušenosti s Blitzitem velmi nadšený:
Naprosto miluji uživatelské rozhraní a to, jak lze rychle a snadno přidávat poznámky a podúkoly. Vaše úkoly jsou rozděleny do 4 sekcí v rámci libovolného seznamu, který si vyberete. Backlog – Tento týden – Dnes a Hotovo.
Naprosto miluji uživatelské rozhraní a to, jak lze rychle a snadno přidávat poznámky a podúkoly. Vaše úkoly jsou rozděleny do 4 sekcí v rámci libovolného seznamu, který si vyberete. Backlog – Tento týden – Dnes a Hotovo.
Jiný uživatel považuje Blitzit za slibný, ale uvádí:
Je trochu pomalá, neúplná a také drahá!
Je trochu pomalá, neúplná a také drahá!
Na druhou stranu jeden uživatel předložil pádné argumenty ve prospěch aplikace Motion:
Motion automaticky přeplánuje vaše časové bloky, jakmile přidáte nové úkoly a změníte termíny. Pokud je váš rozvrh nebo seznam úkolů poměrně pevně daný, není to velká výhoda, ale já dostávám během dne neustále nové úkoly s různou úrovní priority a naléhavosti.
Motion automaticky přeplánuje vaše časové bloky, jakmile přidáte nové úkoly a změníte termíny. Pokud je váš rozvrh nebo seznam úkolů poměrně pevně daný, není to velká výhoda, ale já dostávám během dne neustále nové úkoly s různou úrovní priority a naléhavosti.
Zde je názor jiného uživatele Redditu na aplikaci Motion:
Chvíli se mi to opravdu líbilo. Fungovalo to skvěle, když jsem měl spoustu malých úkolů smíchaných s častými schůzkami nebo úkoly s konkrétním časovým termínem. Když jsem přešel na pracovní postupy s většími projekty, které vyžadovaly dlouhé období soustředění, ztratilo to svou účinnost a já jsem nemohl ospravedlnit náklady.
Chvíli se mi to opravdu líbilo. Fungovalo to skvěle, když jsem měl spoustu malých úkolů smíchaných s častými schůzkami nebo úkoly s konkrétním časovým termínem. Když jsem přešel na pracovní postupy s většími projekty, které vyžadovaly dlouhé období soustředění, ztratilo to svou účinnost a já jsem nemohl ospravedlnit náklady.
👀 Věděli jste, že... Pracovníci přepínají mezi aplikacemi 1 200krát denně, což představuje téměř 4 hodiny týdně strávené resetováním pozornosti, nebo 9 % ročního pracovního času pracovníků.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Blitzit a Motion
Na rozdíl od Blitzit a Motion, které často vyžadují integraci nebo používání více aplikací, ClickUp sdružuje všechny vaše nástroje, platformy a kontext pod jednou střechou.
Nástroje pro správu času a úkolů jsou skvělé. Ale když máte práci v jednom nástroji, chaty a zprávy v jiném a pak máte další sadu nástrojů AI pro agenty a generování obsahu, nastává pracovní chaos. A brzy trávíte více času přeskakováním z jednoho nástroje do druhého (a platíte za více předplatných), jen abyste získali úplný kontext své práce.
A právě tady přichází na řadu ClickUp. Od jednoduchých seznamů úkolů až po komplexní správu projektů na podnikové úrovni s využitím umělé inteligence – flexibilní systém úkolů ClickUp se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu. Můžete snadno vytvářet, přiřazovat, prioritizovat a sledovat úkoly, takže vám nic neunikne.
ClickUp AI je v tomto ohledu revoluční. ClickUp Brain a BrainGPT využívají pokročilou umělou inteligenci k automatizaci opakujících se úkolů, navrhování dalších kroků a dokonce i shrnování schůzek nebo dokumentů. To znamená méně času stráveného ručními aktualizacemi a více času věnovaného tomu, na čem záleží. Ačkoli Blitzit a Motion mají své výhody, šíře a inteligence funkcí ClickUp založených na umělé inteligenci jsou těžko překonatelné.
ClickUp Brain vytváří ve vašem pracovním prostoru neuronovou vrstvu, která neustále mapuje vztahy mezi úkoly, dokumenty a lidmi. Díky tomu dokáže tři věci lépe než jakékoli jiné aplikace:
- Zjistěte, kdo co dělá a jak postupuje v práci, abyste mohli vytvořit graf vztahů a automatizovat sledování pokroku, identifikovat překážky a navrhovat další kroky.
- Pomocí zpracování přirozeného jazyka pochopte, co je třeba udělat, kdo by to měl udělat a do kdy, abyste mohli přiřadit úkoly po schůzce nebo týmovém chatu v rámci ClickUp.
- Generujte personalizované denní zprávy pro každého člena týmu – co včera udělali, co je čeká a kde se zasekli, a to vše na základě živých dat.
Podívejte se, jak ClickUp Brain okamžitě generuje strukturovanou aktualizaci pouze na základě jedné výzvy👇
Zde je několik důvodů, proč může být ClickUp vaším ideálním řešením pro organizaci a správu pracovního vytížení.
ClickUp má výhodu č. 1: Správa úkolů
ClickUp Tasks propojuje všechny části vašeho pracovního postupu pomocí automatizace, inteligentního stanovení priorit a hladké integrace. Vaše úkoly jsou uloženy tam, kde pracujete, a jsou doplněny o řadu detailů: přidělené osoby, priority, podúkoly, závislosti a další informace pro lepší organizaci.
📌 Řekněme například, že je nahlášena chyba produktu.
V Blitzitu byste ručně vytvořili úkol a vyhradili si čas na jeho vyřešení.
V aplikaci Motion můžete přidat úkol a nechat algoritmus, aby jej zařadil do vašeho rozvrhu.
V ClickUp však můžete tento úkol automaticky vygenerovat z odeslaného formuláře, připojit jej ke sprintové tabuli, informovat vedoucího vývoje, propojit jej se zpětnou vazbou zákazníků v ClickUp Docs a sledovat jeho dopad v živém dashboardu, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Tento jediný úkol se stává součástí většího, viditelného systému.
ClickUp také předchází běžným problémům při správě úkolů.
- Duplicitní úkoly? Stejný úkol můžete přidat do více seznamů, aby všichni pracovali s jednou verzí.
- Nejasné vlastnictví? Přiřaďte více přispěvatelů s odpovědnostmi založenými na rolích.
- Nejste si jisti prioritami? ClickUp vám umožňuje označit úrovně naléhavosti a pomocí automatizace je eskalovat, když se blíží termíny nebo se objeví překážky.
⭐️ Bonus: AI agenti v ClickUp
AI agenti ClickUp automatizují rutinní procesy a zpracovávají opakující se úkoly, čímž uvolňují váš tým, aby se mohl soustředit na práci s vysokým dopadem. Zažijte produktivitu na nové úrovni, protože AI agenti proaktivně spravují pracovní toky a udržují vaše projekty v pohybu.
Zatímco Blitzit a Motion často předpokládají jeden způsob práce, ClickUp je navržen pro každý pracovní postup. Můžete použít šablony a typy úkolů na základě činnosti vašeho týmu.
📌 Například šablona denního seznamu úkolů ClickUp vám pomůže spravovat váš den, aniž byste se cítili přetížení. Tento systém centralizuje vše od mikroúkolů po milníky do jednoho dynamického přehledu.
Aplikace je také integrována do širšího ekosystému správy úkolů ClickUp, který propojuje vaše denní priority s většími projekty, pracovními postupy nebo cíli.
Tento vzor vám pomůže následujícím způsobem:
- Organizujte každodenní úkoly do přehledných kategorií pomocí vlastních polí, jako je umístění, typ nebo priorita.
- Každé ráno brainstormujte a stanovte priority pomocí tabule ClickUp Whiteboard.
- Nastavte si termíny a připomenutí, abyste se po celý den drželi plánu.
- Sledujte pokrok v reálném čase pomocí zobrazení ClickUp, jako je seznam, kalendář nebo Kanban, abyste se mohli lépe soustředit a udržet tempo.
👀 Věděli jste, že... 60,2 % zákazníků ClickUp ušetří více než 3 hodiny týdně.
ClickUp má výhodu č. 2: Sledujte časové plány a odhady projektů
ClickUp Project Time Tracking je navržen pro odpovědnost, přehlednost a kontext a je přímo propojen s fungováním úkolů. Každý záznam času je vázán na konkrétní úkol, podúkol nebo cíl, takže je vždy jasné, kolik času bylo stráveno a proč to bylo důležité.
Rovněž chápe, že ne vše se děje podle časovače. Můžete přidávat čas ručně, upravovat záznamy nebo hromadně zaznamenávat čas prostřednictvím zobrazení časového rozvrhu, což týmy často potřebují při auditech, fakturaci nebo úklidu na konci týdne.
Všechny tyto informace se promítají do inteligentních reportů, které vám pomohou činit lepší rozhodnutí. Můžete porovnat skutečně strávený čas s odhadovaným časem, sledovat rozdělení času v rámci týmu a zachytit opakující se překročení, než se stanou nákladnými vzorci.
Budete přesně vědět, kde a proč projekt neustále překračuje odhady.
A to není vše. S ClickUp Time Estimates můžete každé osobě přidělit podrobné časové očekávání pro daný úkol, a to i na úrovni dílčích úkolů. ClickUp pak tyto údaje agreguje do odhadů náročnosti pro vaše projekty a seznamy.
📌 Například v zobrazení Workload View (Zobrazení pracovní zátěže) okamžitě uvidíte, zda něčí přidělený čas překračuje jeho dostupnou kapacitu. Zobrazení Calendar (Kalendář) a Box (Box) vám umožňují přetahovat a upravovat tyto úkoly v reálném čase. To znamená méně reaktivního plánování a více proaktivního řešení problémů.
📖 Přečtěte si také: Jak efektivně sledovat čas strávený nad úkoly a projekty
💟 Bonus: ClickUp BrainGPT je desktopová aplikace nové generace s umělou inteligencí, která se propojí se všemi vašimi oblíbenými aplikacemi a přináší inteligentní automatizaci, výzkum a spolupráci do celého vašeho pracovního postupu – nejen do ClickUp. Je navržena tak, aby byla vaším všestranným centrem umělé inteligence, které vám pomůže pracovat chytřeji, rychleji a efektivněji na všech platformách, které používáte.
- Jednotné centrum produktivity: Sdružuje všechny vaše nástroje umělé inteligence a poznatky, což usnadňuje spolupráci a zvyšuje produktivitu.
- Funguje ve všech vašich aplikacích: Hladce se propojuje s aplikacemi jako ClickUp, Zoom, Slack, Google Drive, GitHub a dalšími, takže můžete spravovat práci a automatizovat úkoly v celém pracovním postupu.
- Funkce Talk-to-Text: Umožňuje vám používat hlas k zadávání příkazů, pořizování poznámek a interakci s pracovním prostorem bez použití rukou.
- Přístup k několika předním LLM: Umožňuje vám vybrat a používat špičkové modely AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, pro různé úkoly, a to vše z jednoho místa.
- Automatizace napříč platformami: Automatizuje složité, vícestupňové procesy, které zahrnují několik různých aplikací a služeb.
- Kontextová podpora: Nabízí inteligentní, personalizovanou pomoc na základě toho, na čem pracujete a které aplikace používáte.
ClickUp One Up #3: Správa kalendáře
Kalendář ClickUp je součástí stejného ekosystému jako vaše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času. Generuje prohledávatelné přepisy, automaticky přiřazuje akční položky a po schůzce vše propojí zpět s úkolem nebo dokumentem, ke kterému se vztahuje.
Ačkoli Motion také nabízí automatické plánování, postrádá hlubokou integraci ClickUp napříč pracovními prostory. V Motion pracujete s kalendářem. V ClickUp vám kalendář pomáhá spolu s úkoly, časovými osami, dokumenty a vším ostatním, co spravujete.
A pro koordinaci týmu může ClickUp porovnávat dostupnost, plánovat napříč týmy, sdílet kalendáře a odesílat inteligentní odkazy na plánování s časy schůzek vybranými umělou inteligencí.
Můžete také začít s šablonou úkolů v kalendáři ClickUp, která vám usnadní pracovní postup. Tato šablona vám poskytuje přehled všech vašich úkolů v kalendářovém formátu v reálném čase a pomáhá vám je rozdělit na zvládnutelné akce.
Po přidání do pracovního prostoru ji můžete dále přizpůsobit, pozvat spolupracovníky a použít ji jako odrazový můstek pro plánování projektů, od osobní produktivity až po týmové operace. Můžete také plánovat úkoly přímo z této šablony, přiřazovat vlastníky, sledovat termíny a zobrazovat průběh bez přepínání mezi nástroji.
Davide Mameli, manažer obchodní jednotky ve společnosti ICM. S (součást Accenture), řekl:
Před ClickUp jsme pracovali se dvěma samostatnými nástroji. Časté přecházení z jednoho nástroje pro správu úkolů do druhého pro dokumentaci bylo pro náš tým neefektivní.
Před ClickUp jsme pracovali se dvěma samostatnými nástroji. Časté přecházení z jednoho nástroje pro správu úkolů do druhého pro dokumentaci bylo pro náš tým neefektivní.
Zatímco Blitzit a Motion nabízejí základní správu úkolů a času, ClickUp poskytuje komplexní platformu založenou na umělé inteligenci, která změní váš způsob práce. Díky funkcím jako ClickUp Brain, Brain MAX, ClickUp AI Notetaker a integrovanému kalendáři vám ClickUp nepomáhá jen spravovat úkoly, ale také je zvládnout.
Vyberte si ClickUp pro správu času a úkolů
Zatímco Blitzit a Motion nabízejí inteligentní plánování a automatizaci úkolů, ClickUp spojuje vše – úkoly, blokování času, sledování pokroku, kalendáře a dokumenty – do jedné úzce integrované platformy.
Záznam času, schůzka nebo úkol nejsou jen samostatné položky, ale součástí většího pracovního postupu s kontextem, spoluprací a kontinuitou. Od odhadu náročnosti až po sledování provedení poskytuje ClickUp týmům informace o tom, co, kdy, proč a co bude dál.
Pokud hledáte více než jen kalendář nebo správce úkolů s propojeným systémem, který se přizpůsobí vašim projektům a vašim lidem, ClickUp je jasným vítězem.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a spravujte svůj čas efektivně pro nezastavitelný pracovní tok.