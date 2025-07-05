11 bezplatných šablon plánů renovačních projektů pro organizaci vaší přestavby

Pravidlo renovace č. 1: Nic nikdy nejde podle plánu. Pravidlo renovace č. 2: Plán přesto potřebujete, protože improvizovat s vzorkem dlaždic v jedné ruce a křičícím dodavatelem na telefonu není zrovna ideální.
Majitelé domů ztrácejí spánek kvůli rozhodnutím o obkladech. Interiéroví designéři dostávají od klientů zprávy ve 3 hodiny ráno. Dodavatelé žijí ve skupinových chatech. Správci nemovitostí stárnou jako psi. Život v rekonstrukci je divoký.
Proto potřebujete jasný plán projektu renovace domu, který skutečně funguje, aniž byste se museli stát projektovým manažerem na plný úvazek nebo čtečkou myšlenek na částečný úvazek. Ale buďme upřímní, nikdo nechce trávit hodiny tím, že ho vytváří od nuly.
Udělali jsme to za vás. Zde jsou nejlepší bezplatné šablony plánů renovačních projektů, které vám pomohou zorganizovat se, zachovat si zdravý rozum a možná vám dokonce umožní spát během celé přestavby.
Pusťme se do toho, než se něco dalšího vymkne plánu!
Co jsou šablony plánů renovačních projektů?
Šablony plánů renovačních projektů jsou strukturované dokumenty nebo digitální nástroje používané k organizaci, správě a sledování renovačních úkolů, časových harmonogramů, rozpočtů a odpovědností.
Poskytují standardizovaný formát pro správné plánování a sledování každé fáze renovačního procesu, od počátečních posouzení a získání povolení až po demolici, řízení stavebního projektu a závěrečnou kontrolu.
Tyto šablony obvykle obsahují sekce týkající se rozsahu projektu, seznamů materiálů, úkolů dodavatelů, termínů a sledování pokroku.
🧠 Zajímavost: V roce 2020, kdy měli lidé více volného času, se většina obyvatel USA věnovala práci na zahradě. V Evropě byla situace odlišná – lidé ve Francii se soustředili na výzdobu svých domovů, zatímco ve Velké Británii se mnozí rozhodli pro rozšíření nebo modernizaci svých koupelen.
11 bezplatných šablon plánů renovačních projektů
Podívejme se na některé z nejlepších šablon pro renovace, které ClickUp nabízí – každá z nich je navržena tak, aby usnadnila plánování a dokončení stavebního projektu, abyste získali vysněný prostor, po kterém toužíte.
1. Šablona pro renovaci domu od ClickUp
Šablona ClickUp Home Renovation Template vám poskytne přehled o celé renovaci. Od sledování termínů demolice až po správu harmonogramů dodavatelů vám umožní vizualizovat celý proces pomocí přizpůsobitelných stavů úkolů, kontrolních seznamů a priorit.
Na jednom panelu můžete sledovat rozpočty, objednávky materiálu a postup prací, takže nikdy neztratíte přehled o tom, kdo co dělá a kdy.
Kromě základních funkcí se tato šablona vyznačuje následujícími vlastnostmi:
- Organizujte renovační úkoly podle místností, oblastí nebo prioritních zón.
- Propojte úkoly se závislostmi, abyste předešli konfliktům v plánování.
- Sledujte postup podle stavu úkolů pomocí zobrazení tabule.
- Automatizujte aktualizace a upozornění pomocí předem připravených automatizací ClickUp.
- Vytvořte složky pro oddělení prací na exteriéru, interiéru a specifických designových prací.
📌 Ideální pro: Majitele domů nebo projektové manažery, kteří chtějí mít přehled o rekonstrukcích domu v několika místnostech a v různých časových horizontech.
2. Šablona plánu projektu přestavby koupelny ClickUp
Pokud jste někdy podcenili, jak složitá může být rekonstrukce koupelny, je tato šablona právě pro vás. Šablona plánu projektu rekonstrukce koupelny od ClickUp rozděluje váš projekt do samostatných částí, včetně instalatérských prací, vybavení, obkladů, elektroinstalace a dalších.
Najdete zde také prostor pro správu povolení, rozpočtů a harmonogramů dodavatelů, aniž byste se museli na poslední chvíli snažit vše dát dohromady.
Kromě základních funkcí vám šablona také pomůže:
- Seskupte renovační práce podle konkrétních řemesel, abyste se vyhnuli překrývání.
- Připojte důležité dokumenty k projektu, jako jsou technické specifikace nebo schémata instalatérských rozvodů.
- Sledujte termíny inspekcí a schválení přímo v kartách úkolů.
- Nastavte opakující se úkoly pro následné kontroly a schůzky s dodavateli.
- Pomocí podúkolů rozdělte složité instalace na zvládnutelné kroky.
📌 Ideální pro: Designéry, dodavatele nebo majitele domů, kteří plánují malou až střední rekonstrukci koupelny za účasti více řemeslníků.
👀 Věděli jste, že... Zatímco rekonstrukce koupelen a kuchyní zůstaly během pandemie populární, výrazně vzrostl také zájem o high-tech vylepšení, jako je vysokorychlostní internet a bezpečnostní kamery. V USA byly tyto funkce chytré domácnosti instalovány téměř stejně často jako terénní úpravy zahrad a malování interiérů, což ukazuje jasný posun směrem k chytřejším obytným prostorům.
3. Správa projektů renovace domů ClickUp
Renovace není jen o úkolech – je to o koordinaci týmů, schvalování a výsledcích. Šablona pro správu projektů renovace domů od ClickUp vnáší pořádek do chaosu.
Díky integrovaným závislostem úkolů, zobrazení časové osy a sledování přiřazení funguje jako virtuální vedoucí stavby, který nikdy nekončí směnu.
Oceníte také následující výhody:
- Stanovte si milníky pro klíčové fáze renovace, jako jsou demolice, stavba rámu a inspekce.
- Přiřaďte členům týmu role a odpovědnosti a sledujte jejich pracovní vytížení.
- Prohlédněte si ukazatele stavu projektu prostřednictvím dashboardů pro správu realitních projektů.
- Sledujte průběh prací na více nemovitostech pomocí složek a barevně označených štítků.
- Zjednodušte komunikaci pomocí komentářů a zmínek o úkolech.
📌 Ideální pro: Generální dodavatele, kteří řídí týmy a subdodavatele napříč několika nemovitostmi nebo složitými projekty.
📮 ClickUp Insight: 53 % manažerů definuje úspěch projektu na základě minulých úspěchů. Je to známý postup – ohlédnout se zpět a zopakovat to, co fungovalo. Ale je tu háček: včerejší úspěch nemusí vždy odpovídat dnešním cílům, dynamice týmu nebo obchodním prioritám.
Když není úspěch jasně definován, týmy se spoléhají na domněnky. To vede k nesouladu, nekonzistentním výsledkům a spoustě otázek typu „počkat... co jsme vlastně chtěli dosáhnout?“
S funkcemi ClickUp Goals a Milestones nenecháváte úspěch na interpretaci. Definujete jej společně. Stanovte jasné, sledovatelné cíle, rozdělte je na úkoly a kontrolní seznamy, přiřaďte realistický rozpočet a dejte svému týmu společný cíl, který mohou vidět.
4. Šablona pro řízení stavebních projektů ClickUp
Šablona ClickUp pro řízení stavebních projektů, navržená pro profesionály v oblasti renovací, kteří uvažují spíše jako stavitelé, obsahuje vše od kalkulace nákladů na práci až po záznamy o stavbě. Najdete v ní sledování jednotlivých fází, bezpečnostní kontrolní seznamy a aktualizace v reálném čase – ideální pro řízení renovací bytových i menších komerčních objektů.
Zde je několik tipů, jak zvýšit kontrolu a organizaci:
- Sledujte odpracované hodiny a náklady na práci pomocí předformátovaných polí.
- Zaznamenávejte denní zprávy přímo do pracovního prostoru.
- Nastavte si opakující se připomenutí bezpečnostních schůzek a úkoly související s dodržováním předpisů.
- Vizualizujte fáze výstavby v Ganttově diagramu pomocí úprav metodou drag-and-drop.
- Organizujte stavební nabídky, cenové nabídky dodavatelů, faktury a žádosti o informace ve vyhrazených pracovních prostorech.
📌 Ideální pro: Stavební manažery nebo renovační firmy, které současně zpracovávají více rekonstrukcí s vysokým rozpočtem ve společném pracovním prostoru.
5. Šablona plánu projektu přestavby domu ClickUp
Šablona plánu projektu přestavby domu ClickUp slouží jako váš plán renovace a poskytuje předem připravené pracovní postupy pro demolici, povolení, inspekce a schvalování návrhů.
Obsahuje dokonce i vlastní stavy, které odrážejí běžné fáze přestavby, jako je rámování, dokončovací práce a závěrečné prohlídky.
Umožňuje také strukturovat složité rekonstrukce tím, že vám umožňuje:
- Vytvořte schvalovací pracovní postupy pro městská povolení nebo podpisy klientů.
- Spolupracujte s dodavateli, designéry a majiteli nemovitostí pomocí komentářů a zmínek o úkolech.
- Sledujte rizikové faktory projektu a zpoždění pomocí vizuálních časových os.
- Sledujte paralelní pracovní toky, jako jsou instalatérské práce a výroba skříněk, v samostatných zobrazeních.
- Připojte obrázky před a po, abyste zdokumentovali průběh proměny.
📌 Ideální pro: Týmy pracující na kompletních rekonstrukcích nebo rozsáhlých úpravách domů, které vyžadují mezifunkční koordinaci.
👀 Věděli jste? Některé projekty v oblasti zlepšování bydlení nabízejí obrovskou návratnost investic:
- Výměna garážových vrat může zvýšit hodnotu nemovitosti až o 194 %.
- Výměna vstupních dveří za ocelové dveře zvyšuje cenu přibližně o 188 %.
- Drobné rekonstrukce kuchyně přinášejí přibližně 96 % návratnost.
- Rekonstrukce koupelen přinášejí návratnost asi 74 %.
6. Šablona plánovače projektů renovace domu od ClickUp
Ne každá modernizace vyžaduje kompletní demolici. Pro menší projekty, jako je výměna skříněk, modernizace osvětlení nebo vymalování interiérů, šablona ClickUp Home Improvement Project Planner Template udržuje věci strukturované, aniž by vás zahlcovala detaily. Je lehká, ale přizpůsobitelná, ideální pro rychlejší realizaci projektu.
I u menších zakázek budete moci:
- Upřednostněte rychlé výsledky díky zjednodušenému panelu projektu.
- Naplánujte renovace pro každou místnost pomocí zobrazení místnosti.
- Opakovaně používejte seznamy úkolů pro vylepšení s uloženými strukturami šablon.
- Nastavte odhady času a připomenutí pro víkendové nebo krátkodobé úkoly.
- Označte úkoly materiály nebo nástroji potřebnými pro lepší přípravu.
- Přidejte mobilní kontrolní seznamy pro dokončení úkolů na místě.
📌 Ideální pro: Majitele domů a řemeslníky, kteří řídí rychlé opravy nebo drobné renovace.
7. Šablona ClickUp pro návrh interiéru
Interiéroví designéři musí zvládat mnoho věcí najednou: moodboardy, dodavatele, schvalování klientů a sourcing. Šablona ClickUp pro interiérový design vám pomůže zorganizovat vše – od nápadu až po den instalace.
Obsahuje seznamy návrhových úkolů, cykly kontroly klientů a vizuální vložky, takže vaše kreativní a provozní toky zůstanou synchronizované.
Aby byla kreativní vize a realizace projektu v souladu, toto řešení pro projekty interiérového designu vám také umožňuje:
- Vložte Pinterest tabule, 3D makety nebo Google Docs pro inspiraci v reálném čase.
- Sledujte dodávky dodavatelů a dodací lhůty pro jednotlivé místnosti.
- Spravujte zpětnou vazbu k revizím pomocí integrovaných stavů schválení.
- Informujte klienty o aktuálním stavu pomocí zobrazení Client Review View a 3D Planner View.
- Vytvořte centralizované centrum pro vzorky, ukázky a odkazy na inspiraci.
📌 Ideální pro: Interiérové designéry a dekoratéry, kteří řídí náročné projekty klientů od návrhu až po dokončení.
Chcete přilákat více kupujících a rozšířit své nabídky?
8. Rozsah prací při renovaci domu ClickUp
Než vezmete do ruky kladivo, potřebujete mít jasno – a to začíná rozsahem prací. Šablona ClickUp Home Renovation Scope of Work Template vám umožní definovat „co“, „proč“ a „jak“ vaší renovace.
Pomůže vám to nastavit očekávání klientů, vyhnout se změnám rozsahu projektu v jeho průběhu a zajistit, aby všichni zúčastnění byli na stejné vlně.
Pro všechny, kteří potřebují pevný základ pro plánování, tato šablona také umožňuje:
- Nastíňte podrobné výstupy projektu podle fáze projektu nebo dodavatele.
- Jasně zdokumentujte omezení a předpoklady rozpočtu.
- Propojte položky rozsahu přímo s úkoly projektu pro lepší sladění, a to i v případě zřízení domácí kanceláře.
- Přidejte časové osy k jednotlivým komponentám, abyste zlepšili odpovědnost.
- Pomocí stavových polí můžete sledovat, které položky jsou dokončené, v procesu kontroly nebo čekají na zpracování.
📌 Ideální pro: Dodavatele a konzultanty, kteří potřebují formalizovat rozsah projektu před jeho zahájením nebo před podpisem smlouvy s klientem.
9. Šablona projektu renovace domu ClickUp
Chystáte velkou renovaci? Tato šablona projektu renovace domu od ClickUp vám poskytne základ. Umožní vám sladit vize, omezení, cíle, zúčastněné strany a rizika, takže váš tým bude mít k dispozici dokument, který mu bude sloužit jako vodítko po celou dobu trvání projektu.
S touto šablonou můžete také:
- Definujte metriky úspěchu a KPI v souladu s vizí projektu.
- Určete role zainteresovaných stran a úroveň jejich zapojení hned od začátku.
- Přidejte plány na zmírnění rizik s proaktivními úkoly pro vlastníky.
- Nastavte a sledujte rozpočty, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí o projektu.
- Uchovávejte historii zakázek díky integrovanému sledování verzí.
📌 Ideální pro: Projektové manažery nebo firmy, které chtějí nastavit strategický tón a omezit nedorozumění od prvního dne.
🧠 Zajímavost: Analýza vyhledávání na Googlu a průzkum provedený jednou společností odhalily , že 9 z 10 majitelů nemovitostí provádí renovace, přičemž jejich rozpočty se pohybují v širokém rozmezí od několika set dolarů až po více než 50 000 dolarů.
10. Šablona plánu projektu ClickUp pro renovaci kuchyně
Rekonstrukce kuchyně se mohou rychle vymknout z rukou. Šablona plánu projektu ClickUp pro renovaci kuchyně přináší strukturu do všeho – od demolice přes dodávku spotřebičů až po instalaci skříněk.
Obsahuje nástroje pro plánování, pole pro kontaktní údaje dodavatelů a připomenutí povolení, aby vám nic neuniklo.
Nabízí také několik dalších nástrojů, které vám pomohou udržet vše pod kontrolou:
- Rozdělte kuchyňské zóny (například pracovní desky nebo instalatérské práce) do samostatných skupin úkolů.
- Sledujte instalace zařízení a termíny dodání v jednom přehledu.
- Ukládejte nabídky dodavatelů a kontaktní informace do příslušných úkolů.
- Sledujte dostupnost materiálů a dodací lhůty pomocí vlastních polí.
- Vytvořte harmonogramy kontrol, abyste se vyhnuli zpožděním při předávání.
📌 Ideální pro: Dodavatele nebo majitele domů, kteří spravují plány renovace kuchyně s napjatými termíny a více dodavateli.
11. Šablona pro stanovení cílů ClickUp Remodelers
Renovátory zaměřené na růst potřebují více než jen seznamy úkolů. Šablona ClickUp Remodelers Goal Setting Template vám pomůže definovat čtvrtletní cíle, sledovat KPI a vyhodnocovat projektovou pipeline. Využijte ji k podpoře růstu podnikání a stanovení chytřejších projektových benchmarků.
Co jej odlišuje od základního trackeru:
- Nastavte a sledujte čtvrtletní příjmy nebo cíle projektu
- Rozdělte cíle na zvládnutelné úkoly s triggery pro dokončení.
- Přidělte zdroje a sledujte úsilí potřebné pro každý cíl pomocí zobrazení Goal Effort View.
- Vizualizujte pokrok v plnění cílů pomocí panelu cílů ClickUp.
- Sladěte členy týmu pomocí měřitelných cílů a odpovědnosti.
📌 Ideální pro: Majitele renovačních firem, samostatné renovátory a vedoucí týmů, kteří chtějí sladit cíle s výkonem.
Co dělá šablonu plánu renovačního projektu dobrou?
Než padne první zeď, solidní šablona plánu renovace s těmito funkcemi připraví půdu pro to, aby vše proběhlo hladce:
- Přehledná sekce s přehledem projektu: Obsahuje přehled cílů, rozsahu, rozpočtu, časového harmonogramu a klíčových zúčastněných stran, aby byli všichni od prvního dne na stejné vlně.
- Podrobný rozpis úkolů: Rozděluje každou fázi – od demolice a správy nemovitosti po výzdobu – na proveditelné úkoly se závislostmi a prioritami.
- Přizpůsobitelný časový plán s milníky: Sledujte důležité termíny pomocí Ganttových diagramů nebo vizuálních plánovačů, abyste udrželi tempo a vyhnuli se překvapením.
- Sledování rozpočtu a odhady nákladů: Zahrnuje náklady na materiál, práci, povolení a nouzové plány, aby se zabránilo nadměrným výdajům.
- Přidělení zdrojů a kontakty: Seznamy, kdo co dělá, včetně dodavatelů, prodejců a členů interního týmu.
- Kontrolní seznam povolení a dodržování předpisů: Zahrnuje pravidla územního plánování, bezpečnostní předpisy a právní dokumentaci, aby projekt nenarazil na byrokratické překážky.
- Sekce řízení rizik: Upozorňuje na potenciální zpoždění nebo překročení nákladů a navrhuje záložní plány, jak je řešit.
- Sledování pokroku a aktualizace stavu: Umožňuje sledovat pokrok v reálném čase a podle potřeby provádět úpravy pomocí komentářů nebo štítků stavu.
- Dokumentace před a po: Obsahuje referenční fotografie, náčrtky a finální vizualizace, které ukazují proměnu.
- Komunikační a schvalovací protokol: Uchovává záznamy o požadavcích klientů, schválených návrzích a časových harmonogramech rozhodnutí.
Existují stovky šablon pro renovace, ale většina z nich spíše přispívá k větší zmatenosti než k jasnosti. Některé jsou příliš základní, jiné zase příliš složité.
Skutečný rozdíl spočívá v nalezení šablony, která funguje stejně jako vy, a právě v tom vyniká ClickUp.
Je to vaše univerzální aplikace pro práci – od harmonogramů demolice a termínů dodavatelů až po povolení, nákupy a seznamy úkolů. A díky bezplatným šablonám pro renovace nemusíte začínat od nuly ani ztrácet čas přizpůsobováním obecných tabulek.
Kira Kieffer, marketingová manažerka společnosti Renewal By Andersen, vysvětluje:
ClickUp nabízí přizpůsobitelnou správu úkolů, intuitivní rozhraní, sledování času, funkce pro spolupráci, automatizaci, přizpůsobitelné panely, přístup pro hosty, mobilní přístup a neustále nové aktualizace.
ClickUp nabízí přizpůsobitelnou správu úkolů, intuitivní rozhraní, sledování času, funkce pro spolupráci, automatizaci, přizpůsobitelné panely, přístup pro hosty, mobilní přístup a neustále nové aktualizace.
CEMEX, jedna z předních světových společností v oblasti stavebních materiálů, použila připravené šablony ClickUp, aby sjednotila veškeré plánování na jednom místě. Týmy mohly sledovat pokrok, časové plány a schvalování v reálném čase – už žádné e-mailové řetězce ani hádání, kdo co dělá.
Výsledek? O 15 % rychlejší uvedení na trh a mnohem méně zdlouhavých jednání.
💡 Tip pro profesionály: Nevybírejte jen nejhezčí šablonu – otestujte ji. Než se rozhodnete, vložte do ní fiktivní projekt s překrývajícími se úkoly, zpožděným harmonogramem a požadavkem na změnu v polovině projektu. Pokud šablona nedokáže zvládnout takový chaos, aniž by se rozpadla (nebo rozpadl vy), zahoďte ji.
Mějte vše pod kontrolou od demodne po finální úpravy
Rekonstrukce málokdy probíhají podle plánu. Rozpočty se mění, materiály se zpožďují, dodavatelé mění termíny a najednou se vaše jednoduchá rekonstrukce jeví jako práce na plný úvazek. Právě v takových případech vám může solidní, hotový projektový plán ušetřit hodiny stresu (a možná i pár hádek).
Šablony ClickUp, které jsme v tomto seznamu představili, nejsou jen kontrolními seznamy. Jedná se o plně funkční systémy pro správu renovací, které jsou navrženy pro reálný chaos přestaveb.
Od přidělování úkolů a sledování časových harmonogramů až po správu údajů o dodavatelích, změnách objednávek, fotografií staveniště a dodávek materiálu – každá šablona vám poskytuje centrální místo pro řízení celé renovace.
Díky flexibilitě ClickUp můžete tyto šablony přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu. Majitelé nemovitostí mohou pečlivě sledovat náklady a dodávky, designéři mohou spravovat výběr a zpětnou vazbu od klientů, dodavatelé mohou koordinovat harmonogramy a subdodavatele a správci nemovitostí mohou sledovat více projektů na různých místech.
A ano, všechny jsou zcela zdarma.
Jste připraveni se zbavit tabulek, lepících papírků a nekonečných kontrol? Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte tyto šablony pro renovační projekty používat ještě dnes. Vaše budoucí já (a vaše duševní zdraví) vám za to poděkují.