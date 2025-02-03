10 nejlepších softwarů pro správu projektů interiérového designu v roce 2025

Společnosti zabývající se interiérovým designem mají specifické potřeby, které přesahují rámec běžného projektového řízení. Abyste úspěšně splnili termíny svých projektů interiérového designu a udělali dojem na své klienty, je nezbytné udržovat pořádek v celém procesu.
To zahrnuje úkoly, jako je získání souhlasu klienta s návrhem designu vašeho domu nebo kanceláře a efektivní správa faktur a dodávek od více dodavatelů.
Software pro správu projektů interiérového designu vám pomůže zvládnout všechny tyto proměnné faktory. Zde je přehled toho, na co se zaměřit při porovnávání nástrojů pro správu projektů interiérového designu, a 10 nejlepších možností pro interiérové designéry a týmy interiérového designu v roce 2024.
Co je software pro správu projektů interiérového designu?
Software pro správu projektů interiérového designu je nástroj pro správu projektů určený pro interiérové designéry. Obsahuje základní funkce softwaru pro správu projektů a navíc nástroje, které konkrétně pomáhají se správou interiérového designu.
Tento software pomáhá spravovat více designových projektů a udržuje všechny týmy interiérového designu ve vaší agentuře nebo firmě na stejné vlně. Nejlepší platformy pro správu projektů interiérového designu vám poskytují přehled o celém projektu a zároveň vám umožňují zaměřit se na klíčové výstupy, abyste měli jistotu, že vše bude hotovo včas a ve správném pořadí.
Mezi nejlépe hodnocené nástroje v roce 2024 patří také připravené šablony a zobrazení projektů zaměřené na klíčové milníky a požadavky v interiérovém designu, včetně návrhů moodboardů, vytváření návrhů a práce externích dodavatelů. Pokud chcete nejlepší software pro řízení projektů, hledáte komplexní řešení pro složité projekty interiérového designu.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu projektů interiérového designu?
Výběr správného softwaru pro správu projektů interiérového designu zlepší výsledky vašich designových projektů. Kromě správy základních úkolů by tyto nástroje měly být integrovány do celého vašeho podnikání, což přinese výhody nejen v oblasti designu orientovaného na zákazníka, ale také v oblasti interní spolupráce týmů, sledování a termínů:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Hledejte platformu, se kterou se váš tým snadno sžije, aby se mohl soustředit na svou práci a nemusel se trápit s osvojováním nového softwarového systému.
- Cloudová platforma: Díky datům uloženým v cloudu máte přístup ke svým návrhům, harmonogramům projektů a dalším informacím, a to i během návštěv u zákazníků doma nebo v kanceláři.
- Integrace s účetním softwarem: Hladká integrace s účetním softwarem vám umožňuje sledovat náklady bez použití více nástrojů a uchovávat všechny faktury a smlouvy zákazníků a dodavatelů na jednom místě.
- Podpora externích uživatelů: Možnost pozvat externí uživatele, jako jsou vaši klienti nebo externí dodavatelé, zajišťuje, že všichni budou mít stejné informace.
- Flexibilní ceny: Různé cenové plány, včetně cen na míru a bezplatného plánu, nabízejí flexibilitu pro rostoucí firmy a agentury zabývající se interiérovým designem.
- Šablony projektů: Tyto šablony, jako jsou šablony pro onboardování nových zákazníků a šablony faktur, urychlují zahájení nových projektů a zajišťují konzistenci napříč více projekty.
- Návrh moodboardů a tvorba návrhů: Tyto nástroje pomáhají vizualizovat a prezentovat nápady klientům.
10 nejlepších softwarů pro návrh interiérů
Abychom vám pomohli najít ten správný nástroj pro řízení projektů pro vaše podnikání v oblasti interiérového designu, sestavili jsme tento seznam nejlepších softwarových nástrojů pro interiérové designéry pro rok 2024.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který sdružuje pracovní postupy vaší společnosti na jednom místě. Řešení pro správu projektů ClickUp pomáhají týmům plánovat, sledovat a spolupracovat na jakémkoli projektu. Díky funkcím, jako jsou šablony úkolů, myšlenkové mapy a řídicí panely, poskytuje ClickUp ucelený přehled o stavu vašeho projektu a integruje se s více než 200 nástroji, čímž zajišťuje, že týmy interiérových designérů mají k dispozici digitální zdroje, které potřebují.
Tento software může být přínosem pro jednotlivé designéry i zavedené designérské firmy a šablona ClickUp Interior Design Template pomůže vašim týmům rychle se rozběhnout.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte osnovy, návrhy dokumentů, shrnutí poznámek z jednání a další pomocí nástrojů umělé inteligence (AI) vyvinutých odborníky.
- Spravujte svou práci v oblasti interiérového designu pomocí seznamu, Ganttova diagramu, tabule a dalších nástrojů s více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními ClickUp.
- Spolupracujte a zajistěte soulad ve svém designovém projektu pomocí komplexního softwaru pro spolupráci.
- Získejte přehled o všem na první pohled a snadno sledujte pokrok pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Nativně integrujte ClickUp s více než 1 000 nástroji, včetně Slack, Figma a aplikací pro cloudové úložiště.
Omezení ClickUp
- Rozhraní může být kvůli rozsáhlé sadě funkcí poněkud nepřehledné.
- Někteří uživatelé tvrdí, že mobilní aplikace postrádá některé funkce desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Monday. com
Monday. com je univerzální software pro řízení projektů s funkcemi vhodnými pro interiérové designéry. Ať už se jedná o jednoduché nebo složité projekty, monday. com vám umožní je efektivně plánovat, realizovat a sledovat.
Interiéroví designéři mohou snadno přidělovat úkoly, stanovovat časové harmonogramy projektů a sledovat pokrok svého týmu. Platforma klade důraz na spolupráci a zajišťuje, aby členové týmu interiérového designu dobře spolupracovali. Komunikační pomůcky, jako jsou e-mailová připomenutí a žádosti o schválení projektu, šetří vašemu týmu drahocenný čas.
Monday.com – nejlepší funkce
- Sledujte pokrok svého týmu, stanovujte časové plány projektů a spravujte práci svého týmu na jednom místě.
- Spolupracujte hladce napříč týmy a odděleními a získejte přehled o postupu svých designových projektů.
- Využijte přizpůsobitelné a flexibilní možnosti pro jakýkoli designový projekt, proces, oddělení nebo zákazníka.
- Automatizujte rutinní úkoly pomocí neomezeného počtu automatizačních receptů, včetně e-mailových připomínek a žádostí o schválení projektu.
- Získejte přehled o probíhajících úkolech a projektech a zajistěte si efektivní řízení projektů.
Omezení Monday.com
- Cena může být pro malé týmy a jednotlivé uživatele vysoká.
- Někteří uživatelé shledávají, že si na všechny funkce zvykají pomalu.
- Software je sice přizpůsobitelný, ale jeho přizpůsobení potřebám interiérového designu vyžaduje dodatečné nastavení.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 8 $/měsíc za 4 licence
- Standard: 10 $/měsíc za 3 licence
- Pro: 16 $/měsíc za 3 licence
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Ivy
Ivy je první specializovaný software pro řízení podniku určený pro designéry na našem seznamu. Tento software je zaměřen na potřeby interiérových designérských firem a nabízí sadu řešení pro řízení projektů, která zefektivňují administrativní úkoly a umožňují profesionálním interiérovým designérům snadno spravovat projekty, dokumenty, platby a interakce s klienty. Ivy usnadňuje nákup produktů, vytváření značkových nabídek a faktur a tvorbu pokojových tabulek.
Nejlepší funkce Ivy
- Získejte produkty od svých oblíbených dodavatelů a vytvořte si vlastní katalog produktů pomocí nástroje Ivy Product Clipper.
- Vytvářejte profesionální nabídky a faktury pro vaše projekty interiérového designu.
- Pomocí nástěnných tabulek můžete oživit své nápady v oblasti interiérového designu tím, že je vytvoříte, sdílíte svou vizi a budujete vztahy se svými klienty.
- Zdroje, faktury, nákupy a sledování všeho na jednom místě, což zefektivňuje proces řízení projektů pro interiérové designéry.
- Využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které vyhovují jedinečným potřebám podniků zabývajících se interiérovým designem.
Omezení Ivy
- Uživatelé si stěžují na omezenou integraci s jinými nástroji.
- Někteří uživatelé považují tento software za dražší než jiné dostupné alternativy.
- Uživatelské rozhraní není pro některé uživatele dostatečně intuitivní.
Ceny Ivy
- Začátečník: 65 $/měsíc
- Essential: 99 $/měsíc
- Pro: 149 $/měsíc
Hodnocení a recenze Ivy
- Capterra: 3,7/5 (20 recenzí)
4. Binární správa
Binary Management (BM) je další nástroj pro řízení projektů v oblasti interiérového designu, který konsoliduje čtyři základní komponenty řízení projektů interiérového designu: plánování, kalkulace nákladů, sledování a reporting. BM pomáhá interiérovým designérům při nákupu produktů, vytváření profesionálních nabídek a sledování výstupů projektů a poskytuje kompletní řešení pro řízení podnikání v oblasti interiérového designu.
Nejlepší funkce Binary Management
- Snadno a přesně vygenerujte poplatek za návrh projektu pomocí funkce pro výpočet nákladů.
- Vytvořte podrobný program projektu a platební kalendář a zajistěte tak efektivní řízení projektů interiérového designu pomocí plánovacího nástroje.
- Sledujte průběh realizace projektů a využijte výhody sledování času podle jednotlivých výstupů pomocí nástroje pro sledování.
- Získejte přehledný náhled na projekt, jeho průběh a výkonnost členů týmu díky rozsáhlým funkcím pro vytváření reportů.
- Zajistěte efektivní řízení projektů pomocí funkcí vhodných pro specifické potřeby podniků zabývajících se interiérovým designem.
Omezení binárního řízení
- Software nemá speciální mobilní aplikaci.
- Pro začínající uživatele může být naučení se ovládání softwaru náročné.
Ceny softwaru Binary Management
- Profesionální: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Binary Management
- Capterra: 5/5 (2 recenze)
5. Shromážděte
Tento robustní software pro správu projektů interiérového designu pro střední a velké týmy interiérových designérů se zaměřuje na centralizaci komunikace, schvalování klientů, sledování a dokumentaci. S Gather mohou interiéroví designéři sbírat inspiraci z webových zdrojů, diskutovat o nápadech s ostatními a plánovat návrhy interiérů. Mnoho profesionálních designérských týmů používá Gather k efektivnější správě projektů.
Shromážděte nejlepší funkce
- Centralizujte komunikaci, specifikace, schvalování klientů, sledování a dokumentaci.
- Spravujte náklady a rozpočty napříč projekty interiérového designu, místnostmi a výběry.
- Sdílejte a diskutujte se svým týmem a klienty prostřednictvím komentářů v reálném čase k nápadům, vybavení, materiálům a projektům.
- Označujte objekty jako navrhované, objednané, odeslané, nainstalované a další, abyste je mohli snadno sledovat po celou dobu trvání projektu.
- Okamžitě vytvářejte a ukládejte dokumenty a zprávy, které můžete sdílet s klienty, týmy a dodavateli.
Shromážděte omezení
- Někteří uživatelé shledávají, že pochopení a používání všech funkcí vyžaduje čas.
- Pro některé zákazníky je tento software drahý.
Získejte cenové nabídky
- Navždy zdarma
- Předplatné: od 70 $/měsíc pro 10 uživatelů
Shromažďujte hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (47 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (27 recenzí)
6. Indema
Mnoho úspěšných designérských firem používá Indema k řešení problémů, jako jsou roztříštěné zdroje a nedorozumění. Jednotná platforma poskytuje nástroje, které pomáhají interiérovým designérům udržovat pořádek, produktivitu a synchronizaci, včetně správy úkolů, automatizace e-mailů, sourcingu produktů a nejmodernějších vizuálních tabulek. Díky dostupnosti cloudu mohou interiérové designérské firmy spravovat své podnikání odkudkoli.
Nejlepší funkce Indema
- Zvyšte produktivitu, organizaci a synchronizaci své designérské firmy pomocí jednotné platformy.
- Využijte přehled o svém podnikání, včetně úkolů, aktuálních designových projektů, finančních přehledů a faktur, pomocí ovládacího panelu.
- Vytvářejte odhady, které se automaticky převádějí na faktury a objednávky, a zrychlete tak pracovní postupy.
- Importujte jakýkoli produkt z webu do Indema a získejte efektivnější práci díky prohlížečové funkci clipperu tohoto softwaru.
- Využijte efektivní generování potenciálních zákazníků a zapojení klientů pomocí automatizovaných e-mailových pracovních postupů.
Omezení Indema
- Možnosti integrace s jinými oblíbenými nástroji jsou omezené.
- Někteří uživatelé zmínili, že by uvítali lepší mobilní přístup.
- Možnosti přizpůsobení konkrétním potřebám projektu jsou omezené.
Ceny Indema
- Solo: 19 $/měsíc
- Pro: 39 $/měsíc
- VIP: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze Indema
- Capterra: 4,4/5 (5 recenzí)
7. Mydoma Studio
Tento software pro správu projektů interiérového designu má za cíl zjednodušit podnikání interiérových designérů pomocí nástrojů, které uživatelům pomáhají organizovat projekty a spravovat úkoly. Vytváření moodboardů a automatizace účetních procesů pomáhá zefektivnit proces navrhování. Mydoma Visualizer umožňuje designérům rychle renderovat návrhy a ohromit klienty 3D vizualizacemi. Mobilní aplikace je vhodná pro interiérové designéry, kteří jsou často na cestách.
Nejlepší funkce Mydoma Studio
- Spravujte designové projekty efektivně pomocí kompletní sady nástrojů pro interiérové designéry, které vám ušetří čas.
- Vytvářejte projekty interiérového designu během několika minut a prezentujte návrhy ve 3D.
- Centralizujte všechna data projektu a umožněte klientům a designérům přístup ke všem detailům projektu.
- Umožněte interiérovým designérům spravovat své podnikání na zařízeních iOS a Android prostřednictvím mobilní aplikace.
- Rozdělte projekty na úkoly pomocí intuitivního nástroje pro správu úkolů a zefektivněte tak proces řízení designových projektů.
Omezení Mydoma Studio
- Někteří uživatelé považují rozhraní za zastaralé.
- Cenová struktura nemusí být vhodná pro všechny podniky.
- Sada funkcí není tak robustní, jak by si někteří zákazníci přáli.
Ceny Mydoma Studio
- Začátečník: 49 $/měsíc
- Profesionální: 69 $/měsíc
- Profesionální tým: 99 $/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- Každý plán může zahrnovat další uživatele za příplatek 20 $ za každého.
Hodnocení a recenze Mydoma Studio
- Capterra: 4,2/5 (79 recenzí)
8. Studio Designer
Studio Designer je další digitální platforma určená speciálně pro odvětví interiérového designu. Kompletní sada funkcí tohoto softwaru umožňuje interiérovým designérům spravovat projekty od začátku do konce. Nástroje pro správu projektů umožňují designérům navrhovat, objednávat a fakturovat všechny položky projektu a Studio Capture poskytuje digitální sourcing od různých dodavatelů. Platforma nabízí fakturaci podle času a specializované účetní nástroje pro interiérové designéry.
Nejlepší funkce programu Studio Designer
- Navrhujte, objednávejte a fakturujte všechny položky projektu, sledujte aktivity týmu a spravujte projekty interiérového designu od začátku do konce.
- Digitálně nakupujte položky od různých dodavatelů a zefektivněte tak proces řízení designových projektů.
- Efektivně sledujte a fakturujte klientům čas, který strávíte na projektech designu.
- Využijte klientský portál ke spolupráci a přijímání plateb od klientů v oblasti interiérového designu.
- Spravujte finance pomocí integrovaných účetních nástrojů určených speciálně pro interiérové designéry.
- Vytvářejte neomezené množství finančních a projektových reportů, které vám poskytnou přehled o procesu řízení projektů interiérového designu.
Omezení programu Studio Designer
- Pro nové uživatele může být naučení se ovládání složité.
- Někteří uživatelé považují platformu za příliš drahou.
- Někteří zákazníci si stěžovali, že rozhraní je neohrabané nebo zastaralé.
Ceny programu Studio Designer
- Základní: 54 $/měsíc
- Profesionální: 72 $/měsíc
Hodnocení a recenze programu Studio Designer
- Capterra: 3/5 (2 recenze)
9. Design Manager
Design Manager je sofistikovaný software pro návrh interiérů určený pro jednotlivé interiérové designéry i velké interiérové designérské firmy.
Tento software nabízí komplexní sadu nástrojů pro řízení projektů, nákup, účetnictví a další. Klientský portál umožňuje uživatelům zasílat návrhy a faktury digitálně. Pokročilé funkce pomáhají velkým firmám udržet projekty v chodu, včetně modulů pro správu zásob, sběr dat a showroomy.
Nejlepší funkce Design Manageru
- Organizujte designové projekty pomocí špičkových nástrojů pro specifikace a udržujte přesné časové vyúčtování.
- Usnadněte výběr záloh, zálohových plateb a plateb od klientů a hladce je integrujte do účetnictví na úrovni firmy.
- Vydávejte objednávky, sledujte jejich stav a spravujte složité vícestupňové pracovní příkazy pro zakázkové práce.
- Vytvářejte vlastní zprávy, abyste získali přehled o designových projektech a firemních metrikách.
- Posílejte klientům nabídky a faktury digitálně a okamžitě inkasujte platby, čímž zajistíte hladký průběh projektového řízení.
- Využijte pokročilé funkce, včetně modulů pro správu zásob, sběr dat, prodejní místa a showroomy.
Omezení programu Design Manager
- Někteří uživatelé považují rozhraní za zastaralé.
- Nastavení a porozumění softwaru může být náročné.
- Někteří uživatelé považují tento software za dražší než podobné alternativy.
Ceny softwaru Design Manager
- Předplatné: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze softwaru Design Manager
- G2: 2,8/5 (5 recenzí)
10. Plaky
Plaky je software pro správu úkolů, který umožňuje jednoduché vizuální plánování projektů. Platforma umožňuje uživatelům spravovat projekty, spolupracovat s členy týmu a přijímat zprávy o stavu jediným kliknutím. Díky neomezenému počtu projektů je Plaky také vynikajícím nástrojem pro správu projektů pro velké firmy.
Nejlepší funkce Plaky
- Sledujte úkoly, přidělujte je kolegům a přidávejte k nim vlastní informace pomocí funkcí pro správu projektů.
- Pozvěte kolegy ke spolupráci, diskutujte o práci v rámci úkolů a dostávejte oznámení o aktualizacích a zmínkách.
- Zobrazte si přehledně stav všech úkolů a filtrujte je podle různých kritérií pomocí několika možností vizualizace.
- Zajistěte si nepřetržitou funkčnost projektového managementu kdekoli díky mobilní aplikaci Plaky.
Omezení Plaky
- Někteří uživatelé považují funkce pro spolupráci za příliš základní.
- Omezené možnosti integrace a automatizační funkce odradily některé zákazníky.
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce desktopové verze.
Ceny Plaky
- Navždy zdarma
- Pro: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 8,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Plaky
- Capterra: 5/5 (1 recenze)
Spravujte všechny své projekty v ClickUp
Nejlepší software pro správu projektů interiérového designu vám umožní snadno zvládat všechny pohyblivé části vašeho designového projektu. Ať už se zabýváte rezidenčním nebo komerčním designem, tyto platformy eliminují stres spojený s udržováním přehledu o desítkách milníků a výstupů a mohou vám usnadnit vše od vytváření moodboardů až po získávání schválení od klientů.
Pokud hledáte software pro správu projektů interiérového designu, který se zapojí do všech vašich obchodních operací, vyzkoušejte ještě dnes ClickUp. Jeho komplexní seznam funkcí zefektivní všechny aspekty vašeho podnikání, včetně interní komunikace a spolupráce, a optimalizuje pracovní postupy a procesy celé vaší organizace na jedné snadno použitelné platformě.