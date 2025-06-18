10 nejlepších alternativ Alchemeru pro průzkumy a sběr dat

Přesná data vedou k chytrým rozhodnutím – ale pouze v případě, že vaše platforma pro průzkumy a zpětnou vazbu od zákazníků je dokáže bez problémů poskytnout.
Pokud hledáte nejlepší alternativy k Alchemeru, je pravděpodobné, že vaše současné nastavení není zcela vyhovující – možná je příliš těžkopádné, příliš omezené nebo vám prostě neposkytuje potřebné informace.
Od shromažďování zpětné vazby od zákazníků až po provádění průzkumů mezi zaměstnanci – dnešní podniky potřebují nástroje, které jsou intuitivní, přizpůsobitelné a připravené k rozšíření.
Správná platforma by vám měla pomoci snadno vytvářet průzkumy, shromažďovat individuální odpovědi, které vedou k cenným poznatkům, a nabízet funkce pro vytváření reportů, díky nimž bude váš další krok naprosto jasný.
Pojďme tedy prozkoumat možnosti, které právě to umožňují, aniž by vás zavedly do bludiště matoucích funkcí a cenových stránek.
Proč zvolit alternativy Alchemeru?
Alchemer (dříve SurveyGizmo) má několik omezení, která mohou sběr dat zkomplikovat. Zde je několik důvodů, proč byste mohli chtít prozkoumat alternativy pro průzkumy mezi zaměstnanci, zpětnou vazbu, reporting a sběr dat:
- Náročná křivka učení: Rozhraní Alchemeru může být pro začátečníky zastrašující. To může mít dopad na týmy, které potřebují rychle nastavit průzkumy nebo automatizovat konkrétní úkoly.
- Omezené funkce pro vytváření reportů: Ačkoli jsou nástroje pro vytváření reportů funkční, často postrádají možnost přizpůsobení a flexibilitu, což ztěžuje získávání hlubokých poznatků.
- Vysoká cena: Cenová struktura Alchemeru může být také překážkou pro menší podniky nebo týmy s omezeným rozpočtem.
- Omezená funkčnost dashboardu a AI: Analýza v reálném čase a sdílení dashboardu vyžadují placený účet; bezplatné nebo zkušební plány mají omezení v přístupu k datům a funkcím, což omezuje plné využití schopností Alchemer AI.
- Archivovaná data: Průzkumy a odpovědi zůstávají uloženy, ale bez aktualizace nejsou přístupné.
- Neohrabaná uživatelská zkušenost: Použitelnost a navigace platformy získaly smíšené hodnocení, je zde prostor pro zlepšení.
Vzhledem k těmto omezením není překvapením, že mnoho uživatelů hledá efektivnější a uživatelsky přívětivější alternativy, které nabízejí skvělé reportování, zákaznickou podporu a celkovou funkčnost.
👀 Věděli jste, že... 79 % agentů věří, že AI jako kopilot zvyšuje jejich schopnosti a pomáhá jim poskytovat špičkový zákaznický servis.
Nejlepší alternativy Alchemeru v kostce
Zde je stručný přehled případů použití a nejlepších funkcí každé alternativy Alchemeru na našem seznamu:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní workflow a správa dat pro týmy všech velikostí
|Pokročilý nástroj pro tvorbu formulářů s podmíněnou logikou, automatizací, poznatky založenými na umělé inteligenci, přizpůsobitelnými šablonami a integrací s aplikacemi třetích stran.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|Typeform
|Interaktivní průzkumy a formuláře pro střední a velké podniky
|Přizpůsobitelné formuláře s dynamickými doplňujícími otázkami, značkovým zážitkem a možnostmi vložení.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 USD/měsíc na uživatele.
|Qualtrics
|Řízení zákaznické zkušenosti a průzkum trhu pro velké podniky
|Analýzy založené na umělé inteligenci, automatizovaná doporučení, hotové šablony a integrace Google Analytics.
|Ceny na míru
|Formuláře Google
|Jednoduché vytváření formulářů v ekosystému Google pro jednotlivce a malé podniky
|Neomezený počet formulářů a odpovědí, analýza dat v reálném čase, hladká integrace s Google Workspace.
|Zdarma
|SurveyMonkey
|Průzkumy a formuláře založené na umělé inteligenci pro střední a velké podniky a agentury
|Podmíněné větvení, analýza sentimentu, globální přístup k panelu a přizpůsobitelné šablony.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 USD/měsíc na uživatele.
|Jotform
|Formuláře s integrovanými platbami pro malé podniky a živnostníky
|Podpora platební brány, vícejazyčné formuláře, automatizace a více než 10 000 šablon.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 USD/měsíc na uživatele.
|Zoho Survey
|Tvorba formulářů v ekosystému Zoho pro uživatele Zoho
|SSL ochrana, přizpůsobitelné zprávy, integrace s Google Sheets a předem připravené šablony.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 $/měsíc.
|Microsoft Forms
|Tvorba formulářů v ekosystému Microsoft Office 365 pro uživatele Microsoftu a velké podniky
|Vícejazyčná podpora, spolupráce v reálném čase, automatické grafy a hladká integrace s Office 365.
|Zdarma
|Formstack
|Automatizované formuláře splňující požadavky HIPAA pro velké společnosti a agentury
|Nástroj pro tvorbu bez kódování, dynamická pole, elektronické podpisy a soulad s GDPR/HIPAA.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 99 $/měsíc.
|Wufoo
|Formuláře pro reporting a analytiku pro malé podniky a agentury
|SSL šifrování, automaticky aktualizované panely, omezení počtu odpovědí a integrace aplikací.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 22 USD/měsíc.
10 nejlepších alternativ Alchemeru, které můžete použít
Nyní se podívejme na některé z nejlepších alternativ Alchemeru, které by mohly efektivně uspokojit potřeby vaší firmy v oblasti průzkumů a zpětné vazby od zákazníků.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu pracovních postupů a dat)
Jako aplikace pro vše v práci a výkonný software pro správu práce ClickUp zjednodušuje sběr dat a zefektivňuje pracovní postupy.
Jeho nejúčinnější funkce? Zobrazení formuláře ClickUp. Integrovaný generátor formulářů vám umožňuje efektivně využívat průzkumy v jakékoli situaci, ať už shromažďujete zpětnou vazbu od zaměstnanců, provádíte průzkumy trhu nebo sbíráte informace o zákaznících.
Od barev po fonty a zabezpečení formulářů – každý detail lze přizpůsobit tak, aby odrážel osobnost vaší značky a odpovídal cílové skupině.
Formuláře také podporují podmíněnou logiku, což znamená, že mohou přizpůsobit viditelnost otázek na základě individuálních odpovědí. To přidává úroveň sofistikovanosti, která usnadňuje vytváření formulářů i pro složitější potřeby.
ClickUp Forms umožňuje marketérům získávat potenciální zákazníky, výzkumníkům vytvářet průzkumy, firmám zefektivňovat příjem dat a softwarovým týmům organizovat hlášení o chybách – to vše v jednom flexibilním nástroji.
Lze jej dokonce použít k automatizaci pracovních postupů.
Více než 100 předem připravených automatizací v ClickUp Automations vám ušetří drahocenný čas. Každé odeslání formuláře může vytvořit úkoly, přiřadit vlastníky, sledovat zpětnou vazbu a spustit následné kroky, což šetří čas a snižuje manuální práci.
A aby toho nebylo málo, ClickUp Brain tyto funkce vylepšuje pomocí aktualizací a analýz založených na umělé inteligenci, které zajišťují efektivní správu úkolů.
Nástroje Brain založené na umělé inteligenci umožňují uživatelům vytvářet přizpůsobené průzkumy trhu a analyzovat odpovědi, aby odhalili klíčové trendy, vzorce a preference zákazníků.
Můžete jej použít k rychlému generování relevantních otázek průzkumu, snadnému sběru dat a přeměně odpovědí na praktické poznatky. Tyto poznatky také můžete využít k vylepšení svého produktu, marketingu a podpoře inteligentnějších obchodních rozhodnutí.
Chcete pracovat s ChatGPT nebo Claude? Vyberte si mezi velkými jazykovými modely (LLM) v ClickUp a snižte čas a pozornost ztracené při přepínání kontextu.
📮 ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků produktivity. Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současné implementace možná postrádají hladkou kontextovou integraci, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizační pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího!
✨ Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší komplexní aplikací pro práci!
Platforma obsahuje pokročilé analytické nástroje, přizpůsobitelné šablony a užitečné AI agenty, které vám pomohou vytěžit maximum z vašich online průzkumů. Tyto nástroje vám pomohou s analýzou konkurence, zjišťováním trendů, využíváním zpětné vazby od uživatelů k pochopení vašeho publika a vizualizací dat z průzkumů.
Celkově to činí průzkum trhu rychlejší, chytřejší a mnohem efektivnější – bez ohledu na velikost vaší firmy.
Zadejte informace z průzkumu do ClickUp Dashboards pro snadnou vizualizaci, díky které můžete snadno sledovat změny a předpovídat výsledky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Shromažďujte odpovědi z formulářů a využijte je v praxi pomocí ClickUp Tasks.
- Automatizujte rutinní úkoly, jako je přidělování úkolů, změna stavů a zveřejňování komentářů.
- Pomocí šablon formulářů pro zpětnou vazbu můžete rychle vytvářet formuláře pro zpětnou vazbu, žádosti a průzkumy.
- Analyzujte odeslaná data přímo v panelech ClickUp Dashboards a získejte přehledy v reálném čase.
- Integrujte formuláře s aplikacemi třetích stran, jako jsou Google Sheets, Slack a Zapier, pomocí ClickUp Integrations.
- Propojte ClickUp s více než 1 000 aplikacemi (včetně e-mailových/SMS nástrojů) a automatizujte pracovní postupy spouštěné odpověďmi v průzkumech.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit mírné křivce učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze TrustRadius říká:
Naše týmy použily formuláře a šablony ke standardizaci některých pracovních postupů. Využili jsme také vestavěnou automatizaci k usnadnění některých pracovních postupů, zejména tam, kde vlastní pole shromažďují informace, které mohou pomoci určit, komu by měla být úkol přidělen. Nakonec jsme také využili integraci e-mailů a funkce API k automatickému generování úkolů, když některé platformy upozorňují na možné problémy s výkonem nebo je zobrazují.
Naše týmy použily formuláře a šablony ke standardizaci některých pracovních postupů. Využili jsme také vestavěnou automatizaci k usnadnění některých pracovních postupů, zejména tam, kde vlastní pole shromažďují informace, které mohou pomoci určit, komu by měla být úkol přidělen. Nakonec jsme také využili integraci e-mailů a funkce API k automatickému generování úkolů, když některé platformy upozorňují na možné problémy s výkonem nebo je zobrazují.
📖 Přečtěte si také: Otázky pro průzkum zákaznických služeb, které promění kupující v zastánce
2. Typeform (nejlepší pro vytváření interaktivních konverzačních formulářů a průzkumů)
Hledáte konverzační přístup k průzkumům? Jedinečný, uživatelsky přívětivý design Typeform promění tradiční formuláře, průzkumy a kvízy v interaktivní zážitky.
Díky zaměření na jednu otázku najednou se průzkumy nezdají jako povinnost, ale spíše jako chat, což zvyšuje míru odezvy. S Typeformem také získáte díky analytice založené na umělé inteligenci podrobné informace o chování zákazníků, jejich nákupních rozhodnutích a náladách.
Na rozdíl od Alchemeru, který může být složitý, Typeform vyniká svou jednoduchostí, hladkou integrací a elegantními šablonami.
Nejlepší funkce Typeform
- Přizpůsobte formuláře barvami, písmy, obrázky, GIFy a videi a vytvořte tak zážitek spojený s vaší značkou.
- Předkládejte otázky po jedné a vytvořte tak přirozenější a poutavější konverzaci.
- Snadno vložte formuláře na svůj web a zvyšte tak svou viditelnost.
- Položte dynamické doplňující otázky, abyste získali hlubší přehled na základě předchozích odpovědí.
- Získejte white labeling v rámci vyšších tarifů.
Omezení Typeform
- Funkce AI jsou k dispozici pouze v plánech Enterprise.
- Ceny jsou pro malé podniky nebo samostatné podnikatele vysoké.
Ceny Typeform
- Core Basic: 29 $/měsíc na uživatele
- Core Plus: 59 $/měsíc pro 3 uživatele
- Hlavní činnost: 99 $/měsíc za 5 uživatelů
- Core Enterprise: Individuální ceny
- Growth Essentials: 199 $/měsíc za 3 licence
- Growth Pro: 349 $/měsíc za 5 licencí
- Growth Custom: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeform?
Nejlepší na Typeform je to, jak snadno lze vytvářet složité formuláře a přitom je přizpůsobit osobě, která je vyplňuje. Výrazně to snížilo počet spamových příspěvků na mém webu a zvýšilo počet obecných dotazů. Stránka s výsledky je také užitečná pro velmi rychlý sběr statistik o zákaznících. Mám pocit, že jsem zatím využil jen zlomek toho, co Typeform dokáže.
Nejlepší na Typeform je to, jak snadno lze vytvářet složité formuláře a přitom je přizpůsobit osobě, která je vyplňuje. Výrazně to snížilo počet spamových příspěvků na mém webu a zvýšilo počet obecných dotazů. Stránka s výsledky je také užitečná pro velmi rychlý sběr statistik o zákaznících. Mám pocit, že jsem zatím využil jen zlomek toho, co Typeform dokáže.
💡 Tip pro profesionály: Při navrhování formulářů upřednostňujte mobilní zařízení tím, že je nejprve vytvoříte pro malé obrazovky, a ne až později je upravujete a doufáte, že budou fungovat.
3. Qualtrics (nejlepší pro správu zákaznické zkušenosti [CXM] a průzkum trhu)
Pokud se zabýváte průzkumem trhu nebo pracujete na zlepšování zákaznické zkušenosti, Qualtrics vám pomůže navrhnout ty správné průzkumy. Nabízí pokročilou prediktivní inteligenci a analytiku, poháněnou vlastním enginem iQ™.
Qualtrics vyniká mezi alternativami Alchemeru svými automatizovanými doporučeními, která směrují zpětnou vazbu správným týmům, což usnadňuje rychlou reakci na podněty zákazníků. Na základě zpětné vazby můžete podniknout cílené kroky, které pomohou maximalizovat dopad vašich akcí.
Nejlepší funkce Qualtrics
- Využijte funkce umělé inteligence a strojového učení s Stats iQ pro komplexní analýzu a Text iQ pro analýzu zpětné vazby.
- Integrujte s Google Analytics pro online formuláře a průzkumy.
- Navrhujte průzkumy pomocí intuitivních nástrojů a získejte praktické informace díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů.
- Využijte hotové šablony průzkumů k získání cenné zpětné vazby od zákazníků.
Omezení Qualtrics
- Omezené online výukové materiály a podpůrné materiály ve srovnání s jinými alternativami Alchemeru.
Ceny Qualtrics
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
🧠 Zajímavost: Lidé mají tendenci poskytovat promyšlenější odpovědi v průzkumech, když věří, že jejich odpovědi povedou ke změnám. Proto mnoho nástrojů nabízí pobídky nebo gamifikuje celý proces!
4. Google Forms (nejlepší pro jednoduché vytváření formulářů v rámci ekosystému Google)
Pokud váš tým již používá Gmail, Google Apps nebo Google Drive, Google Forms je jasnou volbou. Je velmi snadný na používání a představuje skvělý výchozí bod pro každého, kdo chce vytvářet průzkumy, dotazníky nebo formuláře.
Formuláře můžete přizpůsobit barvami, písmem a obrázky vaší společnosti. Navíc podporuje podmíněnou logiku, která vám umožňuje přizpůsobit formulář na základě odpovědí.
Nejlepší funkce Google Forms
- Vytvářejte neomezený počet formulářů a sbírejte neomezený počet odpovědí.
- Vyberte si z řady předem navržených šablon pro formuláře zpětné vazby, aplikace atd.
- Automaticky generujte tabulky a grafy pro analýzu dat v reálném čase.
- Integrujte s nástroji Google Workspace, jako jsou Google Sheets a Google Analytics.
Omezení Google Forms
- Omezené integrace třetích stran
Ceny Google Forms
- Zdarma s účtem Google
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: 4,6/5 (více než 42 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Forms?
Recenze G2 říká:
Snadné použití a vše, co potřebujete k provozování malé firmy, je na jednom místě. Líbí se mi také, že vše je zahrnuto v jedné malé poplatku, což je velmi škálovatelné.
Snadné použití a vše, co potřebujete k provozování malé firmy, je na jednom místě. Líbí se mi také, že vše je zahrnuto v jedné malé poplatku, což je velmi škálovatelné.
5. SurveyMonkey (nejlepší pro průzkumy a formuláře založené na umělé inteligenci)
SurveyMonkey nabízí spolehlivou sadu nástrojů, které vám pomohou klást lepší otázky a shromažďovat odpovědi, které vám poskytnou užitečné informace. Funguje dobře v celé řadě případů použití – ať už měříte spokojenost zákazníků, shromažďujete zpětnou vazbu od zaměstnanců nebo zkoumáte nové příležitosti na trhu.
S více než 2,4 miliony předpovědí založených na umělé inteligenci denně nabízí tato platforma chytrá doporučení pro vylepšení vašich průzkumů.
Na rozdíl od Alchemeru nabízí SurveyMonkey přímý přístup k integrovanému globálnímu panelu s více než 335 miliony lidí. To vám umožňuje žádat o zpětnou vazbu od cílových skupin, aniž byste museli sami hledat respondenty – a to již od 1 dolaru za každou vyplněnou odpověď.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Využijte šablony SurveyMonkey a začněte rychle
- Zlepšete přesnost pomocí podmíněného větvení a logiky přeskočení.
- Vložte průzkumy do e-mailů a zvyšte tak míru odezvy.
- K analýze dat použijte WordCloud a analýzu sentimentu.
- Exportujte výsledky ve formátech CSV, XLS, PDF, PPT a SPS.
Omezení SurveyMonkey
- Omezuje živé průzkumy na deset otázek, včetně textu a obrázků, protože průzkumy s větším počtem otázek mohou čelit omezením při úpravách a nelze je kopírovat.
- Pokročilé funkce a podrobné analýzy vyžadují vyšší úroveň tarifů.
Ceny SurveyMonkey
- Základní: Zdarma
- Individuální standardní měsíční tarif: 99 $/měsíc
- Individuální výhoda ročně: 39 $/měsíc
- Individuální roční předplatné Premier: 139 $/měsíc
- Výhoda pro tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Team Premier: 92 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 10 300 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy SurveyMonkey
🧠 Zajímavost: SurveyMonkey se objevil v epizodě seriálu „The Office“, kde ho Jim Halpert používá k provedení průzkumu „Dundie Awards“ pro své spolupracovníky.
6. Jotform (nejlepší pro vytváření formulářů s integrovanými platbami)
Pokud hledáte alternativy k Alchemeru, stojí za to se podívat na Jotform.
Zatímco Alchemer je určen spíše pro pokročilé uživatele, Jotform díky intuitivnímu nástroji pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop a více než 10 000 hotových šablonám usnadňuje vytváření i složitých formulářů. Nevyžaduje žádné odborné znalosti, což jej odlišuje od mnoha jiných nástrojů pro tvorbu formulářů.
Můžete automatizovat pracovní postupy, přidávat podmíněnou logiku, podporovat více jazyků a sledovat jednotlivé odpovědi pomocí podrobných analýz. Získejte flexibilitu i přehled bez obvyklých potíží.
Nejlepší funkce Jotform
- Vyberte si z více než 100 motivů a přizpůsobte si platební formuláře, průzkumy a další.
- Automatizujte úkoly, jako je generování faktur, zpráv, e-mailových upomínek a automatických odpovědí.
- Přijímejte platby prostřednictvím 32 bran, ACH, kreditních/debetních karet a elektronických šeků.
- Sbírejte podpisy prostřednictvím DocuSign
- Přeložte formuláře do více než 130 jazyků a oslovte tak zákazníky po celém světě.
Omezení Jotform
- Bezplatná verze nabízí omezený počet formulářů.
Ceny Jotform
- Starter: Zdarma (5 formulářů)
- Bronz: 39 $/měsíc na uživatele (25 formulářů)
- Silver: 49 $/měsíc na uživatele (50 formulářů)
- Gold: 129 $/měsíc na uživatele (100 formulářů)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Jotform, které stojí za vyzkoušení
7. Zoho Survey (nejlepší pro tvorbu formulářů v rámci ekosystému Zoho)
Zoho Survey výrazně zjednodušuje vytváření a správu průzkumů, zejména pokud jste v oblasti průzkumných nástrojů nováčky. Funkce drag-and-drop vám umožňuje rychle sestavovat dotazníky a jeho snadno použitelné rozhraní je ideální pro menší organizace nebo týmy, které nemají technické znalosti.
Velkou výhodou je zde možnost přizpůsobení. Můžete upravit vše od tématu průzkumu po logo vaší značky a dokonce i barvy záhlaví a navigačních tlačítek, aby odpovídaly vaší značce.
Navíc vám logické funkce umožňují personalizovat odpovědi, takže můžete přiřadit různou vstupní stránku podle toho, jak někdo odpoví na vaše otázky.
Nejlepší funkce Zoho Survey
- Zajistěte bezpečnost a soukromí svých průzkumů pomocí ochrany SSL.
- Analyzujte data z průzkumů pomocí Google Sheets a získejte hlubší přehled.
- Přizpůsobte si přehledy tak, abyste mohli vizualizovat trendy v odpovědích a činit informovaná rozhodnutí.
- Získejte přístup k více než 200 předem připraveným šablonám s více než 25 typy otázek.
Omezení Zoho Survey
- Nejvhodnější pro uživatele Zoho One s omezenými integracemi CRM.
Ceny Zoho Survey
- Zdarma
- Základní: 9 $/měsíc
- Plus: 35 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
- Enterprise: 109 $/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Survey
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Survey?
Recenze G2 říká:
Snadné použití a vytváření vlastních průzkumů pro firemní nebo dokonce osobní použití. Zákaznická podpora je fantastická.
Snadné použití a vytváření vlastních průzkumů pro firemní nebo dokonce osobní použití. Zákaznická podpora je fantastická.
8. Microsoft Forms (nejlepší pro vytváření formulářů integrovaných s Office 365)
Přehledný, jednoduchý a překvapivě výkonný Microsoft Forms zvládne svou práci bez zbytečného zmatku. Pokrývá vše podstatné – tvorbu formulářů, šablony, přizpůsobení a sledování odpovědí – a to vše z jednoduchého ovládacího panelu.
Jeho výhodou je vestavěná podpora více jazyků, která vám pomůže oslovit širší a rozmanitější publikum.
Pedagogové ocení zejména funkce jako kvízy a sledování úkolů, s bonusem v podobě možnosti exportovat odpovědi přímo do Excelu. Navíc vám chytré návrhy AI pomohou vytvářet lepší průzkumy, ať už shromažďujete zpětnou vazbu od zaměstnanců nebo spravujete příspěvky týmu.
Nejlepší funkce Microsoft Forms
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu
- Vyberte si z celé řady typů otázek, jako jsou průzkumy a kvízy.
- Vizualizujte odpovědi pomocí automatických tabulek a grafů.
- Hladká integrace s nástroji Microsoft 365, jako jsou Excel a OneNote.
Omezení Microsoft Forms
- Chybí některé pokročilé funkce
- Nepodporuje přímý výběr plateb.
Ceny Microsoft Forms
- Zdarma
Hodnocení a recenze Microsoft Forms
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí
9. Formstack (nejlepší pro vytváření automatizovaných formulářů v souladu s HIPAA)
Kromě vytváření formulářů pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci a bez nutnosti programování je Formstack platformou pro zvýšení produktivity používanou v odvětvích, jako je zdravotnictví, finance a právo. Na rozdíl od některých jiných alternativ Alchemer podporuje dynamická pole, podmíněný obsah a elektronické podpisy a splňuje normy GDPR, HIPAA a SOC 2.
Platforma tvrdí, že díky propojení s CRM, ERP systémy a dalšími nástroji ušetří 17 hodin týdně, čímž sníží množství manuálních úkolů. Přeměňuje data na přehledy, generuje dokumenty založené na umělé inteligenci, umožňuje elektronické podpisy a sleduje výkon formulářů.
Nejlepší funkce Formstack
- Importujte formuláře z jiných platforem pomocí nástroje Form Importer.
- Blokujte spam pomocí neviditelného reCAPTCHA
- Rychle vytvářejte více formulářů pomocí nástroje pro tvorbu formulářů s umělou inteligencí.
- Získejte přístup k analýzám v reálném čase a získejte cenné informace.
Omezení Formstack
- Uživatelské rozhraní může být někdy nestabilní a matoucí.
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc za každého uživatele nástroje pro tvorbu formulářů (účtováno ročně)
- Balíček: 299 $/měsíc pro 3 uživatele nástroje pro tvorbu (fakturováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Formstacku?
Recenze G2 říká:
Formstack for Salesforce nabízí neuvěřitelně hladkou integraci, díky které je generování dokumentů a odesílání formulářů hračkou. Nativní prostředí zajišťuje, že data proudí přímo ze Salesforce, což eliminuje ruční zadávání a snižuje počet chyb. Flexibilita při automatizaci pracovních postupů v kombinaci s robustními možnostmi přizpůsobení umožňuje hladký a efektivní proces. Jejich tým podpory je také pohotový a v případě potřeby ochotný pomoci.
Formstack for Salesforce nabízí neuvěřitelně hladkou integraci, díky které je generování dokumentů a odesílání formulářů hračkou. Nativní prostředí zajišťuje, že data proudí přímo ze Salesforce, což eliminuje ruční zadávání a snižuje počet chyb. Flexibilita při automatizaci pracovních postupů v kombinaci s robustními možnostmi přizpůsobení umožňuje hladký a efektivní proces. Jejich tým podpory je také pohotový a v případě potřeby ochotný pomoci.
10. Wufoo (nejlepší pro vytváření přehledů a analýz formulářů)
Vytváření formulářů by nemělo být otrava, a Wufoo to dokazuje. Díky snadnému nástroji pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop a flexibilnímu nástroji Theme Designer můžete každý formulář přizpůsobit tak, aby odpovídal vaší značce – loga, barvy, písma, vše.
Pro ty, kteří potřebují více než jen zpětnou vazbu, podporuje také inkaso plateb prostřednictvím integrace s hlavními poskytovateli, což z něj činí spolehlivou volbu pro online obchody, poplatky za akce nebo dary. Je jednoduchý, přizpůsobitelný a navržený tak, aby vše fungovalo rychle.
Nejlepší funkce Wufoo
- Chraňte data pomocí 256bitového šifrování SSL.
- Vytvářejte přizpůsobené zprávy s automaticky aktualizovanými dashboardy a integrovanými analytickými nástroji.
- Nastavte limity formulářů pro omezení počtu odpovědí nebo termíny
- Integrace s více než 2 300 aplikacemi, včetně PayPal
Omezení Wufoo
- Možnosti widgetů jsou ve srovnání s konkurencí omezené.
- Bezplatný tarif je velmi omezený.
- Nepodporuje offline formuláře.
Ceny Wufoo
- Zdarma
- Starter: 22 $/měsíc
- Profesionální: 45 $/měsíc
- Pokročilá verze: 113 $/měsíc
- Ultimate: 286 $/měsíc
Hodnocení a recenze Qualtrics
- G2: 4,2/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Rychlé vytváření formulářů a zefektivnění správy dat s ClickUp!
Vaše průzkumy jsou tak dobré, jak dobré jsou data a poznatky, které generují. Pokud hledáte alternativy k Alchemeru, které umí víc než jen vytvářet průzkumy a pomáhají vám reagovat na zpětnou vazbu, ClickUp je ideálním řešením.
Kombinuje sílu tvorby průzkumů s robustní správou úkolů, takže můžete automaticky převádět odpovědi z průzkumů na úkoly, které lze realizovat. Ať už automatizujete pracovní postupy, organizujete zpětnou vazbu nebo sledujete pokrok, ClickUp uchovává vše na jednom místě pro maximální produktivitu.
Už žádné přeskakování mezi platformami nebo ztráta přehledu o důležitých detailech – pouze zefektivněné procesy a přehledy v reálném čase.
Jste připraveni vyzkoušet, jak to funguje? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte výsledky svých průzkumů v smysluplné akce!