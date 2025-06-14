10 nejlepších softwarů pro generální dodavatele pro řízení projektů v roce 2025

Staveniště jsou prostředí s vysokým tlakem – krátké termíny, měnící se priority a neustálá koordinace. Když se něco pokazí, nedorozumění může vést k nákladným zpožděním, sporům nebo dokonce bezpečnostním rizikům.
Jak zajistit hladký průběh projektů? Odpovědí není mikromanagement, ale lepší spolupráce. Výběr správného softwaru pro generální dodavatele může zefektivnit komunikaci, vyjasnit očekávání a sladit manažery a dodavatele.
V tomto blogu vám představíme 10 nejlepších řešení, která vašemu týmu pomohou dodržet harmonogram, rozpočet a udržet si náskok před konkurencí.
Přehled nejlepších softwarů pro generální dodavatele
Zde je stručný přehled nejlepších softwarů pro generální dodavatele.
|Software
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Zefektivnění pracovních postupů při uzavírání smluv
|All-in-one platforma: správa smluv, automatizace, AI, dashboardy a šablony
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc.
|Procore
|Řízení stavebních projektů
|Více než 400 integrací, sledování nákladů, žádosti o informace, předkládání dokumentů, seznamy nedodělků
|Žádný bezplatný tarif; individuální ceny
|Buildertrend
|Stavitelé a renovátoři domů
|Klientský portál pro schvalování/platby, sledování potenciálních zákazníků, nabídky
|Žádný bezplatný tarif; individuální ceny
|Contractor Foreman
|Malé a střední stavební firmy s omezeným rozpočtem
|Více než 50 funkcí, soulad s OSHA, integrace QuickBooks
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 99 $/měsíc (čtvrtletní fakturace)
|Jobber
|Dodavatelé služeb zpracovávající více zakázek
|Automatické sledování, mobilní aplikace, správa klientů
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 39 $/uživatel/měsíc
|Bluebeam
|Správa stavebních dokumentů a poznámek
|Značkování PDF v reálném čase, měřicí nástroje, kontrola verzí
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 260 $/uživatel/rok
|CMiC
|Velké stavební firmy, které potřebují řízení na úrovni ERP
|Kompletní ERP: finance, mzdy, účetnictví pro více projektů
|Žádný bezplatný tarif; individuální ceny
|PlanGrid
|Spolupráce v terénu v reálném čase a přístup k plánům
|Offline režim, inteligentní správa verzí, denní zprávy
|Žádný bezplatný tarif; individuální ceny
|Fieldwire
|Správa úkolů a seznamy úkolů zaměřené na terénní práci
|Mobilní zařízení na prvním místě, offline synchronizace, seznamy úkolů, kontroly
|K dispozici je bezplatný tarif (Basic); placené tarify začínají na 39 $/uživatel/měsíc.
|Jonas Premier
|Účetnictví ve stavebnictví a sledování financí
|Cloudové ERP, účetnictví pro více subjektů, kalkulace nákladů na zakázky v reálném čase
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají na 125 $/uživatel/měsíc
Co byste měli hledat v softwaru pro generální dodavatele?
Software, který si vyberete, by měl snížit tření mezi týmy a podporovat dlouhodobou efektivitu pro hladší stavební procesy.
Toto by měl nabízet nejlepší software pro generální dodavatele:
- Funkce pro řízení projektů: Sledování úkolů, plánování a správa dokumentů, aby vše bylo přehledně uspořádáno.
- Komunikace v reálném čase: Okamžité zprávy, oznámení a aktualizace, které snižují zpoždění a nedorozumění.
- Rozpočtování a sledování nákladů: Sledování výdajů, správa nabídek a finanční reporting, aby nedocházelo k překračování nákladů.
- Nástroje pro řízení v terénu: Mobilní přístup, protokoly z pracoviště a denní zprávy pro hladkou koordinaci na místě
- Integrační možnosti: Kompatibilita s účetním softwarem, návrhovými nástroji a dalšími nezbytnými platformami
- Sledování dodržování předpisů a bezpečnosti: Funkce pro posuzování rizik, podávání zpráv o stavbě a dodržování předpisů pro bezpečnější pracoviště.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: přehledný, intuitivní design, který zajišťuje rychlé osvojení jak kancelářskými, tak terénními týmy.
👀 Věděli jste? 70 % dodavatelů uvádí, že nedostatek pracovních sil je jednou z jejich největších výzev. Používání softwaru pro řízení a plánování pracovní síly může pomoci maximalizovat efektivitu a zaplnit tuto mezeru ve vašich týmech.
10 nejlepších softwarů pro generální dodavatele
Podívejme se na 10 nejlepších softwarových řešení pro generální dodavatele, která vám pomohou snadno řídit projekty, rozpočty a týmy:
1. ClickUp (nejlepší pro zefektivnění pracovních postupů při uzavírání smluv)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, zjednodušuje správu smluv tím, že všechny fáze – návrh, schválení a předložení – sjednocuje do jednoho organizovaného pracovního postupu.
Jádrem tohoto systému je ClickUp Docs, kde jsou všechny smlouvy uloženy na jednom organizovaném místě, místo aby byly roztroušeny po e-mailových vláknech. Vaše týmy mohou vytvářet, upravovat a spravovat smlouvy pomocí vnořených stránek, záložek a inteligentních formátovacích nástrojů.
Ještě důležitější je, že tyto dokumenty jsou přímo propojeny s pracovními postupy, takže úkoly a schvalování související se smlouvami jsou synchronizovány bez zmatků s verzemi.
Vypracování a organizace smluv je však pouze začátek – stejně důležité je jejich schválení a efektivní sledování. Právě v tomto ohledu může být ClickUp Automations dokonalou zbraní ve vašem arzenálu.
Řekněme, že řídíte stavební projekt s mnoha úkoly a týmy. S AI Assign v ClickUp můžete automaticky přiřadit práce, jako jsou instalatérské nebo elektrické práce, správnému týmu na základě jeho dovedností a dostupnosti. AI Prioritize vám pomůže zjistit, které úkoly jsou nejnaléhavější, abyste se mohli nejprve věnovat těm nejdůležitějším. A s funkcí Assign můžete rychle delegovat nové úkoly, jakmile se objeví. Společně tyto nástroje usnadňují udržet váš projekt na správné cestě a váš tým organizovaný.
„Ale kde je v tom všem umělá inteligence?“ ptáte se. Seznamte se s ClickUp Brain, nativním asistentem s umělou inteligencí, který posouvá správu smluv na vyšší úroveň. Umí revidovat smlouvy, shrnout aktualizace projektů a automatizovat akce na základě změn ve smlouvách.
Potřebujete rychle vytvořit šablonu smlouvy? Nechte to na ClickUp Brain:
Vzhledem k tomu, že každá smlouva obsahuje řadu úkolů – jednání, schvalování, obnovování – je důležité mít je pod kontrolou.
ClickUp Tasks poskytuje strukturovaný způsob sledování pokroku pomocí vlastních stavů, přiřazených osob a závislostí. Ať už smlouva vyžaduje kontrolu právním oddělením nebo podpis finančním oddělením, vše je zaznamenáno, přiřazeno a automatizováno, aby se předešlo zpožděním.
Můžete také sledovat čas strávený úkoly souvisejícími se smlouvami, abyste zvýšili efektivitu a efektivně přidělovali zdroje.
Vzhledem k velkému množství proměnných faktorů je nezbytné mít jasný přehled o smluvních aktivitách. Dashboardy ClickUp poskytují v reálném čase přehled o stavu smluv, termínech a klíčových finančních detailech.
Díky přizpůsobitelným widgetům můžete v tomto softwaru pro správu generálních dodavatelů snadno sledovat čekající schválení, nadcházející obnovení a celkovou hodnotu smluv – vše na jednom místě.
Kromě sledování eliminuje zaznamenávání správných detailů od samého začátku pozdější zmatek. ClickUp Custom Fields umožňuje týmům ukládat důležité informace o smlouvách, jako jsou data obnovení, klíčové kontakty a požadavky na dodržování předpisů.
Toto přizpůsobení vede k významným úsporám nákladů – až 50 % – díky sloučení tří nástrojů do jedné výkonné platformy, která nabízí více funkcí za rozumnou cenu.
Místo prohledávání smluv kvůli důležitým detailům vám tento chytrý nástroj pro řízení pracovních postupů zajistí, že vše bude strukturované, prohledávatelné a okamžitě dostupné.
Potřebujete začít hned? Šablona formuláře žádosti o smlouvu ClickUp zajišťuje, že týmy předkládají kompletní a standardizované žádosti o smlouvy, což dále zjednodušuje proces uzavírání smluv.
Díky shromáždění všech potřebných podrobností předem dostávají právní týmy jasné a strukturované požadavky, což snižuje zpoždění způsobená chybějícími informacemi.
Tuto šablonu použijte k:
- Snadno ukládejte, sledujte a spravujte smlouvy po celou dobu jejich platnosti.
- Udržujte všechny zúčastněné strany – zákazníky, dodavatele a partnery – organizované na jednom místě.
- Dodržujte termíny a obnovení, abyste si udrželi maximální efektivitu.
Pro komplexní sledování smluv nabízí šablona ClickUp Contract Management Template připravený pracovní postup, který pokrývá celý životní cyklus od návrhu až po konečné schválení.
Díky automatizaci, propojení dokumentů a přizpůsobeným zobrazením mohou týmy spravovat více smluv, aniž by se topily v tabulkách a e-mailech.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte správu smluv tak, aby vyhovovala vašemu schvalovacímu a reviznímu procesu, pomocí flexibilních pracovních postupů.
- Spolupracujte s členy týmu na smlouvách v reálném čase a snižte tak zpoždění.
- Ukládejte, sledujte a spravujte všechny smlouvy na jednom bezpečném místě.
- Automatizujte připomenutí, následné kroky a žádosti o schválení
- Měřte čas strávený nad úkoly souvisejícími se smlouvami a zvyšte tak efektivitu.
- Sledujte klíčové milníky smlouvy pomocí kalendáře, Ganttova diagramu a zobrazení milníků.
- Integrujte ClickUp s nástroji jako DocuSign, Slack, Google Drive a dalšími.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou být mírně ohromeni rozsáhlými možnostmi přizpůsobení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co o ClickUp říkají skuteční uživatelé?
Alistair Wilson, konzultant pro digitální transformaci ve společnosti Compound, říká:*
Prověřili jsme několik možností a dospěli jsme k závěru, že ClickUp nám celkově nabízí správnou kombinaci výkonu a flexibility. Potřebovali jsme také vyřešit problém sledování času, abychom mohli měřit a sledovat časové záznamy externích dodavatelů bez nutnosti používat další externí aplikace a služby. Nativní funkce sledování času v ClickUp funguje hladce na mobilních zařízeních, tabletech i stolních počítačích.
Prověřili jsme několik možností a dospěli jsme k závěru, že ClickUp nám celkově nabízí správnou kombinaci výkonu a flexibility. Potřebovali jsme také vyřešit problém sledování času, abychom mohli měřit a sledovat časové záznamy externích dodavatelů bez nutnosti používat další externí aplikace a služby. Nativní funkce sledování času v ClickUp funguje hladce na mobilních zařízeních, tabletech i stolních počítačích.
2. Procore (nejlepší pro řízení stavebních projektů)
Procore je dobrou volbou pro generální dodavatele, kteří se starají o vše od rozpočtování a plánování až po správu dokumentů a CRM pro stavebnictví.
Díky nástrojům pro sledování nákladů, žádostem o informace, předkládání dokumentů a seznamům úkolů eliminuje Procore dohady z řízení stavebních projektů.
Procore se integruje s více než 400 nástroji třetích stran, což usnadňuje zefektivnění pracovních postupů napříč různými platformami. Propojuje se s účetním softwarem, jako je QuickBooks a Sage, návrhovými nástroji, jako je Bluebeam, a balíky pro zvýšení produktivity, jako je Microsoft 365.
Nejlepší funkce Procore
- Ukládejte, sdílejte a sledujte stavební dokumenty, jako jsou plány, žádosti o informace a podklady.
- Spravujte harmonogramy subdodavatelů, platby a dodržování předpisů na jednom panelu.
- Sledujte skutečné náklady, monitorujte faktury a kontrolujte rozpočty pomocí integrovaných účetních nástrojů.
Omezení Procore
- Ceny Procore mohou představovat významnou investici, zejména pro menší podniky.
- Náročné osvojení všech funkcí
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 3 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Procore?
Recenze TrustRadius říká:
Procore je vhodný pro každý stavební projekt. Usnadňuje komunikaci a dokončení práce!
Procore je vhodný pro každý stavební projekt. Usnadňuje komunikaci a dokončení práce!
3. Buildertrend (nejlepší pro stavitele a renovátory domů)
Buildertrend je přizpůsobený pro firmy zabývající se bytovou výstavbou a rekonstrukcemi a usnadňuje plánování, rozpočtování a komunikaci s klienty.
Výjimečnou funkcí jeho klientského portálu je možnost pro majitele domů sledovat postup prací, schvalovat změny objednávek a provádět platby online, protože nikdo nemá rád nekonečné telefonáty a e-maily.
Tento software pro správu generálních dodavatelů také pomáhá firmám generovat a sledovat potenciální zákazníky, zasílat profesionální nabídky a spravovat subdodavatele. Díky tomu je ideální pro stavební firmy zabývající se bytovou výstavbou.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Plánujte úkoly, zaznamenávejte denní pokrok a spravujte seznamy úkolů, abyste zefektivnili pracovní postupy projektu.
- Rozpočtujte, fakturujte a dohlížejte na řízení projektů subdodavatelů, abyste měli finance pod kontrolou.
- Spolupracujte a komunikujte s klienty v reálném čase
Omezení Buildertrend
- Zvládnutí všech rozsáhlých funkcí může vyžadovat určitý čas.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s procesem integrace QuickBooks ve verzi stavebního softwaru pro Mac.
Ceny Buildertrend
- Ceny na míru
Hodnocení a počet recenzí Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildertrend?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, že Buildertrend je komplexní řešení pro vše, co souvisí se stavbou. Nabízí skvělý způsob výběru, vedení kalendáře a prohlížení všech dokumentů. Umí také zpracovávat objednávky a změny objednávek.
Líbí se mi, že Buildertrend je komplexní řešení pro vše, co souvisí se stavbou. Nabízí skvělý způsob výběru, vedení kalendáře a prohlížení všech dokumentů. Umí také zpracovávat objednávky a změny objednávek.
🧠 Zajímavost: Pouze 30 % dodavatelů dokončí projekty včas a v rámci rozpočtu. Správný software může mít obrovský vliv.
4. Contractor Foreman (nejlepší pro malé a střední dodavatele s omezeným rozpočtem)
Contractor Foreman je cenově dostupná alternativa k špičkovému stavebnímu softwaru, která nabízí vysokou hodnotu bez vysoké cenovky. Je navržen pro malé stavební firmy, které chtějí přejít na digitální technologie, a pokrývá plánování, odhady, kalkulace nákladů, fakturaci a sledování dodržování předpisů – aniž by vyčerpal váš rozpočet.
Jeho bezpečnostní modul zajišťuje soulad s normami OSHA, zatímco integrované časové rozvrhy a sledování pracovníků zjednodušují výplatu mezd. Contractor Foreman sice nemá tak podrobné analytické funkce jako prémiový software, ale díky své cenové dostupnosti je chytrou volbou pro dodavatele, kteří potřebují skutečné nástroje za realistickou cenu.
Navíc je integrován s QuickBooks, takže vaše účetnictví zůstane bezproblémové.
Nejlepší funkce programu Contractor Foreman
- Získejte více než 50 funkcí, včetně nástrojů pro správu celých projektů, plánování a finanční řízení.
- Umožněte klientům prohlížet aktualizace projektů a dokumenty a provádět platby online.
- Poskytujte mobilní aplikace pro terénní a kancelářské týmy
Omezení programu Contractor Foreman
- Při nahrávání velkých datových souborů dochází ke zpomalení platformy.
- Někteří uživatelé zaznamenali potíže s integrací s QuickBooks.
Ceny softwaru Contractor Foreman
- Standard: 99 $/měsíc (platba čtvrtletně)
- Plus: 155 $/měsíc (platba čtvrtletně)
- Pro: 212 $/měsíc
- Neomezený: 312 $/měsíc
Hodnocení Contractor Foreman a počet recenzí
- G2: 4,5/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (710+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Contractor Foreman?
Recenze G2 říká:
Tento software pro generální dodavatele se mi velmi líbí, protože je snadno použitelný, univerzální a má vše na jednom místě, takže nemusíme přecházet mezi několika programy. Celý náš tým má kdykoli přístup k detailům projektu, což zajišťuje hladký průběh práce. Integrovali jsme jej také s CompanyCam, takže všechny naše fotografie se ukládají přímo do platformy, což je velká pomoc.
Tento software pro generální dodavatele se mi velmi líbí, protože je snadno použitelný, univerzální a má vše na jednom místě, takže nemusíme přecházet mezi několika programy. Celý náš tým má kdykoli přístup k detailům projektu, což zajišťuje hladký průběh práce. Integrovali jsme jej také s CompanyCam, takže všechny naše fotografie se ukládají přímo do platformy, což je velká pomoc.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností čtyřikrát častěji používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
5. Jobber (nejlepší pro dodavatele služeb, kteří zpracovávají více zakázek)
Na rozdíl od většiny softwarů pro generální dodavatele, které jsou určeny pro rozsáhlé projekty, Jobber je určen pro firmy poskytující služby – instalatéry, elektrikáře, specialisty na vytápění, ventilaci a klimatizaci a zahradníky, kteří denně spravují několik menších zakázek.
Pomáhá dodavatelům plánovat zakázky, zasílat nabídky, inkasovat platby a informovat zákazníky o novinkách na jednom místě. Výjimečnou funkcí je automatické sledování, které zasílá klientům upomínky na faktury, schůzky nebo nadcházející služby.
Jobber má také mobilní aplikaci, díky které mohou terénní týmy přistupovat k detailům zakázek i na cestách. Pokud vaše firma funguje na rychlých obratu a opakovaných zakázkách, Jobber zajistí, že žádná zakázka nepropadne.
Nejlepší funkce Jobber
- Spravujte plány týmů a přidělujte úkoly
- Zlepšete proces fakturace a nabídněte možnosti online plateb
- Sledujte informace o klientech a historii služeb pomocí nástrojů pro správu klientů.
Omezení Jobberu
- Někteří uživatelé požadují větší flexibilitu ve formulářích a šablonách pro řízení staveb.
- Aplikace vyžaduje připojení k internetu pro plnou funkčnost.
Ceny Jobber
Individuální plány:
- Grow: 199 $/měsíc na uživatele
- Connect: 119 $/měsíc na uživatele
- Základní verze: 39 $/měsíc na uživatele
Týmové plány:
- Plus: 599 $/měsíc na uživatele (až 15 uživatelů)
- Grow: 349 $/měsíc na uživatele (až 10 uživatelů)
- Connect: 169 $/měsíc na uživatele (až 5 uživatelů)
Hodnocení a recenze Jobber
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
Co o Jobberu říkají skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, jak je přizpůsobitelný. Schopnost najít kreativní procesy k řešení reálných problémů. Barevné kódování úkolů, aby bylo možné sledovat vzorce a zlepšit efektivitu. Díky této funkci je možné řídit tento podnik z kanceláře.
Líbí se mi, jak je přizpůsobitelný. Schopnost najít kreativní procesy k řešení reálných problémů. Barevné kódování úkolů, aby bylo možné sledovat vzorce a zlepšit efektivitu. Díky této funkci je možné řídit tento podnik z kanceláře.
👀 Věděli jste, že... Stavebnictví tvoří 13 % globálního HDP , přesto je to jedno z nejméně digitalizovaných odvětví, což vede k obrovské neefektivitě.
6. Bluebeam (nejlepší pro správu stavebních dokumentů a poznámek)
Místo žonglování s papírovými plány a nekonečnými e-mailovými konverzacemi vám Bluebeam umožňuje prohlížet, označovat a spolupracovat na PDF souborech v reálném čase.
Jeho inteligentní měřicí nástroje umožňují dodavatelům vypočítat spotřebu materiálu přímo z plánů. Navíc jeho kontrola verzí zajišťuje, že všichni pracují s nejaktuálnějšími plány.
Je užitečný pro generální dodavatele, architekty a inženýry, kteří denně zpracovávají žádosti o informace, podklady a stavební výkresy.
Nejlepší funkce Bluebeam
- Upravujte soubory PDF pomocí pokročilých nástrojů pro vytváření, úpravy a označování dokumentů.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu na sdílených dokumentech pomocí Studio Sessions.
- Provádějte přesná měření pomocí precizních nástrojů pro odhady a kalkulace.
Omezení Bluebeam
- Osvojení pokročilých funkcí může vyžadovat určitý čas.
- Může být náročný na systémové zdroje, což může vést k potenciálním problémům s výkonem.
Ceny Bluebeam
- Základní informace: 260 $ za uživatele (účtováno ročně)
- Základní verze: 330 $ za uživatele (fakturováno ročně)
- Kompletní: 440 $ za uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení Bluebeam a počet recenzí
- G2: 4,6/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (970+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bluebeam?
Recenze Capterra říká:
Bluebeam se skvěle osvědčil pro spolupráci mezi odděleními v naší společnosti a s klienty.
Bluebeam se skvěle osvědčil pro spolupráci mezi odděleními v naší společnosti a s klienty.
🧠 Zajímavost: CEMEX, přední stavební a inženýrská společnost, zkrátila díky ClickUp čas uvedení produktu na trh o 15 %.
7. CMiC (nejlepší pro velké stavební firmy, které potřebují řízení na úrovni ERP)
CMiC je plnohodnotný ERP (Enterprise Resource Planning) systém pro stavebnictví určený pro velké stavební firmy, které zpracovávají složité finanční a provozní záležitosti.
Jde nad rámec plánování a rozpočtování stavebních prací. Software pro generální dodavatele nabízí podrobné sledování financí, zpracování mezd a analytiku založenou na umělé inteligenci, které pomáhají firmám sledovat ziskovost projektů, spravovat cash flow a snižovat rizika.
CMiC také podporuje účetnictví pro více společností a více projektů, což je ideální pro firmy, které pracují současně na více velkých stavbách.
Nejlepší funkce CMiC
- Integrujte finance, projektové týmy a lidské zdroje pomocí ERP řešení.
- Spravujte řízení projektů pomocí nástrojů pro rozpočtování, prognózy a řízení změn.
- Optimalizujte provoz v terénu pomocí mobilních řešení pro zadávání a přístup k datům přímo na místě.
Omezení CMiC
- Někteří uživatelé považují rozhraní za méně intuitivní ve srovnání s konkurencí.
- Software může vyžadovat delší dobu implementace.
Ceny CMiC
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CMiC
- G2: 3,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají o CMiC skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
CMiC se snadno ovládá. Rozložení je intuitivní a relativně přizpůsobitelné. Stahování a nahrávání souborů je snadné a existuje několik způsobů, jak k souborům přistupovat.
CMiC se snadno ovládá. Rozložení je intuitivní a relativně přizpůsobitelné. Stahování a nahrávání souborů je snadné a existuje několik způsobů, jak k souborům přistupovat.
8. PlanGrid (nejlepší pro spolupráci v terénu v reálném čase a přístup k plánům)
PlanGrid (nyní součást Autodesk Construction Cloud) je určen pro týmy v terénu, které potřebují okamžitý přístup k plánům, seznamům úkolů a aktualizacím projektů. Jeho inteligentní kontrola verzí zajišťuje, že všichni – v terénu i v kanceláři – vždy pracují s nejnovějšími výkresy a dokumenty.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je režim offline. Umožňuje týmům přistupovat k projektovým dokumentům a upravovat je bez připojení k internetu a synchronizovat změny, jakmile se znovu připojí online.
Nejlepší funkce PlanGrid
- Přístup k plánům a dokumentům a jejich správa z jakéhokoli zařízení
- Zaznamenávejte a sledujte problémy pomocí fotografií a poznámek
- Vytvářejte a sdílejte denní zprávy, kontrolní seznamy a formuláře
Omezení PlanGrid
- Někteří uživatelé považují cenu za vyšší ve srovnání s podobnými nástroji.
- Omezená funkčnost v režimu offline nebo při špatném připojení k internetu
Ceny PlanGrid
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PlanGrid
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
9. Fieldwire
Fieldwire je platforma pro řízení stavebních prací v terénu, která byla navržena tak, aby zefektivnila komunikaci a správu úkolů na staveništi. Je obzvláště silná v propojování mistrů a terénních pracovníků s projektovými manažery, což umožňuje aktualizace v reálném čase a efektivní řešení problémů.
Na rozdíl od některých komplexních ERP systémů vyniká Fieldwire v mobilních operacích v terénu, kde se zaměřuje na sledování denního pokroku, seznamy úkolů a kontroly, což z něj činí ideální nástroj pro spolupráci a efektivitu na místě.
Nejlepší funkce Fieldwire
- Přiřazujte, sledujte a aktualizujte úkoly pomocí fotografií a poznámek přímo z terénu.
- Využijte seznam úkolů a nástroje pro kontrolu k zefektivnění procesů kontroly kvality a uzavírání projektů.
- Umožňuje uživatelům pokračovat v práci v oblastech se špatným nebo žádným připojením k internetu a synchronizovat data po opětovném připojení.
Omezení Fieldwire
- Méně robustní pro komplexní účetnictví, nabídkové řízení nebo podrobné finanční řízení ve srovnání s kompletními ERP řešeními.
- Může vyžadovat integraci s jiným softwarem pro komplexní kancelářské operace.
Ceny Fieldwire
- Základní
- Pro: 39 $ měsíčně
- Podnikání: 59 $ měsíčně
- Business Plus: 89 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Fieldwire
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
👀 Věděli jste? Drony, umělá inteligence a rozšířená realita mění generální dodávky a pomáhají týmům zkrátit dobu průzkumu až o 98 %.
10. Jonas Premier (nejlepší pro účetnictví ve stavebnictví a sledování financí)
Jonas Premier je nástroj pro správu stavebních projektů zaměřený především na účetnictví, určený pro dodavatele, kteří potřebují podrobné finanční výkazy, kalkulaci nákladů na zakázky a správu mezd.
Na rozdíl od softwaru zaměřeného na plánování upřednostňuje finanční sledování v reálném čase pro správu cash flow, závazků/pohledávek a ziskovosti zakázek. Jeho účetnictví pro více subjektů podporuje společnosti, které zpracovávají více projektů nebo mají více obchodních divizí.
Nejlepší funkce Jonas Premier
- Využijte cloudové ERP pro účetnictví, kalkulaci nákladů na zakázky a řízení projektů.
- Centralizujte dokumenty pomocí bezpečného úložiště a efektivní správy.
- Přístup k projektovým datům a dokončování úkolů z jakéhokoli mobilního zařízení
Omezení Jonas Premier
- Někteří uživatelé uvádějí omezené možnosti přizpůsobení.
- Rozhraní může působit zastarale ve srovnání s konkurencí.
Ceny Jonas Premier
- Starter: 249 $/měsíc na uživatele
- Premium: 149 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 125 $/měsíc na uživatele
Jonas Premier – hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 270 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jonas Premier?
Recenze Capterra říká:
Funkce vyhledávání je skvělá, takže nemusíte přesně vědět, kde se nachází určitá zpráva nebo funkce, stačí zadat několik slov a software ji za vás najde. Přidávání dalších dokumentů do softwaru pro záznamy do deníku nebo povolení k práci.
Funkce vyhledávání je skvělá, takže nemusíte přesně vědět, kde se nachází určitá zpráva nebo funkce, stačí zadat několik slov a software ji za vás najde. Přidávání dalších dokumentů do softwaru pro záznamy do deníku nebo povolení k práci.
🧠 Zajímavost: Dokončení největšího stavebního projektu na světě, Velké čínské zdi, trvalo přes 2 000 let – to je ale zpoždění!
Snižte náklady a zmírněte komunikační chaos s ClickUp
Stavební projekty vyžadují vyvážení termínů, rozpočtů a řízení pracovníků. Správné softwarové řešení není jen užitečné, je základem efektivního provozu.
Ze všech možností se ClickUp skutečně přizpůsobí vašemu stylu práce. Potřebujete jednoduchý seznam úkolů, podrobný Ganttův diagram nebo způsob, jak sledovat žádosti o informace, změny objednávek nebo seznamy nedodělků? ClickUp to vše zvládne, aniž by vás omezoval rigidními pracovními postupy nebo přetíženým rozhraním.
Proč ztrácet čas používáním několika nástrojů? Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a snadno vylepšete řízení projektů, komunikaci a kontrolu nákladů.