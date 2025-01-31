10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro subdodavatele v roce 2025

Pro úspěch ve stavebnictví není efektivní řízení projektů jen příjemným bonusem, ale naprostou nutností. Ať už jste dodavatel hledající zefektivnění pracovních postupů nebo investor usilující o lepší spolupráci, je nezbytné najít ten správný software pro řízení projektů pro subdodavatele.
Naštěstí nemusíte trávit hodiny prohledáváním webu, abychom našli řešení – my jsme to udělali za vás. ⚒️
S tímto seznamem 10 nejlepších softwarů pro řízení projektů subdodavatelů na trhu budete připraveni posunout svou hru na vyšší úroveň v žádném okamžiku.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů pro subdodavatele?
Při hledání nejlepšího softwaru pro subdodavatele a řízení stavebních projektů je třeba upřednostnit určité vlastnosti a funkce.
Zde je několik důležitých bodů, které je třeba mít na paměti při výběru softwaru pro subdodavatele:
- Integrace: Schopnost hladké integrace s jinými nástroji a platformami, aby bylo vše přehledně uspořádáno na jednom panelu.
- Sledování průběhu projektu: Přizpůsobitelné panely a přehledy klíčových metrik projektu, aby všichni měli stejné informace.
- Správa dokumentů: Centralizované místo pro přístup a ukládání projektových dokumentů, které zajišťuje bezpečnost plánů, povolení, smluv a dalších relevantních souborů.
- Účetní software: Funkce sledování výdajů, zpracování mezd a fakturace usnadňují subdodavatelům správu financí a sledování rozpočtů.
- Funkce pro spolupráci: Integrované diskuzní fóra, zasílání zpráv a komentáře pro efektivní spolupráci týmu.
- Automatizace: Automatizace opakujících se procesů, jako je přidělování úkolů a aktualizace stavu, vám poskytne více času na komplexní aspekty práce specializovaných dodavatelů.
- Aktualizace v reálném čase: Díky proudu aktivit v reálném čase mohou všechny stavební projekty a zúčastněné strany sledovat jakékoli změny v časových plánech projektů, aktivitách týmů a milnících, což umožňuje rychlejší rozhodování.
Ať už chcete zlepšit outsourcing projektového řízení nebo vše dělat interně, vyplatí se počkat na platformu s bohatými funkcemi, která splní všechny vaše požadavky.
10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro subdodavatele
Úspěšné subdodávky vyžadují špičkové nástroje pro řízení projektů. Proto jsme sestavili tento seznam 10 nejlepších softwarů pro subdodavatele určených pro projektové manažery. Každý z nich je přizpůsoben tak, aby subdodavatelům a zúčastněným stranám poskytoval pokročilé funkce a optimalizované pracovní postupy. 📈👷
1. ClickUp
Existuje důvod, proč ClickUp Project Management for teams zaujímá první místo mezi softwarovými nástroji pro řízení projektů subdodavatelů. Tento cloudový nástroj poskytuje vše, co potřebujete ke zlepšení spolupráce a zefektivnění pracovních postupů.
ClickUp je bezplatný software pro řízení projektů, který nabízí univerzální platformu splňující všechny vaše potřeby v oblasti monitorování projektů.
Tento software pro správu úkolů nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které usnadňuje vytváření, přiřazování a sledování úkolů z jakéhokoli zařízení a kdykoli.
Získáte také přístup k různým přizpůsobitelným zobrazením, od podrobných projektových kalendářů a časových os až po Ganttovy diagramy a Kanban tabule. Zobrazení ClickUp vám poskytují dynamické perspektivy, které potřebujete pro lepší řízení projektů.
Pomocí ClickUp můžete snadno definovat a sledovat cíle projektu a zajistit, aby všichni pracovali na stejných cílech a vytvářeli tak soudržné pracovní prostředí. Můžete také využít nástroje umělé inteligence ClickUp pro stavebnictví, které zvýší efektivitu a poskytnou inteligentní informace přizpůsobené jedinečným výzvám vašeho projektu. 🎯
ClickUp jde nad rámec základní interní spolupráce a nabízí nastavení sdílení a oprávnění, která umožňují členům týmu spolupracovat s externími zúčastněnými stranami. CRM ClickUp navíc usnadňuje péči o vztahy s klienty a sledování interakcí v průběhu celého životního cyklu projektu.
Tato flexibilita je pro outsourcing projektového řízení zásadní, protože umožňuje týmům snadno spolupracovat s partnery, klienty a dodavateli. 🏆🏗️
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si dashboardy, pracovní postupy, zobrazení, pole, kontrolní seznamy a další prvky pro projektové řízení na míru.
- Nástroje pro účetnictví ve stavebnictví a integrace s oblíbenými finančními platformami vám umožní sledovat rozpočty, výdaje a efektivně spravovat zdroje 💰
- Kompatibilita pro všechny členy vašeho týmu díky mobilní aplikaci pro Android a iOS, desktopové aplikaci pro Windows, Mac a Linux a rozšíření pro prohlížeče Chrome, Firefox a Edge.
- Více než 1 000 hotových šablon pro vše od časových rozvrhů, denních zpráv a pracovních příkazů až po objednávky, žádosti o informace a změny objednávek.
- Funkce sledování času zlepšují správu subdodavatelů tím, že usnadňují přesné zaznamenávání a kontrolu fakturovatelných hodin ⏱️.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé mohou při objevování všech funkcí ClickUp narazit na určitou učební křivku.
- ClickUp AI není k dispozici v bezplatném tarifu.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Archdesk
Archdesk je komplexní softwarové řešení pro řízení stavebních projektů s funkcemi přizpůsobenými potřebám stavebních profesionálů. Využijte jej k optimalizaci a automatizaci pracovních postupů a vizualizaci dat na přizpůsobitelných řídicích panelech pro plynulejší provoz.
Nejlepší funkce Archdesk
- Funkce plánování zdrojů usnadňují optimalizaci přidělování vybavení a pracovní síly pro maximální produktivitu každého projektu.
- Finanční nástroje usnadňují fakturaci, správu výdajů a sledování rozpočtu na zjednodušené platformě, kterou pochopí každý 💡
- Robustní funkce pro správu a řízení dokumentů zahrnují správu verzí, snadné sdílení a vylepšenou spolupráci, takže vám nic neunikne.
- Díky přizpůsobitelným pracovním postupům můžete snadno přizpůsobit své úkoly konkrétním potřebám, takže platforma se může hladce integrovat do stávajících procesů.
Omezení Archdesk
- Někteří recenzenti uvádějí, že absence cloudového úložiště dat může ztěžovat přístup k informacím o projektech na vzdálených pracovištích.
- Někteří uživatelé zmiňují problémy s integrací a zpracováním faktur.
Archdesk ceny
- Essentials: 790 $/měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Archdesk
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
3. Contractor Foreman
Contractor Foreman je software pro řízení projektů s řadou funkcí, které zefektivňují stavební práce. Je navržen jako komplexní řešení pro generální dodavatele (pro neznalé), kteří potřebují lepší způsob řízení projektů, kontroly nákladů na zakázky a komunikace se svými týmy.
Nejlepší funkce Contractor Foreman
- Časové karty a funkce sledování umožňují stavebním týmům zaznamenávat odpracované hodiny na efektivní digitální platformě.
- Díky integraci s nástroji jako QuickBooks, Zapier a dalšími máte vše, co potřebujete pro své stavební podnikání, na jednom centrálním panelu.
- Tato aplikace umožňuje vašim terénním týmům přihlásit se a prohlížet informace o projektech na jakémkoli mobilním zařízení s operačním systémem Android nebo iOS, což umožňuje spolupráci v reálném čase.
- Nástroje pro reporting a analytiku poskytují přehledné informace o monitorování projektů, včetně rozpočtu, alokace zdrojů a výkonu.
Omezení programu Contractor Foreman
- Někteří uživatelé poukazují na nedostatečnou flexibilitu šablon projektů a podkladů.
- Některé malé podniky považují ceny plánů za nedostupné kvůli omezenému počtu uživatelů – plán Standard je omezen na tři uživatele, plán Plus na osm uživatelů a plán Pro na 15 uživatelů.
Contractor Foreman ceny
- Standard: 99 $/měsíc, fakturace čtvrtletně
- Plus: 155 $/měsíc, fakturováno čtvrtletně
- Pro: 212 $/měsíc, fakturace čtvrtletně
- Neomezený: 312 $/měsíc, fakturace čtvrtletně
Hodnocení a recenze Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
4. FreshBooks
Freshbooks je cloudová účetní a finanční platforma, která malým podnikům usnadňuje správu rozpočtu a fakturace. Nejedná se o specializovaný software pro subdodavatele, ale obsahuje vše, co stavební firmy potřebují k zefektivnění vedení finančních záznamů a administrativních úkolů.
Nejlepší funkce FreshBooks
- Funkce fakturace umožňují uživatelům přizpůsobit profesionálně vypadající faktury a doručit je klientům e-mailem (nebo poštou) 🐌📬
- Funkce automatizace vám umožňují nastavit opakované faktury, vytvářet automatická oznámení o platbách a kategorizovat výdaje.
- Integrovaný nástroj pro sledování času umožňuje uživatelům sledovat fakturovatelné hodiny a podle toho generovat faktury.
- Fotografujte své účtenky, abyste mohli snadněji sledovat výdaje a spravovat rozpočet.
Omezení FreshBooks
- Recenzenti uvádějí, že některé banky blokují elektronické platby z této platformy.
- Nedostatek specializovaných funkcí softwaru pro řízení staveb může vytvářet specifické výzvy pro dané odvětví.
FreshBooks ceny
- Lite: 17 $/měsíc, fakturováno čtvrtletně
- Plus: 30 $/měsíc, fakturováno čtvrtletně
- Premium: 55 $/měsíc, fakturováno čtvrtletně
- Vyberte: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze FreshBooks
- G2: 4,5/5 (více než 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 300 recenzí)
5. Buildertrend
Buildertrend je platforma pro řízení projektů v oblasti bytové výstavby určená pro stavební firmy, stavitele domů, týmy zabývající se přípravou staveb a specializované dodavatele. Využijte ji ke správě prodeje, financí, zdrojů, klientů a zakázek, abyste mohli přijímat více práce s menším stresem. 🧘
Nejlepší funkce Buildertrend
- Software pro podávání nabídek optimalizuje proces vytváření odhadů, takže můžete získat více potenciálních zákazníků a uzavřít obchod rychleji.
- Pokročilé nástroje pro prodej a CRM jsou navrženy tak, aby pomohly vaší firmě získat zakázky, ohromit klienty a rozšířit váš dosah.
- Díky nejmodernějšímu prognózování výnosů můžete činit informovanější rozhodnutí a získat přehled o budoucím úspěchu svého podnikání.
- Podrobné časové plány projektů usnadňují zefektivnění plánování projektů a sledování úkolů.
Omezení Buildertrend
- Malé podniky a organizace zaměřené na menší zakázky nemusí považovat měsíční poplatky za udržitelné.
- Někteří uživatelé uvádějí, že se software naučit ovládat je náročné.
Ceny Buildertrend
- Essential: 499 $/měsíc
- Pokročilá verze: 799 $/měsíc
- Kompletní: 1 099 $/měsíc
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
6. Monday
Monday je cloudová platforma s softwarem pro řízení projektů určená pro subdodavatele a další profesionály ve stavebnictví. Je navržena tak, aby subdodavatelům poskytovala různé funkce, které zlepšují spolupráci a zefektivňují pracovní postupy.
Nejlepší funkce Monday
- Přizpůsobitelné pracovní postupy umožňují subdodavatelům přizpůsobit platformu svým preferencím a specifickým potřebám v oblasti řízení projektů.
- Barevně odlišené grafy, tabule a časové osy umožňují vizuální sledování projektů a lepší přehled o úkolech 📈
- Centralizované komunikační centrum umožňuje sdílení dokumentů a spolupráci při řízení projektů, což pomáhá udržet všechny na stejné vlně.
- Integrace umožňuje subdodavatelům propojit pracovní postupy projektového řízení s dalšími nástroji v oboru v jednom praktickém ovládacím panelu.
Omezení pondělí
- Placené tarify mají minimálně tři uživatele, což zvyšuje cenu tarifu.
- Některé pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v dražších verzích.
Pondělí ceny
- Navždy zdarma
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
7. Procore
Procore je platforma pro řízení staveb, která zvyšuje efektivitu projektů tím, že podporuje spolupráci a komunikaci mezi členy týmu. Nabízí speciálně navržené funkce, které zjednodušují projekty od podání nabídky až po uzavření, a umožňují vám spravovat odhady, návrhy a rozpočty. 💸
Nejlepší funkce Procore
- Tyto nástroje jsou přizpůsobeny stavebnictví a nabízejí funkce pro řízení, bezpečnostní moduly a správu smluv.
- Komunikace v reálném čase umožňuje zúčastněným stranám projektu a subdodavatelům snížit zpoždění a zvýšit transparentnost.
- Nástroje pro řízení bezpečnosti vám umožňují sledovat incidenty, zajistit dodržování předpisů a implementovat bezpečnostní programy.
- Funkce pro správu změn usnadňují dohled nad změnovými příkazy a zajišťují dodržování předpisů při sledování změn.
Omezení Procore
- Omezení přizpůsobení mohou narušovat specializované pracovní postupy projektového řízení.
- Někteří uživatelé uvádějí, že ceny uvedené v nabídkách mohou být pro malé podniky nedostupné.
Ceny Procore
Cenové informace o Procore nejsou veřejně dostupné online. Potenciální uživatelé musí kontaktovat prodejní tým Procore a požádat o cenovou nabídku na základě velikosti a specializace jejich podniku.
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 600 recenzí)
8. Assignar
Software pro řízení projektů subdodavatelů Assignar nabízí specializované funkce pro stavební firmy. Použijte jej k plánování pracovníků, sledování vybavení, získávání aktualizací v reálném čase z terénu a organizaci digitálních dokumentů na platformě zaměřené na spolupráci.
Nejlepší funkce Assignar
- Robustní nástroje pro sledování dodržování předpisů usnadňují zajištění toho, aby subdodavatelé dodržovali průmyslové standardy a předpisy.
- Funkce pro efektivní správu zdrojů vám umožňují sledovat personál, vybavení a materiály napříč několika projekty 🧰
- Centralizované centrum projektové dokumentace umožňuje členům týmu přístup k projektovým dokumentům a spolupráci na nich v reálném čase.
- Mobilní nástroje pro pracovníky v terénu umožňují subdodavatelům efektivně řídit své pracovníky v terénu pomocí přidělování úkolů v reálném čase.
Omezení Assignar
- Někteří uživatelé uvádějí, že možnosti přizpůsobení mají omezení, která mohou narušovat složité požadavky projektu.
- Uživatelé uvádějí, že pro ty, kteří nejsou obeznámeni se specializovaným softwarem pro řízení projektů pro subdodavatele, je nutné se s ním nejprve seznámit.
Assignar ceny
Assignar nezveřejňuje informace o cenách. Platforma účtuje měsíční nebo roční předplatné plus jednorázový poplatek za zprovoznění. Uživatelé musí kontaktovat prodejní tým Assignar, aby získali cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Assignar
- G2: 4,8/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
9. Fonn
Fonn je další specializovaný software pro řízení projektů určený pro subdodavatele, který optimalizuje pracovní postupy ve stavebnictví. Využijte jej k podpoře spolupráce subdodavatelů, zlepšení řízení úkolů a zvýšení spokojenosti klientů.
Nejlepší funkce
- Speciálně vyvinuto pro komerční generální dodavatele, stavitele domů, specializované dodavatele, správce budov, architekty, developery a inženýry ✨
- Jedna platforma pro sjednocení monitorování mimo pracoviště, komunikace na pracovišti, sledování pokroku a ukládání výkresů.
- Funkce dokumentů vám umožňují sdílet, revidovat a schvalovat výkresy, soubory BIM a harmonogramy předkládání z jednoho společného prostoru.
- Struktura rozdělení práce poskytuje plán pro každý projekt, aby všichni členové týmu byli na stejné vlně.
Omezení Fonn
- Podle některých recenzí postrádá Fonn některé pokročilé funkce, které jsou k dispozici na větších platformách pro správu projektů.
- Uživatelé uvádějí, že Fonn je nejvhodnější pro malé a střední projekty s omezenou škálovatelností.
Fonn ceny
- Tržby 0–5 mil.: 399–779 USD/měsíc
- Tržby 5–10 milionů: 779–1299 USD/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Fonn
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)
10. eSUB
eSUB je komplexní softwarové řešení pro řízení projektů subdodavatelů, které bylo navrženo s cílem zlepšit efektivitu a spolupráci. Jedná se o první platformu v oblasti stavebnictví, která standardizuje postupy řízení projektů, aby usnadnila sledování událostí na staveništi, nákladů na materiál a pracovních činností. 🙌
Nejlepší funkce eSUB
- Pracovní postup založený na předkládání dokumentů zefektivňuje proces předkládání, sledování a správy dokumentů, jako jsou změny objednávek a žádosti o informace.
- Systém správy časových karet zjednodušuje proces sledování odpracovaných hodin a správy harmonogramů pro lepší alokaci zdrojů.
- Nástroje pro sledování nákladů umožňují subdodavatelům monitorovat výdaje, rozpočty a náklady na projekty, aby měli finance pod kontrolou.
- Poznámky z terénu a denní zprávy lze vytvářet a aktualizovat z mobilních zařízení pro komunikaci v reálném čase.
Omezení eSUB
- Některé uživatelské recenze poukazují na potřebu zavést systém pro sledování hlášení problémů.
- Podle recenzí může neschopnost dokončit podání uvnitř platformy bránit pracovním postupům.
Ceny eSUB
- Základní cena: 49 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pokročilá verze: 69 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze eSUB
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Získejte náskok (a udržte si ho)
Každý nástroj na tomto seznamu nabízí řešení, která vám zajistí konkurenční výhodu. Jde především o to, abyste pro své podnikání zvolili tu správnou platformu.
Pečlivým zvážením potřeb vašich týmů a projektů můžete najít nejlepší software pro řízení projektů subdodavatelů, který vám pomůže vydláždit cestu k úspěchu. ☀️🛣️
Nečekejte ani den a vyzkoušejte sílu softwaru pro řízení projektů pro subdodavatele. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.