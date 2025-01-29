ClickUp blog
10 nejlepších softwarů pro řízení stavebních prací roku 2025

29. ledna 2025

V roce 2024 čelí stavební průmysl bezprecedentním výzvám a příležitostem. Snaha o efektivitu, bezpečnost a udržitelnost již není volitelná, ale nezbytná. Podívejte se na statistiky:

  • 75 % projektových profesionálů se připravuje na zvýšené využívání nástrojů pro spolupráci.
  • 60 % dodavatelů zdůrazňuje význam softwaru pro řízení stavebních projektů z hlediska bezpečnosti a kontrol.

Správný software pro řízení stavebních prací může výrazně:

  • Zvyšte efektivitu svých pracovních postupů
  • Zajistěte bezpečnost projektů
  • Zefektivněte komunikaci ve svém týmu

Zde je 10 nejlepších softwarů pro řízení stavebních procesů v roce 2024.

Co byste měli hledat v softwaru pro řízení stavebních prací?

Výběr správného softwaru pro řízení stavebních prací v roce 2024 znamená zaměřit se na funkce, které zefektivňují provoz, zlepšují spolupráci a zajišťují úspěch projektu.

Zde je seznam priorit:

  • Jednoduché uživatelské rozhraní: Vyberte si software pro řízení stavebních procesů, který nabízí přehledné uživatelské rozhraní, minimalizuje náročnost učení pro stavební profesionály a zajišťuje rychlé přijetí napříč týmy.
  • Přizpůsobení a škálovatelnost: Vyberte si řešení, která se přizpůsobí velikosti a složitosti vašeho projektu a umožní vám přizpůsobit funkce vašim konkrétním potřebám.
  • Integrační schopnosti: Zajistěte, aby se software pro řízení stavebních procesů hladce integroval do stávajících systémů a nástrojů, což usnadní sjednocení pracovních postupů a konzistenci dat.
  • Správa a kontrola dokumentů: Hledejte robustní funkce pro správu dokumentů, které nabízejí snadný přístup, sdílení a kontrolu verzí projektových dokumentů.
  • Sledování projektů a reporting: Upřednostněte software pro řízení stavebních procesů, který poskytuje komplexní nástroje pro sledování projektů a přizpůsobitelné možnosti reportingu pro přehledný dohled nad projekty.
  • Sledování nákladů a správa rozpočtu: Vyberte software, který umožňuje dodavatelům sledovat výdaje projektu, kontrolovat dodržování rozpočtu a činit uvážlivá finanční rozhodnutí.
  • Odhady: Vyberte si software, který poskytuje přesné a efektivní nástroje pro odhady, aby byly rozpočty vašich projektů od samého začátku realistické a zvládnutelné.
  • Modelování projektových informací (PIM): Hledejte funkce, které podporují PIM a nabízejí podrobné modelování projektových informací pro zvýšení přesnosti a efektivity plánování.
  • Správa terénních prací: Zaměřte se na CWMS s výkonnými funkcemi pro správu terénních prací, včetně mobilního přístupu pro týmy v terénu, sledování úkolů a aktualizací v reálném čase přímo z terénu.
  • Vlastní zprávy a analýzy: Nástroje, které poskytují zúčastněným stranám personalizované zprávy a analýzy pro rozhodování založené na datech.

10 nejlepších softwarů pro řízení stavebních procesů v roce 2024

Řešení složitých stavebních projektů vyžaduje více než tradiční techniky řízení. Změňte svůj přístup, optimalizujte své procesy a doveďte své projekty k bezprecedentnímu úspěchu s 10 nejlepšími softwarovými nástroji pro řízení projektů.

1. ClickUp

Pomocí nástroje ClickUp Construction Workflow Management mohou manažeři sledovat závislosti svých stavebních projektů, spravovat priority a udržovat plynulou komunikaci se zainteresovanými stranami.

Funkce jako ClickUp Gantt Chart View a specializované šablony pro řízení stavebních projektů umožňují týmům snadno vizualizovat časové osy projektů a zefektivnit pracovní postupy.

Šablony ClickUp Construction Management nabízejí snadno použitelné osnovy, které vyhovují různým potřebám projektů. Pomáhají vám organizovat úkoly, stanovovat cíle a sledovat pokrok pro hladší řízení stavebních projektů.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Zobrazení Ganttova diagramu ClickUp : Vytvořte vizuální časovou osu svého stavebního workflow a jasně identifikujte délku úkolů, závislosti a kritické milníky. To umožňuje efektivní identifikaci a řešení úzkých míst a zajišťuje, že váš projekt zůstane v časovém harmonogramu.
Milníky projektu v zobrazení ClickUp Gantt
Prohlédněte si vizuální časové osy milníků vašeho projektu prostřednictvím zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp
  • ClickUp Brain : Zlepšete plánování projektů, analyzujte využití zdrojů, automatizujte odhady a spravujte třídění a vyhledávání dokumentů. Nástroj AI ClickUp pro stavebnictví je navržen tak, aby zjednodušil složité procesy a zvýšil efektivitu řízení stavebních projektů.
Příklad dokumentu s požadavky na produkt ClickUp AI
Vytvářejte a shromažďujte požadavky na produkty pomocí Brain AI
  • ClickUp Tasks : Vytvářejte podrobné specifikace úkolů a stanovujte priority v kontextu stavebnictví, včetně přizpůsobitelných stavů a možností priorit. Je to nezbytný nástroj pro řízení mnohostranné povahy stavebních projektů a zajištění sladění týmu při kritických úkolech.
ClickUp 3.0 Zobrazení úkolů Vlastní pole
Spravujte své úkoly prostřednictvím přizpůsobeného zobrazení úkolů
  • ClickUp Docs : Centralizujte ukládání a přístupnost všech relevantních projektových dokumentů a plánů. Zefektivněte proces sdílení, zlepšete kontrolu verzí dokumentů a zvyšte efektivitu týmu tím, že budete mít důležité informace snadno dostupné.
ClickUp 3.0 Zjednodušený správce vlastních polí
Spravujte informace související se stavbou pomocí dokumentů pro spolupráci na ClickUp

Omezení ClickUp

  • Některé pokročilé funkce mohou vyžadovat procházení několika nabídkami nebo nastaveními.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.

Hodnocení ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)

2. Archdesk

Správa pracovních postupů Archdesk
prostřednictvím Archdesk

Archdesk nabízí dashboardy v reálném čase pro sledování výkonu, rozsáhlé možnosti reportování a robustní vytváření procesů, které vám pomohou spravovat vaše stavební pracovní postupy.

Od správy dodavatelů a financí až po odhady a plánování – Archdesk nabízí komplexní podporu pro potřeby vašich stavebních projektů.

Nejlepší funkce Archdesk

  • Získejte přístup k dashboardům v reálném čase, které vám poskytnou přehled o výkonu a usnadní rozhodování.
  • Zefektivněte finanční řízení a koordinaci dodavatelů pro dodržování rozpočtu a efektivní rozdělování zdrojů.
  • Vytvářejte vlastní zprávy pro podrobnou analýzu projektů a získávání praktických informací.
  • Automatizujte pracovní procesy, abyste zvýšili efektivitu a minimalizovali manuální chyby.

Omezení Archdesk

  • Někteří uživatelé považují úvodní stránku za poněkud omezující, pokud jde o zobrazení informací o projektu, i když se očekávají zlepšení.

Ceny Archdesk

  • Základní funkce: Od 790 $/měsíc
  • Profesionální: Ceny na míru
  • Enterprise: Individuální ceny

Hodnocení Archdesk

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: 4,6/5 (49 recenzí)

3. eSUB

Poznámky z terénu na eSUB
prostřednictvím eSUB

eSUB Cloud revolučním způsobem mění pracovní postupy ve stavebnictví pro dodavatele stavebních prací tím, že zefektivňuje sběr, sdílení a analýzu informací o projektech a stavbách. eSUB Cloud si oblíbily tisíce uživatelů díky intuitivním webovým a mobilním platformám, které jsou speciálně přizpůsobeny potřebám dodavatelů stavebních prací. Zjednodušuje vytváření, správu a přístup k důležitým dokumentům a zajišťuje, že všichni členové týmu jsou informováni a ve spojení.

Nejlepší funkce eSUB

  • Získejte intuitivní webové a mobilní prostředí přizpůsobené pro stavební dodavatele, které zvýší jejich efektivitu.
  • Zjednodušte správu dokumentů a zefektivněte vytváření, kontrolu a přístup k důležitým dokumentům, jako jsou žádosti o informace a změny objednávek.
  • Získejte přehled o projektech v reálném čase pro aktivní řízení a okamžité úpravy.
  • Zlepšete komunikaci v terénu tím, že zpřístupníte poznámky z terénu a denní zprávy na mobilních zařízeních.

Omezení eSUB

  • Někteří uživatelé starší generace považují za náročné efektivně využívat všechny možnosti v terénu, což podtrhuje význam uživatelsky přívětivého designu a školení.

Ceny eSUB

  • Ceny na míru

Hodnocení eSUB

  • G2: 4,1/5 (66 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (245 recenzí)

4. CoConstruct

CoConstruct Construction Gantt view
prostřednictvím CoConstruct

CoConstruct, nyní součást Buildertrend, nabízí komplexní platformu pro správu stavebních prací, která spojuje finanční a projektové řízení pro stavitele a renovátory domů.

Tato spolupráce zlepšuje stavební procesy a poskytuje robustní nástroje pro řízení projektů, financí a vztahů s klienty.

Nejlepší funkce CoConstruct

  • Podpořte rychlé přijetí a provozní efektivitu díky intuitivnímu webovému a mobilnímu prostředí.
  • Zefektivněte tvorbu, kontrolu a přístup k důležitým dokumentům, jako jsou žádosti o informace a změny objednávek, a zjednodušte tak správu dokumentů.
  • Získejte aktivní řízení a možnosti okamžitého přizpůsobení díky přehledům o projektech v reálném čase.
  • Zpřístupněte si poznámky z terénu a denní zprávy na mobilních zařízeních a zlepšete tak komunikaci v terénu.

Omezení CoConstruct

  • Někteří uživatelé hlásí potíže s exportem dat z platformy, což ztěžuje přechod na jiné systémy.
  • Neočekávané zvýšení cen je důvodem k obavám, které se dotýkají zejména malých podniků a komplikují správu rozpočtu.

Ceny CoConstruct

  • Ceny na míru

Hodnocení CoConstruct

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: 4,7/5 (864 recenzí)

5. Methvin

Projektový panel Methvin
prostřednictvím Methvin

Methvin vyniká jako přední online stavební sada, která nabízí intuitivní a uživatelsky přívětivou platformu pro stavební průmysl. Zjednodušuje proces odhadování, zveřejňuje výběrová řízení, vytváří srovnání a odhaluje potenciální obchodní příležitosti, čímž usnadňuje správu projektů a odhadování.

Nejlepší funkce Methvin

  • Určete přesné náklady projektu od samého počátku a zajistěte tak přesnost při sestavování rozpočtu.
  • Získejte přesné odhadovací funkce, které zajistí přesné kalkulace nákladů projektu od samého začátku.
  • Zobrazte časové osy projektů názorně, což usnadní sledování pokroku a optimalizaci přidělování zdrojů.
  • Přesně měřte a zjišťujte množství z digitálních plánů a zefektivněte tak odhadovací úkoly.
  • Zjednodušte zveřejňování výběrových řízení a procesy podávání nabídek, čímž podpoříte efektivitu a konkurenceschopnost.

Omezení Methvin

  • Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby plně pochopili možnosti softwaru.
  • Pro přístup potřebujete stabilní připojení k internetu.

Ceny Methvin

  • Zdarma
  • Podnikání: 27 $/měsíc
  • Enterprise: 179 $/měsíc

Hodnocení Methvin

  • G2: 4,4/5 (30 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

6. Contractor Foreman

Zobrazení projektů v Contractor Foreman
prostřednictvím Contractor Foreman

Contractor Foreman je komplexní software pro řízení staveb s mnoha funkcemi, které zefektivňují řízení pracovních postupů ve stavebních společnostech. Mezi jeho klíčové funkce patří nástroje pro řízení projektů, jako je Ganttovo plánování, denní záznamy, povolení a sledování inspekcí.

Jeho funkce pro správu dokumentů zahrnují žádosti o informace, podání a více než 100 zpráv, což z něj činí nejlepší volbu pro stavební profesionály po celém světě.

Nejlepší funkce Contractor Foreman

  • Zjednodušte řízení projektů pomocí funkcí, jako je plánování podle Ganttova diagramu, denní protokoly, pracovní příkazy a klientské portály.
  • Získejte přístup k komplexním finančním nástrojům, včetně odhadů, správy nabídek, faktur, objednávek a sledování nákladů v reálném čase.
  • Efektivně spravujte svůj tým pomocí časových karet s GPS, týmového chatu, správy vedoucích pracovníků, plánování směn a sledování incidentů.
  • Zefektivněte správu dokumentů pomocí funkcí, jako jsou RFI, předkládání dokumentů, editor dokumentů, kresby a značky PDF a knihovna předem připravených formulářů a kontrolních seznamů.

Omezení pro vedoucího stavby

  • Omezením programu Contractor Foreman je jeho neschopnost automaticky přenášet poznámky z potenciálních zákazníků do odhadu při jeho vytvoření.

Ceny pro vedoucího stavby

  • Základní verze: 49 $/měsíc
  • Standard: 79 $/měsíc
  • Plus: 125 $/měsíc
  • Pro: 166 $/měsíc
  • Neomezený: 249 $/měsíc

Hodnocení dodavatelů

  • G2: 4,5/5 (213 recenzí)
  • Capterra: 4,5/4 (628 recenzí)

7. Fieldwire

Zobrazení úkolů v aplikaci Fieldwire
prostřednictvím Fieldwire

Fieldwire je vynikající software pro řízení stavebních prací, který pomáhá týmům pracujícím na více než 1 000 000 projektech po celém světě udržet krok s postupem projektu. Fieldwire zefektivňuje úkoly, seznamy nedodělků a kontroly od malých projektů až po megaprojekty, čímž snižuje množství papírování a zvyšuje produktivitu.

Usnadňuje spolupráci v reálném čase a přidělování úkolů pro stavební projekty, čímž překlenuje propast mezi terénem a kanceláří.

Nejlepší funkce Fieldwire

  • Přiřazujte úkoly, spolupracujte s aktuálními výkresy a synchronizujte provoz v terénu i v kanceláři na všech zařízeních.
  • Zaznamenávejte podrobnosti o realizovaných projektech, abyste vytvořili spolehlivý záznam o dokončených pracích a omezili spory.
  • Usnadněte konverzace týkající se konkrétních úkolů pomocí push notifikací pro rychlejší rozhodování.
  • Sledujte a spravujte všechny úkoly projektu, zaznamenávejte problémy na staveništi a opatřujte plány multimediálními poznámkami.

Omezení Fieldwire

  • Uživatelé mohou potřebovat pomoc s velikostí textu při práci na velkých pozadích, jako je 30×42 nebo větší. Text se může jevit jako nepřiměřeně velký, zejména pokud se pro jednoduchost rozhodnete pro menší velikost textu #6.
  • Nahrávání obrázků může občas představovat problém, zejména při použití živých obrázků.

Ceny Fieldwire

  • Základní: Zdarma
  • Pro: 39 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 59 $/měsíc na uživatele
  • Business plus: 79 $/měsíc na uživatele

Hodnocení Fieldwire

  • G2: 4,5/5 (208 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (88 recenzí)

8. WorkflowMax

Podrobnosti o cenové nabídce projektu na WorkflowMax
prostřednictvím WorkflowMax

WorkflowMax je přední online nástroj pro řízení projektů ve stavebnictví. Tento nástroj pro řízení stavebních prací zahrnuje celý životní cyklus projektu na jedné platformě – od počáteční kalkulace a plánování až po podrobné sledování času, fakturaci a pokročilé reportování.

WorkflowMax je navržen tak, aby zefektivnil provoz, zvýšil viditelnost projektů a zlepšil ziskovost stavebních firem. Integrované funkce tohoto nástroje umožňují podnikům zajistit plynulou realizaci a správu projektů.

Nejlepší funkce WorkflowMax

  • Spravujte všechny zakázky, úkoly a zaměstnance z jednoho místa, abyste nikdy nezmeškali termín.
  • Sledujte a vykazujte každou minutu pomocí více než osmi různých metod zadávání času.
  • Udržujte software pro správu zakázek a účetnictví plně synchronizovaný v reálném čase díky integraci s Xero.
  • Snadno sledujte potenciální zákazníky, nabídky a prodejní prognózy díky komplexní správě potenciálních zákazníků.

Omezení WorkflowMax

  • Webová aplikace působí zastarale a postrádá moderní efektivitu.
  • Časově náročný proces kvůli nutnosti obnovovat stránku mezi zadáváním údajů, což brání rychlému zadávání dat.

Ceny WorkflowMax

  • Standard: 45 $/měsíc
  • Premium: 95 $/měsíc

Hodnocení WorkflowMax

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: 4,3/5 (120 recenzí)

9. Procore

Řízení stavebních projektů v Procore
prostřednictvím Procore

Platforma Procore pro řízení staveb zlepšuje kontrolu nad projekty, minimalizuje rizika a chrání zisky. Je navržena tak, aby projektoví manažeři a zúčastněné strany získali v reálném čase přehled o stavebních procesech.

Díky speciálně navrženým řešením pro vlastníky, hlavní dodavatele a subdodavatele usnadňuje Procore plynulou správu od výběrového řízení až po uzavření projektu. Je založen na sadě produktů, které propojují staveniště s kanceláří a zajišťují efektivitu a bezpečnost projektu.

Nejlepší funkce Procore

  • Propojte staveniště a kancelář a získejte přehled o projektu v reálném čase pomocí mobilních funkcí pro správu projektů.
  • Čiňte informovaná rozhodnutí díky řízení kvality a bezpečnosti založenému na datech v reálném čase.
  • Získejte přehled o finančním zdraví vašeho projektu v reálném čase díky finančnímu řízení.
  • Získejte přístup k více než 500 hladkým integracím, které vylepší funkčnost prostřednictvím Procore App Marketplace.

Omezení Procore

  • Nedostatek nativních propojení mezi nástroji, což vyžaduje ruční vytváření hypertextových odkazů pro integraci položek, jako jsou žádosti o informace, seznamy nedodělků a zápisy z jednání.

Ceny Procore

  • Ceny na míru

Hodnocení Procore

  • G2: 4,6/5 (2 475 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (2693 recenzí)

10. Yookkan

Yookkan Ganttův diagram
prostřednictvím Yookkan

Yookkan nabízí intuitivní online software pro řízení projektů, který zefektivňuje týmovou práci, strukturování úkolů, plánování a spolupráci. Umožňuje uživatelům ze stavebnictví spravovat více projektů současně a jasně vizualizovat úkoly pomocí Kanban tabulek a Ganttových diagramů.

Software se snadno integruje s oblíbenými kalendáři, takže vám umožní včasné upozornění a oznámení, a podporuje flexibilitu práce na dálku.

Nejlepší funkce Yookkan

  • Sledujte současně různé stavební projekty pomocí panelu pro více projektů.
  • Zefektivněte plánování pomocí sdílených automatizovaných Ganttových diagramů, které se synchronizují s vaším kalendářem.
  • Jasně delegujte úkoly přidělením akcí konkrétním členům týmu.
  • Zkraťte dobu schůzek a zvyšte efektivitu pomocí automatizovaných nástrojů pro schůzky.
  • Sledujte finance a rizika svých projektů v reálném čase a zajistěte si tak komplexní správu.

Omezení Yookkan

  • Typická omezení zahrnují hloubku integrace s externími nástroji nebo specifické potřeby přizpůsobení danému odvětví.

Ceny Yookkan

  • Zdarma
  • Pro: 27 $/měsíc
  • Enterprise: 55 $/měsíc
  • Na míru: Ceny na míru

Hodnocení Yookkan

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Budujte budoucnost a pozvedněte své stavební projekty s ClickUp

S vývojem stavebního průmyslu se stává nezbytným robustní software pro řízení pracovních postupů. Správný software může změnit váš přístup k řízení stavebních projektů, zvýšit efektivitu, zlepšit komunikaci a zlepšit výsledky projektů.

Po prozkoumání 10 nejlepších nástrojů pro správu pracovních postupů ve stavebnictví v roce 2024 by vaším dalším krokem mělo být vyhodnocení těchto řešení na základě vašich konkrétních potřeb. Zvažte nástroj, který nabízí komplexní sadu funkcí, flexibilitu a škálovatelnost.

Všestranné funkce pro správu projektů ClickUp představují vynikající výchozí bod. Prozkoumejte ClickUp blíže a zjistěte, jak vyhovuje požadavkům vašich projektů.

Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte optimalizovat řízení svých stavebních projektů ještě dnes.

