Bezplatné profesionální šablony nabídek účetních služeb, díky kterým získáte více klientů

Nabízíte špičkové účetní služby, ale uzavření smlouvy s novými klienty často závisí na jedné věci: jasné a profesionální nabídce.
Místo toho, abyste pokaždé začínali od nuly, použijte šablonu nabídky účetních služeb, abyste snadno představili své služby, nastínili jejich rozsah a stanovili platební podmínky. Tyto šablony vám pomohou ušetřit čas, zachovat konzistentnost a zanechat skvělý první dojem na potenciální klienty.
Prohlédněte si nejlepší šablony pro účetnictví, které vám usnadní práci.
💡 Tip pro profesionály: Klienti často oslovují více účetních najednou. Použití připravené šablony nabídky účetních služeb vám pomůže reagovat rychleji – zatímco ostatní ještě formátují záhlaví, vy už máte zakázku zajištěnou.
13 nejlepších šablon nabídek účetních služeb
Ruční vytváření nabídek pro více klientů zabere čas a zpomaluje váš pracovní postup. Právě v tom vám pomohou šablony nabídek účetních služeb, které vám poskytnou strukturu pro rychlé představení vašich účetních služeb.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je výkonná platforma pro produktivitu typu „vše v jednom“, která zefektivňuje řízení projektů, spolupráci a dokumentaci pro týmy jakékoli velikosti.
Díky přizpůsobitelným šablonám a robustní automatizaci pomáhá účetním firmám a účetním profesionálům spravovat úkoly, sledovat finanční data, spolupracovat s týmy a mít přehled o všech dodávkách pro klienty. Můžete také organizovat dokumenty, zefektivnit kontroly a dokonce automatizovat rutinní účetní úkoly, abyste ušetřili čas a rozšířili své operace.
💡Tip pro profesionály: ClickUp AI vám pomůže vytvářet nabídky účetních služeb rychleji tím, že generuje propracovaný obsah, shrnuje požadavky klientů a navrhuje hodnotové nabídky přizpůsobené každému klientovi. Může také automatizovat opakující se části, kontrolovat srozumitelnost a zajistit, aby vaše nabídky byly profesionální a bezchybné – takže se můžete soustředit na získávání dalších klientů.
Zde je ukázka výstupu ClickUp AI 👇
1. Šablona pro účetní firmu ClickUp
Šablona ClickUp Bookkeeping Firm Template je navržena tak, aby zefektivnila všechny aspekty vašeho účetního podnikání, od přijímání nových klientů až po měsíční bankovní rekonsiliaci. Tato šablona nabízí robustní rámec pro správu obchodních účtů klientů, sledování účetních úkolů a standardizaci pracovních postupů, čímž zajišťuje, že nic neunikne vaší pozornosti.
Na rozdíl od běžných tabulek tato šablona využívá výkonné funkce automatizace a spolupráce ClickUp, takže váš tým může zůstat organizovaný a pohotový. Snadno přiřazujte úkoly, nastavujte opakující se připomenutí a sledujte pokrok v reálném čase – to vše v jediném centralizovaném pracovním prostoru.
Co se vám na nich bude líbit:
- Snadno spravujte informace o klientech, termíny a požadavky na dokumenty na jednom místě.
- Automatizujte opakující se účetní úkoly, abyste ušetřili čas a snížili počet manuálních chyb.
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby odpovídaly jedinečným nabízeným službám a procesům vaší firmy.
- Spolupracujte se svým týmem přidělováním úkolů a sledováním stavu jejich plnění.
- Propojte podpůrné soubory, poznámky a komunikaci přímo s účtem každého klienta.
👉 Ideální pro: účetní firmy, poskytovatele účetních služeb a finanční poradce, kteří hledají škálovatelné řešení pro správu práce pro klienty, dodávání přesných finančních zpráv a budování úspěšného podnikání.
💡Tip pro profesionály: Využijte knihovnu šablon ClickUp Bookkeeping Templates k organizaci celého životního cyklu klienta – od nabídek a onboardingu po odsouhlasení a reporting – vše v jednom jednotném pracovním prostoru.
2. Šablona návrhu projektu ClickUp
Šablona návrhu projektu ClickUp poskytuje dynamický rámec pro nastínění, prezentaci a zdokonalení vašich nápadů – od počátečního konceptu až po konečné schválení. Tato šablona návrhu pokrývá všechny klíčové komponenty: cíle, rozsah projektu, výstupy, časový harmonogram a rozpočet. Pomáhá zajistit, aby vaše návrhy byly jasné, přesvědčivé a realizovatelné.
Na rozdíl od statických návrhů dokumentů tato šablona využívá interaktivní tabule a nástroje pro spolupráci ClickUp. Můžete vizuálně brainstormovat, shromažďovat zpětnou vazbu od potenciálních klientů a rychle iterovat – to vše bez nutnosti přepínat mezi platformami. Přiřazujte úkoly, připojujte podpůrné soubory a sledujte každou fázi celého návrhu na jednom místě.
Co se vám na nich bude líbit:
- Vizualizujte svůj projektový plán pomocí interaktivní tabule pro brainstorming a mapování nápadů.
- Přizpůsobte části šablony nabídky tak, aby vyhovovaly jakémukoli odvětví, účetním službám nebo typu klienta.
- Spolupracujte se zainteresovanými stranami přidáváním komentářů, schvalování a přidělováním úkolů.
- Propojte časové osy, rozpočty a implementační plány a získejte tak kompletní přehled.
- Sledujte stav nabídek, další kroky a aktualizace pomocí ClickUp Tasks.
👉 Ideální pro: Projektové manažery, konzultanty a odborníky v oblasti služeb, kteří potřebují flexibilní nástroj pro spolupráci při vytváření a správě profesionálních nabídek.
📊 Postřeh: Kombinace vašich pracovních postupů projektového účetnictví s touto šablonou nabídky pomáhá sladit očekávání, sledovat finanční data a posílit důvěru klientů od prvního dne. Zjistěte více o tom, jak organizovat projekty s finanční přehledností.
3. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Šablona obchodní nabídky ClickUp nabízí strukturovaný přístup k vytváření přesvědčivých obchodních nabídek a provede vás všemi důležitými částmi – od shrnutí až po cenové podrobnosti a platební podmínky. Zajistí, že vaše nabídky budou komplexní, přizpůsobené a v souladu s obchodními cíli vašeho klienta.
Díky integrovaným nástrojům pro spolupráci v ClickUp můžete shromažďovat zpětnou vazbu, přidělovat odpovědnosti a sledovat celý proces přípravy nabídky v reálném čase – bez nutnosti pracovat s více soubory nebo roztříštěnou komunikací.
Co se vám na nich bude líbit:
- Podrobné sekce pro cíle, řešení a hodnotovou nabídku.
- Přizpůsobitelné rozvržení, které se hodí pro jakoukoli nabídku služeb nebo odvětví.
- Spolupráce v reálném čase pro rychlejší interní kontroly a schvalování
- Připojte vizuální materiály, smlouvy a reference na podporu své šablony nabídky.
- Sledujte pokrok pomocí integrovaných funkcí pro sledování úkolů.
👉 Ideální pro: Podnikatele a prodejní týmy, kteří vytvářejí dobře zpracované nabídky, aby získali potenciální klienty a rychleji uzavřeli obchody.
💡Tip pro profesionály: Pokud spravujete více klientů, použijte ClickUp k vytvoření vlastních šablon nabídek pro různé úrovně služeb a odvětví.
4. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Šablona obchodní nabídky ClickUp vám pomůže prezentovat účetní služby, software nebo produkty potenciálním klientům strukturovaným a stylovým způsobem. Provede vás vším – od historie vaší společnosti po akceptované platební metody a podmínky – takže můžete vytvořit opakovatelný a škálovatelný proces nabídky.
Spolupracovní prostor ClickUp umožňuje vašemu týmu komentovat jednotlivé sekce, propojovat finanční výkazy a spravovat následné kroky s klienty, a to vše na jednom místě.
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru se 6 lidmi, aby mohl vykonávat svou práci. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed. Je to opravdu náročné – neustálé sledování, zmatek s verzemi a nedostatečná přehlednost snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager řeší tento problém tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
Co se vám na nich bude líbit:
- Předem připravené sekce pro rozpis služeb, cenovou strukturu a smlouvy.
- Snadné přizpůsobení pro různé účetní služby nebo potřeby klientů.
- Nástroje pro týmovou spolupráci, které slouží ke shromažďování zpětné vazby a finalizaci návrhů
- Přiložte reference klientů, podpůrné dokumenty a referenční materiály.
- Přiřazujte následné úkoly a sledujte časové harmonogramy pomocí integrovaných úkolů.
👉 Ideální pro: Agentury a obchodní profesionály, kteří vytvářejí více nabídek napříč odvětvími a chtějí se rozšiřovat, aniž by obětovali kvalitu.
📁 Věděli jste? Správné nástroje vám pomohou odeslat profesionální nabídky v kratším čase – ClickUp se hladce integruje s dokumenty, dashboardy a složkami klientů.
5. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Šablona návrhu rozpočtu ClickUp usnadňuje prezentaci finančních potřeb pro jakýkoli účetní projekt. Ať už předkládáte interní rozpočet, prezentujete návrh klientovi nebo navrhujete výdaje pro nové oddělení, tato šablona vás provede klíčovými položkami, jako jsou cíle, odůvodnění a časové harmonogramy.
Spolupracovní nástroje ClickUp vám umožňují přiřadit recenzenty, připojit dokumenty a sledovat úpravy, takže sestavování rozpočtu se stává týmovou prací, nikoli překážkou.
Co se vám na nich bude líbit:
- Přehledné sekce pro finanční cíle, kategorie výdajů a odůvodnění
- Šablony, které se přizpůsobí službám vaší účetní firmy a typům klientů.
- Úpravy a schvalování v reálném čase s přiřazováním úkolů
- Nahrajte tabulky, nabídky dodavatelů a vizuální grafy.
- Sledujte změny a schválení v rámci stejného pracovního prostoru.
👉 Ideální pro: finanční vedoucí, finanční poradce a vedoucí týmů, kteří navrhují rozpočty pro komplexní projekty nebo projekty zaměřené na klienty.
💡Tip pro profesionály: Chcete zjednodušit kontrolu rozpočtu? Použijte ClickUp ke správě všeho od výkazů výdajů až po konečná schválení ve sdíleném prostoru. 💸
6. Šablona žádosti o nabídku (RFP) ClickUp
Šablona ClickUp Request For Proposal Template je vaší zkratkou k hladkému a transparentnímu procesu RFP. Ať už outsourcujete účetní práce, přijímáte nového dodavatele nebo žádáte o nabídky softwaru, tento software pro návrhy vás provede každým krokem – od rozsahu po kontrolu podání.
Standardizujte záznamy, centralizujte komunikaci a omezte zbytečné dohadování díky přizpůsobitelným šablonám ClickUp.
Co se vám na nich bude líbit:
- Sekce pro hodnotící kritéria, časové harmonogramy a cíle RFP
- Přizpůsobte je podle odvětví, procesu nebo typu nabídky účetních služeb.
- Přiřaďte interní recenzenty a sledujte pokrok pomocí zobrazení úkolů.
- Ukládejte a prohlížejte si bankovní výpisy, podání a zpětnou vazbu na jednom místě.
- Udržujte proces RFP v chodu díky integrovaným oznámením a termínům splatnosti.
👉 Ideální pro: Nákupní týmy a vedoucí projektů, kteří řídí výběr dodavatelů s přesností a rychlostí.
📊 Insight: Dobře zpracované žádosti o nabídky zvyšují důvěru dodavatelů a přinášejí lepší výsledky. Ušetřete čas a zachovejte konzistenci díky centralizovaným šablonám hlavní účetní knihy ClickUp pro finanční dokumentaci.
7. Šablona pro správu smluv ClickUp
Spravujete smlouvy napříč několika týmy? Šablona ClickUp pro správu smluv zjednodušuje celý životní cyklus – od návrhu a kontroly až po obnovení. Pomáhá vám zaznamenávat důležité termíny, sledovat povinnosti a zajistit, aby každá smlouva zůstala v souladu s předpisy.
Pomocí ClickUp můžete přidělovat úkoly, propojovat dokumenty a už nikdy nezmeškáte termín obnovení. 📅
Co se vám na nich bude líbit:
- Přehledné sekce pro smluvní podmínky, klíčové kontakty a stav
- Nastavte si připomenutí pro uplynutí platnosti a obnovení smluv o poskytování služeb.
- Přiřazujte úkoly k revizi, právním kontrolám a následným krokům u klientů.
- Připojte kompletní smlouvy, dodatky a podmínky softwaru třetích stran.
- Sledujte rizika a stav pomocí dashboardů a filtrů.
👉 Ideální pro: Správce smluv, právní týmy a vedoucí provozních oddělení, kteří se zabývají smlouvami napříč odděleními, nebo klienty z oblasti účetnictví.
💡 Tip pro profesionály: Sledujte data obnovení, schválení a revize na jednom místě – ClickUp vám poskytuje úplný přehled o vašich pracovních vztazích a povinnostech.
8. Šablona cenového návrhu účetních služeb ClickUp
Šablona cenového nabídky ClickUp Bookkeeping je navržena tak, aby pomohla profesionálům jasně prezentovat jejich služby a cenové úrovně. Ať už účtujete hodinovou sazbu nebo nabízíte paušální balíčky, tato šablona vám umožní sebevědomě komunikovat vaši hodnotu. S ClickUp můžete přizpůsobovat sekce, spolupracovat s členy týmu a uchovávat všechny cenové podrobnosti na jednom místě.
Co se vám na nich bude líbit:
- Sekce pro úrovně služeb, popisy a ceníky
- Přizpůsobte balíčky podle typu klienta nebo velikosti projektu.
- Pověřte členy týmu, aby pravidelně kontrolovali nebo aktualizovali ceny.
- Propojte nabídky, smlouvy a podpůrné dokumenty pro kontext.
- Sledujte diskuse a revize pomocí integrované správy úkolů.
👉 Ideální pro: Účetní a malé firmy, které nabízejí doplňkové služby a chtějí transparentně sdělit ceny novým klientům.
💡 Tip pro profesionály: Spojte to se šablonami rozvah ClickUp, abyste klientům ukázali, jak vaše ceny odpovídají jejich celkové finanční situaci. 💼
9. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Šablona ClickUp Simple Budget pomáhá jednotlivcům a malým týmům sledovat příjmy, výdaje a cíle v oblasti úspor bez zbytečné složitosti. Je ideální pro freelancery nebo malé firmy a nabízí přehledné rozvržení a funkce pro spolupráci při sdíleném rozpočtování.
Co se vám na nich bude líbit:
- Přehledné sekce pro příjmy, výdaje a úspory
- Přizpůsobte kategorie tak, aby odrážely vaše skutečné výdaje.
- Sdílejte přístup s klienty nebo spolupracovníky pro větší transparentnost.
- K jednotlivým položkám můžete připojit účtenky, faktury nebo bankovní výpisy.
- Pomocí připomínek a stavů budete mít přehled o termínech splatnosti.
👉 Ideální pro: Freelancery a majitele malých podniků, kteří hledají jasný a kolaborativní způsob, jak sledovat rozpočty a sladit finanční cíle.
🧾 Věděli jste? Pomocí nastavení úkolů v ClickUp můžete automatizovat připomenutí opakujících se položek, jako jsou předplatné nebo mzdy, což je skvělé pro udržení konzistentního toku finančního řízení.
10. Šablona rozvahy ClickUp
Šablona rozvahy ClickUp vám poskytuje strukturovaný přehled vašich finančních výkazů – od aktiv a pasiv až po vlastní kapitál. Tato šablona je navržena s ohledem na flexibilitu a umožňuje vám přizpůsobit pole, automatizovat zadávání údajů a mít vše po ruce.
Co se vám na nich bude líbit:
- Předem připravené sekce pro aktiva, pasiva a vlastní kapitál
- Vlastní pole přizpůsobená vašim účetním úkolům
- Spolupracujte s finančními týmy na aktualizacích a revizích.
- Připojte tabulky a příklady hlavní účetní knihy pro snadný přístup.
- Zobrazte finanční zdraví pomocí grafů a přehledů.
👉 Ideální pro: Účetní a podnikatele, kteří hledají flexibilní a přesný způsob prezentace a aktualizace přesných finančních zpráv.
📊 Tip: Použijte je společně s ClickUp Dashboards a sdílejte zprávy v reálném čase se zainteresovanými stranami – bez nutnosti používat externí nástroje.
11. Šablona pro správu financí ClickUp
Šablona ClickUp Finance Management je komplexní systém pro sledování výdajů, rozpočtů, faktur a fakturace klientům. Namísto roztříštěných nástrojů můžete pro vše, co souvisí s financemi, používat jedno centralizované centrum.
Co se vám na nich bude líbit:
- Spravujte finanční informace, jako jsou výdaje, prognózy a fakturace.
- Přizpůsobte pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašim interním finančním procesům.
- Automatizujte opakující se úkoly související s fakturací nebo mzdami.
- Spolupracujte se svým týmem na správě recenzí a schvalování.
- Pomocí dashboardů sledujte trendy a identifikujte mezery v cash flow.
👉 Ideální pro: Týmy, které spravují rozpočty klientů, platby dodavatelům a každodenní finanční data na jednom místě.
💡 Úspěšný příběh: Zjistěte, jak marketingový tým společnosti Finastra konsolidoval a rozšířil všechny aktivity GTM napříč obchodními jednotkami a regiony, aby zvýšil efektivitu a účinnost pomocí ClickUp.
12. Šablona ClickUp pro souhrn finančních účtů
Šablona ClickUp Summary of Financial Accounts Template vám pomůže sledovat zůstatky, transakce a historii účtů napříč klienty nebo odděleními. Je ideální pro přehled o vaší kompletní finanční situaci na první pohled.
Co se vám na nich bude líbit:
- Centrální seznam účtů se zůstatky a historií
- Přizpůsobte je podle typu účtu, vlastníka nebo frekvence podávání zpráv.
- Nahrajte bankovní výpisy, účtenky nebo daňové doklady.
- Sdílejte souhrny s interními zainteresovanými stranami nebo klienty.
- Sledujte změny pomocí filtrů a dashboardů.
👉 Ideální pro: Finanční týmy a účetní, kteří potřebují centralizovaný přehled všech finančních účtů v reálném čase.
🔎 Věděli jste? Účty můžete seskupit podle klientů, regionů nebo balíčků služeb, abyste mohli rychle zkontrolovat výkonnost celé své účetní firmy.
13. Šablona zprávy o finanční analýze ClickUp
Šablona finančních analýz ClickUp vás provede tvorbou přehledných zpráv, které pomohou klientům činit lepší rozhodnutí. Od finančních výkazů po poměry a prognózy – zprávy můžete přizpůsobit jakémukoli podnikání nebo scénáři.
Co se vám na nich bude líbit:
- Předformátované sekce pro příjmy, trendy a doporučení.
- Přidejte vlastní pole pro sladění účtů specifické pro daného klienta.
- Do každé sekce můžete nahrát tabulky, grafy a modely.
- Spolupracujte s klienty nebo interními týmy během analýzy.
- Sledujte termíny, revize a zpětnou vazbu v reálném čase.
👉 Ideální pro: Účetní, analytiky a vedoucí pracovníky, kteří hledají robustní řešení pro spolupráci v oblasti finanční analýzy a reportingu.
📈 Insight: Spojte své zprávy s marketingovými nástroji ClickUp a předpovídejte marketingovou návratnost investic, rozpočty týmů a další.
Co jsou šablony nabídek účetních služeb?
Šablona nabídky účetních služeb je přizpůsobitelný dokument, který používají účetní firmy, účetní a finanční poradci k popisu svých služeb, cen a rozsahu práce. Tyto šablony obvykle obsahují sekce pro průvodní dopis, nabízené služby (například účetnictví, bankovní rekonciliace nebo finanční výkaznictví ) a platební podmínky.
Použití bezplatné šablony nabídky účetních služeb pomáhá profesionálům zasílat konzistentní, dobře strukturované nabídky více klientům, aniž by je museli pokaždé přepisovat. Ať už nabízíte účetní služby, přípravu daňových přiznání nebo zpracování mezd, díky spolehlivé šabloně se můžete soustředit na poskytování hodnotných služeb namísto formátování dokumentů.
⭐️ Zajímavost: Slovo „bookkeeping“ (účetnictví) je jedním z mála anglických slov, které obsahuje tři po sobě jdoucí dvojité písmena – oo, kk, ee. To sedí, že? Čisté, vyvážené a zaměřené na udržení pořádku – stejně jako solidní návrh účetních služeb.
Co dělá šablonu nabídky účetních služeb dobrou?
Nejlepší šablony jsou přehledné, přizpůsobitelné a vytvořené tak, aby vám pomohly uzavřít obchody rychleji. Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru profesionální šablony nabídky účetních služeb:
- Snadno upravitelná struktura s přehledným formátováním
- Sekce pro průvodní dopis, nabízené služby a platební podmínky.
- Transparentní cenová struktura a akceptované platební metody
- Prostor pro nastínění hodnotové nabídky a doplňkových služeb
- Oblasti, které je třeba zahrnout: relevantní certifikace a cíle specifické pro klienta.
- Flexibilita při přidávání výstupů, jako jsou finanční zprávy nebo bankovní rekonsolidace
- Vyleštěný design, který odráží vaši profesionalitu
📚 Přečtěte si také: Chcete automatizovat opakující se úkoly, jako je zadávání dat nebo třídění faktur? Naučte se, jak využívat umělou inteligenci v účetnictví, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb, a mohli se tak soustředit na práci s klienty, která má vysokou hodnotu.
Vneste do svých nabídek jasnost, konzistentnost a rychlost
Ať už jste samostatný účetní, součástí rostoucí firmy nebo finanční konzultant, který se věnuje několika klientům, vytváření nabídek by vás nemělo zpomalovat. Díky šablonám ClickUp připraveným k okamžitému použití a výkonným funkcím, jako je automatizace, sdílení dokumentů, správa úkolů a spolupráce v reálném čase, můžete odesílat profesionální nabídky účetních služeb rychleji a s větší jistotou.
Od vymezení rozsahu služeb po sledování schválení a propojení finančních údajů na jednom místě – ClickUp vám poskytuje flexibilitu pro přesné řízení každého kroku v rámci spolupráce s klientem.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp, abyste mohli prozkoumat šablony, zefektivnit své pracovní postupy a posunout své účetnictví na vyšší úroveň. ✅