Bezplatné šablony mřížky s 9 políčky pro plánování nástupnictví

Co se stane, pokud váš nejlepší manažer zítra bez varování odejde a nebude mít náhradu? Pokud se vám právě sevřel žaludek, je čas začít vážně uvažovat o budování leadership pipeline. Potřebujete lidi, kteří jsou připraveni zasáhnout, když na to přijde, aniž by narušili kontinuitu podnikání.
Plánování nástupnictví a interní mobilita nejsou jen položky na seznamu úkolů personálního oddělení – jsou vaší výhodou při udržení a rozvoji špičkových talentů.
👀 Věděli jste, že: Ve skutečnosti 28 % zaměstnanců uvádí, že by odešli do společnosti, která více investuje do jejich růstu. Proč se tedy nezaměřit na rozvoj talentů, které již máte, aby vedli vaši společnost do budoucnosti?
Nevíte, kde začít? Mřížka 9 polí je chytrým prvním krokem. Pomůže vám posoudit výkonnost zaměstnanců a jejich budoucí potenciál na jednom místě. Rychle tak zjistíte, kteří zaměstnanci podávají vysoký výkon a kteří budoucí lídři stojí za to, abyste do nich investovali.
Šablony také jasně ukazují, jak poskytovat zpětnou vazbu, školení a příležitosti k rozvoji. Taková podpora pomáhá lidem růst a, co je ještě důležitější, zůstat ve firmě.
Co jsou šablony mřížky s 9 políčky?
Šablony mřížky s devíti poli jsou vizuální rámce, které manažerům pomáhají hodnotit výkonnost a potenciál zaměstnanců pomocí jednoduché matice 3×3. Tyto šablony pro hodnocení výkonnosti poskytují týmům jasnější obraz o vlivu a budoucím růstovém potenciálu každého jednotlivce.
Představte si mřížku 9 polí jako mapu talentů, která překlenuje propast mezi rozvojem talentů, procesem řízení výkonu a plánováním nástupnictví. Získáte tak celkový přehled o celé své pracovní síle. Usnadní vám to identifikovat zaměstnance s vysokým výkonem, stabilní přispěvatele a ty, kteří potřebují správný impuls k rozvoji.
Takto vypadá jedna z nich:
🤔 Cítíte se přetížení? Pojďme si rozebrat jednotlivé součásti šablony mřížky s 9 políčky:
Svislá osa pro výkon (nízký až vysoký)
To ukazuje, jak dobře si daná osoba vede ve své současné pozici.
- Nízký výkon znamená, že nesplňují očekávání.
- Průměrný výkon znamená, že zaměstnanci plní cíle, ale mají prostor pro zlepšení.
- Vysoký výkon znamená, že nejen splňují očekávání, ale neustále je překračují.
Horizontální osa pro potenciál (nízký až vysoký)
Tímto způsobem změřte jejich budoucí růstový potenciál.
- Nízký potenciál naznačuje omezenou schopnost převzít větší odpovědnost.
- Střední potenciál znamená, že se mohou rozvíjet s patřičnou podporou a rozvojem.
- Vysoký potenciál naznačuje, že jsou připraveni na významnější role nebo vedoucí pozice.
Nyní se podívejme, co jednotlivé devět políček znamenají:
- Nízký výkon / nízký potenciál: Nesplňuje očekávání a vyžaduje přehodnocení vhodnosti pro danou pozici.
- Nízký výkon / střední potenciál: Podává podprůměrné výkony, ale při podpoře nebo v lépe přizpůsobené roli vykazuje růstový potenciál.
- Nízký výkon / vysoký potenciál: V současné době nedosahuje očekávaných výsledků, ale při správném vedení vykazuje silný potenciál pro vedení.
- Střední výkonnost / nízký potenciál: Splňuje základní očekávání, ale nemá potenciál k růstu nad rámec současné role.
- Střední výkonnost / střední potenciál: Podává stabilní výkony a při správné podpoře vykazuje určitý rozvojový potenciál.
- Střední výkonnost / vysoký potenciál: Dosahuje konzistentních výsledků a mohl by se ujmout větších výzev s cíleným rozvojem.
- Vysoký výkon / nízký potenciál: Vyniká ve své současné pozici, ale nemusí být vhodný pro vyšší nebo komplexní odpovědnosti.
- Vysoký výkon / střední potenciál: Podává silné výkony a mohl by se dále rozvíjet díky cílenému školení nebo novým příležitostem.
- Vysoký výkon / vysoký potenciál: Vyniká jako špičkový pracovník, připravený na vedoucí nebo strategické role s velkým dopadem.
👀 Věděli jste, že: Pouze 6 % zaměstnanců se domnívá, že jejich organizace vyniká v oblasti interní mobility talentů, zatímco 16 % hodnotí její úsilí jako nedostatečné.
Co dělá šablonu mřížky 9 polí dobrým nástrojem?
Zpráva společnosti Deloitte zjistila, že 86 % vedoucích pracovníků považuje plánování za naléhavou a zásadní prioritu, ale pouze 14 % z nich se domnívá, že ho provádí dobře. Šablony mřížky s devíti políčky vám mohou pomoci tuto mezeru překlenout. Musíte však zvážit, zda obsahují všechny potřebné komponenty.
Zde je několik základních prvků, díky nimž je šablona mřížky 9 boxů efektivní:
- Názvy políček: Jasné nadpisy jako „Vysoce výkonný zaměstnanec“ nebo „Budoucí vedoucí pracovník“, díky kterým je každá kategorie na první pohled srozumitelná.
- Popisy definovaných políček: Stručné vysvětlení každé části mřížky pro zajištění konzistentního hodnocení zaměstnanců.
- Jasná kritéria a postup: Konkrétní definice nízké, střední a vysoké výkonnosti nebo potenciálu pro hladší a objektivnější hodnocení.
- Sekce s informacemi o zaměstnancích: Prostor pro zaznamenání jména, role, oddělení a data přezkumu pro přehledné a sledovatelné záznamy.
- Poznámky a pole pro komentáře: Určené oblasti pro přidávání komentářů a přiřazování kontrolních akcí příslušným zúčastněným stranám pro společné plánování.
- Doporučení pro rozvoj: Návrhy na rozvíjení dovedností spojené se školením, povýšením a softwarem pro hodnocení výkonu – ideálně s číselným bodováním pro zajištění konzistence.
- Barevné kódování: Vizuální signály (např. červená, žlutá, zelená) pro zvýraznění vzorců, doplněné legendou vysvětlující jednotlivé značky a skóre.
- Filtry podle týmu nebo oddělení: Přizpůsobitelné filtry podle týmu, role nebo umístění pro snazší analýzu napříč segmenty společnosti.
- Dynamické úkoly: Přiřazování úkolů s možností sledování, kdo je za ně zodpovědný a kdy jsou akce dokončeny, což zajišťuje odpovědnost.
- Integrace: Synchronizace s nástroji pro sledování cílů a řízení projektů za účelem centralizace dat a zefektivnění plánování nástupnictví.
Přehled bezplatných šablon mřížky s 9 políčky
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona dokumentu pro hodnocení výkonu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Personalisté, manažeři a vedoucí týmů hodnotící individuální výkonnost zaměstnanců
|Hodnocení dovedností a růstu, sebehodnocení/hodnocení kolegy, sledování cílů/úkolů, plánování zlepšování výkonu
|ClickUp Komplexní šablona pro hodnocení výkonu
|Získejte bezplatnou šablonu
|HR týmy, manažeři a zaměstnanci pro plánování kariéry a strukturované hodnocení
|Sebehodnocení, společná zpětná vazba, ukazatele pokroku, plánování kariéry
|Šablona čtvrtletního hodnocení výkonu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Hodnocení krátkodobých cílů a úspěchů
|Sledování cílů/OKR, souhrny výkonnosti, hodnocení měkkých dovedností, hodnotící stupnice
|Šablona formuláře pro hodnocení zaměstnanců ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Denní/týdenní hodnocení zaměstnanců
|Sledování úkolů/milníků, hodnocení hvězdičkami, ocenění/milníky, pokyny pro plán zlepšování
|Šablona týdenní zprávy zaměstnance ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podporujte sebehodnocení a řešte týdenní výzvy
|Týdenní sledování aktivit, sebehodnocení, podpora plánu zlepšování, strategie udržení zaměstnanců
|Šablona zprávy o výkonu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vizualizace výkonnosti v rámci projektů a potenciálu vedení
|Sledování KPI v reálném čase, vizuální grafy, analýza trendů, sledování příspěvků
|Šablona plánu ClickUp na 30–60–90 dní
|Získejte bezplatnou šablonu
|Hodnocení potenciálu vedení a plánování nástupnictví
|Sledování cílů/milníků, kalendářový náhled, strukturované hodnocení, identifikace potřeb školení
|Šablona akčního plánu pro zaměstnance ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Řešení problémů s výkonností pomocí praktických plánů
|Hlášení incidentů, sledování zlepšení, digitální podpisy, nápravná opatření
|Šablona pro plánování nástupnictví ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Podrobný popis přechodu vedení a řízení talentů
|Mapování rolí, vytváření hierarchie, sledování dovedností/schopností, monitorování výkonu
|Šablona pro plánování nástupnictví ve společnosti ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Plánování a automatizace úkolů souvisejících s nástupnictvím
|Automatizace úkolů, poskytování zpětné vazby, podrobný plán, správa zdrojů
|Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Cílené školení pro budoucí vedoucí pracovníky
|Personalizované plány růstu, společná zpětná vazba, sledování školení/zdrojů
|Šablona pro analýzu nedostatků v dovednostech ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Identifikace a překlenutí mezer ve vedoucích dovednostech
|Přizpůsobitelná pole dovedností, bodování cílů, vizualizace na dashboardu, možnosti zvyšování kvalifikace
|Šablona mřížky s 9 políčky od Whatfix
|Stáhnout tuto šablonu
|Plánování nástupnictví a řízení talentů
|Přizpůsobitelná pole, jasné definice mřížky, identifikace potřeb školení
|Šablona mřížky 9 polí od Miro
|Stáhnout tuto šablonu
|Start-upy a týmy, které s plánováním nástupnictví začínají
|Upravitelná pole, barevné kódování, jasná kritéria os
|Šablona pro hodnocení talentů v mřížce 9 polí od TestGorilla
|Stáhnout tuto šablonu
|Vizuální mapování příspěvků zaměstnanců
|Připravené k použití v Excelu, přizpůsobitelné, sledování účasti na projektech
|Šablona pro hodnocení talentů v 9 polích ve formátu PDF od společnosti Primalogik
|Stáhnout tuto šablonu
|Referenční materiál pro vytváření přizpůsobitelných mřížek s 9 políčky
|Formát PDF, přehledné rozložení mřížky, identifikace nedostatků v dovednostech
16 bezplatných šablon mřížky s 9 políčky
Můžete si vytvořit mřížku 9 polí od základu – sami zmapovat osy, bodovací systémy a definice rolí. Nebo můžete nastavení přeskočit a použít bezplatné šablony ClickUp.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám nabízí vše na jednom místě: vytvářejte profily talentů, stanovujte kontrolní body růstu, přidělujte zpětnou vazbu a sledujte plány nástupnictví napříč týmy.
S ClickUpem můžete vytvářet profily talentů, kontrolní seznamy a sledovat budoucí vedoucí pracovníky. Navíc vám jeho hodnotící nástroje umožňují přiřazovat rozvojové plány, nastavovat kontrolní body růstu a mnoho dalšího – vše na jednom místě pro plynulé řízení výkonu zaměstnanců a plánování nástupnictví.
Naše týmy použily formuláře a šablony ke standardizaci některých pracovních postupů. Využili jsme také vestavěnou automatizaci k usnadnění některých pracovních postupů, zejména tam, kde vlastní pole shromažďují informace, které mohou pomoci určit, komu by měla být úkol přidělen. Nakonec jsme také využili integraci e-mailů a funkce API k automatickému generování úkolů, když některé platformy upozorňují na možné problémy s výkonem nebo je zobrazují.
1. Šablona dokumentu pro hodnocení výkonu ClickUp
Nemůžete identifikovat talenty nové generace, aniž byste nejprve pochopili, jak váš tým funguje dnes. Šablona dokumentu pro hodnocení výkonu ClickUp vám pomůže najít ty nejvýkonnější zaměstnance z talentové základny a připravit je na převzetí štafety pomocí praktické zpětné vazby.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Posuďte dovednosti, trajektorii růstu a aktuální vhodnost role.
- Shromažďujte sebehodnocení a hodnocení kolegů, abyste získali vyvážené informace.
- Stanovte jasné cíle a úkoly v konkrétním časovém rámci, abyste zefektivnili řízení výkonu a mapování talentů.
- Zdůrazněte úspěchy a pozvedněte morálku
- Vytvořte plán zlepšení výkonu pomocí integrovaných funkcí softwaru pro řízení výkonu a poskytněte včasnou podporu.
🔑 Ideální pro: HR profesionály, manažery a vedoucí týmů k hodnocení individuálního výkonu zaměstnanců.
2. Komplexní šablona pro hodnocení výkonu ClickUp
Pomozte svým zaměstnancům zamyslet se, růst a uvědomit si svůj vliv jako nástupci pomocí šablony ClickUp Performance Review Template. Členové týmu ji mohou použít k provádění sebehodnocení a manažeři mohou poskytovat strukturovanou zpětnou vazbu, aby naplánovali možnosti kariérního růstu pro každého zaměstnance.
Tato šablona kariérního plánu vám pomůže:
- Posilte zaměstnance pomocí sebehodnocení a stanovte cíle pro hodnocení výkonu.
- Sledujte jejich růst pomocí ukazatelů pokroku pro hodnocení výkonu.
- Pořádejte společné rozhovory o kariéře, abyste naplánovali budoucnost zaměstnanců ve společnosti.
- Přiřaďte úkoly související s hodnocením výkonu zaměstnanců manažerům a zainteresovaným stranám.
🔑 Ideální pro: HR týmy, manažery a zaměstnance k hodnocení výkonu, podpoře kariérního plánování a vedení strukturovaných rozhovorů o budoucím růstu.
3. Šablona čtvrtletního hodnocení výkonu ClickUp
👀 Věděli jste, že: 63 % lidí opouští své zaměstnání kvůli nedostatečné nebo nekvalitní zpětné vazbě? Bez strukturované a pravidelné zpětné vazby riskujete ztrátu slibných zaměstnanců a zmaření celého plánu nástupnictví.
Udělejte ze zpětné vazby rutinu pomocí šablony ClickUp pro čtvrtletní hodnocení výkonu.
Můžete je použít k:
- Kategorizujte a přidávejte atributy pro sledování cílů, OKR a dalších KPI.
- Nabídněte souhrny aktuálního výkonu, dosažených cílů, zlepšení a pracovní etiky.
- Identifikujte oblasti, ve kterých je třeba zlepšit měkké dovednosti, jako je řešení problémů a komunikace.
- Zvýrazněte jejich úspěchy a poskytněte konstruktivní kritiku za dané čtvrtletí.
- Ohodnoťte příspěvky na stupnici výborný, dobrý, průměrný a špatný a vytvořte žebříček výkonnosti zaměstnanců.
🔑 Ideální pro: Hodnocení souladu zaměstnanců s krátkodobými cíli, uznávání úspěchů a stanovování cílů SMART každý čtvrtletí.
4. Šablona formuláře pro hodnocení zaměstnanců ClickUp
Pravidelné hodnocení ukazuje, kteří zaměstnanci trvale splňují nebo překračují očekávání. Tito lidé mají největší šanci úspěšně zastávat významnější role ve vaší společnosti.
S šablonou hodnotícího formuláře ClickUp můžete snadno sledovat výkonnost a milníky, včas odhalit nejlepší talenty a s jistotou plánovat nástupnictví.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte, kolik hodin zaměstnanec odpracoval.
- Vyhodnoťte, kolik úkolů splnili, abyste změřili výkonnost a efektivitu týmu.
- Sledujte tempo, jakým dosahují milníků, abyste pochopili jejich potenciál a růst.
- Zvýrazněte ocenění a milníky, kterých dosáhli, a ohodnoťte dovednosti zaměstnanců hvězdičkami.
- Vytvořte si plán zlepšení výkonu
- Zajistěte, aby hodnocení byla založena na konzistentních a objektivních kritériích.
🔑 Ideální pro: Denní a týdenní hodnocení výkonu a milníků zaměstnanců.
🧠 Zajímavost: Jack Welch, legendární generální ředitel společnosti GE, vytvořil vzorec „4E a P“ – energie, energizovat, výhoda, provádět a vášeň –, který později inspiroval rámec mřížky s 9 políčky.
5. Šablona týdenní zprávy zaměstnance ClickUp
Šablona týdenní zprávy zaměstnance ClickUp není sama o sobě mřížkou s 9 políčky, ale je to výkonný doplněk, který pomáhá zaměstnancům vyhodnotit jejich pokrok a včas odhalit překážky.
Vašim týmům také poskytuje platformu, kde mohou vyjádřit své výzvy a problémy pro daný týden. Tímto způsobem můžete rychle řešit problémy, zlepšit spokojenost na pracovišti a udržet si své nejlepší zaměstnance.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte týdenní aktivity, strávený čas a příspěvky zaměstnanců – vše na jednom místě.
- Odhalte a vyřešte opakující se problémy na pracovišti, včetně strategií pro udržení zaměstnanců, abyste zlepšili jejich zkušenosti a podpořili úspěch.
- Podporujte sebehodnocení pomocí vestavěné hodnotící stupnice.
- Pomozte zaměstnancům vytvořit jejich plán zlepšování a v případě potřeby jim nabídněte podporu.
🔑 Ideální pro: Podporu samostatnosti nástupců a rychlé řešení běžných problémů, kterým čelí.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času. Většina nástrojů pro řízení pracovních postupů však zatím nenabízí robustní integrované funkce pro řízení času nebo stanovení priorit, což může bránit efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času ClickUp založené na umělé inteligenci vám pomohou proměnit tyto odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokonce vám mohou navrhnout optimální časové okno pro dané úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu způsobu práce!
6. Šablona zprávy o výkonu ClickUp
Řízení výkonu se může rychle zkomplikovat, zejména při rozšiřování týmu a plánování nástupnictví. Kdo má na starosti co? Zlepšují se v průběhu času? S tolika proměnnými vám šablona ClickUp Performance Report Template poskytne jasnější přehled. Spojuje vše dohromady pomocí chytrých, snadno čitelných vizuálů, které vám pomohou udržet přehled o růstu zaměstnanců a postupu projektů.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Sledujte pokrok a klíčové ukazatele výkonnosti v reálném čase.
- Změřte překročení nákladů během programu/projektu/milníku.
- Kvantifikujte strávený čas, pokrok a rozpočet pomocí vizuálních prvků a grafů.
- Analyzujte trendy ve výkonu zaměstnanců, abyste identifikovali ty nejlepší a jejich potenciál pro vedení.
🔑 Ideální pro: Vizualizaci výkonnosti a přínosu v rámci projektů za účelem pochopení potenciálu zaměstnance v oblasti vedení.
7. Šablona plánu ClickUp na 30, 60 a 90 dní
Vytvořte kontrolní body pro hodnocení výkonu zaměstnanců pomocí šablony plánu ClickUp 30-60-90 dní. Tato mřížka s 9 políčky vám pomůže vyhodnotit zaměstnance, které zvažujete pro významnější odpovědnosti, a vybrat z nich ty nejlepší.
Navíc vám to pomůže měřit výkonnost a pokrok. Identifikujte potřeby v oblasti školení a každých třicet dní jim nabízejte podporu, abyste je připravili na klíčové role.
Tato šablona vám umožní:
- Stanovte jednotlivým zaměstnancům individuální cíle a úkoly a sledujte jejich pokrok.
- Zhodnoťte, jak se zaměstnanci, kteří byli nedávno povýšeni, zabydlují ve svých nových rolích.
- Sledujte milníky v kalendářovém zobrazení
- Najděte nejlepší lidi pro vedoucí pozice prostřednictvím pravidelného hodnocení výkonu.
- Využijte strukturovaný hodnotící proces k posouzení potenciálu nových zaměstnanců v oblasti vedení lidí.
🔑 Ideální pro: Hledání nejlepších zaměstnanců pro vedoucí pozice.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu dovedností (recenze a ceny)
8. Šablona akčního plánu pro zaměstnance ClickUp
Chcete, aby vaši zaměstnanci v budoucnu prosperovali v vedoucích pozicích? Připravte je na úspěch v organizaci pomocí šablony akčního plánu pro zaměstnance ClickUp. Poskytne jim jasný a praktický plán, jak si vybudovat dovednosti, myšlení a zkušenosti, které budou potřebovat, aby se s důvěrou stali vedoucími pracovníky. Řízení talentů nikdy nebylo snazší.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Podávejte hlášení o incidentech, abyste zajistili odpovědnost jak zaměstnanců, tak jejich nadřízených.
- Seznamte své zjištění a podpořte je daty.
- Vytvořte akční plán pro zlepšení a vybudujte vysoce výkonný tým připravený převzít vedoucí role.
- Do sekce „Nápravná opatření“ přidejte časové osy, stav a poznámky pro každé zlepšovací opatření.
- Sledujte pokrok podle daného problému a stanovte kritéria úspěchu jako splněno nebo nesplněno.
- Získejte digitální podpisy zaměstnanců a hodnotitelů.
🔑 Ideální pro: Pomoc zaměstnancům při řešení konkrétních problémů s výkonností pomocí praktického plánu.
👀 Věděli jste, že: Přes 20 % organizací očekává změnu na pozici generálního ředitele v příštích 18 měsících, ale 45 % se obává, že nebude mít ani jednoho interního kandidáta připraveného na převzetí této role.
9. Šablona pro plánování nástupnictví ClickUp
Šablony pro hodnocení výkonu vám ukážou, jak si každý zaměstnanec stojí z hlediska vedoucích schopností. Nyní je čas nastínit strategii přechodu rolí a řízení talentů pomocí šablony ClickUp pro plánování nástupnictví.
Pomůže vám to:
- Naplánujte, kdo bude tvořit váš vedoucí tým a jaká bude jeho hierarchie.
- Přesně popište, jak se jejich role a odpovědnosti změní s povýšením.
- Ujasněte si, jaké dovednosti a schopnosti musí pro danou pozici rozvíjet.
- Vytvořte si rezervu vedoucích talentů, kteří podpoří vaše budoucí cíle.
- Sledujte výkon potenciálních nástupců a načrtněte budoucí vedoucí role.
🔑 Ideální pro: Podrobný popis současné a budoucí hierarchie, rolí a odpovědností vedoucích pracovníků pro hladký přechod.
10. Šablona pro plánování nástupnictví ve společnosti ClickUp
Šablona ClickUp pro plánování nástupnictví ve firmě je dalším rámcem pro řízení talentů, který můžete použít k mapování odpovědností budoucích nástupců ve vaší společnosti. Tato šablona je vynikající pro zajištění toho, aby vaši nástupci dostali co nejlepší vedení.
Tato šablona vám pomůže:
- Proměňte svůj plán nástupnictví v úkoly, abyste zajistili, že všechny zainteresované strany přispívají k přípravě nových lídrů.
- Automatizujte poskytování zpětné vazby zaměstnancům s vysokým potenciálem, aby mohli neustále zdokonalovat své dovednosti.
- Podrobně popište agendu pro každou vedoucí pozici a zajistěte potřebné zdroje.
🔑 Ideální pro: Plánování a automatizaci úkolů a akcí za účelem budování leadershipových pipeline.
11. Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp
Správné plánování nástupnictví vyžaduje více než jen nalezení správných lidí, kteří se stanou vašimi nástupci. Potřebujete také kroky v oblasti řízení talentů, abyste je vybavili nezbytným školením a zdroji pro zvládnutí větších odpovědností.
Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp vám to umožní díky rychlému a praktickému plánu rozvoje zaměstnanců.
Můžete je použít k:
- Vytvořte personalizované iniciativy pro rozvoj kariéry každého zaměstnance.
- Spolupracujte s kolegy a vedením a poskytujte zpětnou vazbu.
🔑 Ideální pro: Pomoc zaměstnancům v růstu do vedoucích pozic pomocí cílených plánů školení a udržování vašeho plánu nástupnictví na správné cestě.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro hodnocení výkonu zaměstnanců
12. Šablona pro analýzu nedostatků v dovednostech ClickUp
Ne každý bude excelovat ve všech dovednostech – a to je v pořádku. Vaši budoucí lídři by však měli být přizpůsobiví, strategičtí a otevření růstu. Šablona ClickUp Skill Gap Analysis Template vám pomůže určit, kde je potřeba podpora, a nasměruje váš tým k rozvoji, který potřebuje, aby mohl s důvěrou vykročit vpřed.
Můžete je použít k:
- Stanovte si cílové skóre a použijte ho jako měřítko pro hodnocení dovedností.
- Vytvořte vlastní pole pro dovednosti, které odpovídají vedoucím pozicím ve vaší společnosti.
- Přizpůsobte si panely ClickUp, abyste mohli vizualizovat a sledovat mezery v dovednostech podle týmu nebo role.
- Nabídněte cílené možnosti zvyšování kvalifikace podle potřeby.
🔑 Ideální pro: Aplikaci plánů rozvoje cílů k překlenutí mezer mezi současnými dovednostmi vašich zaměstnanců a dovednostmi, které budou potřebovat pro budoucí vedoucí pozice.
📊🎥 Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vám ClickUp Dashboards pomůže vizualizovat data, sledovat pokrok a činit informovaná rozhodnutí.
13. Šablona mřížky s 9 políčky od Whatfix
Šablona mřížky 9 boxů od Whatfix je jednoduchý rámec pro správu talentů, který jasně definuje každou mřížku, takže přesně víte, jak ji používat. Můžete také přizpůsobit pole tak, aby vyhovovala potřebám vaší organizace, a nasměrovat plánování nástupnictví tím nejlepším směrem pro vás.
Tato šablona vám umožní:
- Snadno identifikujte zaměstnance s vysokým výkonem a vysokým potenciálem.
- Spravujte plánování nástupnictví a rozvoj vedoucích pracovníků.
- Zdůrazněte konkrétní potřeby školení, abyste pomohli zaměstnancům růst.
- Poskytněte strukturovaný přístup k akčním krokům v oblasti řízení talentů a diskusím mezi vedoucími týmů a manažery.
- Přidělte zdroje na rozvoj zaměstnanců.
🔑 Ideální pro: Usnadnění efektivního plánování nástupnictví prostřednictvím identifikace a rozvoje talentů s vysokým potenciálem pro vedoucí pozice.
14. Šablona mřížky 9 polí od Miro
Šablona mřížky 9 boxů od Miro je skvělým výchozím bodem, pokud jste v plánování nástupnictví nováčky. Je podrobná, ale snadno srozumitelná, s jasnými kritérii výkonu a potenciálu vyznačenými podél os X a Y, takže nebudete muset hádat, co jednotlivé mřížky znamenají.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Rozdělte výkonnost a potenciál zaměstnanců do kategorií vysoký, střední nebo nízký na obou osách.
- Porovnejte je s tím, co se očekává od vedoucích pozic ve vaší společnosti.
- Přizpůsobte barvy a upravte pole podle svých potřeb.
🔑 Ideální pro: Start-upy bez zkušeností s plánováním nástupnictví a rozvojem talentů.
15. Šablona pro hodnocení talentů v mřížce s 9 políčky od TestGorilla
Šablona pro hodnocení talentů v mřížce 9 polí od TestGorilla je připravený list Excel, který vám pomůže snadno vyhodnotit potenciál a výkonnost zaměstnanců.
Obsahuje připravené referenční rozvržení, abyste mohli přesně vidět, jak mřížka s 9 políčky funguje. Poté můžete přizpůsobit pole podle svých potřeb v oblasti plánování nástupnictví.
Tato šablona vám umožní:
- Analyzujte výkonnost zaměstnanců za poslední tři až šest měsíců.
- Zjednodušte hodnocení výkonu a účasti na klíčových projektech a výsledcích.
- Podívejte se, jak spolupracují s ostatními členy týmu.
🔑 Ideální pro: Vizuální zmapování příspěvků každého zaměstnance pro přesné plánování nástupnictví.
🧠 Zajímavost: Jelikož se bavíme o plánování nástupnictví, věděli jste, že úspěšný televizní seriál Succession byl původně zamýšlen jako celovečerní film? Měl sledovat osudy jedné vlivné mediální rodiny, ale naštěstí pro nás se z něj stala dramatická série, kterou dnes sledujeme v maratonu.
16. Šablona pro hodnocení talentů v mřížce s 9 políčky ve formátu PDF od Primalogik
Chcete vytvořit šablonu mřížky 9 polí od základu? Šablona PDF 9 Box Grid Talent Review Template od Primalogik je dobrým výchozím bodem. Přesně stanoví, co je třeba zahrnout do každé mřížky, aby bylo možné efektivně měřit výkonnost a potenciál zaměstnanců.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Projděte si talenty a posuďte jejich vhodnost pro zastávání vyšších vedoucích pozic.
- Identifikujte a řešte mezery v dovednostech a potřeby školení
🔑 Ideální pro: Použití jako reference pro vytvoření šablony mřížky s 9 políčky od začátku.
Vytvořte si své nástupce chytrým způsobem s ClickUp
Společnosti, které každé čtvrtletí obsazují klíčové pozice vysoce výkonnými zaměstnanci, mají 2,2krát větší šanci překonat konkurenci. Chcete mít stejnou výhodu? Použijte šablony mřížky s 9 políčky pro rozhodování o řízení talentů a plánování nástupnictví. Pomohou vám identifikovat nejlepší talenty, posoudit jejich potenciál a vybudovat solidní rezervu vedoucích pracovníků.
S ClickUpem můžete spravovat všechny své šablony mřížky 9 políček na jednom místě – zdarma. Přizpůsobte je pro různé role, nastavte připomenutí a automatizujte úkoly týkající se talentů. Na panelech ClickUp Dashboards také získáte jasný přehled o pokroku každého zaměstnance.
Vybudujte si rezervu vedoucích pracovníků – bez chaosu.
Začněte používat ClickUp k mapování talentů, sledování růstu a plánování nástupnictví na jednom místě. ✅