10 nejlepších softwarových nástrojů pro sledování nákladů na projekty v roce 2025

V polovině čtvrtletí se čísla neshodovala. Rozpočet uváděl jednu částku, tabulka jinou a finanční tým měl zase třetí verzi. Nikdo se nemýlil, ale nikdo neměl úplný přehled.
Pokud jste se někdy potýkali s roztříštěnými údaji o nákladech nebo překvapivými změnami rozpočtu v pozdní fázi projektu, víte, jak rychle se situace může vymknout z rukou, pokud nemáte správné nastavení. Řešení? Nástroje vytvořené pro sledování nákladů v průběhu projektu.
Zde jsou nejlepší softwarové nástroje pro sledování nákladů na projekty, které přinášejí přehlednost do rozpočtů a prognóz. Pojďme na to! 💰
Přehled nejlepších softwarů pro sledování nákladů na projekty
Než se do toho pustíte, zde je stručný přehled nejlepších softwarů pro správu projektů a sledování nákladů. 💸
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Centralizované sledování nákladů v rámci živých pracovních postupů projektů pro jednotlivce, střední firmy a velké podniky
|Sledování nákladů na úrovni úkolů pomocí vlastních polí, analýza rozpočtu vs. skutečných nákladů v dashboardu, automatická upozornění na náklady, sledování času, AI a automatizace.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Produktivní
|Sledování ziskovosti agentury od nabídky po fakturu pro středně velké týmy a rostoucí agentury
|Sledování rozpočtu a ziskovosti v reálném čase, vlastní fakturační sazby, podrobné finanční reporty, asistence AI
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; ceny začínají na 11 USD/měsíc.
|Screendragon
|Správa nákladů na kampaně v kreativních marketingových pracovních postupech pro marketingová oddělení a interní kreativní týmy
|Sledování výdajů na více kanálech, reporty založené na ROI, automatické schvalování rozpočtů, asistence AI
|Ceny na míru
|Wrike
|Komplexní meziresortní dohled nad náklady pro podnikové projektové týmy a konzultanty
|Šablony rozpočtu projektu, automatické sledování času, reporty ziskovosti na úrovni fází, asistence AI
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele.
|Smartsheet
|Rozpočtování na základě tabulek s možností spolupráce v reálném čase pro malé týmy a uživatele se zaměřením na finance.
|Upozornění na výdaje, souhrnné zprávy, auditní stopy, společné tabulky pro plánování nákladů, asistence AI
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|Toggl Track
|Jednoduché časové rozpočtování bez zbytečných komplikací pro freelancery a malé projektové týmy.
|Sledování času projektu s upozorněními na rozpočet, zprávy o analýze produktivity
|K dispozici je bezplatný tarif (až pro 5 uživatelů); placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele.
|Harvest
|Sledování času přímo propojené s fakturací a výnosy pro konzultanty a týmy zákaznických služeb
|Časové záznamy, zprávy o ziskovosti podle klienta/projektu, prognózy spotřeby finančních prostředků
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,75 $/měsíc na uživatele.
|Hubstaff
|Správa a sledování času a nákladů pro distribuované týmy a společnosti zaměřené na práci na dálku
|Sledování produktivity zaměstnanců, sledování nákladů na projekty, integrace mezd
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; ceny začínají na 7 USD/měsíc za uživatele.
|Sage Intacct
|Integrace sledování nákladů pro finanční týmy ve velkých podnicích
|Rozpočty projektů propojené s hlavní účetní knihou, správa výdajů v reálném čase, multidimenzionální reporty ziskovosti, asistence AI
|Ceny na míru
|Procore
|Komplexní kontrola nákladů na projekty pro velké stavební firmy a generální dodavatele
|Kódy nákladů specifické pro stavebnictví, synchronizace mezi terénem a financemi, automatizovaná správa změnových příkazů, podrobné reporty, asistence AI
|Ceny na míru
Jak vybrat software pro sledování nákladů na projekty?
Při výběru softwaru pro sledování nákladů projektu upřednostněte funkce, které zefektivňují finanční správu a podporují úspěch projektu. Zvažte tyto funkce pro své preferované nástroje pro správu nákladů:
- Správa rozpočtu v reálném čase: Sledujte výdaje v porovnání s rozpočtem a mějte náklady pod kontrolou.
- Podrobné reporty a analýzy: Získejte přehled o trendech a odchylkách nákladů díky robustním reportům pro sledování času.
- Hladká integrace: Propojte se s účetním softwarem nebo systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a omezte ruční zadávání dat.
- Silné bezpečnostní funkce: Chraňte data o nákladech na projekty pomocí šifrování a řízení přístupu na základě rolí.
- Škálovatelnost: Snadno se přizpůsobte rostoucím potřebám projektu nebo organizace.
- Mobilní přístup: Umožněte aktualizace na cestách pro členy týmu pracující na dálku a bez stálého pracoviště, což usnadní plynulou realizaci projektů.
- Automatická upozornění: Dostávejte oznámení o překročení rozpočtu, abyste předešli překvapením během životního cyklu projektu.
- Podpora více měn: Usnadněte globální projekty díky různým měnovým možnostem pro efektivní správu nákladů na projekty.
💡 Tip pro profesionály: Použijte protokol „stínových výdajů“ ke sledování neformálních nákladů, jako jsou týmové obědy nebo ad hoc nástroje, abyste viděli, jak se tyto malé výdaje sčítají, a mohli stanovit limit.
📊 Rozpočtová chyba: Rozpočet na olympijský stadion v Montrealu byl původně stanoven na 134 milionů kanadských dolarů, ale nakonec stál přes 1,6 miliardy kanadských dolarů. Špatný finanční dohled a politické zásahy z něj udělaly 30leté dluhové břemeno.
Nejlepší software pro rozpočtování projektů a sledování nákladů
Zde je přehled nejlepších softwarů pro sledování nákladů na projekty, které jsou navrženy pro práci s reálnými pracovními postupy týmů. 📑
1. ClickUp (nejlepší pro centralizované sledování nákladů v rámci projektových pracovních postupů)
Samostatné sledování nákladů na projekty často vede ke zpožděním, překročení rozpočtu nebo zmeškání schválení. Týmy přepínají mezi tabulkami, e-mailovými řetězci a aplikacemi pro sledování času, z nichž žádná není propojena se skutečnou prací.
ClickUp vše sjednocuje na jednom místě, takže sledování nákladů se stává součástí projektu, nikoli dodatečným nápadem.
💵 Začleňte finanční podrobnosti do úkolů
ClickUp Tasks usnadňuje sledování finančních aktualizací na úrovni úkolů.
Řekněme, že eventová agentura koordinuje velkou konferenci. Každý úkol – rezervace místa konání, koordinace řečníků, správa dodavatelů – může zahrnovat poznámky k nákladům, faktury dodavatelů a aktualizace stavu v reálném čase. Finanční a projektové týmy se mohou navzájem označovat, zanechávat komentáře a potvrzovat platby bez nutnosti přepínání daní.
Vložte do ClickUp vlastní pole a proměňte úkoly v nástroje pro sledování rozpočtu přidáním údajů, jako jsou „Odhadované náklady“, „Skutečné náklady“ a „Typ nákladů“.
💵 Sledujte čas a výsledky při práci
ClickUp Project Time Tracking zohledňuje náklady na pracovní sílu. Členové týmu sledují hodiny strávené na jednotlivých úkolech a projektoví manažeři vidí data v reálném čase, takže mohou upravovat časové plány nebo označovat překročení.
Týmy mohou zobrazit data projektu prostřednictvím dashboardů ClickUp a vybrat si z více než 50 widgetů, které si mohou přizpůsobit.
Například produktový tým, který řídí zavádění významné funkce, může vytvořit dashboard, který zobrazuje zaznamenané hodiny každého člena týmu, rozpočet vs. skutečné náklady podle sprintu a rozpis nákladů podle typu úkolu. To poskytuje všem, od vedoucích projektů až po vedoucí pracovníky, společný přehled o finančním pokroku bez nutnosti dalšího vykazování.
💵 Ušetřete čas díky šablonám
Šablona ClickUp pro analýzu nákladů projektu poskytuje týmům hotovou strukturu pro odhadování a sledování rozpočtů v jednotlivých milnících. Je obzvláště užitečná pro týmy, které realizují projekty s pevně stanoveným rozsahem nebo financované z grantů, které vyžadují přesné sledování odchylek.
Šablona pro správu nákladů na projekty ClickUp zároveň poskytuje lepší přehled. Digitální agentura spravující několik klientů může tuto šablonu použít k přiřazování opakovaných revizí rozpočtu, zaznamenávání schválení klientů a porovnávání nákladové výkonnosti napříč několika výstupy.
Šablona zajišťuje přehlednost a organizaci, i když je do projektu zapojeno více týmů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Standardizujte zadávání nákladů: Shromažďujte žádosti o rozpočet pomocí formulářů ClickUp, abyste standardizovali podávání žádostí napříč dodavateli a týmy.
- Centralizujte finanční dokumentaci: Zaznamenávejte procesy schvalování rozpočtu v ClickUp Docs, aby byly finanční zásady přístupné a aktuální.
- Získejte okamžitý přehled o rozpočtu: Použijte ClickUp Brain k zobrazení rozpočtů projektů, rozpisů výdajů nebo čekajících schválení, aniž byste museli prohledávat úkoly.
- Sledujte opakující se výdaje: Nastavte si v ClickUp opakující se úkoly, abyste mohli plánovat měsíční kontroly rozpočtu nebo opakující se platby dodavatelům.
- Automatizujte upozornění na náklady: Vytvořte automatizace ClickUp, které spustí upozornění, když úkol překročí odhadované náklady nebo se přidá nový výdaj.
Omezení ClickUp
- Zatímco úkoly lze aktualizovat pomocí mobilního telefonu, zadávání nebo kontrola podrobných údajů o nákladech není na menších obrazovkách tak plynulá ani efektivní.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 470 recenzí)
Co o ClickUp říkají skuteční uživatelé?
Tato recenze na G2 opravdu vystihuje vše, co je třeba vědět o ClickUp jako softwaru pro sledování nákladů na projekty:
Schopnosti ClickUp v oblasti řízení projektů a programů jsou skutečně výjimečné a nastavují nový standard na trhu. Poskytuje výkonnou sadu nástrojů, které usnadňují nejen efektivní sledování úkolů, ale také komplexní správu různých projektů a programů. […] Kromě toho rozsáhlý výběr dobře navržených šablon ClickUp zefektivňuje proces nastavení projektu, což výrazně zvyšuje produktivitu a efektivitu plánování projektu.
Schopnosti ClickUp v oblasti řízení projektů a programů jsou skutečně výjimečné a nastavují nový standard na trhu. Poskytuje výkonnou sadu nástrojů, které usnadňují nejen efektivní sledování úkolů, ale také komplexní správu různých projektů a programů. […] Kromě toho rozsáhlý výběr dobře navržených šablon ClickUp zefektivňuje proces nastavení projektu, což výrazně zvyšuje produktivitu a efektivitu plánování projektů.
📮 ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, přehlédnuté informace a nesoulad. Díky všestrannému pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž se sníží množství zbytečné práce a objeví se nejdůležitější informace právě v okamžiku, kdy jsou potřeba.
💫 Skutečné výsledky: Spojte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp a pomocí přizpůsobitelných šablon a sledování času snižte režijní náklady a zkraťte dodací lhůty na více místech.
2. Productive (nejlepší pro kreativní agentury sledující ziskovost)
Kreativní agentury často mají potíže zjistit, které projekty skutečně vydělávají peníze. Productive tento problém řeší pomocí sledování ziskovosti v reálném čase, které ukazuje, jak si vaše agentura finančně stojí u každého jednotlivého projektu.
Platforma propojuje sledování času přímo s rozpočty, což vám umožňuje sledovat ziskové marže v průběhu práce. Tento nástroj se od běžných projektových manažerů liší tím, že dokonale rozumí pracovním postupům agentur, od zapojení klienta až po konečné vyúčtování.
Nejlepší funkce pro produktivitu
- Sledujte fakturovatelné hodiny v reálném čase ve srovnání s rozpočty projektů a dostávejte okamžitá upozornění, když se blížíte k limitům výdajů nebo prahům ziskovosti.
- Vytvářejte komplexní finanční zprávy, které rozdělují náklady podle různých fází projektu, členů týmu a segmentů klientů.
- Automaticky vyplňujte formuláře výdajů, generujte zprávy a shrňujte aktivity úkolů pomocí Productive AI.
- Vytvořte vlastní sazby fakturace pro různé členy týmu, typy projektů a úrovně klientů.
- Sledujte kapacitu týmu a vyrovnávání zdrojů napříč více projekty, abyste předešli nadměrnému vytížení.
Omezení produktivity
- Integrační ekosystém je menší ve srovnání s konkurenty na podnikové úrovni, jako je ClickUp.
- Vytváření vlastních reportů vyžaduje technické znalosti, aby bylo možné je efektivně nastavit, což může být pro menší týmy bez specializované IT podpory náročné.
Produktivní ceny
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 11 $/měsíc
- Profesionální: 28 $/měsíc
- Ultimate: 39 $/měsíc
Hodnocení a recenze produktivity
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (95+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Productive?
Zde je názor recenzenta G2 na nástroje pro správu nákladů na projekty od společnosti Productive:
Pro nás jako agenturu je nejvíce užitečná přehlednost o všem, co se v podnikání děje. Od počáteční nabídky/rozpočtu, přes celou dobu trvání projektu až po fakturaci – díky těsné integraci relevantních dat je pravděpodobnost chyb mnohem menší. Možnost vidět všechny naše zdroje a jejich využití (zmínil jsem, že si můžete vygenerovat report prakticky o čemkoli?) na jednom dashboardu je opravdu užitečná.
Pro nás jako agenturu je nejvíce užitečná přehlednost o všem, co se v podnikání děje. Od počáteční nabídky/rozpočtu, přes celou dobu trvání projektu až po fakturaci – díky těsné integraci relevantních dat je pravděpodobnost chyb mnohem menší. Možnost vidět všechny naše zdroje a jejich využití (zmínil jsem, že si můžete vygenerovat report prakticky o čemkoli?) na jednom dashboardu je opravdu užitečná.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Productive.io
3. Screendragon (nejlepší pro marketingové týmy spravující rozpočty kampaní)
Zkusili jste někdy řídit složitou marketingovou kampaň a zároveň sledovat každý utracený dolar? Screendragon řeší tento problém pomocí speciálně navrženého automatizovaného pracovního postupu určeného přímo pro marketingové týmy. Hladce zvládá schvalovací procesy kreativních návrhů, které obvykle způsobují zpoždění při realizaci kampaní.
Týmy mohou nastavit automatické směrování, které udržuje projekty v pohybu a zároveň zachovává úplnou přehlednost rozpočtu. Tímto způsobem můžete přesně vidět, kolik stojí každá fáze vývoje kampaně, a podle toho ji optimalizovat.
Nejlepší funkce Screendragon
- Sledujte výdaje na kampaně napříč více kanály, dodavateli a typy médií v jednotném dashboardu.
- Nastavte si vlastní rozpočtové kategorie, které dokonale odpovídají struktuře marketingových kampaní.
- Vytvářejte podrobné zprávy o návratnosti investic, které propojují výdaje na kampaně s metrikami výkonu, a pomáhají vám identifikovat, které investice přinášejí nejvyšší výnosy.
- Využijte asistenci AI k získání informací o provozu a zdrojích, vytváření obsahu v souladu se značkou a budování agentních pracovních postupů.
- Získejte kompletní přehled o kapacitě zdrojů pro efektivní správu zdrojů.
Omezení Screendragonu
- Design rozhraní působí zastarale ve srovnání s novějšími nástroji pro správu marketingových projektů.
- Přizpůsobení a pokročilé funkce často vyžadují pomoc týmu podpory Screendragon, což může zpomalit implementaci.
Ceny Screendragon
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Screendragon
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte metriku „rychlosti výdajů“, abyste mohli měřit, jak rychle každý tým vyčerpává svůj rozpočet. To je skvělé pro odhalení neefektivnosti, jako je například nadměrné využívání hodin dodavatelů.
4. Wrike (nejlepší pro komplexní projekty vyžadující podrobný dohled)
Složité projekty mají tendenci se vymknout kontrole, zejména když na jejich realizaci musí spolupracovat více oddělení. Wrike tento problém řeší pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů, které se přizpůsobí prakticky jakékoli struktuře projektu a zároveň umožňují podrobné sledování nákladů v průběhu celého projektu.
Týmy oceňují zejména schopnost platformy zvládat složitost na podnikové úrovni, aniž by byla ohrožena přehlednost projektových nákladů a využití zdrojů.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvořte podrobné šablony rozpočtu projektu, které obsahují předdefinované kategorie, schvalovací procesy a parametry sledování nákladů.
- Odhadujte, přidělujte a sledujte finance v reálném čase pro všechny projekty na jednom místě pomocí funkce rozpočtování.
- Vytvářejte komplexní zprávy, které analyzují ziskovost projektů v různých dimenzích.
- Nastavte automatické sledování času a vykazování výdajů, které se přímo integruje do rozpočtů projektů.
- Získejte rychlé odpovědi na dotazy týkající se projektů a generujte aktualizace projektů pomocí Wrike AI.
Omezení Wrike
- Chybí mu vestavěné sdílení obrazovky, zasílání zpráv nebo videokonference, což nutí uživatele spoléhat se na externí nástroje pro spolupráci v reálném čase.
- Uživatelé hlásí pomalé načítání nebo chyby, jako například nenačtení stránek po delší nečinnosti.
- Pokročilá finanční správa, jako je fakturace nebo sledování výdajů, často vyžaduje integraci s jiným softwarem.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 810 recenzí)
📊 Rozpočtová chyba: Letiště Berlín-Brandenburg mělo být otevřeno v roce 2011 s rozpočtem 2,5 miliardy eur. Nakonec bylo otevřeno v roce 2020, poté co náklady vzrostly na 7 miliard eur. Vyšetřování odhalilo špatnou kontrolu nákladů v rámci řízení projektu a nedostatek centralizovaného sledování.
📚 Přečtěte si také: Testovali jsme nejlepší alternativy a konkurenty Wrike
5. Smartsheet (nejlepší pro milovníky tabulek, kteří spravují finance projektů)
Pokud váš tým žije a dýchá pro tabulky, ale potřebuje sofistikovanější funkce pro sledování projektů, Smartsheet tuto mezeru dokonale vyplňuje. Kombinuje známé mřížkové rozhraní, které umí používat každý, s výkonnými funkcemi pro správu projektů, které efektivně sledují náklady.
Týmy mohou vytvářet komplexní rozpočty projektů pomocí vzorců v tabulkách a zároveň využívat pokročilé funkce, jako jsou automatizované pracovní postupy a spolupráce v reálném čase.
Můžete jej použít ke sledování výdajů, monitorování nákladů na zdroje a vytváření souhrnných zpráv, které konsolidují finanční data z více projektů.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Vytvářejte finanční zprávy na úrovni vedení, které vypadají a fungují jako tradiční tabulky, ale čerpají data ze živého sledování projektů.
- Využijte umělou inteligenci k analýze svých tabulek, generování poznatků a předpovídání trendů v projektových výdajích.
- Přidělujte zdroje, sledujte jejich využití a vypočítávejte mzdové náklady na základě přidělených úkolů a hodinových sazeb.
- Nastavte podmíněné formátování a automatická upozornění, která zvýrazní odchylky od rozpočtu, překročení rozpočtu a problémy s přidělováním zdrojů.
- Spolupracujte na rozpočtech projektů a finančním plánování prostřednictvím sdílených tabulek, do kterých může více členů týmu zadávat data a zároveň zachovat kompletní auditní stopy.
Omezení Smartsheet
- Změny se neaktualizují vždy v reálném čase a neexistuje automatické ukládání.
- Zprávy jsou omezeny na 500 řádků na stránku a procházení rozsáhlých zpráv může být zdlouhavé.
- Někteří uživatelé hlásí nedostatečné bezpečnostní funkce, jako jsou nejasná umístění úložišť dat nebo absence role „superadministrátora“ pro plný přístup k listům.
Ceny Smartsheet
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 19 680 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Zde je pohled na tento software pro sledování nákladů na projekty z první ruky z recenze G2:
Líbí se mi, jak je Smartsheet univerzální a lze jej využít pro mnoho různých aplikací. Někdy jej používám jako pokročilejší a interaktivnější verzi Excelu, jindy lze využít jeho dashboard a automatizační funkce k vytvoření velmi výkonných nástrojů, které mohou práci výrazně usnadnit a lépe organizovat.
Líbí se mi, jak je Smartsheet univerzální a lze jej využít pro mnoho různých aplikací. Někdy jej používám jako pokročilejší a interaktivnější verzi Excelu, jindy lze využít jeho dashboard a automatizační funkce k vytvoření velmi výkonných nástrojů, které mohou práci výrazně usnadnit a lépe organizovat.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Smartsheet
6. Toggl Track (nejlepší pro jednoduché sledování času napříč projekty)
Někdy prostě potřebujete vědět, kam mizí váš čas, aniž byste se museli zabývat složitým řízením projektů. Toggl Track vám to umožní díky naprosto jednoduchému sledování času, které funguje na jakémkoli zařízení nebo platformě.
Tento nástroj je navržen tak, aby vám nepřekážel – spusťte časovač, přiřaďte jej k projektu a zastavte jej, až budete hotovi. Žádné složité pracovní postupy ani povinná pole, která zpomalují vaši skutečnou práci. Týmy oceňují, jak podrobné zprávy odhalují vzorce v využití času, které mají přímý dopad na ziskovost projektu.
Nejlepší funkce Toggl Track
- Nastavte rozpočty projektů na základě odhadů času a dostávejte upozornění, když sledovaný čas dosáhne nebo překročí přidělené hodiny.
- Sledujte čas offline a synchronizujte automaticky po opětovném připojení, abyste nikdy neztratili fakturovatelné hodiny.
- Analyzujte vzorce produktivity týmu pomocí reportů, které zobrazují hodiny s nejvyšší výkonností, míru efektivity projektů a vzorce jednotlivých přispěvatelů.
Omezení Toggl Track
- Funkce pro správu týmu jsou v porovnání s kompletními platformami pro správu projektů základní.
- Chybí nativní fakturace a zaznamenávání přestávek, sledování GPS, mzdy nebo funkce plánování.
- Úpravy časových záznamů mohou být zdlouhavé a náchylné k chybám.
- Časovače nelze pozastavit; musíte je zastavit a restartovat, což vede k fragmentovaným záznamům (např. více 5sekundových relací).
Ceny Toggl Track
- Zdarma (pro až pět uživatelů)
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Toggl Track
- G2: 4,6/5 (více než 1 570 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 575 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Toggl Track?
Tato recenze Capterra přináší zajímavý úhel pohledu:
Toggl Track je velmi uživatelsky přívětivý. Ovládání je jednoduché. Líbí se mi, jak snadné je pokračovat v předchozím projektu nebo přidat nový. Barevné kódování také pomáhá rozdělit oblasti, ve kterých trávím většinu svého času. Také se mi velmi líbí záložka s přehledy – je příjemné vidět, kolik hodin jsem odpracoval a kolik procent svého času jsem strávil na každém projektu.
Toggl Track je velmi uživatelsky přívětivý. Ovládání je jednoduché. Líbí se mi, jak snadné je pokračovat v předchozím projektu nebo přidat nový. Barevné označení také pomáhá rozdělit oblasti, ve kterých trávím většinu svého času. Také se mi velmi líbí záložka s přehledy – je příjemné vidět, kolik hodin jsem odpracoval a kolik procent svého času jsem strávil na každém projektu.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy Toggl pro sledování času
🔍 Věděli jste, že... Pouze 41 % organizací realizuje projekty většinou nebo vždy v rámci rozpočtu. To poukazuje na významnou mezeru, kterou může sledování nákladů pomoci překlenout.
7. Harvest (nejlepší pro integrované sledování času a fakturaci)
Projektoví manažeři, kteří potřebují hladkou integraci mezi sledováním nákladů a fakturací klientům, považují Harvest za obzvláště cenný. Software pro správu rozpočtu projektu propojuje sledování času přímo s fakturačními procesy a zajišťuje, že všechny fakturovatelné hodiny jsou zaznamenány a efektivně převedeny na výnosy.
Finanční týmy oceňují, jak Harvest zpracovává jak interní sledování nákladů, tak externí fakturaci klientům v jednom systému, čímž snižuje práci spojenou s odsouhlasením mezi různými platformami. Podrobné reporty ukazují, které projekty a klienti generují nejvyšší marže.
Nejlepší funkce Harvest
- Nastavte automatické připomenutí sledování času a týdenní souhrny, které vám pomohou udržet konzistentní návyky při sledování.
- Analyzujte výkonnost svého podnikání pomocí komplexních zpráv, které ukazují, kteří klienti, projekty a typy práce přinášejí nejvyšší ziskovost.
- Vytvářejte přesné prognózy projektů na základě aktuální míry čerpání a zbývajících rozpočtových prostředků, abyste mohli předpovědět konečnou ziskovost projektu.
- Automaticky vytvářejte faktury na základě sledovaného času a výdajů a odesílejte je klientům přímo z platformy.
Omezení Harvest
- Postrádá vestavěné funkce pro výpočet mezd nebo automatické výpočty daně z prodeje, což vyžaduje manuální práci nebo integraci třetích stran.
- Žádné centralizované centrum oznámení pro aktualizace, jako je odesílání výkazů práce nebo upomínky faktur
- Možnosti filtrování úkolů nebo časových záznamů jsou základní, což ztěžuje analýzu konkrétních kategorií nebo skupin v rámci reportů.
Ceny Harvest
- Zdarma
- Pro: 13,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (815+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 630 recenzí)
📚 Přečtěte si také: Srovnání Harvest vs Toggl (funkce, ceny)
📊 Rozpočtová chyba: Na počátku 21. století se náklady na projekt britské vlády zaměřený na modernizaci zdravotnických záznamů vyšplhaly z 2 miliard liber na 12 miliard liber, než byl projekt zrušen.
8. Hubstaff (nejlepší pro vzdálené týmy, které potřebují podrobné sledování aktivit)
Vedoucí provozu, kteří řídí rozptýlené týmy, potřebují podrobný přehled o tom, jak vzdálení pracovníci tráví čas a jak se to promítá do nákladů projektu. Hubstaff tento přehled poskytuje prostřednictvím komplexního monitorování aktivit.
Zajišťuje odpovědnost, aniž by byl příliš invazivní – členové týmu mohou sledovat své vlastní produktivní vzorce, zatímco manažeři získávají přehled, který potřebují pro přesné kalkulace nákladů na projekty. Podrobné reporty pomáhají identifikovat, které vzorce práce na dálku vedou k nejúčinnějšímu dodání projektu.
Nejlepší funkce Hubstaffu
- Sledujte produktivitu týmu pomocí automatického snímání obrazovky a sledování využití aplikací.
- Sledujte náklady na projekty v reálném čase, zatímco členové týmu pracují, s automatickým výpočtem mzdových nákladů na základě individuálních hodinových sazeb a skutečného času stráveného prací.
- Nastavte týdenní rozpočty nebo pevné limity nákladů pro projekty a členy týmu, abyste předcházeli nadměrným výdajům.
- Nastavte automatické zpracování mezd na základě sledovaných hodin a přidělených projektů a zefektivněte tak platební procesy.
- Prohlédněte si podrobné zprávy o nákladech projektu, výdajích členů týmu a historii rozpočtu.
Omezení Hubstaffu
- Funkce monitorování zaměstnanců mohou působit rušivě a mohou poškodit morálku týmu, pokud nejsou implementovány promyšleně, kromě toho, že nejsou vhodné pro sledování kreativní nebo strategické práce.
- Obavy o ochranu soukromí mohou omezit jeho přijetí v organizacích s přísnými požadavky na ochranu údajů.
- Jeho silnou stránkou je především správa mzdových nákladů; méně je vybaven pro správu materiálových nákladů nebo jiných projektových výdajů nesouvisejících s pracovní silou.
Ceny Hubstaff
- Bezplatná zkušební verze
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele (minimálně dvě licence)
- Grow: 9 $/měsíc na uživatele (minimálně dvě licence)
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele (minimálně dvě licence)
- Enterprise: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,2/5 (více než 1 440 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 570 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hubstaffu?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Hubstaff nabízí hladký způsob sledování času a produktivity týmu. Schopnost pořizovat pravidelné snímky obrazovky, sledovat úroveň aktivity a integrovat se s nástroji pro správu projektů, jako jsou Trello a Asana, ho činí mimořádně cenným pro týmy pracující na dálku. […] Někdy může být sledování aktivity příliš rušivé, zejména při častém pořizování snímků obrazovky. Mobilní aplikace také občas vykazuje zpoždění nebo selhává, což může narušit produktivitu při práci na cestách.
Hubstaff nabízí hladký způsob sledování času a produktivity týmu. Schopnost pořizovat pravidelné snímky obrazovky, sledovat úroveň aktivity a integrovat se s nástroji pro správu projektů, jako jsou Trello a Asana, ho činí mimořádně cenným pro týmy pracující na dálku. […] Někdy může být sledování aktivity příliš rušivé, zejména při častém pořizování snímků obrazovky. Mobilní aplikace také občas vykazuje zpoždění nebo selhání, což může narušit produktivitu při práci na cestách.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Hubstaffu
9. Sage Intacct (nejlepší pro integraci finančního řízení podniku)
Podnikové organizace potřebují sledování nákladů na projekty, které se hladce integruje do stávajících finančních systémů a struktur reportingu. Sage Intacct to umožňuje díky komplexním funkcím finančního řízení.
Vyniká v projektovém účetnictví a umožňuje vám sledovat a spravovat náklady, fakturaci a výnosy pro každý projekt s vysokou přesností. Můžete alokovat přímé a nepřímé náklady, spravovat složité fakturační plány a uznávat výnosy podle účetních standardů.
Finanční týmy konečně mohou získat přesné údaje o ziskovosti projektů, které se přímo promítají do finančních výkazů společnosti a zpráv pro vedení, aniž by bylo nutné ručně manipulovat s daty.
Nejlepší funkce Sage Intacct
- Vytvářejte sofistikované rozpočty projektů, které se propojují s účty hlavní knihy a automaticky aktualizují finanční výkazy.
- Označujte transakce podle projektu, oddělení, umístění a dalších dimenzí pro podrobnou finanční analýzu a reporting.
- Nastavte automatizované finanční kontroly, které vyžadují schválení všech projektových výdajů přesahujících předem stanovené limity.
- Sledujte náklady na projekty a zároveň udržujte kompletní auditní stopy, které splňují požadavky na správu a řízení společností a standardy finančního výkaznictví.
- Zlepšete kvalitu dat a automatizujte složité finanční pracovní postupy pomocí integrované umělé inteligence.
Omezení Sage Intacct
- Složitost implementace vyžaduje značné IT zdroje a finanční odborné znalosti, aby bylo možné provést správnou konfiguraci.
- Cena je podstatně vyšší než u jednodušších nástrojů pro správu projektů, což jej činí nepraktickým pro menší organizace.
- Přílišné řešení pro organizace, které nepotřebují komplexní integraci finančního řízení spolu se sledováním projektů.
- Vzhledem k dodržování účetních standardů GAAP jsou konfigurace po implementaci pevně dané a pro jejich změnu je nutná pomoc vývojáře nebo prodejce.
Ceny Sage Intacct
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sage Intacct
- G2: 4,3/5 (více než 3 730 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (525+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zaveďte rychlý proces veta výdajů, kdy všechny nekritické výdaje nad stanovenou hranici vyžadují druhé schválení, aby se zabránilo impulzivním nákupům. V ClickUp můžete vytvořit AI agenta, který to za vás automatizuje.
📊 Rozpočtová chyba: Projekt vysokorychlostní železnice v Kalifornii byl v roce 2008 odhadován na 33 miliard dolarů. Do roku 2023 odhadované náklady dosáhly 128 miliard dolarů, aniž by bylo jasné, kdy bude projekt dokončen. To bylo z velké části přičítáno nekonzistentnímu sledování nákladů a změnám rozsahu projektu.
10. Procore (nejlepší pro správu nákladů na stavební projekty)
Stavebnictví s sebou nese specifické výzvy v oblasti řízení nákladů na projekty, které běžné nástroje jednoduše nedokážou efektivně zvládnout. Procore řeší tyto specifické potřeby pomocí funkcí navržených přímo pro finanční řízení stavebních projektů.
Rozumí tomu, jak fungují stavební náklady, a poskytuje přehlednost v každé fázi, od předvývoje až po dokončení. Týmy mohou sledovat náklady na práci, materiály, vybavení a subdodavatele, přičemž dodržují zásady stavebního účetnictví a požadavky na výkaznictví.
Nejlepší funkce Procore
- Spravujte změny objednávek a úpravy rozpočtu prostřednictvím automatizovaných schvalovacích pracovních postupů, které zachovávají kompletní auditní stopy.
- Získejte přístup k rozpočtům, smlouvám, změnovým příkazům, objednávkám a fakturám v jednom propojeném systému s integrovanou asistencí AI.
- Vytvářejte podrobné zprávy o nákladech, které rozdělují výdaje projektu podle oboru, fáze, kódu nákladů a dalších kategorií specifických pro stavebnictví.
- Propojte terénní operace přímo se sledováním financí pomocí mobilních aplikací, které umožňují pracovníkům zaznamenávat čas, materiál a využití vybavení z pracovišť.
Omezení Procore
- Nástroj pro předběžné nabídky je kritizován za neefektivitu a problematické aspekty, jako je špatná použitelnost a nedostatek včasných aktualizací ze strany vývojového týmu.
- Implementace vyžaduje značný čas na nastavení nákladových kódů, schvalovacích pracovních postupů a integraci se stávajícími účetními systémy.
- Někteří uživatelé mají zkušenosti s nedostatečnou zákaznickou podporou, pomalými odezvami, nedostatkem specializovaných account manažerů nebo nevyřešenými problémy.
Ceny Procore
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Procore
- G2: 4,6/5 (více než 3 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 770 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Procore?
Recenze Capterra to shrnula takto:
Procore je dobře organizovaná a efektivní platforma se všemi funkcemi, které byste mohli potřebovat k realizaci velkých průmyslových projektů až po jednoduchou bytovou výstavbu.
Procore je dobře organizovaná a efektivní platforma se všemi funkcemi, které byste mohli potřebovat k realizaci velkých průmyslových projektů až po jednoduchou bytovou výstavbu.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li zjednodušit snižování nákladů na software, sledujte výdaje za dodatečné funkce samostatně. Zkuste zaznamenávat všechny požadavky na doplňky oproti původnímu rozsahu, abyste je mohli vyjednat nebo odložit a zůstat tak v rámci rozpočtu.
Získejte kompletní přehled o nákladech v ClickUp
Sledování rozpočtu se často odehrává izolovaně. Týmy aktualizují tabulky, čísla se předávají dál a viditelnost projektu tím trpí.
ClickUp tuto mezeru vyplňuje. Tento software pro sledování nákladů na projekty pomáhá týmům sledovat rozpočty projektů, aniž by ztratily tempo při plnění úkolů nebo dodržování časových harmonogramů.
Díky správě úkolů, zprávám, dokumentům a komunikaci na jedné propojené platformě zůstávají rozpočty propojené s prací. Rozhodování tak přirozeně probíhá rychleji a projekty zůstávají na správné cestě.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅