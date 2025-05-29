Top 10 alternativ Windsurf pro kódování založené na umělé inteligenci v roce 2025

Pokud jste vývojář, vedoucí inženýr nebo technický ředitel, pravděpodobně jste se již setkali s Windsurf (dříve Codeium) – IDE založeným na umělé inteligenci, které slibuje, že se postará o vše od psaní až po nasazení kódu.
Na chvíli to vypadalo jako budoucnost: inteligentní automatické doplňování, kontextové návrhy a náhledy v editoru.
Ale trhliny se rychle projeví:
- Návrhy AI v reálném čase zaostávají, když záleží na rychlosti
- Špatná integrace se sledováním úkolů nebo dokumenty zpomaluje spolupráci.
- Příliš ambiciózní AI mění více, než by měla, a vytváří více problémů, než kolik jich řeší.
Pro samostatné vývojáře je to frustrující. Pro týmy je to rušivé. Pro vedoucí pracovníky je to riskantní.
Proto už otázka nezní „Jaký je nejlepší all-in-one IDE?“, ale „Jaký stack skutečně vyhovuje našemu způsobu práce?“
👉 Pokud jste připraveni prozkoumat alternativy Windsurf vytvořené pro skutečné pracovní postupy, čtěte dál.
Proč zvolit alternativy Windsurf?
Windsurf je editor kódu založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby zvýšil produktivitu vývojářů integrací inteligentních funkcí přímo do prostředí pro kódování. Rozumí vašemu kódu, navrhuje inteligentní doplnění a umožňuje vám refaktorovat nebo generovat kód pomocí jednoduchých příkazů.
I přes všechny jeho inovativní funkce možná stále hledáte další nástroje pro kódování s umělou inteligencí, které by vám zjednodušily každodenní život softwarového vývojáře.
- Lokální vývojová prostředí: Nelze nastavit kontejnery, spouštět služby na pozadí ani integrovat s nativními systémovými nástroji, jako je tomu v desktopových prostředích.
- Omezený počet podporovaných jazyků: Funguje nejlépe s JavaScriptem, TypeScriptem a Pythonem, ale má potíže s méně běžnými jazyky, což vede k nekvalitnímu kontextu a nepřesným doplňováním.
- Pokročilé pracovní postupy Git: Nepodporuje pokročilé funkce, jako jsou podrobné zobrazení historie, složité slučování nebo rebase toky potřebné pro velké týmy.
- Správa na podnikové úrovni: Nezahrnuje nasazení na místě, auditní stopy ani podrobné řízení přístupu, které jsou vyžadovány v regulovaných prostředích.
- Omezená podpora pluginů nebo rozšíření: Neumožňuje použití vlastních linterů, testovacích nástrojů ani integraci vývojářských nástrojů, což omezuje flexibilitu pracovního postupu.
- Minimální podpora pro backendově náročné pracovní postupy: Chybí robustní zpracování logiky na straně serveru, migrace databází nebo kód infrastruktury.
- Žádné jemné doladění ovládání AI: Chybí možnosti výběru modelů, úpravy kreativity nebo trénování AI na styly specifické pro daný projekt.
- Nedostatky integrace: Omezená kompatibilita s nástroji pro sledování úkolů a dokumentačními platformami brání plynulé spolupráci.
Windsurf je vhodný pro moderní pracovní postupy založené na cloudu. Pokud je však vaše nastavení náročnější, specializovanější nebo podléhá přísnějším požadavkům na dodržování předpisů, možná budete potřebovat špičkové modely umělé inteligence.
👀 Věděli jste, že... Termín „bug“ (chyba) v programování vznikl v roce 1947, kdy Grace Hopperová a její tým objevili v počítači uvízlou můru, která způsobovala jeho poruchu. Můru nalepili do deníku, aby problém zdokumentovali, a tak se termín „bug“ stal součástí historie programování!
Alternativy Windsurf v kostce
Abychom vám pomohli najít to nejlepší řešení pro vaše komplexní projekty, přinášíme vám srovnání Windsurfu a jeho hlavních alternativ na základě klíčových funkcí a cen:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní spolupráce a správa projektůVelikost týmu: Ideální pro týmy, které potřebují nahrávání obrazovky a integraci pracovních postupů
|Správa úkolů založená na umělé inteligenci, nahrávání obrazovky pomocí ClickUp Clips, dokumentace bloků kódu, spolupráce v reálném čase.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Kurzor
|Kódování založené na umělé inteligenci s obeznámeností s VS Code Velikost týmu: Ideální pro samostatné vývojáře a malé týmy, které vyžadují kontextově citlivou umělou inteligenci
|Integrace AI chatu, úplný kontext kódové základny, lokální vyhledávání kódu, režim agenta
|Navždy zdarma; od 20 $ za uživatele a měsíc
|TabNine
|Bezpečné offline kódování AI pro regulovaná odvětví Velikost týmu: Ideální pro střední a velké týmy, které vyžadují zabezpečení dat
|Lokální AI inference, nasazení na místě, bezpečné automatické doplňování
|K dispozici zdarma; cena začíná na 9 USD/uživatel/měsíc
|GitHub Copilot
|Kontextově orientovaný AI asistent pro kódování Velikost týmu: Ideální pro freelancery i podnikové týmy, které potřebují inteligentní návrhy kódu
|Podpora více modelů, návrhy kódu s ohledem na kontext, souhrny žádostí o stažení
|K dispozici zdarma; cena začíná na 10 USD/uživatel/měsíc
|Codium (Qodo)
|Pull requesty vylepšené umělou inteligencí a správa kódu Velikost týmu: Ideální pro středně velké až velké týmy se zaměřením na kvalitu kódu
|Vlastní indexování kódu, automatizace pull requestů, kontrola souladu s Jira.
|Bezplatná úroveň; od 38 $/uživatel/měsíc
|IntelliCode
|Inteligentní doplňování kódu v ekosystému Microsoft Velikost týmu: Ideální pro podnikové vývojářské týmy používající nástroje Microsoft
|Dokončení celé řádky, detekce opakovaných úprav, integrace s Visual Studio
|Žádný bezplatný tarif; cena začíná na 45 USD/uživatel/měsíc
|Replit
|Rychlé prototypování a samostatný vývoj v cloudu Velikost týmu: Ideální pro samostatné vývojáře a startupy, které potřebují rychlé nastavení
|Okamžité IDE, integrované nasazení, AI agent pro generování kódu, spolupráce v reálném čase
|K dispozici zdarma; cena od 25 $/měsíc
|Cody
|Inteligentní vyhledávání kódu a programování pomocí umělé inteligence Velikost týmu: Ideální pro malé a střední týmy pracující s rozsáhlými kódovými základnami
|Vlastní asistenti, chatboty rozpoznávající kód, kontext na úrovni souborů, správce výzev
|Žádný bezplatný tarif; cena začíná na 29 $/uživatel/měsíc
|Amazon CodeWhisperer
|AI kódování s integrací AWS Velikost týmu: Ideální pro střední a velké týmy využívající služby AWS
|Návrhy v reálném čase, optimalizace služeb AWS, bezpečné kódování s upozorněními na rizika
|K dispozici zdarma; placená verze začíná na 19 $/měsíc
|Visual Studio Code
|Flexibilní IDE s bohatou nabídkou pluginů Velikost týmu: Ideální pro backendové a full-stack týmy, které potřebují hlubokou jazykovou podporu
|IntelliSense, integrace terminálu, ladění, rozšíření Git
|K dispozici zdarma; verze Pro od 45 $/uživatel/měsíc
✅ Zajímavost: Google má svůj vlastní programovací jazyk s názvem Go (nebo Golang), který zvyšuje efektivitu programování. Díky své škálovatelnosti, výkonu a minimálním režijním nákladům je široce používán pro backendové služby.
Nejlepší alternativy Windsurf, které můžete použít
Podívejme se podrobně na nejlepší alternativy Windsurf. 🔍
1. ClickUp (nejlepší pro organizaci vývojových sprintů, úkolů a dokumentů na jednom místě)
Pokud se vám Windsurf jeví jako příliš omezený pro vaše vývojářské potřeby, ClickUp je aplikace, která vám umožní pracovat, programovat, plánovat a spolupracovat v jakémkoli měřítku. Sdružuje celý váš vývojový workflow na jednom místě. Tato platforma vám umožňuje organizovat sprinty, spravovat programovací úkoly a psát dokumentaci k kódu, aniž byste museli chaoticky přecházet mezi několika nástroji.
🧠 Zefektivněte svůj vývojový proces s ClickUp Brain
Začněte s ClickUp Brain, asistentem s umělou inteligencí, který rozpoznává role a je navržen tak, aby podporoval každý krok vašeho vývojového procesu. Na rozdíl od generických generátorů kódu tato umělá inteligence ve vývoji softwaru pracuje přímo ve vašem pracovním prostoru, takže zná vaše úkoly, termíny, dokumenty a nevyřízené záležitosti.
Když vytváříte návrh hlášení o chybě nebo specifikace z konverzace, ClickUp Brain dokáže proměnit chatovou konverzaci nebo komentář ve strukturovaný dokument. Nejedná se pouze o generátor kódu – nabízí asistenci AI, která je kontextově citlivá a hluboce zakotvená ve vašich vývojových úkolech, což vám pomáhá postupovat rychleji s menším počtem manuálních kroků. Snažíte se vyjasnit nejasný požadavek na funkci? Může generovat dílčí úkoly, psát kritéria přijatelnosti a odhadovat úsilí na základě vaší sprintové struktury – to vše v rámci vašeho úkolu.
Brain můžete také použít během generování kódu k dokumentaci API, generování ukázkových úryvků kódu, psaní testovacích případů nebo shrnutí technických diskusí do sdílených aktualizací.
⚡Úspora času: Potřebujete vytvářet úryvky kódu, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji? Generátor úryvků kódu ClickUp Brain vám to usnadní. Stačí mu sdělit, jaký jazyk používáte, co má kód dělat, a jakékoli další podrobnosti, které máte. Rychle vygeneruje hotový úryvek kódu, který odpovídá vašim potřebám, a to vše přímo z vašeho úkolu nebo dokumentu.
Vyzkoušejte tento příkaz:
„Vytvořte funkci Pythonu, která ověřuje e-mailové adresy pomocí regulárních výrazů, včetně vložených komentářů vysvětlujících každý krok. “
ClickUp Brain vytvoří čistý, komentovaný úryvek kódu, který můžete přímo začlenit do svých úkolů nebo dokumentace.
📝 Vytvářejte chytrou dokumentaci s ClickUp Docs
Jakmile zefektivníte kódování pomocí Brain, přidejte strukturu do dokumentace pomocí ClickUp Docs . Vytvářejte, upravujte a spolupracujte na dokumentech s bloky kódu se zvýrazněnou syntaxí pro více než 30 jazyků. Použijte příkaz /co slash nebo vyberte nástroj pro bloky kódu a vyberte svůj jazyk.
💡Tip pro profesionály: Pro vložený kód použijte zpětné lomítko (`). Skvělé pro krátké příkazy nebo odkazy.
Dokumenty můžete také ukládat jako šablony a znovu je používat v popisech funkcí, odkazech na API nebo hlášeních o chybách. A protože Docs podporuje vkládání úkolů, obrázků a živého obsahu, váš vývojový pracovní postup zůstává plně propojený.
ClickUp Docs také podporuje společnou inline editaci, takže vývojáři mohou přidávat poznámky k specifikacím funkcí, aktualizovat úryvky kódu nebo revidovat rozhodnutí, aniž by museli přepínat mezi záložkami.
⚡ Úspora času: Použijte /figma k vložení živých souborů a @@ k propojení úkolů nebo epik pro dokumentaci bohatou na kontext.
🧰 Spojte vše dohromady s ClickUp pro softwarové týmy.
Poté ClickUp pro softwarové týmy propojí vše dohromady – sprinty, backlog, chyby a vydání – pomocí více než 15 zobrazení, jako jsou Seznam, Kanban, Časová osa nebo Gantt. Automatizujte sprintové cykly pomocí vlastních pracovních postupů.
Od plánování sprintů a správy backlogu až po sledování chyb a vydávání nových verzí – ClickUp vám poskytuje nástroje, díky kterým budete moci pracovat rychle a zůstanete v souladu.
Úkoly lze prioritizovat pomocí vlastních polí založených na umělé inteligenci, chyby lze okamžitě zaznamenat pomocí vlastních formulářů a technické úlohy lze spravovat na integrovaných tabulkách bez nutnosti přepínání mezi nástroji. Díky nativní integraci GitHub, GitLab a Bitbucket a snadné migraci Jira získáte prostředí pro správu projektů vývoje softwaru, které se přizpůsobí vašemu týmu.
🧩 Rychlejší nastavení díky šabloně ClickUp pro vývoj softwaru
Pokud si nejste jisti, kde začít, nebo chcete rychlejší způsob, jak správně nastavit své prostředí, je šablona ClickUp Software Development Template skvělým výchozím bodem. Obsahuje vše, co potřebujete ke správě vývojového cyklu – připravené stavy úkolů, složky pro sprinty, backlogy, sledování chyb a dokonce i přizpůsobené zobrazení šité na míru agilním pracovním postupům.
Tato bezplatná šablona pro vývoj softwaru vám umožňuje přiřazovat body příběhů, používat šablony pro opakující se úkoly, jako jsou specifikace funkcí nebo kontrolní seznamy QA, a sledovat průběh v reálném čase, aniž byste museli vytvářet pracovní prostor od nuly.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem.
Ale co takhle použít jednu platformu?
Jako komplexní aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě s hladkou integrací napříč nástroji a týmy, doplněnou o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte diskuse o kódu přehledné: Komunikujte se svými kolegy, aniž byste opustili platformu, a centralizujte zpětnou vazbu k žádostem o stažení, blokátory a aktualizace vývoje pomocí ClickUp Chat.
- Vizuální znázornění technických plánů: Náčrt architektury nebo sprintových vývojových diagramů pomocí ClickUp Whiteboards a jejich převod na propojené vývojové úkoly.
- Automatizujte rutinní akce: Spouštějte aktualizace stavu úkolů pomocí ClickUp Automations nebo automaticky přiřazujte vývojáře na základě aktivit commit nebo PR.
- Přesné sledování vývojářské práce: Zaznamenávejte hodiny strávené kódováním, laděním nebo testováním přímo ve vašem pracovním postupu pomocí ClickUp Time Tracking.
Omezení ClickUp
- ClickUp nabízí mnoho funkcí, které mohou být zpočátku matoucí, pokud jste na platformě noví.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Clickup používáme již nejméně čtyři roky a je to jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Než jsme se rozhodli pro Clickup, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello. Byla to ta nejlepší volba! Nikdy jsem neměl žádné významné problémy a zákaznický servis byl velmi nápomocný.
Clickup používáme již nejméně čtyři roky a je to jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů. Než jsme se rozhodli pro Clickup, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello. Byla to ta nejlepší volba! Nikdy jsem neměl žádné významné problémy a zákaznický servis byl velmi nápomocný.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušejte několik nástrojů AI současně.
Pomocí srovnání vedle sebe u menších projektů vyhodnoťte rychlost odezvy, kvalitu kódu a kontextové povědomí. Rychle zjistíte, který nástroj nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
2. Cursor (nejlepší pro kódování založené na umělé inteligenci s obeznámeností s VS Code a plným kontextem kódové základny)
Cursor je editor kódu založený na umělé inteligenci, který vychází z Visual Studio Code a je navržen tak, aby pomáhal jednotlivým vývojářům pracovat efektivněji. Díky režimu Agent Mode můžete požádat umělou inteligenci, aby provedla změny v souborech nebo automatizovala rutinní úpravy, přičemž si zachováte kontrolu nad procesem. Cursor poskytuje návrhy umělé inteligence v reálném čase během psaní. Stačí stisknout klávesu Tab pro přijetí nebo pokračovat v psaní pro upřesnění výstupu.
Integrace AI chatu vám umožňuje komunikovat s AI na základě aktuálního kontextu, a to až na úroveň souboru a polohy kurzoru. Můžete klást otázky, žádat o vylepšení nebo získávat vysvětlení, aniž byste museli přepínat okna nebo ztrácet přehled o tom, kde se právě nacházíte.
Můžete také prohledávat celou svou kódovou základnu. Namísto ručního vyhledávání funkcí nebo závislostí můžete klást přímé otázky, jako například „Kde je tato metoda definována?“ nebo „Které soubory používají tuto komponentu?“, a získat jasné odpovědi s ohledem na kód.
Nejlepší funkce Cursor
- Vložte do editoru screenshoty nebo návrhy uživatelského rozhraní, aby je AI mohla použít jako vizuální kontext pro vytváření nebo řešení problémů s prvky rozhraní.
- Využívejte soubory README, vložené komentáře nebo jiné dokumenty během chatů s AI, abyste zajistili, že návrhy kódu budou odpovídat struktuře a standardům vašeho projektu.
- Zadejte @ pro rychlé vložení souborů, funkcí nebo proměnných z vaší kódové základny do příkazového řádku.
Omezení kurzoru
- Chybí přesnost – může občas upravit více kódu, než bylo zamýšleno.
- Postrádá robustní funkce pro spolupráci nebo správu projektů.
Ceny kurzoru
- Hobby: Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Podnikání: 40 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze kurzoru
- G2: Není dostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Cursoru skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Je to skutečně jedna z těch aplikací, které mohou změnit pravidla hry. Jako začínající programátor mi změnila pohled na to, čeho jsem schopen dosáhnout. Vypadá to jako kouzlo, ale zatím to ještě není úplně kouzlo. Musíte strukturovat svůj projekt a dobře zadávat příkazy.
Je to skutečně jedna z těch aplikací, které mohou změnit pravidla hry. Jako začínající programátor mi změnila pohled na to, čeho jsem schopen dosáhnout. Vypadá to jako kouzlo, ale zatím to ještě kouzlo není. Musíte strukturovat svůj projekt a dobře zadávat příkazy.
📚 Další informace: Využijte sílu ClickUp AI pro softwarové týmy
3. Tabnine (nejlepší pro bezpečné offline kódování pomocí umělé inteligence v regulovaných odvětvích)
Asistent kódu TabNine založený na umělé inteligenci je postaven na GPT-2 a vlastních vyladěných variantách TabNine. Pokud pracujete ve finančnictví, zdravotnictví, státní správě nebo jakémkoli regulovaném odvětví, můžete celý model spustit lokálně a citlivá data tak mít pod kontrolou.
Tabnine můžete také trénovat na vaší interní kódové základně, aby se naučil vaše vzorce, aniž by je odhalil. TabNine se přizpůsobí vašemu preferovanému stylu kódování, poskytuje návrhy, které odrážejí vzorce ve vašich vlastních projektech, a snižuje potřebu ručního čištění.
Podporuje offline AI inferenci a nulové uchovávání dat a poskytuje správcům úplnou kontrolu nad tím, jak a kde se model spouští, ať už na počítačích vývojářů nebo na zabezpečených serverech. Díky návrhům s nízkou latencí v několika jazycích a rozšířeních kódu je TabNine vhodný pro odvětví s vysokými bezpečnostními požadavky.
Nejlepší funkce Tabnine
- Vyberte si z možností nasazení na místě, ve virtuálním privátním cloudu (VPC) nebo v zabezpečeném SaaS, aby vyhovovaly požadavkům vaší organizace na dodržování předpisů.
- Automaticky kontrolujte, zda generovaný kód odpovídá veřejně přístupným repozitářům, abyste snížili riziko zavedení nelicencovaného nebo kopírovaného kódu.
- Integrujte TabNine s oblíbenými editory, jako jsou rozšíření VS Code, IntelliJ, PyCharm atd.
Omezení Tabnine
- Potíže s moderními JavaScriptovými UI frameworky, jako je Vue.js, které často navrhují nesprávné vzory nebo postrádají kontext specifický pro daný framework.
- Omezené funkce pro spolupráci a žádný kontextový chat
Ceny Tabnine
- Dev Preview: Zdarma pro oprávněné uživatele
- Dev: 9 $/měsíc
- Enterprise: 39 $/uživatel/měsíc (s ročním závazkem)
Hodnocení a recenze Tabnine
- G2: 4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o TabNine?
Recenze G2 říká:
Jsem opravdu ohromen tím, jak dobře poskytuje očekávaný kód. Někdy mě to překvapí, zejména při cvičeních DSA, kdy identifikuje problém včetně časových a prostorových limitů složitosti a podle toho poskytne kód.
Jsem opravdu ohromen tím, jak dobře poskytuje očekávaný kód. Někdy mě to překvapí, zejména při cvičeních DSA, kdy identifikuje problém včetně časových a prostorových limitů složitosti a podle toho poskytne kód.
⚡ Archiv šablon: Potřebujete vylepšit nebo standardizovat dokumentaci svého kódu? Využijte tyto šablony dokumentace kódu s hotovými formáty, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci v reálném čase a usnadnit údržbu kódové základny.
4. GitHub Copilot (nejlepší pro rychlé kódování s podporou umělé inteligence v oblíbených IDE)
GitHub Copilot, vyvinutý společností GitHub ve spolupráci s OpenAI, je asistent pro kódování s umělou inteligencí, který vám pomůže psát kód rychleji a s menším úsilím. Díky těsné integraci umělé inteligence GitHub Copilot s Visual Studio Code působí jako přirozené rozšíření vašeho vývojového prostředí.
Je založen na pokročilých modelech umělé inteligence, včetně Codexu od OpenAI (verze GPT-3 speciálně vyladěná pro programování). Nyní mají uživatelé na podnikové úrovni přístup k různým modelům, jako jsou GPT-4. 1, Claude a Gemini.
Copilot funguje přímo ve vašem editoru a nabízí návrhy kódu v reálném čase s ohledem na kontext, jak píšete. Umí překládat komentáře v přirozeném jazyce do funkčního kódu, aby vám pomohl přejít od záměru k implementaci bez přerušení toku.
Copilot vám také pomáhá spravovat váš kód. Generuje souhrny žádostí o stažení, zvýrazňuje klíčové změny a nabízí společný pracovní prostor, kde můžete ověřovat návrhy a vylepšovat příspěvky.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Aktualizujte přístup v závislosti na růstu vašeho týmu přidáváním nových uživatelů a přiřazováním přesných oprávnění.
- Spolupracujte s GitHub Copilot tím, že zanecháte komentáře, vylepšíte návrhy nebo se zapojíte do úprav přímo ve svém IDE pomocí GitHub Copilot Chat (verze Pro).
- Zobrazte náhled dopadu úprav na celý projekt v rámci celé vaší kódové základny, abyste se vyhnuli regresím.
Omezení GitHub Copilot
- Občas se zasekne při opakování stejného kódu nebo nerozpozná, kdy jste připraveni přejít od komentářů k samotnému kódu.
- Omezené rozpoznávání kontextu v dlouhých souborech, pokud nejste na podnikové úrovni.
Ceny GitHub Copilot
Pro jednotlivce
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc
- Pro+: 39 $/měsíc
Pro firmy
- Podnikání: 19 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 39 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GitHub Copilot?
Recenze Capterra uvádí:
Skutečnost, že Copilot dokáže předvídat, co se chystáte napsat, je úžasná funkce. To se mi moc líbí. Jelikož jsem také pracoval jako vývojář Laravel, mohu potvrdit, že Copilot usnadňuje a zrychluje programování. Je skutečně inteligentní a během několika sekund mi poskytne správné řádky kódu.
Skutečnost, že Copilot dokáže předvídat, co se chystáte napsat, je úžasná funkce. To se mi moc líbí. Jelikož jsem také pracoval jako vývojář Laravel, mohu potvrdit, že Copilot usnadňuje a zrychluje programování. Je skutečně inteligentní a během několika sekund mi poskytne správné řádky kódu.
⚒️Rychlý hack: Díky integraci ClickUp GitHub můžete automaticky aktualizovat stavy úkolů v ClickUp přímo ze svých zpráv GitHub commit.
Zahrňte ID úkolu ClickUp následované novým stavem v hranatých závorkách. Například zpráva o potvrzení jako Oprava chyby v přihlašovacím procesu #DEV-102[V kontrole] propojí potvrzení s úkolem DEV-102 a aktualizuje jeho stav na „V kontrole“ v ClickUp. Jedná se o jednoduchý trik, který udržuje vaše úkoly v synchronizaci s vaší kódovou základnou, takže nemusíte přeskakovat mezi nástroji a zachováte kontinuitu pracovního postupu.
5. Codium (nejlepší pro pull requesty vylepšené umělou inteligencí a správu kódu v podnikových pracovních postupech)
Qodo (dříve Codium), postavené na vlastních LLM modelech, nabízí hluboce přizpůsobitelné vývojové prostředí AI. Kontextově bohatá pomoc s kódem, umožněná lokálním a vzdáleným indexováním, poskytuje AI komplexní přehled o vašich repozitářích. Jedná se o platformu pro integritu kódu řízenou AI, která pomáhá vývojářům během celého životního cyklu vývoje softwaru.
Ve srovnání s Windsurf, který nabízí silné kontextové porozumění kódu a lehké funkce pro revizi, Qodo upřednostňuje kvalitu a správu kódu po celou dobu jeho životního cyklu. CodiumAI také vyniká v práci se složitými kódovými základnami, kde automatizované generování testů a indexování kontextu mohou výrazně zkrátit dobu revize.
Nejlepší funkce Qodo
- Vytvořte osvědčené postupy pomocí vzorkování kódové základny, abyste identifikovali konzistentní vzorce kódování a pomohli svému týmu sjednotit se na společných standardech.
- Omezte návrhy AI pouze na nejdůležitější problémy, jako jsou chyby nebo nefunkční logika, abyste snížili rušivé vlivy během revizí s vysokou prioritou.
- Automaticky detekujte odkazy na Jira, načtěte podrobnosti o tiketech a přílohy.
Omezení Codium
- Chybí trvalá historie chatu – konverzace se mezi relacemi v IntelliJ nepřenosí.
- Omezení kvóty zpráv se vztahuje na bezplatné a nižší tarify.
Ceny Codium
- Vývojář: 0 $/250 zpráv a použití nástroje za měsíc
- Týmy: 38 $/uživatel/měsíc, 5000 zpráv
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Codium
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Codium?
Recenze G2 říká:
Qodo používám téměř denně jako nezbytnou součást své rutinní práce s kódováním. Díky své spolehlivosti a konzistentní hodnotě je pro mě v mém IDE nepostradatelný.
Qodo používám téměř denně jako nezbytnou součást své rutinní práce s kódováním. Díky své spolehlivosti a konzistentní hodnotě je pro mě v mém IDE nepostradatelný.
6. IntelliCode (nejlepší pro inteligentní doplňování kódu v ekosystému Microsoft)
Pokud se chcete stát lepším programátorem v ekosystému Microsoft, Visual Studio IntelliCode vám pomůže pracovat rychleji a zároveň udržovat váš kód čistý a konzistentní. Je integrován přímo do Visual Studio a Visual Studio Code a nabízí inteligentní návrhy s ohledem na kontext na základě kódu, který píšete, struktury vašeho projektu a vzorců vašeho týmu.
Automaticky formátuje a refaktoruje kód tak, aby odpovídal osvědčeným postupům, takže váš výstup zůstává čistý bez nutnosti neustálých ručních oprav. Při práci s API předpovídá argumenty, které pravděpodobně použijete, takže se nemusíte prohrabávat dokumentací.
Nejlepší funkce IntelliCode
- Využijte automatické doplňování celých řádků, které navrhuje kompletní řádky na základě aktuálního kontextu.
- Aplikujte podobné změny kódu v rámci celého projektu automaticky, když IntelliCode rozpozná opakující se vzorce úprav.
- Podívejte se na příklady z praxe, jak se API používají ve veřejných repozitářích k správné implementaci neznámých funkcí.
Omezení IntelliCode
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení – není možné upravit chování AI, vybrat modely nebo přizpůsobit návrhy vaší kodové základně nebo standardům týmu.
- Optimalizováno především pro Windows a podnikové použití; vysoká cena
Ceny IntelliCode
*Ačkoli je IntelliCode sám o sobě zdarma, je součástí širšího ekosystému Visual Studio, který nabízí různé předplatné:
- Visual Studio Enterprise 2022: 250 $/uživatel/měsíc
- Visual Studio Professional 2022: 45 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze IntelliCode
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IntelliCode?
Intellicode se učí od vás, jak postupujete. Může tedy posilovat špatné návyky a ve skutečnosti šetří pouze čas.
Intellicode se učí od vás, jak postupujete. Může tedy posilovat špatné návyky a ve skutečnosti šetří pouze čas.
✅ Zajímavost: Vysoce výkonné vývojářské týmy používají méně nástrojů. Týmy, které používají méně než 9 platforem, mají čtyřikrát větší šanci dosáhnout cílů projektu než ty, které používají více než 15 aplikací.
7. Replit (nejlepší pro rychlé prototypování a samostatný vývoj v cloudu)
Replit je softwarová vývojová platforma založená na prohlížeči, která vám umožňuje psát, spouštět a nasazovat kód z jediného pracovního prostoru. Kombinuje okamžité IDE, vestavěný hosting, databáze a asistenta kódování založeného na umělé inteligenci (Replit AI), který vám pomůže rychle přejít od nápadu k nasazení.
Můžete spolupracovat v reálném čase, používat šablony k zahájení projektů ve více než 50 jazycích a dokonce vytvářet full-stack aplikace, aniž byste museli opustit svůj prohlížeč.
Pro nezávislé hackery a samostatné vývojáře nabízí Replit komplexní sadu nástrojů pro ověřování nápadů a rychlé dodávání produktů. Jeho funkce založené na umělé inteligenci vám pomohou opravit chyby, generovat kód nebo rychle vytvořit nové funkce. Agent umělé inteligence Replit využívá strojové učení k vylepšování návrhů kódu a zvyšování přesnosti v průběhu času.
✅ Zajímavost: Replit založili studenti střední školy. Tvůrci Replitu začali budovat své cloudové IDE ještě na střední škole – a dnes je to jeden z nejlepších nástrojů pro rychlé učení a prototypování kódu.
Nejlepší funkce Replit
- Spouštějte full-stack aplikace pomocí jednoduché angličtiny. Replit Agent automaticky generuje kód, instaluje závislosti a konfiguruje prostředí během několika minut.
- Spravujte klíče API a přihlašovací údaje jako šifrované proměnné prostředí, aby zůstaly skryté před vaším kódem a kontrolou verzí.
- Uspořádejte panely, karty a okna náhledu vedle sebe tak, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu a zlepšily soustředění při programování.
Omezení Replit
- Někteří uživatelé považují AI agenta za příliš pasivního, s omezenou viditelností toho, co dělá a proč.
- Není tak bohatý na funkce jako desktopové IDE pro velké projekty.
Ceny Replit
- Starter: zdarma
- Replit Core: 25 $/měsíc
- Týmy: 40 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Replit
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Replit?
Recenze G2 říká:
Nový nástroj Replit Agent používám již několik měsíců a je neuvěřitelné, co všechno dokážu vytvořit, i když nejsem programátor. Vytvořil jsem nejrůznější aplikace pro firemní i osobní použití. Kdybyste mi před rokem nebo dvěma řekli, že mohu tyto nástroje vytvořit bez znalosti programování, považoval bych vás za blázny.
Nový nástroj Replit Agent používám již několik měsíců a je neuvěřitelné, co všechno dokážu vytvořit, i když nejsem programátor. Vytvořil jsem nejrůznější aplikace pro firemní i osobní použití. Kdybyste mi před rokem nebo dvěma řekli, že mohu tyto nástroje vytvořit bez znalosti programování, považoval bych vás za blázny.
💡Tip pro profesionály: Chcete zůstat na špici ve vývoji softwaru? Tyto trendy v oblasti softwarového inženýrství ukazují, kam se odvětví ubírá.
8. Cody (nejlepší pro inteligentní vyhledávání kódu a párové programování s využitím umělé inteligence v rozsáhlých repozitářích)
Cody je asistent pro kódování založený na umělé inteligenci, který vyvinula společnost Sourcegraph a který vám pomáhá psát, rozumět a refaktorovat váš kód. S Cody můžete vytvářet a spravovat více chatbotových asistentů, z nichž každý je přizpůsoben konkrétnímu použití, jako je marketingový asistent, onboardingový bot nebo interní nástroj.
Díky Sourcegraph Cody mohou podniky propojit interní dokumenty a dokonce využít vlastní modely pro přizpůsobené výstupy AI na základě soukromých úložišť.
Nejlepší funkce Cody
- Získejte okamžité odpovědi na obchodní otázky. Cody čte a rozumí vašim interním znalostem, aby vám během několika sekund poskytl jasné odpovědi na úrovni odborníka.
- Nahrajte jakákoli data a vytvořte si vlastní znalostní bázi. Cody je dokáže inteligentně prohledávat a reagovat na ně.
- Chraňte svá data pomocí pokročilé ochrany, jako je šifrování na úrovni AWS a vektorové databáze kompatibilní se standardem SOC II.
Omezení Cody
- Občas se překrývá s návrhy IDE, což způsobuje, že automatické doplňování působí nepřehledně.
- Uživatelské rozhraní a onboardování jsou méně intuitivní než u některých konkurentů.
Ceny Cody
- Zdarma
- Pro: 9 $/uživatel/měsíc
- Enterprise Starter: 19 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 59 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Cody
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Cody skuteční uživatelé?
Díky použití nejnovějších LLM od Open AI a Google jsou odpovědi při revizi kódu velmi užitečné a podrobné.
Díky použití nejnovějších LLM od Open AI a Google jsou odpovědi při revizi kódu velmi užitečné a podrobné.
9. Amazon Code Whisperer (nejlepší pro kódování AI v prostředích AWS s integrovanými bezpečnostními kontrolami)
Amazon CodeWhisperer, nyní nazývaný Amazon Q Developer, je asistent pro kódování s umělou inteligencí vyvinutý společností AWS za účelem urychlení vývoje softwaru a zlepšení kvality kódu. Plynule se integruje do IDE, jako jsou Visual Studio Code, JetBrains a AWS Cloud9, a nabízí návrhy kódu v reálném čase při psaní. CodeWhisperer, který byl vycvičen na miliardách řádků kódu, včetně open-source repozitářů a interního kódu Amazonu, nabízí rozsáhlou jazykovou podporu, jako jsou Python, Java a JavaScript.
Nejlepší funkce Amazon CodeWhisperer
- Získejte návrhy kódu optimalizované pro služby AWS, jako jsou Lambda, S3 a DynamoDB.
- Přizpůsobte doporučení CodeWhisperer tak, aby zahrnovala soukromé API a knihovny vaší organizace a byla v souladu s vašimi konkrétními standardy a postupy kódování.
- Zachovejte soukromí dat díky možnostem odhlášení z telemetrie a sdílení obsahu.
Omezení Amazon CodeWhisperer
- Při opakovaných zadáváních nebo následných dotazech může vracet nekonzistentní nebo mimo téma návrhy.
- Omezená podpora pro cloudové platformy jiné než AWS
Ceny Amazon CodeWhisperer
- Amazon Q Developer Free Tier
- Amazon Q Developer Pro Tier: 19 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze Amazon CodeWhisperer
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amazon CodeWhisperer?
Recenze G2 říká:
Nejlepší na Amazon CodeWhisperer je jeho schopnost poskytovat návrhy v reálném čase během kódování. Je také snadno použitelný a implementovatelný, a při pravidelném používání [sic] výrazně zlepšuje kódovací dovednosti. Poskytovaná pomoc také hraje klíčovou roli při zlepšování efektivity mého kódu a budování logiky.
Nejlepší na Amazon CodeWhisperer je jeho schopnost poskytovat návrhy v reálném čase během kódování. Je také snadno použitelný a implementovatelný, a při pravidelném používání [sic] výrazně zlepšuje kódovací dovednosti. Poskytovaná pomoc také hraje klíčovou roli při zlepšování efektivity mého kódu a budování logiky.
📚 Další informace: Komunity vývojářů a programátorů, ke kterým se můžete připojit
10. Visual Studio Code (nejlepší pro flexibilní lokální vývoj s bohatou nabídkou pluginů a širokou podporou jazyků)
Visual Studio Code je lehký editor kódu, který se hodí do vašeho backendového nebo full-stack vývojového workflow. Jako backendový nebo full-stack vývojář můžete použít IntelliSense k získání inteligentních doplnění na základě typů a importů vašeho projektu. Vestavěný debugger pak umožňuje snadné procházení logiky na straně serveru.
VS Code také podporuje integrované terminály, klienty REST a nástroje Docker, takže můžete spouštět skripty, zadávat koncové body a kontejnerizovat své aplikace bez přepínání oken. Pokud pracujete s Git, je panel pro správu verzí integrován a snadno použitelný. A když nasazujete do cloudových prostředí nebo programujete na vzdálených serverech, funkce jako Remote SSH a Dev Containers vám pomohou udržet konzistentní pracovní postup.
✅ Zajímavost: VS Code je nejoblíbenější IDE na světě. Podle průzkumu Stack Overflow 2024 Developer Survey používá VS Code jako svůj primární editor více než 73 % vývojářů.
Nejlepší funkce Visual Studio Code
- Spouštějte skripty, přistupujte k koncovým bodům a kontejnerizujte své aplikace díky podpoře integrovaných terminálů a klientů REST v VS Code.
- Integrovaný a snadno použitelný panel pro správu verzí pro uživatele GitHubu.
- Udržujte konzistentní pracovní postup při nasazování do cloudových prostředí nebo při kódování na vzdálených serverech pomocí Remote SSH a Dev Containers.
Omezení Visual Studio Code
- Chybí mu auditní stopy a jemné řízení přístupu.
- Žádné vestavěné funkce AI – je nutné spoléhat se na rozšíření
Ceny Visual Studio Code
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Visual Studio Code
- G2: 4,7/5 (více než 2300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Visual Code Studio?
Recenze G2 říká:
Vscode poskytuje jedno z nejlepších rozhraní pro psaní kódu, od různých témat až po tržiště, kde mohu získat další nástroje, které mi pomohou zvýšit produktivitu při práci. Další výhodou je, že podporuje více programovacích jazyků a díky použití nástrojů na tržišti je uživatelský zážitek 10krát lepší.
Vscode poskytuje jedno z nejlepších rozhraní pro psaní kódu, od různých témat až po tržiště, kde mohu získat další nástroje, které mi pomohou zvýšit produktivitu při práci. Další výhodou je, že podporuje více programovacích jazyků a díky použití nástrojů na tržišti je uživatelský zážitek 10krát lepší.
📚 Další informace: Typy pracovních pozic v oblasti programování (dovednosti, plat a kariérní postup)
✨ Zvláštní zmínky:
1. JetBrains AI Assistant : Nejlepší pro hlubokou integraci IDE a jazykově specifickou podporu kódování AI v IDE JetBrains2. CodeGeeX: Nejlepší pro vícejazyčné generování kódu AI ve více než 20 jazycích s otevřenou transparentností3. Pieces for Developers: Nejlepší pro ukládání, opakované použití a organizaci úryvků kódu s kontextovou podporou AI
Zefektivněte celý svůj vývojový pracovní postup pomocí nejlepší alternativy Windsurf: ClickUp
Windsurf a mnoho jeho alternativ nabízí inteligentní funkce kódování pomocí umělé inteligence. Nástroje jako Cursor, Copilot a TabNine vám pomohou psát kód rychleji, ale nepomohou vám spravovat sprinty, strukturovat dokumentaci ani propojit vaši práci v rámci celého vývojového cyklu.
ClickUp je zajímavou alternativou, protože nabízí vše, co potřebujete, v jednom jednotném pracovním prostoru. S ClickUp Brain získáte nástroj, který rozumí vašim úkolům, nevyřízeným záležitostem a dokumentaci.
Umí rozebrat vágní požadavky na funkce, generovat čisté úryvky kódu, dokumentovat API a dokonce pomáhá odhadnout vývojové úsilí ve vašem pracovním postupu. Od ClickUp Docs po Whiteboards a nativní integrace Git, každá část vašeho procesu zůstává propojená, přehledná a přizpůsobitelná.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a zažijte vývojové prostředí, které je přizpůsobené vašemu skutečnému způsobu práce. 🚀