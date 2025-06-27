Bezplatné šablony prodejních smluv pro jasné a profesionální dohody

Vymýšlíte si kupní smlouvu? To se může zdát jako chytrý tah... dokud vás to nestojí obchod (nebo hůř, soudní spor).
Ať už uzavíráte svou první kupní smlouvu nebo jednáte s více klienty, nedbalá smlouva vysílá špatné signály. Potřebujete něco, co vypadá profesionálně, chrání vaše zájmy a nezabere vám celé odpoledne.
V tomto blogovém příspěvku sdílíme bezplatné šablony prodejních smluv, které vám pomohou vytvořit profesionální dohody bez složitých detailů a nákladných právníků. Jednoduše smlouvy, které znamenají obchod. Pojďme na to!
Upozornění: Tento článek poskytuje informace o prodejních smlouvách, nástrojích a šablonách. Není určen jako náhrada odborného právního poradenství. Před přijetím rozhodnutí se poraďte s kvalifikovaným právníkem, kterému důvěřujete.
Co jsou šablony kupních smluv?
Šablony kupních smluv jsou dokumenty připravené k okamžitému použití, které obsahují podmínky prodeje, ujednání a očekávání. Pokrývají klíčové podrobnosti, jako je kupní cena, platební kalendář, rozhodné právo, popis produktu nebo služby a povinnosti každé ze stran.
Použití šablony smlouvy urychluje celý proces sjednávání dohody v rámci pracovních dnů, zajišťuje, že jsou řešeny důležité právní otázky, a pomáhá udržovat konzistentnost napříč jednotlivými obchodními případy.
🧠 Zajímavost: První „obchodní dohody“ nebyly uzavřeny podáním ruky, ale prostřednictvím výměnného obchodu. V roce 6000 př. n. l. lidé obchodovali se zbožím a službami namísto používání peněz. Představte si, že vyměníte kozu za pšenici – takhle začal obchod.
Co dělá šablonu kupní smlouvy dobrou?
Dobrá šablona kupní smlouvy vyjasňuje dohodu mezi prodávajícím a kupujícím a zároveň chrání zájmy všech stran. Obě strany by měly odejít s přesnou představou o tom, na čem se dohodly.
Mezi nejlepší šablony patří:
- Jasně definované povinnosti: Popisuje, co musí každá strana dodat nebo splnit v rámci smlouvy o dodávce zboží.
- Jednoduché platební podmínky: rozděluje platební kalendáře, správu nabídek, náklady na dopravu, podmínky a případné pokuty.
- Definované řešení zrušení: Vysvětluje zásady pro vrácení peněz, vrácení zboží, ukončení smlouvy, porušení smlouvy ze strany prodávajícího nebo neprovedení transakce ze strany kupujícího.
- Záruky: Podrobně popisují veškeré sliby související s produktem nebo službou, které mají vliv na udržení klientů.
- Doložky o mlčenlivosti: Chrání citlivé obchodní informace (v případě potřeby) a jsou v souladu s Jednotným obchodním zákoníkem (UCC) a federálními zákony.
- Jasný proces řešení sporů: Stanoví očekávání klientů v případě, že během prodeje nebo po něm dojde ke konfliktům, jako je nedostatek dopravních prostředků.
🔍 Věděli jste? Podle zprávy WorldCC vede špatná správa smluv k průměrnému poklesu hodnoty o 8,6 %, což poškozuje obchodní vztahy a zisky.
12 šablon prodejních smluv
Zpracování různých typů smluv vyžaduje více než jen dobré úmysly. Jasná a strukturovaná smlouva stanoví očekávání a chrání všechny zúčastněné strany.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, nabízí šablony prodejních smluv s chytřejším přístupem.
Každá šablona nabízená softwarem ClickUp Sales Software představuje pevný rámec pro formalizaci prodeje, definování odpovědností a sladění stran před zahájením práce.
Podívejme se podrobně na 12 možností šablon. 👇
1. Šablona kupní a prodejní smlouvy ClickUp
Šablona kupní a prodejní smlouvy ClickUp pomáhá vytvářet právně závazné dokumenty, bezpečně je ukládat a uchovávat údaje o zákaznících pro budoucí obchody, a to vše bez přepínání mezi záložkami.
Tato šablona vás vyzve k řádnému zdokumentování všech údajů, včetně jmen smluvních stran, data uzavření smlouvy, platných záruk a předmětu koupě nebo prodeje. Jasně jsou uvedeny platební podmínky, splatnost, způsoby platby a slevy.
Získáte také prostor pro podrobný popis produktů nebo služeb, takže nedojde k žádným nejasnostem. Podrobnosti o dodání, časový harmonogram, milníky a očekávání? Vše je stanoveno od samého začátku.
📌 Ideální pro: Freelancery, konzultanty, poskytovatele služeb, majitele malých podniků a nákupní týmy, kteří potřebují vytvářet profesionální kupní smlouvy, které chrání obě strany.
ClickUp umožnil naší společnosti být efektivnější, organizovanější a taktnější v tom, jak fungujeme. ClickUp nám umožnil stát se novou verzí nás samých, která je lepší pro nás i naše klienty.
ClickUp umožnil naší společnosti být efektivnější, organizovanější a taktnější v tom, jak fungujeme. ClickUp nám umožnil stát se novou verzí nás samých, která je lepší pro nás i naše klienty.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete pomoc s přípravou prodejní smlouvy? Vyzkoušejte AI asistenta ClickUp, ClickUp Brain. Řekněte mu, jaký typ smlouvy potřebujete, a on vám poskytne rychlý výchozí bod.
2. Šablona obchodní smlouvy ClickUp
Šablona obchodní smlouvy ClickUp je jednoduché řešení typu „plug-and-play“ pro vytváření profesionálních smluv bez právních nejasností. Hned od začátku vám nabízí přehlednou a organizovanou strukturu s editovatelnými zástupnými symboly pro všechny nezbytné údaje: název společnosti, kontaktní informace, datum smlouvy a údaje o obou stranách.
K uzavření solidní smlouvy nemusíte mluvit jako právník. Šablona je strukturována tak, aby byla snadno srozumitelná, s jasně označenými sekcemi, jako jsou Nabízené služby, Poplatky, Podmínky zrušení, Právní krytí a další. Získáte vše, co potřebujete k uzavření smluv o poskytování služeb, stanovení očekávání a odpovědností, aniž byste museli začínat od nuly.
📌 Ideální pro: Majitele malých podniků, prodejce, poskytovatele služeb a nákupní týmy, kteří potřebují profesionální, snadno upravitelnou smlouvu, aby mohli rychle a jasně formalizovat transakce.
🤝 Přátelské připomenutí: Automatizace procesu objednávek může vést k významnému zvýšení efektivity, snížení manuálních chyb a zrychlení nákupních cyklů.
3. ClickUp Dodatek ke smlouvě – šablona
Potřebujete provést změnu ve stávající smlouvě? Šablona dodatku ke smlouvě ClickUp usnadňuje aktualizaci podmínek smlouvy, aniž byste museli přepisovat celou smlouvu. Ať už upravujete časový harmonogram, přidáváte služby nebo upravujete odpovědnosti, tato šablona zajistí, že vše bude přehledné, jasné a právně bezchybné.
Všechna nezbytná pole jsou již nastavena: stačí vyplnit název smlouvy, datum, jména obou stran a konkrétní úpravy, které chcete provést. Navíc je zde dokonce místo pro připojení digitálních podpisů pro větší pohodlí.
📌 Ideální pro: Majitele malých podniků, právní týmy a projektové manažery, kteří potřebují rychlý a editovatelný způsob, jak formalizovat změny ve smlouvách.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony smluv o spolupráci ve formátu Word a ClickUp
4. Šablona pro kontrolu smlouvy ClickUp
Pokud jste někdy museli žonglovat s více smlouvami napříč různými týmy, víte, jak snadno se mohou přehlédnout důležité detaily. Tato šablona ClickUp pro kontrolu smluv organizuje každou smlouvu podle fáze kontroly dokumentace – ať už se jedná o novou žádost, návrh, interní nebo klientskou kontrolu, realizaci nebo prodloužení.
Čím se tato šablona vyznačuje? Poskytuje vám přehledný vizuální přehled toho, co je schváleno, co je v řízení a co ještě vyžaduje revizi. Každá karta smlouvy obsahuje dílčí úkoly pro klíčové podmínky, jako je rozsah služeb, sankce za opožděnou platbu, ustanovení o ukončení smlouvy a další. Barevně označené štítky usnadňují odhalení úzkých míst.
📌 Ideální pro: Právní týmy, manažery smluv, pracovníky nákupu a vedoucí projektů, kteří potřebují strukturovaný způsob sledování průběhu smluv.
🔍 Věděli jste? Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) z roku 1980 poskytuje jednotný rámec pro mezinárodní obchod. K prosinci 2023 ji ratifikovalo 97 zemí, které představují dvě třetiny světového obchodu.
5. Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp
Šablona smlouvy o poskytování služeb ClickUp je ideální pro stanovení očekávání, vymezení odpovědností a sjednocení obou stran, aniž by docházelo k pracovním sporům.
Je přehledná, plně editovatelná a pokrývá všechny podstatné náležitosti, jako jsou obecná ustanovení, povinnosti poskytovatele služeb, platební podmínky a ustanovení o ukončení smlouvy. Obsahuje dokonce i ustanovení o odškodnění, které chrání obě strany.
Díky praktickým zástupným symbolům a editovatelným závorkám je navíc snadné je přizpůsobit. Pokud jste freelancer, konzultant nebo poskytujete opakující se služby, tato šablona vám ušetří čas a zajistí, že budete chráněni ještě před zahájením práce.
📌 Ideální pro: Freelancery, nezávislé dodavatele, konzultanty a malé podniky, které chtějí profesionální, ihned použitelné smlouvy pro zahájení projektů.
⚙️ Bonus: Získejte informace o tom, jak zlepšit vztahy mezi agenturou a klientem, abyste mohli stanovit jasná očekávání, zefektivnit komunikaci a sladit výsledky s cíli klienta.
Pomohlo to zjednodušit organizaci práce mezi odděleními v rámci provozu: podpora / řízení projektů / dodávky a úspěch zákazníků. Zlepšilo to také naši schopnost komunikovat a být transparentní vůči ostatním interním zainteresovaným stranám, jako je prodej, a externím, jako jsou maloobchodní a podnikoví zákazníci.
Pomohlo to zjednodušit organizaci práce mezi odděleními v rámci provozu: podpora / řízení projektů / dodávky a úspěch zákazníků. Zlepšilo to také naši schopnost komunikovat a být transparentní vůči ostatním interním zainteresovaným stranám, jako je prodej, a externím, jako jsou maloobchodní a podnikoví zákazníci.
6. Šablona pro správu smluv ClickUp
Potřebujete rychlejší způsob, jak zahájit tvorbu smlouvy? Šablona pro správu smluv ClickUp je ideálním nástrojem pro předkládání nových žádostí o smlouvy vašemu právnímu týmu bez nutnosti dlouhé e-mailové korespondence.
Díky jasným polím pro vyplnění účelu, oddělení, typu smlouvy a klíčových detailů poskytuje právníkům přesně to, co potřebují, hned napoprvé. Zjednodušuje komunikaci, snižuje zpoždění a pomáhá vašemu týmu zůstat organizovaným a v souladu s předpisy.
Přijímáte nového klienta, najímáte dodavatele nebo aktualizujete podmínky? Stačí vyplnit a odeslat.
📌 Ideální pro: personální týmy, oddělení nákupu, právní oddělení, prodejní oddělení a všechny, kteří často potřebují uzavírat nové smlouvy nebo dohody v rámci organizace.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší aplikace pro správu smluv
7. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp
Vypracování smluv s dodavateli od nuly často vede ke zpožděním, nesrovnalostem nebo opomenutí právních detailů. Šablona smlouvy s dodavatelem ClickUp vám pomůže stanovit základní pravidla, definovat výsledky a chránit jak vaši firmu, tak dodavatele před právními šedými zónami, včetně problémů souvisejících s vadným zbožím.
Tato šablona je obzvláště efektivní díky integrované postranní navigační liště. Každá základní část, jako například Služby, Platba, Doba trvání a Důvěrnost, je přehledně rozčleněna. Obsahuje také propojené přílohy (například Příloha A s podrobnostmi o službách), které pomáhají udržet hlavní dokument přehledný a zároveň poskytují prostor pro podrobné informace o dodávkách.
📌 Ideální pro: personální týmy, oddělení nákupu, právní oddělení a majitele malých podniků, kteří pravidelně najímají nezávislé dodavatele.
8. Šablona kupní smlouvy ClickUp
Pokud nakupujete nebo prodáváte zboží nebo nemovitosti, je šablona kupní smlouvy ClickUp užitečným nástrojem, který zajistí, že vše bude zaznamenáno jasně a profesionálně. Umožní vám zdokumentovat všechny důležité prvky, jako jsou implicitní záruka, platební podmínky a dodací podmínky.
Tato šablona se odlišuje vestavěnou sekcí specifikací, která vás vyzve k přidání podrobných popisů a obrázků nákupů kupujícího, čímž zajistí transparentnost a minimalizuje potenciální spory.
Intuitivní rozvržení vás provede všemi požadovanými prvky a obsahuje užitečné pokyny, jako například „Vložte sem fotografii zboží“, aby byla smlouva co nejvíce vizuální.
📌 Ideální pro: Nákupní týmy, realitní transakce, nezávislé prodejce, provozní manažery a kohokoli, kdo se zabývá prodejem produktů nebo nemovitostí.
🔍 Věděli jste? Společnosti s dobře definovanými prodejními procesy zaznamenávají o 28 % vyšší růst tržeb ve srovnání se společnostmi s nedostatečně spravovanými prodejními kanály.
9. Šablona výpovědi smlouvy ClickUp
Ukončení spolupráce s poskytovatelem služeb nebo dodavatelem nemusí být nepříjemné ani komplikované. V tomto případě se osvědčí šablona dopisu o ukončení smlouvy od ClickUp. Tento jednoduchý a profesionální formát dopisu vám pomůže sdělit ukončení obchodního vztahu jasně, empaticky a s právní přesností.
Je to výhodné, protože její struktura s návodem vás vyzve k vložení všech podstatných údajů – údaje o příjemci, datum účinnosti, důvody ukončení a doba trvání služby – aniž byste museli hledat správná slova. Obsahuje také zdvořilý tón, který je pevný, ale uctivý, což je důležité pro udržení dobré pověsti do budoucna.
📌 Ideální pro: personální manažery, týmy pro úspěch klientů, projektové manažery, právní oddělení a majitele malých podniků, kteří potřebují formálně ukončit vztahy s dodavateli, smluvními partnery nebo poskytovateli služeb.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší šablony žádostí o cenovou nabídku pro efektivní nákup
📮 ClickUp Insight: 24 % pracovníků tvrdí, že opakující se úkoly jim brání v tom, aby se věnovali smysluplnější práci, a dalších 24 % má pocit, že jejich dovednosti nejsou dostatečně využívány. To znamená, že téměř polovina pracovníků se cítí kreativně blokována a podceňována. 💔 ClickUp pomáhá přesunout pozornost zpět na práci s vysokým dopadem pomocí snadno nastavitelných AI agentů, kteří automatizují opakující se úkoly na základě spouštěčů. Například když je úkol označen jako dokončený, agent AI ClickUp může automaticky přiřadit další krok, odeslat připomenutí nebo aktualizovat stav projektu, čímž vás zbaví nutnosti ručního sledování. 💫 Skutečné výsledky: Společnost STANLEY Security snížila čas strávený vytvářením zpráv o 50 % nebo více díky přizpůsobitelným nástrojům pro vytváření zpráv ClickUp, díky čemuž se její týmy mohou méně soustředit na formátování a více na prognózy.
10. Šablona prodejního procesu ClickUp
Šablona prodejního procesu ClickUp je řídícím centrem pro vaše obchody, které sleduje každý potenciální zákazník od prvního kontaktu až po konečné uzavření smlouvy (nebo občasné „možná příště“). Podporuje také prodejní trychtýř, vztahy, časové osy a příležitosti k výnosům.
Každá položka v pipeline prochází barevně označenými fázemi, jako jsou Uzavřeno [Ztraceno], Návrh, Ukázka a Kvalifikovaný zájemce, které odpovídají způsobu uvažování a práce terénních týmů. Pole Poslední kontakt zajišťuje, že žádný potenciální zákazník ani dodavatel nezůstane bez odezvy. Budete přesně vědět, koho a kdy kontaktovat.
Pokud potřebujete zajistit konzistentnost, pomůže vám Sales SOP View standardizovat vaše kroky, ať už přijímáte nového dodavatele nebo provádíte kontrolu pracoviště.
📌 Ideální pro: Freelancery, obchodní zástupce, zakladatele startupů, profesionály v oblasti projektového managementu a majitele malých podniků, kteří chtějí spravovat potenciální zákazníky, nabídky, ukázky a vztahy s klienty a fakturovat klientům z různých odvětví.
🧠 Zajímavost: Ve středověku kladla škola v Salamance důraz na smluvní svobodu a spravedlnost, čímž položila základy moderních smluvních principů.
11. Šablona prodejního procesu ClickUp
Předpokládejme, že spravujete složitý prodejní proces s mnoha proměnnými nebo pracujete v dynamickém startupu, kde jsou NFT, DAO a komunitní drops vaším každodenním slovníkem. V takovém případě je šablona prodejního procesu ClickUp ideální volbou.
Úkoly jsou rozděleny do čtyř hlavních fází: Spuštění kolekce, Budování komunity, Veřejná služba a NFT Town. Každá fáze obsahuje konkrétní akční položky, jako je „Spuštění webových stránek a Discord“, „Odměna současným HODLerům“ nebo „Spuštění obchodu s merchandisingem“, které jsou ideální pro sladění mezifunkčních týmů a udržení primárního zaměření na klíčové výstupy.
📌 Ideální pro: webové týmy, vedoucí projektů NFT, zkušené projektové manažery, digitální marketéry, týmy vývojářů softwaru a freelancery, kteří spravují dlouhodobé projekty zaměřené na komunitu.
🔍 Věděli jste? 40 % úniků smluv je způsobeno špatnou správou smluv a klientů.
12. Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp
Šablona objednávkového formuláře produktu ClickUp je vizuálně intuitivní a vysoce funkční nástroj pro správu celého životního cyklu objednávky, od přijetí až po splnění. Zobrazení tabule rozděluje objednávky do fází, jako jsou Nová objednávka, Balení, V přepravě, Doručeno a Splněno, což vašemu týmu poskytuje přehled o každém kroku.
Každá karta úkolu obsahuje základní údaje, jako je jméno zákazníka, kategorie produktu, popis produktu a typ objednávky (maloobchodní nebo velkoobchodní), které jsou pro snadné prohlížení vizuálně odlišeny barevnými značkami. Díky sdílenému rozhraní je navíc ideální pro spolupráci s klienty.
📌 Ideální pro: E-commerce podniky, skladové týmy, koordinátory plnění, produktové manažery a malé podniky, které chtějí efektivně sledovat a spravovat objednávky zákazníků.
Uzavřete obchod pomocí šablon ClickUp
Dobře strukturovaná kupní smlouva definuje očekávání, chrání všechny zúčastněné strany a posiluje vztahy s klienty. Bezplatné šablony ClickUp jdou nad rámec statických dokumentů – jsou dynamické, editovatelné a integrované přímo do vašeho pracovního postupu.
Na rozdíl od běžných šablon nabízí ClickUp vlastní pole, spolupráci v rámci šablony, sledování úkolů a inteligentní automatizace, které zajistí plynulý průběh obchodů.
Od prvního návrhu až po konečné podepsání vám ClickUp poskytuje spolehlivý rámec pro každou fázi prodejního procesu a pomáhá vám zůstat efektivní a soustředění bez zbytečných nastavení.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅