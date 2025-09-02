11 nejlepších alternativ TimeHero v roce 2025

Je 9 hodin ráno a váš seznam úkolů už teď vypadá nepřekonatelně. Máte překrývající se schůzky, blížící se termíny a ten jeden úkol, který vždycky odkládáte na zítra.
Pokud jste vyzkoušeli TimeHero, pravděpodobně se vám líbil jeho přístup k plánování. Potřebujete však něco inovativnějšího, flexibilnějšího a přizpůsobitelnějšího?
V tomto blogovém příspěvku jsme shrnuli nejlepší alternativy TimeHero, z nichž každá nabízí inteligentní automatizaci úkolů, chytré plánování a správu času. 🕰️
Proč zvolit alternativy TimeHero
Když vám nástroj spíše překáží, než pomáhá, je to jasný signál, že je čas zvážit jiné možnosti. Zde jsou názory skutečných uživatelů na to, v čem TimeHero zaostává. 📈
- Příliš rigidní automatizace: Plánovací modul často mění pořadí úkolů způsobem, který neodpovídá tomu, jak lidé skutečně chtějí pracovat.
- Nedostatečné možnosti přizpůsobení: Uživatelé nemohou snadno upravit například zobrazení kalendáře nebo rozložení projektů tak, aby vyhovovaly jejich pracovnímu postupu.
- Chybí některé klíčové integrace: Několik uživatelů zmiňuje nedostatek obousměrné synchronizace s Google Calendar a iCalendar.
- Nekonzistentní oznámení: Připomenutí nejsou vždy včasná, což může narušit denní priority.
- Náročná křivka učení: Ačkoli vypadá přehledně, hlubší ponor do jeho pokročilých nástrojů může být složitý nebo matoucí.
🧠 Zajímavost: Než se kalendáře staly součástí našich telefonů, lidé v prehistorickém Skotsku již sledovali čas pomocí měsíce. Kolem roku 8 000 př. n. l. vykopali v Warren Field 12 jam , které byly seřazeny podle fází měsíce, a vytvořili tak nejstarší známý kalendář na světě.
Alternativy k TimeHero v kostce
Zde je tabulka, která vám pomůže vybrat si z nejlepších alternativ TimeHero. 📊
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|• Kalendář a zobrazení kalendáře založené na umělé inteligenci • Brain + Autopilot Agents pro chytré plánování • Zobrazení pracovní zátěže pro plánování kapacity • Automatizace, opakující se úkoly a AI Notetaker
|Nejlepší pro všechny týmy (jednotlivce → podniky), které potřebují inteligentní plánování úkolů, rozvrhování a spolupráci.
|K dispozici je bezplatný tarif; Enterprise: individuální ceny
|Motion
|• Automatické plánování pomocí AI a přeskupování v reálném čase • Hluboké blokování pracovní doby • Denní e-maily s plánováním • Synchronizace s Google/Outlook
|Nejlepší pro uživatele, kteří chtějí dynamické plánování pomocí umělé inteligence, které se okamžitě přizpůsobí změnám.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 49 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Todoist
|• Vytváření úkolů v přirozeném jazyce • Systém karma pro gamifikaci produktivity • Úrovně priority a sledování pokroku • Synchronizace mezi více platformami
|Nejlepší pro jednotlivce a freelancery, kteří chtějí jednoduché sledování osobních úkolů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/uživatel/měsíc.
|Získejte zpět
|• Chytré schůzky s rezervním časem • Plánovač návyků pro rutiny • Automatické přeplánování • Integrace s Googlem a Outlookem
|Nejlepší pro profesionály, kteří potřebují chytrou ochranu kalendáře a ochranu času na soustředění.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|TickTick
|• Sledování návyků + úkoly • Integrovaný časovač Pomodoro • Více zobrazení (seznam, Kanban, kalendář) • Převod hlasových poznámek na úkoly
|Nejlepší pro lidi, kteří vyvažují úkoly a budují návyky v jednom nástroji
|K dispozici je bezplatný tarif; placený roční tarif za 35,99 $/rok.
|Taskade
|• Vizuální pracovní postupy s myšlenkovými mapami a Kanbanem • Integrovaný videochat a komentáře • Generátor pracovních postupů AI a agenti AI • Neomezený počet podúkolů a vnořených seznamů
|Nejlepší pro vzdálené týmy, které potřebují vizuální mapování úkolů/nápadů s možností spolupráce.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Trello
|• Kanbanové tabule a pracovní postupy založené na kartách • Automatizace Butler • Power-Ups pro rozšíření • Integrace (Slack, Drive, Jira)
|Nejlepší pro týmy spravující jednoduché, vizuálně orientované pracovní postupy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Things3
|• Plánování v přirozeném jazyce • Tlačítko Magic Plus pro rychlé zachycení • Deník a nástroje pro strukturování • Hladká synchronizace s ekosystémem Apple
|Nejlepší pro uživatele Apple (jednotlivce, freelancery, profesionály), kteří potřebují správu úkolů bez rušivých vlivů.
|Žádný bezplatný tarif; jednorázový nákup na zařízení
|Wrike
|• Podrobná oprávnění a pracovní postupy pro dodržování předpisů • Přidělování zdrojů a správa pracovní zátěže • Přizpůsobitelné řídicí panely • Sledování času s podporou umělé inteligence
|Nejlepší pro podniky a komplexní organizace, které potřebují kontrolu projektů a dodržování předpisů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc; Enterprise: individuální ceny
|Sunsama
|• Denní rituál plánování s průvodcem • Načítání úkolů z více nástrojů • Integrace kalendáře a úkolů • Sledování času pro získání přehledu
|Nejlepší pro znalostní pracovníky, kteří hledají uvážlivé denní plánování a soustředění.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 16 USD/měsíc.
|Akiflow
|• Ovládací centrum s prioritou klávesnice • Blokování času z úkolů • Univerzální doručená pošta a chytrá oznámení • Hluboká integrace napříč nástroji
|Nejlepší pro pokročilé uživatele, kteří preferují blokování času a jednotnou správu úkolů.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
🔍 Věděli jste, že... Trh s kalendářovými aplikacemi by měl do roku 2030 dosáhnout hodnoty 16,37 miliard dolarů, přičemž během prognózovaného období poroste průměrným ročním tempem 10,4 %.
11 nejlepších alternativ Timehero, které můžete použít
TimeHero je ideální volbou pro automatizaci plánů úkolů a blokování času v kalendářích. Pomáhá jednotlivcům plánovat si dny podle skutečné práce. Často však nestačí týmům, které potřebují hlubší kontrolu nad úkoly, silnější automatizaci a integrovanou podporu umělé inteligence.
Ať už potřebujete vizuálně přitažlivější nástroj, lépe zvládáte opakující se úkoly nebo jste prostě jen... méně přísní, co se týče svého harmonogramu, v tomto seznamu si určitě vyberete. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro plánování úkolů s integrovaným řízením času a automatizací)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Zahrnuje funkce, které do vašich každodenních pracovních postupů přidávají další vrstvy viditelnosti, týmové spolupráce a rozhodování podporované umělou inteligencí.
Plánujte s kalendářem ClickUp
Při plánování dne s ohledem na maximální efektivitu začněte s kalendářem ClickUp. Vytvoří váš denní rozvrh na základě údajů v reálném čase, včetně termínů úkolů, schůzek, pracovního vytížení a dostupnosti týmu.
Řekněme, že plánujete marketingovou kampaň produktu ve třech regionech. Potřebujete čas na kontrolu návrhu kampaně, denní schůzky s regionálními vedoucími a koordinaci zpětné vazby. Kalendář s umělou inteligencí automaticky blokuje tyto časy na základě předem nastavených priorit a v případě změn upravuje vaše úkoly.
Každá schůzka se synchronizuje přímo s vaším kalendářem Google a navíc získáte podporu pro všechny hlavní online nástroje pro schůzky, jako jsou Google Meet, Zoom nebo Teams. Proč je to důležité? Umožní vám to připojit se k těmto schůzkám přímo z vašeho pracovního prostoru ClickUp, místo abyste museli přepínat mezi několika záložkami.
💡 Tip pro profesionály: Chcete automaticky zaznamenávat poznámky během úvodní schůzky s klientem? Zapněte si v kalendáři funkci ClickUp AI Notetaker. Ta se sama připojí k povoleným schůzkám, přepíše a zaznamená diskusi, extrahuje akční položky a automaticky vytvoří propojené úkoly, takže nemusíte nic ručně přepisovat ani sledovat.
Optimalizujte pomocí ClickUp Brain a ClickUp Autopilot Agents
Nyní přidejte ClickUp Brain a optimalizujte svůj rozvrh. Tento AI asistent nehádá, co je důležité; studuje, jak pracujete, aby se ujistil, že jeho doporučení fungují ve váš prospěch, a ne proti vám.
Předpokládejme, že vaše dny zahrnují soustředěnou práci na designu dopoledne, telefonáty odpoledne a dvakrát týdně intenzivní revize. ClickUp Brain využívá tyto vzorce, délku úkolů a aktuální termíny k strukturování vašeho týdne.
ClickUp Autopilot Agents pak jde ještě o krok dál. Namísto neustálého přeskupování úkolů při změnách v projektech můžete vytvořit vlastní Autopilot Agents, které automaticky upraví priority, přeřadí vlastníky a dokonce přeplánují termíny pro vaše klíčové úkoly.
Pokud se například změní termín schůzky s klientem, váš agent tuto změnu promítne do všech závislých úkolů, uvolní bloky pro soustředění a přeplánuje termíny dodání – aniž byste museli hnout prstem.
Provádějte úkoly pomocí ClickUp Tasks
Máte naplánovaný den a je čas začít pracovat. Využijte ClickUp Tasks, kde najdete všechny přidělené úkoly. Každý úkol podporuje odhady času a sledování času, vlastní pole, podúkoly, závislosti a vláknové komentáře pro lepší kontext.
Například pokud koordinujete spuštění nové webové stránky. Můžete vytvořit úkoly pro návrh UX, kopírování návrhů, předání vývoje, kontrolu kvality a finální spuštění a každý z nich označit vlastníky, termíny a priority.
Vizualizujte časové osy pomocí zobrazení kalendáře ClickUp
Vše se vizuálně synchronizuje v kalendářovém zobrazení ClickUp, kde můžete přesouvat časové osy úkolů a projektů a na první pohled odhalit překážky. Úkoly si můžete prohlížet podle dne, čtyřdenního bloku, týdne nebo měsíce. Přesouvání a aktualizace termínů splnění je stejně jednoduché jako přetahování časových os úkolů.
Úkoly můžete barevně označit podle přidělené osoby nebo priority, zobrazit vlastní pole, filtrovat úkoly podle stavu a dokonce zahrnout opakující se úkoly nebo státní svátky, abyste mohli lépe plánovat projekty.
💡 Tip pro profesionály: Zatímco zobrazení kalendáře vám pomáhá vizualizovat a plánovat časové osy úkolů, zobrazení pracovní zátěže v ClickUp je ideální pro plánování kapacity vašeho týmu. Řekněme, že váš designér má ve stejném týdnu tři termíny, které musí splnit. Zobrazení pracovní zátěže okamžitě upozorní na toto přetížení, takže můžete práci přeřadit nebo přerozdělit, než dojde ke zpoždění.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte aktualizace úkolů: Spouštějte akce, jako je přiřazování vlastníků, změna stavů a posun termínů, bez manuálního úsilí pomocí ClickUp Automations.
- Získejte chytré návrhy úkolů: Nechte ClickUp Brain doporučit nejlepší časy pro práci na konkrétních úkolech na základě náročnosti, priority a dostupnosti.
- Nastavení opakujících se úkolů: Udržujte pravidelné úkoly, jako jsou týdenní synchronizace, měsíční zprávy nebo čtvrtletní revize, na správné cestě, aniž byste je museli pokaždé resetovat.
- Vizualizujte pracovní zátěž týmu: Zjistěte, kdo je vytížen na maximum a kdo může převzít další úkoly, pomocí zobrazení rozložení úkolů v nástroji ClickUp Workload View.
- Pište rychleji pomocí AI: Požádejte ClickUp Brain, aby přímo ve vašem pracovním prostoru vytvořil návrhy popisů úkolů, odpovědí na e-maily, stručných popisů projektů nebo poznámek k následným krokům.
- Naplánujte si den pomocí hlasových příkazů: Použijte funkci Talk to Text v ClickUp Brain MAX, vaší desktopové super aplikaci s umělou inteligencí, k diktování svých plánů na den, plánování schůzek a dokonce i provádění práce pomocí hlasových příkazů.
Omezení ClickUp
- Příležitostné zpoždění nebo pomalejší výkon ve velkých pracovních prostorech
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Takto popsal svou zkušenost jeden uživatel Redditu:
ClickUp rozhodně stojí za to! Kromě toho, že je to nástroj pro projektové řízení, má i mnoho dalších využití. Moje absolutně nejoblíbenější funkce je však zobrazení kalendáře. Nic se nevyrovná možnosti vidět všechny své pracovní úkoly a závazky na jednom místě. Takže moje pracovní úkoly? Zaškrtnuto. Schůzka na kávu? Zaškrtnuto. Narozeniny maminky? Také zaškrtnuto! Je tu ale jedna věc, která to ještě trumfne. ClickUp Brain. Lidi, stačí se ho zeptat, kdy mám volno na naplánování schůzky nebo jestli členové mého týmu mohou převzít více práce, a všechno je hned k dispozici! Úžasné, že?
ClickUp rozhodně stojí za to! Kromě toho, že je to nástroj pro projektové řízení, má i mnoho dalších využití. Moje absolutně nejoblíbenější funkce je však zobrazení kalendáře. Nic se nevyrovná možnosti vidět všechny své pracovní úkoly a závazky na jednom místě. Takže moje pracovní úkoly? Zaškrtnuto. Schůzka na kávu? Zaškrtnuto. Narozeniny maminky? Také zaškrtnuto! Je tu ale jedna věc, která to ještě trumfne. ClickUp Brain. Lidi, stačí se ho zeptat, kdy mám volno na naplánování schůzky nebo jestli členové mého týmu mohou převzít více práce, a všechno je hned k dispozici! Úžasné, že?
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum work-life balance zjistil, že 46 % pracovníků pracuje 40–60 hodin týdně, zatímco neuvěřitelných 17 % překračuje 80 hodin! A tím to nekončí – 31 % se snaží vybojovat si čas pro sebe. To je ideální recept na vyhoření. 😰
Ale víte co? Rovnováha v práci začíná přehledností! Integrované funkce ClickUp, jako je zobrazení pracovní zátěže a sledování času, usnadňují vizualizaci pracovní zátěže, spravedlivé rozdělení úkolů a sledování skutečně strávených hodin, takže vždy víte, jak a kdy optimalizovat práci.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
2. Motion (nejlepší pro plánování a automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence)
Cítíte se přetížení při plánování svého pracovního dne? Motion řeší tento problém přímo. Tato platforma založená na umělé inteligenci eliminuje dohady při stanovování priorit úkolů a automaticky je plánuje na základě termínů, odhadů trvání a vašich pracovních hodin.
Když se objeví neočekávané schůzky nebo se změní termíny, nástroj pro plánování úkolů se přizpůsobí za běhu, čímž eliminuje zdlouhavé ruční přeplánování. Učí se z vašich pracovních vzorců, aby navrhl optimální časy pro hluboké soustředění, a zefektivňuje spolupráci prostřednictvím jednoduchého přidělování úkolů a sledování pokroku.
Nejlepší funkce Motion
- Vytvářejte neomezený počet projektů a organizujte úkoly do přizpůsobených pracovních prostorů pro různé klienty nebo iniciativy.
- Automaticky blokujte čas pro soustředěnou práci na základě priority úkolů a blížícího se termínu.
- Hladká integrace s Google Kalendářem, Outlookem a různými nástroji pro centralizovaný systém.
- Dostávejte denní e-maily s plánováním a personalizovanými doporučeními úkolů na základě vašich probíhajících projektů a blížících se termínů.
Omezení pohybu
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s více zavedenými nástroji
- Funkčnost mobilní aplikace zaostává ve srovnání s webovou verzí.
Ceny Motion
- Pro AI: 49 $/měsíc na uživatele
- Business AI: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Motion
- G2: 4,1/5 (více než 115 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (75+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Motion?
Přímo z recenze G2:
Miluji automatické vyplňování času pomocí umělé inteligence. Pokud potřebuji zrušit schůzku nebo mám volný čas, vyplní mi to čas tím, co je třeba udělat v rámci projektu/úkolu... Jedinou nevýhodou je, že je třeba vše nastavit v projektech a šablonách pro rozumné použití. Automatizace úkolů a kroků je jednoduchá, ale není tak komplexní, jak bych si přál, pokud jde o psaní proměnných pro jména nebo automatické spouštění projektů mimo společnost, spíše než na soukromé osobní úrovni.
Miluji automatické vyplňování času pomocí umělé inteligence. Pokud potřebuji zrušit schůzku nebo mám volný čas, vyplní mi to čas tím, co je třeba udělat v rámci projektu/úkolu... Jedinou nevýhodou je, že je třeba vše nastavit v projektech a šablonách pro rozumné použití. Automatizace úkolů a kroků je jednoduchá, ale není tak komplexní, jak bych si přál, pokud jde o psaní proměnných pro jména nebo automatické spouštění projektů mimo společnost, spíše než na soukromé osobní úrovni.
3. Todoist (nejlepší pro efektivní organizaci osobních úkolů)
Todoist představuje ideální rovnováhu mezi jednoduchostí a robustností. Přehledné rozhraní usnadňuje zaznamenávání úkolů, zatímco jeho schopnosti umělé inteligence přeměňují fráze v přirozeném jazyce, jako například „Odeslat zprávu každé pondělí v 9 hodin ráno“, na naplánované úkoly.
„Karma systém“ vnáší do pracovního prostředí přátelskou soutěživost, uděluje body za dokončené úkoly a gamifikuje produktivitu. Mnoho uživatelů začíná s touto aplikací pro denní plánování osobních úkolů, ale brzy ji začnou používat i pro složité pracovní projekty.
Nejlepší funkce Todoist
- Organizujte projekty pomocí sekcí, podúkolů a barevně odlišených úrovní priority pro vizuální přehlednost hierarchie.
- Sledujte trendy produktivity prostřednictvím vizuálních zpráv o pokroku, včetně denních a týdenních výsledků.
- Přístup k úkolům na všech zařízeních a platformách díky synchronizaci v reálném čase.
Omezení Todoist
- Omezené možnosti reportingu a analytiky ve srovnání s jinými nástroji pro řízení projektů
- Bez integrace třetích stran a nativní funkce Ganttova diagramu postrádá možnosti sledování času.
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají o Todoistu skuteční uživatelé?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Todoist používám od roku 2016. Dosud jsem dokončil 57 500 úkolů. V posledních letech jsem zaznamenal velký pokrok v životě tohoto programu. Myslím si, že je to snadno použitelný program s mnoha užitečnými nástroji a možnostmi. Nedokážu si představit svůj život bez nástroje, jako je Todoist. A to jak v profesním, tak v soukromém životě. Pokud někdo chce organizovat stovky denních úkolů, Todoist je tou nejlepší volbou! Používám ho každý den.
Todoist používám od roku 2016. Dosud jsem dokončil 57 500 úkolů. V posledních letech jsem zaznamenal velký pokrok v životě tohoto programu. Myslím si, že je to snadno použitelný program s mnoha užitečnými nástroji a možnostmi. Nedokážu si představit svůj život bez nástroje, jako je Todoist. A to jak v profesním, tak v soukromém životě. Pokud někdo chce organizovat stovky denních úkolů, Todoist je tou nejlepší volbou! Používám ho každý den.
💡 Tip pro profesionály: Když se vše jeví jako naléhavé, vyplatí se mít systém priorit, na který se můžete spolehnout. Použijte Eisenhowerovu matici k roztřídění toho, co je skutečně naléhavé a důležité, a toho, co může počkat, být delegováno nebo zcela vynecháno.
4. Reclaim (nejlepší pro inteligentní správu kalendáře)
Reclaim AI je inteligentní kalendářový asistent, který za vás aktivně vykonává náročnou práci, včetně plánování úkolů, návyků a přestávek mezi schůzkami. Přizpůsobuje se neočekávaným změnám v harmonogramu a udržuje vaše priority nezměněné, i když se plány změní.
Tento software pro správu schůzek se propojí s nástroji, které pravděpodobně již používáte, jako je Google Calendar a Outlook, a pracuje v pozadí, aby vše zapadalo, aniž by vám přetěžoval den. Objevila se vám na poslední chvíli schůzka? Nástroj okamžitě upraví váš rozvrh. Zpozdili jste se s úkolem? Nástroj ho za vás přeplánuje. A ano, zabuduje také časovou rezervu a přestávky.
Získejte zpět ty nejlepší funkce
- Nechte jej naplánovat schůzky s rezervou času na základě dostupnosti, preferencí, potenciálních konfliktů a dokonce i časových pásem pomocí funkce Smart Meetings.
- Vyhraďte si čas na opakující se úkoly a rutiny pomocí nástroje Habit Scheduler.
- Sledujte rozdělení času mezi různé projekty a osobní priority a získejte přehled o tom, jak trávíte svůj čas.
Odstraňte omezení
- Omezené funkce správy úkolů ve srovnání se specializovanými správci úkolů
- Postrádá komplexní funkce pro spolupráci týmu.
Získejte zpět ceny
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru (fakturováno ročně)
Získejte zpět hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reclaim?
Recenzent G2 sdílel tuto zpětnou vazbu:
Líbí se mi, že moje interní týmové schůzky mohou být flexibilní, takže mohu nabídnout více termínů, když mám důležité schůzky s klienty nebo potenciálními zákazníky. Implementace s týmem byla opravdu snadná a moc se mi líbilo začlenit ji do mého pracovního dne.
Líbí se mi, že moje interní týmové schůzky mohou být flexibilní, takže mohu nabídnout více termínů, když mám důležité schůzky s klienty nebo potenciálními zákazníky. Implementace s týmem byla opravdu snadná a moc se mi líbilo začlenit ji do mého pracovního dne.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší integrace Calendly
5. TickTick (nejlepší pro sledování návyků s řízením úkolů)
Chcete zvládnout všechny úkoly a zároveň si vytvořit lepší návyky? TickTick tyto dvě věci skvěle kombinuje. Na rozdíl od specializovaných správců úkolů vám pomáhá vyvinout konzistentní rutiny a sledovat každodenní návyky spolu s pravidelnými úkoly.
Integrovaný časovač Pomodoro podporuje soustředěnou práci, po které následují regenerační přestávky. Úkoly ožívají díky bohatým možnostem formátování, přílohám souborů a hlasovým poznámkám. Mnoho uživatelů přechází z jiných aplikací právě kvůli zpracování přirozeného jazyka v aplikaci TickTick, které transformuje jednoduché věty na naplánované úkoly s připomenutími a termíny splnění.
Nejlepší funkce TickTick
- Sledujte své návyky spolu s úkoly pomocí integrovaných statistik a sérií, které vizualizují vaši konzistenci.
- Zobrazte úkoly v různých formátech, včetně seznamu, Kanbanu a kalendáře, podle svého stylu práce.
- Vytvářejte hlasové poznámky, které se automaticky převádějí na textové úkoly, což je ideální pro zaznamenávání nápadů na cestách.
Omezení TickTick
- Prémiové funkce jsou dostupné pouze v rámci placeného předplatného.
- Zobrazení kalendáře není tak robustní jako u specializovaných aplikací pro kalendáře.
Ceny TickTick
- Roční plán: 35,99 $/rok
Hodnocení a recenze TickTick
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o TickTick?
Podle jednoho recenzenta Capterra:
Kopírování seznamů úkolů z e-mailů je velmi snadné. Všechny řádky se automaticky rozdělí na samostatné úkoly. Velmi užitečný je také pomodoro timer. Samozřejmě nechybí ani kalendářové zobrazení. Některé klávesové zkratky jsou z hlediska umístění na klávesnici trochu obtížné, například symbol ~. Zpracování přirozeného jazyka není tak dobré jako u Todoist, ale zcela dostačuje.
Kopírování seznamů úkolů z e-mailů je velmi snadné. Všechny řádky se automaticky rozdělí na samostatné úkoly. Velmi užitečný je také pomodoro timer. Samozřejmě nechybí ani kalendářové zobrazení. Některé klávesové zkratky jsou z hlediska umístění na klávesnici trochu obtížné, například symbol ~. Zpracování přirozeného jazyka není tak dobré jako u Todoistu, ale zcela dostačuje.
🤝 Přátelské připomenutí: Chcete toho stihnout více, aniž byste se cítili vyčerpaní? Začněte tím, že si naplánujete nejdůležitější úkoly na dobu, kdy jste v nejlepší kondici – ať už je to brzy ráno, pozdě odpoledne nebo v tichu noci. Je to jako dobře využít nejlepší čas vašeho mozku.
6. Taskade (nejlepší pro vizuální spolupráci týmu)
Taskade kombinuje správu úkolů s komunikací týmu v reálném čase v vizuálně atraktivním balíčku. Klade důraz na vizuální organizaci pomocí myšlenkových map, organizačních schémat a Kanban tabulek. Navíc díky integrovaným funkcím videochatu a komentářů již není nutné přecházet mezi několika aplikacemi pro týmové diskuse.
Tento nástroj také nabízí generování úkolů a vytváření osnov projektů pomocí umělé inteligence, což znamená, že můžete popsat cíl a nechat Taskade vytvořit strukturu potřebnou k jeho dosažení. Přidejte k tomu společnou úpravu v reálném čase, automatickou synchronizaci mezi zařízeními a chytré sledování termínů a získáte jednotný pracovní prostor pro plánování, komunikaci a provádění práce.
Nejlepší funkce Taskade
- Vytvářejte opakovaně použitelné šablony plánů pro opakující se projekty nebo procesy a ušetřete tak značné množství času při nastavování.
- Organizujte práci hierarchicky s neomezeným počtem podúkolů a vnořených seznamů, abyste objasnili závislosti mezi úkoly.
- Automaticky generujte strukturované seznamy úkolů a pracovní postupy z podrobných popisů projektů pomocí generátoru pracovních postupů AI a šablon AI.
- Využijte AI agenty, kteří rozumějí kontextu, učí se z vašich dokumentů a projektů a samostatně zpracovávají úkoly.
Omezení Taskade
- Příležitostné problémy s výkonem u rozsáhlých projektů
- Méně robustní funkce pro vytváření reportů než podnikové nástroje
Ceny Taskade
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Tým: 100 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Taskade?
Spokojený uživatel G2 k tomu řekl:
Taskade se proměnil ze základního nástroje pro správu projektů na výkonný nástroj pro automatizaci pomocí umělé inteligence, který vám umožňuje vytvářet více agentů umělé inteligence, kteří mohou autonomně pracovat v týmech. Můžete také vytvářet pracovní postupy, které zahrnují možnosti jako přepisování obsahu bez použití externích nástrojů. Vzhledem k tomu, že Taskade je založen na cloudu, je jeho implementace snadná. Zákaznická podpora je k dispozici přímo nebo prostřednictvím pravidelných živých přenosů. Integrace s jinými nástroji je relativně snadná, i když v naší situaci není příliš využívána.
Taskade se proměnil ze základního nástroje pro správu projektů na výkonný nástroj pro automatizaci pomocí umělé inteligence, který vám umožňuje vytvářet více agentů umělé inteligence, kteří mohou autonomně pracovat v týmech. Můžete také vytvářet pracovní postupy, které zahrnují možnosti jako přepisování obsahu bez použití externích nástrojů. Vzhledem k tomu, že Taskade je založen na cloudu, je jeho implementace snadná. Zákaznická podpora je k dispozici přímo nebo prostřednictvím pravidelných živých přenosů. Integrace s jinými nástroji je relativně snadná, i když v naší situaci není příliš využívána.
🤝 Přátelské připomenutí: Nenechte práci zasahovat do vašich večerů nebo víkendů. Stanovte si jasné hranice, kdy jste „v práci“ a kdy máte volno. Váš kalendář by měl odrážet také váš osobní čas, nejen schůzky a termíny. 26 % pracovníků v průzkumu ClickUp uvádí, že nejlepším způsobem, jak se odpojit od práce, je věnovat se koníčkům!
7. Trello (nejlepší pro intuitivní řízení projektů metodou Kanban)
Trello zpřístupňuje vizuální správu úkolů všem. Tento nástroj založený na tabuli zobrazuje práci jako karty, které se pohybují v přizpůsobitelných sloupcích představujících různé fáze dokončení. Jeho jednoduchost skrývá výkonné funkce, jako jsou automatizační pravidla, vlastní pole a zobrazení kalendáře.
Platformu můžete také integrovat s nástroji jako Slack, Google Drive a Jira, abyste udrželi své pracovní postupy propojené. Pro týmy nabízí Trello sdílené tabule, sledování termínů a @zmínky pro plynulou spolupráci. Navíc se přizpůsobuje různým případům použití, jako je sledování kalendářů obsahu, sprinty vývoje softwaru, plánování svateb a další.
Nejlepší funkce Trello
- Přizpůsobte si tabule pomocí barevných štítků, termínů, kontrolních seznamů a příloh pro skenovatelné informace.
- Automatizujte opakující se akce pomocí Butleru, vestavěného automatizačního nástroje Trello.
- Rozšiřte funkčnost pomocí Power-Ups a přidejte do svého pracovního postupu sledování času, zobrazení kalendáře a vlastní pole.
Omezení Trello
- Základní bezplatný tarif omezuje počet Power-Upů na jeden na tabuli.
- Postrádá nativní funkce sledování času
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 430 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Recenzent Capterra sdílel tuto zpětnou vazbu:
Trello je pravděpodobně nejjednodušší na osvojení a používání ze všech softwarů pro řízení projektů, které se běžně vyskytují v podnicích... Nelíbí se mi, že všichni musí mít stejný tarif. Používám Trello napříč organizacemi a rád mám prémiové členství, ale některé týmy, se kterými spolupracuji, nemají placené předplatné...
Trello je pravděpodobně nejjednodušší na osvojení a používání ze všech softwarů pro řízení projektů, které se běžně vyskytují v podnicích... Nelíbí se mi, že všichni musí mít stejný tarif. Používám Trello napříč organizacemi a rád mám prémiové členství, ale některé týmy, se kterými spolupracuji, nemají placené předplatné...
🤝 Přátelské připomenutí: Zasedání jedno za druhým nejsou žádnou poctou. Mezi zasedáními si nechte 10–15 minutovou rezervu, abyste se mohli protáhnout, zamyslet se nebo jen vydechnout. Vaše budoucí já vám za to poděkuje.
8. Things3 (nejlepší pro správu úkolů na zařízeních Apple)
Things 3 udržuje správu úkolů přehlednou, jednoduchou a příjemně zaměřenou. Díky funkcím, jako je plánování v přirozeném jazyce, termíny projektů a deník pro sledování dokončených úkolů, je navržen tak, aby vám pomohl zůstat organizovaní, aniž by vás zahlcoval.
Pokud jste zapojeni do ekosystému Apple, oceníte, jak hladce se synchronizuje mezi vašimi zařízeními. Funkce Quick Find usnadňuje rychlý přechod k čemukoli a tlačítko Magic Plus vám umožňuje přidávat úkoly přesně tam, kde je potřebujete. Získáte chytré nástroje pro strukturování, jako jsou záhlaví sekcí a plánovač „This Evening“ pro lehké blokování času, to vše zabalené v minimalistickém rozhraní.
Nejlepší funkce Things3
- Zaznamenávejte úkoly okamžitě pomocí klávesových zkratek nebo tlačítka Magic Plus pro plynulé zadávání.
- Označujte úkoly přizpůsobitelnými štítky a filtrujte je podle kontextu, priority nebo fáze pracovního postupu.
- Naplánujte termíny a připomenutí pomocí zpracování přirozeného jazyka pro intuitivní plánování.
- Vyhledávejte globálně podle klíčových slov a okamžitě zobrazte úkoly, projekty nebo poznámky.
Omezení Things3
- Uživatelé musí zaplatit za každé zařízení, na kterém chtějí aplikaci spustit.
- Nemůžete sdílet své seznamy a úkoly s ostatními lidmi a nemůžete k úkolům připojovat soubory.
Ceny Things3
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Things3
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Things3?
Podle jednoho recenzenta G2:
Minimalistický vzhled a jasná integrace s mnoha užitečnými nástroji. Díky tomu jsem produktivnější než kdy dřív... Není podporován platformou jako Make. To by bylo skvělé, protože bych mohl vytvořit úžasný produktivní pracovní postup.
Minimalistický vzhled a jasná integrace s mnoha užitečnými nástroji. Díky tomu jsem produktivnější než kdy dřív... Není podporován platformou jako Make. Bylo by skvělé, kdybych mohl vytvořit úžasný produktivní pracovní postup.
🔍 Věděli jste, že... Staří Egypťané vytvořili chytrý kalendář. Vytvořili 365denní sluneční kalendář s 12 měsíci po 30 dnech a na konci roku přidali pět dodatkových „epagomenálních“ dnů. Tato inovace pomohla sladit jejich kalendář s každoročními povodněmi Nilu, které byly pro zemědělství zásadní.
9. Wrike (nejlepší pro plánování projektů na podnikové úrovni)
Wrike nabízí robustní funkce pro správu projektů, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám podniků. Zvládá sofistikované přidělování zdrojů, závislosti a spolupráci mezi týmy.
Přizpůsobitelné panely platformy transformují komplexní data na praktické informace pro provozní manažery. Mnoho podnikových týmů volí Wrike zejména kvůli jeho podrobným ovládacím prvkům pro oprávnění a schvalovacím pracovním postupům. Wrike vyniká při správě projektů s požadavky na dodržování předpisů nebo složitými vzájemnými závislostmi týmů.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte podrobné zprávy o stavu projektu, využití zdrojů a výkonu týmu, abyste identifikovali úzká místa.
- Spravujte pracovní zátěž vizuálně pomocí nástrojů pro přidělování zdrojů, které zabraňují vyhoření týmu a zajišťují vyvážené rozdělení úkolů.
- Automatizujte sledování času a umožněte uživatelům zaznamenávat hodiny strávené na úkolech bez ručního zadávání pomocí návrhů AI.
Omezení Wrike
- Sledování času je k dispozici pouze u placených tarifů.
- Nemá komplexní funkce pro stanovení priorit.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 760 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (2 785+ recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Přímo z recenze Capterra:
Líbí se mi, jak Wrike pomáhá zvýšit transparentnost a spolupráci v rámci celé naší organizace. V rámci projektu se data v polích „kopírují/duplikují“ pouze na úrovni stejného úkolu/projektu. Jediným způsobem, jak zkopírovat data z úkolu nejvyšší úrovně do podúkolů, je buď zaplatit za integraci a zaplatit jejich inženýrům za napsání kódu pro vytvoření „integrace Wrike do Wrike“, nebo ručně přenést data do podúkolů.
Líbí se mi, jak Wrike pomáhá zvýšit transparentnost a spolupráci v rámci celé naší organizace. V rámci projektu se data v polích „kopírují/duplikují“ pouze na úrovni stejného úkolu/projektu. Jediným způsobem, jak zkopírovat data z úkolu nejvyšší úrovně do podúkolů, je buď zaplatit za integraci a zaplatit jejich inženýrům za napsání kódu pro vytvoření „integrace Wrike to Wrike“, nebo ručně přenést data do podúkolů.
10. Sunsama (nejlepší pro promyšlené denní plánování)
Sníte o klidnějším a smysluplnějším pracovním dni? Sunsama vám pomůže právě toho dosáhnout. Tento promyšlený nástroj pro zvýšení produktivity kombinuje správu úkolů s rituály denního plánování, které podporují vědomé vnímání práce. Vyzve vás, abyste si vybrali úkoly pro daný den, přičemž záměrně respektuje kognitivní limity.
Každý den vám zasílá podněty k zamyšlení, které vám pomohou postupně si vybudovat lepší plánovací návyky. Navíc díky integraci s kalendářem uvidíte, jak se váš seznam úkolů promítá do časových závazků, což zabrání přetížení a stresu.
Nejlepší funkce Sunsama
- Plánujte každý den pomocí rituálu, který vám pomůže stanovit priority úkolů podle jejich důležitosti.
- Seskupte úkoly z různých zdrojů, včetně e-mailu, Asany, Trella a GitHubu, do jednoho jednotného denního plánu.
- Sledujte čas strávený na různých projektech a kategoriích, abyste identifikovali vzorce a zlepšili odhady času v budoucnu.
Omezení Sunsama
- Vyšší cena ve srovnání s nástroji pro správu úkolů
- Je primárně určen pro individuální použití, nikoli pro týmy nebo malé podniky.
Ceny Sunsama
- Měsíční předplatné: 20 $/měsíc
- Roční předplatné: 16 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Sunsama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sunsama?
Recenzent Capterra sdílel tuto zpětnou vazbu:
Sunsama potřebuje vylepšit své prostředí pro spolupráci v reálném čase. Náš tým používá Sunsama ke správě schůzek, konkrétně našich dvakrát týdně se konajících scrumových schůzek, které mají obvykle dlouhý program... Stránka schůzky se pravidelně načítá, někdy dochází ke ztrátě obsahu, jindy spolupracovníci nevidí nově přidané informace nebo nemohou sami přidávat informace. Určitě se to zlepšilo a naše potíže jsou méně časté, ale stále je co vylepšovat.
Sunsama potřebuje vylepšit své prostředí pro spolupráci v reálném čase. Náš tým používá Sunsama ke správě schůzek, konkrétně našich dvakrát týdně se konajících scrumových schůzek, které mají obvykle dlouhý program... Stránka schůzky se pravidelně načítá, někdy dochází ke ztrátě obsahu, jindy spolupracovníci nevidí nově přidané informace nebo nemohou sami přidávat informace. Určitě se to zlepšilo a naše potíže jsou méně časté, ale stále je co vylepšovat.
11. Akiflow (nejlepší pro jednotnou správu úkolů)
Akiflow propojuje e-maily, události v kalendáři projektového managementu a úkoly z oblíbených aplikací do jednoho velitelského centra. Přístup zaměřený na klávesnici osloví profesionály zaměřené na efektivitu, kteří upřednostňují psaní příkazů před klikáním na ikony.
Funkce časového bloku transformuje seznamy úkolů do konkrétních bloků v kalendáři. Akiflow také zahrnuje inteligentní oznámení, která zabraňují překrývání úkolů, univerzální schránku pro shromažďování úkolů z různých platforem a zkratky pro rychlé zachycení, které umožňují okamžitě přidávat úkoly odkudkoli.
Nejlepší funkce Akiflow
- Vytvářejte časové bloky přímo z úkolů pomocí jednoduché klávesové zkratky.
- Zpracovávejte e-maily přímo v Akiflow tím, že zprávy převedete na úkoly nebo je naplánujete k pozdějšímu přezkoumání.
- Přizpůsobte si zobrazení tak, aby zobrazovalo přesně to, co potřebujete, bez rušivých prvků, a vytvořte si tak personalizované řídicí centrum.
Omezení Akiflow
- Vyžaduje počáteční nastavení pro připojení a ověření různých účtů.
- Příležitostné zpoždění synchronizace s připojenými platformami
Ceny Akiflow
- Pro Monthly: 34 $/měsíc
- Pro Yearly: 19 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Akiflow
- G2: 5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Akiflow?
Jedna recenze na Redditu to vyjadřuje takto:
Časové úseky jsou například skvělé. Líbí se mi, že mohu mít časové rámce, do kterých mohu vložit více zamýšlených úkolů, a tyto rámce se mohou opakovat. […] Také by mi bylo dost těžké obejít se bez rámce „Upcoming“ (Nadcházející), který umožňuje naplánovat úkoly a projekty na budoucí týdny nebo měsíce, místo aby se všechny hromadily ve složkách a čekaly na naplánování. […] Skvělé jsou také rituály a sledování statistik a opravdu se mi líbí, že mohu zvýraznit cíl dne nebo týdne.
Časové úseky jsou například skvělé. Líbí se mi, že mohu mít časové rámce, do kterých mohu vložit více zamýšlených úkolů, a tyto rámce se mohou opakovat. […] Také by mi bylo dost těžké obejít se bez rámce „Upcoming“ (Nadcházející), který umožňuje naplánovat úkoly a projekty na budoucí týdny nebo měsíce, místo aby se všechny hromadily ve složkách a čekaly na naplánování. […] Skvělé jsou také rituály a sledování statistik a opravdu se mi líbí, že mohu zvýraznit cíl dne nebo týdne.
Je čas přejít na ClickUp
Každý tým má svůj rytmus a správný nástroj se mu přizpůsobí. Tento seznam představuje alternativy k TimeHero vytvořené pro moderní týmy. Od prioritizace podporované umělou inteligencí po koordinaci kalendáře a podrobný přehled o úkolech – každý nástroj přináší něco jedinečného.
Ale pouze jedna z nich to vše spojuje do systému, který se dá bez problémů škálovat.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje strukturu s flexibilitou. Nabízí vrstvené řízení projektů, inteligentní plánování a spolupráci v reálném čase pod jednou střechou. Ať už spravujete pracovní postupy klientů nebo osobní priority, tento nástroj vám poskytne kontrolu bez zbytečné složitosti.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! ✅