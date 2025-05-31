11 nejlepších softwarových systémů pro plánování ve zdravotnictví v roce 2025

Zkusili jste někdy naplánovat schůzku s pacientem a nakonec jste ho nechali čekat několik minut, jen abyste zjistili, že nejbližší volný termín je až za tři týdny?
Důvodem je, že většina systémů pro plánování je stále zaseknutá v minulosti. Nová vlna softwaru pro plánování ve zdravotnictví mění scénář a usnadňuje týmům efektivní vyplňování kalendářů a udržování spokojenosti pacientů.
Prověřili jsme nejlepší platformy, které vedou tuto změnu. Zde je 11 nejlepších systémů pro plánování ve zdravotnictví, které byste měli letos znát, a to, co je odlišuje od ostatních.
Co byste měli hledat v softwarových systémech pro plánování ve zdravotnictví?
Chcete-li snížit počet neomluvených absence, optimalizovat zdroje a zajistit spokojenost pacientů, měli byste ve své platformě pro plánování upřednostnit následující funkce 👇
- Inteligentní funkce plánování: Hledejte logické přiřazování schůzek, automatizaci čekacích listin a optimalizaci časových slotů, abyste snížili počet neuskutečněných schůzek a zrušení na poslední chvíli.
- Snadné použití: Vyberte si plánovací software s intuitivním rozhraním, který minimalizuje počet kliknutí, podporuje změny v kalendáři pomocí drag-and-drop a funguje na stolních počítačích i mobilních zařízeních.
- Samostatné plánování pacientů: Nabídněte samoobslužné nástroje, které pacientům umožní plánovat schůzky prostřednictvím vaší webové stránky nebo portálu, s integrovanými pravidly pro způsobilost, typ poskytovatele a přípravu na návštěvu.
- Škálovatelnost a efektivita: Vyberte si software pro plánování ve zdravotnictví, který může růst spolu s vaší praxí a podporuje více oddělení, poskytovatelů a lokalit bez problémů.
- Integrace softwaru pro monitorování zaměstnanců: Synchronizujte se softwarem pro monitorování zaměstnanců, který sleduje pracovní vytížení, dostupnost a efektivitu poskytovatelů, aby se zabránilo přeplnění a vyhoření.
- Integrace systémů EHR a fakturačních systémů: Propojte své stávající technologie, zejména elektronické zdravotní záznamy (EHR), nástroje pro ověřování nároku na pojištění a fakturační platformy, abyste omezili duplicitní práci.
Nejlepší softwarové systémy pro plánování ve zdravotnictví
Nyní, když víte, co hledat, pojďme se podívat na nejlepší softwarové systémy pro plánování ve zdravotnictví, které mají skutečný dopad:
Zde je stručný přehled 11 nejlepších softwarových systémů pro plánování ve zdravotnictví:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny *
|ClickUp
|Kalendář s umělou inteligencí a automatickým plánováním, sledovatelným řízením úkolů a připomenutími, automatizací rutinních pracovních postupů.
|Plánování a správa úkolů ve zdravotnictví s podporou umělé inteligence
|Plán zdarma navždy, přizpůsobení dostupné pro podniky
|Acuity Scheduling
|Kalendář s umělou inteligencí s automatickým plánováním, sledovatelným řízením úkolů a připomenutími, automatizací rutinních pracovních postupů
|Bezpečné platby a automatizované objednávky
|Placené tarify začínají na 16 $/měsíc.
|Nursegrid
|Přizpůsobitelné plánování pro klienty, integrované zpracování plateb, dostupnost v reálném čase a automatické připomínky.
|Výměna směn zdravotních sester a správa plánů s prioritou mobilních zařízení
|Ceny na míru
|QGenda
|Plánování směn a výměny směn pro zdravotní sestry s prioritou mobilních zařízení, zasílání zpráv v rámci aplikace pro koordinaci
|Automatizace plánování poskytovatelů a analýza pracovní síly
|Ceny na míru
|Simple Practice
|Plánování poskytovatelů na základě pravidel, automatické sledování času a výpočet mezd
|Telemedicínské sezení a samoobsluha klientů
|Placené tarify začínají na 49 $/měsíc.
|NextGen Healthcare
|Integrace elektronických zdravotních záznamů, plánování a fakturace, mobilní dokumentace a komunikace
|Nástroje EHR a nástroje pro zdraví obyvatelstva
|Ceny na míru
|CareCloud
|Nástroje pro správu příjmového cyklu, klinická dokumentace založená na umělé inteligenci
|Klinické poznámky a správa příjmového cyklu
|Ceny na míru
|Weave
|Obousměrné zasílání textových zpráv a platby prostřednictvím textových zpráv, přepis hlasové schránky a analýza hovorů, směrování hovorů s seznamem schůzek
|Automatické zasílání zpráv a platby prostřednictvím SMS z jednoho systému
|Ceny na míru
|OnShift
|Upozornění na směny a zasílání SMS zpráv v reálném čase, přístup k vydělané mzdě prostřednictvím OnShift Wallet
|Plánování pracovní síly v oblasti péče o seniory a poakutní péče
|Ceny na míru
|PracticeSuite
|Automatizace objednávek a fakturace pomocí RPA, fakturace UB-04 za hospitalizaci, vlastní ceníky
|Fakturace hospitalizovaných pacientů a cyklus výnosů založený na RPA
|Ceny na míru
|CrelioHealth
|Nástroje pro plánování a provoz laboratoří v reálném čase, inventář a zapojení pacientů
|Diagnostické laboratoře spravující plánování pacientů a vykazování
|Placené tarify začínají na 550 USD/měsíc, jednorázový poplatek za zprovoznění činí 5 000 USD.
1. ClickUp (nejlepší pro plánování ve zdravotnictví a správu úkolů)
Vzhledem k měnícím se potřebám pacientů a rostoucímu seznamu úkolů není většina nástrojů pro plánování schopna zvládnout složitost rušného prostředí ve zdravotnictví.
Právě v tom vyniká ClickUp . ClickUp, známý jako „aplikace pro vše v práci“, kombinuje správu úkolů, spolupráci, automatizaci a plánování do jedné flexibilní platformy (vše poháněné umělou inteligencí), na kterou se mohou poskytovatelé zdravotní péče spolehnout.
Kalendář ClickUp
A co je jednou z největších novinek? Kalendář ClickUp.
Zcela nový kalendář ClickUp kombinuje dynamické plánování s funkcemi založenými na umělé inteligenci, které se přizpůsobují pracovnímu toku vašeho týmu.
Zvažte automatické plánování, které upřednostňuje vaše nejdůležitější úkoly a vyhradí čas na soustředěnou práci – a poté automaticky vše přeorganizuje, když se den nevyhnutelně změní.
Můžete přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením, porovnávat rozvrhy členů týmu v reálném čase a nastavovat vlastní pracovní dobu nebo místa pro lepší koordinaci.
A protože se synchronizuje s Googlem a Outlookem, nemusíte se obávat duplicitních aktualizací nebo zmeškaných schůzek.
Úkoly ClickUp
Skutečná změna nastává s ClickUp Tasks.
Pomocí něj můžete rozdělit každou návštěvu pacienta nebo interní pracovní postup na jasné, sledovatelné úkoly – přiřadit je správným členům týmu, přidat termíny splnění, nastavit priority a dokonce připojit relevantní soubory nebo poznámky o pacientech. V závislosti na tom, jak váš tým pracuje, jsou úkoly uloženy v organizovaných seznamech, tabulkách nebo časových osách.
Co je na tom ještě lepší? Úkoly se zobrazují přímo ve vašem kalendáři. To znamená, že vidíte vše v kontextu a můžete si podle toho naplánovat svůj den .
Připomenutí ClickUp
Jakmile jsou úkoly připraveny, můžete nastavit připomenutí pomocí ClickUp Reminders.
Rychle nastavte upozornění na vše, co nevyžaduje úplné provedení úkolu, jako je například následná kontrola pacienta po telefonátu, kontrola laboratorních výsledků nebo potvrzení schůzky. Tato připomenutí lze přiřadit jiným osobám, přidat k nim soubory nebo poznámky a nechat se na ně upozornit v určitý čas nebo těsně před termínem.
Automatizace ClickUp
Pro strukturovanější pracovní postupy vám ClickUp Automations umožňuje nastavit spouštěče, které zpracovávají opakující se práce.
Můžete jej například nakonfigurovat tak, aby vás upozornil na blížící se schůzku, naplánoval časový blok pro následnou kontrolu nebo automaticky aktualizoval stav úkolu po dokončení schůzky.
Šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp
Jste připraveni začít? Využijte šablonu ClickUp Employee Schedule Template . Její vizuální a snadno použitelný layout vám pomůže plánovat, přidělovat a sledovat pracovní vytížení týmu na jednom místě. Je plně přizpůsobitelná, takže ji můžete nakonfigurovat tak, aby co nejlépe vyhovovala vaší práci.
Úkoly můžete seskupovat podle rolí, nastavovat vlastní stavy, jako například „Probíhá“ nebo „Blokováno“, a přidělovat práci na základě dostupnosti.
Obsahuje také několik zobrazení, jako je týdenní plán, stavová tabule a kapacita zaměstnanců, takže můžete přepínat mezi plánováním na vysoké úrovni a každodenním řízením úkolů, aniž byste ztratili přehled.
Nejlepší funkce ClickUp
- Bezpečné spravování zdravotnických dokumentů: Používejte ClickUp Docs k ukládání záznamů o pacientech, léčebných plánů a interních protokolů. Dokumenty lze propojit s úkoly, přiřadit zaměstnancům a nakonfigurovat tak, aby vyhovovaly požadavkům HIPAA.
- Automatizujte následné kontroly a koordinaci personálu: Pomocí automatizace ClickUp můžete odesílat připomenutí, aktualizovat stav úkolů nebo vytvářet následné akce po schůzkách, což vašemu týmu pomůže zůstat v obraze bez nutnosti ručního zadávání údajů.
- Integrace se stávajícími zdravotnickými nástroji: Pomocí integrace ClickUp propojte své systémy EHR/EMR, Google Calendar, Outlook a další, abyste synchronizovali data a omezili přepínání mezi aplikacemi během každodenního provozu.
Omezení ClickUp
- Množství funkcí v ClickUp může být pro nového uživatele až příliš velké.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Domnívám se, že komunikace mezi členy týmu v rámci našich větších projektů se zlepšila. Možnost přímé komunikace o konkrétním úkolu nebo dílčím úkolu přispěla ke zvýšení kvality a snížení nejasností. Integrace s mnoha různými dalšími nástroji a systémy nám umožňuje automatizovat vytváření úkolů nebo informovat jiné systémy, když dojde ke změně.
2. Acuity Scheduling (nejlepší pro bezpečné platby a automatizované objednávky)
Acuity Scheduling je nástroj pro vlastní plánování klientů, který pacientům umožňuje rezervovat si termíny online, zobrazit dostupnost v reálném čase a dostávat automatická potvrzení a připomenutí.
Nastavení dostupnosti v systému Acuity vám poskytuje větší kontrolu nad vaší pracovní dobou. Mezi možnosti patří nastavení týdenní dostupnosti pro správu času, přepsání konkrétních dnů a dokonce i jedinečné časové úseky pro různé typy schůzek.
Jedná se o lehké, ale efektivní softwarové řešení pro plánování, které se hodí pro ordinace, které potřebují flexibilní software pro plánování lékařských schůzek s pacienty.
Nejlepší funkce Acuity Scheduling
- Přizpůsobte rozhraní pro plánování schůzek s klienty tak, aby odpovídalo vaší značce.
- Propojte se s různými platebními systémy a přijímejte platby již při rezervaci.
- Shromažďujte důležité informace o klientech před schůzkou pomocí přizpůsobitelných vstupních formulářů.
Omezení systému Acuity Scheduling
- Uživatelé uvádějí, že export více než několika schůzek způsobuje pád webu, což znemožňuje načtení dat.
- Uživatelé upozorňují, že rezervace pod stejným jménem slučuje záznamy klientů, což vede k záměně a rizikům v oblasti ochrany osobních údajů.
Ceny softwaru Acuity Scheduling
- Novinka: 16 $/měsíc
- Růst: 27 $/měsíc
- Powerhouse: 49 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acuity Scheduling
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
🔎 Věděli jste, že... Generativní AI ve zdravotnictví by měla podle odhadů vzrůst z 2,7 miliardy dolarů v roce 2024 na více než 20 miliard dolarů v roce 2034; některé odhady dokonce předpokládají nárůst o 40 %!
🔖 Bonusové čtení: Jak funguje pracovní rozvrh 9/80?
3. Nursegrid (nejlepší pro výměnu směn zdravotních sester a správu plánů s prioritou mobilních zařízení)
Nursegrid je aplikace pro plánování pracovních směn určená speciálně pro zdravotní sestry a klinický personál. Umožňuje uživatelům spravovat své dovolené a směny, prohlížet rozvrhy spolupracovníků a řešit změny na poslední chvíli přímo ze svých mobilních zařízení. Pouhými několika klepnutími mohou zdravotní sestry zaznamenávat přesčasy, hlásit sick days a dokonce sledovat vzdělávací semináře a schůzky na jednom místě.
Na rozdíl od jiných softwarů pro správu směn NurseGrid podporuje specifické potřeby zdravotnictví, jako je identifikace směn vedoucích sester nebo školitelů, označování dostupnosti a synchronizace s osobními kalendáři.
Nejlepší funkce Nursegrid
- Vyměňujte si směny s konkrétními kolegy nebo zveřejňujte žádosti o výměnu směn pro celý tým.
- Posílejte zprávy v aplikaci svým kolegům, abyste mohli sledovat žádosti o směny.
- Přidávejte a kategorizujte směny pomocí vizuálních ikon pro denní, odpolední a noční směny.
Omezení systému Nursegrid
- Uživatelé tvrdí, že odstranění aplikace Manager App znesnadňuje provádění změn v rozvrhu mimo pracovní dobu.
- Jiní uživatelé uvádějí, že aplikace může být na starších zařízeních iPhone a Android nestabilní.
Ceny Nursegrid
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nursegrid
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nursegrid?
Recenze G2 uvádí:
MOC se mi líbí, že máme naše rozvrhy vždy po ruce. V aplikaci můžeme přidávat/upravovat, zaměňovat a vybírat si další směny. Můžeme také komunikovat s ostatními kolegy!
4. QGenda (nejlepší pro automatizaci plánování poskytovatelů a analýzu pracovní síly)
Společnost QGenda, založená v roce 2006, je platforma pro plánování a provoz určená pro komplexní klinická prostředí. Pomáhá zdravotnickým organizacím zefektivnit rozvrhy poskytovatelů, spravovat pohotovostní služby a sledovat čas a docházku.
Díky mobilnímu přístupu a integrovaným výpočtům mezd QGenda výrazně snižuje administrativní zátěž. Jeho vestavěná analytika pracovní síly také poskytuje přehled o nedostatcích v personálním obsazení a využití zdrojů, což týmům pomáhá činit chytřejší rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší funkce QGenda
- Vytvářejte a spravujte optimalizované plány péče napříč odděleními, rolemi a lokalitami pomocí automatizace založené na pravidlech.
- Zefektivněte sledování času a automatizujte složité výpočty mezd pro poskytovatele i ošetřující personál.
- Optimalizujte výkonnost pracovníků pomocí analýzy v reálném čase a historických údajů o personálním obsazení.
Omezení QGenda
- Někteří uživatelé hlásí zpoždění způsobená nutností zásahu zákaznické podpory při přidávání nových uživatelských profilů.
- Uživatelé tvrdí, že funkce výměny směn je méně intuitivní ve srovnání se staršími verzemi platformy.
Ceny QGenda
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze QGenda
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. SimplePractice (nejlepší pro telemedicínské sezení a samoobslužné služby pro klienty)
SimplePractice je určen pro zdravotnické profesionály, kteří potřebují plánování, poznámky, fakturaci, telemedicínu a komunikaci s klienty.
Klienti si mohou sami rezervovat termíny, vyplnit vstupní formuláře a zaplatit prostřednictvím zabezpečeného portálu. Na vaší straně můžete pořádat telemedicínské sezení, organizovat skupinové schůzky a dokonce i elektronicky zasílat recepty.
Je určen pro terapeuty, logopedy, ergoterapeuty a psychiatry.
Nejlepší funkce SimplePractice
- Zefektivněte proces pojištění vytvářením, podáváním a sledováním pojistných událostí.
- Nástroje pro péči založené na měření, které umožňují okamžitě zobrazit hodnocení klientů a označit rizikové odpovědi.
- Nabídněte klientům bezpečné telemedicínské konzultace v souladu s normou HIPAA prostřednictvím videochatu.
Omezení SimplePractice
- Uživatelé tvrdí, že odškrtávání dokumentů pro odeslání trvá příliš dlouho, protože není k dispozici možnost hromadného zrušení výběru.
- Někteří tvrdí, že vytváření vlastních dokumentů je omezené, zejména pokud jde o přidávání polí pro podpisy.
Ceny SimplePractice
- Starter: 49 $/měsíc
- Essential: 79 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SimplePractice
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SimplePractice?
Recenze G2 uvádí:
Dostupné formátování poznámek, jako je „Wiley“, výrazně usnadňuje vytváření léčebných plánů ve srovnání s tím, jak jsem to dělal v minulosti. Líbí se mi rozvržení Simple Practice, je velmi snadné se v něm orientovat. Klienti vás mohou kontaktovat prostřednictvím zpráv a vy můžete provádět virtuální telemedicínské sezení schválené HIPPA.
6. NextGen Healthcare (nejlepší pro elektronické zdravotní záznamy a nástroje pro zdraví obyvatelstva)
NextGen Healthcare je komplexní systém elektronických zdravotních záznamů a správy pacientů pro rušné lékařské praxe. Spojuje plánování, vedení záznamů, fakturaci a koordinaci péče do jedné platformy.
Lékaři a personál mohou zpracovávat doporučení, předpisy na léky a specializované pracovní postupy odkudkoli, včetně mobilních zařízení. Pacienti mohou také rezervovat termíny, posílat zprávy a vyplňovat dotazníky prostřednictvím zabezpečeného online portálu.
Platforma také zahrnuje užitečné nástroje umělé inteligence pro zdravotnictví, které podporují chytřejší rozhodování a zlepšují způsob, jakým ordinace sledují zdraví populace.
Nejlepší funkce NextGen Healthcare
- Spravujte demografické údaje pacientů, jejich anamnézu, výsledky testů a léky.
- Využijte mobilní řešení EHR k dokumentaci setkání s pacienty, správě úkolů a komunikaci.
- Využijte analýzu zdravotního stavu populace ke sledování rizikových faktorů, koordinaci péče a zlepšení výsledků léčby pacientů.
Omezení NextGen Healthcare
- Někteří tvrdí, že technické problémy, jako jsou chyby paměti a problémy s faxováním, narušují pracovní postupy.
- Jiní vyjadřují frustraci z počtu kliknutí potřebných k provedení jednoduchých úkonů, jako je správa léků.
Ceny NextGen Healthcare
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NextGen Healthcare
- G2: 3,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Studie publikovaná v časopise Annals of Oncology prokázala, že model umělé inteligence dosáhl 95% detekční míry, čímž překonal 58 kožních specialistů, kteří měli přesnost 87 %. Ačkoli tato technologie nemůže nahradit dermatology, tento pokrok by mohl v budoucnu vést k dřívější a spolehlivější diagnostice!
7. CareCloud (nejlepší pro klinické poznámky a řešení pro správu příjmového cyklu)
Společnost CareCloud byla založena v roce 1999 a vyrostla v platformu podporující lékařské praxe pomocí softwaru a služeb.
Kromě nástrojů pro elektronické zdravotní záznamy a fakturaci pomáhá CareCloud ordinacím řešit personální nedostatky, spravovat programy chronické péče a zefektivnit provoz recepce prostřednictvím asistenčních služeb. Podporuje také skupinové nákupy, což z něj činí flexibilní volbu pro ordinace, které chtějí konsolidovat dodavatele.
Nejlepší funkce CareCloud
- Maximalizujte výběr plateb pomocí inteligentních nástrojů pro správu příjmového cyklu integrovaných do platformy.
- Automatizujte klinickou dokumentaci pomocí CirrusAI Notes, který využívá generativní AI k zaznamenávání konverzací mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče.
- Udržujte přehledné a úplné údaje o poskytovatelích díky integrovaným nástrojům pro ověřování kvalifikace lékařů.
Omezení CareCloud
- Uživatelé uvádějí, že rozhraní Charts 2.0 EMR může být během klinických pracovních postupů náročné na ovládání.
- Někteří tvrdí, že proces hromadného zaúčtování plateb vede k chybám, které vyžadují ruční opravy.
Ceny CareCloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CareCloud
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 3,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CareCloud?
Recenze Capterra uvádí:
Program je uživatelsky přívětivý, což nám usnadňuje zaškolování nových zaměstnanců. Zákaznický servis je vynikající.
8. Weave (nejlepší pro automatické zasílání zpráv a platby prostřednictvím SMS z jednoho systému)
Společnost Weave, založená v roce 2008, je jednotná platforma pro komunikaci a zapojení pacientů, která kombinuje nástroje založené na umělé inteligenci, jako je přepis hlasové pošty a automatické odpovědi na recenze, s nezbytnými funkcemi, jako je online plánování, digitální formuláře a obousměrné zasílání textových zpráv.
Ať už jde o zvýšení efektivity recepce nebo zlepšení zkušeností pacientů, Weave pomáhá ordinacím šetřit čas, snížit počet neomluvených absence a posilovat vztahy.
Propojte nejlepší funkce
- Odesílejte obousměrné textové zprávy z čísla vaší ordinace, abyste potvrdili schůzky, provedli následnou kontrolu nebo odpověděli na dotazy pacientů.
- Analyzujte trendy volání, výsledky a výkonnost personálu pomocí integrované funkce Call Intelligence od společnosti Weave.
- Přesměrujte hovory přes Call Pop a před přijetím hovoru si okamžitě prohlédněte informace o volajícím, historii schůzek a poznámky.
Omezení Weave
- Uživatelé uvádějí, že systém občas ztrácí připojení, což narušuje automatické zasílání zpráv a komunikaci s pacienty.
- Někteří tvrdí, že Weave není kompatibilní s jejich systémem EMR, což vede k dodatečné manuální práci.
Ceny Weave
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Weave
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
9. OnShift (nejlepší pro plánování pracovní síly a zapojení v zařízeních pro péči o seniory a poakutní péči)
OnShift je platforma pro správu pracovní síly určená pro poskytovatele péče o seniory a poskytovatele poakutní péče. Pomáhá organizacím spravovat personál, snížit fluktuaci a zlepšit zapojení zaměstnanců. Díky nástrojům pro plánování, sledování času, docházkové systémy a nábor mohou týmy rychleji obsazovat směny a dodržovat pracovní předpisy.
OnShift vyniká v odvětví zdravotní péče zejména tím, že se zaměřuje na zdravotnické pracovníky placené hodinově. Nabízí aktualizace plánování v reálném čase, zasílání SMS zpráv o volných směnách a dokonce i přístup k vydělané mzdě, což pomáhá udržet zaměstnance.
Nejlepší funkce OnShift
- Umožněte zaměstnancům přístup k vydělané mzdě před výplatním dnem pomocí OnShift Wallet.
- Spravujte rozvrhy zaměstnanců napříč odděleními a pracovišti pomocí automatizovaných pravidel pro dodržování předpisů a vyvážení pracovní zátěže.
- Vyplňte volné směny rychleji pomocí upozornění v reálném čase a textových oznámení zasílaných přímo kvalifikovaným zaměstnancům.
Omezení OnShift
- Uživatelé uvádějí, že tištěné denní rozvrhy mohou být obtížně čitelné, pokud zahrnují více oddělení a směn.
- Někteří uživatelé uvedli, že zadávání nových zaměstnanců do systémů není samoobslužné a vyžaduje pomoc zákaznické podpory.
Ceny OnShift
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze OnShift
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o CareCloud?
Recenze G2 uvádí:
Onshift je snadno použitelný. Je velmi flexibilní a intuitivní. Během epidemie COVID jsme dokonce byli schopni nastavit alternativní plán, abychom uspokojili vyšší personální potřeby jednotky COVID. Onshift nám navíc umožňuje snadno dokumentovat docházku. Díky funkci Engage můžeme odměňovat naše pečovatele za dobrou docházku a dochvilnost.
10. PracticeSuite (nejlepší pro fakturaci hospitalizovaných pacientů a správu příjmového cyklu založenou na RPA)
PracticeSuite je software pro plánování zdravotnického personálu, který kombinuje nástroje EHR, správu praxe, fakturaci a cyklus výnosů do jednoho systému. Je určen pro lékařské praxe všech velikostí a nabízí plánování schůzek, registraci pacientů, podávání žádostí o úhradu a zaúčtování plateb.
Podporuje také telemedicínu a portály pro pacienty, které zlepšují péči o pacienty a komunikaci s nimi. PracticeSuite se zaměřuje na finanční výkonnost a zahrnuje podrobné analýzy, správu zamítnutých žádostí a nástroje pro optimalizaci inkasa. Je vhodný pro ordinace, které chtějí mít větší kontrolu nad klinickými a fakturačními pracovními postupy.
Nejlepší funkce PracticeSuite
- Automatizujte úkoly, jako je plánování, kontrola pojištění, nároky a komunikace s pacienty, pomocí integrovaných nástrojů RPA.
- Využijte fakturační software UB-04 přizpůsobený pro nemocnice, SNF, rehabilitační centra a další zařízení poskytující lůžkovou péči.
- Nastavte vlastní ceníky založené na Medicare, abyste zabránili podhodnocování účtů a zlepšili výběr plateb.
Omezení PracticeSuite
- Uživatelé uvádějí, že přidávání specifických pediatrických údajů, jako jsou informace o rodičích nebo opatrovnících, není tak intuitivní, jak by bylo potřeba.
- Někteří tvrdí, že portál pro pacienty je omezený a neumožňuje zadávat větší množství informací.
Ceny PracticeSuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PracticeSuite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4/5 (více než 30 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Používejte nástroje pro řízení projektů ve zdravotnictví a mezi klinickými úkoly s vysokou prioritou vždy vytvářejte 15–30minutové mezery. Pomáhá to vyrovnat se se zpožděními, zlepšuje předávání úkolů a činí vaše pracovní postupy realističtějšími v situacích, kdy jste pod tlakem.
11. CrelioHealth (nejlepší pro diagnostické laboratoře spravující plánování a vykazování pacientů)
CrelioHealth je platforma pro správu diagnostiky pro laboratoře, diagnostická centra a radiologické ordinace. Platforma podporuje vše od ambulantních pacientů po B2B doporučení, s aktualizacemi v reálném čase v oblasti odběru vzorků, zpracování a doručování výsledků.
Zahrnuje značkový portál pro pacienty, automatizované komunikační nástroje a inteligentní funkce pro vytváření zpráv, které pomáhají zlepšit spokojenost pacientů a rychlost provozu. Díky integraci analyzátorů, platebních bran a externích systémů funguje CrelioHealth dobře i v rámci větších zdravotnických systémů.
Nejlepší funkce CrelioHealth
- Zjednodušte správu zásob pomocí Crelio Inventory, sledování reagencií, spotřebního materiálu a automatických upozornění na doplnění zásob.
- Umožněte komunikaci a následnou péči prostřednictvím aplikace Crelio Patient Engagement s připomínkami a sběrem zpětné vazby.
- Podporujte širokou škálu typů laboratoří, včetně ordinací lékařů, laboratoří D2C, nemocničních laboratoří a referenčních laboratoří.
Omezení CrelioHealth
- Někteří uživatelé uvedli, že platforma při přepínání mezi záložkami neuchovává vybraná časová období.
- Ostatní uživatelé uvedli, že by uvítali více integrovaných možností, aniž by museli podávat žádosti o nové funkce pro každou drobnou změnu.
Ceny CrelioHealth
- Starter: 550 $/měsíc, jednorázový poplatek za zprovoznění 5 000 $
- Standard: 1 250 $/měsíc, jednorázový poplatek za zprovoznění 10 000 $
- Pokročilá verze: 2 500 $/měsíc, jednorázový poplatek za zprovoznění 10 000 $
- Advanced Plus: 4 500 $/měsíc, jednorázový poplatek za zprovoznění 15 000 $
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze CrelioHealth
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CrelioHealth?
Recenze G2 uvádí:
CrelioHealth LIMS má všechny funkce, které klinická diagnostická laboratoř potřebuje ke sledování vzorků, umožnění přístupu poskytovatelům a zajištění kvality. Tým podpory je k dispozici během několika minut od požádání o pomoc. Komunikace je rychlá a efektivní, problémy jsou řešeny okamžitě. Software je snadno použitelný a implementuje všechny dané a požadované funkce. Je snadno integrovatelný s poskytovateli a častým používáním se s ním stále lépe seznamujete.
Zefektivněte své zdravotnické operace s ClickUp
Výběr správného softwarového systému pro plánování ve zdravotnictví může mít zásadní vliv na hladký chod vaší praxe.
Nástroje, které jsme představili, přinášejí něco jedinečného, od softwaru pro plánování zaměstnanců zaměřeného na zdravotní sestry až po automatizační platformy připravené pro laboratoře.
Pokud však hledáte flexibilní komplexní řešení, které je více než jen softwarem pro plánování zdravotnického personálu, stojí za to se blíže podívat na ClickUp.
Díky výkonným funkcím plánování, správy úkolů, připomínek, automatizace a šablon – a navíc díky hladké integraci s vašimi stávajícími nástroji – je tento software navržen tak, aby zvládal složitost reálného provozu ve zdravotnictví.