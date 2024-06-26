Otestovali jsme 10 nejlepších systémů pro dálkovou docházku v roce 2025.

Pracují vaši zaměstnanci na dálku efektivně?
Sledování výkonu a docházky vašich zaměstnanců může být v prostředí práce na dálku náročné. Zažil jsem to na vlastní kůži. Proto jsem přešel na systémy pro sledování docházky na dálku, abych mohl sledovat a maximalizovat produktivitu zaměstnanců.
Tyto nástroje se staly klíčovými součástmi efektivního řízení pracovní síly, protože pomáhají manažerům, jako jsem já, sledovat rozvrhy směn a kontrolovat přihlašovací hodiny zaměstnanců bez přímého dohledu.
Pokud také chcete zjednodušit manažerské úkoly a zvýšit efektivitu pracovní síly, jste na správném místě. V tomto blogu jsme pečlivě porovnali a vybrali 10 nejlepších systémů pro dálkovou docházku na základě jejich funkcí, cen a recenzí zákazníků.
Co byste měli hledat v systémech pro dálkovou docházku?
Jako vedoucí pracovník můžete upadnout do pasti mikromanagementu zaměstnanců, což v konečném důsledku snižuje jejich produktivitu, motivaci a angažovanost. I já jsem upadl do této pasti, když jsem zkoušel strategie ke zlepšení výkonu, ale už se to nestává.
Když jsem využil nástroje pro vzdálenou docházku, pomohly mi sledovat pracovní dobu vzdálených pracovníků, aniž by byly rušivé nebo kontrolní.
Pokud právě vybíráte nejlepší software pro dálkovou docházku, začněte tím, že zhodnotíte své jedinečné potřeby a cíle. Vždy byste měli zkontrolovat kompatibilitu softwaru s vašimi stávajícími systémy a jeho snadnost použití, aby jeho ovládání nevyžadovalo rozsáhlé školení.
Podívejme se na některé základní funkce, které je třeba zvážit před výběrem systému pro dálkovou docházku pro vaši firmu:
1. Automatizace docházky
Moderní systémy pro dálkovou docházku mohou automatizovat zaznamenávání docházky zaměstnanců. Rozhodnete-li se pro automatizovaný systém správy docházky, pomůže vám to lépe rozpoznat dochvilné zaměstnance, kteří pilně plní své povinnosti a splňují očekávání organizace.
Tyto nástroje přinášejí také řadu výhod, jako je přesnost, produktivita a dodržování předpisů, a neponechávají žádný prostor pro úmyslné nebo neúmyslné chyby v zaznamenávání docházky zaměstnanců.
2. Oznámení a připomenutí
Systém pro vzdálenou docházku, který pro svou společnost vyberete, by měl být integrován s digitálními kalendáři, jako jsou Microsoft Outlook, Calendly Mobile a Google Calendars. Výběr tohoto balíčku softwaru informuje celý váš tým o schopnostech jednotlivých zaměstnanců a sleduje docházku prostřednictvím sdíleného kalendáře.
3. Reportování a analytika
Ideální software pro vzdálenou správu docházky obsahuje funkce pro vytváření reportů, které poskytují komplexní přehled o provozu vaší společnosti. To zahrnuje generování přehledných reportů o trendech docházky, vzorcích a dodržování pracovněprávních předpisů.
4. Správa dovolených
Efektivní systém docházky nabízí funkce pro správu dovolených, jako je konfigurace zásad dovolených na základě platných zákonů, podávání žádostí, pomoc zaměstnancům při kontrole zůstatků dovolených, kontrola plánů dovolených atd.
5. Pracovní výkazy
Funkce správy docházkových listů je v systémech pro vzdálenou docházku nanejvýš důležitá a před výběrem byste ji neměli opomenout. Umožňuje vám sledovat naplánované pracovní hodiny, dovolené, přírůstky a úpravy pro zpracování mezd.
Tip pro profesionály: Zajistěte, aby váš software pro vzdálenou docházku poskytoval vašim zaměstnancům pracujícím na dálku flexibilitu a dal jim určitou volnost při plnění jejich úkolů. Díky tomu se vaši zaměstnanci budou při používání těchto nástrojů cítit pohodlněji a zvýší se jejich produktivita.
10 nejlepších systémů pro dálkové sledování docházky
1. ClickUp: Nejlepší pro sledování výkonu a produktivity zaměstnanců
ClickUp je univerzální nástroj pro řízení projektů, který vám umožňuje sledovat čas způsobem, který vyhovuje vašim potřebám. Díky funkcím ClickUp pro sledování času stráveného na projektech můžete snadno sledovat odpracované hodiny z jakéhokoli místa, v případě potřeby provádět úpravy a přidávat poznámky, abyste měli přehled o fakturovatelných hodinách a čase stráveném na konkrétních projektech.
Tento nástroj například umožňuje vašim zaměstnancům spouštět a zastavovat časomíru přímo v aplikaci, na ploše pomocí rozšíření Chrome, nebo dokonce ručně přidávat záznamy o čase za minulou práci, aby bylo možné sledovat čas napříč zařízeními. Rozsáhlé funkce kategorizace ClickUp také umožňují zaměstnancům organizovat sledované záznamy o čase pomocí vlastních polí a značek ClickUp.
Můžete také požádat svůj tým, aby k záznamům o čase přidával poznámky a filtroval je podle různých kritérií, abyste získali přehled o tom, kde a jak je čas v rámci firmy trávěn.
Kromě funkcí usnadňují připravené a přizpůsobitelné šablony ClickUp snadno navrhnout a implementovat systémy sledování bez ztráty času. S šablonou docházkového listu ClickUp můžete sledovat docházku a absence svých zaměstnanců, vidět, kdy se vrací z dovolené, a vytvářet flexibilní připomenutí pro zaměstnance ohledně jejich rozvrhů práce na dálku.
Kromě toho jsou HR Views od ClickUp užitečné pro dohled nad zaškolováním zaměstnanců, plánováním a dalšími důležitými specifiky. Vytvořte centralizované místo pro data zaměstnanců a soukromou korespondenci mezi zaměstnanci a jejich manažery. Toto centrální místo můžete využít ke sledování pokroku, provádění průzkumů zapojení zaměstnanců a přípravě na nadcházející hodnocení výkonu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledování času: Pomocí ClickUp Time Tracking můžete vytvářet a přizpůsobovat časové rozvrhy a prohlížet podrobné přehledy o čase stráveném vašimi zaměstnanci podle dne, týdne, měsíce nebo libovolného vlastního časového období.
- Hladká spolupráce: Vizualizujte průběh svých projektů na dálku, sledujte sprinty a backlogy pomocí agilních grafů a spolupracujte v reálném čase s Clickup Docs a Whiteboards.
- Kalendář PTO: Zjednodušte sledování dovolených a nemocenských dnů zaměstnanců pomocí šablony kalendáře PTO ClickUp.
- Automatizujte úkoly: Využijte ClickUp Automation, který vám nabízí více než 100 předem připravených automatizací pro zefektivnění pracovních postupů, předávání projektů a rutinních úkolů.
- Šifrování dat: Zajistěte bezpečnost citlivých dat pomocí šifrování AES-256, které zabraňuje neoprávněnému přístupu třetích stran.
Omezení ClickUp
- Díky strmé křivce učení může být tato platforma pro nové uživatele obtížně ovladatelná.
Ceny ClickUp
- Zdarma: Navždy
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4100 recenzí)
2. ClockShark: Nejlepší pro sledování zaměstnanců v terénu
ClockShark je další výkonný nástroj, který využívá GPS ke sledování polohy zaměstnanců v reálném čase spolu s jejich pracovní dobou. Tato platforma vám poskytuje 100% přesné výkazníky a snižuje mzdové náklady díky softwaru pro sledování docházky.
Tato platforma také zajišťuje, že vaši zaměstnanci budou více zodpovědní, protože vědí, že jejich čas je sledován. Líbí se mi její další funkce, jako je integrace účetnictví, sledování aktivit, plánování zaměstnanců, přizpůsobitelné zprávy a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce ClockShark
- Integrované softwarové řešení pro mzdy a účetnictví, jako jsou QuickBooks a QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® a ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero a více než 1000 aplikací využívajících Zapier.
- Udržujte přesné záznamy o docházce všech svých zaměstnanců i na cestách a vyvarujte se problémům s docházkou díky virtuálním docházkovým hodinám.
- Využijte vylepšené funkce pro správu projektů k přidělování úkolů, sledování postupu práce a termínů.
- Eliminujte zaokrouhlování výkazů práce tím, že budete přesně sledovat své mzdové náklady.
Omezení ClockShark
- Chybí mu funkce fakturace.
- Nefunguje dobře s GPS sledováním a synchronizací dat v mobilní aplikaci.
Ceny ClockShark
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Standard: 40 $ za měsíc
- Výhoda: 60 $ měsíčně
Hodnocení a recenze ClockShark
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1800 recenzí)
3. Gusto: Nejlepší pro sledování produktivity zaměstnanců
Hledáte efektivní nástroj pro vytváření finančních zpráv a sledování docházky na dálku v reálném čase? Gusto je tou správnou volbou. Tato platforma se integruje s AttendanceBot, synchronizuje pracovní výkazy zaměstnanců a usnadňuje výplatu mezd zaměstnancům a dodavatelům.
Pomocí aplikace Gusto můžete také sledovat produktivitu zaměstnanců a rozvíjet nejlepší stránky výkonu svého týmu.
Nástroje pro evidenci docházky a pracovní doby mi pomohly při řešení složitých plánů dovolených a placených volno. Tento nástroj usnadňuje schvalování žádostí o volno a synchronizaci schválených dovolených s vaší mzdovou agendou a firemními kalendáři.
Nejlepší funkce Gusto
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců pomocí flexibilních metod, jako je aplikace Gusto Wallet (mobilní a webová), webové prohlížeče nebo ruční zadávání.
- Čiňte chytrá obchodní rozhodnutí na základě přizpůsobitelných zpráv, automatických upozornění na nesoulad a anonymních průzkumů týmu.
- Získejte volitelné doplňkové moduly, jako je správa lidských zdrojů, zaškolování zaměstnanců a správa hodnocení výkonu.
- Automaticky vypočítávejte přesčasy na základě polohy zaměstnanců a předem nastavených pravidel.
Omezení systému Gusto
- Limit aplikace API (Application Programming Interface) je v současné době 200 požadavků za minutu, což je pro velké organizace málo.
- Nenabízí žádnou mobilní aplikaci pro výplatu mezd pro zaměstnavatele; aplikace je určena pouze pro zaměstnance.
Ceny Gusto
- Zdarma: Pro firmy, které zaměstnávají pouze dodavatele, po dobu šesti měsíců
- Jednoduché: 40 $ měsíčně plus 6 $ měsíčně za každého uživatele
- Plus: 60 $ měsíčně plus 9 $ měsíčně za každého uživatele
- Premium: Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3800 recenzí)
4. Replicon: Nejlepší platforma pro sledování času a docházky založená na umělé inteligenci
Replicon je jedním z nejlepších nástrojů pro práci na dálku, který slouží ke sledování docházky, dodržování pracovních předpisů, plánování a výplatám.
Je to můj osobní favorit, protože díky využití schopností umělé inteligence zcela eliminuje potřebu ručního sledování docházky. Replicon automaticky zaznamenává čas strávený vašimi zaměstnanci ve více než 100 pracovních aplikacích, jako jsou Slack, Jira, Asana, Zoom a další.
Platforma vám také umožňuje nastavit a spravovat zásady pro načítání a resetování na základě potřeb vaší firmy.
Funkce jako sledování pracovní doby v podniku a řízení pracovní síly činí z Repliconu ideální nástroj pro velké organizace, protože sjednocuje sledování pracovní doby, řízení směn a plánování pracovní síly pod jednou platformou.
Nejlepší funkce Repliconu
- Zefektivněte vytváření časových rozpisů pomocí dynamických schvalovacích workflow založených na ověřování údajů o docházce v reálném čase.
- Identifikujte ideální zaměstnance na základě nákladů nebo dovedností pomocí inteligentního rozvrhu SmartSchedule založeného na umělé inteligenci.
- Poskytujte intuitivní zaznamenávání času, nepřetržité monitorování a sledování běžných a přesčasových hodin pro zaměstnance placené měsíční mzdou i hodinovou sazbou.
- Nabídněte svým zaměstnancům sestavené, přesné a kompletní předvyplněné pracovní výkazy, které mohou zkontrolovat a odeslat.
Omezení Repliconu
- Nastavení může být potenciálně složité, protože existuje mnoho funkcí a možností přizpůsobení.
- Vytváření reportů s vlastní strukturou může být náročné.
Ceny Replicon
- Ceny přizpůsobené velikosti firmy a odvětví
Hodnocení a recenze Replicon
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Bonus: Jak vytvořit docházkový list v Excelu!
5. TimeClock Plus: Nejlepší pro automatické plánování pracovní doby zaměstnanců
TimeClock Plus je flexibilní řešení pro evidenci docházky, které nabízí jak lokální, tak cloudové řešení. Umožňuje přístup k živým rozvrhům a sledování zaměstnanců prostřednictvím mobilních zařízení.
Platforma se dobře integruje se stovkami systémů pro mzdy, plánování podnikových zdrojů (ERP) a řízení lidského kapitálu (HCM), takže se nemusíte obávat problémů s IT.
Co se týče jedinečných funkcí, mobilní aplikace pro docházku mi připadala velmi uživatelsky přívětivá. Zaměstnanci ji mohou používat k pohodlnému zaznamenávání příchodů a odchodů, prohlížení výkazů pracovní doby a správě rozvrhů přímo ze svých telefonů.
Pokud pracujete na dálku a jste často na cestách, může vám dobře fungující mobilní aplikace jako tato ušetřit hodiny ručního zaznamenávání a kontrolování časových záznamů.
Nejlepší funkce TimeClock Plus
- Umožňuje zaměstnancům zaznamenávat příchody a odchody odkudkoli s připojením k internetu pomocí cloudového systému sledování času.
- Nakonfigurujte mzdový systém s různými sazbami, příplatky za směny a kritérii pro přesčasy.
- Spravujte volno jediným kliknutím pomocí funkce Správa absence.
- Umožněte plynulé plánování zaměstnanců pomocí nepřetržitých směnných rozvrhů přizpůsobených vašim jedinečným rotacím a vestavěným pravidlům.
Omezení TimeClock Plus
- Ve srovnání s jinými systémy pro dálkovou docházku má méně intuitivní rozhraní.
- Nemusí se bezproblémově propojit se všemi aplikacemi nebo webovými stránkami třetích stran.
Ceny TimeClock Plus
- Ceny přizpůsobené velikosti firmy a odvětví
Hodnocení a recenze TimeClock
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
6. Connecteam: Nejlepší pro sledování docházky v reálném čase
Connecteam je vynikající platforma, která umožňuje inteligentní sledování času pomocí automatizovaných časových rozpisů. Pomocí této platformy můžete snadno spravovat všechny denní operace, jako je delegování úkolů v reálném čase, efektivní plánování pracovníků, sledování docházky v reálném čase, okamžité podávání zpráv s živými výsledky a mnoho dalšího.
Jako manažer získáte jasný přehled o dostupnosti, kvalifikaci a preferencích týmu, což vám pomůže zvládnout proces plánování.
Na tomto nástroji se mi nejvíce líbí jeho komplexní sada funkcí. Connecteam spojuje funkce HR, komunikaci, správu úkolů a plánování do jedné platformy, což vám usnadňuje získat komplexní přehled.
Systémy jsou navrženy s ohledem na zaměstnance bez stálého pracoviště a nabízejí jediné řešení, jak udržovat vaše zaměstnance v obraze ohledně všeho, co souvisí s prací – od jejich individuálního rozvrhu přes znalostní databázi až po novinky ve společnosti.
Nejlepší funkce Connecteam
- Umožňuje nastavit pravidla pro přestávky a přesčasy zaměstnanců v souladu s místními, státními a federálními pracovními zákony.
- Přijměte hybridní pracovní politiky zaznamenáváním přihlašovacích hodin pomocí časomíry v aplikaci nebo aplikace Kiosk na místě.
- Pomocí chatu v aplikaci můžete komunikovat přímo se zaměstnanci.
- Pomocí integrovaných nástrojů pro reporting a analýzu můžete sledovat a optimalizovat klíčové manažerské funkce v každodenním provozu a v oblasti lidských zdrojů.
Omezení Connecteam
- Může docházet k občasným zpožděním a zamrzání aplikace.
- Pro přístup k dalším funkcím je zapotřebí mnoho aktualizací.
Ceny Connecteam
- Zdarma: Navždy
- Základní: 35 $/měsíc
- Pokročilé: 59 $/měsíc
- Expert: 119 $/měsíc
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
7. TimeCamp: Nejlepší pro sledování času
TimeCamp je jeden z nejlepších systémů pro vzdálenou docházku , který spravuje docházku zaměstnanců, zaznamenává pracovní dobu a vytváří výplatní listiny, a to vše pomocí jedné aplikace. Nabízí sledování času na základě klíčových slov, což znamená, že můžete nastavit klíčová slova, aby se sledování času provádělo automaticky.
Vyzkoušel jsem jeho systém sledování docházky a je užitečný pro sledování pracovní doby, dovolených a nemocenských na jednom místě, což pomáhá snížit možnost chyb.
Systém je také integrovaný s nástroji jako Airtable, Asana, Gitlab a dalšími, což vám usnadní sledování a efektivnější správu časových harmonogramů projektů.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Nabízejí funkci geofencing, která je ideální pro sledování terénních pracovníků, kteří jsou neustále v pohybu.
- Pomocí funkce reportování vytvářejte podrobné zprávy o využití času, postupu projektů a výkonu týmů pracujících na dálku.
- Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte záznamy o čase pomocí grafických časových rozpisů a pouhými několika kliknutími přepínejte mezi denním a týdenním zobrazením.
Omezení TimeCamp
- Neumožňuje přizpůsobit názvy úkolů a rozhraní.
- Nabízí omezené možnosti exportu reportů.
Ceny TimeCamp
- Zdarma: 14denní zkušební verze
- Starter: 3,99 $/měsíc
- Premium: 6,99 $/měsíc
- Ultimate: 10,99 $/měsíc
- Enterprise: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
8. ADP Workforce Now: Nejlepší pro zefektivnění systému docházky na dálku
ADP Workforce Now je komplexní software pro správu lidských zdrojů, který pomáhá udržovat přesnost a soulad mzdového účetnictví, takže můžete ušetřený čas investovat zpět do svého podnikání.
Jeho jedinečná funkce poskytuje biometrické možnosti přihlášení, jako je rozpoznávání obličeje a skenování prstů, což nabízí další úroveň zabezpečení. Osobně je upřednostňuji před neohrabanými rozhraními chráněnými heslem.
Automatizovaná řešení platformy pro evidenci docházky sledují žádosti zaměstnanců o volno, schválení a dovolené a umožňují všem vašim zaměstnancům zaznamenávat příchody a odchody na více zařízeních.
Nejlepší funkce ADP Workforce Now
- Umožněte zaměstnancům zaznamenávat příchody a odchody, přidávat přestávky na jídlo a převádět svůj čas mezi odděleními, pracovišti nebo úkoly.
- Umožněte manažerům sledovat a monitorovat docházkové vzorce, generovat zprávy o odpracovaných hodinách zaměstnanců a schvalovat žádosti o volno.
- Poskytněte nástroje pro školení a rozvoj s cílem podpořit celý životní cyklus zaměstnanců, od přijetí až po plánování nástupnictví.
- Dobře se integrují s nástroji jako Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks a Greenhouse.
Omezení ADP Workforce Now
- Při přizpůsobování reportů se můžete setkat s určitými problémy.
- Integrace s existujícími systémy a některým softwarem třetích stran může být někdy složitá.
Ceny ADP Workforce Now
Ceny jsou přizpůsobeny velikosti firmy a odvětví.
Hodnocení a recenze ADP Workforce Now
- G2: 4,1/5 (více než 3300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6400 recenzí)
9. ExakTime: Nejlepší pro sledování pracovníků v terénu
ExakTime je navržen speciálně pro týmy a zaměstnance, kteří pracují mimo pracoviště. Nabízí jednoduchou aplikaci s funkcemi snadného přihlašování a odhlašování. Poskytuje také funkci GPS, která vám umožňuje sledovat polohu zaměstnance v reálném čase a je přístupná z jakéhokoli mobilního zařízení.
S ExakTime získáte více než 40 předem připravených šablon reportů pro sledování docházky a času zaměstnanců. Tyto reporty poskytují přehled v reálném čase a praktické informace potřebné pro rozhodování, které je důležité pro prosperitu vaší firmy.
Jejich systém upozornění mi připadá velmi užitečný. Pomáhá mi nastavit automatická upozornění pro zaměstnance. Jako manažerovi mi tato upozornění zajišťují, že ani já, ani moji zaměstnanci nezmeškáme důležité úkoly, jako je podání žádosti o dovolenou, schválení nebo sledování limitu přesčasů.
Nejlepší funkce ExakTime
- Sledujte pracovní dobu zaměstnanců, pozdní příchody, předčasné odchody a absence.
- Funkce snímání fotografického průkazu zabraňuje problémům souvisejícím s podvody s docházkou a neoprávněným používáním časových karet nebo PIN kódů.
- Nabídněte odolné časomíry, které slouží jako centra docházky při práci mimo pracoviště; tyto údaje o docházce a čase lze ukládat a synchronizovat do cloudu, aby k nim měli manažeři přístup v kanceláři.
Omezení ExakTime
- Můžete narazit na problémy při vytváření reportů na základě rozvrhů vašich zaměstnanců.
- Zaměstnanci nemají možnost vidět své odpracované hodiny za každé výplatní období.
Ceny ExakTime
- Pokročilé: 9 $/měsíc
- Premium: Kontaktujte obchodní tým
- Elite: Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze ExakTime
- G2: 4,2/5 (50+ recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 150 recenzí)
10. Quickbooks Time: Nejlepší pro sledování výkonu zaměstnanců
Quickbooks Time nabízí intuitivní webový dashboard, mobilní aplikaci a časový kiosek, který usnadňuje sledování zaměstnanců v reálném čase. Pomocí této platformy můžete sledovat všechny činnosti svých zaměstnanců na cestách a zajistit, aby dodržovali termíny díky spolupráci na projektech a sledování času.
Tato platforma integruje plánování zaměstnanců a sledování času na jednom místě.
Umožňuje mi vytvářet rozvrhy, sdílet je se zaměstnanci a přidělovat jim úkoly a směny. Software také nabízí funkce jako sledování dovolené, podpisy výkazů práce a sledování najetých kilometrů.
Nejlepší funkce Quickbooks Time
- Sledujte odpracované hodiny pomocí přesných, automatizovaných a snadno použitelných řešení pro správu mezd.
- Využijte technologii geofencing k řízení projektů, plánů a nákladů na práci a sledujte polohu zaměstnanců, kteří se přihlásili do práce, během pracovní doby.
- Pomáhá dodavatelům vytvářet a odesílat faktury pomocí šablon
Quickbooks Časová omezení
- Nedostatek přizpůsobených reportů
- Omezení velikosti souborů a dat, stejně jako počtu uživatelů
Ceny Quickbooks Time
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Premium: 6 $/měsíc
- Elite: 12 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quickbooks
- G2: 4,5/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 6700 recenzí)
Spravujte docházku svého vzdáleného týmu pomocí ClickUp
Nemůžete se spoléhat na ruční výpočty docházky a trávit nespočet hodin dekódováním šablon docházkových listů pro zaměstnance v kanceláři nebo vzdálené pracovníky. Pokud to stále děláte, musíte být až příliš dobře obeznámeni s obtížemi při křížové kontrole nepřesností a manipulace s docházkovými listy. Musíte zavést systém sledování docházky , aby bylo sledování času snadné a vy se mohli soustředit na své hlavní obchodní funkce.
ClickUp pomáhá řídit tým na dálku, sladit společné cíle, sledovat pokrok a hladce spolupracovat. Díky sledování času str áveného na projektech a přehledné vizualizaci rozvrhů a směn zaměstnanců zajišťuje přesné zpracování mezd.
Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a změňte způsob, jakým řídíte své zaměstnance na dálku!