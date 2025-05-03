11 nejlepších alternativ k Zoho Forms pro chytřejší sběr dat

Zoho Forms je oblíbený nástroj pro vytváření přizpůsobených formulářů pro sběr dat, zpětnou vazbu od zákazníků a správu projektů.
Pokud však hledáte pokročilejší automatizaci, hladkou integraci a větší možnosti přizpůsobení, několik alternativ Zoho Forms může lépe vyhovovat vašim potřebám.
Ať už jste majitel firmy, marketingový pracovník, projektový manažer nebo člen týmu HR, správný nástroj pro tvorbu formulářů může zefektivnit a zorganizovat vaše procesy sběru dat.
Čtěte dál a podívejte se na některé z nejlepších alternativ k Zoho Forms, které nabízejí rozmanité funkce a možnosti.
Kde Zoho Forms zaostává: 6 omezení, která musíte znát
Zoho Forms funguje dobře, pokud s sběrem dat teprve začínáte. Je snadno použitelný, dobře se integruje s ostatními produkty Zoho a pokrývá základní funkce pro vytváření online formulářů. Jak ale vaše potřeby rostou, začínají se objevovat nedostatky.
Zde začíná brzdit týmy:
- Omezené možnosti přizpůsobení: Můžete měnit barvy a fonty, ale pokud chcete plně přizpůsobené formuláře, které budou v souladu s pokyny pro značku nebo estetikou kampaně, bude vám tento nástroj připadat omezující.
- Nedostatek pokročilých šablon: Výběr šablon je minimální, což nutí týmy pokaždé vytvářet formuláře od základu.
- Omezené integrace třetích stran: Mimo ekosystém Zoho nefunguje dobře s jinými aplikacemi, zejména s specializovanými nástroji, na které se často spoléhají marketingoví pracovníci a freelanceri.
- Zpomaluje se u velkých formulářů: Pokud se snažíte shromáždit podrobné informace z více sekcí, výkon formuláře znatelně klesá.
- Učení vyžaduje čas: Pro uživatele, kteří ještě nejsou obeznámeni s komplexní sadou Zoho, může být rozložení a logika neintuitivní a zpomalovat váš pracovní postup.
- Žádné skutečné přetahování: Formulářový editor sice existuje, ale postrádá flexibilitu a rychlost moderních editorů s funkcí přetahování, které nabízejí ostatní.
Nejlepší alternativy k Zoho Forms v kostce
Zde je několik alternativ k Zoho Forms, které nejenže splňují základní požadavky, ale navíc vám nabízejí větší výkon, lepší přizpůsobení a méně starostí:
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Případ použití
|ClickUp
|Automatizace pracovních postupů a integrace úkolů
|Převádějte odpovědi z formulářů na akční úkoly a okamžitě spouštějte pracovní postupy.
|Jotform
|Dynamické formuláře s logikou a platbami
|Vytvářejte pokročilé formuláře s platbami, podmíněnou logikou a automatizací.
|Microsoft Forms
|Týmy používající Microsoft 365
|Interní průzkumy, onboardování a rychlé zachycování dat v ekosystému MS.
|Wufoo
|Rychlé formuláře s integrovanými platebními možnostmi
|Rychle vybírejte platby, vytvářejte průzkumy a spouštějte jednoduché formuláře.
|Paperform
|Formuláře s flexibilní logikou a možností přizpůsobení značky
|Vytvářejte interaktivní formuláře s pravidly pro stanovení cen, plánováním a přizpůsobitelným designem.
|Typeform
|Konverzační formuláře a značkové zážitky
|Vytvářejte formuláře s jednou otázkou pro lepší zapojení uživatelů.
|Google Forms
|Rychlé vytváření formulářů zdarma s synchronizací dat v reálném čase
|Provádějte interní ankety, průzkumy a kvízy s automatickou synchronizací s Google Sheets.
|Formstack
|Bezpečné formuláře a pokročilá automatizace pracovních postupů
|Automatizujte procesy ve zdravotnictví, financích a pracovních postupech s vysokými nároky na dodržování předpisů.
|Cognito Forms
|Složité pracovní postupy a automatizace založená na úkolech
|Využijte logiku, elektronické podpisy a platby k vytvoření vícestupňových formulářů.
|123FormBuilder
|Formuláře pro podnikové použití zaměřené na dodržování předpisů
|Vytvářejte formuláře v souladu s HIPAA/GDPR díky hluboké integraci se Salesforce.
|Formsite
|Základní formuláře s generováním dokumentů
|Vytvářejte zabezpečené formuláře, které generují soubory PDF a automatizují pracovní postupy.
Nejlepší alternativy k Zoho Forms
Ne každý tým může – nebo by měl – zůstat uzavřený v ekosystému Zoho. Pokud hledáte alternativy k Zoho Forms, které nabízejí flexibilnější tvorbu formulářů, lepší automatizaci pracovních postupů a hladkou integraci s vaším nástrojem pro správu projektů, máme pro vás řešení.
Zde jsou nejlepší alternativy, které stojí za zvážení:
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a integraci úkolů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jde nad rámec základního řízení úkolů. Sdružuje dokumenty, chaty, tabule, cíle, dashboardy, sledování času a další funkce do jedné platformy, což pomáhá firmám centralizovat práci a eliminovat přepínání mezi nástroji.
ClickUp Forms je hluboce integrován do vašich pracovních postupů. Když někdo vyplní formulář, může to okamžitě spustit vytvoření úkolu, přiřadit členy týmu a odeslat aktualizace na dashboardy. To znamená, že již nemusíte ručně kontrolovat odeslané formuláře. Tímto způsobem se vše stává okamžitě zpracovatelným.
Každý formulář můžete navíc přizpůsobit pomocí logických polí, vizuálních prvků, barev značky a obrázků na pozadí tak, aby vyhovoval potřebám vašeho týmu.
S ClickUp Dashboards získáte rychlý přehled o datech z odeslaných formulářů. Převádějte odeslané formuláře do přizpůsobitelných dashboardů a získejte tak vždy aktuální vizualizaci, kterou můžete kdykoli použít!
Dashboardy vám také pomohou spravovat data o vašich formulářích, jako jsou procenta odeslání, doba ve stavu atd., a také se podrobněji zabývat konkrétními úkoly.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí kvůli roztříštěné dokumentaci, přičemž pouze 8 % z nich používá nástroje pro řízení projektů ke sledování akčních položek.
Díky funkcím správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
ClickUp také nabízí šablony formulářů pro zpětnou vazbu s předem navrženými poli a přizpůsobitelnými možnostmi, které vám pomohou snadno shromažďovat cenné informace, ať už od zákazníků, zaměstnanců nebo zainteresovaných stran.
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp obsahuje předem nakonfigurovaná vlastní pole, zobrazení a stavy. Pomáhá vám sledovat odpovědi, hodnotit poskytovatele služeb a odhalovat opakující se problémy – vše na jednom místě.
Můžete také použít šablony registračních formulářů ke správě registrací na akce, shromažďování kontaktních informací nebo získávání žádostí o zaměstnání. ClickUp také nabízí šablony vstupních formulářů, které vám pomohou spravovat očekávání klientů a okamžitě vytvářet složité formuláře, dashboardy a pracovní postupy.
Na základě odpovědí ve formulářích vám ClickUp Automation pomůže nastavit pravidla pro automatické přiřazování úkolů, změnu priorit, aktualizaci stavů, odesílání e-mailů a další činnosti, aniž byste museli hnout prstem. Je určen pro týmy, které chtějí eliminovat opakující se administrativní práci.
Lze jej použít jako výkonný nástroj pro automatizaci formulářů, který pomáhá optimalizovat sběr dat, spouštět akce na základě odpovědí ve formulářích a automatizovat pracovní postupy, a to vše na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte přizpůsobené formuláře a sdílejte je nebo vkládejte kamkoli.
- Proměňte odeslané formuláře v akční úkoly pomocí spouštěčů automatizace marketingu a pravidel pro přiřazování úkolů.
- Omezte ruční vykazování pomocí souhrnů a aktualizací projektů založených na umělé inteligenci s ClickUp Brain.
- Vytvářejte bohaté dashboardy, které se aktualizují v reálném čase pomocí dat z formulářů a úkolů.
- Najděte všechny své formuláře centrálně uspořádané v prohledávatelném centru formulářů v ClickUp.
- Rozšiřte funkčnost svých formulářů díky více než 1000 integracím ClickUp s nástroji jako Slack, HubSpot a dalšími.
Omezení ClickUp
- Tvůrce formulářů není k dispozici v mobilní aplikaci.
- Úplné přizpůsobení dashboardů pro nové uživatele zabere nějaký čas.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5,0 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 000 recenzí)
Philip Storry, senior systémový administrátor, řekl:
Naše týmy použily formuláře a šablony ke standardizaci některých pracovních postupů. Využili jsme také vestavěnou automatizaci k usnadnění některých pracovních postupů, zejména tam, kde vlastní pole shromažďují informace, které mohou pomoci určit, komu by měla být úkol přidělen. Nakonec jsme také využili integraci e-mailů a funkce API k automatickému generování úkolů, když některé platformy upozorňují na možné problémy s výkonem nebo je zobrazují.
Naše týmy použily formuláře a šablony ke standardizaci některých pracovních postupů. Využili jsme také vestavěnou automatizaci k usnadnění některých pracovních postupů, zejména tam, kde vlastní pole shromažďují informace, které mohou pomoci určit, komu by měla být úkol přidělen. Nakonec jsme také využili integraci e-mailů a funkce API k automatickému generování úkolů, když některé platformy upozorňují na možné problémy s výkonem nebo je zobrazují.
2. Jotform (nejlepší pro výkonné formuláře s integrovanými platebními funkcemi a logikou)
Jotform se zaměřuje na to, aby tvorba formulářů byla nejen snadná, ale také dynamická a funkční pro náročné pracovní postupy.
Získáte přístup k inteligentní podmíněné logice, integraci plateb a automatizovaným pracovním postupům, aniž byste museli psát jediný řádek kódu. Výhodou je rychlost – během několika minut můžete vytvořit propracovaný multifunkční formulář a vložit jej kamkoli.
Je určen pro týmy, které chtějí vynechat technické potíže a spustit formuláře, které vypadají dobře, fungují dobře a propojují se s více než 150 obchodními nástroji. Od žádostí o zpětnou vazbu od uživatelů až po interní schvalování a registrace, zvládá škálovatelnost bez ztráty jednoduchosti.
Nejlepší funkce Jotform
- Spouštějte pracovní postupy a oznámení pomocí podmíněné logiky založené na odpovědích uživatelů.
- Přijímejte online platby přímo prostřednictvím formulářů pomocí Stripe, PayPal a dalších služeb.
- Využijte více než 10 000 šablon k vytvoření čehokoli od průzkumů až po formuláře pro generování potenciálních zákazníků.
- Propojte se s více než 150 aplikacemi, jako jsou Google Sheets, Mailchimp, Salesforce a Slack.
Omezení Jotform
- Mobilní responzivita je na některých zařízeních nekonzistentní.
- Některé funkce mohou být skryté, pokud již nejste s platformou obeznámeni.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma
- Bronz: 39 $/měsíc na uživatele
- Silver: 49 $/měsíc na uživatele
- Gold: 129 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5,0 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 2 400 recenzí)
3. Microsoft Forms (nejlepší pro týmy, které již používají Microsoft 365)
Pokud váš tým již pracuje v prostředí Microsoft 365, Microsoft Forms je jednoduchá, ale efektivní možnost pro vytváření zaměstnaneckých průzkumů, ankety a kvízů, aniž byste museli opustit platformu.
Snadno se synchronizuje s Excelem pro analýzu dat, integruje se s Teams pro společné odpovědi a využívá návrhy založené na umělé inteligenci k urychlení vytváření formulářů.
Je přehledný, intuitivní a nevyžaduje žádné nastavení, pokud již používáte nástroje Microsoft. Pro interní použití – zpětnou vazbu od zaměstnanců, zaškolování nových zaměstnanců nebo rychlé průzkumy – se perfektně hodí k ostatním produktům Microsoft.
Nejlepší funkce Microsoft Forms
- Vytvářejte průzkumy a kvízy rychle pomocí chytrých návrhů a šablon.
- Hladká integrace s Excelem, SharePointem a Teams pro spolupráci v reálném čase.
- Přizpůsobte formuláře pomocí motivů a médií pro poutavější zážitek.
- Přístupujte k odpovědím a spravujte je na různých zařízeních pomocí svého účtu Microsoft 365.
Omezení Microsoft Forms
- Ve srovnání se specializovanými nástroji pro tvorbu formulářů nabízí omezené možnosti vizuálního přizpůsobení.
- Mobilní responzivita je na některých zařízeních nekonzistentní.
Ceny Microsoft Forms
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15,00 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Apps for Business: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Copilot: K dispozici jako doplněk k plánům Business (cena není k dispozici)
Hodnocení a recenze Microsoft Forms
- G2: 4,4/5,0 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 200 recenzí)
Zde je názor uživatele G2:
Pravdou je, že tento nástroj mi výrazně zjednodušil proces přípravy formulářů. Ztráceli jsme spoustu času a úsilí tím, že jsme museli navrhovat něco, co vypadalo profesionálně, zejména bez pokročilých znalostí designu nebo programování. Ale teď, díky komponentám typu drag-and-drop, mohu vytvářet formuláře, které jsou nejen funkční, ale také mají propracovaný a atraktivní vzhled.
Pravdou je, že tento nástroj mi výrazně zjednodušil proces přípravy formulářů. Ztráceli jsme spoustu času a úsilí tím, že jsme museli navrhovat něco, co vypadalo profesionálně, zejména bez pokročilých znalostí designu nebo programování. Ale teď, díky komponentám typu drag-and-drop, mohu vytvářet formuláře, které jsou nejen funkční, ale také mají propracovaný a atraktivní vzhled.
4. Wufoo (nejlepší pro rychlé vytváření formulářů s integrovanými platebními možnostmi)
Wufoo je veteránem v oblasti tvorby formulářů, známý svou snadnou použitelností a jednoduchým nastavením. Pokud potřebujete rychle vytvořit formuláře s možností platby, průzkumy nebo aplikace, Wufoo vám nabízí předem navržené šablony, prvky typu drag-and-drop a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Je obzvláště atraktivní pro uživatele, kteří chtějí něco lehkého, bez nutnosti programování a s rychlým nasazením. Podporuje také řadu platebních procesorů, jako jsou PayPal, Stripe a Square, což z něj činí ideální volbu pro formuláře pro dary, platby za akce nebo registrace.
Nejlepší funkce Wufoo
- Vytvářejte a spouštějte formuláře pomocí více než 400 šablon a uživatelsky přívětivého nástroje pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop.
- Inkasujte platby pomocí Stripe, PayPal, Square nebo Authorize. Net.
- Přizpůsobte si motivy formulářů podle svého vlastního brandingu pomocí CSS nebo vestavěného návrháře.
- Integrujte s nástroji jako Salesforce, Mailchimp, WordPress a Asana.
Omezení Wufoo
- Neobsahuje podporu CAPTCHA, což jej činí velmi zranitelným vůči spamu a zneužívání boty.
- Bezpečnostní funkce jsou u formulářů s integrovanými platbami omezené.
Ceny Wufoo
- Navždy zdarma
- Starter: 22 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 249 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Wufoo
- G2: 4,2/5,0 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 200 recenzí)
🔎 Věděli jste, že formuláře, které obsahují logicky řízené podmíněné toky, mohou zvýšit konverze až o 160 % – zejména u průzkumů, nabídek nebo rezervací?
5. Paperform (nejlepší pro značkové formuláře, platby a flexibilní logiku)
Paperform kombinuje tvorbu formulářů s volností designu editoru vstupní stránky. Je navržen tak, aby se více podobal psaní dokumentu než přetahování rámečků, a právě to ho odlišuje od ostatních.
Ať už prodáváte služby, přijímáte rezervace, sbíráte zpětnou vazbu od zákazníků nebo vytváříte přizpůsobené formuláře s dynamickými pravidly pro stanovení cen, Paperform to vše zvládne pomocí jednoho přehledného a minimalistického rozhraní.
Můžete přizpůsobit formulář své značce, automatizovat pracovní postupy, přidat výpočty a dokonce proměnit formulář v miniaturní obchod s podporou plateb.
Nejlepší funkce Paperform
- Vytvářejte interaktivní formuláře, které podporují logické stanovení cen, plánování a platby na jednom místě.
- Přidejte výpočty, podmíněné toky a dynamické stránky úspěchu bez nutnosti psát kód.
- Vložte elektronické podpisy, sbírejte rezervace a automatizujte úkoly pomocí více než 2000 integrací.
- Plně přizpůsobte vizuální prvky, typografii, rozvržení a pozadí tak, aby odpovídaly vaší značce.
Omezení Paperform
- Omezené možnosti vyhledávání nebo filtrování u otázek s výběrem z více možností s velkým množstvím odpovědí
- Částečně odeslané formuláře nelze vždy obnovit, pokud uživatel uprostřed procesu odejde.
Ceny Paperform
- Essentials: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 129 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Paperform
- G2: 4,5/5,0 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5,0 (více než 100 recenzí)
Od uživatele G2:
Než jsem objevil Paperform, vyzkoušel jsem několik jiných řešení, ale Paperform je zatím jediným, které nabízí funkce a integrace, které vyhovují všem mým potřebám. Obvykle pracuji s velmi dlouhými a složitými formuláři a jednoduché rozhraní Paperform mi práci velmi usnadňuje. Paperform také velmi dobře komunikuje se Zapierem, což byl jeden z mých hlavních problémů, než jsem s ním začal pracovat.
Než jsem objevil Paperform, vyzkoušel jsem několik jiných řešení, ale Paperform je zatím jediným, které nabízí funkce a integrace, které vyhovují všem mým potřebám. Obvykle pracuji s velmi dlouhými a složitými formuláři a jednoduché rozhraní Paperform mi práci velmi usnadňuje. Paperform také velmi dobře komunikuje se Zapierem, což byl jeden z mých hlavních problémů, než jsem s ním začal pracovat.
6. Typeform (nejlepší pro konverzační formuláře a značkové zážitky)
Typeform vyniká mezi různými alternativami Zoho Forms svou designovou filozofií, která se zaměřuje na komunikaci s publikem, nikoli na jeho oslovování. Jeho rozhraní s jednou otázkou najednou působí spíše jako konverzace než jako formulář, což zvyšuje míru zapojení a dokončení.
Můžete vkládat videa, přidávat logické následné akce a plně přizpůsobit své formuláře tak, aby byly ideální pro získávání potenciálních zákazníků, průzkumy a onboardingové procesy, které nepůsobí transakčně.
Typeform také nabízí inteligentní přehledy, integrované analytické funkce a analýzu odpovědí založenou na umělé inteligenci, které týmům pomáhají vytěžit skutečný význam ze shromážděných dat.
Nejlepší funkce Typeform
- Vytvářejte univerzální formuláře pro průzkumy, ankety, kvízy, hodnocení a další.
- Přidejte videa, vlastní proměnné, logické skoky a podmíněná následná opatření bez nutnosti psát kód.
- Získejte přístup k podrobným analýzám výkonu formulářů a informacím na úrovni otázek.
- Exportujte odpovědi z formulářů do souborů Excel nebo CSV.
- Integrujte s více než 500 nástroji, jako jsou Google Sheets, HubSpot, Salesforce, Slack a Calendly.
Omezení Typeform
- Základní plán neobsahuje licence pouze pro prohlížení, což nutí týmy, které potřebují přístup pouze pro čtení, hledat náhradní řešení.
- Limity odpovědí se mohou rychle nasčítat, což je pro uživatele s velkým objemem dat nákladné.
Ceny Typeform
- Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele
- Growth Essentials: 199 $/měsíc na uživatele
- Growth Pro: 349 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5,0 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 900 recenzí)
Od uživatele G2:
Líbí se mi, že máte velkou volnost při vytváření různých průzkumů. Pokud obdržíte negativní zpětnou vazbu, můžete se dozvědět více pomocí jedné otázky, zatímco pokud obdržíte pozitivní zpětnou vazbu, můžete požádat o svolení k použití této zpětné vazby jako recenze v další otázce.
Líbí se mi, že máte velkou volnost při vytváření různých průzkumů. Pokud obdržíte negativní zpětnou vazbu, můžete se dozvědět více pomocí jedné otázky, zatímco pokud obdržíte pozitivní zpětnou vazbu, můžete požádat o svolení použít ji jako recenzi v jiné otázce.
7. Google Forms (nejlepší pro rychlé a jednoduché průzkumy s možností spolupráce v reálném čase)
Google Forms je ideální volbou pro všechny, kteří již využívají ekosystém Google. Je jednoduchý, rychlý a navržený pro hladkou spolupráci. Připojuje se přímo k Google Sheets pro okamžitou synchronizaci a analýzu dat.
Díky rozhraní typu drag-and-drop, úpravám v reálném čase a spolehlivým možnostem sdílení je ideální pro optimalizaci sběru dat. A co je nejlepší, s účtem Google je zcela zdarma – pokud již používáte Workspace, nemusíte se učit nové nástroje.
Nejlepší funkce Google Forms
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na neomezeném počtu formulářů pomocí známého editoru ve stylu Google Docs.
- Vložte formuláře na webové stránky nebo je sdílejte prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo vlastních odkazů během několika sekund.
- Automaticky organizujte odpovědi v Google Sheets pro snadný přístup a vytváření reportů.
- Použijte šablony pro rychlé vytváření nebo vytvářejte vlastní kvízy, průzkumy a registrace.
Omezení Google Forms
- Nabízí omezené možnosti vizuálního přizpůsobení a postrádá pokročilé logické větvení.
- Pro firmy, které potřebují výkonnější pracovní postupy nebo integrace, může být tento nástroj příliš základní.
Ceny Google Forms
- Navždy zdarma
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Forms
- G2: 4,6/5,0 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 11 000 recenzí)
Od uživatele G2:
Snadné použití a propojení s tabulkami Google. Další skvělou vlastností průzkumů Google je odesílání formulářů propojené s účtem Google pro kontrolu uživatelů.
Snadné použití a propojení s tabulkami Google. Další skvělou vlastností průzkumů Google je odesílání formulářů propojené s účtem Google pro kontrolu uživatelů.
8. Formstack (nejlepší pro vytváření zabezpečených formulářů a automatizaci pracovních postupů)
Formstack je určen pro týmy, které potřebují alternativy k Zoho Forms nejen pro vytváření formulářů. Jedná se o kompletní platformu pro automatizaci pracovních postupů, která kombinuje formuláře, elektronické podpisy, dokumenty a integrace do jedné sady nástrojů.
Rozhraní je vhodné pro začátečníky, ale jeho výkon je opravdu působivý – zejména pokud pracujete v odvětvích s přísnými požadavky na dodržování předpisů, jako je zdravotnictví, státní správa nebo finance. Jeho funkce, jako je předvyplňování formulářů, přiřazování úkolů a logické pracovní postupy, vám pomohou proměnit jakýkoli formulář v plně funkční proces. Není nijak okázalý, ale je spolehlivý a vhodný pro podnikové použití.
Nejlepší funkce Formstack
- Automatizujte kompletní pracovní postupy pomocí formulářů, které spouštějí vytváření dokumentů, směrování úkolů a elektronické podpisy.
- Použijte Formstack pro Salesforce k vytváření a správě formulářů přímo ve vaší organizaci Salesforce.
- Spravujte oprávnění, přiřazujte recenzenty a sledujte schvalování formulářů a dokumentů.
- Získejte přístup k dashboardům pracovních postupů, dynamickému přiřazování úkolů a pokročilé logice směrování, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
Omezení Formstack
- Panel pro tvorbu formulářů působí stísněně a při vytváření složitých formulářů je obtížnější se v něm orientovat.
- Přejmenování nebo odstranění polí může bez varování narušit automatizovanou logiku nebo oznámení.
Ceny Formstack
- Formuláře: 99 $/měsíc na uživatele
- Balíček: 299 $/měsíc pro pět uživatelů
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Formstack
- G2: 4,3/5,0 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,0/5,0 (více než 100 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak požádat o zpětnou vazbu, která podpoří váš profesní růst?
Zde je několik tipů, které můžete využít:
- Buďte struční a jděte k jádru věci, abyste respektovali jejich čas 🕒
- Položte konkrétní otázky a získejte praktické informace 💬
- Zaměřte se na oblasti, které je třeba zlepšit, místo na obecné zpětné vazby 🎯
- Podporujte upřímnou a konstruktivní kritiku, která podpoří růst 👂
9. Cognito Forms (nejlepší pro výkonné pracovní postupy a automatizaci úkolů)
Cognito Forms spojuje rovnováhu mezi přizpůsobením a automatizací. Nejenže sbíráte data, ale také je používáte k spouštění pracovních postupů, přiřazování úkolů, generování dokumentů a dokonce i k přijímání plateb prostřednictvím Square nebo PayPal.
Jeho vynikající funkcí jsou úkoly pracovního postupu, které vám umožňují zapojit různé uživatele v různých fázích procesu – například schvalování, sledování a dynamické změny stavu.
Můžete také vytvářet složité formuláře s opakujícími se sekcemi, výpočty a pokročilou logikou, a to vše bez psaní kódu. Je to skvělá volba, pokud váš formulář potřebuje více než jen jednoduchý sběr dat.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Automatizujte vícestupňové pracovní postupy pomocí změn stavu na základě rolí a přiřazování úkolů v aplikaci.
- Využívejte vyhledávání dat, výpočty a logiku k vytváření formulářů, které se přizpůsobují v reálném čase.
- Shromažďujte právně závazné elektronické podpisy a generujte dokumenty přímo z odeslaných údajů ve formuláři.
- Přijímejte platby pomocí Stripe, Square nebo PayPal a uplatňujte pravidla, jako jsou množstevní limity nebo slevy.
Omezení Cognito Forms
- Méně možností přizpůsobení stylu formulářů bez přidání CSS
- Vložení vypadá na první pohled jednoduše, pokud není ručně upraveno.
Ceny Cognito Forms
- Navždy zdarma
- Pro: 19 $/měsíc pro až 2 uživatele
- Tým: 39 $/měsíc pro až 5 uživatelů
- Enterprise: 129 $/měsíc pro až 20 uživatelů
Hodnocení a recenze Cognito Forms
- G2: 4,5/5,0 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 130 recenzí)
Od uživatele G2:
Formuláře jsou vstupní branou do mé společnosti. Obvykle využívám služeb více společností, abych mohl těžit ze všech jejich silných stránek. Cognito jsme zpočátku používali jako základní vstupní formuláře, ale postupem času se díky možnosti elektronického obchodování staly naše formuláře Cognito součástí workflow pro prodej vstupenek na akce a přijímání záloh. Design byl jednoduchý a přehledný.
Formuláře jsou vstupní branou do mé společnosti. Obvykle využívám služeb více společností, abych mohl těžit ze všech jejich silných stránek. Cognito jsme zpočátku používali jako základní vstupní formuláře, ale postupem času se díky možnosti elektronického obchodování staly naše formuláře Cognito součástí workflow pro prodej vstupenek na akce a přijímání záloh. Design byl jednoduchý a přehledný.
10. 123FormBuilder (nejlepší pro formuláře zaměřené na dodržování předpisů a podnikové pracovní postupy)
123FormBuilder klade větší důraz na bezpečnost a dodržování předpisů než většina ostatních. Pokud vaše pracovní postupy zahrnují citlivá data – například ve zdravotnictví, státní správě nebo financích – tato platforma vám usnadní splnění všech požadavků. Pokrývá vše od GDPR a HIPAA až po pokročilé šifrování a možnosti umístění dat.
Vyniká těsnou integrací se Salesforce, podporou více než 45 nativních aplikací a schopností generovat soubory PDF nebo vlastní zprávy přímo z odeslaných formulářů. Ať už se jedná o dar, přijetí pacienta nebo registraci, je určen pro týmy, které potřebují jak kontrolu, tak flexibilitu.
Nejlepší funkce 123FormBuilder
- Vytvářejte bezpečné formuláře s šifrováním dat a dodržováním předpisů GDPR a HIPAA.
- Přenášejte data přímo do Salesforce, Google Sheets nebo svého CRM v reálném čase.
- Generujte dokumenty PDF a spouštějte e-mailové pracovní postupy po odeslání.
- Získejte přístup k více než 3000 předem připravených šablon pro vše od souhlasů až po hodnocení.
Omezení 123FormBuilder
- Příležitostné chyby během aktualizací, zejména v souvislosti s přesměrovacími URL adresami.
- Při vytváření formulářů může být uživatelské rozhraní nekonzistentní.
Ceny 123FormBuilder
- Navždy zdarma
- Gold: 37 $/měsíc na uživatele
- Platinum: 49 $/měsíc na uživatele
- Diamond: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 225 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze 123FormBuilder
- G2: 4,5/5,0 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 170 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Když je odeslán formulář (např. požadavek klienta, interní zpětná vazba nebo kreativní brief), neposílejte pouze oznámení – použijte nástroje pro správu úkolů, které odpovědi promění ve strukturované úkoly s termíny, podúkoly a přidělenými vlastníky.
Pomohou vám:
- Získejte přehled díky sledování odeslaných formulářů v reálném čase na dashboardu 📊
- Převádějte odeslané formuláře na akční úkoly s jasným přiřazením odpovědnosti ✅
- Stanovte termíny a dílčí úkoly, aby projekty probíhaly podle plánu 📅
- Automatizujte pracovní postupy a omezte ruční následné úkony 🔄
11. Formsite (nejlepší pro základní formuláře a spolehlivost staré školy)
Formsite existuje již od konce 90. let – a je to znát. I když možná nezíská ocenění za moderní uživatelské rozhraní nebo rychlé inovace, svou práci splní. Je spolehlivý, bezpečný a nabitý nezbytnými funkcemi, jako je zpracování plateb, export do PDF, logika více stránek a robustní integrace.
Nabízí také slušnou 14denní bezplatnou zkušební verzi, která nevyžaduje kreditní kartu, což je vzácné. Pokud hledáte něco spolehlivého, ale nezáleží vám na zvoncích a píšťalkách nebo lesklém uživatelském rozhraní, Formsite je stále konkurentem mezi ostatními alternativami Zoho Forms.
Nejlepší funkce Formsite
- Vytvářejte formuláře snadno pomocí editoru drag-and-drop, nahrávání obrázků a dat a více než 40 typů otázek.
- Hladce přijímejte platby pomocí Stripe, PayPal, Braintree a Authorize.net.
- Zabezpečte odesílání pomocí ochrany CAPTCHA a šifrování SSL.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí výstupu do formátu PDF, možností uložení a vrácení a pokročilé logiky.
Omezení Formsite
- Uživatelské rozhraní působí zastarale a neohrabaně ve srovnání s novějšími nástroji.
- Cena se postupně zvyšovala, zatímco funkce zůstaly v podstatě beze změny.
Ceny Formsite
- Osobní: 24,95 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 69,95 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 99,95 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 249,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Formsite
- G2: 4,4/5,0 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 40 recenzí)
Od uživatele G2:
Formsite je výkonný nástroj s neomezenými možnostmi použití v prodejním prostředí. Téměř každý aspekt je přizpůsobitelný. Vytváření formulářů je snadné díky přístupu k několika šablonám a funkci drag-and-drop. Formsite nabízí řadu integrací s jiným výkonným softwarem, jako je Salesforce. V závislosti na úrovni vašeho předplatného je k dispozici dokonce i možnost API. Automatizace pracovních postupů s oznámeními a schvalováním z něj činí ideální volbu pro složité procesy, které se týkají více oddělení.
Formsite je výkonný nástroj s neomezenými možnostmi použití v prodejním prostředí. Téměř každý aspekt je přizpůsobitelný. Vytváření formulářů je snadné díky přístupu k několika šablonám a funkci drag-and-drop. Formsite nabízí řadu integrací s jiným výkonným softwarem, jako je Salesforce. V závislosti na úrovni vašeho předplatného je k dispozici dokonce i možnost API. Automatizace pracovních postupů s oznámeními a schvalováním z něj činí ideální volbu pro složité procesy, které se týkají více oddělení.
Další nástroje, které stojí za prozkoumání
Zde je několik dalších nástrojů pro tvorbu formulářů, které nabízejí jedinečné funkce a možnosti a lze je považovat za alternativy k Zoho Forms:
- FormKeep: Poskytuje odlehčený backend formulářů pro vývojáře, kteří potřebují flexibilitu frontendu bez náročných integrací.
- SurveySparrow: Nabízí konverzační průzkumy, automatizaci opakovaných průzkumů a responzivitu pro více zařízení.
- FormAssembly: Zaměřuje se na sběr podnikových dat a nativní integraci Salesforce pro bezpečné pracovní postupy.
Vylepšete své formuláře a pracovní postupy pomocí ClickUp
Formuláře zefektivňují sběr dat a hrají klíčovou roli při sledování pokroku a automatizaci pracovních postupů.
Zoho Forms je slušný nástroj pro základní tvorbu formulářů a sběr dat, ale má svá omezení – zejména pokud váš tým potřebuje více automatizace, flexibility a hladké integrace s jinými nástroji.
Ať už se zabýváte správou klientů, sběrem zpětné vazby, správou projektových požadavků nebo automatizací schvalování, existuje chytřejší nástroj pro váš tým.
Správný nástroj pro tvorbu formulářů by měl umět víc než jen sbírat data; měl by tato data propojit s vaším pracovním postupem, CRM a rozhodováním.
V tomto ohledu vyniká ClickUp mezi ostatními alternativami Zoho Forms tím, že nabízí výkonnou automatizaci, hlubokou integraci a sadu nástrojů pro správu projektů, která je navržena tak, aby proměnila odeslané formuláře v reálnou, proveditelnou práci. Pomůže vám zbavit se manuální práce a přejít na nástroj, který odpovídá efektivitě a růstu vašeho týmu.
