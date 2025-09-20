10 softwarových nástrojů pro náborové databáze k organizaci a správě uchazečů

Některé týmy provádějí nábor na základě paměti.
Ten rychlý telefonát z minulého týdne. Poznámka načmáraná uprostřed pohovoru. Životopis, který někdo přísahal, že poslal.
Podrobnosti se rychle rozptylují a uprostřed toho všeho vám uniknou dobří kandidáti.
Software pro náborové databáze je navržen tak, aby tento problém vyřešil. Umožňuje vyhledávání – jména, konverzace, časové osy – vše je na jednom místě, snadno k nalezení a snadno použitelné.
Zde je 10 spolehlivých možností, které stojí za to si prohlédnout. 👀
10 softwarových nástrojů pro náborové databáze v kostce
|Název nástroje
|Případ použití
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Vytvořte jednotný náborový systém s přizpůsobitelnými pracovními postupy, značkami a přehledovými panely.
|Správa více rolí a náborářů v jednom pracovním prostoru
|Navždy bezplatný tarif; dostupné placené tarify
|Workable
|Provází personalisty strukturovanými procesy pomocí nástrojů pro zajištění souladu s předpisy, které jsou připraveny k auditu.
|Zefektivnění náboru při zachování souladu s právními předpisy
|Placené tarify začínají od 360 $/měsíc.
|Greenhouse
|Vybavuje týmy hodnotícími rámci a analytickými nástroji pro diverzitu.
|Snížení zaujatosti a zlepšení konzistence hodnocení uchazečů
|Ceny na míru
|Zoho Recruit
|Snadno se přizpůsobí díky automatizaci, konfigurovatelným polím a vícekanálovému sourcingu.
|Přizpůsobení procesů bez velkých nákladů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 30 $/uživatel/měsíc.
|Recruit CRM
|Vyvažuje sledování talentů s odesíláním značkových klientů a portály s bílou značkou.
|Personální agentury zaměřené na zkušenosti klientů
|Placené tarify začínají od 100 $/uživatel/měsíc.
|Manatal
|Porovnává role s kandidáty pomocí profilů obohacených o umělou inteligenci a inteligentních doporučení.
|Technologicky pokročilý nábor na různých místech
|Placené tarify začínají od 19 $ za uživatele a měsíc.
|Fetcher
|Automatizuje oslovování a vyhledávání kandidátů pomocí e-mailových kampaní a informací o jejich zájmu.
|Proaktivní náboráři rozšiřují své aktivity v oblasti outboundu
|Placené tarify začínají na 499 USD/měsíc.
|SeekOut
|Pomocí booleovské logiky, výzkumných dat a obohacených profilů vyhledává těžko nalezitelné uchazeče.
|Využijte specializované nebo nedostatečně zastoupené skupiny talentů
|Ceny na míru
|JobAdder
|Zjednodušuje každodenní úkoly pomocí šablon, hromadných akcí a plynulé synchronizace zařízení.
|Náboráři optimalizují každodenní pracovní postupy a mobilitu
|Ceny na míru
|Gem
|Udržuje pasivní uchazeče v kontaktu pomocí dlouhodobých kampaní a analytických nástrojů.
|Nábor založený na vztazích a růst talentové základny
|Placené tarify začínají na 300 USD/měsíc.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v softwaru pro náborovou databázi?
Správný software pro náborovou databázi organizuje údaje o uchazečích, automatizuje zdlouhavé úkoly a hodí se k technologiím, které váš tým používá pro nábor. Při výběru vítěze se zaměřte na tyto nezbytné vlastnosti:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Zjednodušuje plánování lidských zdrojů díky intuitivnímu designu, který vašemu týmu ušetří čas strávený učením se novým funkcím.
- Pokročilé vyhledávací funkce: Rychlé vyhledání ideálních uchazečů pomocí přesných filtrů, klíčových slov a dotazů založených na dovednostech.
- Porovnávání založené na umělé inteligenci: Zvyšuje přesnost díky porovnávání profilů uchazečů s požadavky na danou pozici pomocí inteligentních algoritmů.
- Hladká integrace: Synchronizace s pracovními portály, LinkedIn a e-mailovými platformami pro zjednodušení vyhledávání a komunikace.
- Automatizované pracovní postupy: Urychlují nábor tím, že zpracovávají opakující se úkoly, jako jsou aktualizace stavu a plánování pohovorů.
- Robustní nástroje pro reporting: Poskytují podrobné metriky pro zdokonalení strategií a efektivní sledování výkonnosti náboru.
- Mobilní přístupnost: Umožňuje správu uchazečů a úkolů z jakéhokoli zařízení, kdykoli a kdekoli.
- Škálovatelná architektura: Přizpůsobuje se rostoucím nárokům na nábor bez omezení rychlosti nebo funkčnosti.
Nejlepší software pro náborové databáze
K úspěšnému náboru je potřeba víc než jen místo pro ukládání životopisů. Potřebujete náborové nástroje, které vám pomohou udržet vše organizované, sledovat pokrok a rychle se rozhodovat.
Zde jsou nejlepší možnosti, které vám k tomu pomohou. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní sledování náborového procesu a spolupráci)
Zoufale přepínáte mezi 17 záložkami prohlížeče a snažíte se zjistit, kteří kandidáti na pozici UI designéra postoupili do finálního kola. Byl to ten s působivým portfoliem, ale nestabilním připojením, nebo ten, o kterém váš vedoucí vývojář tak nadšeně psal v e-mailové konverzaci, kterou nemůžete najít?
Zítra se blíží schůzka vedení a vy máte k dispozici pouze roztříštěné údaje. 📊
Vstupte do ClickUp: vašeho velitelského centra pro nábor zaměstnanců.
Řešení ClickUp HR kombinuje projektový management, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Začněte tím, že si v ClickUp Tasks vytvoříte pracovní postup pro nábor zaměstnanců. Každou pozici považujte za úkol, například „Manažer pro úspěch zákazníků – východní pobřeží“, a pro každý krok náboru vytvořte podúkoly.
Přiřazujte náboráře, stanovujte termíny, připojujte životopisy nebo portfolia a vkládejte komentáře pro kontext.
Poté přidejte vlastní pole ClickUp, abyste tento pracovní postup proměnili v opravdovou databázi. Přidejte pole jako „Potřeba sponzorství pro vízum“, „Překrývání časových pásem“ nebo „Preferovaná výpovědní lhůta“. Když obsazujete pět pozic najednou a potřebujete najít všechny uchazeče, kteří jsou ochotni pracovat na smlouvu a jsou k dispozici do dvou týdnů, nemusíte se v datech prohrabovat.
Abyste měli vše přehledně na jednom místě, přepínejte mezi zobrazeními ClickUp. 👇🏼
Zobrazení tabule ClickUp je ideální, pokud chcete přesouvat kandidáty mezi jednotlivými fázemi: vyhledaní, pohovor a užší výběr. Zobrazení tabulky ClickUp vám zase pomůže při porovnávání věcí, jako jsou očekávané odměny, poznámky náborářů nebo fáze náboru pro jednotlivé pozice.
Když je třeba se do toho ponořit hlouběji, ClickUp Docs uchovává všechny doplňující informace přesně tam, kde je potřebujete. Vytvořte dokument, do kterého budete shromažďovat písemná hodnocení, poznámky z pohovorů nebo souhrny zpětné vazby, a poté jej propojte přímo s úkolem.
Řekněme, že personalista po panelovém kole poskytne podrobnou zpětnou vazbu. Tyto informace můžete centralizovat a označit personalisty nebo zainteresované strany, aby se do procesu zapojili, aniž byste museli přepínat mezi různými nástroji.
K dispozici jsou také ClickUp Automation a AI Autopilot Agents, které tiše vyřídí to, co bys raději nedělal.
Nastavte pravidla, jako například: když se úkol přesune do fáze „Závěrečný pohovor“, upozorněte náboráře a přidejte kontrolní seznam pro další kroky. Nebo když je uchazeč označen jako „Odmítnutý“, automaticky přiřaďte úkol následného e-mailu a přesuňte pozici zpět do fáze „Otevřeno“. Jsou to věci, které obvykle unikají, ale teď už ne.
A pokud nechcete začínat od nuly, použijte šablonu akčního plánu náboru ClickUp. Je již nastavena s fázemi náboru, šablonami úkolů a zobrazeními přizpůsobenými pro nábor.
Nejlepší funkce ClickUp
- Kontrolujte předávání úkolů v jednotlivých fázích náboru: Nastavte závislosti úkolů v ClickUp, aby nikdo nepředbíhal, například zablokujte schvalování nabídek, dokud nebudou předloženy všechny zpětné vazby z pohovorů.
- Rychlé označování a seskupování uchazečů: Pomocí značek ClickUp můžete profily organizovat podle dovedností, typu role nebo naléhavosti. Značky jako „frontend dev“ nebo „referral“ pomáhají rychleji najít ty správné uchazeče.
- Synchronizujte svůj CRM systém pro kontext uchazečů: Propojte svůj CRM systém s platformou pomocí ClickUp Integrations a načtěte zprávy, minulé interakce a podrobnosti o zdroji.
- Filtrujte své portfolio podle toho, co je důležité: Použijte filtry k zúžení zobrazení databáze. Zobrazte pouze „volná místa v New Yorku“ nebo „uchazeče v posledním kole“, nemusíte tak nekonečně scrollovat.
- Sledujte metriky náboru na první pohled: Vytvořte si ClickUp Dashboards, abyste mohli sledovat pokrok uchazečů, vytíženost náborářů a časové osy specifické pro jednotlivé pozice.
- Shrňte profily uchazečů: Nechte ClickUp Brain prohledat dlouhé přihlášky nebo přepisy pohovorů a vytáhnout klíčové informace, jako jsou zkušenosti, dovednosti a varovné signály.
Omezení ClickUp
- Na rozsáhlou sadu funkcí si možná budete muset chvíli zvykat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 180 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 440 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Toto napsal recenzent G2 o ClickUp:
Stejně jako u každého systému pro správu projektů je třeba trochu plánování a nastavení (aby váš tým používal systém stejným způsobem), ale jakmile máte základní potřeby nastavené, je velmi snadné jej používat a přizpůsobovat. Jednou z věcí, které se nám na ClickUp nejvíce líbí, je jeho přizpůsobitelnost. Nabízí funkci Custom Fields (Vlastní pole), která vám umožňuje vytvořit jakákoli relevantní pole, která budou pro váš tým nejvhodnější. Kromě toho mají dashboardy, které vám umožňují vytvářet zprávy filtrované podle těchto vlastních polí. Je to opravdu skvělé!
Stejně jako u každého systému pro správu projektů je třeba trochu plánování a nastavení (aby váš tým používal systém stejným způsobem), ale jakmile máte základní potřeby nastavené, je velmi snadné jej používat a přizpůsobovat. Jednou z věcí, které se nám na ClickUp nejvíce líbí, je jeho přizpůsobitelnost. Nabízí funkci Custom Fields (Vlastní pole), která vám umožňuje vytvořit jakákoli relevantní pole, která budou pro váš tým nejvhodnější. Kromě toho mají dashboardy, které vám umožňují vytvářet zprávy filtrované podle těchto vlastních polí. Je to opravdu skvělé!
2. Workable (nejlepší pro týmy, které potřebují zajistit soulad s předpisy a podávat zprávy)
Workable je jako mít ve svém týmu nepřetržitě k dispozici právního experta na nábor a datového analytika.
Provází vás náborovými procesy, které jsou uzamčeny z důvodu právní přesnosti, a pečlivě shromažďuje všechny podrobnosti o uchazečích, zatímco postupujete od zveřejnění nabídky práce až po konečné přijetí. Proces plynule přechází do reportovacího panelu, přehledného rozhraní, které zobrazuje metriky náboru a údaje o výkonu týmu v reálném čase, připravené k okamžitému použití.
Systém se synchronizuje s více než 70 bezplatnými a placenými pracovními portály, aby přilákal talenty ze všech koutů světa, a s portálem pro doporučení zaměstnanců, díky kterému váš tým může předložit své nejlepší kandidáty.
Nejlepší funkce Workable
- Vytvořte profesionálně vypadající kariérní stránky s vaší značkou, které odpovídají estetice vaší společnosti.
- Sledujte uchazeče prostřednictvím přizpůsobitelných náborových procesů, které se přizpůsobují jedinečným náborovým postupům různých oddělení.
- Automaticky generujte komplexní dokumentaci o dodržování předpisů pro účely auditu a ušetřete tak vašemu právnímu týmu nespočet hodin strávených kontrolou.
- Plánujte pohovory bez problémů napříč několika časovými pásmy díky inteligentní synchronizaci kalendáře.
Omezení Workable
- Uživatelé narazili na potíže s integrací API a nahráváním životopisů.
- Není integrován s populárními službami pro virtuální konference, jako je Zoom, což ztěžuje plánování a provádění pohovorů.
- Workable postrádá robustní funkce CRM pro nábor zaměstnanců a možnosti přizpůsobení.
Ceny Workable
- Standard: Od 360 $/měsíc
- Premier: Od 599 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Workable
- G2: 4,5/5 (445+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (490+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Workable?
Toto je recenze Workable na portálu G2:
Zatím můj nejoblíbenější ATS. Velmi intuitivní, šetří spoustu času při školení a implementaci. Systém poskytuje vysokou flexibilitu, aby se přizpůsobil neočekávaným situacím při náboru. Tým zákaznické podpory byl také skvělý. Odpovídali rychle a poskytovali užitečné informace.
Zatím můj nejoblíbenější ATS. Velmi intuitivní, šetří spoustu času při školení a implementaci. Systém poskytuje vysokou flexibilitu, aby se přizpůsobil neočekávaným situacím při náboru. Tým zákaznické podpory byl také skvělý. Odpovídali rychle a poskytovali užitečné informace.
3. Greenhouse (nejlepší pro rozšiřování týmů pomocí strukturovaných pohovorů)
Chcete eliminovat zaujatost při náboru a zároveň rozšířit svůj tým? Greenhouse je v tomto ohledu vynikající. Tento software pro náborovou databázi promění personalisty v profesionály v oblasti strukturovaného hodnocení díky přizpůsobeným hodnotícím kartám, které se zaměřují na dovednosti, nikoli na intuici. To je opravdu osvěžující přístup!
Zjistíte, že i zkušenosti uchazečů se výrazně zlepšily – automatizovaná komunikace uchazeče informuje, aniž byste museli hnout prstem. A zapomeňte na nepříjemné předávání mezi týmy; díky rozhraní pro spolupráci jsou všichni, od náborářů po manažery, na stejné vlně.
Nejlepší funkce Greenhouse
- Navrhujte hodnotící karty, které standardizují hodnocení uchazečů u všech personalistů a snižují tak nevědomé předsudky při náboru.
- Zaveďte strukturované sady otázek pro pohovory, které zajistí, že každý uchazeč dostane stejné otázky přizpůsobené konkrétním požadavkům na danou pozici.
- Vytvářejte komplexní zprávy o diverzitě a inkluzi, které pomáhají identifikovat překážky ovlivňující nedostatečně zastoupené uchazeče.
- Sledujte výkonnost týmu provádějícího pohovory pomocí metrik, které ukazují, kteří tazatelé poskytují nejdetailnější a nejužitečnější zpětnou vazbu.
Omezení Greenhouse
- Funkce samoobslužného plánování postrádá pravidla, což uchazečům umožňuje rezervovat si všechny dostupné termíny bez rezerv.
- Funkce vyhledávání uchazečů v Greenhouse není flexibilní, umožňuje pouze vyhledávání podle jména, nikoli podle telefonu nebo e-mailu.
Ceny Greenhouse
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Greenhouse
- G2: 4,4/5 (více než 3 260 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (730+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Greenhouse?
Recenze uživatele říká:
Greenhouse neuvěřitelně usnadňuje vytváření a přizpůsobování náborových procesů. Mohu přizpůsobit fáze, e-maily a schvalování tak, aby přesně odpovídaly našemu náborovému procesu. Uživatelské rozhraní je intuitivní a je zřejmé, že platforma byla navržena s ohledem na personalisty a náborové manažery. Je dostatečně flexibilní, aby fungovala pro vše od velkoobjemových rolí až po specializované vyhledávání, a nástroje pro reporting nám pomáhají pečlivě sledovat pokrok.
Greenhouse neuvěřitelně usnadňuje vytváření a přizpůsobování náborových procesů. Mohu přizpůsobit fáze, e-maily a schvalování tak, aby přesně odpovídaly našemu náborovému procesu. Uživatelské rozhraní je intuitivní a je zřejmé, že platforma byla navržena s ohledem na personalisty a náborové manažery. Je dostatečně flexibilní, aby fungovala pro vše od velkoobjemových rolí až po specializované vyhledávání, a nástroje pro reporting nám pomáhají pečlivě sledovat pokrok.
🔍 Věděli jste, že... Podle LinkedIn mají společnosti s silnými programy interní mobility dvakrát vyšší míru retence zaměstnanců v průběhu dvou let. Databáze uchazečů o zaměstnání pomáhá sledovat interní dovednosti a najít ty správné lidi, když se uvolní pracovní pozice.
4. Zoho Recruit (nejlepší pro týmy s omezeným rozpočtem, které potřebují přizpůsobení)
Zoho Recruit nabízí působivé funkce bez vysokých nákladů pro podniky. Základem tohoto softwaru pro správu talentů je přizpůsobení, které týmům umožňuje přizpůsobit systém jejich konkrétním potřebám, místo aby se musely přizpůsobovat rigidním strukturám.
Potřebujete pole pro neobvyklé certifikace nebo hodnocení specifická pro dané odvětví? Hotovo. Malé náborové týmy ocení zejména to, že rozhraní eliminuje zbytečné klikání a obrazovky.
Samozřejmě, že pokud již používáte jiné nástroje ekosystému Zoho, bude pro vás přechod na tento nástroj hladký.
Nejlepší funkce Zoho Recruit
- Nastavte komplexní automatizační pravidla, která spouštějí personalizované akce na základě chování uchazečů nebo změn v jejich profilech.
- Navrhujte multi-touch e-mailové kampaně, které dlouhodobě podporují pasivní talenty relevantním obsahem.
- Získejte přístup k komplexním analytickým panelům, které vizualizují metriky náboru v různých odděleních, lokalitách a náborových kanálech.
- Využijte integrovanou sadu nástrojů pro dodržování nařízení GDPR k řízení zásad uchovávání údajů o uchazečích a jejich souhlasu.
Omezení Zoho Recruit
- Omezuje předběžné hodnocení na 20 otázek.
- Někteří uživatelé zaznamenali potíže s integrací a nedostatek pokročilých automatizačních funkcí.
- Rozhraní působí zastarale ve srovnání s novějšími náborovými platformami.
Ceny Zoho Recruit
Pro firemní personální oddělení
- Zdarma
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 60 $/měsíc na uživatele
Pro personální agentury
- Zdarma
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 60 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 90 $/měsíc za použití
Hodnocení a recenze Zoho Recruit
- G2: 4,4/5 (více než 1 770 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 015 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Recruit?
Zde je názor recenzenta G2 na tento nástroj:
Nabízí bohaté funkce, jako jsou přizpůsobitelné automatizované pracovní postupy, konfigurace analýzy životopisů a téměř každá akce může být přednastavena pro snadné zapojení a oznámení. Cena je také velmi rozumná a flexibilní pro naši rychlost náboru. V minulosti jsme implementovali různé jiné možnosti ATS a jsem velmi rád, že jsme si pro náš další ATS vybrali Zoho. Podpora je také velmi dobrá a dostávám průběžné proaktivní kontroly od jejich týmu pro rozvoj podnikání.
Nabízí bohaté funkce, jako jsou přizpůsobitelné automatizované pracovní postupy, konfigurace analýzy životopisů a téměř každá akce může být přednastavena pro snadné zapojení a oznámení. Cena je také velmi rozumná a flexibilní pro naši rychlost náboru. V minulosti jsme implementovali různé jiné možnosti ATS a jsem velmi rád, že jsme si pro náš další ATS vybrali Zoho. Podpora je také velmi dobrá a dostávám průběžné proaktivní kontroly od jejich týmu pro rozvoj podnikání.
💡 Tip pro profesionály: Pokaždé, když ztratíte silného uchazeče kvůli načasování nebo rozpočtu, jasně ho označte a napište krátkou interní poznámku o tom, proč byl vaší první volbou. Až se příště uvolní podobná pozice, budete mít již připraveného vhodného kandidáta.
5. Recruit CRM (nejvhodnější pro agentury zaměřené na vztahy s klienty)
Recruit CRM se zaměřuje na dvojí přístup, přičemž stejnou váhu přikládá talentovým zdrojům i zapojení klientů. E-mailové sekvence informují uchazeče i klienty bez nutnosti manuálního zásahu.
Intuitivní rozhraní typu drag-and-drop urychluje přijetí, zejména u týmů přecházejících z tabulek. AI poháněné párování uchazečů navrhuje optimální talenty pro volné pozice, což snižuje čas, který personalisté tráví prohledáváním databází.
Možnosti white labelingu navíc agenturám umožňují zachovat konzistentnost značky při sdílení profilů uchazečů s klienty.
Nejlepší funkce Recruit CRM
- Vytvářejte profily uchazečů s vaší značkou a podklady pro podání žádosti, které klientům představí profesionální standardy vaší agentury.
- Spravujte pracovní nabídky pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů, které jsou v souladu s jedinečným přístupem vaší agentury k zákaznickým službám.
- Vytvářejte automatizované e-mailové sekvence, které současně posilují vztahy s kandidáty i klienty.
- Získejte přístup k analytickým údajům o zprostředkování zaměstnání, které ukazují, kteří náboráři, odvětví a typy klientů generují nejvyšší příjmy.
Omezení CRM pro nábor
- Omezené funkce na podnikové úrovni ve srovnání s většími systémy pro sledování uchazečů (ATS).
- Jeho funkce pro vytváření reportů postrádají některé pokročilé možnosti přizpůsobení.
- Synchronizace kalendáře se u některých poskytovatelů občas zpožďuje.
- Funkce vyhledávání funguje nejlépe se strukturovanými údaji o zaměstnancích, nikoli s nestrukturovanými.
Ceny Recruit CRM
- Výhoda: 100 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 150 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Recruit CRM
- G2: 4,8/5 (85+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (435+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Recruit CRM?
Recenze uživatele říká:
Skvělá funkčnost za opravdu rozumnou cenu. K dispozici je také možnost měsíční smlouvy, což je osvěžující, když všichni ostatní chtějí 12měsíční závazek. Od té doby, co používám RecruitCRM, došlo k obrovskému vývoji a neustále přibývají nové funkce. Je zřejmé, že se snaží o neustálé zlepšování, což je v této éře umělé inteligence nezbytné. Zákaznická podpora je také skvělá, dotazy jsou zodpovídány velmi efektivně a můj account manager je vždy ochoten mi zavolat, když je to potřeba. Rychle se stává komplexním řešením, které snižuje potřebu obrovského technologického stacku a nyní zahrnuje multikanálový dosah, integraci zpráv na LinkedIn, telefonování, obohacování dat atd.
Skvělá funkčnost za opravdu rozumnou cenu. K dispozici je také možnost měsíční smlouvy, což je osvěžující, když všichni ostatní chtějí 12měsíční závazek. Od té doby, co používám RecruitCRM, došlo k obrovskému vývoji a neustále přibývají nové funkce. Je zřejmé, že se snaží o neustálé zlepšování, což je v této éře umělé inteligence nezbytné. Zákaznická podpora je také skvělá, dotazy jsou zodpovídány velmi efektivně a můj account manager je vždy ochoten mi zavolat, když je to potřeba. Rychle se stává komplexním řešením, které snižuje potřebu obrovského technologického stacku a nyní zahrnuje multikanálový dosah, integraci zpráv na LinkedIn, telefonování, obohacování dat atd.
6. Manatal (nejlepší pro vyhledávání vhodných kandidátů pomocí umělé inteligence)
Manatal se vyznačuje výkonnými funkcemi umělé inteligence, které přesně spojují kvalifikované uchazeče s vhodnými pozicemi. Tento software pro náborovou databázi analyzuje klíčová slova, kontextové informace, dovednosti, vztahy a dokonce i vzorce kariérního postupu.
Pro organizace působící na globální úrovni poskytuje tento nástroj pro nábor zaměstnanců využívající umělou inteligenci podporu více jazyků při práci v různých regionech. Jeho integrované nástroje pro spolupráci usnadňují hladký předávání úkolů mezi členy týmu v průběhu celého procesu náboru.
Nejlepší funkce Manatal
- Automaticky obohacujte profily uchazečů o relevantní informace ze sociálních médií získané z veřejných profesních profilů.
- Spolupracujte napříč náborovými týmy pomocí integrovaných systémů pro přidávání komentářů, značek a oznámení, které udržují dynamiku procesu.
- Nasazujte různé náborové procesy pro různé pozice nebo oddělení s jedinečnými fázemi a požadavky.
- Vytvářejte a odesílejte nabídkové dopisy pomocí přizpůsobitelných šablon pro personální oddělení, abyste mohli sledovat přijetí nabídky a usnadnit nástup nového zaměstnance.
Omezení Manatal
- Možnosti přizpůsobení pracovních postupů a procesů jsou omezené.
- Hromadné akce postrádají některé funkce pro zvýšení efektivity při náborových procesech s velkým objemem dat.
- Vyhledávací lišta neumožňuje uživatelům vyhledat archivované uchazeče, aniž by je nejprve odarchivovali, což přidává další kroky do procesu.
Ceny Manatal
- Profesionální: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
- Vlastní plán: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Manatal
- G2: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 135 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Manatal?
Recenzent Capterra říká:
Celkově skvělé funkce. Díky nim je vyhledávání uchazečů přes Linkedin hračkou a díky naší společné databázi uchazečů můžeme já a moji kolegové skutečně využít naše minulé uchazeče. Je velmi snadné přesouvat uchazeče a udržovat vše organizované.
Celkově skvělé funkce. Díky nim je vyhledávání uchazečů přes Linkedin hračkou a díky naší společné databázi uchazečů můžeme já a moji kolegové skutečně využít naše minulé uchazeče. Je velmi snadné přesouvat uchazeče a udržovat vše organizované.
💡 Tip pro profesionály: Rozdělte zpětnou vazbu do opakovatelných kategorií, jako jsou „technická vhodnost“, „kulturní soulad“ a „komunikační styl“. Postupem času odhalíte vzorce v preferencích týmu a urychlíte proces náboru.
7. Fetcher (nejlepší pro proaktivní automatizaci náboru)
Fetcher AI vám pomůže najít kandidáty pomocí inteligentního vyhledávání, které se přizpůsobí preferencím náborářů. Můžete posílat personalizované e-mailové sekvence mnoha lidem najednou, které zní přirozeně.
Díky rozšíření pro Chrome můžete jedním kliknutím přidat slibné uchazeče z LinkedIn nebo jiných webů přímo do svého Fetcher pipeline.
Týmy navíc mohou spolupracovat, aniž by musely kontaktovat stejné osoby dvakrát. Na přehledové stránce uvidíte, jak uchazeči skutečně reagují na vaše nabídky, a ne jen základní čísla. To se hodí zejména pro technické a specializované pozice, kde kvalifikovaní uchazeči obvykle nepoužívají standardní pracovní portály.
Nejlepší funkce Fetcheru
- Sledujte metriky zapojení, včetně míry otevření, míry odezvy a procenta konverze na pohovory ve všech kampaních.
- Upřesněte parametry vyhledávání na základě údajů o výkonu, které ukazují, které profily uchazečů přinášejí nejvyšší míru zapojení.
- Získejte přístup ke svému náborovému procesu odkudkoli pomocí mobilní aplikace pro správu uchazečů na cestách.
- Naplánujte pohovory přímo prostřednictvím obousměrné integrace kalendáře, která uchazečům zobrazuje dostupnost v reálném čase.
Omezení nástroje Fetcher
- Zaměřeno především na outbound nábor, s méně funkcemi pro správu příchozích žádostí.
- Někteří uživatelé uvedli, že umělá inteligence v náboru může vyhledávat uchazeče, kteří zcela nesplňují konkrétní požadavky na dovednosti nebo zkušenosti.
- Jeho integrační ekosystém se ve srovnání se zavedenými platformami ATS stále vyvíjí.
Ceny Fetcher
- Růst: 499 $/měsíc
- Amplify: 849 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fetcher
- G2: 4,6/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fetcheru?
Zde je recenze G2 na tento software pro náborovou databázi:
Fetcher vám ulehčí práci při hledání uchazečů. Jejich tým skvěle zpracovává vaši zpětnou vazbu k vyhledávání a skutečně přizpůsobuje vyhledávání vašim potřebám. Prostřednictvím Fetcheru jsme přijali několik nových zaměstnanců a jako personalistovi mi to velmi usnadnilo práci! Jejich systém se snadno integruje s prohlížečem Chrome a naším ATS!
Fetcher vám ulehčí práci při hledání uchazečů. Jejich tým skvěle zpracovává vaši zpětnou vazbu k vyhledávání a skutečně přizpůsobuje vyhledávání vašim potřebám. Prostřednictvím Fetcheru jsme přijali několik nových zaměstnanců a jako personalistovi mi to velmi usnadnilo práci! Jejich systém se snadno integruje s prohlížečem Chrome a naším ATS!
8. SeekOut (nejlepší pro objevování skrytých talentů v specializovaných oborech)
SeekOut shromažďuje informace z různých zdrojů, jako jsou veřejné profily, akademický výzkum, patenty a specializované webové stránky, a vytváří podrobné přehledy o uchazečích.
Pokud najímáte inženýry nebo technické pracovníky, oceníte možnost vyhledávat konkrétní programovací jazyky, frameworky a skutečné technické příspěvky, které kandidáti vytvořili.
Na rozdíl od databází se zastaralými informacemi SeekOut průběžně aktualizuje profily uchazečů, takže vždy pracujete s aktuálními informacemi namísto zastaralých údajů.
Nejlepší funkce SeekOut
- Filtrujte uchazeče pomocí pokročilých booleovských vyhledávacích operátorů v kombinaci se zpracováním přirozeného jazyka pro přesnější výsledky.
- Analyzujte relevantní skupiny talentů pomocí informací o diverzitě, které pomáhají vytvořit reprezentativnější seznamy uchazečů.
- Exportujte komplexní profily uchazečů, včetně ověřených úspěchů a kontaktních údajů.
- Zadejte popis pracovní pozice a SeekOut vám vyhledá nejvhodnější uchazeče na základě jejich dovedností, zkušeností a náborových cílů.
Omezení SeekOut
- Ukládá omezení na počet kontaktních kreditů, které mohou uživatelé využít, a tyto kredity se nepřevádějí do následujících období.
- Uživatelé hlásili, že poskytnutá telefonní čísla a e-mailové adresy jsou často nesprávné.
Ceny SeekOut
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SeekOut
- G2: 4,5/5 (755+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 185 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SeekOut?
Recenze uživatele říká:
Na Seekoutu se mi nejvíc líbí možnost vyhledávat rozmanité kandidáty. V technologickém odvětví je poměr žen a mužů v talentové databázi obvykle 1:2, což ztěžuje hledání rozmanitých talentů. S nástrojem jako Seekout můžete rychle najít ty nejlepší rozmanité kandidáty! Také se mi velmi líbí, jak podrobné jsou jeho vyhledávací funkce. Myslím, že je lepší než standard v oboru, kterým je Linkedin.
Na Seekoutu se mi nejvíc líbí možnost vyhledávat rozmanité kandidáty. V technologickém odvětví je poměr žen a mužů v talentové databázi obvykle 1:2, což ztěžuje hledání rozmanitých talentů. S nástrojem jako Seekout můžete rychle najít ty nejlepší rozmanité kandidáty! Také se mi velmi líbí, jak podrobné jsou jeho vyhledávací funkce. Myslím, že je lepší než standard v oboru, kterým je Linkedin.
🧠 Zajímavost: V roce 1901 vytvořila společnost National Cash Register Company po velké stávce první specializovaný personální tým. Jaká byla jeho úloha? Řešit stížnosti zaměstnanců, zlepšovat morálku a udržovat klid. V podstatě se jednalo o původní „people ops“.
9. JobAdder (nejlepší pro efektivitu náborového procesu)
JobAdder zjednodušuje proces náboru díky promyšlenému rozhraní, které kopíruje každodenní pracovní postupy náborářů. Okamžitě si všimnete, že eliminuje zbytečné klikání a obrazovky, které vás zdržují.
Tato platforma vám ušetří spoustu času díky praktickým funkcím, jako je zpracování více uchazečů najednou, přístup k připraveným šablonám pro nástup nových zaměstnanců a nastavení automatických následných kroků, které zajistí plynulý průběh bez nutnosti vaší neustálé pozornosti.
JobAdder je dostatečně komplexní, aby zvládl složité náborové procesy, ale zároveň dostatečně intuitivní, aby se s ním noví členové týmu mohli rychle seznámit.
Nejlepší funkce JobAdder
- Posouvejte uchazeče jednotlivými fázemi náboru pomocí jednoklikových akcí, které spouštějí příslušná oznámení a další kroky.
- Získejte přístup k komplexním mobilním funkcím, které jsou plně srovnatelné s funkcemi desktopové verze.
- Integrujte je s více než 200 nástroji třetích stran, včetně pracovních portálů, poskytovatelů hodnocení a systémů pro zapracování nových zaměstnanců.
- Vytvářejte zprávy o řízení výkonu a efektivitě, které identifikují úzká místa a oceňují úspěchy týmu.
Omezení JobAdder
- Možnosti přizpůsobení jsou méně rozsáhlé než u některých konkurentů na podnikové úrovni s nástroji pro tvorbu kariérních stránek.
- Integrace platformy, zejména s LinkedIn a Google Workspace, byla označena za nespolehlivou nebo zastaralou.
- Šablony e-mailů postrádají některé pokročilé možnosti formátování.
Ceny JobAdder
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze JobAdder
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 155 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o JobAdder?
Recenze uživatele říká:
JobAdder používám již více než šest let – a je čím dál lepší. Od prvního dne jsem byl příjemně překvapen jak softwarem, tak týmem, který za ním stojí. Platforma se neustále vyvíjí a přináší smysluplné aktualizace, které skutečně zlepšují funkčnost a uživatelský komfort. Reakční doba technické podpory je vynikající – rychlá, efektivní a vždy nápomocná. Jako někdo, kdo již roky provozuje náborovou agenturu, považuji JobAdder za výkonné a škálovatelné řešení, které vyhovuje jak malým agenturám, tak větším společnostem. Bez váhání bych jej doporučil. Špičkový produkt podporovaný výjimečným týmem.
JobAdder používám již více než šest let – a je čím dál lepší. Od prvního dne jsem byl příjemně překvapen jak softwarem, tak týmem, který za ním stojí. Platforma se neustále vyvíjí a přináší smysluplné aktualizace, které skutečně zlepšují funkčnost a uživatelský komfort. Reakční doba technické podpory je vynikající – rychlá, efektivní a vždy nápomocná. Jako někdo, kdo již roky provozuje náborovou agenturu, považuji JobAdder za výkonné a škálovatelné řešení, které vyhovuje jak malým agenturám, tak větším společnostem. Bez váhání bych jej doporučil. Špičkový produkt podporovaný výjimečným týmem.
10. Gem (nejlepší pro budování vztahů s talenty)
Gem se zaměřuje na často opomíjený aspekt náboru: udržování vztahů s pasivními uchazeči po delší dobu. Vyniká v tvorbě personalizovaných náborových kampaní, které udržují zájem talentů, dokud se neobjeví ta správná příležitost.
Analytika náborového marketingu poskytuje jasný přehled o tom, které zprávy a přístupy generují nejvyšší míru zapojení. Platforma vytváří jednotnou databázi uchazečů, která uchovává všechny interakce v průběhu času a vytváří tak institucionální paměť i přes fluktuaci náborářů.
Nejlepší funkce Gem
- Získejte kandidáty přímo z LinkedIn a dalších platforem pomocí rozšíření prohlížeče, které uchovává všechna relevantní data.
- Koordinujte činnosti týmu s přehledem o všech kontaktních bodech uchazečů, čímž zabráníte duplicitnímu oslovování nebo přerušení komunikace.
- Získejte přístup k analytickým údajům, které ukazují míru konverze v jednotlivých fázích náboru v různých demografických skupinách.
Omezení Gem
- Je zaměřen především na vyhledávání a péči o kandidáty a nenabízí šablony ATS.
- Někteří uživatelé považují rozhraní Gem za zastaralé nebo nepřehledné.
- Pro kompletní správu náborového cyklu je nutná integrace s ATS.
Ceny Gem
- Startupy: 300 $/měsíc
- Růst: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gem
- G2: 4,8/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Gem?
Zde je názor recenzenta G2 na tento software pro náborovou databázi:
Produkty společnosti Gem pro vyhledávání a analýzu dat jsou velmi uživatelsky přívětivé – noví zaměstnanci se s nimi naučí pracovat během jednoho nebo dvou dnů a nemusíme se spoléhat na externí analytický tým, aby nám poskytl důležité údaje a metriky. Společnost také skvěle reaguje na zpětnou vazbu a rychle vylepšuje své produkty!
Produkty společnosti Gem pro vyhledávání a analýzu dat jsou velmi uživatelsky přívětivé – noví zaměstnanci se s nimi naučí pracovat během jednoho nebo dvou dnů a nemusíme se spoléhat na externí analytický tým, aby nám poskytl důležité údaje a metriky. Společnost také skvěle reaguje na zpětnou vazbu a rychle vylepšuje své produkty!
💡 Tip pro profesionály: Sledujte důvody, proč uchazeči přijímají nebo odmítají nabídky. Kromě odměny a pozice, vstupují do menších společností kvůli autonomii? Volí například hybridní role nebo role na dálku? Zachyťte tyto podrobnosti jako vyhledatelné informace ve svém softwaru pro náborovou databázi – pomůže vám to vylepšit sdělení o hodnotové nabídce pro zaměstnance (EVP) a rozsah rolí.
Ovládejte svůj náborový proces s ClickUp
Každý software pro náborovou databázi v tomto seznamu řeší konkrétní část skládačky náboru.
Některé se zaměřují na oslovování uchazečů, jiné vynikají v oblasti dodržování předpisů nebo analýzy potenciálních uchazečů. Pokud je však vaším cílem spravovat celý proces náboru bez nutnosti měnit nástroje nebo ztrácet kontext, vyniká ClickUp.
ClickUp kombinuje sledování uchazečů, pracovní postupy založené na rolích, spolupráci náborářů a dashboardy v reálném čase v jediném přizpůsobitelném pracovním prostoru.
Zajišťují efektivní a škálovatelný proces, od označování uchazečů až po automatizaci následných kroků. Můžete vytvářet pracovní postupy přizpůsobené každé roli, propojovat zpětnou vazbu přímo v rámci úkolů a pomocí filtrovaných zobrazení se soustředit pouze na to, co je právě důležité.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅
Často kladené otázky
Jaké databáze používají náboráři?
Náboráři běžně používají databáze, jako jsou systémy pro sledování uchazečů (ATS), pracovní portály (např. LinkedIn, Indeed, Monster) a interní databáze talentů, k ukládání a správě informací o uchazečích. Někteří také používají specializované náborové databáze nebo nástroje CRM (Customer Relationship Management) přizpůsobené pro získávání talentů.
Jaký je nejlepší software pro nábor zaměstnanců?
Nejlepší náborový software závisí na potřebách vaší organizace, ale mezi oblíbené možnosti patří Greenhouse, Lever, Workable, iCIMS a BambooHR. Tyto platformy nabízejí funkce jako sledování uchazečů, plánování pohovorů a komunikace s uchazeči, které zefektivňují proces náboru.
Je ATS databáze?
Ano, systém pro sledování uchazečů (ATS) funguje také jako náborová databáze. Ukládá životopisy uchazečů, podrobnosti o žádostech, historii komunikace a další relevantní informace, což personalistům usnadňuje vyhledávání, filtrování a správu uchazečů.
Co je ATS a CRM?
Systém ATS (Applicant Tracking System) je navržen pro správu žádostí o zaměstnání a zefektivnění náborového procesu, přičemž se zaměřuje na sledování uchazečů v různých fázích náboru. Systém CRM (Customer Relationship Management) v náboru, často nazývaný Recruitment CRM, se používá k budování a udržování vztahů s potenciálními uchazeči, i když se aktivně neucházejí o zaměstnání. Zatímco systém ATS je založen na procesech, systém CRM je založen na vztazích.