Ceny Jotform: Plány a funkce, ze kterých si můžete vybrat ten nejvhodnější pro vás

Online nástroje pro tvorbu formulářů jsou záchranou pro všechny, kteří neumí programovat nebo se chtějí vyhnout ručnímu zadávání dat. Jsou snadno použitelné, vysoce přizpůsobitelné a vytvořené tak, aby zjednodušily celý proces.
Ale to už víte – jste tu, abyste se rozhodli, zda se cenová struktura Jotform vyplatí. Koneckonců, proč investovat do nástroje pro tvorbu formulářů založeného na umělé inteligenci, který za šest měsíců možná nebude vyhovovat vašim měnícím se potřebám?
Pokud si předem prostudujete plány, silné stránky a omezení Jotform, můžete se vyhnout nepříjemným překvapením v budoucnu. V tomto průvodci najdete vše, co potřebujete vědět, abyste se mohli rozhodnout, zda je Jotform pro vás vhodný, a co je ještě důležitější, který plán nabízí nejlepší hodnotu. 💡
Co je Jotform?
Jotform je online nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožňuje vytvářet, přizpůsobovat a sdílet formuláře pro sběr dat, platby, průzkumy a další účely – bez nutnosti programování. Ať už jste majitel malé firmy, učitel nebo jen organizujete společné jídlo, Jotform vám vyhoví.
Můžete si ušetřit práci s vytvářením formulářů od nuly a prozkoumat knihovnu šablon Jotform, která obsahuje vše od jednoduchých kontaktních formulářů až po složité šablony pro výsledky průzkumů. Díky rozhraní typu drag-and-drop můžete přizpůsobit vše, od designu po nástroje pro správu událostí a pole pro podpisy. Sdílení je také snadné, a to prostřednictvím odkazů, vložených souborů nebo PDF.
Pro zdravotnické pracovníky zajišťují funkce v souladu s HIPAA bezpečné shromažďování dat a správu citlivých lékařských informací.
💡Tip pro profesionály: Stáhněte si zdrojový kód Jotform a nechte jej upravit svými vývojáři, aby přidali další funkce.
Případy použití Jotform
Nejlepší na nástroji pro tvorbu formulářů je jeho schopnost vyhovět různým potřebám. Zde jsou tři způsoby, jak můžete Jotform využít:
- Sběr dat prostřednictvím průzkumů: Vytvářejte průzkumy nebo výzkumné dotazníky, sbírejte zpětnou vazbu od zákazníků a využívejte nástroje jako drag-and-drop, různé typy otázek a podmíněnou logiku.
- Správa registrací na akce: Vytvářejte registrační formuláře pro akce, kurzy nebo členství, získávejte podrobnosti o účastnících, spravujte potvrzení účasti a vybírejte platby.
- Organizace plateb: Prodávejte produkty, přijímejte dary nebo účtujte služby pomocí platebních integrací, jako jsou PayPal, Stripe a Square.
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už se jedná o zasílání následných poznámek nebo používání tabulek, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Cenové plány Jotform
Upozorňujeme, že ceny se mohou změnit a ceny uvedené v tomto blogovém příspěvku jsou aktuální k datu zveřejnění. Nejnovější ceny najdete na webových stránkách Jotform.
Nyní, když jste se seznámili s funkcemi Jotform, podívejme se na jeho cenové plány a najděme ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Plán Starter
Pokud jste v oblasti online formulářů nováčkem nebo máte základní potřeby, je pro vás ideálním startem bezplatný tarif Jotform. Umožní vám prozkoumat platformu a vytvářet jednoduché formuláře bez jakýchkoli nákladů.
Klíčové funkce
- Základní tvorba formulářů: Přístup k základním funkcím Jotform, včetně nástroje pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop, šablon a základních integrací.
- Omezené použití: Nastavte pět formulářů a získejte 100 měsíčních odeslání s 100 MB úložného prostoru. Umožňuje také 1 000 zobrazení formulářů a 500 celkových odeslání.
- Základní funkce: Zahrnuje 10 polí na formulář, 10 měsíčních platebních podání a 10 podepsaných dokumentů měsíčně.
Omezení
- Branding Jotform: Všechny formuláře v rámci bezplatného plánu budou zobrazovat logo Jotform a branding v zápatí, které nelze odstranit.
- Omezené zdroje: Bezplatný plán omezuje počet formulářů, odeslaných dat, úložného prostoru a platebních transakcí.
- Nesplňuje požadavky HIPAA: Funkce splňující požadavky HIPAA nejsou v bezplatném plánu k dispozici.
Pro koho je určen: Bezplatný plán je ideální pro jednotlivce, studenty nebo malé týmy se základními potřebami v oblasti formulářů a omezeným rozpočtem. Je to skvělý způsob, jak začít s vytvářením formulářů, ale s rostoucím využíváním budete pravděpodobně potřebovat upgrade.
Ceny:
- Zdarma
Bronzový plán
V plánu Bronze se zvyšuje limit zdrojů a lze odstranit branding Jotform.
Klíčové funkce
- Zvýšená kapacita: Vytvořte a přistupujte k 25 formulářům, 1 000 měsíčních odeslání, 1 GB úložiště, 10 000 zobrazení formulářů a úložiště odeslaných formulářů.
- Profesionální vzhled: Odstraňte značku Jotform ze svých formulářů.
- Rozšířená funkčnost: Vytvořte 250 polí na jeden formulář, 100 měsíčních platebních podání a 100 podepsaných dokumentů každý měsíc.
Omezení
- Nevhodné pro formuláře s velkým objemem: Ačkoli je tento tarif ve srovnání s bezplatným tarifem bohatý na funkce, limity pro odesílání a ukládání mohou být stále omezením pro firmy s velkým objemem potřeb.
- Nesplňuje požadavky HIPAA: Funkce HIPAA nejsou k dispozici.
Pro koho je určen: Plán Bronze je vhodný pro malé podniky, freelancery a organizace, které potřebují více formulářů, odeslaných dat a úložného prostoru, než umožňuje bezplatný plán. Je také ideální pro ty, kteří chtějí profesionální vzhled s vlastní značkou.
Ceny
- 39 $/měsíc na uživatele
👀 Věděli jste, že: 81 % rozhodujících osob v oblasti B2B tvrdí, že je nezbytné, aby software, který kupují, obsahoval umělou inteligenci.
Stříbrný plán
Plán Silver nabízí vyvážený poměr funkcí a nákladů.
Klíčové funkce
- Významné zdroje: Použijte 50 formulářů a získejte 2 500 měsíčních odeslání. Zahrnuje 10 GB úložného prostoru, 100 000 zobrazení formulářů a 25 000 celkových odeslání.
- Více funkcí: Přístup k 500 polím na formulář, 250 měsíčním platbám a 250 podepsaným dokumentům měsíčně.
Omezení
- Nárůst nákladů: Je dražší než plán Bronze, proto zvažte, zda zvýšené limity ospravedlňují náklady pro vaše potřeby.
- Nesplňuje požadavky HIPAA: Splnění požadavků HIPAA stále není zahrnuto.
Pro koho je určen: Ve srovnání s plánem Bronze je plán Silver ideální pro rostoucí firmy, které potřebují zvýšit využití formulářů, počet odeslaných formulářů a úložný prostor.
Ceny
- 49 $/měsíc na uživatele
Plán Gold
Plán Gold je určen pro větší organizace nebo podniky s velkým objemem formulářů a požadavky na dodržování předpisů HIPAA.
Klíčové funkce
- Vysoké limity: Přístup k 100 formulářům a 10 000 odesláním měsíčně. Získejte 100 GB úložného prostoru, 1 000 000 zobrazení formulářů a 100 000 úložišť pro odeslané formuláře.
- Soulad s HIPAA: Využijte funkce zajišťující soulad s HIPAA, které jsou nezbytné pro zdravotnické pracovníky a organizace zpracovávající chráněné zdravotní údaje.
- Rozsáhlá funkčnost: Nasazení 1 000 polí na formulář, 1 000 měsíčních platebních podání a 1 000 podepsaných dokumentů měsíčně.
Omezení
- Nejvyšší cena: Jedná se o nejdražší standardní plán, který se vyplatí pouze v případě, že potřebujete vysoké limity a soulad s normou HIPAA.
Pro koho je určen: Plán Gold je určen pro velké organizace, podniky v regulovaných odvětvích nebo poskytovatele zdravotní péče, kteří vyžadují soulad s normou HIPAA a funkce pro zpracování velkého objemu formulářů.
Ceny
- 129 $/měsíc na uživatele
Plán Enterprise
Pro firmy s neomezenými požadavky mohou být vhodným řešením plány Jotform Enterprise.
Klíčové funkce
- Neomezené použití: Neomezený přístup k formulářům, odeslaným údajům, úložišti a dalším funkcím.
- Platforma pro více uživatelů: Podpora více týmů a uživatelů s podrobnou kontrolou
- Specializovaná podpora: Využijte přednostní podporu v reálném čase pro hladký průběh práce.
- Pokročilé funkce: Využijte jednotné přihlášení (SSO), možnosti umístění dat a služby pro vytváření pracovních postupů.
Omezení
- Ceny mohou být vysoké: Vzhledem k tomu, že ceny jsou přizpůsobeny vašim potřebám, může to pro vás představovat finanční zátěž.
Pro koho je určen: Plán Enterprise je určen pro velké podniky s komplexními pracovními postupy, vysokými požadavky na objem a specifickými potřebami, které standardní plány Jotform nemohou splnit. Vlastní ceny pomáhají splnit zvýšené bezpečnostní a administrativní požadavky, zatímco platforma pro více uživatelů umožňuje správu velkých týmů.
Ceny
- Ceny na míru
Další cenové úrovně: Jotform nabízí až 50% slevu neziskovým organizacím a vzdělávacím institucím.
🧠 Zajímavost: V roce 1838 provedla Statistická společnost v Londýně první výzkumnou iniciativu s cílem posoudit stav vzdělávání ve Westminsteru. Součástí tohoto úsilí bylo vypracování strukturovaného dotazníku pro systematický sběr dat, který položil základy moderních metodik průzkumu.
Výhody a nevýhody cen Jotform
Nyní, když jsme prozkoumali cenové úrovně Jotform, pojďme se podívat na jejich klady a zápory, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí.
Výhody cenových plánů Jotform
Zde je několik výhod cenových úrovní online nástroje pro tvorbu formulářů Jotform:
- K dispozici je bezplatný plán: Nabízí základní funkce bez počátečních nákladů pro studenty a jednotlivce.
- Stupňovitá cenová struktura: Umožňuje přizpůsobení podle vašich potřeb, platíte pouze za zdroje, které potřebujete, jak roste využití vašich formulářů.
- Rozmanitost plánů: Přístupné pro různé potřeby uživatelů, od freelancerů a malých startupů po střední podniky a velké organizace s vysokými požadavky na objem.
- Slevy pro neziskové organizace/vzdělávací instituce: Výhody pro určité organizace se speciálními slevami
- Flexibilní předplatné: Upgradujte, downgradujte nebo zrušte své předplatné s 30denní zárukou plné refundace.
Nevýhody cen Jotform
Před registrací zvažte tato omezení cenové struktury Jotform.
- Omezení bezplatného plánu: Omezený počet formulářů, odeslaných dat, úložného prostoru a branding Jotform mohou být pro rostoucí potřeby omezující.
- Náklady se mohou zvýšit: S rostoucím využíváním a potřebou vyšších úrovní se cena může stát významným faktorem, zejména pro menší podniky.
- Ceny Jotform HIPAA: Soulad s HIPAA je k dispozici pouze v tarifech Gold a Enterprise, což může být překážkou pro společnosti v odvětví zdravotní péče a zdravotnické profesionály.
- Náklady na přechod mezi úrovněmi: Cenový rozdíl mezi úrovněmi je značný, proto je třeba pečlivě zvážit, zda rozšířené funkce ospravedlňují vyšší náklady.
📋 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro průzkumy mezi zaměstnanci pro týmy HR
Proč prozkoumat alternativy k Jotform?
Jotform přijímá platby z nejoblíbenějších platebních bran a je skvělým nástrojem pro tvorbu online formulářů. Jiné nástroje však nabízejí vylepšené funkce a flexibilní cenové úrovně.
Například jeden uživatel na G2 vyjádřil, jak může být bezplatná verze Jotformu omezující:
Jedinou výtkou je, že bezplatná verze je trochu omezená. Kdybychom mohli mít o pár formulářů víc a trochu více prostoru pro nahrávání, bylo by to perfektní. Ideální by byla měsíční sazba 5–7 dolarů s mírným vylepšením oproti bezplatné verzi. Nepotřebujeme veškerou šířku pásma, kterou nabízí plán za 20 dolarů měsíčně. Bezplatná verze pokrývá 90 % našich potřeb!
Jedinou výtkou je, že bezplatná verze je trochu omezená. Kdybychom mohli mít o pár formulářů víc a trochu více prostoru pro nahrávání, bylo by to perfektní. Ideální by byl tarif za 5–7 dolarů měsíčně s mírným vylepšením oproti bezplatné verzi. Nepotřebujeme veškerou šířku pásma, kterou nabízí tarif za 20 dolarů měsíčně. Bezplatná verze pokrývá 90 % našich potřeb!
Investice do zlatých a podnikových plánů může být velkou zátěží, pokud jste malý startup, který se silně spoléhá na online formuláře. Tyto náklady a další režijní výdaje nebudou představovat nejlepší hodnotu.
Zvažte proto alternativu Jotform, která slibuje kompletní správu pracovních postupů.
👀 Věděli jste, že: People’s Climate Vote 2024 je největší průzkum na světě týkající se klimatických změn.
ClickUp: All-in-One alternativa k Jotform
Pokud hledáte něco, co umí víc než jen formuláře, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, může být dobrou alternativou.
Například ClickUp Forms neslouží pouze ke shromažďování informací, ale také k propojení těchto informací přímo s vaším pracovním postupem. Jinými slovy, tento software usnadňuje využití zpětné vazby od uživatelů k provádění akcí.
Představte si, že vytvoříte formulář pro shromažďování zpětné vazby k projektu. Shromážděné odpovědi se automaticky stanou úkoly v dané doméně. Poté je můžete přiřadit členům svého týmu, kteří je mohou případně vylepšit.
Jakmile někdo vyplní formulář, můžete pomocí ClickUp Automations nastavit pravidla, která spouštějí akce na základě odeslaných formulářů.
Například na základě odpovědi ve formuláři můžete automaticky přiřadit úkol, odeslat oznámení, aktualizovat stavy a dokonce vytvořit podúkoly, aniž byste hnuli prstem.
Zde je návod, jak můžete používat automatizace ClickUp:
- Zvyšte celkovou produktivitu tím, že eliminujete ruční zadávání dat a potřebu přenášet informace mezi různými aplikacemi.
- Přizpůsobte automatizace ClickUp konkrétním pracovním postupům a typům formulářů a zajistěte, aby byly na základě shromážděných informací provedeny správné akce.
- Odesílejte automatická potvrzení nebo následné zprávy odesílatelům formulářů, čímž zlepšíte komunikaci a spokojenost zákazníků.
- Sledujte průběh automatizovaných pracovních postupů a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit.
ClickUp Automations umožňuje firmám zpracovávat rostoucí objemy odeslaných formulářů bez manuální práce.
Integruje také AI ClickUp Brain do vašeho pracovního postupu a zlepšuje správu dat. Shromažďujte a využívejte data k získání hlubších poznatků o vašich pracovních procesech a zákaznické základně.
Zde je několik příkladů, jak vám může ClickUp Brain pomoci:
- Pokud si nejste jisti, jak požádat o zpětnou vazbu, vytvořte nápady pro nové a stávající formuláře a průzkumy.
- Shrňte odpovědi z formulářů do klíčových bodů, což usnadní kontrolu a analýzu velkého množství dat.
- Shromážděte nápady pro vytvoření nových šablon formulářů pro zpětnou vazbu.
- Identifikujte trendy, vzorce a poznatky v odpovědích ve formulářích a získejte tak cenné informace pro rozhodování.
- Kombinujte AI s automatizačními funkcemi ClickUp a spouštějte akce na základě analýzy sentimentu nebo zpracování formulářových dat v přirozeném jazyce.
Proč ClickUp vyniká
Proč byste měli zvážit ClickUp jako alternativu k Jotform?
ClickUp není jen nástroj pro tvorbu formulářů, ale platforma pro správu práce. Představte si to takto: Jotform pomáhá vytvářet a spravovat formuláře, ale ClickUp jde ještě dál a integruje je přímo do vašich projektů, úkolů a celkového pracovního postupu.
Můžete organizovat své formuláře, seznamy úkolů, komunikaci v týmu a vše ostatní na jednom místě. To je užitečné pro týmy, které potřebují více než jen sběr dat.
Pokud vás unavuje přepínání mezi různými aplikacemi a ruční přenos informací, ušetří vám čas komplexní přístup ClickUp.
Klíčové funkce
ClickUp má funkce, které vynikají v oblasti tvorby formulářů, zejména pro týmy, které potřebují integrovanější řešení. Pojďme si je prohlédnout:
1. Propojte formuláře se svými pracovními postupy
Představte si formulář pro zpětnou vazbu, kde každé odeslání okamžitě vytvoří úkol, který váš tým může zkontrolovat a na který může reagovat. ClickUp funguje právě takhle. Formuláře ClickUp nejsou určeny k tomu, aby čekaly na kontrolu, ale jsou navrženy tak, aby se aktivně podílely na vašich pracovních procesech.
2. Používejte nástroje pro spolupráci při aktualizacích a správě
Pomocí ClickUp Chat můžete sdílet formuláře, diskutovat o odpovědích a sledovat pokrok na platformě. Umožňuje vám propojit úkoly a zprávy, takže nikdy neztratíte kontext. Už žádné nekonečné řetězce e-mailů nebo matoucí tabulky.
3. Integrujte s nástroji jako Google Drive a Slack
ClickUp se integruje s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Google Drive a Slack, což vám umožňuje propojit vaše formuláře a data s interními nástroji, které již používáte. To znamená méně přepínání mezi aplikacemi a plynulejší, integrovanější pracovní postup.
Můžete například automaticky ukládat přílohy formulářů na Google Drive nebo dostávat oznámení ve Slacku, když jsou odeslány nové formuláře.
📋 Přečtěte si také: Jak provádět výzkum uživatelů
Přehled cen
ClickUp nabízí odstupňovanou cenovou strukturu, která vyhovuje jednotlivcům, malým týmům i velkým podnikům.
Zde je přehled jejich plánů:
Navždy zdarma
Tento plán je určen pro jednotlivce nebo malé týmy, které právě začínají. Umožňuje vám přístup k základním funkcím ClickUp, jako jsou neomezené úkoly, společné dokumenty, tabule a správce vlastních polí, a vyzkoušet si platformu na vlastní kůži. A ano, získáte také bezplatný formulář ClickUp!
Pro koho je určen: Tento plán je ideální pro osobní použití nebo malé týmy se základními potřebami.
Neomezený plán
Tento plán odstraňuje omezení úložiště a přidává funkce, které zvyšují produktivitu a spolupráci.
V rámci bezplatného tarifu máte přístup ke všem funkcím, včetně neomezeného úložiště, integrací, dashboardů, přístupu pro hosty, Ganttových diagramů, vlastních polí, chatových zpráv a dalších.
Pro koho je určen: Malé a střední týmy (startupy, malé podniky, oddělení ve větších společnostech), které potřebují neomezené úložiště, integrace a přístup k klíčovým funkcím pro zvýšení produktivity, jako jsou Ganttovy diagramy, vlastní pole a sledování času.
Obchodní plán
Tento plán přidává pokročilé funkce pro větší kontrolu, automatizaci a správu.
Můžete využívat vše, co nabízí tarif Unlimited, a navíc Google SSO, neomezený počet týmů, vlastní export, pokročilou automatizaci, funkce dashboardu, sledování času a další.
Enterprise
Tento plán je přizpůsoben velkým organizacím se složitými potřebami a nabízí maximální bezpečnost, kontrolu a podporu.
Získejte přístup ke všem funkcím tarifu Business a navíc k dalším funkcím, jako je white labeling, pokročilá oprávnění, podmíněná logika zobrazení formulářů, podnikové API, neomezený počet vlastních rolí, dostupnost MSA a HIPAA, jednotné přihlášení (SSO) a další.
Pro koho je určen: Tento plán je určen pro případy, kdy nestačí hotová řešení a je nezbytná vysoce přizpůsobená platforma na podnikové úrovni.
Flexibilní cenová struktura ClickUp vám umožňuje přizpůsobit využití podle potřeby.
Tyler Guthrie, ředitel pro příjmy ve společnosti Home Care Pulse, řekl:
Formuláře a schvalovací procesy se velmi snadno implementují a výrazně usnadňují předávání žádostí mezi odděleními, čímž šetří čas.
Formuláře a schvalovací procesy se velmi snadno implementují a výrazně usnadňují předávání žádostí mezi odděleními, čímž šetří čas.
📋 Přečtěte si také: Efektivní příklady zpětné vazby od zaměstnanců, které poskytují objektivní informace a zvyšují morálku
Spravujte své formuláře společně s pracovním postupem pomocí ClickUp
Jotform je spolehlivý nástroj pro vytváření a správu formulářů s širokou škálou šablon a integrací. Pro rychle rostoucí firmy však nemusí být tou nejlepší volbou.
Zvažte software, který nabízí více než jen formuláře, propojuje je s vašimi pracovními postupy a sjednocuje veškerou vaši práci. Například ClickUp!
S ClickUp je správa dat snazší. Rozlučte se s ručním zadáváním dat nebo přenosem informací mezi různými aplikacemi a vytvářejte přizpůsobené formuláře s vaším brandingem.
Stručně řečeno, ClickUp je skvělou volbou pro týmy, které chtějí propojit sběr dat přímo se svými pracovními postupy. ✨ Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes a zorganizujte si svůj pracovní proces. ✅