ClickUp vs. Lucidchart: Který nástroj pro tvorbu diagramů je pro týmy nejlepší?

Zkusili jste někdy vysvětlit složitou myšlenku prostřednictvím e-mailu, ale váš tým ji špatně pochopil? Ano, to může být frustrující.
Některé nápady vyžadují vizuální znázornění, ať už jde o mapování pracovního postupu, strukturování projektu nebo pochopení složitých procesů. Proto existují vývojové diagramy, myšlenkové mapy a schémata. Proměňují zmatek v jasnost.
Ale je tu jedna věc – měli byste se rozhodnout pro plnohodnotný software pro řízení projektů, který umí také vytvářet diagramy? Nebo zvolit specializovaný nástroj pro tvorbu diagramů, který umí jednu věc výjimečně dobře?
Seznamte se s ClickUp a Lucidchart – dvěma giganty ve svém oboru. Jeden je výkonným nástrojem pro zvýšení produktivity, druhý geniálním nástrojem pro tvorbu diagramů.
Který z nich vám ale skutečně pomůže dosáhnout klíčových milníků optimalizací vašeho pracovního postupu? Pojďme to zjistit.
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která byla navržena tak, aby zefektivnila správu úkolů, spolupráci a vizualizaci pracovních postupů. Ať už jste projektový manažer, designér nebo vedoucí týmu, pomůže vám centralizovat práci, automatizovat úkoly a zvýšit efektivitu týmu – to vše z jediného pracovního prostoru.
Díky automatizaci pomocí umělé inteligence a úpravám v reálném čase vám ClickUp umožňuje spravovat vše od každodenních úkolů až po podnikové projekty. Je také plně přizpůsobitelný, což vašemu týmu dává flexibilitu pracovat podle svých představ.
Už nemusíte žonglovat s více platformami. ClickUp vše spojuje dohromady, abyste mohli stanovovat priority úkolů, efektivně spravovat zdroje a dokončovat úkoly rychleji!
🔍 Věděli jste? Více než 3 miliony týmů, včetně Google, Nike a Airbnb, používají ClickUp ke správě pracovních postupů, zvýšení produktivity, zjednodušení správy zdrojů a zefektivnění spolupráce.
Funkce ClickUp
ClickUp poskytuje výkonné vizualizační nástroje, které vám umožní zmapovat nápady během několika sekund a transformovat způsob, jakým brainstormujete, plánujete a spravujete práci a zdroje. Od vizuální ideace po poznatky založené na umělé inteligenci – ClickUp pomáhá týmům zůstat produktivní a sladěné.
Podívejme se na některé klíčové funkce, které ClickUp odlišují od ostatních.
Funkce č. 1: Bílé tabule ClickUp
ClickUp Whiteboards poskytuje týmům nekonečné plátno, na kterém mohou vizuálně brainstormovat, vytvářet strategie a plánovat pracovní postupy. Na rozdíl od statických nástrojů pro tvorbu diagramů jsou přímo propojeny s úkoly, dokumenty a cíli, takže není nutné přepínat mezi nástroji.
Proč vyniká:
- Vytvářejte wireframy, vývojové diagramy nebo mapy procesů pomocí jednoduchého drag-and-drop ovládání.
- Přizpůsobte si rámečky, kreslete volně a přidávejte poznámky pro lepší kontext.
- Spolupracujte v reálném čase s kolegy pomocí živé editace, komentářů a vložených médií.
- Převádějte prvky z tabule na proveditelné úkoly a překlenujte tak propast mezi brainstormingem a realizací.
- Pomocí umělé inteligence generujte obrázky na tabuli na základě vašich pokynů.
💡 Tip pro profesionály: Jste nováčkem v oblasti whiteboardů? Použijte novou šablonu whiteboardu ClickUp a začněte s prázdným plátnem. Vizuálně strukturovejte nápady a spolupracujte v reálném čase, díky čemuž bude brainstorming, plánování projektů a pracovní postupy snazší než kdykoli předtím.
Funkce č. 2: Myšlenkové mapy ClickUp
Myšlenkové mapy ClickUp vnášejí jasnost do složitých myšlenek. Pomáhají vám organizovat myšlenky, nastiňovat procesy a vizuálně propojovat související koncepty. Ať už vytváříte strategii nebo rozkládáte projekt na jednotlivé části, myšlenkové mapy udržují vše strukturované a pod kontrolou.
Pokud potřebujete rychle začít, použijte šablonu ClickUp Simple Mind Map. Pomůže vám snadno vytvářet strukturované nebo volné diagramy. Je navržena pro strukturované brainstormingy a strategické plánování a umožňuje týmům okamžitě generovat, vylepšovat a sdílet vizuální plány.
S ClickUp Mind Maps můžete:
- Vytvářejte úkolové myšlenkové mapy, abyste strukturovali kreativní pracovní postupy přímo z existujících úkolů ClickUp.
- Pomocí uzlových myšlenkových map můžete volně brainstormovat nápady, než je převedete na úkoly.
- Snadno přetahujte, ukládejte a přeskupujte uzly, abyste vylepšili strukturu projektu.
- Přizpůsobte barvy, tvary a spojky pro jasné vizuální znázornění.
- Upravujte a vylepšujte v reálném čase díky plné spolupráci celého týmu.
Funkce č. 3: ClickUp Brain
ClickUp Brain je asistent využívající umělou inteligenci, který konsoliduje znalosti, automatizuje opakující se úkoly a poskytuje okamžité informace. Díky integraci umělé inteligence do úkolů, dokumentů a konverzací ClickUp Brain eliminuje manuální práci a zlepšuje rozhodování.
Zde je přehled toho, co s nimi můžete dělat:
- Propojte externí nástroje, jako jsou Google Drive, GitHub a Salesforce, pro jednotný přístup k informacím.
- Získejte okamžité, kontextové informace o úkolech, aktivitách týmu a stavu projektu, aniž byste museli ručně vyhledávat.
- Ušetřete čas díky souhrnům a zprávám generovaným umělou inteligencí.
- Pomocí umělé inteligence snadno generujte odpovědi ve správném tónu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5,0 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5,0 (více než 4 300 recenzí)
Co je Lucidchart?
Lucidchart je online platforma pro tvorbu diagramů a vizualizací, která týmům pomáhá navrhovat vývojové diagramy, síťové diagramy, organizační schémata nebo kreativní pracovní postupy. Od brainstormingových sezení po technické diagramy, Lucidchart nabízí předem připravené šablony a rozsáhlou knihovnu tvarů, díky čemuž je vizualizace dat snadná.
Je navržen pro týmy všech velikostí a umožňuje spolupráci v reálném čase, takže více uživatelů může pracovat na stejném dokumentu současně.
Profesionálové z různých odvětví – od IT a technických oddělení po marketing a prodej. Použijte jej ke zefektivnění pracovních postupů, zlepšení rozhodování a bezpečnosti a zvýšení produktivity týmu.
Funkce Lucidchart
Lucidchart je určen pro týmy, které potřebují intuitivní nástroje pro tvorbu diagramů. Zjednodušuje složité koncepty pomocí dynamických vizuálních prvků, díky čemuž je spolupráce snadná. Zde jsou některé z jeho nejvýznamnějších funkcí:
Funkce č. 1: Diagramy
Lucidchart vám umožňuje snadno vytvářet, přizpůsobovat a sdílet profesionální diagramy. Jeho inteligentní šablony se přizpůsobují vaší práci a pomáhají vám snadno vytvářet diagramy UML, grafy BPMN, modely ERD a síťové diagramy.
Podmíněné formátování a propojení dat oživují diagramy automatickou aktualizací vizuálních prvků na základě změn dat.
Díky automatickému generování můžete během několika sekund převést textové značky na strukturované diagramy. Po dokončení můžete diagramy exportovat v různých formátech nebo je publikovat s řízeným přístupem.
🧠 Zajímavost: Lidský mozek zpracovává vizuální informace 60 000krát rychleji než text a 90 % všech absorbovaných informací je vizuálních. Není divu, že diagramy a vývojové diagramy jsou klíčové pro přehlednost a rozhodování!
Funkce č. 2: Komplexní knihovna
Lucidchart poskytuje rozsáhlou knihovnu tvarů a ikon pro různá odvětví, včetně obchodu, designu a strojírenství.
Jeho symboly jsou standardizované pro mapování procesů, vytváření drátových modelů a modelování databází. Funkce vyhledávání umožňuje uživatelům rychle najít perfektní vizuální prvek.
Potřebujete více možností přizpůsobení? Můžete importovat vlastní SVG soubory a obrázky a vytvářet tak jedinečné diagramy. Ať už navrhujete vývojové diagramy nebo technické plány, Lucidchart zajistí, že vaše vizuální prvky budou přesné, detailní a vysoce přizpůsobivé.
📮 ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru se 6 lidmi, aby mohl vykonávat svou práci. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Problém je reálný – neustálé sledování, zmatek s verzemi a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager tento problém řeší tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
Funkce č. 3: Režim prezentace
Vyhněte se zbytečným krokům při vytváření prezentací – Lucidchart okamžitě přemění diagramy na prezentace. Zvýrazněte klíčové části, orientujte se ve složitých strukturách a zapojte zainteresované strany, aniž byste museli přecházet na jiný nástroj.
Hladký přechod od diagramu k prezentaci vám umožní soustředit se na komunikaci. Ať už představujete projekt nebo vedete schůzku, režim prezentace zajistí, že vaše vizuální prvky zůstanou interaktivní a působivé.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lucidchart:
- G2: 4,5/5,0 (více než 6 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 2 100 recenzí)
ClickUp vs. Lucidchart: Porovnání funkcí
Než se pustíme do podrobností, pojďme si nejprve stručně shrnout, jak si ClickUp a Lucidchart vedou v porovnání! 👀
|Funkce
|ClickUp
|Lucidchart
|Nejvhodnější pro
|Správa práce a projektů
|Profesionální tvorba diagramů
|Řízení úkolů a projektů
|Vlastní stavy, závislosti, podpora Agile/Waterfall
|Není to základní funkce
|Nástroje pro spolupráci
|Integrovaný chat, editace v reálném čase, přiřazené komentáře
|Spolupráce v reálném čase, komentáře, historie verzí
|Viditelnost a sledování projektů
|Vlastní zobrazení, cíle, dashboardy v reálném čase
|Vizuální prvky založené na datech s živými aktualizacemi
|Snadná integrace
|Propojuje se s více než 1 000 aplikacemi
|Synchronizuje se s Google Drive, Microsoft 365 atd.
|Dokumentace a správa znalostí
|Wiki, znalostní báze, SOP v rámci ClickUp Docs
|Není to základní funkce
|Diagramy a vizuální prvky
|Tabule, myšlenkové mapy
|Vývojové diagramy, UML, ERD, technické diagramy
|Šablony a automatizace
|Vlastní pracovní postupy, automatizace
|Chytré šablony, automaticky generované diagramy
|Uživatelská zkušenost
|Organizace pomocí drag-and-drop a barevného kódování
|Rozsáhlá knihovna tvarů, snadné možnosti exportu
|Prezentační nástroje
|Není to základní funkce
|Integrovaný režim prezentace
|Ceny a dostupnost
|Bezplatná verze, cenově výhodné placené tarify
|Různé cenové úrovně, podpora více platforem
|Kompatibilita napříč platformami
|Kompatibilita s webem, desktopem a mobilními zařízeními
|Kompatibilita s webem, desktopem a mobilními zařízeními
Na první pohled se ClickUp jeví jako ideální pro týmové úkoly a řízení projektů, zatímco Lucidchart se specializuje na vizuální diagramy. Porovnejme jejich funkce!
1. Správa úkolů
ClickUp je v zásadě navržen pro pokročilou správu úkolů. Umožňuje vám rozdělit projekty na úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy, takže vše zůstává přehledně strukturované. Díky vlastním polím, statutům a automatizaci získáte úplnou kontrolu nad pracovními postupy a produktivitou.
Pomůže vám to:
- Přiřaďte více vlastníků a sledujte pokrok pomocí prioritních značek, sledujících a termínů splnění.
- Spolupracujte hladce pomocí komentářů k úkolům, přiřazených komentářů a @zmínek.
- Přepínejte mezi zobrazením Seznam, Tabule, Gantt a Kalendář pro flexibilní sledování úkolů.
- Sledujte čas strávený na každém úkolu pomocí integrovaného sledování času.
- Prohledávejte pracovní prostory pomocí ClickUp Connected Search a získejte okamžitý přístup k úkolům a souborům.
🤩 Thomas Clifford, produktový manažer ve společnosti TravelLocal, o ClickUp říká:
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, stejně jako pro znalostní bázi. Byl také přijat pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několika dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce lze obsloužit v rámci jednoho produktu, protože věci lze velmi snadno propojit.
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, stejně jako pro znalostní bázi. Byl také přijat pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několika dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce lze obsloužit v rámci jednoho produktu, protože věci lze velmi snadno propojit.
Lucidchart je sice primárně nástroj pro vizuální spolupráci, ale nabízí i některé funkce pro organizaci pracovních postupů. Pomáhá týmům vizualizovat úkoly, mapovat závislosti a sladit cíle projektu pomocí vývojových diagramů a schémat.
S Lucidchart můžete:
- Vytvářejte tokové diagramy úkolů a procesní diagramy pro větší přehlednost.
- Přiřazujte úkoly v diagramech pomocí lepících poznámek a komentářů.
- Sledujte pokrok pomocí základních seznamů úkolů ve sdílených dokumentech.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí zmínek a sdílených pracovních prostorů.
Který nástroj je lepší pro správu úkolů?
Pokud hledáte systém pro správu úkolů s bohatými funkcemi, ClickUp je jasným vítězem. Nabízí strukturované pracovní postupy, automatizaci a sledování v reálném čase, což ho činí ideálním pro správu každodenních úkolů i velkých projektů. Ačkoli Lucidchart vyniká ve vizualizaci, postrádá základní funkce pro provádění a sledování úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Zjistěte, co je to projektové řízení pomocí tabule, a dejte vyniknout svým nápadům pomocí efektivních diagramů, díky nimž bude spolupráce a celý projekt hračkou!
2. Vizualizace pracovního postupu
ClickUp nabízí dynamický systém vizualizace pracovních postupů, který týmům pomáhá sledovat pokrok, identifikovat překážky a zvyšovat efektivitu. Díky několika zobrazením a spolupráci v reálném čase získáte jasný přehled o svých projektech od začátku do konce. ClickUp vám umožňuje:
- Vizualizujte průběh úkolů pomocí Kanban tabulek s funkcí drag-and-drop.
- Efektivně plánujte časové osy pomocí zobrazení Ganttova diagramu, abyste mohli sledovat závislosti a termíny.
- Získejte přehled díky dashboardům ClickUp s grafy v reálném čase a přizpůsobenými přehledy.
- Propojte úkoly s chaty, dokumenty a tabulemi, abyste ukázali vzájemné vztahy a zajistili hladký průběh.
🌻 Případová studie: Společnost QubicaAMF zkrátila čas potřebný pro vytváření reportů o 40 % díky ClickUp Dashboards, které proměnily komplexní data v jasné a využitelné informace.
Lucidchart se specializuje na mapování pracovních postupů a vytváření diagramů. Pomáhá týmům navrhovat procesy a ilustrovat závislosti. S Lucidchartem můžete:
- Vytvářejte podrobné vývojové diagramy a mapy procesů pomocí uživatelsky přívětivého nástroje pro tvorbu diagramů typu drag-and-drop.
- Sledujte změny pomocí historie revizí a monitorujte aktualizace pracovního postupu.
- Přizpůsobte diagramy pomocí knihoven tvarů, barev a vrstev.
Který nástroj vyniká ve vizualizaci pracovních postupů?
ClickUp má náskok. Kombinuje vizualizaci pracovních postupů s prováděním úkolů, čímž zajišťuje efektivní postup projektů. Lucidchart vyniká v mapování procesů, ale zaostává v oblasti sledování v reálném čase a automatizace pracovních postupů založené na umělé inteligenci, což činí ClickUp lepší volbou pro vizualizaci pracovních postupů zaměřených na úkoly.
➡️ Číst více: Nejlepší softwarové programy pro digitální tabule
3. Spolupráce
ClickUp nabízí výkonné centrum pro spolupráci, které udržuje týmy v kontaktu v reálném čase. Díky integrovanému chatu ClickUp, spolupráci na dokumentech a komunikaci založené na úkolech zefektivňuje diskuse, zpětnou vazbu a aktualizace projektů – to vše na jedné platformě.
Můžete:
- Pracujte na ClickUp Docs současně se svým týmem
- Přiřazujte komentáře konkrétním členům týmu, abyste zajistili jasnou odpovědnost za úkoly a rychlejší akci.
- Pomocí ClickUp Clips můžete nahrávat a sdílet videa s vizuálními pokyny.
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v ClickUp Tasks.
- Kontrolujte a opatřujte poznámkami soubory PDF, obrázky a videa, abyste získali přesnou zpětnou vazbu.
Lucidchart se zaměřuje na týmové vytváření diagramů. Umožňuje více uživatelům společně upravovat a vylepšovat vizuální pracovní postupy v reálném čase. S Lucidchartem můžete:
- Komentujte přímo konkrétní prvky diagramu a získejte cílenou zpětnou vazbu.
- Pomocí historie verzí můžete sledovat změny a obnovit předchozí úpravy.
- Sdílejte diagramy s přizpůsobenými oprávněními pro kontrolovaný přístup.
Který nástroj podporuje lepší spolupráci?
ClickUp je lepší volbou pro komplexní týmovou spolupráci. Integruje projektové řízení se spoluprací, čímž vytváří kompletní pracovní prostor pro týmy. Lucidchart je sice skvělý pro vizuální spolupráci, ale postrádá hloubku potřebnou pro řízení složitých projektů.
4. Integrace
ClickUp nabízí rozsáhlé integrační možnosti, které vám umožňují propojit se s více než 1 000 aplikacemi. Tato flexibilita zajišťuje jednotnost vašich pracovních postupů a eliminuje nutnost používat různé nástroje. Jeho otevřené API vám umožňuje vytvářet vlastní integrace, aby vaše technologie fungovaly přesně tak, jak potřebujete. ClickUp vám umožňuje:
- Integrujte je s Google Drive, Slackem a Microsoft Teams pro plynulou komunikaci a sdílení souborů.
- Automatizujte úkoly pomocí Zapieru a propojte se s tisíci aplikacemi třetích stran.
- Synchronizujte s GitHub, Bitbucket a GitLab pro sledování vývoje v reálném čase.
- Propojte CRM nástroje jako HubSpot a Salesforce, abyste centralizovali data o zákaznících.
- Propojte je s nástroji pro sledování času, jako jsou Toggl a Harvest, a získejte přesné záznamy o práci.
Lucidchart poskytuje integrace založené na diagramech, které propojují vizuální prvky s nástroji pro zvýšení produktivity. Dobře se integruje s Google Workspace, Microsoft a Atlassian, což týmům pomáhá vkládat diagramy do jejich pracovních postupů. S Lucidchartem můžete:
- Exportujte diagramy do Confluence a Jira pro dokumentaci projektu.
- Využijte integraci Salesforce k vizualizaci pracovních postupů zákazníků.
- Propojte se s AWS a Azure pro vytváření diagramů cloudové architektury.
Který nástroj zvítězí v bitvě o integraci?
Pokud hledáte výkonné, komplexní integrace, ClickUp je nepopiratelným vítězem. Propojuje se s více nástroji a nabízí hlubší automatizaci. Lucidchart se dobře integruje s dokumentačními nástroji, ale postrádá šíři integrací, které ClickUp poskytuje pro kompletní správu projektů.
5. Ceny
Závěrečná fáze – jak ClickUp nebo Lucidchart ovlivní vaše konečné výsledky?
Cenové plány ClickUp
- Plán Free Forever: Bezplatný plán s bohatými funkcemi, ideální pro osobní použití
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Cenové plány Lucidchart
- Zdarma
- Jednotlivec: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Který nástroj vyhrává v oblasti cen?
Lucidchart poskytuje robustní diagramy, ale to je v podstatě vše. Platíte za tuto jedinou funkci. ClickUp naopak nabízí diagramy plus komplexní správu projektů, sledování úkolů a spolupráci – to vše v rámci jednoho předplatného.
🌻 Případová studie: Společnost RevPartners snížila náklady o 50 % tím, že nahradila tři jiné softwary platformou ClickUp, která nabízí více funkcí a vyšší bezpečnost za poloviční cenu.
ClickUp vs. Lucidchart na Redditu
Prozkoumali jsme Reddit, abychom shromáždili názory uživatelů na ClickUp a Lucidchart. Obě platformy mají své zastánce, přičemž preference se liší v závislosti na individuálních pracovních postupech a potřebách.
Uživatel Redditu pochválil komplexní funkce ClickUp a uvedl:
ClickUp miluji! Vyzkoušel jsem mnoho nástrojů pro správu projektových workflow a podobných věcí, ale žádný z nich nedokázal uspokojit mé potřeby tak dobře jako ClickUp. Má vše, co potřebujete (je to aplikace pro vše, co se týká práce), a vyhovuje všem vašim osobním i profesionálním potřebám. Moje oblíbené funkce jsou šablony (co na nich nemilovat!) a Docs. Páni, formátování v této aplikaci mě opravdu baví. Takže ano, rozhodně doporučuji přejít na ClickUp.
ClickUp miluji! Vyzkoušel jsem mnoho nástrojů pro správu projektových workflow a podobných věcí, ale žádný z nich mi nevyhovoval tak jako ClickUp. Má vše, co potřebujete (je to aplikace pro vše, co souvisí s prací), a vyhovuje všem vašim osobním i profesionálním potřebám. Moje oblíbené funkce jsou šablony (co na nich nemilovat!) a Docs. Páni, formátování v této aplikaci mě opravdu baví. Takže ano, rozhodně doporučuji přejít na ClickUp.
Někteří uživatelé webu však mají za to, že ClickUp by mohl být lepší. Jeden uživatel uvedl:
Clickup je úžasný produkt. Celkově má nejlepší sadu funkcí ze všech obvyklých podezřelých (např. Wrike, Asana, Monday atd.). Bohužel je třeba dále zapracovat na oprávněních a chatu, ale věřím, že Clickup na tom pracuje (nebo by byli blázni, kdyby ne).
Clickup je úžasný produkt. Celkově má nejlepší sadu funkcí ze všech obvyklých podezřelých (např. Wrike, Asana, Monday atd.). Bohužel je třeba dále zapracovat na oprávněních a chatu, ale věřím, že Clickup na tom pracuje (nebo by byli blázni, kdyby ne).
Na druhou stranu, Lucidchart sklízí chválu za své intuitivní designové možnosti. Jeden uživatel se podělil o svůj názor:
Já osobně jsem fanouškem Lucid Chart. Opravdu mi pomohl přispět k několika úspěchům, protože mi umožnil rychle vytvořit diagramy a nakreslit obrázek, kterému klient rozumí. Lucid byl pro mě vždy rychlejší než Visio nebo PowerPoint.
Já sám jsem fanouškem Lucid Chart. Opravdu mi pomohl přispět k několika úspěchům, protože mi umožnil rychle vytvořit diagramy a nakreslit obrázek, kterému klient rozumí. Lucid byl pro mě vždy rychlejší než Visio nebo PowerPoint.
Někteří uživatelé však považují ceny Lucidchart za problém. Jeden uživatel poznamenal:
Lucidchart používám k vytváření vývojových diagramů a schémat už roky, ale rád bych přešel na něco open-source/self-hosted, protože A. stojí 100 dolarů ročně, B. nemám tušení, jak soukromé to vlastně je, a C. teď mi zkazili fakturaci a dvakrát mi účtovali víc (poprvé jsem musel požádat o vrácení peněz). Ideální by bylo, kdybych to mohl hostovat na serveru a pak používat přes webový prohlížeč, ale stačila by i lokální aplikace, pokud podporuje Windows a Linux.
Lucidchart používám k vytváření vývojových diagramů a schémat už roky, ale rád bych přešel na něco open-source/self-hosted, protože A. stojí 100 dolarů ročně, B. nemám tušení, jak soukromé to vlastně je, a C. teď mi zkazili fakturaci a dvakrát mi naúčtovali víc (poprvé jsem musel požádat o vrácení peněz). Ideální by bylo, kdybych to mohl hostovat na serveru a pak používat přes webový prohlížeč, ale stačila by i lokální aplikace, pokud podporuje Windows a Linux.
Kdo je nejlepším šampionem v tvorbě diagramů – ClickUp nebo Lucidchart?
ClickUp i Lucidchart nabízejí výkonné funkce pro tvorbu diagramů a vizualizaci, ale pokud jde o celkovou funkčnost, ClickUp je jasným vítězem.
Lucidchart vyniká v tvorbě diagramů a vývojových diagramů. Jeho intuitivní rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje vizualizaci procesů. Lucidchart však zůstává samostatným nástrojem, který vyžaduje integraci pro propojení s jinými platformami pro správu projektů.
ClickUp kombinuje tvorbu diagramů s efektivním řízením projektů, což týmům umožňuje plánovat, sledovat a realizovat projekty – vše na jednom místě. Díky tabulkám, myšlenkovým mapám a automatizaci založené na umělé inteligenci vám ClickUp umožňuje brainstorming, organizaci pracovních postupů a přeměnu nápadů v činy.
Pro týmy, které hledají více než jen diagramy, je ClickUp jasným vítězem. 🏆
Jste připraveni zefektivnit svůj pracovní postup? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a změňte způsob, jakým pracujete!