Nejlepší software pro HR kalendáře pro efektivní řízení pracovní síly v roce 2025

Překvapivě 38 % amerických zaměstnanců stále používá děrné štítky, papírové výkazníky nebo zastaralé časové karty namísto moderních nástrojů pro plánování. Tyto manuální metody vedou k zmeškaným směnám, nesprávným výpočtům mezd a nekonzistentnímu sledování docházky, což má negativní dopad na produktivitu a mzdové náklady.
S aplikací pro plánování pracovníků můžete automatizovat přidělování směn, sledovat žádosti o dovolenou a dostávat v reálném čase oznámení o absencích zaměstnanců.
Tento průvodce představuje 10 nejlepších aplikací pro plánování zaměstnanců, které zefektivňují plánování, sledování dovolených a zlepšují řízení pracovní síly.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam softwaru pro plánování pracovníků, který nabízí výkonné funkce automatického plánování a možnosti správy pracovních postupů, které pomáhají spravovat rozvrhy pracovníků:
- ClickUp: Nejlepší pro přizpůsobitelné HR pracovní postupy a šablony plánů
- Workday: Nejlepší pro automatizaci procesu plánování rozvrhů zaměstnanců
- Sage HR: Nejlepší pro zefektivnění žádostí o dovolenou a jejich schvalování
- Homebase: Nejlepší pro zefektivnění procesů sledování času
- Rippling: Nejlepší pro integraci plánování pracovní doby zaměstnanců s dodržováním předpisů
- BambooHR: Nejlepší pro optimalizaci HR procesů a řízení zaměstnanců
- Factorial HR: Nejlepší pro správu směn na více místech
- Connecteam: Nejlepší pro správu žádostí o dovolenou a výměnu směn
- Deputy: Nejlepší pro usnadnění plynulých výměn směn a optimalizaci mzdových nákladů
- Gusto: Nejlepší pro efektivní zefektivnění procesů výplaty mezd a daní
Co byste měli hledat v softwaru pro personální kalendáře?
Výběr nejlepší aplikace pro plánování zaměstnanců není jen o základním plánování – jde o optimalizaci efektivity, snížení chybovosti a udržení spokojenosti vašich zaměstnanců.
Jaké funkce pro správu zaměstnanců byste měli upřednostnit? Podívejme se na to níže:
- Zjednodušené plánování směn: Vyberte si nástroj pro automatické plánování s intuitivním rozhraním typu drag-and-drop, který zaměstnancům pomůže přihlásit se na volné směny, upravovat rozvrhy a hladce spravovat změny.
- Automatizovaná správa dovolených: Používejte software pro sledování času k vyřizování žádostí o dovolenou pomocí schvalovacího systému, který zajišťuje řádné pokrytí směn.
- Optimalizované plánování pracovní síly: Vyberte si aplikaci pro plánování pracovníků s prediktivním plánováním, která analyzuje historická data a plánuje špičky a potřeby personálu.
- Vylepšená týmová komunikace: Posílejte automatická oznámení, push notifikace a připomenutí směn, aby byli zaměstnanci informováni o nadcházejících směnách pomocí správného nástroje pro plánování.
- Vylepšené sledování docházky: Sledujte docházku zaměstnanců v reálném čase, zaznamenávejte pozdní příchody a generujte přehledy pro přesné výpočty mezd pomocí aplikace pro plánování pracovní doby zaměstnanců.
- Snadná výměna směn a volné směny: Umožněte zaměstnancům vyměňovat si směny, rušit směny nebo si nárokovat volné směny podle jejich vlastní dostupnosti, aby měli větší flexibilitu, a to pomocí nástroje pro správu zaměstnanců.
💡 Tip pro profesionály: Přizpůsobitelné šablony usnadňují a urychlují práci. Prozkoumejte 10 nejlepších bezplatných šablon pracovních rozvrhů, které malým firmám pomáhají mít přehled o všech projektech a každodenní práci a hladce spravovat rozvrhy.
10 nejlepších softwarů pro HR kalendáře, které stojí za prozkoumání
Zde je 10 nástrojů pro plánování pracovníků, které zefektivňují provoz, snižují administrativní zátěž a vytvářejí rozvrhy pracovníků, které vyhovují jak vaší firmě, tak vašemu týmu:
1. ClickUp (nejlepší pro přizpůsobitelné HR pracovní postupy a šablony plánů)
ClickUp je opravdu spolehlivý nástroj pro HR kalendáře, který může zcela změnit způsob, jakým HR týmy řeší své potřeby v oblasti plánování. Platforma má několik skvělých vestavěných funkcí, které jsou ideální pro HR profesionály, kteří musí zvládat více úkolů najednou.
Jste unaveni roztroušenými životopisy a zmeškanými následnými kroky? Nástroj ClickUp HR vám umožňuje sledovat kandidáty, žádosti a kontaktování na jednom místě. Můžete vytvořit tabuli ClickUp Kanban, abyste mohli sledovat kandidáty od „Přihlášeni“ přes „Pohovor“ až po „Přijati“.
S ClickUpem můžete vytvářet sledovatelné kontrolní seznamy pro zaškolování nových zaměstnanců, školicí moduly a sdílené dokumenty, aby se zaměstnanci rychle zapracovali.
HR týmy mohou vizualizovat vše, na čem záleží – od harmonogramů pohovorů a časových os pro zapracování nových zaměstnanců až po firemní akce a žádosti zaměstnanců o dovolenou – vše na jednom místě pomocí zobrazení kalendáře ClickUp. Mohou barevně označit různé typy událostí, filtrovat zobrazení podle oddělení nebo typu události a dokonce přetahovat myší, aby přeplánovaly věci, když se plány změní.
Kalendář ClickUp je nástroj pro plánování založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby inteligentně spravoval vaše pracovní zatížení. Představte si, že máte asistenta, který analyzuje vaše nevyřízené úkoly, stanoví jejich priority a poté je automaticky rozdělí do časových bloků pro optimální efektivitu. Umělá inteligence ClickUp právě to dělá. Inteligentně určuje nejlepší časy pro vyřízení vašich nejdůležitějších úkolů a zajišťuje, že budou splněny vaše priority.
Platforma obsahuje šablony připravené k okamžitému použití, které vám ušetří spoustu času. Použijte šablonu ClickUp Calendar Planner k řízení a sledování událostí, aktivit a úkolů.
- Šablona plánu ClickUp 30-60-90 dní zjednodušuje přechod a zapracování vašich zaměstnanců. Pomáhá vám stanovit cíle, dokumentovat poznámky o pokroku a identifikovat chování, dovednosti a kompetence.
- Šablona ClickUp Employee Schedule Template efektivně vytváří rozvrhy zaměstnanců, stanovuje priority úkolů a sleduje žádosti o dovolenou.
Obzvláště užitečné je, jak ClickUp propojuje plánování s dalšími funkcemi HR. Potřebujete sledovat, jak dlouho trvají orientační schůzky? Vestavěná funkce sledování času vám s tím pomůže. Chcete automaticky informovat vedoucí týmů, když někdo požádá o dovolenou? ClickUp Automations to za vás vyřeší .
Týmy oceňují možnost přidávat komentáře přímo k událostem v kalendáři, přiřazovat úkoly konkrétním osobám a zmiňovat kolegy, aby byli všichni v obraze. To znamená mnohem méně e-mailů o změnách v rozvrhu nebo detailech událostí.
Pro personální oddělení, která neustále koordinují práci různých týmů a řídí konkurenční priority, je mít všechny nástroje pro plánování na stejném místě jako ostatní personální pracovní postupy obrovskou úsporou času. Je to v podstatě jako mít super výkonný personální kalendář, který komunikuje se všemi vašimi ostatními personálními systémy.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 41 % profesionálů dává přednost instant messagingu pro týmovou komunikaci. Ačkoli nabízí rychlou a efektivní výměnu informací, zprávy jsou často rozptýleny napříč několika kanály, vlákny nebo přímými zprávami, což později ztěžuje vyhledávání informací. S integrovaným řešením, jako je ClickUp Chat, jsou vaše chatovací vlákna přiřazena ke konkrétním projektům a úkolům, takže vaše konverzace zůstávají v kontextu a jsou snadno dostupné.
Co kdybyste měli k dispozici okamžitého asistenta, který by vám zodpověděl všechny otázky týkající se úkolů, dokumentů a členů týmu? To je ClickUp Brain!
Potřebujete vědět, kdy měl zaměstnanec naposledy hodnocení výkonu? Stačí se zeptat ClickUp Brain a ten vám tuto informaci okamžitě vyhledá – bez nutnosti hledání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte pracovní postupy pomocí Kanban tabulek a snadno sledujte pokrok uchazečů v jednotlivých fázích náborového procesu.
- Naplánujte pohovory a zaškolení pomocí kalendáře ClickUp a zajistěte tak hladkou koordinaci a včasné následné kroky.
- Komunikujte plynule s uchazeči a členy týmu pomocí ClickUp Chat a udržujte všechny konverzace v kontextu.
- Použijte ClickUp Brain k získání okamžitých odpovědí, shrnutí poznámek z jednání a rychlému vytvoření popisu pracovních pozic, čímž ušetříte drahocenný čas.
- Nastavte si připomenutí důležitých termínů v oblasti lidských zdrojů, jako jsou hodnocení výkonu nebo prodloužení smluv, pomocí ClickUp Reminders.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí vyžaduje určitou dobu na osvojení.
- Mobilní aplikace nemusí obsahovat některé pokročilé funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Toto říká Dayana Mileva, Account Director společnosti Pontica Solutions, o ClickUp:
S ClickUp jsme udělali krok vpřed a vytvořili dashboardy, kde naši klienti mohou v reálném čase sledovat výkonnost, obsazenost a projekty. Díky tomu se klienti cítí propojeni se svými týmy, zejména vzhledem k tomu, že se nacházejí v různých zemích a někdy dokonce na různých kontinentech.
💡 Tip pro profesionály: Nástroje AI pro HR přinášejí více než jen úsporu času a mzdových nákladů. Objevte 10 nejlepších nástrojů AI pro HR, které pomáhají spravovat rozvrhy, usnadňují přijímání a propouštění zaměstnanců a sledují náborový cyklus.
2. Workday (nejlepší pro automatizaci procesu plánování pracovní doby zaměstnanců)
Workday nabízí aplikaci pro plánování pracovníků, která je navržena tak, aby optimalizovala řízení pracovní síly. Zahrnuje také komplexní softwarová řešení pro řízení lidského kapitálu (HCM), zefektivňuje HR procesy a přizpůsobuje se jedinečným potřebám vaší firmy.
Tento plánovací software vám umožní snadno vytvářet rozvrhy zaměstnanců, spravovat žádosti o dovolenou a sledovat docházku zaměstnanců.
Díky automatizované funkci plánování můžete generovat opakující se směny na základě dostupnosti zaměstnanců, což snižuje počet manuálních chyb a zvyšuje efektivitu plánování.
Nejlepší funkce Workday
- Využijte umělou inteligenci k vytvoření optimalizovaných rozpisů směn, které odpovídají požadavkům firmy a preferencím zaměstnanců ohledně dostupnosti.
- Spravujte všechny činnosti související s plánováním z jednotné platformy, což zjednodušuje proces plánování.
- Dejte svému týmu možnost samostatně spravovat své rozvrhy, vyměňovat si směny a podávat žádosti o dovolenou.
Omezení pracovního dne
- Někteří tvrdí, že uživatelská zkušenost (UX) Workday je špatná a přehlednost je nedostatečná.
- Jeho cena je poměrně vysoká a jeho nastavení vyžaduje školení vašeho personálního týmu.
Ceny Workday
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,1/5 (více než 1570 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1570 recenzí)
Co říkají uživatelé v reálném čase o Workday?
Workday používám každý den a mnoho jeho funkcí se mi velmi líbí. Například se mi opravdu líbí komponenta pro správu času, protože mi velmi usnadňuje zaznamenávání mé pracovní doby/volna a dovolených, což poskytuje přehled mému nadřízenému.
🔍 Věděli jste, že... „ Noční směna “ není jen strašidelný název! Odkazuje na noční pracovní směny a někteří se domnívají, že pochází z historické praxe, kdy někdo v noci hlídal hřbitovy! 🌙
➡️ Číst více: Šablony docházkových listů zdarma
3. Sage HR (nejlepší pro zefektivnění žádostí o dovolenou a jejich schvalování)
Sage HR je vynikající volbou, pokud hledáte intuitivní aplikaci pro plánování pracovníků, která zefektivní správu vašich zaměstnanců.
Tento nástroj, určený pro firmy všech velikostí, nabízí funkce jako sledování docházky zaměstnanců, monitorování výkonu a sledování výdajů. Jeho rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje vytvářet rozvrhy zaměstnanců, spravovat opakující se směny a zpracovávat žádosti o volno.
Pokud zaměstnanec potřebuje vyměnit směny, funkce výměny směn Sage HR tento proces zjednodušuje a zajišťuje plynulou správu rozvrhů a vyšší spokojenost zaměstnanců.
Nejlepší funkce Sage HR
- Snadno přidávejte, upravujte, přesouvejte a kopírujte směny pomocí intuitivního rozhraní pro plánování rozvrhů.
- Informujte svůj tým pomocí automatických oznámení o nadcházejících směnách a změnách v rozvrhu.
- Efektivně spravujte žádosti o dovolenou, schvalování a zůstatky v rámci systému.
Omezení Sage HR
- Sledování výkonu, plánování směn a nábor jsou k dispozici pouze jako placené doplňky.
- V Sage HR Essentials máte k dispozici pouze tři zásady pro čerpání dovolené.
Ceny Sage HR
- Core HR + Leave Management: 5,28 £ za zaměstnance/měsíc (a volitelné doplňky)
Hodnocení a recenze Sage HR
- G2: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (360+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Cítíte se přetížení přidělováním zdrojů? Musíte se naučit strategie plánování kapacity, abyste maximalizovali své zdroje a začali s pevným rozvržením!
- Porozumějte potřebám projektu: Nastíňte rozsah, priority a závislosti pomocí ClickUp Docs nebo ClickUp Whiteboards 📝
- Odhadněte pracovní zátěž: Využijte historická data a poznatky týmu k výpočtu potřebných zdrojů ⏳
- Zkontrolujte kapacitu týmu: Funkce Workload View od ClickUp pomáhá vyvážit úkoly a zabránit vyhoření 📊
- Identifikujte mezery: Pokud má váš tým nedostatek kapacit, zvažte najmutí dodavatelů nebo freelancerů 🙋♂️.
- Průběžné sledování: Sledujte pokrok v reálném čase pomocí panelu ClickUp Dashboard 🔄
Buďte vždy o krok napřed v plánování zdrojů a snadno optimalizujte efektivitu!
4. Homebase (nejlepší pro zefektivnění procesů sledování času)
S Homebase můžete snadno vytvářet a sdílet rozvrhy zaměstnanců a zajistit tak, aby všichni byli na stejné vlně.
Platforma nabízí funkci časomíry, která z jakéhokoli zařízení udělá nástroj pro plánování a sledování odpracovaných hodin, přestávek a přesčasů, čímž eliminuje potřebu papírových výkazů.
Homebase vám umožňuje vytvářet šablony týdenních rozvrhů pro vaši firmu, hladce zpracovávat žádosti o dovolenou a okamžitě komunikovat aktualizace prostřednictvím integrovaného systému zpráv. To zefektivňuje proces plánování pro personalisty a zlepšuje koordinaci týmu.
Nejlepší funkce Homebase
- Rychle vytvářejte a distribuujte rozvrhy zaměstnanců a snižte tak administrativní zátěž.
- Sledujte pracovní dobu a přestávky zaměstnanců, abyste zajistili dodržování předpisů a přesné výpočty mezd.
- Hladká integrace s mzdovými systémy a synchronizace odpracovaných hodin s mzdami pro zefektivnění plateb.
Omezení Homebase
- Někteří uživatelé považují pravidla plánování za obtížně pochopitelná.
- Nástroje pro sledování času od Homebase postrádají funkci geo-fencing a GPS hodiny pro zaměstnance.
Ceny Homebase
- Navždy zdarma
- Essentials: 24,95 $/měsíc za jednu lokalitu
- Plus: 59,95 $/měsíc za každou lokalitu
- Vše v jednom: 99,95 $/měsíc za jednu lokalitu
Hodnocení a recenze Homebase
- G2: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1080 recenzí)
Co říkají uživatelé v reálném čase o Homebase?
Tuto platformu opravdu milujeme a používáme bezplatnou verzi... KAŽDÝ DEN!! Je to skvělý způsob, jak spravovat náš rozvrh (pro náš maloobchodní obchod). Je snadné ji používat pro vytváření rozvrhů i správu dostupnosti. Náš tým může také poměrně snadno měnit směny nebo žádat o zastoupení.
5. Rippling (nejlepší pro integraci plánování pracovní doby zaměstnanců s dodržováním předpisů)
Vyzkoušejte Rippling pro plynulé plánování pracovníků, dodržování předpisů a integraci mezd. Jedná se o jednu z nejlepších aplikací pro plánování pracovníků, která automatizuje vytváření a správu rozvrhů pracovníků a zajišťuje dodržování místních pracovních zákonů.
Manažeři mohou přidělovat směny a upravovat je v reálném čase podle provozních potřeb, zatímco zaměstnanci mohou prohlížet své rozvrhy, uvádět svou dostupnost a žádat o změny.
Pokud zaměstnanec požádá o dovolenou, Rippling zjednoduší schvalovací proces a automaticky aktualizuje rozvrh.
Nejlepší funkce Rippling
- Snadno přidělujte směny a upravujte rozvrhy v reálném čase, abyste vyhověli měnícím se provozním potřebám.
- Umožněte svému týmu snadný přístup k jejich rozvrhům, poskytování informací o dostupnosti a žádání o změny.
- Zefektivněte výplatu mezd integrací údajů o plánování a zajistěte tak přesné a včasné odměňování.
Omezení Rippling
- Software Rippling pro sledování času a docházky zaměstnanců postrádá funkce pro řízení produktivity a výkonu zaměstnanců.
- Někteří uživatelé hlásí dlouhé čekací doby na vyřešení problémů a může být obtížné se spojit s živým zástupcem.
Ceny Rippling
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 6600 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 3500 recenzí)
📜 Zajímavost: Plánování existovalo ještě před tabulkami! Věřte tomu nebo ne, ale před příchodem počítačů používaly firmy k řízení směn zaměstnanců fyzické tabule, účetní knihy a dokonce i papírové lístky! To je ale oddanost! 😅
6. Bamboo HR (nejlepší pro optimalizaci HR procesů a řízení zaměstnanců)
Bamboo HR nabízí komplexní sadu nástrojů určených ke zefektivnění procesů plánování lidských zdrojů. Ačkoli vyniká v oblastech, jako je sledování času a správa zaměstnanců, je důležité poznamenat, že BambooHR neposkytuje integrované funkce pro plánování rozvrhů zaměstnanců.
Díky integraci Bamboo HR s plánovacím nástrojem třetí strany můžete synchronizovat údaje o zaměstnancích a zajistit tak, že vaše plány budou vždy aktuální a přesné.
Tato integrace vám umožní efektivně zpracovávat žádosti o dovolenou a vést přesné záznamy o docházce zaměstnanců, což přispívá ke zlepšení řízení pracovní síly.
Nejlepší funkce Bamboo HR
- Umožněte zaměstnancům zaznamenávat příchody a odchody pomocí mobilních zařízení, včetně sledování polohy pro přesné zaznamenávání času.
- Stanovte cíle, provádějte hodnocení a poskytujte průběžnou zpětnou vazbu, abyste podpořili rozvoj zaměstnanců.
- Spravujte úkoly v oblasti lidských zdrojů na cestách pomocí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace.
Omezení Bamboo HR
- Někteří uživatelé hlásili potíže s funkcí elektronického podpisu, zpracováním rozdílů ve směnách a certifikovanou mzdovou agendou.
- Uživatelé vyjádřili nespokojenost s nárůstem cen a nedostatečnou flexibilitou pro dlouhodobé zákazníky.
Ceny Bamboo HR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bamboo HR
- G2: 4,4/5 (více než 2400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3000 recenzí)
⚡ Bonus: Máte potíže s udržením jednotného postupu ve vašem týmu? Udržujte pořádek a zvyšte produktivitu pomocí 10 nejlepších aplikací pro sdílený týmový kalendář, které zefektivní plánování a spolupráci! 📅🚀
Co říkají uživatelé v reálném čase o Bamboo HR?
Bamboo HR jako náš HRIS systém mi velmi vyhovuje. Je velmi snadný na používání a implementaci. Je dostatečně robustní, aby pomohl malým a středním podnikům fungovat a řešit mnoho výzev, kterým tyto SMB čelí. Možnost uchovávat všechny údaje o zaměstnancích na jednom místě je velmi užitečná pro současné i budoucí sledování.
7. Factorial HR (nejlepší pro správu směn na více místech)
Díky intuitivnímu rozhraní Factorial HR můžete efektivně spravovat rozvrhy zaměstnanců, sledovat docházku a vyřizovat žádosti o dovolenou.
Funkce správy směn vám umožňuje přiřazovat směny na dálku, automaticky detekovat konflikty v plánování a replikovat týdenní šablony směn, čímž zajišťuje hladký provoz.
Pokud potřebujete koordinovat směny na více místech, tato aplikace pro plánování pracovníků vám umožní zobrazit rozvrhy rozdělené podle rolí a míst, což usnadňuje efektivní správu vašich zaměstnanců.
Nejlepší funkce Factorial HR
- Přiřazujte směny na dálku jednotlivcům, týmům, kancelářím nebo lokalitám a zajistěte tak flexibilitu a efektivitu.
- Zabraňte překrývání a zajistěte dostatečné pokrytí tím, že v reálném čase identifikujete konflikty v plánování.
- Spravujte směny společně s absencemi zaměstnanců, dovolenými, plánovanými volny, mzdami a dalšími údaji.
Omezení Factorial HR
- Software pro správu směn se zaměřuje na španělsky mluvící trhy, což může být překážkou pro uživatele, kteří neovládají španělštinu.
- Factorial nemá zabudovanou správu mezd, takže uživatelé možná budou muset integrovat externí systémy.
Ceny Factorial HR
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Factorial HR
- G2: 4,4/5 (95+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 270 recenzí)
⚡ Bonus: Máte obavy z budoucích nedostatků v náboru zaměstnanců? Buďte o krok napřed v oblasti potřeb talentů a zjistěte, jak vám prognózy pracovní síly pomohou plánovat budoucí potřeby talentů a činit rozhodnutí o personálním obsazení na základě dat! 🚀
8. Connecteam (nejlepší pro správu žádostí o dovolenou a výměnu směn)
Aplikace pro plánování pracovníků, jako je Connecteam, může revolučním způsobem změnit způsob, jakým řídíte své zaměstnance.
Connecteam je navržen tak, aby zefektivnil provoz, a nabízí funkce, které zjednodušují vytváření a správu rozvrhů zaměstnanců. Jeho intuitivní rozhraní typu drag-and-drop usnadňuje přidělování směn, vyřizování žádostí o dovolenou a přizpůsobování se dostupnosti zaměstnanců.
Pokud zaměstnanec požádá o volno, můžete rychle upravit rozvrh a informovat ostatní členy týmu, aby si mohli nárokovat volné směny.
Tato efektivita snižuje náklady na pracovní sílu a zvyšuje spokojenost zaměstnanců tím, že zajišťuje jasnou komunikaci a vyvážené pracovní zatížení.
Nejlepší funkce Connecteam
- Rychle schvalujte nebo zamítejte žádosti zaměstnanců o dovolenou, abyste udrželi optimální počet zaměstnanců.
- Využijte chat a aktualizace v aplikaci, abyste všichni byli informováni a ve spojení.
- Sledujte příchody a odchody, abyste zajistili dochvilnost a odpovědnost.
Omezení Connecteam
- Někteří uživatelé mají potíže s integrovanou funkcí fotoaparátu v aplikaci Forms.
- Funkce jako sledování GPS a automatizace procesů jsou k dispozici pouze v rámci pokročilého plánu.
Ceny Connecteam
- Navždy zdarma
- Základní: 35 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů
- Pokročilá verze: 59 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů
- Expert: 119 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (990+ recenzí)
Co říkají uživatelé v reálném čase o Connecteam?
Můj tým používá Connecteam ke správě směn pro únikovou místnost, což vede k variabilním rozvrhům v závislosti na rezervacích zákazníků. Connecteam usnadňuje přípravu směn předem a uvolňuje pouze ty směny, které jsou potřebné, což výrazně usnadňuje práci týmu odpovědnému za zveřejňování dostupných směn.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zlepšit morálku týmu? Zde je 10 aktivit pro zvýšení morálky a zapojení zaměstnanců, které můžete vyzkoušet hned teď:
- Vytvořte příjemný program pro zapracování nových zaměstnanců 🧑🤝🧑
- Poskytujte příležitosti pro školení a rozvoj 📚
- Zapojte zaměstnance do oboustranných zpětnovazebních schůzek 🗣️
- Oslavte společně speciální data 🎉
- Plánujte outdoorové týmové aktivity 🏞️
- Organizujte talentové show zaměstnanců 🎤
- Pořádejte workshopy umění a řemesel 🎨
- Sdílejte nápady v mini přednáškách ve stylu TED 🧠
- Dejte si oběd a naučte se něco nového 🍽️
- Udržujte se v kondici díky aktivitám zaměřeným na zdraví a wellness 🤸♂️
- Implementace těchto aktivit může zvýšit spokojenost a produktivitu zaměstnanců! 🚀
9. Deputy (nejlepší pro usnadnění plynulých výměn směn a optimalizaci mzdových nákladů)
S aplikací Deputy můžete snadno vytvářet rozvrhy zaměstnanců s ohledem na jejich preferované dostupnosti a pracovní právo. Funkce automatického plánování generuje optimální rozpisy, což snižuje čas potřebný pro ruční plánování. Zaměstnanci mohou také prostřednictvím aplikace měnit směny, což podporuje flexibilitu a autonomii.
Funkce docházkového systému umožňuje zaměstnancům zaznamenávat příchody a odchody pomocí mobilních zařízení, což zajišťuje přesné záznamy o docházce. Integrace s mzdovými systémy zefektivňuje zpracování mezd a minimalizuje chyby.
Nejlepší funkce Deputy
- Snadno navrhujte rozpisy služeb zaměstnanců s ohledem na dostupnost a požadavky na dodržování předpisů.
- Využijte automatické plánování k vytvoření optimálních směn, úspoře času a snížení počtu chyb.
- Umožněte zaměstnancům hladkou výměnu směn prostřednictvím aplikace a zvyšte tak flexibilitu.
Omezení Deputy
- Někteří uživatelé tvrdí, že aplikace je chybová, pomalá a při zahájení směny zamrzá.
- Není ideální ručně zadávat začátek a konec dovolené namísto zadání celkového počtu hodin za den.
Ceny Deputy
- Zdarma
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Deputy
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
⚡ Bonus: Procházíte žádosti o dovolenou a řešíte chaos s dovolenými na poslední chvíli? Získejte zpět kontrolu tím, že se naučíte optimalizovat systém správy dovolených vašeho týmu a zajistit hladký průběh plánování! 📅✅
10. Gusto (nejlepší pro efektivní zefektivnění procesů výplaty mezd a daní)
Gusto je komplexní platforma pro personalisty, která zjednodušuje zpracování mezd, správu benefitů a řízení zaměstnanců.
Díky němu můžete sledovat odpracované hodiny zaměstnanců a automatizovat výpočty mezd, čímž zajistíte včasné a přesné výplaty a zároveň hladké vyřizování daňových přiznání.
Tato aplikace pro plánování pracovníků nabízí samoobslužné portály pro zaměstnance, které vašemu týmu umožňují samostatně přistupovat k výplatním páskám, žádat o dovolenou a spravovat osobní údaje. Gusto se také integruje s různými účetními softwary, což usnadňuje synchronizaci finančních údajů a snižuje manuální zadávání.
Nejlepší funkce Gusto
- Spravujte federální, státní a místní daňové přiznání bez potíží
- Umožněte svému týmu přístup k osobním a mzdovým informacím a jejich správu.
- Synchronizujte mzdové údaje s platformami jako QuickBooks a Xero pro zefektivnění účetnictví.
Omezení Gusto
- Má méně předdefinovaných reportů než některé jiné řešení a postrádá efektivní funkce pro správu výdajů.
- Hotovostní účet Gusto má denní limit pro výdaje kartou ve výši 2 000 USD a limit pro výběry z bankomatu ve výši 510 USD denně.
Ceny Gusto
- Simple: 40 $/měsíc plus 6 $/měsíc na osobu
- Plus: 60 $/měsíc plus 9 $/měsíc na osobu
- Premium: 135 $/měsíc plus 16,50 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (790+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
Co říkají uživatelé v reálném čase o Crunchbase?
Moje společnost používá Gusto ke sledování odpracovaných hodin a uchovávání určitých dokumentů (daňové doklady, dokumenty pro nové zaměstnance, podepsatelné formuláře od Jotform atd.). Jeho největší předností je integrace služeb časomíry a mzdové agendy.
Další aplikace pro HR kalendáře
Kromě výše zmíněných softwarů pro plánování pracovníků zaměstnanců stojí za zmínku ještě několik dalších:
- Humanity: Nejlepší pro plánování pracovní doby zaměstnanců a funkci časomíry
- When I Work: Nejlepší pro plánování směn a komunikaci se zaměstnanci
- 7shifts: Nejlepší pro plánování směn zaměstnanců restaurací a správu spropitného
- ScheduleAnywhere: Nejlepší pro robustní funkčnost plánování a přizpůsobení
➡️ Číst více: Šablony žádostí o volno zdarma
Optimalizujte pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů pomocí nejlepší aplikace pro kalendář v oblasti lidských zdrojů – ClickUp!
Správa personálních procesů, včetně plánování pracovní doby zaměstnanců, náboru, zaškolování a sledování pracovní síly, může být bez správných nástrojů velmi náročná. Efektivní proces znamená méně chyb, vyšší produktivitu a spokojenější zaměstnance.
10 nástrojů pro HR kalendáře, které jsme představili, nabízí skvělé funkce pro plánování a sledování, které vám pomohou udržet pořádek. Pokud však potřebujete kompletní HR řešení, které jde nad rámec plánování, ClickUp je tou správnou volbou!
Díky přizpůsobitelným dashboardům, automatizovaným pracovním postupům, sledování úkolů a integrovanému chatu centralizuje ClickUp celý váš HR proces, abyste se mohli soustředit na lidi, nikoli na papírování.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a posuňte řízení lidských zdrojů na vyšší úroveň!