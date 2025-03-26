CRM vs. CMS: Výběr správného nástroje pro potřeby vašeho podnikání

Debata o CRM a CMS se často objevuje, když firmy přemýšlejí o tom, jak nejlépe komunikovat se svými zákazníky.
Oba jsou zásadní, ale plní velmi odlišné úkoly.
CRM (Customer Relationship Management) se zaměřuje na sledování interakcí se zákazníky, posilování vztahů a podporu prodeje. CMS (Content Management System) naopak organizuje a dodává váš obsah – představte si hladkou tvorbu obsahu a dobře fungující komunikační stroj.
Trik spočívá v tom, vědět, kdy se opřít o jeden nástroj více než o druhý, abyste z obou vytěžili maximum.
V tomto blogu rozebíráme rozdíly mezi CRM a CMS, ukážeme vám, kdy který systém použít, a prozradíme, jak mohou tyto systémy spolupracovat a pomoci vašemu podnikání růst.
⏰ 60sekundové shrnutí
V tomto blogovém příspěvku se dozvíte následující:
- Software CRM (Customer Relationship Management) pomáhá firmám spravovat interakce se zákazníky, data a vztahy, což vede ke zvýšení spokojenosti a loajality zákazníků.
- Čtyři hlavní typy CRM jsou operační (automatizuje procesy), analytické (analyzuje data), kolaborativní (zlepšuje komunikaci) a strategické (zaměřuje se na zákazníky s vysokou hodnotou).
- Mezi výhody CRM patří zlepšená zákaznická zkušenost, efektivní správa databáze a efektivní správa kontaktních bodů.
- ClickUp CRM integruje funkce projektového řízení a CRM do jednotného pracovního prostoru.
- CMS (systém pro správu obsahu) umožňuje uživatelům vytvářet, spravovat a publikovat digitální obsah, čímž zjednodušuje tvorbu a údržbu webových stránek.
- ClickUp pro správu obsahu nabízí ClickUp Docs, ClickUp Brain a šablony pro efektivní tvorbu obsahu a spolupráci.
- Integrace CRM a CMS umožňuje personalizovaný marketing, optimalizaci obsahu, lepší zapojení zákazníků a zefektivnění provozu.
- Mezi trendy v oblasti CRM a CMS patří personalizace založená na umělé inteligenci, prediktivní analytika, hyperautomatizace, cloudová řešení a omnichannelové zapojení.
Porozumění CRM (řízení vztahů se zákazníky)
Systém CRM pomáhá firmám budovat vztahy tím, že spravuje interakce se zákazníky a organizuje data z více kanálů.
Implementace CRM umožňuje týmům efektivně komunikovat, zvyšovat spokojenost, loajalitu a růst. Personalizací zkušeností a zefektivněním zákaznických dat CRM mění způsob, jakým podniky přistupují k zákaznickým vztahům a pečují o ně, aby dosáhly trvalého úspěchu.
👀 Věděli jste, že... Silný CRM systém zvyšuje zapojení zákazníků. Výzkumy ukazují, že 88 % zákazníků se vrací k firmám, kterým důvěřují. Navíc 5% nárůst retence může vést až k 95% nárůstu zisku.
Typy CRM a jejich použití
Existují čtyři hlavní typy CRM softwaru, z nichž každý vyhovuje různým obchodním potřebám. Od malých podniků po velké společnosti, správný CRM proces může mít významný vliv na to, jak spravujete vztahy se zákazníky.
Rozebřeme si hlavní typy CRM:
1. Provozní CRM
Operační CRM se zaměřuje na automatizaci a vylepšení procesů souvisejících se vztahy se zákazníky. Zefektivňuje prodej, marketing a zákaznický servis s cílem zlepšit zákaznickou zkušenost.
Například automatizace prodeje zajišťuje hodnocení potenciálních zákazníků a generování nabídek, zatímco systém správy kontaktů sleduje interakce. Nástroje pro správu služeb, jako jsou systémy pro správu ticketů a live chat, pomáhají efektivně řešit problémy zákazníků.
2. Analytické CRM
Analytické CRM se zaměřují na shromažďování a analýzu zákaznických dat s cílem poskytnout praktické informace. Pomáhají firmám lépe porozumět svým zákazníkům prostřednictvím nástrojů, jako jsou:
- Těžba dat: Extrahuje vzorce a předpovědi z údajů o zákaznících, předpovídá budoucí chování a trendy.
- Datové sklady: Ukládají a organizují velké množství dat a nabízejí komplexní přehled o interakcích se zákazníky.
Díky analytickému CRM mohou podniky přesně určit faktory, které vedou k úspěšnému prodeji a udržení zákazníků, a identifikovat každodenní potřeby a problémy zákazníků.
3. Kolaborativní CRM
Spolupracující CRM zlepšuje komunikaci mezi prodejními a servisními týmy tím, že zajišťuje sdílení informací o zákaznících v reálném čase napříč odděleními. Mezi klíčové funkce patří:
- Správa interakcí: Sleduje interakce se zákazníky napříč více kanály a zajišťuje konzistentní komunikaci a personalizované nabídky.
- Správa kanálů: Organizuje komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu a sociálních médií s cílem optimalizovat prodejní a marketingové aktivity.
- Správa dokumentů: Centralizuje dokumenty zákazníků, což usnadňuje přístup k důležitým souborům a jejich sdílení.
Tento CRM systém pomáhá předcházet opakovaným dotazům zákazníků a zajišťuje, že týmy mají k dispozici nejaktuálnější informace pro podporu každé konverzace.
4. Strategické CRM
Strategické CRM pomáhá firmám identifikovat zákazníky s vysokou hodnotou a přizpůsobit personalizované strategie. Tento CRM software spravuje vztahy se zákazníky a optimalizuje obchodní procesy prostřednictvím:
- Segmentace zákazníků: Seskupuje zákazníky na základě chování, demografických údajů nebo potřeb, aby bylo možné je efektivně oslovit.
- Zapojení zákazníků: Vytvořte dlouhodobé strategie, které zajistí loajalitu zákazníků a zvýší jejich retenci.
- Správa zákaznických dat: Bezpečné ukládání a správa zákaznických informací za účelem vytvoření komplexní databáze.
Díky strategickému CRM se podniky mohou soustředit na upselling, cross-selling a celkový růst.
🧠 Zajímavost: První CRM systém, ACT!, byl uveden na trh v roce 1987. Tehdy se jednalo pouze o digitální adresář. Dnes CRM systémy spravují komplexní prodejní cykly, analytiku založenou na umělé inteligenci a mapování zákaznické cesty!
Výhody používání CRM
CRM zjednodušuje interakce se zákazníky a zároveň organizuje důležité údaje do jedné přístupné platformy. Přináší přidanou hodnotu ve třech klíčových oblastech:
- Vylepšená zákaznická zkušenost: CRM systémy centralizují informace o zákaznících, což umožňuje personalizovanější a efektivnější interakce. Týmy mohou rychle reagovat na potřeby zákazníků díky přístupu k kompletní historii interakcí se zákazníky.
- Správa databáze: CRM konsoliduje data z více zdrojů a pomáhá firmám sledovat kontakty, monitorovat interakce a plynule aktualizovat záznamy.
- Efektivní správa kontaktních bodů: CRM systémy sledují každou interakci se zákazníkem – od e-mailů po telefonáty – a zajišťují konzistentní a relevantní následné kroky. To posiluje vztahy a zlepšuje komunikaci.
Příklady populárních CRM platforem
Výběr správného poskytovatele CRM může být s takovými možnostmi, jako jsou Salesforce, HubSpot a Pipedrive, velmi náročný. Podívejme se na každý z nich a jejich CRM funkce:
Salesforce je titánem ve světě CRM a nabízí vysoce přizpůsobitelnou a škálovatelnou platformu. Je navržen tak, aby zvládal komplexní potřeby velkých podniků, a poskytuje rozsáhlé funkce pro prodej, marketing a zákaznický servis.
HubSpot se odlišuje tím, že nabízí těsně integrovanou platformu, která kombinuje CRM s automatizací marketingu, prodejními nástroji a funkcemi zákaznického servisu. Tento holistický přístup umožňuje podnikům získat komplexní přehled o cestě zákazníka, což z něj činí silnou volbu pro ty, kteří hledají jednotné řešení.
Pipedrive vyniká svou jednoduchostí a zaměřením na správu prodejního procesu. Jeho intuitivní rozhraní a vizuální přehled usnadňují prodejním týmům sledování obchodů a pokroku. To ho činí obzvláště atraktivním pro malé a střední podniky, které upřednostňují snadné použití a efektivní prodejní procesy. Ačkoli je silný v oblasti prodeje, může mu chybět širší funkčnost komplexnějších platforem.
ClickUp se odlišuje integrací funkcí CRM do svého širšího rámce „aplikace pro všechno“. Tento jedinečný přístup umožňuje týmům spravovat vztahy se zákazníky společně s úkoly projektu, dokumenty a dalšími pracovními postupy v jediném sjednoceném pracovním prostoru.
ClickUp CRM jde nad rámec tradičních CRM systémů tím, že integruje řízení projektů, sledování úkolů, sdílení dokumentů, funkce pro vytváření reportů a analýz a mnoho dalšího. Tento sjednocený pracovní prostor eliminuje potřebu používat více nástrojů, čímž šetří čas i peníze.
Toto můžete dělat s CRM v ClickUp:
- Vytvářejte vlastní pole, pracovní postupy a zobrazení ClickUp přizpůsobené vašim obchodním procesům.
- Přiřazujte úkoly, sdílejte komentáře a sledujte pokrok, vše na jedné platformě.
- Zvládněte opakující se úkoly, jako jsou úkoly související se správou potenciálních zákazníků, aktualizace stavu a následné e-maily, pomocí automatizací ClickUp.
- Integrujte své oblíbené nástroje, jako jsou e-mail, kalendářové aplikace a platformy pro automatizaci marketingu.
- Vytvořte centralizovanou databázi zákazníků v rámci ClickUp, která vašemu týmu usnadní přístup ke všem informacím o klientech a jejich správu.
- Vytvořte si panely ClickUp pro získání přehledu v reálném čase o vašem prodejním procesu, výkonu týmu a interakcích se zákazníky.
Systém pro správu vztahů se zákazníky je klíčový pro budování silných vztahů s potenciálními a stávajícími zákazníky. Šablona ClickUp CRM poskytuje všechny nezbytné nástroje pro správu prodejního procesu a sledování potenciálních zákazníků, obchodů, účtů a kontaktů.
S touto šablonou CRM můžete:
- Sledujte potenciální zákazníky a příležitosti prostřednictvím přizpůsobitelných pipeline.
- Uspořádejte kontaktní údaje do centralizované databáze pro snadný přístup.
- Upřednostňujte úkoly podle fáze prodeje, abyste zlepšili správu úkolů.
Ať už provozujete malou firmu nebo řídíte velký podnik, šablona CRM od ClickUp vám poskytne vše, co potřebujete ke správě celého životního cyklu zákazníků – a to vše na jednom místě!
👀Věděli jste? Podle studie společnosti Nucleus Research pomáhá ClickUp organizacím zvýšit kapacitu projektů o více než 15 %. To podtrhuje účinnost platformy při optimalizaci pracovních postupů a zvyšování výkonu týmů.
➡️ Přečtěte si také: ClickUp vs HubSpot: Který CRM nástroj je nejlepší
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Porozumění CMS (systém pro správu obsahu)
Platforma CMS zjednodušuje tvorbu, správu a publikování digitálního obsahu bez nutnosti technických znalostí. Mezi klíčové funkce patří:
- Tvorba a úprava obsahu: Snadné formátování textu, obrázků, videí a dokumentů pomocí editoru WYSIWYG.
- Správa médií: Organizujte a spravujte mediální soubory pro hladkou integraci do webových stránek.
- Správa designu a rozvržení: Přizpůsobte design webových stránek pomocí šablon a editorů typu drag-and-drop.
- Správa uživatelů: Ovládejte role a oprávnění pro tvorbu a úpravy obsahu.
Díky těmto funkcím jsou platformy CMS ideální volbou pro firmy, které chtějí efektivně spravovat online obsah.
Příklady populárních platforem CMS
Systémy pro správu obsahu, jako jsou WordPress a Drupal, se široce používají pro vytváření a správu webových stránek. Pojďme se krátce podívat na tyto dvě populární platformy CMS:
WordPress nabízí výjimečnou flexibilitu a škálovatelnost, což z něj činí univerzální platformu pro širokou škálu webových stránek, od jednoduchých blogů až po komplexní obchodní weby. Jeho rozsáhlý ekosystém pluginů poskytuje přístup k celé řadě nástrojů, včetně těch pro optimalizaci SEO, což uživatelům umožňuje posílit jejich online přítomnost a zvýšit návštěvnost.
Drupal je výkonný systém pro správu obsahu, který vývojáři upřednostňují pro jeho schopnost vytvářet vysoce přizpůsobené webové stránky a webové aplikace. Vyniká pokročilými možnostmi přizpůsobení a komplexními funkcemi, což z něj činí ideální volbu pro podniky s jedinečnými a náročnými online požadavky.
ClickUp: Jako univerzální aplikace pro práci posouvá ClickUp vaše CMS pracovní postupy na vyšší úroveň a umožňuje vylepšené vytváření obsahu a spolupráci. ClickUp Docs umožňuje vašemu týmu vytvářet a organizovat obsah v centrálním hubu, což usnadňuje plynulou spolupráci na projektech souvisejících s obsahem. Díky funkcím, jako je editace v reálném čase, vkládání komentářů a historie verzí, se vaše pracovní postupy týkající se obsahu stanou více kolaborativními a efektivními.
Můžete také vkládat úkoly, propojovat dokumenty a přiřazovat akční položky přímo v dokumentu, čímž zajistíte, že všichni zůstanou soustředění a produktivní. Pokud chcete pomocí ClickUp Docs vytvořit úložiště obsahu pro klienty nebo externí uživatele, můžete svůj obsah publikovat prostřednictvím veřejného odkazu.
ClickUp se odlišuje díky ClickUp Brain – vestavěnému asistentovi pro psaní, který vám pomůže vytvářet obsah efektivněji. Ať už píšete příspěvek na blog, vytváříte texty pro sociální média nebo vymýšlíte strategie obsahového marketingu, ClickUp Brain vám pomůže překonat tvůrčí blok a zvládnout více práce za méně času.
Pokud nechcete začínat od nuly, knihovna ClickUp s více než 1 000 předem připravených šablon dokumentů vám pomůže. Tyto hotové šablony zjednodušují tvorbu obsahu, usnadňují nastavení efektivního systému správy obsahu a umožňují rychlý start.
Například šablona pro správu obsahu ClickUp podporuje komplexní pracovní postup, který pokrývá vše od přijímání požadavků a plánování pomocí dokumentů až po vedení redakčního kalendáře a dodávání obsahu.
S touto šablonou můžete:
- Nastavte systém pro plánování, organizaci a sledování obsahu.
- Sdílejte informace s celým týmem a zlepšete tak spolupráci.
- Měřte výkonnost podle cílů a podle potřeby upravujte strategie.
ClickUp je velmi univerzální a pomáhá nám řídit společnost s obratem přes 20 milionů eur. Používáme jej k implementaci nových projektů ve výrobě a jako CRM řešení pro obchodní tým.
ClickUp je velmi univerzální a pomáhá nám řídit společnost s obratem přes 20 milionů eur. Používáme jej k implementaci nových projektů ve výrobě a jako CRM řešení pro obchodní tým.
🧠 Zajímavost: V současné době existuje na internetu více než 600 milionů blogů! Software CMS, jako je WordPress, pohání více než 40 % všech webových stránek, což z něj činí páteř webu zaměřeného na obsah.
CRM vs. CMS: Klíčové rozdíly
Když se podniky musí rozhodovat mezi softwarem CRM a CMS, musí pochopit jejich hlavní zaměření a to, jak vyhovují různým obchodním procesům.
Zde je přehled jejich hlavních rozdílů:
|Funkce
|CRM (řízení vztahů se zákazníky)
|CMS (systém pro správu obsahu)
|Hlavní zaměření
|Správa vztahů se zákazníky, prodeje a zákaznického servisu
|Správa a publikování digitálního obsahu, obvykle pro webové stránky
|Hlavní funkce
|Sledujte a spravujte údaje o zákaznících a interakcích, automatizujte marketing, zlepšujte prodej
|Vytvářejte, organizujte a publikujte obsah, jako jsou články, blogy a média.
|Obchodní procesy
|Správa prodejního procesu, zapojení zákazníků a automatizace marketingu
|Tvorba obsahu, editace a správa webových stránek
|Použitelnost
|Určeno pro týmy prodeje, marketingu a zákaznické podpory
|Určeno pro tvůrce obsahu, správce webových stránek a marketéry.
|Klíčové vlastnosti
|Automatizace prodeje, správa kontaktů, sledování potenciálních zákazníků, zákaznický servis
|Tvorba obsahu, správa médií, návrh webových stránek, uživatelská oprávnění
|Cílová skupina
|Prodejní týmy, marketingové týmy, týmy zákaznického servisu
|Tvůrci obsahu, weboví vývojáři, týmy digitálního marketingu
|Funkce automatizace
|Automatizujte hodnocení potenciálních zákazníků, e-mailové kampaně a upomínky na následné kroky.
|Automatizujte publikační plány, aktualizace obsahu a správu SEO.
|Interakce se zákazníky
|Sleduje interakce zákazníků napříč více kanály
|Spravuje obsah na webových stránkách, ale ne přímou komunikaci se zákazníky.
Jak mohou CRM a CMS spolupracovat
Integrace systémů CRM a CMS pomáhá firmám zlepšovat zákaznické zkušenosti a zefektivňovat provoz. Společně odstraňují bariéry mezi zákaznickými daty a správou obsahu, což vede k lepšímu přehledu, personalizované interakci a vyšší efektivitě.
Výhody integrace nástrojů CRM a CMS
Zde je několik výhod společného používání obou nástrojů:
🙌🏾 Personalizovaný marketing
Kombinace dat CRM s funkcemi CMS umožňuje firmám dodávat obsah přizpůsobený konkrétním segmentům zákazníků. Porozumění preferencím a minulým interakcím vám umožní vytvářet rezonující obsah, který vede k lepšímu zapojení a vyšším konverzím.
🙌🏾 Optimalizace obsahu pro konkrétní segmenty publika
Integrace těchto dvou systémů zajišťuje optimalizaci obsahu pro správné publikum. Použijte jej k identifikaci relevantních témat, zdokonalení strategií klíčových slov a vytvoření segmentovaného obsahu na základě analýzy chování zákazníků, historie nákupů a interakcí s podporou. Tento přístup zaměřený na zákazníka přesahuje rámec obecného SEO a zajišťuje, že váš blog řeší skutečné problémy uživatelů a poskytuje cenné, personalizované informace, což v konečném důsledku vede k vyšší míře zapojení a konverzí.
🙌🏾 Lepší zapojení zákazníků
Hladká integrace CRM a CMS vám pomůže oslovit zákazníky ve správný čas se správným sdělením. CRM funguje jako centrum informací v reálném čase, které dodává CMS dynamická uživatelská data, která spouští kontextově relevantní doručování obsahu. To zahrnuje interaktivní prvky, personalizovanou navigaci a nepřetržité zpětné vazby, vše poháněné poznatky CRM, což vytváří vysoce responzivní a poutavý zážitek.
🙌🏾 Zefektivnění provozu
Integrace umožňuje jednotný pracovní postup, kdy marketingové a zákaznické týmy mají přístup ke konzistentním datům. To snižuje redundanci, zefektivňuje komunikaci a poskytuje 360stupňový pohled na vztahy se zákazníky.
Nejoblíbenější příklady použití
Integrace systémů CRM a CMS otevírá nové možnosti pro personalizovanou komunikaci se zákazníky a zefektivnění pracovních postupů. Propojením těchto platforem mohou podniky využívat zákaznická data k poskytování vysoce relevantního obsahu, optimalizaci prodejního trychtýře a zvýšení celkové efektivity.
Zde je několik nejoblíbenějších a nejúčinnějších příkladů použití:
- Personalizované poskytování obsahu: Využívání dat CRM k dynamickému zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou doporučení produktů nebo příspěvky na blogu, na základě individuálního chování zákazníků.
- Dynamické zasílání zpráv zákazníkům: Zobrazování personalizovaných nabídek a zpráv, které odrážejí předchozí interakce zákazníka, vytváří poutavější a relevantnější zážitek.
- Cílená péče o potenciální zákazníky: Poskytování konkrétního obsahu, jako jsou vzdělávací materiály nebo případové studie, na základě toho, kde se potenciální zákazník nachází v prodejním trychtýři, což vede ke zlepšení konverzních poměrů.
- Vylepšené mapování zákaznické cesty: Využívání integrovaných dat k pochopení a optimalizaci cesty zákazníka, poskytování relevantního obsahu v každém bodě kontaktu.
- Efektivní spolupráce týmu: Sjednocení operací CRM a CMS v rámci jedné platformy, což týmům umožňuje snadno sdílet informace, přidělovat úkoly a sledovat pokrok.
Pomocí ClickUp můžete integrovat své CRM a CMS operace do jednoho soudržného systému, což povede k efektivnější a personalizovanější zkušenosti pro váš tým i vaše zákazníky. Zde je stručný přehled toho, jak vám to může pomoci:
🌟 Zahajte dodávku obsahu přizpůsobeného zájmu potenciálního zákazníka: Pomocí ClickUp můžete, když potenciální zákazník projeví konkrétní zájem, například požádá o demo, spustit interní automatizaci a poskytnout mu okamžitou a relevantní podporu.
🌟 Usnadněte rychlou tvorbu obsahu pomocí nástrojů pro spolupráci a ClickUp Brain: Urychlete vývoj personalizovaného obsahu založeného na CRM, jako jsou například často kladené otázky týkající se konkrétních demo verzí, pomocí AI writeru ClickUp Brain, který generuje návrhy, které pak můžete společně vylepšovat v ClickUp Docs.
🌟 Poskytněte zákazníkům prvotřídní služby: Poskytováním rychlého, personalizovaného obsahu, který přímo reaguje na vyjádřené zájmy potenciálních zákazníků, prokazujete vysokou úroveň porozumění a hodnoty, budujete důvěru a posilujete vztahy se zákazníky.
🌟 Sledujte výkonnost obsahu a optimalizujte jej na základě získaných poznatků: Integrujte více než 1 000 nástrojů nebo přímo sledujte interakce potenciálních zákazníků prostřednictvím ClickUp CRM a získejte přehled o tom, jak dobře váš CMS podporuje vaše iniciativy založené na CRM.
Faktory, které je třeba zvážit při výběru mezi CRM a CMS
Výběr mezi CRM, CMS nebo oběma systémy vyžaduje zvážení klíčových faktorů. Zeptejte se sami sebe:
❗️ Jaké jsou hlavní cíle vašeho podnikání – správa vztahů nebo distribuce obsahu?
❗️ Potřebujete informace o zákaznících pro personalizaci nebo platformu pro správu obsahu?
❗️ Jak automatizujete úkoly a integrujete systémy pro plynulý pracovní postup?
❗️ Jak škálovatelné je řešení s růstem vašeho podnikání?
Porozumějte potřebám svého podnikání a pracovním postupům. CRM je ideální, pokud se zaměřujete na generování potenciálních zákazníků, interakce se zákazníky a správu kampaní. Pomáhá sledovat potenciální zákazníky, segmentovat zákazníky a vytvářet personalizované kampaně s automatizačními funkcemi pro následné kroky.
CMS je lepší volbou pro organizaci a publikování obsahu. Spravuje webové stránky, blogy a digitální obsah a zajišťuje hladké publikování a spolupráci týmu. Ačkoli přímo nespravuje interakce se zákazníky, podporuje marketingové strategie založené na obsahu.
Trendy a inovace v oblasti CRM a CMS
Oblast systémů CRM a CMS se rychle vyvíjí a přináší trendy a inovace, které zvyšují efektivitu a zapojení zákazníků. Zde je několik nových trendů:
Personalizace založená na umělé inteligenci
Platformy CRM a CMS stále častěji využívají umělou inteligenci k analýze zákaznických dat a poskytování personalizovaných zážitků ve všech kontaktních bodech.
Prediktivní analytika
Prediktivní analytika založená na umělé inteligenci mění CRM tím, že umožňuje firmám předvídat potřeby a chování zákazníků, což umožňuje proaktivní zásahy, jako jsou personalizované nabídky a optimalizované prodejní procesy.
Hyperautomatizace
Díky integraci robotické automatizace procesů (RPA), umělé inteligence a strojového učení automatizují platformy CRM a CMS opakující se úkoly, zefektivňují pracovní postupy a zvyšují provozní efektivitu.
Platformy zákaznických dat (CDP)
CDP se stávají nedílnou součástí ekosystémů CRM a CMS. Sjednocují zákaznická data z různých zdrojů, aby poskytovaly jednotný pohled na zákazníka a umožňovaly personalizované interakce napříč kanály.
Cloudová řešení
Vzhledem k tomu, že 70 % podniků přesouvá své CRM do cloudu, dochází ke zvýšení škálovatelnosti a flexibility, což organizacím umožňuje rychle se rozšiřovat a přizpůsobovat, aniž by byly omezeny infrastrukturou v místě.
Omnichannelové zapojení
79 % zákazníků očekává konzistentní interakce ve všech kontaktních bodech, ale 55 % z nich uvádí, že mají pocit, jako by komunikovali s různými odděleními, nikoli s jednotnou organizací.
Platformy s nízkým/žádným kódováním
Platformy CRM a CMS stále častěji nabízejí funkce s nízkými nebo žádnými požadavky na programování, což umožňuje podnikovým uživatelům přizpůsobovat a rozšiřovat funkce bez znalostí programování.
Vylepšená bezpečnost a ochrana soukromí
Vzhledem k rostoucím obavám o ochranu osobních údajů kladou poskytovatelé CRM a CMS důraz na bezpečnost a dodržování předpisů, zavádějí robustní opatření a dodržují předpisy o ochraně osobních údajů.
Zaměřte se na zákaznickou zkušenost (CX)
Platformy CRM a CMS se stále více zaměřují na zlepšování zákaznické zkušenosti, nabízejí personalizované interakce, proaktivní podporu a plynulé zapojení všech kanálů.
Vyzkoušejte to nejlepší z obou světů pomocí ClickUp
Vzhledem k tomu, že očekávání a zkušenosti zákazníků se stále více sbližují, jsou pro růst podnikání více než kdy jindy důležité hladce integrované řešení CRM a CMS.
Tyto inovace zvyšují vnitřní efektivitu a posilují vztahy se zákazníky, díky čemuž je digitální cesta plynulejší a poutavější.
Pokud hledáte komplexní řešení, které kombinuje správu projektů, spolupráci na dokumentech a funkce CRM, ClickUp je tou správnou volbou. Díky svým výkonným funkcím může ClickUp CRM zlepšit zákaznickou zkušenost, zefektivnit váš prodejní proces a získat cenné informace pro podporu růstu.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a zjistěte, jak může zlepšit interakci se zákazníky a podpořit úspěch vašeho podnikání.