8 bezplatných šablon organizačních schémat pro Google Slides (+ alternativy)

Organizační schéma (org chart) vizuálně znázorňuje strukturu společnosti, což usnadňuje pochopení rolí, odpovědností a hierarchie.
Dobře navržený organizační diagram zlepšuje komunikaci, zefektivňuje rozhodování a zvyšuje efektivitu pracovních postupů. Ať už řídíte start-up nebo velkou společnost, organizační diagram pomáhá zaměstnancům pochopit, jaké je jejich místo v týmu.
Předem navržená šablona vám umožní rychle vytvořit profesionální organizační schéma, které odpovídá vašim obchodním potřebám. Správná struktura zajišťuje přehlednost, snadné aktualizace a přizpůsobivost pro budoucí změny.
Dnes se podíváme na nejlepší šablony organizačních schémat pro Google Slides a nejlepší alternativy, které nabízí ClickUp!
🔍 Věděli jste? Jasné pochopení rolí zvyšuje pracovní výkonnost o 25 %.
Co dělá šablonu organizačního schématu dobrou?
Organizační šablona zajišťuje přehlednost pracovního postupu. Dobrá šablona organizačního schématu by měla obsahovat následující:
- Jasná hierarchie: Šablona by měla mít logickou strukturu, která zobrazuje podřízené vztahy a umožňuje logicky vybírat hierarchii. Měla by sdělovat všechny informace bez zbytečných detailů a zajistit hladký proces vytváření organizačního schématu.
- Možnosti přizpůsobení: V šabloně byste měli mít možnost snadno upravovat role, jména a oddělení a měla by být dostatečně přizpůsobitelná, aby odrážela vaši značku.
- Vizuální přehlednost: Přehlednost zajišťují dobře rozmístěné prvky s čitelnými fonty a výplňovými barvami. Prvky struktury by měly být správně uspořádány, aby členové týmu mohli snadno pochopit postup.
- Funkce pro spolupráci: Schéma by mělo členům týmu umožňovat efektivní spolupráci. Měli by být schopni sledovat nebo aktualizovat informace a diskutovat o klíčových bodech bez zmatků.
- Škálovatelnost: Jak váš tým roste, zvolená šablona by měla podporovat tento růst a umožňovat vám podle potřeby rozšiřovat nebo provádět úpravy.
💡 Tip pro profesionály: Vizualizujte strukturu své organizace vytvořením a optimalizací organizačních schémat. Pomohou vám pochopit hierarchii vaší společnosti a jsou obzvláště užitečné pro nové zaměstnance, aby pochopili vztahy v rámci hierarchie.
Šablony organizačních schémat pro Google Slides
Zde jsou nejlepší šablony organizačních schémat pro Google Slides, které můžete použít k zajištění strukturované hierarchie:
1. Šablona hierarchie týmu pro Google Slides od Slides Carnival
Prezentujte role týmu, hierarchii podřízenosti a organizační schémata pomocí šablony hierarchie týmu Google Slides od Slides Carnival.
Tato šablona vám umožní znázornit hierarchii společnosti v přehledném a vizuálně atraktivním formátu. Je kompatibilní s Google Slides, Microsoft PowerPoint i Canva.
Minimalistický styl a strukturovaný průběh tohoto diagramu zajišťují, že každá role a funkce je vyjádřena přesně.
Proč se vám bude líbit:
- Použijte animace a přechodové efekty pro každou infografiku.
- Přizpůsobte si hotové infografiky formátu A4 tak, aby vyhovovaly struktuře vaší organizace.
- Pomocí grafů, rámečků a čar přidejte podrobnosti o rolích.
Ideální pro: personalisty a manažery k prezentaci hierarchických struktur, rolí v týmu a organizačních schémat.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zjednodušit své nápady? Použijte ClickUp Mind Maps a proměňte své nápady ve skutečnost. S pomocí této funkce můžete:
- Rozložte složité myšlenky a hierarchie, abyste zefektivnili pracovní postupy.
- Nakreslete propojení a popište závislosti mezi různými úkoly.
- Naplánujte si pracovní postupy, abyste práci zvládli rychleji.
- Uspořádejte nepřehledné rozvržení, aby všichni byli informováni o změnách a úkolech.
2. Šablona organizačního schématu pro Google Slides od Slide Carnival
Vytvořte jasnou a stručnou infografiku pomocí šablony organizačního schématu pro Google Slides od Slides Carnival.
Tato infografická šablona zjednodušuje organizační hierarchii, takže ji lze pochopit na první pohled. Přizpůsobitelný rámec zajišťuje, že všechny informace jsou centralizované.
Ať už připravujete organizační schémata nebo sumarizujete data, tato šablona vám umožní prezentovat informace v přehledném formátu.
Proč se vám bude líbit:
- Přizpůsobte organizační schémata podle hierarchie vaší organizace a získejte tak kompletní přehled.
- Využijte designové prvky a ikony k vylepšení detailů a vizuálního znázornění.
- Vložte obrázky spolu s označením pro snadnou identifikaci.
Ideální pro: vedoucí týmy, které chtějí vytvořit poutavé vizuální organizační schémata pro udržení organizační hierarchie.
➡️ Další informace: Šablony organizačních schémat zdarma v PPT, Word a ClickUp
3. Šablona organizačních schémat pro Google Slides od Slidesgo
Vytvořte strukturovanou organizační hierarchii pomocí šablony organizačních schémat pro Google Slides od Slidesgo.
Zjistit, kdo je za co zodpovědný a kdo komu podléhá, může být matoucí, zejména ve velké nebo maticové organizaci. Šablona vám pomůže uspořádat role a odpovědnosti členů týmu do přehledného formátu.
Proč se vám bude líbit:
- Vložte nebo upravte tvary, abyste vylepšili vizuální přitažlivost a strukturu.
- Přizpůsobte si motiv a organizační schémata tak, aby odrážely hierarchii vaší organizace.
- K vylepšení detailů použijte ikony a rozšíření Flaticon.
Ideální pro: Vedoucí pracovníky a týmy HR k definování rolí a odpovědností v týmu.
4. Šablona organizačního schématu pro Google Slides od Slidemodel
Vytvořte působivý organizační diagram pomocí šablony organizačního diagramu pro Google Slides od Slidemodel.
Toto řešení vám umožní vytvořit jednoduchý a informativní organizační diagram, který zajistí přehlednost celé organizační hierarchie. K definování různých rolí v organizaci využívá editovatelné avatary.
S touto organizační strukturou pro Google Slides můžete definovat role různých zaměstnanců v přehledném formátu.
Proč se vám bude líbit:
- Vložte malé poznámky o dané roli, abyste poskytli úplné informace.
- Použijte relevantní obrázky pro zainteresované strany a členy týmu, abyste zvýšili vizuální přitažlivost.
- Použijte různé tvary a toky k definování struktury společnosti a zachování přehlednosti.
Ideální pro: Vedoucí pracovníky společností, kteří chtějí nastínit organizační struktury a zajistit přehlednost pracovních postupů.
5. Šablona organizační struktury Google Slides Matrix od Slidemodel
Zobrazte organizační strukturu kreativním způsobem pomocí šablony organizační struktury Google Slides Matrix od Slidemodel.
Sledování toku informací v organizaci může být obtížné, pokud není udržována hierarchie. Šablona Google Slides poskytuje jednoduchý způsob, jak tento proces pochopit.
Organizační schéma s různými řádky a závislostmi definuje různé pozice, jako jsou různé úrovně manažerů a dalších zaměstnanců. Poskytuje grafický způsob komunikace a zajišťuje přehlednost.
Proč se vám bude líbit:
- Přizpůsobte klíčové pozice, projekty, ikony a uzly tak, aby odpovídaly organizační struktuře.
- Označte průnik projektů a rolí pomocí kruhových uzlů, které usnadňují sledování rolí a odpovědností.
- Rychle označte průběh procesu pomocí šipek dolů a doprava.
Ideální pro: Projektové manažery, kteří chtějí sledovat mezifunkční role a porozumět toku informací.
6. Šablona organizačního schématu prodeje pro Google Slides od Slideegg
S pomocí šablony organizačního schématu prodeje pro Google Slides od Slideegg můžete vytvořit vizuální znázornění rolí v rámci prodejního oddělení.
Šablona usnadňuje komunikaci rolí a odpovědností v obchodním oddělení. Díky přehlednému uspořádání a struktuře umožňuje tento diagram v Google Slides snadno prezentovat strukturu vizuálně atraktivním způsobem, který zvyšuje zapamatovatelnost.
Proč se vám bude líbit:
- Přizpůsobte design, barvy a další prvky tak, aby odrážely vaši organizaci.
- Vyplňte zástupné symboly obrázků relevantními obrázky, abyste snadno identifikovali členy týmu.
- Vložte jména spolu s odpovědnostmi do bloků, abyste předešli zmatení a zdvojování práce.
Ideální pro: Obchodní manažery, kteří chtějí vizuálně atraktivním způsobem znázornit hierarchii obchodního týmu.
7. Šablona PowerPointu „Google Slides Team Line Up“ od Slideegg
Vytvořte jasné a stručné složení týmu pomocí šablony PowerPointu pro složení týmu v Google Slides od Slideegg.
Zdá se vám sestavení týmu náročné? Tato šablona vám to usnadní díky přehlednému toku informací. Přidejte manažera, vedoucí týmů a členy týmu ve strukturovaném formátu, aby měl každý jasný přehled o týmu.
Proč se vám bude líbit:
- Uveďte jasný seznam členů týmu a jejich rolí pro přesnou komunikaci na pracovišti.
- Upravte ikony tak, aby odrážely strukturu vašeho týmu, a vylepšete tak vizuální přitažlivost.
- Přidávejte nebo odebírejte úrovně hierarchie a vytvořte přesné znázornění týmu.
Ideální pro: Vedoucí týmů, kteří chtějí představit strukturu týmu a poskytnout přesný přehled o týmu.
8. Šablona vícebarevných vzorových organizačních schémat pro Google Slides od Slideegg
Přidejte role, data a ikony, abyste kreativně znázornili strukturu svého týmu pomocí šablony vícebarevných vzorových organizačních schémat pro Google Slides od Slideegg.
Organizační struktura nemusí být nudná. Tento rámec nabízí kreativní a barevný způsob prezentace struktury týmu. Můžete si vybrat z různých barev a uzlů a přidat do organizačního schématu všechny podrobnosti.
Proč se vám bude líbit:
- Použijte různé ikony a barvy, abyste zachovali přehlednost a vizuální přitažlivost.
- Do super kruhů přidejte podrobnosti o oddělení nebo zaměstnancích.
- Vyplňte příslušné údaje a informace na boku, abyste zajistili soudržnost.
Ideální pro: Vedoucí týmů, kteří chtějí představit strukturu týmu a poskytnout přesný přehled o týmu.
➡️ Číst více: Jak správně restrukturalizovat organizaci
Omezení používání Google Slides pro organizační schémata
Google Slides může být rychlým řešením pro vytvoření organizačního schématu, ale má určitá omezení:
- Omezené možnosti designu: Google Slides má základní strukturu a postrádá pokročilé funkce přizpůsobení, které najdete ve specializovaných nástrojích.
- Problémy se škálovatelností: Velké organizační schémata se v prezentacích obtížně spravují a organizují. S růstem vašeho týmu bude tedy správa struktury obtížná.
- Výzvy v oblasti spolupráce: I když může diagram upravovat více uživatelů, udržování kontroly nad verzemi v organizačních schématech v Google Slides může být složité.
- Nedostatečná automatizace: Musíte ručně upravovat tvary a spojovací prvky, což je časově náročné.
➡️ Číst více: Nejlepší softwarové programy pro digitální tabule
Alternativní šablony organizačních schémat
🔍 Věděli jste? Výzkumy naznačují, že když přiřadíte úkoly ke konkrétním rolím, zvýší se angažovanost zaměstnanců o 10 %.
Zde jsou nejlepší alternativní šablony organizačních schémat pro udržení efektivity v organizační hierarchii:
1. Šablona organizačního schématu Clickup
Chybějící organizační struktura může vést k nejasnostem a zpožděním. Snadno srozumitelná struktura šablony organizačního schématu ClickUp usnadňuje správu organizačního schématu.
Můžete přidat role a odpovědnosti každého člena týmu, abyste vyjasnili práci. To pomůže zlepšit celkový pracovní postup a zajistí efektivitu a produktivitu.
Proč se vám bude líbit:
- Vytvořte úkoly pro každého člena týmu a přidejte relevantní informace o daném členovi týmu.
- Vyplňte další podrobnosti o struktuře pomocí lepících poznámek.
- Přidejte obrázky a tvary, abyste vylepšili strukturu a zachovali přehlednost rolí.
Ideální pro: HR týmy, které chtějí definovat organizační strukturu pro spolupráci a eliminovat nejasnosti.
💡 Tip pro profesionály: Nástroje využívající umělou inteligenci, jako je ClickUp Whiteboards, vám pomohou vizualizovat organizační vztahy pomocí barevně odlišených plánů a mnoha dalších funkcí. Zde je několik příkladů, jak vám mohou pomoci:
- Pomocí barevných a poutavých prezentací můžete struktury, vztahy a hierarchie učinit snadno zapamatovatelnými.
- Vyjasněte vztahy pomocí přizpůsobitelných spojovacích prvků.
- Sdílejte svou tabuli s kýmkoli z týmu, aby nikomu nic neuniklo.
2. Šablona ClickUp Meet the Team
Představení vašeho týmu může být náročné, pokud nejsou všechny informace prezentovány ve strukturovaném formátu. Šablona ClickUp Meet the Team Template usnadňuje rozvržení podrobností o týmu.
Umožní vám profesionálně a uceleně prezentovat dovednosti, úspěchy a nejdůležitější momenty vašeho týmu. Šablonu můžete navíc snadno aktualizovat v případě změn v týmu.
Tento rámec vám umožní budovat důvěru klientů a pomůže členům týmu rychle se navzájem poznat.
Proč se vám bude líbit:
- Použijte vizuální prvky spolu s rolemi, abyste zvýšili atraktivitu šablony a dodali jí profesionální vzhled.
- Na začátku uveďte stručný přehled členů svého týmu, abyste jej rychle představili.
- Přidejte podrobnosti o rolích, dovednostech a talentech členů vašeho týmu.
Ideální pro: Vedoucí pracovníky a týmy HR, kteří chtějí profesionálně představit členy svého týmu.
💡 Tip pro profesionály: Sledování cílů zaměstnanců může být náročné. V tom vám může pomoci šablona týmové charty! Tento rozvržení vám umožní sledovat tyto parametry a stanovit základní pravidla a předpisy pro všechny.
3. Šablona rozvrhu zaměstnanců Clickup
Organizace a správa rozvrhu zaměstnanců tak, aby byli všichni k dispozici, když je to potřeba, může být komplikovaná. Šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp zobrazuje aktuální provoz, závazky, úkoly atd. společnosti, aby pro vás bylo snadné udržet vše pod kontrolou.
Šablona vám umožní sdělit role a zajistit spolupráci mezi členy týmu v reálném čase. Navíc pomáhá udržovat přesný záznam o odpracovaných hodinách.
Proč se vám bude líbit:
- Rychle sledujte celkovou výplatu zaměstnanců pomocí tabule výplat zaměstnanců.
- Zobrazte a změňte rozvrh směn konkrétních zaměstnanců v týdenním kalendáři.
- Zkontrolujte aktuální pracovní vytížení zaměstnance a zjistěte, zda může převzít další úkoly, pomocí pole pro sledování postupu práce.
Ideální pro: personální a provozní týmy pro správu rozvrhů zaměstnanců a komunikaci rolí.
💡 Tip pro profesionály: Současný management směřuje k lepšímu řízení týmů a optimálnímu rozdělení zdrojů pomocí osvědčených postupů. Zde je přehled funkcí managementu s příklady z praxe.
4. Šablona adresáře týmových fotografií ClickUp
Ukládání fotografií a kontaktních údajů zaměstnanců na jednom místě může být bez správného formátu náročný úkol. Šablona ClickUp Team Photo Directory Template poskytuje snadno použitelný formát, který umožňuje kreativní uspořádání všech fotografií pomocí vestavěných diagramů.
Šablona usnadňuje identifikaci jednotlivců v organizaci. Informace jsou v ní uspořádány profesionálně, aby byl v případě potřeby zajištěn rychlý přístup.
Vytvářejte a přiřazujte úkoly s vlastními stavy, jako je Otevřeno a Dokončeno, a sledujte pokrok každého zaměstnance.
Proč se vám bude líbit:
- Vytvořte kategorie a přidejte atributy, abyste vizualizovali adresář týmu a efektivně spravovali členy týmu.
- Uspořádejte obrázky a kontaktní údaje na tabuli, abyste získali rychlý přehled o členech týmu.
- Pomocí tvarů a lepících poznámek můžete přidat další informace a zvýšit vizuální přitažlivost adresáře.
Ideální pro: personální týmy, které spravují seznam zaměstnanců, aby mohli jednotlivce identifikovat bez záměny.
5. Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp
Adresáře zaměstnanců jsou užitečným způsobem, jak organizovat informace o zaměstnancích a zlepšit spolupráci. Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp vám pomůže snadno ukládat informace o zaměstnancích na jednom centrálním místě.
Šablona poskytuje rychlý přístup k pracovním pozicím a kontaktním údajům, čímž zlepšuje komunikaci mezi kolegy. Navíc zjednodušuje zaškolování nových zaměstnanců tím, že poskytuje základní informace.
Máte přístup k různým stavům, jako jsou „Ukončeno“, „Na dovolené“, „Nemocný“ a „Mateřská dovolená“, abyste mohli sledovat pouze aktivní zaměstnance.
Proč se vám bude líbit:
- Sledujte přístup zaměstnanců k citlivým informacím, abyste zajistili bezpečnost důvěrných údajů.
- Získejte kompletní databázi zaměstnanců, kteří aktuálně pracují a jsou na dovolené, spolu s pracovními směnami a odděleními.
- Zkontrolujte kontaktní údaje, hodnocení výkonu, výplaty, status zaměstnanců a dovednosti na jednom místě pro rychlý přístup.
Ideální pro: personální týmy, které chtějí efektivně organizovat záznamy o zaměstnancích a sledovat jejich dovolené, dovednosti a výplaty.
6. Šablona profilů zaměstnanců ClickUp
Šablona ClickUp Employee Profiles Template poskytuje manažerům a zaměstnancům efektivní způsob, jak dokumentovat profesní rozvoj a efektivně řídit výkonnost.
Šablona vám umožňuje shromažďovat poznámky o růstu na jednom centrálním místě. Tento rámec můžete použít k pořizování poznámek z jednání se zaměstnanci, řešení nedostatků v dovednostech a efektivnímu plánování profesního rozvoje.
Proč se vám bude líbit:
- Získejte kompletní přehled naplánovaných individuálních schůzek a udržujte si přehledný rozvrh.
- Organizujte produktivní schůzky s přípravou programu, aktualizacemi, ad hoc diskusemi a akčními body a udržujte efektivní spolupráci.
- Přidejte konkrétní podrobnosti o každém zaměstnanci, abyste zajistili konzistentnost pracovního postupu a snížili zmatek.
Ideální pro: Manažery, kteří sledují rozvoj a výkonnost zaměstnanců a sestavují poznámky z individuálních schůzek.
📮 ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Výzkum společnosti ClickUp ukazuje, že tento proces vede k roztříštěnosti informací a neefektivitě. Řešení pro správu úkolů od ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, aby byl váš tým vždy na stejné vlně.
7. Šablona přehledu společnosti ClickUp
Kompletní přehled o společnosti je nezbytný pro informované rozhodování a udržení všech na správné cestě. Šablona ClickUp Company Overview Template vám pomůže vytvořit aktuální přehled o vaší společnosti.
Šablona vám umožní přístup k informacím o vašem týmu, produktech a zákaznících. Kromě toho můžete sledovat klíčové ukazatele výkonnosti a zajistit optimální komunikaci mezi zainteresovanými stranami a zúčastněnými subjekty.
Proč se vám bude líbit:
- Získejte lineární přehled o neplánovaných nebo zpožděných úkolech s barevným kódováním pro rychlou analýzu.
- Zkontrolujte celkové náklady a další podrobnosti projektů oddělení a přesuňte je do jiných oddělení pouhým přetažením.
- Sledujte stav pokroku spolu s vlastníkem projektu, zúčastněnými stranami, stavem RAG, mírou pokroku a náklady projektu.
Ideální pro: Vedoucí pracovníky a týmy, které chtějí sledovat klíčové iniciativy a výkonnost společnosti a zajistit optimální komunikaci.
8. Šablona příručky pro zaměstnance ClickUp
Příručka pro zaměstnance informuje zaměstnance o firemních zásadách a stanovuje očekávání. Šablona příručky pro zaměstnance ClickUp je navržena tak, aby vytvořila komplexního a užitečného průvodce, který mohou vaši zaměstnanci používat jako referenční materiál.
Poskytuje písemný záznam firemních zásad, který pomáhá zaměstnancům porozumět jejich právům a povinnostem. Šablona vám také umožňuje sdělit jasné pokyny pro nástup a odchod zaměstnanců.
Proč se vám bude líbit:
- Přidejte podstránky podle požadavků společnosti, abyste zajistili komplexní informace.
- Uveďte všechny podrobnosti o službách společnosti, její struktuře, vedení a online přítomnosti, abyste poskytli přehled o společnosti.
- Definujte standardní kodex chování s posláním, základními hodnotami, důvodem existence společnosti a osobami, na které se vztahuje.
Ideální pro: Vedoucí pracovníky a týmy, které chtějí sledovat klíčové iniciativy a výkonnost společnosti a zajistit optimální komunikaci.
9. Šablona ClickUp pro zaškolení nových zaměstnanců
Nově přijatý zaměstnanec ví o společnosti jen málo. Je důležité mu poskytnout kontrolní seznam, aby se mohl lépe připravit na budoucí úkoly.
Šablona ClickUp New Hire Onboarding Template obsahuje všechny nezbytné kroky, které musí nový zaměstnanec absolvovat před zahájením práce.
Šablona zajišťuje, že všechny úkoly budou úspěšně dokončeny v přiděleném čase. Slouží jako podrobný průvodce a organizuje základní povinnosti, které je třeba splnit před příchodem nového zaměstnance.
Proč se vám bude líbit:
- Vytvořte podúkoly pro každý úkol, abyste zajistili hladký proces zapracování nových zaměstnanců.
- Spravujte a sledujte všechny akce potřebné v různých fázích procesu zapracování nových zaměstnanců pomocí kontrolního seznamu pro nové zaměstnance.
- Sledujte stav úkolů pomocí karet úkolů na tabuli postupu a kliknutím na kartu získáte podrobné informace o každém úkolu.
Ideální pro: personální týmy, které chtějí zefektivnit zaškolování nových zaměstnanců a zajistit úspěšné dokončení všech kroků.
🔍 Věděli jste, že: Dobrý proces zapracování nových zaměstnanců může zvýšit jejich retenci až o 82 %.
10. Šablona firemní kultury ClickUp
Silná firemní kultura zajišťuje soulad týmu, buduje důvěru a motivaci a pomáhá vaší společnosti vyniknout. Šablona firemní kultury ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla identifikovat a upřednostnit iniciativy podporující růst kultury.
Šablona zajišťuje úspěšnější nábor zaměstnanců díky vyšší angažovanosti a produktivitě zaměstnanců. To v konečném důsledku vede k lepšímu zákaznickému servisu a vyšší spokojenosti zákazníků.
Použijte ji k nastínění hodnot, poslání a vize společnosti, abyste zajistili soulad ve svém týmu a podpořili zapojení a produktivitu.
Proč se vám bude líbit:
- Na hlavní stránce uveďte komplexní přehled o společnosti.
- Pomocí podstránek uveďte podrobnosti o firemní kultuře, poslání, cílech a nabídce společnosti.
- Přidejte prvky jako obrázky a ikony, abyste zvýšili vizuální přitažlivost a lépe sdělili informace.
Ideální pro: personální a vedoucí týmy, které chtějí definovat a propagovat firemní kulturu.
11. Šablona matice rolí a oprávnění ClickUp
Řízení rolí a odpovědností vašeho týmu tak, aby všichni byli v souladu, vyžaduje strukturovaný přístup. Šablona ClickUp Roles and Permission Matrix Template poskytuje perfektní strukturu pro zobrazení rolí nebo úkolů s příslušnými schvalovateli.
Šablona matice vám pomůže určit, kdo může provádět jaké úkoly a kdy. Usnadňuje identifikaci rolí a pomáhá efektivně řídit pracovní postupy.
Proč se vám bude líbit:
- Shrňte všechny úkoly a seskupte je podle oddělení v tabulce úkolů oddělení.
- Sledujte probíhající úkoly týmu a interní schvalovatele pomocí interního seznamu úkolů.
- Získejte přehled o externích úkolech, externích zainteresovaných stranách a odpovědných osobách pomocí seznamu externích úkolů.
Ideální pro: HR týmy, které chtějí sjednotit role a odpovědnosti a sledovat interní i externí úkoly.
➡️ Další informace: Jak využít analýzu pracovní síly k vytvoření prosperujícího pracoviště
Udržujte strukturovanou hierarchii s ClickUp
Šablony organizačních schémat pro Google Slides zajišťují přehlednost při udržování organizační hierarchie. Každý člen týmu bude vědět, komu má podávat zprávy a jaké jsou jeho role a odpovědnosti. Google Slides má však omezené možnosti.
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, nabízí ClickUp efektivní alternativu, která zjednodušuje organizaci a strukturování hierarchie. Díky funkcím, jako jsou ClickUp Mind Maps, ClickUp Whiteboards a přizpůsobitelné šablony organizačních schémat, můžete ve svém týmu vytvořit produktivní pracovní tok.
Nenechte neuspořádanou hierarchii narušit pracovní postupy – zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp .