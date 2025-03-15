Jednoúkolový přístup: Jak se lépe soustředit a stihnout více práce

Žijeme v době neustálého rozptylování, kdy se multitasking jeví jako jediný způsob, jak udržet krok. Odpovídáte na e-maily během hovorů na Zoomu, procházíte sociální sítě při jídle a vymýšlíte nápady při skládání prádla.
Řešení? Jednoúkolový přístup – soustředěný a záměrný přístup k práci.
Výzkumy ukazují, že řešení jedné úlohy najednou zvyšuje efektivitu, zlepšuje kvalitu práce a snižuje duševní únavu. Nejde o to dělat méně, ale pracovat chytřeji. Podívejme se, jak vám single-tasking pomůže zvládnout více práce bez vyhoření.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Jednoúkolový přístup znamená soustředit se na jeden úkol najednou bez rozptylování, což vede k vyšší efektivitě, nižšímu stresu a lepšímu soustředění.
- Multitasking vás zpomaluje – vyčerpává duševní energii a snižuje produktivitu.
- Jednoúkolový přístup zlepšuje hluboké myšlení, rozhodování a řešení problémů.
- Odstraňte rušivé vlivy vypnutím oznámení a udržováním přehledného pracovního prostoru.
- Rozdělte si den na časové bloky pomocí techniky Pomodoro, abyste se mohli hluboce soustředit a mít strukturované přestávky.
- Dělejte si pravidelné přestávky, abyste předešli vyhoření – nástroje jako Time Tracking od ClickUp pomáhají vyvážit cykly práce a odpočinku.
- Chytře stanovujte priority konkrétních úkolů pomocí ClickUp Tasks a Priority Labels, abyste se mohli soustředit na činnosti s velkým dopadem.
Co je to single tasking?
Jednoúkolový přístup znamená věnovat plnou pozornost jedné úloze najednou – eliminovat rozptýlení a plně se ponořit do práce. Namísto toho, abyste se snažili zvládat více věcí najednou a rozptylovali svou pozornost, vám jednoúkolový přístup umožní pracovat efektivněji tím, že se soustředíte na jednu činnost.
Po dlouhá léta byl multitasking považován za nejlepší způsob, jak zvýšit produktivitu. Výzkumy však dokazují opak. Multitasking snižuje produktivitu člověka až o 40 % kvůli kognitivní zátěži.
V důsledku toho se single-tasking vrací na scénu. Stále více lidí si uvědomuje, že soustředění se na méně věcí vede k dosažení více – s lepšími výsledky, menším stresem a silnějším pocitem úspěchu.
Díky single-taskingu můžete zlepšit svou koncentraci, dosáhnout vyšší kvality práce a konečně pracovat způsobem, který odpovídá tomu, jak váš mozek funguje nejlépe.
🧠 Věděli jste, že multitasking vyžaduje více času na dokončení úkolů a může snižovat kreativitu?
Věda za single-taskingem
Váš mozek prosperuje díky soustředění. Multitasking se sice může jevit jako produktivní, ale spotřebovává více energie, zpomaluje vás a zvyšuje počet chyb. Pojďme se podívat, proč je single-tasking chytřejší způsob práce.
Reakce mozku na single-tasking vs. multitasking
Váš mozek není stavěný na to, aby zvládal více úkolů najednou – je naprogramovaný na soustředění. Když děláte více věcí najednou, váš mozek rychle přepíná mezi úkoly, což vyčerpává duševní energii a snižuje efektivitu.
Jednoúkolový přístup naopak aktivuje prefrontální kůru – část mozku zodpovědnou za hluboké myšlení, rozhodování a řešení problémů. To vám umožní efektivněji zpracovávat informace, pracovat rychleji a dosahovat kvalitnějších výsledků.
Pozornost a její role při single-taskingu
Pozornost je omezený zdroj. Když ji rozdělíte mezi více důležitých úkolů, každý z nich dostane méně kognitivní energie, což sníží celkový výkon. Jednoúkolový přístup naopak soustředí vaši plnou pozornost na jeden úkol, čímž zvyšuje přesnost a efektivitu.
Studie ukazují, že trvalé soustředění posiluje pracovní paměť a zlepšuje kognitivní kontrolu, což vede k lepším výsledkům při plnění úkolů.
Vliv na kreativitu a kognitivní funkce
Chcete zvýšit kreativitu? Klíčem je single-tasking. Když se plně soustředíte, váš mozek může vstoupit do stavu flow – mentální zóny, kde nápady přicházejí přirozeně a řešení problémů je snadné. Výzkumy naznačují, že lidé ve stavu flow jsou až o 500 % produktivnější. 👀
Kromě kreativity zabraňuje single-tasking kognitivnímu přetížení, které může narušit paměť a rozhodování. Tím, že věnujete čas pouze jedné úloze, dáváte svému mozku prostor, který potřebuje k hlubokému přemýšlení, inovacím a maximálnímu výkonu.
📌 Příklad: Cal Newport, autor knihy Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World(Hluboká práce: Pravidla pro soustředěný úspěch v rozptýleném světě), připisuje svou vysoce kvalitní akademickou výzkumnou činnost a bestsellerové knihy single-taskingu. Jeho úspěch dokazuje, že soustředěná práce vede k větším úspěchům.
Výhody single-taskingu
Jednoúkolový přístup může změnit váš způsob práce. Zde je několik důvodů, proč stojí za to ho přijmout:
⚡ Zvyšuje produktivitu: Méně práce vám ve skutečnosti pomůže dosáhnout více. Jednoúkolový přístup eliminuje mentální zpoždění způsobené přepínáním mezi úkoly, což vám umožní dokončit práci rychleji a s menším počtem chyb.
🧘 Zlepšuje duševní pohodu: Žonglování s více úkoly přetěžuje mozek a zvyšuje úroveň stresu. Jednoúkolový přístup podporuje klidnější a soustředěnější pracovní prostředí a udržuje vás pod kontrolou.
💡Podporuje kreativitu a řešení problémů: Kreativita vzkvétá, když je mysl plně ponořena do jediného úkolu. Hluboké soustředění umožňuje lepší řešení problémů a inovativnější myšlení.
✅ Vytváří pocit úspěchu: Plnění úkolů jeden po druhém přináší pocit pokroku a posiluje dobré pracovní návyky. Místo pocitu roztěkanosti budete na konci dne přesně vědět, čeho jste dosáhli.
⏳ V dlouhodobém horizontu šetří čas: Multitasking často vede k chybám, které vyžadují opravy. Jednoúkolový přístup zajistí správný výsledek hned napoprvé, čímž vám ušetří čas a frustraci.
Jednoúkolový přístup vs. multitasking
Multitasking je již dlouho chválen jako nejlepší metoda produktivity, ale věda říká něco jiného. I když se může zdát, že toho stihnete více, multitasking často vede k chybám, stresu a nižší efektivitě. Pojďme se podívat na mýty, realitu a situace, kdy může multitasking fungovat.
Běžné mýty o multitaskingu
|Mýtus
|Realita
|Multitasking vás činí efektivnějšími
|Studie ukazují, že multitasking snižuje individuální výkonnost o 15 %. Váš mozek potřebuje čas, aby se pokaždé, když přepnete, znovu soustředil, což způsobuje mentální zátěž.
|Mozek dokáže zvládnout více než jednu úlohu najednou.
|Mozek ve skutečnosti neumí multitasking – pouze rychle přepíná mezi úkoly. Toto neustálé přepínání vyčerpává duševní energii a zvyšuje kognitivní zátěž, což vede k chybám a únavě. Výzkumy naznačují, že lidský mozek postrádá kognitivní a neurální struktury potřebné k provádění dvou nebo více úkolů současně.
|Někteří lidé jsou „dobří“ v multitaskingu
|Výzkum Stanfordské univerzity zjistil, že lidé, kteří často provádějí více úkolů najednou, mají horší paměť, pozornost a schopnost přepínat mezi úkoly než ti, kteří se soustředí na jednu věc najednou. I ti, kteří se sami prohlašují za „dobré multitaskery“, mají při testování potíže.
Situace, ve kterých může být multitasking efektivní
Ačkoli single-tasking je obecně lepší přístup, některé situace umožňují omezený multitasking:
- Spojení automatického úkolu s kognitivním úkolem: Poslech instrumentální hudby při domácích pracích nebo cvičení může být zvládnutelný, protože jeden úkol nevyžaduje velkou mentální námahu.
- Zvládání jednoduché, opakující se práce: Pokud zpracováváte rutinní e-maily nebo organizujete soubory, můžete si poslechnout podcast, aniž byste ztratili efektivitu.
- Naléhavé, rychle se měnící prostředí: V některých profesích, jako je například záchranná služba nebo živé vysílání, je multitasking nezbytný. Nicméně i profesionálové v těchto oborech jsou školeni, aby stanovili priority a soustředili se vždy na jeden klíčový úkol.
Tyto úkoly jsou nenáročné a nevyžadují kognitivní úsilí. U složitých nebo vysoce prioritních úkolů je však nejlepší volbou single-tasking.
Negativní dopady multitaskingu
Ačkoli se multitasking může jevit jako úspora času, často má opačný účinek. Zde je důvod:
❗Snížená koncentrace a přesnost
Když rozdělujete svou pozornost, trpí tím kvalita vaší práce. Studie Londýnské univerzity zjistila, že multitasking při kognitivních úkolech snižuje IQ, podobně jako nedostatek spánku.
❗Vyšší stres a vyhoření
Neustálé přepínání mezi úkoly zvyšuje hladinu kortizolu (stresového hormonu), což vede k duševní únavě. Studie Kalifornské univerzity v Irvine zjistila, že pracovníci, kteří byli často vyrušováni, vykazovali výrazně vyšší úroveň stresu.
❗Slabší paměť a učení
Multitasking brání mozku ve správném kódování informací. Lidé, kteří chronicky multitaskují, mají potíže s filtrováním irelevantních informací, což jim ztěžuje zapamatování si klíčových detailů.
✨ Zajímavost: Multitasking může snížit vaše IQ až o 15 bodů – má stejný vliv jako celonoční bdění!
Jak praktikovat single-tasking v každodenním životě
Přechod z multitaskingu na single-tasking vyžaduje úmyslné úsilí, ale výhody – vyšší produktivita, lepší soustředění a snížený stres – za to rozhodně stojí. Zde je návod, jak můžete single-tasking začlenit do své denní rutiny.
1. Efektivně stanovujte priority úkolů
Produktivita začíná jasností. Když máte dlouhý seznam úkolů, je snadné se cítit přetížený a přeskakovat mezi nimi, aniž byste dosáhli skutečného pokroku. Právě zde přichází na řadu stanovení priorit, které vám pomůže soustředit se na to, co je opravdu důležité.
Dobře strukturovaný seznam úkolů je základem efektivního single-taskingu. Ale jednoduchý seznam nestačí. Potřebujete systém, který organizuje úkoly, zdůrazňuje priority a udržuje vás na správné cestě.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, přesně to umí! Nabízí výkonné funkce pro správu úkolů, které jsou navrženy pro hluboké soustředění a efektivitu.
S ClickUp Tasks můžete:
- Přiřaďte úkolům vysokou, normální nebo nízkou prioritu, abyste vždy věděli, čemu je třeba věnovat pozornost jako prvnímu.
- Zabraňte vzniku překážek nastavením závislostí úkolů – zajistěte, že dokončíte důležité kroky, než budete pokračovat dál.
- Rozdělte složité úkoly na menší, zvládnutelné kroky pomocí funkce Subtask v ClickUp. To vám pomůže řešit jeden úkol po druhém, aniž byste se cítili přetížení.
- Přidejte do úkolů kontrolní seznamy , abyste definovali jednotlivé kroky do nejmenších detailů.
- Nastavte automatická připomenutí pro nadcházející úkoly, abyste měli přehled o svých prioritách, aniž byste museli neustále kontrolovat svůj seznam úkolů.
- Zobrazte si všechny své úkoly z více projektů na jednom místě , což vám pomůže vyhnout se nepořádku a soustředit se na to, co je důležité.
2. Odstraňte rozptýlení
Rozptýlení ničí soustředění. Pomocí těchto technik můžete minimalizovat přerušení:
🔕 Vypněte oznámení: Použijte režim „Nerušit“ na svém telefonu a počítači. Omezte telefonní hovory na určité časy, abyste se mohli lépe soustředit.
🛑 Vytvořte si vyhrazený pracovní prostor: Tichý, uklizený prostor pomáhá vašemu mozku pochopit, že je čas se soustředit.
🎧 Používejte sluchátka s potlačením hluku: Blokujte okolní hluk instrumentální hudbou nebo bílým šumem.
📮ClickUp Insight: 60 % pracovníků reaguje na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení stojí až 23 minut soustředění, což vede k paradoxu produktivity.
Díky centralizaci všech vašich konverzací, úkolů a chatových vláken ve vašem pracovním prostoru vám ClickUp umožňuje zbavit se přeskakování mezi platformami a získat rychlé odpovědi, které potřebujete. Žádný kontext se nikdy neztratí!
3. Nastavte si časové bloky pro soustředění
Blokování času vám pomůže soustředit se na jeden úkol najednou. Technika Pomodoro – práce v 25minutových intervalech následovaných krátkými přestávkami – zvyšuje produktivitu.
🕒 Jak to realizovat: Vyberte si úkol a nastavte časovač na 25 minut. Pracujte s plnou koncentrací, dokud časovač nezazvoní. Udělejte si 5minutovou přestávku a poté začněte další 25minutovou relaci. Po čtyřech relacích si udělejte delší přestávku (15–30 minut).
ClickUp promění blokování času v snadno použitelný systém s výkonnými funkcemi pro plánování a správu času:
S ClickUp Time Management můžete:
- Vizuálně si naplánujte svůj den přetahováním úkolů do vyhrazených časových úseků.
- Přiřaďte odhadovaný čas pro každý úkol a vyvažte svůj rozvrh, abyste se nepřetěžovali.
- Využijte funkci ClickUp pro sledování času a integraci Pomodoro k strukturování svých pracovních sezení.
- Skrýt nesouvisející úkoly a soustředit se na aktuální priority s režimem ClickUp Focus.
📖 Číst více: Dovednosti v oblasti řízení úkolů
4. Strategicky si dopřejte přestávky
Přestávky jsou nezbytné pro udržení soustředění. Zde je několik způsobů, jak strategicky využívat přestávky:
✅ Odstupte od obrazovek: Jděte se krátce projít, protáhněte se nebo si dejte zdravou svačinu.
✅ Praktikujte pravidlo 20-20-20: Každých 20 minut se po dobu 20 sekund dívejte na něco vzdáleného 20 stop, abyste snížili namáhání očí.
✅ Vyhněte se „falešným“ přestávkám: Procházení sociálních sítí není skutečná přestávka – místo toho, aby váš mozek dobilo, ho nadměrně stimuluje.
5. Trénujte svůj mozek pro hlubokou práci
Hluboká práce – schopnost soustředit se bez rozptylování – je dovednost, kterou lze trénovat. Všímavost a meditace zlepšují koncentraci tím, že posilují kontrolu pozornosti. Studie ukazují, že i 10 minut denní meditace může zlepšit soustředění a snížit stres.
„Chunking“ je kognitivní technika, při které rozdělíte informace nebo úkoly na menší, lépe zvládnutelné části. To pomáhá:
📌 Snižte kognitivní zátěž a usnadněte si zvládání složitých úkolů.
📌 Zlepšete si paměť – váš mozek si lépe pamatuje seskupené informace.
📌 Zvyšte efektivitu tím, že se budete soustředit vždy jen na jednu část úkolu.
Jednoúkolový přístup je změna životního stylu, která může proměnit váš způsob práce i života. Soustřeďte se na jednu věc najednou a sledujte, jak vaše efektivita stoupá.
ClickUp také nabízí šablonu pro blokování času, která vám pomůže hladce plánovat a sledovat úkoly. Šablona ClickUp Daily Time Blocking Template zjednodušuje plánování úkolů, stanovení priorit a řízení soustředění.
Tato předem připravená šablona vám umožní vizualizovat celý den ve strukturovaných časových blocích, což vám pomůže zůstat produktivní, aniž byste se cítili vyčerpaní.
📖 Další informace: Šablony pro správu úkolů zdarma
6. Využijte umělou inteligenci k plánování svého dne
Pokud jste zahlceni mnoha úkoly a potřebujete pomoc s plánováním svého dne, zkuste použít nástroje umělé inteligence pro každodenní úkoly. Pomohou vám vytvořit seznamy úkolů a vyhradit si čas na soustředěnou práci. Snížíte tak mentální zátěž spojenou s přemýšlením, co dělat dál.
Další výhodou používání AI pro plánování je, že se dokáže přizpůsobit vašemu stylu práce. Pokud jste například nejproduktivnější ráno, AI může naplánovat vaše nejdůležitější úkoly na tuto dobu. Dokáže také zvládnout opakující se plánovací práce, jako je třídění e-mailů nebo plánování schůzek.
Můžete použít ClickUp Brain, výkonného asistenta AI ClickUp, k okamžitému získání aktualizací a souhrnů úkolů. Tímto způsobem neriskujete ztrátu produktivity přechodem mezi platformami při hledání dalších souvislostí nebo informací v práci.
Překonávání překážek při single-taskingu
V světě plném rozptýlení není snadné zbavit se multitaskingu. Ovládnutí soustředěné práce je však klíčem k vyšší produktivitě, nižšímu stresu a ostřejším rozhodnutím. Zde je návod, jak překonat největší překážky single-taskingu a udělat z něj zvyk.
Běžné výzvy a překážky při single taskingu
- Neustálé digitální rozptýlení: E-maily, oznámení a sociální média vyžadují pozornost a odvádějí vás od soustředěné práce.
- Zvyk multitaskingu: Po letech multitaskingu se cítíte produktivní, i když ve skutečnosti snižuje vaši efektivitu.
- Očekávání na pracovišti: Rychle se měnící prostředí často tlačí na zaměstnance, aby zvládali více úkolů najednou.
- Krátká pozornost: Studie ukazují, že průměrná délka pozornosti člověka klesla na 8,25 sekundy, což ztěžuje hluboké soustředění.
- Strach z toho, že něco zmeškáte (FOMO): Strach z toho, že zaostanete nebo zmeškáte důležité novinky, může ztěžovat soustředění se na jeden úkol najednou.
📖 Číst více: Nejlepší software pro automatizaci úkolů
Strategie k překonání sklonu k multitaskingu
- Využijte techniku Pomodoro (25 minut práce, 5 minut odpočinku) k trénování mozku pro hluboké soustředění.
- Vypněte oznámení a využijte režim soustředění v pracovních aplikacích, abyste se mohli plně věnovat úkolům.
- Nastavte si konkrétní časy pro kontrolu e-mailů a zpráv namísto okamžité reakce.
- Používejte štítky priorit, abyste se nejprve soustředili na práci s velkým dopadem.
💡 Tip pro profesionály: Vyzkoušejte „seskupování úkolů “ – seskupte podobné úkoly a vyřešte je v soustředěných sezeních. Funkce Task Priorities (Priority úkolů) v ClickUp usnadňuje seskupování a řazení vašich nejdůležitějších úkolů.
Vytváření podpůrného prostředí pro single-tasking
- Vytvořte si vyhrazený, přehledný pracovní prostor, který vašemu mozku dá najevo, že je čas se soustředit.
- Dejte kolegům nebo rodině vědět, když jste uprostřed intenzivní práce, abyste minimalizovali rušivé vlivy.
- Vyhraďte si v kalendáři čas, kdy můžete pracovat bez přerušení, a zajistěte si tak soustavné soustředění.
- Pokud jste vedoucí pracovník, podporujte single-tasking ve svém týmu tím, že budete klást důraz na kvalitu před rychlostí a omezíte zbytečné přepínání mezi úkoly.
Díky odstranění rušivých vlivů, stanovení jasných priorit a vytvoření prostředí podporujícího soustředění se single-tasking stává zvykem, který vede k lepší práci, menšímu stresu a vyšší efektivitě.
🧠 Věděli jste, že... Techniku Pomodoro vynalezl Francesco Cirillo v 80. letech 20. století, inspirován kuchyňským časovačem ve tvaru rajčete!
Ovládněte single-tasking s ClickUp
Ve světě, který oslavuje multitasking, je single-tasking skutečným trikem pro zvýšení produktivity. Zaměřením se na jeden úkol najednou můžete pracovat chytřeji, snížit stres a dosáhnout kvalitnějších výsledků.
Změna není vždy snadná, ale s správnými strategiemi a nástroji je to zcela proveditelné.
ClickUp usnadňuje single-tasking díky funkcím jako Focus Mode, Priority Labels a Time Blocking, které vám pomohou eliminovat rozptýlení, strukturovat pracovní postupy a zlepšit celkovou pohodu snížením stresu a zlepšením soustředění.
Jste připraveni přestat žonglovat a začít dosahovat výsledků? Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a vyzkoušejte sílu single-taskingu!