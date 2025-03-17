ClickUp vs. Pipedrive: Který CRM nástroj je pro vaši firmu nejlepší?

Někteří přísahají na všestranné pracovní prostředí. Jiní věří ve specializované nástroje pro jeden účel.
Přesně o to jde při porovnání ClickUp a Pipedrive.
Jeden z nich je výkonným nástrojem pro správu projektů, úkolů a pracovních postupů, zatímco druhý poskytuje specifické služby pro prodejní týmy.
Oba zvyšují produktivitu, ale dělají to různými způsoby. Který z nich tedy odpovídá vašemu způsobu práce?
Pojďme to zjistit! 💪
⏰ 60sekundové shrnutí
ClickUp vs. Pipedrive – dva CRM nástroje vytvořené pro různé potřeby, od komplexní správy práce po specializované sledování prodejního procesu.
Zde jsou klíčová srovnání:
- Pipedrive je CRM zaměřené na prodej, které bylo navrženo tak, aby zefektivnilo sledování obchodů a správu potenciálních zákazníků.
- ClickUp je komplexní CRM a řešení pro správu práce s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení a automatizace.
Přehled funkcí ClickUp a Pipedrive:
- Komplexní CRM a řízení projektů: ClickUp kombinuje sledování úkolů, automatizaci pracovních postupů a správu zákazníků v jedné platformě.
- Správa prodejního procesu: Pipedrive nabízí strukturovaný proces pro sledování obchodů, automatizaci následných kroků a správu prodejních výsledků.
- Spolupráce a přizpůsobení: ClickUp nabízí chat v reálném čase, tabule a přizpůsobitelné panely, zatímco Pipedrive se zaměřuje na koordinaci prodejního týmu.
Proč si vybrat ClickUp?
- ClickUp Brain: Informace založené na umělé inteligenci, které automaticky shrnují obchody, navrhují další kroky a poskytují okamžitý kontext.
- Šablony CRM: Předem připravené pracovní postupy pro snadnou správu prodeje, zákaznické podpory a sledování potenciálních zákazníků.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte CRM procesy, omezte manuální práci a integrujte více než 1 000 nástrojů.
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Jednou z jeho hlavních předností je přizpůsobitelnost – můžete upravovat zobrazení, automatizovat rutinní úkoly a integrovat více než 1 000 dalších nástrojů. Navíc díky aplikacím pro stolní počítače, mobilní zařízení a web můžete zůstat ve spojení bez ohledu na to, kde pracujete.
Ať už potřebujete jednoduchý správce úkolů nebo pokročilé centrum projektů, ClickUp vám poskytne nástroje, díky kterým si můžete strukturovat práci podle svých představ.
📮 ClickUp Insight: Zaměstnanci v oblasti znalostního průmyslu posílají v průměru 25 zpráv denně, aby získali informace, přičemž téměř 1 z 5 zaměstnanců posílá více než 50 zpráv. Navíc více než 60 % času týmu je věnováno hledání kontextu, informací a úkolů.
S ClickUpem můžete tyto potíže eliminovat a najít vše, co potřebujete, během několika sekund. Týmy mají rychlý přístup k relevantním informacím, ať už se jedná o historii zákazníka, návrh nebo klíčové úkoly. Vše zůstává propojené a snadno dohledatelné, takže práce postupuje bez zbytečného zdržování.
Funkce ClickUp
Pokud jde o funkce, ClickUp se nijak neomezuje. Na rozdíl od jiných nástrojů, které se zaměřují pouze na jeden aspekt řízení práce, ClickUp spojuje vše – úkoly, dokumenty, cíle, chaty a dashboardy – pod jednou střechou.
Podívejme se blíže na jeho funkce. 👀
Funkce č. 1: Správa projektů CRM
Software pro správu projektů ClickUp CRM poskytuje jednotnou platformu, která kombinuje správu vztahů se zákazníky s robustními funkcemi pro správu projektů. Tím je zajištěno, že týmy spravují interakce s klienty, sledují prodejní kanály a dohlížejí na včasné dodání projektů.
Zde je návod, jak můžete využívat kolaborativní CRM software:
ClickUp Docs
ClickUp Docs funguje jako vaše řídící centrum pro správu projektů CRM.
Řekněme, že váš prodejní tým pracuje na významné zakázce. Může vypracovat návrh v Docs, označit kolegy pro zadání připomínek a vložit úkoly pro sledování následných kroků.
Po uzavření obchodu nemusí pracovníci zákaznické podpory prohledávat e-maily nebo zastaralé poznámky – vše, co potřebují, je již propojeno v databázi CRM. Mohou přistupovat k historii klienta, prohlížet si minulé konverzace a pokračovat ve vztahu, aniž by něco zmeškali.
Kromě návrhů vám Docs umožňuje vytvářet dynamické uživatelské profily, připojovat klíčové dokumenty k podpůrným ticketům a přidávat kontrolní seznamy, aby byla zaznamenána každá interakce.
Díky spolupráci v reálném čase, historii verzí, komentářům a integraci s Google Docs je snadné udržet všechny na stejné vlně.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je asistent s umělou inteligencí v rámci ClickUp, který okamžitě vyhledá klíčové údaje o zákaznících, průběh obchodů a minulé interakce, kdykoli je potřebujete. Poskytuje vám informace v reálném čase, automaticky shrnuje konverzace, vyhledává relevantní dokumenty a dokonce navrhuje další kroky.
Předpokládejme, že zákazník podá žádost ohledně zpožděné objednávky. ClickUp Brain okamžitě vyhledá minulé interakce, propojí žádost se správným úkolem a sdílí šablonovou odpověď.
Potřebujete shrnutí obchodu před vaší příští obchodní schůzkou? Brain automaticky vygeneruje stručnou aktualizaci, která pro přesnost odkazuje na relevantní e-maily, poznámky k úkolům a týmové diskuse.
🔍 Věděli jste? Předpokládá se, že tržby na trhu s CRM softwarem budou stabilně růst, a to s ročním tempem růstu 10,17 %, což do roku 2029 povede k objemu trhu ve výši 145,61 miliardy dolarů. Tento růst je přičítán rostoucí poptávce po CRM softwarových řešeních po celém světě.
Funkce č. 2: Řízení projektů zákaznického servisu
Řízení projektů zákaznického servisu může připomínat žonglování se stovkou úkolů najednou – sledování ticketů, řešení problémů a spolupráce s různými týmy, a to vše bez toho, aby vám něco uniklo. Právě zde přichází na řadu software pro řízení projektů zákaznického servisu ClickUp.
Řekněme, že zákazník nahlásí technický problém. Místo toho, aby se ztratil v nekonečné chatové konverzaci, pracovník podpory vytvoří úkol v ClickUp, přiřadí jej správnému členovi týmu a stanoví termín splnění.
Díky ClickUp Chat zůstává celá konverzace propojena s úkolem.
ClickUp Chat
Chat eliminuje chaos ze strategií správy zákazníků a sjednocuje konverzace, úkoly a pracovní postupy do jedné plynulé platformy. Už nemusíte přeskakovat mezi e-maily, Slackem a systémy pro správu ticketů – vše se odehrává v ClickUp.
Například tým podpory, který řeší zákaznické problémy s vysokou prioritou, používá Chat k organizaci všeho. Zde je návod, jak na to:
- Identifikujte kritické problémy zákazníků ve skupinových chatech a převádějte je na proveditelné úkoly, aniž byste ztratili kontext, díky vytváření úkolů pomocí umělé inteligence.
- Udržujte diskuse, aktualizace a rozhodnutí na jednom místě připojením chatových vláken k úkolům.
- Pomocí ClickUp Brain můžete generovat okamžité souhrny konverzací, aby manažeři mohli zkontrolovat klíčové podrobnosti.
- Propojte chaty s projekty zákaznického servisu a propojte úkoly, SLA a řešení pro hladkou odpovědnost.
- Dohánějte zmeškané diskuse díky funkci Catch Me Up využívající umělou inteligenci.
Funkce č. 3: Řízení prodejních projektů
Software pro řízení prodejních projektů ClickUp
Software pro řízení prodejních projektů ClickUp nabízí vše, co si prodejní tým může přát. Slučuje sledování potenciálních zákazníků, zapojování zákazníků a spolupráci na obchodech do jedné platformy.
Řekněme, že jste obchodní manažer, který dohlíží na tým uzavírající obchody pro společnost SaaS.
Pomocí zobrazení ClickUp Board View můžete vytvořit vlastní prodejní pipeline, kde každý sloupec představuje jednu fázi. Je také výhodné:
- Nastavte pracovní postupy, kdy při postupu obchodu nahoru je automaticky přiřazena následná úloha do tří dnů pomocí ClickUp Automations.
- Organizujte obchody pomocí vlastních polí ClickUp v úkolech pro hodnotu obchodu, pravděpodobnost uzavření a předpokládané datum uzavření.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí ClickUp Assign Comments, připojujte smlouvy a @zmíňte kolegy pro schválení přímo v rámci každé úkolu.
- Sledujte výkon pomocí dashboardů ClickUp a vizualizujte prodejní cíle, prognózy tržeb a průběh obchodů s aktualizacemi v reálném čase.
ClickUp také nabízí vynikající šablony CRM připravené k použití pro prodejní týmy. Zde je jedna z nejlepších:
Šablona ClickUp CRM
Chápeme to – správa potenciálních zákazníků, sledování obchodů a udržování vztahů se zákazníky může být náročné. Šablona ClickUp CRM je dokonalým řešením pro zefektivnění prodeje bez nutnosti přepínání mezi více nástroji.
Je vysoce přizpůsobitelný a přizpůsobí se vašemu prodejnímu procesu, ať už jste samostatný podnikatel, který se stará o potenciální zákazníky, nebo rostoucí prodejní tým, který spravuje velkoobjemovou pipeline. Tato šablona udržuje vše organizované, propojené a efektivní – a to vše při kombinaci CRM a řízení projektů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na vyžádání
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Co je Pipedrive?
Pipedrive je CRM zaměřené na prodej, které pomáhá týmům efektivněji spravovat jejich pipeline. Poskytuje vizuální přehled prodejního procesu, který uživatelům umožňuje sledovat obchody od prvního kontaktu až po uzavření. Díky přístupu zaměřenému na obchody můžete přizpůsobit fáze pipeline tak, aby odpovídaly vaší jedinečné zákaznické cestě, a zajistit tak, že vám neunikne žádná příležitost.
Nabízí také analytické a reportovací nástroje, které podporují segmentaci zákazníků, analyzují konverzní poměry a sledují průběh obchodů, čímž pomáhají firmám vylepšovat jejich prodejní strategie. Je navržen pro malé a střední týmy a představuje intuitivní a nákladově efektivní řešení pro prodejní týmy.
🧠 Zajímavost: V březnu 2020 společnost Pipedrive získala platformu pro e-mailový marketing Mailigen, aby vylepšila své CRM funkce o integrované funkce e-mailového marketingu.
Funkce Pipedrive
Pipedrive je navržen s ohledem na prodejní týmy a nabízí funkce, které zjednodušují sledování obchodů, automatizují úkoly a poskytují informace pro vytváření úspěšných CRM strategií.
Podívejme se na některé z jeho klíčových funkcí. 📔
Funkce č. 1: Přizpůsobitelný prodejní proces
Vizuální prodejní pipeline Pipedrive vám poskytuje jasný přehled o stavu každé zakázky ve stylu kanban. Pipeline můžete přizpůsobit tak, aby odpovídala vašemu prodejnímu procesu, přidat jedinečné fáze zakázky a sledovat pokrok na první pohled.
Například obchodní manažer může nastavit fáze obchodu, jako jsou „Kvalifikovaný zájemce“ a „Jednání“, aby sledoval denní pokrok a identifikoval překážky, než ovlivní tržby.
🧠 Zajímavost: CRM se stalo nezbytným nástrojem pro firmy. V čele jsou technologické společnosti, z nichž 94 % používá CRM software ke zvýšení efektivity prodeje a zlepšení vztahů se zákazníky. Kromě technologických společností jsou největšími uživateli CRM firmy v oblasti výroby (86 %), vzdělávání (85 %), zdravotnictví (82 %) a lidských zdrojů (81 %).
Funkce č. 2: Nástroje pro správu potenciálních zákazníků a spolupráci
Ne všechny potenciální zákazníky stojí za to sledovat. Pipedrive hodnotí a kategorizuje potenciální zákazníky, což vám pomáhá soustředit se na příležitosti s vysokou hodnotou. Webové formuláře navíc zachycují nové potenciální zákazníky přímo z vašeho webu a automaticky je přidávají do vašeho pipeline.
Stahuje také data z LinkedIn a dalších zdrojů, takže před každým rozhovorem získáte podrobnější informace.
🔍 Věděli jste? Doporučovací engine Amazonu je v podstatě obrovský CRM systém. Pokaždé, když se vám zobrazí návrh „zákazníci také koupili“, jedná se o CRM technologii, která v pozadí sleduje vaše preference a vylepšuje váš nákupní zážitek.
Funkce č. 3: Automatizace a reporting
Opakující se úkoly by neměly zabírat celý váš den. Umělá inteligence Pipedrive automatizuje následné e-maily, přidělování úkolů a aktualizace obchodů, takže se můžete soustředit na uzavírání obchodů místo na aktualizaci tabulek.
Pipedrive vám také pomůže předvídat prodej. Přizpůsobitelné zprávy poskytují přehled o konverzních poměrech obchodů, výkonu prodejního týmu a budoucích trendech výnosů.
Ceny Pipedrive
- Essential: 19 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 34 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 64 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 74 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
🔍 Věděli jste? 57 % firem nedokázalo udržet dobrou zákaznickou zkušenost, protože jejich CRM nebylo dostupné. Pouze 32 % firem má jednotný přehled o zákaznických informacích, ale 90 % si myslí, že by to bylo užitečné.
ClickUp vs. Pipedrive: Porovnání funkcí
ClickUp nebo Pipedrive – který z nich je pro vás ten pravý?
Vše záleží na tom, co potřebujete. Chcete zefektivnit svůj prodejní proces a uzavřít týmy, nebo potřebujete flexibilní pracovní prostor pro všechno?
Oba nástroje nabízejí výkonné funkce, ale vynikají v různých oblastech. Porovnejme je, abychom vám pomohli rozhodnout, který z nich nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. 🎯
|Kritéria
|ClickUp
|Pipedrive
|Účel
|Komplexní nástroj pro řízení projektů a zvýšení produktivity
|CRM software zaměřený na správu prodejního procesu
|Hlavní přednosti
|Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy, agilní řízení projektů a nástroje pro spolupráci v reálném čase.
|Zjednodušený prodejní proces, sledování obchodů a správa potenciálních zákazníků
|Snadné použití
|Mírná náročnost na osvojení díky rozsáhlým funkcím, ale intuitivní pro základní úkoly.
|Uživatelsky přívětivé rozhraní s minimálními požadavky na nastavení pro CRM úkoly
|Přizpůsobení
|Více než 15 zobrazení, včetně Kanban, Gantt, Kalendář, Časová osa a Myšlenkové mapy pro sledování projektů
|Omezené možnosti přizpůsobení zaměřené především na prodejní pracovní postupy
|Spolupráce
|Nabízí nástroje pro spolupráci v reálném čase, jako jsou tabule, chat a přiřazování komentářů.
|Omezené funkce pro spolupráci, zaměřené hlavně na koordinaci interního prodejního týmu
|Zobrazení
|Integruje se s různými nástroji, ale ve srovnání s ClickUp je méně rozsáhlý.
|Pouze zobrazení pipeline pro správu obchodů a prodejních procesů
|Integrace
|Integruje se s více než 1 000 aplikacemi, včetně Pipedrive a Google Workspace.
|Integruje se s různými nástroji, ale ve srovnání s ClickUp je méně rozsáhlý.
Funkce č. 1: Automatizace pracovních postupů
Efektivita závisí na tom, jak dobře platforma automatizuje opakující se úkoly. Podívejme se, jak Pipedrive a ClickUp zvládají automatizaci pracovních postupů.
ClickUp
Považujte ClickUp za svého osobního asistenta pro produktivitu.
Díky integrovanému ClickUp Brain můžete automatizovat vše od správy úkolů po opakující se projekty, aktualizace stavu a oznámení. Navíc můžete vytvářet vlastní CRM pracovní postupy, které zefektivní složité procesy napříč týmy.
Pipedrive
Pipedrive je ideální pro automatizaci prodejních procesů. Automatizuje následné kroky, spouští postupy při uzavírání obchodů a synchronizuje e-maily – je skvělý pro rychlejší uzavírání obchodů, ale není tak robustní pro automatizaci obecných pracovních postupů.
🏆Vítěz: ClickUp díky svým všestrannějším automatizačním schopnostem napříč funkčními týmy a odvětvími.
Funkce č. 2: Reportování a analytika
Sledování výkonu a přijímání rozhodnutí na základě dat vyžaduje výkonné nástroje pro reporting. Zde je srovnání ClickUp a Pipedrive v oblasti analytiky a přehledů.
ClickUp
ClickUp vám umožňuje vytvářet vlastní dashboardy, sledovat průběh projektů, analyzovat strávený čas a generovat zprávy podle vašich konkrétních potřeb. Tyto dashboardy mohou obsahovat karty, jako jsou stavy úkolů, sledování času a pokrok v plnění cílů, které umožňují sledovat výkon v reálném čase a podporují lepší správu zdrojů.
Pipedrive
Pipedrive se specializuje na poskytování podrobných analýz prodeje.
Můžete generovat vizuální přehledy pro sledování obchodů, prognózy tržeb a hodnocení individuálních a týmových prodejních výkonů, což usnadňuje rozhodování na základě dat. Platforma také nabízí přizpůsobitelné panely, které prezentují prodejní data prostřednictvím grafů, diagramů a tabulek.
🏆 Vítěz: Je to remíza! ClickUp můžete použít pro obecné analýzy a Pipedrive pro prodejní reporty.
🧠 Zajímavost: Mobilní revoluce zvýšila flexibilitu CRM. Obchodní zástupci dříve museli být u svých stolů, aby měli přístup k údajům o zákaznících, ale nyní mohou spravovat vztahy ze svých telefonů, když jsou na cestách.
Funkce č. 3: Nástroje pro spolupráci
Hladká týmová práce závisí na správných funkcích pro spolupráci. Podívejme se, jak tyto příklady CRM softwaru podporují komunikaci a koordinaci týmu.
ClickUp
ClickUp obsahuje vše, co je pro týmovou práci nezbytné: chat v reálném čase, vlákna komentářů, tabule a sdílení dokumentů. Potřebujete spravovat pracovní zátěž napříč několika projekty s mnoha týmy? ClickUp vám pomůže!
Pipedrive
Spolupráce v Pipedrive je zaměřena hlavně na prodej – přiřazování potenciálních zákazníků, sledování obchodů a sdílení poznatků v rámci vašeho prodejního procesu. Skvělé pro prodej, ale ne ideální pro širší týmovou práci.
🏆 Vítěz: ClickUp pro týmovou spolupráci nad rámec prodejních úkolů.
🧠 Zajímavost: Nejvýznamnějšími výzvami v oblasti CRM byly integrace technologií (41 %), omezení funkcí platformy (40 %) a interní znalosti a dovednosti (37 %). 43 % vedoucích pracovníků uvádí prognózy a informace o pipeline jako nejdůležitější činnosti založené na CRM, kterým organizace dnes dávají přednost.
ClickUp vs. Pipedrive na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, co si skuteční uživatelé myslí o ClickUp a Pipedrive, a odpovědi nás nezklamaly. Ačkoli se žádné konkrétní vlákno nezabývá těmito dvěma platformami, zde je několik názorů uživatelů na tyto nástroje. 👇
Uživatelé chválí ClickUp za jeho funkce, které umožňují spravovat vše najednou:
Vyzkoušel jsem v podstatě všechny seriózní komerční nástroje, které jsou k dispozici. Na ClickUp se mi líbí v podstatě to, co propagují: jedna aplikace pro všechno. Opravdu se mi líbí úroveň přizpůsobení správy úkolů a znalostní báze je také velmi solidní. Nedávno vydali výrazné vylepšení chatu, takže nahrazujeme také Slack.
Poměr cena/výkon ClickUp ocenili také uživatelé Redditu.
Určitě mi chvíli trvalo, než jsem to pochopil... Skutečná síla ClickUp spočívá v tom, že různí uživatelé a týmy mohou pracovat se stejnými informacemi, ale zobrazovat je v jakémkoli formátu (zobrazení), který jim nejlépe vyhovuje... ClickUp umožňuje různým týmům v organizaci pracovat v jakémkoli pracovním postupu, který preferují, ale z centralizované informační struktury... ClickUp je naprosto úžasný systém. Co se týče poměru cena/výkon a snadnosti použití, nikdy jsem neviděl nic, co by se mu vyrovnalo.
Na druhou stranu někteří uživatelé Redditu chválí Pipedrive,
Pipedrive pro B2B používám asi 6 měsíců a jsem s ním velmi spokojený. Jedinou výhradou, o které jsem již psal, je, že deduplikace není příliš jednoduchá. Pokud nahrajete 2 excelové tabulky s kontakty nebo organizacemi, které obsahují některé překrývající se údaje, musíte ručně deduplikovat všechny příslušné záznamy.
Někteří uživatelé si stěžují na ceny platformy,
Pipedrive má zajímavý cenový model – za doplňky účtuje paušální poplatek za společnost, nikoli za uživatele. To se může někdy zdát drahé, když to spočítáte na jednoho uživatele, ale ve skutečnosti je to docela rozumné. Například jejich modul Kampaně stojí kolem 20 dolarů měsíčně, což není příliš drahé, i když nejde o nejrobustnější dostupnou možnost.
🧠 Zajímavost: CRM začínalo s perem a papírem. Než převzal vládu software, firmy spravovaly vztahy se zákazníky pomocí ručně psaných poznámek, kartotéčních lístků a Rolodexů. Nyní je vše digitální, automatizované a poháněné umělou inteligencí.
Který CRM nástroj je nejlepší?
Výsledky jsou známy a máme jasného vítěze! ClickUp se ukázal jako lepší volba. 👑
Ačkoli Pipedrive nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní přizpůsobené pro prodejní týmy, v několika klíčových oblastech nezbytných pro komplexní řízení podniku zaostává. Jeho zaměření na správu prodejního procesu omezuje jeho univerzálnost, takže je méně vhodný pro týmy, které vyžadují širší možnosti řízení projektů.
Na druhou stranu, ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jde nad rámec funkcí CRM a nabízí správu úkolů, automatizaci marketingu, více zobrazení a další funkce pro komplexní řešení pro firmy.
ClickUp je navržen s ohledem na škálovatelnost a roste spolu s firmami všech velikostí, což z něj činí investici s jistou budoucností.
