15 nejlepších aplikací pro instant messaging v roce 2025

Představte si, že odešlete rychlou zprávu a pak se ptáte, kdo ji vlastně čte – váš přítel, kolega z práce… nebo nějaký náhodný hacker na druhém konci světa?
Úniky dat jsou na titulních stránkách novin a kybernetické hrozby číhají všude. Dnes už instant messaging není jen o nalezení správné platformy pro chatování – jde také o to, aby vaše instantní zprávy zůstaly uzamčené a skutečně vaše.
A nejste to jen vy, kdo se obává o bezpečnost – i firmy jsou v pohotovosti.
Téměř 90 % spotřebitelů dává při komunikaci se značkami přednost textovým zprávám, což znamená, že si společnosti nemohou dovolit žádné chyby, pokud jde o ochranu soukromí. Jediný omyl nejen ohrožuje data, ale může také zničit důvěru, poškodit reputaci a proměnit loajální zákazníky v bývalé.
Ale kolik z těchto takzvaných „bezpečných“ aplikací pro okamžité zasílání zpráv skutečně splňuje to, co slibuje? Tento příspěvek se zabývá 15 nejlepšími aplikacemi pro okamžité zasílání zpráv, které berou soukromí vážně, chrání vaše data a perfektně zapadají do vašeho osobního i pracovního života.
📮ClickUp Insight: Podle našeho výzkumu asi 43 % pracovníků posílá denně 0–10 zpráv. To sice naznačuje více soustředěné nebo promyšlené konverzace, ale může to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech).
Abyste se vyhnuli zbytečnému přecházení mezi platformami a přepínání kontextu, potřebujete univerzální aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomůže pracovat efektivněji.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam 15 nejlepších aplikací pro okamžité zasílání zpráv:
- ClickUp : Nejlepší komplexní nástroj pro spolupráci
- WhatsApp: Nejlepší pro osobní komunikaci a komunikaci v malých týmech
- Google Chat: Nejlepší pro uživatele ekosystému Google
- Brosix: Nejlepší pro bezpečnou týmovou spolupráci
- RingCentral: Nejlepší pro sjednocenou komunikaci napříč platformami
- Microsoft Teams: Nejlepší pro uživatele Microsoft 365
- Slack: Nejlepší pro přizpůsobitelnou týmovou komunikaci
- Troop Messenger: Nejlepší pro malé a střední týmy
- Rocket. Chat: Nejlepší open-source komunikační nástroj
- WeChat: Nejlepší pro globální komunikaci
- Flock: Nejlepší pro malé týmy, které potřebují jednoduchost
- Discord: Nejlepší pro komunitní a neformální spolupráci
- Mattermost: Nejlepší pro flexibilitu open source
- Workplace: Nejlepší pro sociální spolupráci v práci
- Ryver: Nejlepší pro komunikaci zaměřenou na úkoly
Co byste měli hledat v aplikacích pro instant messaging?
Výběr správné aplikace pro okamžité zasílání zpráv není jen o přístupu k efektním funkcím – jde o nalezení platformy, která splňuje vaše požadavky na bezpečnost, funkčnost a použitelnost.
Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti:
- Šifrování typu end-to-end: Ujistěte se, že aplikace pro instant messaging používá silné šifrovací protokoly, což znamená, že vaše zprávy může číst pouze zamýšlený příjemce – ani poskytovatel aplikace.
- Nastavení soukromí: Hledejte funkce, jako jsou mizející zprávy, bezpečné zálohy a možnost omezit sběr dat. Tyto nástroje vám umožňují kontrolovat, jak jsou vaše informace používány a ukládány.
- Podpora více zařízení: Ať už pro pracovní nebo osobní použití, plynulá synchronizace mezi zařízeními je nezbytná pro flexibilitu bez ohrožení bezpečnosti.
- Skupinové funkce: Pokud spolupracujete s týmy nebo chatujete s přáteli, jsou aplikace pro okamžité zasílání zpráv nabízející bezpečné skupinové chaty, sdílení souborů a správcovské ovládací prvky nezbytností.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Bezpečnost nemusí nutně znamenat složitost. Vyberte si aplikace pro okamžité zasílání zpráv, které kombinují pokročilé funkce s intuitivním designem pro snadné používání.
- Reputace a transparentnost: Podívejte se na oblíbené aplikace pro zasílání zpráv s ověřenou historií v oblasti ochrany soukromí a společnosti, které jsou otevřené ohledně svých zásad ochrany osobních údajů.
💡Tip pro profesionály: Při hodnocení aplikací pro instant messaging nezapomeňte na integraci s aplikacemi pro zvýšení produktivity a snadné používání – ty mohou výrazně zlepšit efektivitu osobní i profesionální komunikace.
15 nejlepších aplikací pro okamžité zasílání zpráv
Zde je 15 nejlepších aplikací pro okamžité zasílání zpráv, které jsme pro vás vybrali:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní spolupráci)
Už jste někdy přemýšleli o chaosu, který vzniká při používání více nástrojů pro komunikaci, správu projektů a sdílení souborů?
Přepínání mezi aplikacemi a záložkami může narušit plynulost práce a ztížit týmům udržet si společnou řeč. Nemluvě o tom, že kvůli rozptýlení ztrácíte spoustu času.
📮ClickUp Insight: Téměř 60 % pracovníků reaguje na instantní zprávy do 10 minut. Ačkoli jsou tyto rychlé reakce často považovány za projev efektivity, narušují soustředění a brání hluboké práci.
Soustřeďte projekty, úkoly a chatové konverzace do ClickUp, abyste zefektivnili své interakce a omezili přepínání mezi různými kontexty. Získejte potřebné informace, aniž byste se museli rozptylovat!
Právě v tomto ohledu vyniká ClickUp se svým přístupem „vše v jedné aplikaci pro práci“, který sjednocuje několik pracovních funkcí a instant messaging pod jednou střechou.
ClickUp Chat
Jádro funkcí pro spolupráci ClickUp spočívá v ClickUp Chat. Jedná se o jednotnou funkci pro instant messaging, kde se hladce odehrávají zprávy, aktualizace úkolů a diskuse o projektech.
Jde skutečně o víc než jen výměnu textových zpráv. S ClickUp Chat můžete zprávy přímo propojit s konkrétními úkoly, projekty nebo dokumenty, čímž zajistíte, že každá konverzace na platformě pro instant messaging bude kontextově propojena.
ClickUp Chat vám umožňuje přidávat komentáře, abyste informovali členy týmu, aniž byste vyžadovali okamžité odpovědi. Přechod na tento nástroj umožňuje jemnější a poutavější hlasové a video konverzace.
ClickUp Clips
Dáváte přednost asynchronní komunikaci se svým týmem? ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat a sdílet videa, což zjednodušuje složité vysvětlení a šetří čas ve srovnání s dlouhými e-mailovými řetězci nebo textovými zprávami.
Pro lepší organizaci komunikace můžete použít šablonu pro instant messaging ClickUp, která týmům pomůže udržet konzistentnost a srozumitelnost jejich zpráv.
Tato šablona vám umožní strukturovaně vytvářet a ukládat zprávy, prioritizovat konverzace a rychle reagovat na požadavky. Navíc pomáhá identifikovat překlepy a zajišťuje gramatickou správnost, čímž zlepšuje kvalitu interní i externí komunikace.
S ClickUpem můžete spravovat projekty a zároveň budovat transparentní, kolaborativní pracovní postupy, které sbližují týmy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadno vytvářejte, přiřazujte a stanovujte priority úkolů v ClickUp. Rozdělte složité projekty na zvládnutelné dílčí úkoly a nastavte termíny, aby vše proběhlo podle plánu.
- Vyberte si z více než 15 zobrazení ClickUp, včetně seznamu, tabule, kalendáře, Ganttova diagramu a myšlenkových map.
- Sledujte, jak dlouho trvají úkoly, pomocí ClickUp Time Tracking, díky čemuž nebudete potřebovat externí nástroje a zlepšíte rozpočtování projektů.
- Integrujte ClickUp s více než 1 000 aplikacemi, včetně Google Drive, Slack, Zoom a Microsoft Teams, a sjednoťte všechny své nástroje do jedné efektivní platformy.
- Vytvořte si personalizované panely ClickUp, abyste mohli agregovat data o projektech, vizualizovat pokrok a sledovat výkonnost týmu pomocí tabulek, grafů a widgetů.
- Pomocí nástrojů pro vytváření reportů ClickUp získáte přehled o produktivitě týmu, míře dokončení úkolů a postupu projektu, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
Omezení ClickUp
- Nástroj má strmou křivku učení a pro nové uživatele může být trochu zastrašující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Před zavedením ClickUp vedly schůzky a e-mailová komunikace k černé díře, kde zůstávaly položky neviditelné a bez povšimnutí. Z tohoto důvodu nebyly úkoly kontrolovány včas a nikdo nevěděl, jak probíhá kreativní vývoj. Nyní všichni členové týmu jasně vidí, kdy jsou úkoly splatné, mohou chatovat a spolupracovat v rámci úkolů.
Před zavedením ClickUp vedly schůzky a e-mailová komunikace k černé díře, kde zůstávaly položky neviditelné a bez povšimnutí. Z tohoto důvodu nebyly úkoly kontrolovány včas a nikdo nevěděl, jak probíhá kreativní vývoj. Nyní všichni členové týmu jasně vidí, kdy jsou úkoly splatné, mohou chatovat a spolupracovat v rámci úkolů.
Přečtěte si také: ClickUp vs. Slack: Který nástroj pro týmovou komunikaci je nejlepší?
2. WhatsApp (nejlepší pro osobní komunikaci a komunikaci v malých týmech)
Pokud jde o jednoduchost a zasílání zpráv v reálném čase, WhatsApp je i nadále nejoblíbenější volbou pro osobní i profesionální komunikaci. Díky funkci skupinového chatu je ideální pro týmové diskuse a možnost sdílet obrázky, dokumenty a videa v rámci chatů umožňuje mít vše na jednom místě.
Jednou z největších předností aplikace WhatsApp je její šifrování typu end-to-end, které zajišťuje soukromí a bezpečnost všech zpráv a hovorů.
Nejlepší funkce WhatsApp
- Rychle posílejte fotografie, videa a dokumenty
- Volejte v reálném čase, což je ideální pro neformální diskuse nebo rychlé kontroly.
- Aplikaci můžete používat na telefonech, tabletech i stolních počítačích.
- Oddělte pracovní a soukromé účty pomocí účtu WhatsApp Business.
Omezení aplikace WhatsApp
- Nenabízí integrované nástroje pro sledování úkolů, správu projektů nebo spolupráci.
- Sdílí vaše telefonní číslo jako základní formu komunikace – tato funkce nemusí být nejvhodnější pro profesionální kontakty.
Ceny WhatsApp
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze WhatsApp
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o WhatsApp
Má všechny potřebné funkce jako běžná aplikace WhatsApp, což usnadňuje spojení a chatování s klienty v rámci obchodních rozhovorů, a navíc nabízí šifrování a funkce pro mizení zpráv z bezpečnostních důvodů.
Má všechny potřebné funkce jako běžná aplikace WhatsApp, což usnadňuje spojení a chatování s klienty v rámci obchodních rozhovorů, a navíc nabízí šifrování a funkce pro mizení zpráv z bezpečnostních důvodů.
🧠 Zajímavost: V roce 2024 má WhatsApp pouze v USA přes 100 milionů uživatelů!
3. Google Chat (nejlepší pro uživatele ekosystému Google)
Pokud je váš tým již součástí ekosystému Google Workspace, je Google Chat jeho přirozeným rozšířením. Umožňuje snadný přechod mezi chaty a videohovory s Google Meet, takže týmy zůstávají ve spojení, aniž by musely přepínat mezi platformami.
Díky vláknovým konverzacím zajišťuje Google Chat přehlednost diskusí a možnost vytvářet speciální místnosti pro týmy nebo projekty pomáhá efektivně spravovat komunikaci.
Nejlepší funkce Google Chatu
- Pracujte v Google Docs, Sheets a Drive s naprostou lehkostí.
- Přejděte od textové komunikace k videohovorům bez nutnosti přepínat platformy.
- Sdílejte soubory a dokumenty z Disku Google v chatech
Omezení Google Chatu
- Ve srovnání s některými jinými alternativami Google Chatu, jako je ClickUp, nabízí Google Chat méně možností přizpůsobení.
- Postrádá pokročilé funkce pro spolupráci, které najdete v nástrojích navržených speciálně pro řízení projektů.
Ceny Google Chat
- Business Starter: 6 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 12 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 18 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Chat
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
4. Brosix (nejlepší pro bezpečnou týmovou spolupráci)
Brosix nabízí soukromé týmové sítě, které zajišťují bezpečnost veškeré komunikace. Eliminuje riziko externího přístupu, což z něj činí vynikající volbu pro odvětví jako zdravotnictví, finance a vládní organizace.
Kromě zabezpečení nabízí Brosix také funkce jako sdílení obrazovky, hlasové a videohovory a systém přenosu souborů s šifrováním, který zajišťuje integritu dat během celého komunikačního procesu.
Nejlepší funkce Brosix
- Spolupracujte vizuálně v reálném čase při brainstormingových sezeních.
- Vytvářejte místnosti pro konkrétní týmy nebo projekty pro organizované diskuse.
- Využijte mobilní kompatibilitu napříč několika platformami (Windows, web, iOS, Android, Mac, Linux).
Omezení Brosix
- Brosix postrádá nástroje pro vytváření, sledování nebo přiřazování úkolů.
- Méně možností integrace s jinými nástroji pro zvýšení produktivity
Ceny Brosix
- Startup: Zdarma
- Podnikání: 5 $/měsíc na uživatele, měsíčně
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele, měsíčně
Hodnocení a recenze Brosix
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (70+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Brosixu
Na Brosixu se mi líbí, že má jednoduché a přehledné rozhraní. Není třeba se nic učit. Navíc jsem za ta léta viděl zavedení skvělých funkcí, jako je společné prohlížení webových stránek s ostatními členy týmu a odesílání okamžitých snímků obrazovky ostatním.
Na Brosixu se mi líbí, že má jednoduché a přehledné rozhraní. Není třeba se nic učit. Navíc jsem za ta léta viděl zavedení skvělých funkcí, jako je společné prohlížení webových stránek s ostatními členy týmu a odesílání okamžitých snímků obrazovky ostatním.
5. RingCentral (nejlepší pro sjednocenou komunikaci napříč platformami)
Chcete zlepšit komunikaci v práci? RingCentral je jednotné komunikační řešení, které zahrnuje zasílání zpráv, hlasové hovory, videokonference a týmovou spolupráci.
Díky instant messagingu pro týmy můžete vytvářet speciální vlákna pro jednotlivá oddělení, projekty nebo témata a udržovat tak konverzace přehledně uspořádané. RingCentral Video navíc umožňuje plynulé sdílení souborů a přímo se integruje s nástroji jako Google Workspace, Microsoft 365 a Slack.
Nejlepší funkce RingCentral
- Aktivujte pokročilé funkce VoIP, včetně přesměrování hovorů, nahrávání hovorů, převodu hlasové schránky na text a interaktivní hlasové odezvy (IVR), abyste zlepšili zákaznický servis a komunikaci v týmu.
- Přidávejte uživatele, telefonní čísla a funkce podle toho, jak vaše firma roste, bez nutnosti složité infrastruktury nebo hardwaru.
- Získejte přístup k celé sadě funkcí prostřednictvím mobilní aplikace RingCentral, která týmům umožňuje zůstat v kontaktu a být produktivní odkudkoli.
Omezení RingCentral
- Komplexní funkce RingCentral mohou být pro menší firmy příliš náročné.
- Dražší než nástroje zaměřené výhradně na instant messaging v práci
Ceny RingCentral
- Core: 30 $/měsíc pro 1–5 uživatelů
- Pokročilá: 35 $/měsíc pro 1–5 uživatelů
- Ultra: 45 $/měsíc pro 1–5 uživatelů
Hodnocení a recenze RingCentral
- G2: 4,1/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
6. Microsoft Teams (nejlepší pro uživatele Microsoft 365)
Pokud vaše organizace již používá Microsoft 365, je použití Microsoft Teams v rámci vašeho pracovního postupu samozřejmostí. Teams se integruje s nástroji ekosystému Microsoft, jako jsou Word, Excel, PowerPoint a OneDrive, což z něj činí centrum pro instant messaging a spolupráci.
Jeho funkce trvalého chatu organizuje probíhající konverzace, zatímco vláknové odpovědi pomáhají udržet diskuse soustředěné a snadno sledovatelné. Microsoft Teams vyniká také svými funkcemi pro videokonference, které umožňují účast až 1 000 účastníků v jedné schůzce.
Platforma pro instant messaging zahrnuje vytváření kanálů pro týmové diskuse a integraci s aplikacemi třetích stran pro správu úkolů a sledování projektů.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Teams
- Pro okamžitou komunikaci využijte individuální zprávy nebo skupinový chat.
- Sdílejte soubory, odkazy a emodži, aby vaše konverzace byly dynamické a poutavé.
- Ukládejte schůzky pomocí automatického nahrávání a přepisu do cloudu.
- Přidejte záložky pro často používané aplikace, soubory nebo nástroje v rámci kanálů.
Omezení aplikace Microsoft Teams
- Méně efektivní, pokud již nepoužíváte Microsoft 365.
- Rozhraní může působit nepřehledně pro menší týmy nebo jednodušší případy použití.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Teams
Díky tomu se nám usnadnila práce a snížila se manuální náročnost, protože se po skončení schůzky automaticky generuje její shrnutí. Dříve museli organizátoři a přednášející ručně spouštět a zastavovat nahrávání, nyní je tento proces automatizovaný.
Díky tomu se nám usnadnila práce a snížila se manuální náročnost, protože se po skončení schůzky automaticky generuje její shrnutí. Dříve museli organizátoři a přednášející ručně spouštět a zastavovat nahrávání, nyní je tento proces automatizovaný.
👀 Věděli jste? Microsoft Teams nabízí překlad v reálném čase během schůzek, což z něj dělá skvělý nástroj pro globální týmy.
7. Slack (nejlepší pro přizpůsobitelnou týmovou komunikaci)
Populární aplikace pro instant messaging Slack vyniká v oblasti skupinové komunikace. Můžete vytvářet kanály pro každý projekt, oddělení nebo téma diskuse, čímž zajistíte, že konverzace zůstanou zaměřené a organizované.
Díky vláknovým zprávám se diskuse nevymknou kontrole, což usnadňuje sledování aktualizací a odpovídání, aniž by se hlavní chat zaplnil.
Slack se hladce propojuje s více než 2 000 aplikacemi třetích stran, včetně nástrojů pro správu projektů, jako jsou Trello, Asana a Jira. Pomocí integrovaného nástroje pro tvorbu pracovních postupů ve Slacku můžete dokonce automatizovat opakující se úkoly a ušetřit tak drahocenný čas.
Nejlepší funkce aplikace Slack
- Připněte důležité zprávy nebo soubory do kanálů, aby členové týmu měli rychlý přístup k důležitým informacím, aniž by museli prohledávat celé vlákno.
- Nahrávejte dokumenty, obrázky a videa přímo do konverzací.
- Reagujte na zprávy pomocí vlastních emodži nebo vytvářejte ankety pomocí emodži odpovědí.
Omezení aplikace Slack
- Pokročilé funkce, jako je neomezená historie, jsou k dispozici za vyšší cenu.
- Týmy s mnoha kanály mohou trpět únavou z oznámení.
Ceny Slacku
- Bezplatný tarif
- Pro: 7,25 $/uživatel za měsíc
- Business+: 12,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze aplikace Slack
- G2: 4,5/5 (více než 30 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku
Dříve jsem používal jiné platformy, jako například Microsoft Teams, ale uživatelský zážitek na Slacku je pro zaměstnance mnohem lepší a intuitivnější.
Dříve jsem používal jiné platformy, jako například Microsoft Teams, ale uživatelský zážitek na Slacku je pro zaměstnance mnohem lepší a intuitivnější.
💡Tip pro profesionály: Využijte adresář aplikací Slack k integraci nástrojů jako Trello, Zoom nebo Google Drive.
8. Troop Messenger (nejlepší pro malé a střední týmy)
Troop Messenger se zaměřuje na základní funkce zasílání zpráv, jako jsou skupinové chaty, individuální zasílání zpráv a audio/video hovory.
Jedním z vynikajících nástrojů této platformy pro instant messaging je Burnout. Tato bezpečná funkce samodestrukčního chatu zajišťuje, že citlivé informace po uplynutí nastavené doby zmizí – což je vynikající doplněk pro odvětví vyžadující důvěrnost.
Na rozdíl od konkurence obsahuje Troop Messenger funkce sdílení obrazovky a vzdáleného ovládání počítače, což z něj činí užitečný nástroj pro řešení problémů nebo spolupráci.
Nejlepší funkce aplikace Troop Messenger
- Zjistěte, kdo si přečetl vaše zprávy ve skupinových chatech.
- Snadno přepínejte mezi soukromými konverzacemi a týmovými diskuzemi.
- Snadno odesílejte a přijímejte dokumenty, obrázky a další soubory.
- Přidejte externí spolupracovníky, jako jsou klienti nebo dodavatelé, pomocí funkce Přihlášení hosta.
Omezení aplikace Troop Messenger
- Méně integrací aplikací třetích stran ve srovnání s nástroji jako Slack nebo ClickUp.
- Ačkoli je design jednoduchý, ve srovnání s moderními konkurenty působí zastarale.
Ceny aplikace Troop Messenger
- Premium: 2,50 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 5 $/uživatel za měsíc
- Superior: 9 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Troop Messenger
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Rocket. Chat (nejlepší pro open-source komunikaci)
S Rocket. Chat může vaše firma hostovat své servery, aby zajistila úplné vlastnictví dat. Pokud patříte do odvětví, které vyžaduje přísné požadavky na dodržování předpisů v oblasti dat, stojí za to se na tuto aplikaci podívat.
Pokud jste organizace, která hledá vysoce flexibilní komunikační platformu s otevřeným zdrojovým kódem, Rocket.Chat vám pomůže získat úplnou kontrolu nad vaší komunikací.
Jednou z největších předností Rocket. Chat je jeho rozšiřitelnost. Jako open-source platforma umožňuje vývojářům přizpůsobit nástroj integracemi a pluginy šitými na míru jejich potřebám.
Rocket. Klíčové funkce chatu
- Integrované funkce volání pro plynulou komunikaci
- Vytvářejte vlastní funkce a pracovní postupy přímo v platformě.
- Využijte zasílání zpráv v reálném čase s funkcemi, jako jsou vlákna, reakce a zmínky, aby vaše konverzace byly přehledné a poutavé.
Rocket. Omezení chatu
- Nastavení a údržba mohou být pro technicky neznalé uživatele složité.
Ceny Rocket. Chat
- Starter: zdarma
- Pro: 4,60 $/uživatel za měsíc
- Podnikové: Individuální ceny
Rocket. Hodnocení a recenze chatu
- G2: 4,2/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
👀Věděli jste? Rocket. Chat není jen open-source – je také self-hosted, což firmám dává úplnou kontrolu nad jejich daty.
10. WeChat (nejlepší pro globální komunikaci)
Pro firmy, které alespoň částečně působí v Číně, je správná platforma pro zasílání zpráv zásadní – a žádná jiná platforma v tomto prostoru nedominuje tak jako WeChat.
Jako nejrozšířenější aplikace pro zasílání zpráv v zemi je WeChat silným nástrojem pro globální komunikaci a obchodní kontakty. Kromě instant messagingu nabízí WeChat osobní a profesionální nástroje, včetně sdílení souborů, hlasových a videohovorů a robustních mobilních funkcí.
Funkce „Moments“ umožňuje uživatelům sdílet aktualizace, podobně jako na sociálních sítích, což z ní činí jedinečnou možnost pro posílení týmové soudržnosti a zapojení. Je ideální pro překlenutí propasti mezi neformální a profesionální komunikací v jedné aplikaci.
Upozornění: Funkce aplikace WeChat mimo Čínu jsou poněkud omezené a organizace mohou považovat její rozhraní za méně vhodné pro spolupráci velkých týmů než nástroje jako Slack nebo Microsoft Teams.
Nejlepší funkce WeChatu
- Volejte ve vysoké kvalitě při individuální nebo skupinové komunikaci.
- Snadno posílejte dokumenty, obrázky a videa přímo přes chat.
- Získejte přístup k funkcím pro firmy, jako je správa úkolů a sledování zaměstnanců, díky integraci WeCom.
Omezení aplikace WeChat
- Podléhá přísným místním zákonům o ochraně osobních údajů, které nemusí být v souladu s globálními standardy ochrany soukromí.
Ceny WeChat
- Zdarma: Základní funkce pro zasílání zpráv a volání
- WeCom: Individuální ceny
Hodnocení a recenze WeChat
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
11. Flock (nejlepší pro malé týmy, které potřebují jednoduchost)
Jednoduchost je v oblasti instant messagingu podceňovanou vlastností, ale Flock tuto mezeru vyplňuje. Jedná se o cenově dostupnou, přímočarou aplikaci pro zasílání zpráv určenou pro malé týmy.
Díky funkcím, jako jsou skupinové chaty, sdílené seznamy úkolů a ankety, udržuje Flock týmy organizované, aniž by je zatěžoval zbytečnými funkcemi. Na rozdíl od složitějších nástrojů, jako je Microsoft Teams, zajišťuje lehký design Flocku rychlé zapojení a přijetí.
Nejlepší funkce aplikace Flock
- Sledujte úkoly týmu přímo v aplikaci pomocí sdílených seznamů úkolů.
- Udržujte pořádek díky vestavěným připomenutím a poznámkám.
- Pořádejte virtuální schůzky s členy týmu
Omezení aplikace Flock
- Není ideální pro velké organizace s komplexními potřebami.
- Nástroje pro videokonference postrádají pokročilé možnosti spolupráce
Ceny Flock
- Starter: Zdarma
- Pro: 4,50 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Flock
- G2: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci Flock
Líbí se mi, že Flock umožňuje našemu týmu zůstat v kontaktu, ať už jsme v kanceláři, nebo na cestách. Nelíbí se mi, že při hledání konkrétních témat lze v záznamech procházet pouze omezený počet zpětných dat.
Líbí se mi, že Flock umožňuje našemu týmu zůstat v kontaktu, ať už jsme v kanceláři, nebo na cestách. Nelíbí se mi, že při hledání konkrétních témat lze v záznamech procházet pouze omezený počet zpětných dat.
12. Discord (nejlepší pro komunity a neformální spolupráci)
Discord, původně navržený pro hráče, se stal komunitním komunikačním nástrojem, který si získává popularitu i v profesionálním prostředí.
Jeho serverová struktura umožňuje týmům vytvářet vyhrazené prostory pro různé projekty, oddělení nebo zájmy, což je ideální pro společnosti s kreativní a neformální kulturou.
Discord podporuje hlasové kanály pro rychlé konverzace, díky čemuž není nutné plánovat hovory. Platforma vyniká komunikací v reálném čase s minimálním zpožděním hlasového nebo video chatu. Discord nabízí sdílení obrazovky a streamování pro vzdálené nebo hybridní týmy, což může být užitečné pro prezentace nebo teambuildingové aktivity.
Klíčové funkce Discord
- Prezentujte nápady nebo řešte problémy během videohovorů
- Sdílejte živé aktualizace nebo ukázky se svým týmem.
- Spravujte přístup a odpovědnosti na svém serveru
Omezení aplikace Discord
- Chybí nástroje jako sledování úkolů a podrobné reporty.
- Jen málo nativních propojení s aplikacemi pro zvýšení produktivity v podnikání
Ceny Discord
- Bezplatný tarif
- Nitro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Discord
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)
13. Mattermost (nejlepší pro flexibilitu open source)
Mattermost je open-source alternativa k platformám jako WhatsApp a Slack, která je určena pro organizace, které potřebují mít kontrolu nad svým komunikačním prostředím.
Aplikace Mattermost, navržená pro odvětví jako zdravotnictví, finance a státní správa, klade důraz na soukromí a dodržování předpisů tím, že nabízí vlastní hostované nasazení.
Jeho funkce týmového chatu, včetně vláknových zpráv a kanálů, jsou intuitivní a praktické pro každodenní komunikaci.
Klíčové funkce Mattermost
- Usnadněte spolupráci mezi vývojovými týmy díky integraci GitHub/GitLab, sdílení úryvků kódu a aktualizacím DevOps v kanálu.
- Využijte nástroje pro spolupráci při řešení incidentů od Mattermost k řízení kritických událostí a zajistěte si rychlé řešení a jasnou komunikaci během krizí.
- Nasazujte vestavěné playbooky k automatizaci opakujících se úkolů, standardizaci pracovních postupů a zvýšení efektivity týmu při řešení incidentů nebo opakujících se procesů.
Omezení Mattermost
- K nastavení a údržbě aplikace jsou nutné odborné znalosti v oblasti IT.
Ceny Mattermost
- Zdarma
- Profesionální: 10 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
- Podnikové: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mattermost
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
14. Workplace (nejlepší pro sociální spolupráci v práci)
Týmy, které prosperují díky zapojení a propojení, potřebují více než jen základní nástroj pro zasílání zpráv – potřebují platformu, jejíž používání je přirozené. Právě zde přichází na řadu Workplace by Meta, která do komunikace na pracovišti vnáší prvky sociálních sítí.
Díky funkcím, jako je živé video a skupiny, vytváří Workplace známé prostředí sociálních médií v profesionálním prostředí. Je vynikající pro vysílání oznámení pro celou společnost nebo pro podporu neformálních diskusí.
Workplace také podporuje integraci s nástroji jako Microsoft 365 a Google Workspace, což týmům umožňuje hladkou spolupráci.
Upozornění: Workplace by Meta ukončuje provoz a přechází do režimu pouze pro čtení až do roku 2026. Zde jsou nejlepší alternativy Facebook Workplace, které můžete vyzkoušet.
Nejlepší funkce pro pracoviště
- Používejte Workplace Chat pro individuální nebo skupinové konverzace s integrovanými funkcemi videohovorů a hlasových hovorů pro plynulou spolupráci.
- Sledujte metriky zapojení a komunikace prostřednictvím Workplace Insights, abyste identifikovali trendy a optimalizovali interní strategie.
- Pomocí novinek můžete zveřejňovat aktualizace, sdílet články a informovat všechny o důležitých událostech ve společnosti.
Omezení na pracovišti
- Chybí nástroje pro sledování úkolů nebo správu termínů
- Někteří uživatelé mohou považovat připojení k Meta za rušivé.
- Uživatelské rozhraní podobné Facebook Messengeru nemusí být pro většinu uživatelů pohodlné.
Ceny pro firmy
- Základní tarif: 4 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Plan: Individuální ceny
Hodnocení a recenze na pracovišti
- G2: 4/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
15. Ryver (nejlepší pro komunikaci zaměřenou na úkoly)
Ryver kombinuje instant messaging s řízením úkolů a pracovních postupů, což z něj činí ideální volbu pro týmy, které chtějí centralizovat komunikaci a sledování projektů.
Jeho úkolové tabule a týmové chaty jsou hluboce integrovány, což uživatelům umožňuje vytvářet a přiřazovat úkoly přímo z konverzací.
Rozhraní aplikace Ryver je podobné jako u aplikace Trello, s tabulemi ve stylu Kanban pro vizuální sledování úkolů. Ryver je jedinečný svým zaměřením na automatizaci. Umožňuje uživatelům nastavit pracovní postupy, které snižují manuální úsilí.
Nejlepší funkce Ryver
- Vytvářejte otevřené, soukromé nebo hostující kanály, aby se konverzace soustředily na konkrétní témata nebo týmy a byly relevantní.
- Využijte fóra k pořádání strukturovaných diskusí, které týmům umožní sdílet nápady a spolupracovat, aniž by docházelo k zahlcení chatů.
- Využijte pokročilé vyhledávací funkce Ryveru k rychlému vyhledání zpráv, úkolů nebo souborů ve vašem pracovním prostoru.
- Využijte výhody neomezeného počtu uživatelů, a to i v základních komunikačních tarifech.
Omezení aplikace Ryver
- Omezená kompatibilita s externími nástroji
- Nejvhodnější pro jednodušší správu úkolů
Ceny Ryver
- Starter: 69 $/měsíc
- Neomezený: 129 $/měsíc
- Střední balíček: 4 $/uživatel
- Podnikové: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Ryver
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
Instant messaging snadno a rychle s ClickUp Chat
Pokud jde o aplikace pro instant messaging, existuje nepřeberné množství možností, které vyhoví všem potřebám, od rychlých osobních chatů až po profesionální týmovou spolupráci.
Zatímco aplikace jako WhatsApp a Slack vynikají ve svých specializovaných oblastech, ClickUp Chat zaujímá první místo jako komplexní řešení pro týmy. Nejenže propojuje konverzace, ale také je přímo spojuje s úkoly, projekty a pracovními postupy, takže se nic neztratí v překladu.
Funkce ClickUp, jako je propojení zpráv s úkoly, přiřazování komentářů a vestavěné nástroje, jako jsou klipy a šablony instant messagingu, přesahují rámec jednoduché komunikace a zvyšují produktivitu a spolupráci.
Na rozdíl od mnoha aplikací, které vyžadují neustálé přepínání nebo postrádají integraci, ClickUp hladce kombinuje zasílání zpráv s řízením projektů, čímž šetří čas a udržuje týmy v souladu. Pokud to s kombinací špičkové komunikace a efektivního řízení pracovních postupů myslíte vážně, ClickUp není jen aplikace – je to dokonalé centrum pro vykonávání práce.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte!