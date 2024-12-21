13 nejlepších alternativ Facebook Workplace pro rok 2025

Pro mnoho týmů je Facebook Workplace nebo Workplace od Meta snadným vstupem do podnikové sociální sítě.
Tento dynamický nástroj pro spolupráci přináší do kanceláře známé prostředí sociálních médií.
Brzy však ukončí provoz a do roku 2026 přejde do režimu pouze pro čtení. To představuje značnou zátěž pro stávající uživatele platformy, kteří upřednostňují soustředění, flexibilitu, ochranu osobních údajů, robustní integraci a větší kontrolu nad svým pracovním tokem.
Naštěstí je svět technologií plný digitálních nástrojů pro spolupráci, které budou perfektně vyhovovat vašim potřebám.
V tomto blogu se podíváme na 13 nejlepších alternativ k Facebook Workplace, které vám pomohou zlepšit interní komunikaci (a produktivitu). 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
- ClickUp (nejlepší pro týmovou komunikaci a řízení projektů)
- Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci)
- Microsoft Teams (nejlepší pro plynulou integraci s Microsoft 365)
- Workvivo (nejlepší pro zapojení zaměstnanců a interní komunikaci)
- Staffbase (nejlepší řešení pro intranet zaměstnanců)
- Jive (nejlepší pro správu znalostí)
- Igloo Software (nejlepší pro přizpůsobitelná intranetová řešení)
- LumApps (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
- Google Workspace (nejlepší pro komplexní sadu nástrojů pro produktivitu)
- Happeo (nejlepší pro funkce sociálního intranetu)
- eXo Platform (nejlepší pro flexibilitu open source)
- Viva Engage (nejlepší pro zlepšení zkušeností zaměstnanců)
- Simpplr (nejlepší pro moderní komunikaci se zaměstnanci)
Co byste měli hledat v alternativách k Facebook Workplace?
Při přechodu na nový nástroj pro spolupráci je nejlepší začít tím, že přesně určíte, co váš tým skutečně potřebuje. Správné alternativy Meta Workplace přinesou vašim týmům přehlednost, efektivitu a plynulou komunikaci.
Podívejme se na některé funkce, které by vámi vybraný nástroj měl mít. 👀
- Komunikace: Vyberte si nástroj s různými možnostmi komunikace, jako jsou instant messaging, videokonference a integrace e-mailu.
- Integrace: Vyberte si nástroj, který se integruje s existujícími nástroji ve vašich technologických stackech, jako je software pro řízení projektů, CRM systémy a další nástroje pro spolupráci.
- Zapojení zaměstnanců: Hledejte nástroje, které podporují zapojení zaměstnanců, jako jsou zajímavé kanály aktivit, programy uznání, mechanismy zpětné vazby a funkce pro budování komunity.
- Analýzy a reporty: Ujistěte se, že nástroj disponuje kvantitativními a kvalitativními analýzami, které umožňují sledovat zapojení zaměstnanců a efektivitu obsahu pro informované rozhodování.
- Tvorba a distribuce obsahu: Ujistěte se, že vám umožňuje snadno vytvářet, sdílet a spravovat obsah pomocí sdílení multimédií, včetně dokumentů, videí a novinek.
13 nejlepších alternativ k Facebook Workplace
V této části se podíváme na 13 nejlepších alternativ k Facebook Workplace, jejich silné a slabé stránky, abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí.
Pojďme na to! 💪
1. ClickUp (nejlepší pro týmovou komunikaci a řízení projektů)
Na prvním místě máme ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací kombinující projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Je navržena tak, aby pomáhala týmům i jednotlivcům organizovat, sledovat a spravovat úkoly na jednom místě, a nabízí flexibilní sadu nástrojů, které vyhovují různým požadavkům projektů a podniků.
ClickUp Chat přináší nový pohled na komunikaci a spolupráci týmů a spojuje zasílání zpráv v reálném čase s funkcemi pro správu práce.
Už nemusíte přepínat mezi chatovacími aplikacemi a pracovními nástroji; jednoduše diskutujte o nápadech, spravujte úkoly a sledujte projekty, aniž byste museli opustit konverzaci. Vaše chaty a úkoly jsou propojené, takže máte okamžitě k dispozici kontext.
Chcete si rychle zavolat nebo zavolat videohovor? Funkce SyncUps v chatu vám umožňuje kdykoli se připojit k hovoru a odpojit se od něj v rámci pracovního prostoru.
Hledáte řešení pro nekonečné vlákna? S ClickUp Clips můžete rychle nahrávat svou obrazovku a odesílat soukromá nebo veřejná videa. Jedná se o vynikající nástroj pro poskytování zpětné vazby, přidávání komentářů a jejich převádění na akční úkoly pro komplexní správu úkolů.
Chcete-li všechny údaje o svých projektech uchovávat strukturovaným způsobem, použijte ClickUp Docs. Poskytuje týmům prostor pro vytváření, úpravy a správu obsahu v reálném čase. Vy a váš tým můžete pracovat na stejném dokumentu současně, což usnadňuje shromažďování podnětů od různých členů týmu a zefektivňuje tvorbu obsahu.
Bohaté formátovací funkce a intuitivní rozvržení v Docs vám umožňují vkládat seznamy úkolů a položky k vyřízení a dokonce sledovat pokrok přímo v dokumentu. Navíc můžete sledovat historii verzí a zobrazit provedené změny.
Pokud potřebujete trochu brainstormingu, abyste rozběhli projekty, použijte ClickUp Whiteboards. Umožní vám a vašemu týmu vizuálně mapovat nápady, sledovat brainstormingové sezení a převádět koncepty do akčních položek. Můžete vidět úpravy a pohyby svého týmu v reálném čase, což činí proces dynamickým a interaktivním, a to i pro vzdálené týmy.
Jste připraveni se do toho pustit? Zde je akční plán, který vám pomůže začít: Šablona komunikačního plánu ClickUp.
Jedná se o nezbytný nástroj pro interní i externí komunikaci. Šablona usnadňuje vytvoření robustního komunikačního plánu pro spojení s publikem a organizaci komunikačních cílů, termínů a zainteresovaných stran. V zásadě zajišťuje, že žádný cíl ani úkol neunikne pozornosti. 🙌🏾
Nejlepší funkce ClickUp
- Komunikace v reálném čase: ClickUp Chat umožňuje plynulou komunikaci mezi členy týmu, aniž by bylo nutné přepínat mezi aplikacemi.
- Spolupráce: ClickUp Docs usnadňuje okamžité vytváření produktových průvodců, wiki stránek, projektových plánů atd., které lze propojit s pracovními postupy. Můžete také přidávat komentáře, převádět je na sledovatelné úkoly a přiřazovat je příslušným členům týmu.
- Virtuální brainstorming: ClickUp Whiteboards vytváří vizuální plátno pro diskusi a zaznamenávání nápadů s členy týmu.
- Nahrávání obrazovky: ClickUp Clips vám umožňuje vytvářet okamžitá videa, která nahradí nekonečné vlákna konverzací a eliminují riziko ztráty důležitých úkolů.
- Vizualizace úkolů: Vizualizujte svou práci v různých více než 15 přizpůsobených zobrazeních ClickUp, jako je zobrazení seznamu, zobrazení tabule, zobrazení kalendáře a zobrazení časové osy.
Omezení ClickUp
- Začátečníkům se to zpočátku může zdát obtížné kvůli jeho vysoce přizpůsobitelné sadě funkcí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Slack (nejlepší pro týmovou komunikaci a spolupráci)
Slack je platforma pro spolupráci, která zefektivňuje komunikaci v rámci týmů. Nabízí různé funkce, včetně kanálů a vláknových konverzací, které pomáhají udržovat konverzace přehledné.
Platforma má robustní vyhledávací funkci, která vám pomůže snadno najít starší zprávy.
Nejlepší funkce Slacku
- Spolupráce: Vytvářejte veřejné nebo soukromé kanály pro spolupráci v rámci celé organizace na konkrétních tématech nebo projektech, aby se týmy mohly soustředit a snadno sdílet znalosti.
- Rychlé schůzky: Provádějte rychlé, neformální audio nebo video schůzky pomocí funkce „Huddle“, která týmům pomáhá rychleji řešit problémy, vymýšlet nápady na cestách a šetřit čas díky okamžité komunikaci.
- Hladká integrace: Integrace s více než 2 600 aplikacemi, včetně Google Drive, Zoom, Jira, Trello a dalších, eliminuje nutnost přepínání mezi aplikacemi a zefektivňuje pracovní postupy.
Omezení aplikace Slack
- Bez správné konfigurace vedou časté zprávy a oznámení napříč více kanály k rozptýlení.
- Archivace zpráv a vyhledávání předchozích dat může být složité.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Výhoda: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid Plan: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 400 recenzí)
➡️ Číst více: 50 nejlepších alternativ Slacku pro týmovou komunikaci
3. Microsoft Teams (nejlepší pro hladkou integraci s Microsoft 365)
Microsoft Teams je dobrou alternativou k Facebook Workplace pro firmy zaměřené na integraci s širší sadou produktivity.
Jako součást ekosystému Microsoft 365 poskytuje Teams jednotnou platformu pro zasílání zpráv, videokonference, sdílení souborů a spolupráci. Funkce Kanály je obzvláště užitečná pro udržování strukturovaných konverzací v kontextu.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Videokonference: Pořádejte videokonference s funkcemi jako PowerPoint Live, Microsoft Whiteboard a poznámkami z jednání generovanými umělou inteligencí pro plynulou spolupráci a přidělování úkolů.
- Integrované nástroje pro zvýšení produktivity: Spolupracujte na úpravách dokumentů, bloků kódu a dalších souborů v reálném čase díky integraci s balíkem Microsoft 365 a buďte vždy na stejné vlně se svými kolegy.
- Robustní bezpečnostní funkce: Využijte silnou kontrolu přístupu a pokročilá bezpečnostní opatření k ochraně citlivých informací.
Omezení Microsoft Teams
- Sdílení souborů je omezeno na určitou velikost, což ztěžuje sdílení důležitých dokumentů obsahujících větší množství informací.
- Organizace souborů je matoucí; všechny sdílené soubory jsou umístěny v kořenové složce kanálu, což ztěžuje navigaci a přístup.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 15 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 9 700 recenzí)
4. Workvivo (nejlepší pro zapojení zaměstnanců a interní komunikaci)
Workvivo je interní komunikační software s intuitivním rozhraním, který zvyšuje zapojení zaměstnanců. Tento nástroj je navržen tak, aby podporoval kulturu ocenění tím, že zaměstnancům umožňuje snadno udělovat pochvaly, odznaky a ocenění svým kolegům za dobře odvedenou práci.
Nabízí metriky, jako je aktivita uživatelů, zobrazení obsahu a účast komunity, které pomáhají organizacím sledovat přijetí, identifikovat trendy a optimalizovat strategie interní komunikace.
Nejlepší funkce Workvivo
- Budování komunity: Vytvořte jednotný zážitek pro zaměstnance pomocí sociálního feedu, videí s pozdravy, shout-outů, událostí a komunitních prostorů, které zlepšují komunikaci v týmu a v rámci projektů.
- Sdílení informací: Zjednodušte sdílení informací v rámci celé organizace se zaměstnanci prostřednictvím zpravodajů a šablon.
- Zapojení založené na datech: Shromažďujte zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumů, ankety a pokročilých metrik zapojení zaměstnanců, abyste mohli měřit jejich zapojení.
Omezení Workvivo
- Někdy se zobrazuje velké množství oznámení, která nejsou důležitá, což vede k nepřehlednému pracovnímu prostoru.
- Chybí možnosti osobních zpráv pro soukromé konverzace.
Ceny Workvivo
- Obchodní plán: Ceny na míru
- Enterprise Plan PLUS: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workvivo
- G2: 4,8/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. Staffbase (nejlepší řešení pro intranet zaměstnanců)
Staffbase je komplexní platforma, která zefektivňuje komunikaci a zapojení rozptýlených týmů.
Funkce „Mission Control“ umožňuje organizacím spravovat projekty, koordinovat kampaně a měřit úspěch pomocí pokročilých analytických nástrojů. Jednou z jejích vynikajících funkcí je integrované řešení pro e-mailovou komunikaci se zaměstnanci, které umožňuje omnichannelovou komunikaci.
Nejlepší funkce Staffbase
- Vícekanálová komunikace: Využijte vícekanálové nástroje, jako jsou e-mail, chat a zasílání zpráv, k komunikaci se zaměstnanci a kolegy napříč různými lokalitami a pozicemi.
- Informace založené na umělé inteligenci: Plánujte a analyzujte kampaně pomocí nástrojů umělé inteligence, abyste vylepšili sdělení a zvýšili zapojení.
- Centrum znalostí: Využijte intranet a aplikaci pro zaměstnance k vytvoření centralizovaného centra pro všechny firemní zdroje.
Omezení Staffbase
- Nedostatečná organizace odeslaných a přijatých e-mailů
- Chybí možnost přizpůsobení a snadné použití při navrhování e-mailů a šablon.
Ceny Staffbase
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Staffbase
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
🤝Přátelské připomenutí: Při výběru platformy zvažte velikost svého týmu a způsob jeho práce. Větší týmy těží z více kanálů a integrací, zatímco menší týmy preferují jednoduchá rozhraní a přímou komunikaci.
6. Jive (nejlepší pro správu znalostí)
Jive je spolehlivý systém pro správu znalostí, který nabízí komunikační nástroje založené na umělé inteligenci. Můžete vytvářet a organizovat znalostní báze, wiki a prostory pro spolupráci, kde jsou důležité informace snadno dostupné.
Jive obsahuje gamifikační funkce, které pomáhají zvyšovat zapojení zaměstnanců tím, že uznávají a odměňují jejich příspěvky. Odznaky, body a žebříčky lze použít k povzbuzení zaměstnanců k účasti na diskusích, sdílení znalostí nebo plnění úkolů. Navíc vám jeho proprietární nástroj „Jive CoPilot“ pomáhá snadno najít a generovat relevantní obsah.
Nejlepší funkce Jive
- Automatizace úkolů: Automatizujte rutinní úkoly, jako je směrování hovorů a přepis hlasové schránky.
- Tvorba obsahu: Vytvářejte sdílené dokumenty a znalostní báze s funkcemi pro spolupráci v reálném čase.
- Personalizovaný obsah: Využijte technologii „PeopleGraph“ k posouzení záměru uživatelů při vyhledávání a poskytování hypercíleného obsahu.
Omezení Jive
- Tento nástroj nabízí omezené funkce pro vytváření reportů pro správce komunit.
- Identifikace volajícího nefunguje správně, když uživatelé používají různé linky; to je problém pro osoby, které spravují více podniků, z nichž každý má vlastní linku.
Ceny Jive
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jive
- G2: 3,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 40 recenzí)
7. Igloo Software (nejlepší pro přizpůsobitelná intranetová řešení)
Igloo Software je software pro řízení projektů s intranetovými funkcemi, který propojuje zaměstnance v kanceláři i v terénu. Podporuje vlastní dashboardy, přidělování úkolů a sdílení znalostí prostřednictvím podrobných wiki stránek.
Díky robustním analytickým nástrojům, jako jsou funkce uznání a průzkumy, umožňuje platforma zaměstnancům vzájemně uznávat své úspěchy, sdílet úspěchy a poskytovat zpětnou vazbu. Kromě toho mohou organizace provádět průzkumy a ankety za účelem shromažďování názorů zaměstnanců, což pomáhá formovat rozhodování a zlepšovat firemní kulturu.
Nejlepší funkce Igloo
- Zapojení zaměstnanců: Motivujte zaměstnance a zvyšte jejich zapojení oslavováním milníků, sdílením příběhů a zdůrazňováním inspirativních momentů.
- Interaktivní organizace: Vytvořte interaktivní organizační schéma s integrací do oblíbených adresářů třetích stran, jako jsou Workday a Active Directory.
- Sledování zapojení: Využijte žebříčky, gamifikační nástroje, ankety a průzkumy k měření zkušeností zaměstnanců.
Omezení Igloo
- Existují také určitá omezení týkající se počtu aplikací, se kterými lze tento nástroj integrovat.
- Pro uživatele bez zkušeností s CSS může být otázka přizpůsobení o něco složitější.
Ceny Igloo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Igloo
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
8. LumApps (nejlepší pro integraci s Google Workspace)
LumApps je moderní intranetový software, který pomáhá organizacím budovat komunity mezi zaměstnanci. Byl navržen nativně na platformě Google Cloud a podporuje komunikaci shora dolů, mezi kolegy a zdola nahoru, čímž posiluje spolupráci a budování firemní kultury.
Můžete jej použít k kladení otázek, sdílení příspěvků, událostí a článků a publikování novinek.
Nejlepší funkce LumApps
- Personalizace založená na umělé inteligenci: Personalizujte obsah, vyhledávejte relevantní obsah a automatizujte opakující se úkoly pomocí integrovaných technologií umělé inteligence, jako je strojové učení (ML) a porozumění přirozenému jazyku (NLU).
- Plánování komunikace: Použijte „LumApps Campaigns“ k plánování, vytváření, vysílání, monitorování a zlepšování strategií interní komunikace.
- Sdílení obsahu: Publikujte jedním kliknutím z Google Docs do své intranetové sítě a sdílejte novinky společnosti přímo v kanálech Google Workspace.
Omezení LumApps
- Chybí analytické údaje, zejména pro zjištění cesty uživatele v rámci intranetové platformy, a nejsou k dispozici žádné údaje o kliknutích.
- Nástroj potřebuje více funkcí pro přizpůsobení, aby mohl dále podporovat zapojení zaměstnanců.
Ceny LumApps
- Zdarma
- Luma Plus: 69 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LumApps
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
9. Google Workspace (nejlepší pro komplexní sadu nástrojů pro zvýšení produktivity)
Google Workspace nabízí sadu aplikací, včetně Gmailu, Google Drive, Docs, Sheets a Meet. Vyniká robustními funkcemi pro sdílení souborů a živou úpravou, které umožňují souběžnou práci více uživatelů. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní a škálovatelnosti je atraktivní pro firmy všech velikostí.
Nejlepší funkce Google Workspace
- Spolupráce týmu: Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na dokumentech, tabulkách a prezentacích.
- Zabezpečení dat: Chraňte citlivá data pomocí integrovaných bezpečnostních funkcí, jako je dvoufaktorová autentizace, šifrování dat a pokročilé administrativní ovládací prvky.
- Pokročilé vyhledávání: Integrujte Google Gemini do svého pracovního prostoru a vylepšete tak vyhledávací funkce.
Omezení Google Workspace
- Uživatelé si stěžují na nedostatečnou propojenost nástrojů v pracovním prostoru.
- Omezené offline funkce; uživatelé musí předem nastavit aplikace jako Docs, Sheets a Gmail, aby mohli pracovat bez připojení k internetu.
Ceny Google Workspace
- Zdarma
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 42 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 16 700 recenzí)
10. Happeo (nejlepší pro funkce sociálního intranetu)
Happeo je aplikace pro virtuální týmovou komunikaci, která kombinuje funkce intranetu s nástroji pro spolupráci. Nabízí kanály, interaktivní ankety a stránky a integruje se s platformami třetích stran, jako jsou Google Workspace a Slack.
Nejlepší funkce Happeo
- Flexibilní komunikace: Strukturovejte interní komunikaci pomocí flexibilních kanálů, vláken, reakcí, komentářů, ankety a vlastních emodži, aby všichni zůstali zapojeni a informováni.
- Informace založené na umělé inteligenci: Využijte možnost „AI Search“ (vyhledávání pomocí umělé inteligence) k získání odpovědí, odhalení mezer ve vaší stávající znalostní bázi a napříč integrovanými nástroji.
- Optimalizace obsahu: Získejte přehled o chování uživatelů, výkonu obsahu a trendech vyhledávání, abyste mohli obsah optimalizovat.
Omezení Happeo
- Někteří uživatelé uvedli, že absence nástroje pro plánování je problematická; příspěvky se zveřejňují v reálném čase a nelze je naplánovat tak, aby se zobrazily v určitý čas.
- Analýzy mají časové zpoždění, což znamená, že informace v „reálném čase“ nejsou okamžitě k dispozici.
Ceny Happeo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Happeo
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
11. eXo Platform (nejlepší pro flexibilitu open source)
eXo Platform je flexibilní open-source řešení přizpůsobené pro organizace, které hledají úplnou kontrolu nad svým digitálním pracovním prostorem. Zahrnuje funkce jako novinky, aktivity, komentáře a zmínky, které umožňují neformální, ale strukturovanou komunikaci.
Uživatelé mohou vytvářet a organizovat soubory, složky a znalostní báze, sdílet novinky a podporovat zapojení pomocí funkcí ve stylu sociálních médií.
Nejlepší funkce eXo
- Distribuce obsahu: Pomocí integrovaného systému pro správu obsahu můžete vytvářet weby, stránky a navigaci napříč různými komunikačními kanály.
- Personalizované pracovní prostory: Vytvořte personalizované pracovní prostory s firemním brandingem pro různé týmy, abyste usnadnili správu úkolů, sdílení znalostí a spolupráci.
- Komunikace v reálném čase: Komunikujte se svým týmem v reálném čase pomocí interních chatů, fór a streamů aktivit.
Omezení eXo
- Uživatelé považují nastavení integrace za obtížné, zejména menší týmy nebo týmy bez technických znalostí.
- Omezené možnosti přizpůsobení, zejména pokud jde o změnu vizuální prezentace stránek.
Ceny eXo
- Zdarma
- Sociální intranet: 3 $/měsíc na uživatele
- Digitální pracoviště: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze eXo
- G2: 4,3/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
12. Viva Engage (nejlepší pro zlepšení zkušeností zaměstnanců)
Microsoft Viva Engage je dobrou alternativou k Meta Workplace a je určen pro organizace, které používají aplikace Microsoft 365, jako je Word nebo Teams.
Nabízí personalizované kanály přizpůsobené roli, zájmům a kontaktům každého uživatele v rámci společnosti. To umožňuje zaměstnancům rychlý přístup k obsahu, který je pro ně nejdůležitější, ať už se jedná o novinky ze společnosti, aktuality týmu nebo diskuse týkající se konkrétních témat. Tento personalizovaný přístup pomáhá udržovat zaměstnance informované a zapojené.
Nejlepší funkce Viva Engage
- Síťování: Překlenujte komunikační propasti na pracovišti pomocí funkcí sociálních sítí napříč různými týmy a veřejnými i osobními kanály.
- Zapojení vedení: Spojte se s vedoucími pracovníky, prohlédněte si jejich profily a účastněte se diskusí, akcí a příspěvků v sekci „Leadership Corner“ (Koutek vedení).
- Podpora založená na umělé inteligenci: Využijte funkci „Copilot“ pro tvorbu obsahu a podporu strategií založenou na umělé inteligenci.
Omezení Viva Engage
- Plná podpora hostů vyžaduje nativní režim Microsoft 365 pro Viva Engage, který je omezený.
- Odkazy na interní systémy, které vyžadují ověření nebo nelze veřejně vyřešit, nezobrazují platné náhledy.
Ceny Viva Engage
- Komunikace se zaměstnanci a komunity: 2 $/měsíc na uživatele (roční závazek)
- Analýza pracoviště a zpětná vazba od zaměstnanců: 6 $/měsíc na uživatele (roční závazek)
- Balíček: 12 $/měsíc na uživatele (roční závazek)
Hodnocení a recenze Viva Engage
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
13. Simpplr (nejlepší pro moderní komunikaci se zaměstnanci)
Simpplr nabízí centralizované centrum pro firemní obsah, zdroje a novinky. Jeho intuitivní design zjednodušuje uživatelský zážitek jak v desktopové, tak v mobilní verzi.
Jeho přizpůsobitelný zpravodajský kanál a gamifikační prvky zvyšují zapojení zákazníků. Navíc, jak uznává Gartner Magic Quadrant, obsahuje virtuálního asistenta s umělou inteligencí pro hybridní komunikaci na pracovišti.
Nejlepší funkce Simpplr
- Ocenění zaměstnanců: Využijte nástroje, jako jsou průzkumy založené na umělé inteligenci, zpravodaje, oznámení a programy ocenění, k motivaci zaměstnanců.
- Analýza zapojení: Shromažďujte preskriptivní analytické údaje pro sledování zapojení zaměstnanců.
- Obnova dat: Získejte replikaci dat v téměř reálném čase pro efektivní a bezpečnou obnovu dat.
Omezení Simpplr
- Chybí automatizovaná správa obsahu v souvislosti se správou správců nebo vlastníků stránek.
- Integrace s aplikací ADP má problémy, jako je nesynchronizace důležitých informací pro segmentaci publika, což vede k dlouhému procesu řešení a zpoždění pracovního toku.
Ceny Simpplr
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Simpplr
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
Usnadněte si řízení práce a komunikaci s ClickUp
Nyní, když jsme prozkoumali spoustu alternativ k Facebook Workplace, musíte vědět, co vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Tyto možnosti jsou rozmanité a nabízejí mnoho funkcí pro různé obchodní potřeby.
Pokud však stále váháte, nejbezpečnější volbou je ClickUp. Tato aplikace pro vše, co souvisí s prací se hladce integruje s nástroji ve vašem technologickém stacku a nabízí sadu funkcí, jako jsou dokumenty, tabule a klipy, které vám pomohou udržet vaše projekty organizované a zaměstnance zapojené.
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes zdarma! ✅