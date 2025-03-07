Nejlepší software pro přenos souborů roku 2025 pro přenos dat a souborů

Kdy jste naposledy vytahovali obchodní dokumenty ze své police? Nevzpomínáte si? To proto, že dnes je více než 60 % dat společnosti uloženo na cloudových zařízeních.
⏰ 60sekundové shrnutí:
- ClickUp (nejlepší pro správu dokumentů, spolupráci a pracovní postupy)
- Dropbox (nejlepší pro cloudové ukládání souborů a plynulou spolupráci v týmu)
- Google Drive (nejlepší pro integrované sdílení souborů v rámci ekosystému Google)
- WeTransfer (nejlepší pro rychlý a bezproblémový přenos velkých souborů bez registrace)
- FileZilla (nejlepší pro bezpečné přenosy souborů přes FTP a vzdálený přístup k serverům)
- Slack (nejlepší pro okamžité sdílení souborů v rámci komunikačních kanálů týmu)
- Send Anywhere (nejlepší pro rychlý přenos souborů mezi zařízeními s šifrováním)
- ShareFile (nejlepší pro bezpečné sdílení souborů na podnikové úrovni s kontrolami dodržování předpisů)
- Hightail (nejlepší pro kreativní týmy, které spravují přenosy velkých mediálních souborů)
- MASV (nejlepší pro ultrarychlý přenos velkých souborů, přizpůsobený pro profesionály v oblasti médií)
- SHAREit (nejlepší pro offline přenosy souborů mezi mobilními a stolními zařízeními)
Co byste měli hledat v softwaru pro přenos souborů?
Výběr softwaru pro přenos souborů se může zdát triviální, ale není tomu tak. Pokud si vyberete nesprávný nástroj, může to mít vážné důsledky na integritu vašich dat, spolupráci týmu a celkovou produktivitu. Před výběrem řešení pro přenos souborů pro vaši společnost proto zvažte následující atributy:
- Bezpečnost: Vyberte nástroj, který klade důraz na bezpečnost dat. To zajišťuje dodržování bezpečných standardů FTP, jako jsou SFTP a FTPS. Dále zkontrolujte funkce, jako je šifrování, řízení přístupu a soulad s GDPR/HIPAA.
- Rychlost: Vyberte si nástroj, který podporuje rychlý přenos souborů. To vám umožní přenášet velké soubory přes cloud výrazně rychleji (za předpokladu, že máte dostatečně rychlé připojení k internetu).
- Všestrannost: Hledejte software, který podporuje přenos různých formátů souborů, jako jsou obrázky, videa, MP4 atd., pro maximální flexibilitu.
- Integrace: Vyberte si software, který se integruje s ostatními systémy ve vašem pracovním postupu. Ze všeho nejdůležitější je kompatibilita s cloudovými nástroji pro spolupráci, řešeními pro řízení projektů a komunikačními nástroji.
- Spolupráce: Zajistěte, aby byl váš software pro přenos souborů přístupný i pro členy vašeho týmu. Funkce jako verzování souborů, sdílený přístup a uživatelská oprávnění jsou bonusem.
- Kompatibilita: Najděte nástroj, který funguje na Windows, Mac, Linux a mobilních zařízeních a zajistí vám plynulý zážitek.
- Uživatelská přívětivost: Upřednostněte nástroj s přehledným a jednoduchým uživatelským rozhraním. To vám a vašim spolupracovníkům umožní přenášet soubory bez pomoci odborníků.
🧠 Zajímavost: „Sneakernet“ je netradiční metoda přenosu souborů, která spočívá v fyzické přepravě paměťových zařízení. Společnosti jako Google často využívají tuto metodu, protože je někdy rychlejší než přenos velkých souborů online! 🚢
11 nejlepších programů pro přenos souborů
Zde je 11 nejlepších softwarů a nástrojů pro přenos souborů, které můžete zvážit:
1. ClickUp (nejlepší pro správu dokumentů, spolupráci a pracovní postupy)
Snadný přenos souborů začíná bezchybnou správou souborů. Pokud jsou vaše dokumenty roztroušené, nikdy je nebudete moci snadno sdílet se svým týmem.
Naštěstí právě v tomto vyniká ClickUp! ClickUp je integrované řešení, které vám umožňuje vytvářet, organizovat a přenášet soubory – vše na jednom místě. Prvním krokem k tomu je hierarchie projektů ClickUp, která pomáhá přehledně organizovat projekty do prostorů, seznamů a složek.
Platforma poskytuje funkci připojení úkolů ve všech svých plánech, což uživatelům umožňuje snadno sdílet relevantní soubory. I vaši hosté mohou přispívat nahráváním příloh.
Pro jednotlivé soubory je maximální povolená velikost 1 GB, ale pro větší soubory ClickUp integruje možnosti cloudového úložiště. Kromě toho každý úkol může pojmout až 1 000 příloh, což usnadňuje komplexní sdílení informací.
A to není vše! S ClickUp Docs můžete vytvářet univerzální dokumenty, wiki, poznámky nebo seznamy pouhými několika klepnutími. Díky funkcím pro úpravy a spolupráci v reálném čase můžete vy a vaši kolegové provádět úpravy, navrhovat zpětnou vazbu a přidávat nové položky, takže žádný dokument nezastará!
Každý dokument, který vytvoříte nativně v ClickUp, je tak přístupný vašim kolegům. Ale co externí zainteresované strany? Nemějte obavy!
Díky funkci veřejného sdílení ClickUp můžete bezpečně a rychle sdílet dokumenty s lidmi mimo vaši organizaci. Zapněte režim veřejného odkazu, zkopírujte URL souboru, odešlete jej příjemci a je to!
Díky centralizovanému designu tohoto nástroje se každý dokument automaticky ukládá do vašeho Docs Hub. Pokud však přesto postrádáte důležitý soubor, ClickUp nabízí funkci Connected Search založenou na umělé inteligenci, která vám usnadní práci.
Potřebujete najít obrázek? Nemůžete najít důležitý dokument? S novým ClickUp Connected Search můžete vyhledat cokoli – od cílů přes úkoly až po připomenutí – odkudkoli v ClickUp.
Nebo můžete požádat ClickUp Brain, vestavěného asistenta AI ClickUp, aby za vás vyhledal soubory nebo informace!
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte hladce díky přímým komentářům v ClickUp Docs.
- Spravujte úkoly, připojujte soubory a sledujte pokrok pomocí ClickUp Tasks.
- Organizujte a vizualizujte pracovní postupy pomocí ClickUp Views
- Pomocí integrace ClickUp můžete své soubory propojit s Google Drive, Dropboxem a dalšími nástroji.
- S ClickUp Automations automatizujte pracovní postupy s dokumenty, abyste zefektivnili opakující se procesy a sdílení dokumentů.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé často považují tento nástroj za příliš složitý kvůli jeho široké škále funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Díky bohatým funkcím pro spolupráci v ClickUp je velmi snadné spravovat úkoly a týmy současně – jak potvrzuje tento uživatel:
„Na ClickUp se mi líbí, že díky nástrojům pro spolupráci, jako jsou přílohy souborů a sdílení dokumentů, je efektivní při správě úkolů. Tyto nástroje pomohly mému týmu zůstat koordinovaný a spravovat úkoly kolektivně, čímž se zlepšila naše celková efektivita.
2. Dropbox (nejlepší pro cloudové ukládání souborů a plynulou spolupráci v týmu)
Dropbox je oblíbená cloudová služba. Ať už chcete soubory ukládat nebo přenášet, tento nástroj má funkce, které vám umožní obojí. Jeho univerzálnost a snadné použití ho odlišují od jiných řešení v této kategorii.
Ačkoli byl Dropbox primárně vyvinut pro ukládání obrázků, umožňuje uživatelům upravovat a podepisovat dokumenty, spolupracovat na projektech a ukládat různé formáty multimediálních souborů, včetně MP4. Uživatelské rozhraní je také velmi intuitivní a snadno se v něm orientuje. Pokud jste novým uživatelem, k zahájení používání nepotřebujete účet.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Synchronizujte soubory mezi zařízeními v reálném čase a zajistěte si přístup odkudkoli.
- Sdílejte soubory a složky prostřednictvím odkazů, a to i s uživateli, kteří tento software nepoužívají.
- Poskytněte offline přístup k souborům pro snadnou práci bez připojení k internetu.
- Integrujte jej s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Docs, Microsoft Office a Slack.
Omezení Dropboxu
- Poskytuje pouze 2 GB bezplatného úložiště; větší úložiště vyžaduje placené tarify.
- Omezuje velikost nahraných souborů na 50 GB na webovém rozhraní.
Ceny Dropboxu
- Základní: zdarma až 2 GB
- Plus: 11,99 $/měsíc
- Essentials: 19,99 $/měsíc
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 30 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 28 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 600 recenzí)
Pro tohoto uživatele jsou snadné používání a offline přístup Dropboxu skvělými funkcemi:
Dropbox je snadno použitelný. Je vhodný pro každého, včetně začátečníků. Používám ho denně a oceňuji, že i když dojde k výpadku internetu během nahrávání, po obnovení připojení se nahrávání automaticky pokračuje.
3. Google Drive (nejlepší pro integrované sdílení souborů v rámci ekosystému Google)
Google Drive je další spolehlivou možností pro sdílení souborů online. Je rychlý, bezpečný a snadno se s ním pracuje. Kromě toho existuje několik způsobů, jak s tímto nástrojem sdílet dokumenty.
Pokud je příjemce uživatelem služby Drive, jednoduše s ním sdílejte přístup k souboru – není třeba nic exportovat. Uživatelům, kteří službu Drive nepoužívají, můžete poslat odkaz na soubor nebo zadat e-mailovou adresu příjemce a soubor sdílet. Všechny tyto funkce jsou k dispozici pro zařízení se systémem Windows a macOS. Pokud jde o bezpečnost, služba Drive je založena na architektuře zero-trust a implementuje přísné kontroly přístupu, aby zabránila neoprávněnému přístupu.
Nejlepší funkce Google Drive
- Ukládá až 15 GB dat zdarma napříč službami Google.
- Synchronizuje dokumenty, tabulky a prezentace přímo do cloudu.
- Chrání soubory pomocí integrovaného šifrování a dvoufaktorového ověřování.
- Hladká integrace s Google Workspace (Dokumenty, Tabulky, Prezentace)
Omezení služby Google Drive
- Omezuje bezplatné úložiště na 15 GB, což zahrnuje Gmail a Fotky.
- Problémy s doručováním velkých souborů kvůli omezením velikosti souborů
Ceny služby Google Drive
- Zdarma: až 15 GB
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Drive
- G2: 4,6/5 (více než 42 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 27 700 recenzí)
🔍 Věděli jste? Google Drive má mnoho triků, jedním z nich je, že můžete tuto platformu použít k hostování jednoduchých webových stránek založených na HTML nahráním a sdílením veřejných souborů. 🤯
4. WeTransfer (nejlepší pro rychlý a bezproblémový přenos velkých souborů bez registrace)
Pokud hledáte software specializovaný na odesílání velkých souborů nebo souborů hromadně, WeTransfer je dobrou volbou.
Ale to není vše – WeTransfer slouží také jako platforma pro týmovou spolupráci a distribuci. Můžete tedy vytvářet a upravovat obsah, psát personalizované e-maily a sdílet vše se svým publikem na jednom místě. Tento nástroj také dodržuje přísné bezpečnostní standardy, včetně šifrování a včasné detekce hrozeb. Riziko narušení dat je tedy minimální.
Nejlepší funkce WeTransfer
- Doručujte velké soubory o velikosti až 2 GB během několika minut – i bez registrace účtu.
- Sledujte doručení souborů pomocí e-mailových oznámení pro odesílatele i příjemce.
- Přizpůsobte si možnosti brandingu v placených tarifech a získejte profesionální vzhled.
- Nabídněte ochranu heslem pro bezpečné sdílení souborů v placených tarifech.
Omezení služby WeTransfer
- Nemá přímé cloudové úložiště pro dlouhodobé ukládání souborů.
- Pro vyšší limity úložiště a přizpůsobení je vyžadován placený tarif.
Ceny WeTransfer
- Navždy zdarma
- Ultimate: 23 $/měsíc na osobu
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze WeTransfer
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 900 recenzí)
Oznamovací prvek WeTransfer je pro mnoho uživatelů, jako je tento, velkou výhodou:
WeTransfer používám k zasílání upravených videí klientům. Líbí se mi, že odesílání souborů je velmi snadné a pohodlné. Jakmile příjemce otevře váš odkaz, obdržíte oznámení, což usnadňuje komunikaci při přípravě dalšího kroku.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí rozptýlených v chatu, e-mailech a tabulkách.
Podle výzkumu se bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S ClickUpem se toho už nikdy nebudete muset obávat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
5. FileZilla (nejlepší pro bezpečné přenosy souborů přes FTP a vzdálený přístup k serverům)
FileZilla je bezplatný software pro přenos souborů, který využívá systém FTP (File Transfer Protocol). Ačkoli tento nástroj není příliš intuitivní, je užitečný, pokud potřebujete sdílet složité soubory se vzdáleným serverem. Ačkoli je tato služba bezplatná, je vysoce bezpečná a nabízí šifrování TLS i SFTP.
FileZilla Pro navíc podporuje také protokol WebDAV. Ačkoli neexistuje mobilní aplikace, stačí nainstalovat software na notebook nebo jakékoli stolní zařízení – Windows, macOS nebo Linux – a můžete začít.
Nejlepší funkce FileZilla
- Podpora více protokolů, včetně FTP, SFTP, FTPS a WebDAV
- Odesílejte velké soubory bezpečně pomocí funkce drag-and-drop.
- Šifrujte přenos dat pomocí podpory SSL/TLS
- Uchovávejte historii připojení pro snadné opětovné připojení
Omezení FileZilla
- Postrádá pokročilé integrace cloudového úložiště
- Pro nastavení a používání jsou nutné technické znalosti.
Ceny FileZilla
- Navždy zdarma
- FileZilla Pro: Balíčky od 13,5 $ za zařízení
Hodnocení a recenze FileZilla
- G2: 4,5/5 (740+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
Toto řekl uživatel, který se spoléhá na FTP řešení, o tom, proč si vybral FileZilla před ostatními kvůli její snadné použitelnosti a vylepšené bezpečnosti:
K přenosu dat přes FTP používám Filezillu, kterou lze nainstalovat na Windows (klient i server), Linux nebo Mac. Filezilla se snadno instaluje a používá a je často aktualizována pro lepší bezpečnost.
6. Slack (nejlepší pro okamžité sdílení souborů v rámci komunikačních kanálů týmu)
Slack není plnohodnotný software pro sdílení souborů, ale komunikační nástroj. Pokud však hledáte jednotné řešení pro obě tyto funkce, je to správná volba.
Se Slackem můžete sdílet základní soubory, jako jsou PDF, dokumenty, obrázky, videa, zvukové klipy atd. , se svým interním týmem. Rozhraní je také snadno použitelné a přehledné, podobně jako u jakéhokoli instant messengeru. Platforma také nabízí vylepšené funkce pro organizaci souborů. Můžete tedy soubor připnout, vytvořit s ním konverzační vlákna a dokonce zahájit nové chatové vlákno přímo z dokumentu.
Nejlepší funkce Slacku
- Uspořádejte soubory pomocí vláken a kanálů pro snadné vyhledávání
- Umožněte sdílení souborů s externími partnery prostřednictvím Slack Connect.
- Synchronizujte soubory mezi zařízeními se systémy Windows, Linux, iOS a Android.
- Integrace s Google Drive, Dropbox a dalšími službami pro sdílení souborů
Omezení Slacku
- Pro archivaci více než 10 000 zpráv je vyžadován placený tarif.
- Potíže s velkoobjemovou správou souborů v vysoce aktivních kanálech
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 33 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 500 recenzí)
Tento uživatel oceňuje, jak mu Slack pomáhá zůstat v kontaktu a zároveň spravovat důležité soubory:
Líbí se mi, jak mi Slack pomáhá zůstat v kontaktu s mým týmem, i když nejsme na stejném místě. Je to jako mít virtuální vodní chladič, kde můžeme chatovat o práci a životě, sdílet nápady a oslavovat úspěchy. Navíc mohu snadno vyhledávat minulé konverzace a soubory, což je záchrana, když potřebuji něco znovu najít.
7. Send Anywhere (nejlepší pro rychlý přenos souborů mezi zařízeními s šifrováním)
Hledáte řešení pro vysokorychlostní přenos souborů? Send Anywhere umožňuje uživatelům okamžitě přenášet soubory až do velikosti 50 GB bez nutnosti registrace účtu. Navíc, protože platformu pohání Rakuten Drive, získáte 3 TB cloudového prostoru pro ukládání a organizaci svých důležitých dokumentů.
Nejlepší vlastností Send Anywhere je však jeho snadné použití. Rozhraní tohoto nástroje je velmi jednoduché, takže se nemusíte učit nic nového. Má také doplněk pro e-mail, který je stejně snadno ovladatelný a díky němuž je sdílení souborů přes e-mail mnohem pohodlnější.
Nejlepší funkce Send Anywhere
- Chraňte soubory 256bitovým šifrováním pro bezpečné doručení
- Sdílejte soubory pomocí QR kódu, odkazu v e-mailu nebo klíče pro snadný přístup.
- Využijte přenosy pomocí mobilní aplikace, které jsou ideální pro sdílení na cestách.
- Podpora kompatibility mezi platformami pro snadný přenos mezi zařízeními
Omezení aplikace Send Anywhere
- Omezuje bezplatné přenosy na 10 GB na jeden přenos.
- Pro přenos velkých souborů je nutný stabilní přístup k internetu.
Ceny Send Anywhere
- Navždy zdarma
- Lite: 5,99 $/měsíc
- Standard: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Send Anywhere
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Pokud používáte systém Android, integrace správce souborů pro Android vám poskytne plnou kontrolu nad úložištěm vašeho zařízení, což usnadňuje efektivní organizaci, přenos a zálohování souborů. Ať už spravujete velké soubory ke stažení, přesouváte soubory mezi cloudovými úložišti nebo uvolňujete místo, správce souborů vám pomůže udržet pořádek a optimalizovat výkon vašeho zařízení. 📂
8. ShareFile (nejlepší pro bezpečné sdílení souborů na podnikové úrovni s kontrolami dodržování předpisů)
ShareFile je platforma pro spolupráci, která nabízí možnosti sdílení souborů na podnikové úrovni. Předpokládejme, že potřebujete nástroj pro bezpečný přenos důvěrných obchodních dokumentů svým spolupracovníkům. V takovém případě oceníte silné ovládací prvky přístupu, šifrování a soulad s bezpečnostními předpisy, jako jsou HIPAA, FINRA atd.
Kromě sdílení souborů umožňuje uživatelům spolupracovat se svým týmem na navrhování, úpravách a podepisování dokumentů. K dispozici je také knihovna šablon, kterou můžete použít k přizpůsobení a vytváření souborů od nuly.
Nejlepší funkce ShareFile
- Zajistěte si bezpečné sdílení souborů díky 256bitovému šifrování TLS.
- Synchronizujte soubory mezi více zařízeními a získejte snadný přístup odkudkoli.
- Umožněte sdílení souborů prostřednictvím e-mailu, odkazů nebo vložených widgetů.
- Integrujte jej s Google Workspace, Microsoft Office a dalšími aplikacemi pro hladkou spolupráci.
Omezení ShareFile
- Pro plný přístup k pokročilým funkcím je nutné předplatné.
- Chybí integrace s některými specializovanými nástroji třetích stran.
Ceny ShareFile
- Pokročilá verze: 17,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: 27,50 $/měsíc na uživatele
- Výhoda pro odvětví: 45,83 $/měsíc na uživatele
- Virtuální datová místnost: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ShareFile
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
Pro mnoho uživatelů jsou silná bezpečnost a snadné použití ShareFile dvěma z jeho hlavních předností:
ShareFile je bezpečná a snadno použitelná platforma, ideální pro firmy, které potřebují sdílet a spravovat citlivé dokumenty. Nabízí šifrování a funkce pro zajištění souladu s předpisy, díky čemuž je spolehlivá pro odvětví s přísnými požadavky na zabezpečení dat.
9. Hightail (nejlepší pro kreativní týmy, které spravují přenosy velkých mediálních souborů)
Hightail je nástroj známý svými funkcemi pro správu projektů. Je to však také slušný software pro sdílení souborů pro kreativní týmy, které pracují s velkými soubory. Nahrajte své dokumenty a budou připraveny ke sdílení. Sledujte soubory, povolte oznámení a zabezpečte je, abyste minimalizovali riziko ztráty nebo neoprávněného přístupu.
A to nejlepší? I když příjemce nemá účet, může k souborům přistupovat, prohlížet je a spolupracovat na nich v reálném čase.
Nejlepší funkce Hightail
- Využijte cloudové úložiště pro správu souborů na jednom místě.
- Plynule spolupracujte díky funkcím komentářů, zpětné vazby a schvalování.
- Sledujte aktivitu souborů a umožněte uživatelům monitorovat, kdo k souborům přistupoval.
- Integrujte jej s Google Drive, Dropbox a Microsoft Office pro plynulý pracovní postup.
Omezení Hightail
- Poplatky za prémiové funkce, jako je přenos velkých souborů a pokročilé brandingové možnosti
- Nemá možnosti offline přenosu souborů
Ceny Hightail
- Lite zdarma
- Pro: 12 $/měsíc
- Týmy: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 36 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Hightail
- G2: 4,2/5 (více než 680 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
Jeden uživatel oceňuje Hightail pro jeho snadné a rychlé použití:
Celkově jsem s Hightailem velmi spokojený. Líbí se mi, že mohu nahrát sérii videí na jedno místo, abych získal zpětnou vazbu, a nemusím se starat o velikost souborů. Je to rychlé a snadné!
10. MASV (nejlepší pro ultrarychlý přenos velkých souborů přizpůsobený profesionálům v oblasti médií)
MASV je navržen tak, aby podporoval vysoce kvalitní a rychlý přenos souborů. Tento nástroj urychluje proces, pokud často pracujete s velkými soubory. Platforma je kompatibilní s TPN a ISO, takže bezpečnostní standardy jsou přiměřené.
Na rozdíl od jiných nástrojů specializovaných na přenos velkých souborů je MASV relativně snadnější na používání a nevyžaduje žádné složité zaškolení. Navíc k němu máte přístup z jakéhokoli zařízení – Windows, macOS nebo Linux.
Nejlepší funkce MASV
- Přenášejte soubory o velikosti až 15 TB s vysokou rychlostí.
- Zabezpečte soubory šifrováním během nahrávání i stahování
- Poskytujte sledování doručování souborů v reálném čase
- Podpora cloudových integrací s platformami jako AWS, Google Cloud a Azure
Omezení MASV
- Pro rozšířené funkce a větší přenosy je vyžadován placený účet.
- V oblastech s omezeným přístupem k serverům může docházet k pomalejšímu přenosu dat.
Ceny MASV
- Navždy zdarma
- Roční předplatné: Od 95 $/měsíc za 5 GB
- Přenos kreditů: Ceny začínají na 1 075 USD za 5 TB (platba podle skutečného využití)
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MASV
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
11. SHAREit (nejlepší pro offline přenosy souborů mezi mobilními a stolními zařízeními)
Další bezplatný software pro přenos souborů, SHAREit, je ideální pro sdílení souborů mezi mobilními telefony, tablety a počítači. Tento bezplatný nástroj vám umožňuje sdílet stránky, obrázky, videa, hudbu a další soubory bez připojení k internetu. Sdílejte soubory až s pěti zařízeními najednou!
Kromě toho stojí za zmínku intuitivní rozhraní platformy a zajímavé doplňkové funkce. Hrajte hry, streamujte videa, objevujte populární hudbu a dokonce komunikujte s příjemcem pomocí GIFů, samolepek, emodži atd.
Nejlepší funkce SHAREit
- Přenášejte různé typy mediálních souborů, včetně fotografií, videí a aplikací.
- Získejte vysokorychlostní přenosy pro rychlé doručení souborů
- Chraňte přenosy pomocí bezpečného šifrování pro zachování soukromí
- Umožněte sdílení mezi platformami Android, iOS a PC.
Omezení SHAREit
- Pro přenosy je nutné, aby obě zařízení byla připojena ke stejné Wi-Fi síti.
- Bezplatná verze obsahuje reklamy, které mohou být rušivé.
Ceny SHAREit
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze SHAREit
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? SHAREit byl původně vyvinut společností Lenovo jako interní nástroj, než se stal jednou z nejpopulárnějších aplikací pro přenos souborů na světě. 📂
✨ Zvláštní uznání
- Zapya (nejlepší pro rychlý offline přenos souborů mezi více zařízeními)
- Smash (nejlepší pro odesílání velkých souborů bez omezení velikosti a kontroly platnosti)
- OneDrive (nejlepší pro bezpečné sdílení souborů v rámci ekosystému Microsoft)
