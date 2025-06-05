11 alternativ a konkurentů Grok AI v roce 2025

Pokud používáte Grok AI, pravděpodobně již znáte jeho schopnost pomáhat týmům analyzovat data a spolupracovat na nich.
Možná ale hledáte něco trochu jiného – novou funkci, jednodušší rozhraní nebo prostě něco, co lépe vyhovuje vašim potřebám.
Pokud se v tom poznáváte, jste na správném místě.
Sestavili jsme seznam 11 spolehlivých alternativ k Grok AI, které stojí za vyzkoušení. Tyto nástroje nabízejí vše od vizualizace dat po funkce pro spolupráci a mohou být přesně tím, co váš tým potřebuje. Jdeme na to! 💪🏼
Zde jsou naše doporučení pro 11 nejlepších AI nástrojů podobných Grok:
Co byste měli hledat v alternativě k Grok AI?
Při hledání alternativy k Grok AI potřebujete nástroj, který vyhovuje vašim konkrétním potřebám a pomáhá překonávat výzvy umělé inteligenc . Zaměřte se na následující:
- Snadné použití: Platforma by měla mít intuitivní rozhraní, které vám umožní rychle začít bez náročného učení.
- Možnosti přizpůsobení: Dobrá alternativa k asistentovi Grok AI vám umožní přizpůsobit nastavení, zobrazení a pracovní postupy vašim potřebám.
- Funkce pro spolupráci: Pokud pracujete v týmu, chatbot s umělou inteligencí by měl usnadňovat sdílení dat a spolupráci na projektech.
- Integrační možnosti: Nejlepší aplikace AI se hladce integrují do vašich stávajících technologií, jako jsou CRM systémy, zdroje dat a další platformy.
- Zabezpečení dat: V ideálním případě by nástroj měl nabízet robustní bezpečnostní funkce, které ochrání vaše citlivá data.
- Škálovatelnost: Jak váš tým nebo podnik roste, nástroj založený na umělé inteligenci by měl být schopen se s vámi škálovat, zpracovávat větší datové soubory a složitější pracovní postupy.
🔍 Věděli jste? ELIZA, vytvořená v roce 1966 Josephem Weizenbaumem na MIT, je považována za prvního chatbota. Simulovala psychoterapeuta a mohla odpovídat otázkami jako „Jak se při tom cítíte?“ Lidé byli tak zaujatí, že někteří si mysleli, že má skutečné emoce.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
11 nejlepších alternativ k Grok AI (bezplatné i placené)
Pokud hledáte nástroje pro zvýšení produktivity založené na umělé inteligenci, jste na správném místě.
Zde je 11 skvělých alternativ k Grok AI, které nabízejí jedinečné funkce pro zvýšení produktivity, zlepšení spolupráce a zjednodušení řízení projektů. 💭
1. ClickUp (nejlepší pro projektové řízení založené na AI)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje komunikační a AI nástroje pro řízení projektů do jedné plynulé platformy.
Pokud hledáte alternativy k Grok AI, ClickUp nabízí bezkonkurenční kombinaci pokročilých funkcí AI a nástrojů pro spolupráci, které vám pomohou zůstat produktivní.
ClickUp Brain
Pokud hledáte konverzační schopnosti Groku, ClickUp Brain nabízí stejnou inteligenci založenou na umělé inteligenci, která je však přímo integrována do vaší práce. Představte si jej jako projektového manažera, výzkumníka a asistenta pro psaní v jednom, který vždy zná kontext vašich úkolů, dokumentů a cílů.
Použijte jej k shrnutí úkolů, kladení otázek z dat a dokumentů ve vašem pracovním prostoru a dokonce k vytváření návrhů aktualizací, aniž byste je museli psát ručně. Při psaní také navrhuje změny, které zlepšují srozumitelnost, tón a strukturu – ať už se jedná o aktualizaci úkolu, plán projektu nebo e-mail.
Může vám také pomoci stanovit priority vaší práce, když vyžaduje vaši pozornost více projektů. Nebo za vás provede složité výpočty. Pomáhá dokonce i při dokončování a ladění kódu.
💡 Tip pro profesionály: Zefektivněte své úkoly přidáním vlastních polí založených na umělé inteligenci, která shrnují, kategorizují, odhadují náročnost, překládají a mnoho dalšího – vše automaticky generované v ClickUp. Pole AI se mohou aktualizovat v reálném čase, takže získáte okamžité informace s ohledem na kontext, aniž byste se museli dotýkat každého úkolu – ideální pro udržování aktuálnosti projektů v měřítku.
Upřímně řečeno, není moc věcí, které by nedokázala. Díky těmto funkcím ClickUp Brain je to nejkomplexnější pracovní AI na světě.
A co je ještě lepší? Uživatelé ClickUp Brain mají přístup k několika LLM, jako jsou Claude, DeepSeek, Gemini, ChatGPT a další, přímo z ClickUp. Takže už nikdy nebudete potřebovat další aplikaci nebo drahé předplatné, abyste uspokojili všechny své potřeby v oblasti AI. Není divu, že uživatelé ClickUp Brain hlásí třikrát rychlejší dokončení úkolů A 86% úsporu nákladů!
S ClickUp Brain MAX uděláte další krok vpřed. Využijte Connected Enterprise AI Search v ClickUp, Google Drive, Dropbox, OneDrive, SharePoint, GitHub a dalších – vše z jediného desktopového rozhraní AI. Dokáže dokonce poskytovat výsledky s nejnovějšími daty získanými z webu v reálném čase.
A pak je tu Talk-to-Text – váš produktivní hack pro situace, kdy není praktické psát. Diktujte aktualizace, brainstormujte nápady nebo zaznamenávejte poznámky z jednání v reálném čase a Brain MAX je přepisuje přímo do úkolů nebo dokumentů – ve 40 jazycích.
Díky této kombinaci není ClickUp jen alternativou k Grok, ale chytřejším a integrovanějším řídicím centrem pro znalosti a pracovní postupy vašeho týmu.
ClickUp Chat
Nyní zvažte sílu ClickUp Chat, dokonalého komunikačního centra pro váš tým.
Konverzace, úkoly a projekty se zde nejen propojují, ale také sbíhají.
Řekněme například, že váš marketingový tým diskutuje o revizích reklamních textů. Místo přechodu na samostatný chatovací nástroj můžete chatovat přímo v rámci platformy, propojit konverzaci s konkrétními projekty a dokonce proměnit části diskuse v akční úkoly – to vše bez ztráty kontextu.
Máte obavy, že vám unikne něco důležitého? AI v ClickUp Chat pro vás shrnuje konverzace, což je ideální pro dohnání restů po náročném dni.
ClickUp Automations
ClickUp Automations vše spojuje dohromady tím, že hladce zpracovává opakující se úkoly.
Pokud například řídíte uvedení produktu na trh, můžete nastavit automatizaci, která bude informovat zúčastněné strany, když budou připraveny nové návrhy, nebo automaticky aktualizovat stav úkolů na základě pokroku.
Můžete dokonce nastavit spouštěče pro připomenutí nebo schválení, čímž zrychlíte a zjednodušíte pracovní postupy v rámci softwaru pro správu projektů ClickUp.
ClickUp nabízí na jednom místě mnoho funkcí, jako je řízení projektů, možnosti brainstormingu, správa úkolů, plánování projektů, správa dokumentace atd. Rozhodně nám usnadnil život, protože je snadno použitelný, má dobře navržený uživatelský rozhraní a usnadňuje spolupráci v rámci týmu i s jinými týmy. Mohli jsme lépe řídit práci, snadno sledovat a reportovat práci a na základě denních porad o pokroku bylo snadné plánovat budoucnost.
💡 Tip pro profesionály: Přejděte z automatizací na agenty Autopilot
Automatizace v ClickUp se řídí předvídatelnými spouštěči založenými na pravidlech. ClickUp Autopilot Agents jsou naopak proaktivní asistenti pohánění umělou inteligencí, kteří reagují na záměr, rozumí kontextu a jednají autonomně – zpracovávají úkoly, jako je shrnutí dokumentů do akčních položek nebo automatické generování aktualizací stavu.
Zde je návod, jak ji vytvořit:
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelné sledování dat: Vytvořte si personalizované panely ClickUp Dashboards a sledujte metriky, na kterých vám nejvíce záleží, ať už se jedná o postup projektu, výkonnost týmu nebo konkrétní úkoly.
- Efektivní organizace úkolů: Nastavte závislosti úkolů v ClickUp a určete pořadí, v jakém by měly být úkoly dokončeny. Pomůže vám to vyhnout se zpožděním při složitých projektech.
- Snadné sledování času: Sledujte pracovní dobu svého týmu pomocí ClickUp Time Tracking. Můžete sledovat, jak dlouho úkoly trvají, a zajistit tak, aby projekty probíhaly podle plánu.
- Vizualizujte časové osy projektů: Plánujte své projekty pomocí Ganttových diagramů ClickUp. Ty vám umožní zobrazit termíny úkolů a závislosti, abyste mohli včas odhalit potenciální problémy.
- Centralizujte svou dokumentaci: Použijte ClickUp Docs k vytváření, ukládání a spolupráci na veškeré dokumentaci k vašim projektům na jednom místě.
- Hladká integrace třetích stran: Přidejte další funkce pomocí ClickUp Integrations, abyste měli všechna data synchronizovaná a organizovaná.
- Funkce generování obrázků: Přístup k tabulkám ClickUp Whiteboards a využití AI k vytváření obrázků na základě vašich pokynů.
- Pomoc při schůzkách: Pošlete AI Notetaker od ClickUp na schůzky místo vás, abyste získali přehled o nejdůležitějších bodech, akčních položkách a dalších informacích.
Omezení ClickUp
- AI v ClickUp Chat poskytuje souhrny, ale zatím nedokáže generovat hlubší vhledy do trendů projektu ani prediktivní doporučení.
- Mobilní aplikace může být zpočátku ve srovnání s webovou verzí poněkud nepřehledná.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
📖 Přečtěte si také: ChatGPT vs. ClickUp: Který generativní nástroj AI je nejlepší?
2. Microsoft Copilot (nejlepší pro integraci do podnikového prostředí a plynulou automatizaci pracovních postupů)
Microsoft Copilot je dobrou volbou pro organizace, které spoléhají na ekosystém Microsoft. Je hluboce integrován do nástrojů Office, jako jsou Excel a PowerPoint, a nabízí asistenci při schůzkách v reálném čase.
Zejména se vám bude hodit při generování reportů, ladění kódu ve Visual Studio a automatizaci opakujících se úkolů. Copilot je navržen pro podnikové operace a zajišťuje také robustní zabezpečení dat a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Automatizujte pracovní postupy v aplikacích Excel, PowerPoint, Outlook a dalších aplikacích Microsoft 365 a zvyšte tak svou produktivitu.
- Analyzujte a interpretujte velké a složité soubory, včetně PDF a tabulek, a získejte tak praktické informace.
- Ladění a generování kódu pro různé programovací jazyky, podpora vývojových projektů v jakémkoli rozsahu.
- Vytvářejte pluginy specifické pro vaši organizaci, které splní jedinečné požadavky, aniž byste byli závislí na nástrojích třetích stran.
Omezení Microsoft Copilot
- Vyžaduje značné investice do ekosystému Microsoftu, aby bylo možné plně využít jeho potenciál.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro uživatele pracující mimo nativní rámec společnosti Microsoft
Ceny Microsoft Copilot
- Zdarma
- Copilot Pro: 20 $/měsíc
- Copilot pro Microsoft 365: 30 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
- G2: 4,3/5 (70+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Turingův test, navržený Alanem Turingem v roce 1950, měří schopnost stroje vykazovat inteligentní chování, které je k nerozeznání od lidského. Stal se základním konceptem v oblasti AI, ačkoli Turing jej označoval jako „imitační hru“.
3. Claude (nejlepší pro pokročilou analýzu, výzkum a etické nasazení AI)
Claude je navržen pro řešení složitých témat a poskytování promyšlených, podrobných odpovědí. Hodí se pro akademický výzkum, technické psaní nebo přípravu profesionální dokumentace. Schopnost nástroje udržet kontext během dlouhých diskusí vám umožňuje prozkoumávat složité myšlenky, aniž byste ztratili přehled.
Pokud potřebujete podrobné vysvětlení nebo pomoc s řešením konkrétních problémů, Claude vám s tím hladce pomůže. Upřednostňuje také bezpečné a odpovědné používání AI, což přináší další jistotu uživatelům, kteří se zaměřují na etické implementace.
Nejlepší funkce Claude
- Analyzujte akademické a technické dokumenty s důrazem na hloubku a přesnost, což vám pomůže odhalit důležité poznatky.
- Efektivně laděte a kontrolujte kód, podporujte vývojové pracovní postupy a snižujte počet chyb v různých jazycích.
- Řešte pokročilé matematické a vědecké problémy pomocí jasných, logických a postupných přístupů.
- Zachovejte kontext i při delších konverzacích, což je ideální pro společný výzkum a dlouhodobé projekty.
Omezení Claude
- Nenabízí přístup k webu v reálném čase, což omezuje jeho schopnost načítat aktuální data.
- Nelze generovat obrázky ani zvuk, což snižuje jeho univerzálnost pro multimediální úkoly.
Ceny Claude
- Zdarma
- Výhoda: 20 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc (minimálně pět členů)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Claude
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? V roce 2016 napsala umělá inteligence krátký film s názvem Sunspring, v němž hrál Thomas Middleditch. Scénář byl surrealistický a plný podivných dialogů, což zdůraznilo jak tvůrčí potenciál umělé inteligence, tak její omezení v oblasti vyprávění příběhů.
4. Perplexity (nejlepší pro výzkum v reálném čase a syntézu informací)
Perplexity poskytuje odpovědi v reálném čase podložené ověřitelnými zdroji, což z něj činí spolehlivý nástroj pro výzkum a profesionální úkoly. Jeho schopnost syntetizovat informace z více spolehlivých zdrojů zajišťuje, že získáte přesné a důvěryhodné odpovědi.
Interaktivní doplňující otázky platformy vám pomohou prozkoumat témata podrobněji, zatímco její přehledné rozhraní usnadňuje soustředění se na vaše dotazy. Výsledky založené na výzkumu Perplexity přesahují to, co najdete v běžném vyhledávání Google nebo prostřednictvím tradičních vyhledávačů, a poskytují vám snadný přístup k přesným a podrobným informacím.
Nejlepší funkce Perplexity
- Provádějte vyhledávání na webu v reálném čase se spolehlivými odkazy na zdroje, abyste zajistili důvěryhodnost a transparentnost.
- Ponořte se hlouběji do témat pomocí interaktivních doplňujících otázek a odhalte další vrstvy poznatků.
- Porovnejte a srovnejte více zdrojů informací pro komplexnější pochopení jakéhokoli tématu.
- Sdílejte své poznatky s kolegy pomocí integrovaných nástrojů pro spolupráci, které zefektivňují pracovní postupy při výzkumu.
Omezení Perplexity
- Výsledky vyhledávání mohou někdy zastínit analýzu generovanou umělou inteligencí, což snižuje její užitečnost pro některé dotazy.
- Bezplatná verze nepodporuje nahrávání dokumentů, což omezuje možnosti pro projekty náročné na výzkum.
- Nelze provádět pokročilé výpočty nebo řešit technické problémy, které jsou pro některé uživatele nezbytné.
Ceny Perplexity
- Ceny založené na velikosti tokenu a požadavcích
Hodnocení a recenze Perplexity
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Využijte schopnost AI generovat více nápadů nebo návrhů. Použijte ji k překonání tvůrčích bloků a poté vylepšete nejlepší možnosti tak, aby vyhovovaly vašemu stylu a potřebám.
5. Hugging Chat (nejlepší pro experimentování s open-source AI a přizpůsobení modelů)
Hugging Chat je flexibilní a transparentní platforma, která vám poskytuje přístup k několika open-source modelům AI. Je ideální pro vývojáře, výzkumníky a pedagogy, kteří chtějí prozkoumat, jak fungují různé architektury AI.
Můžete přepínat mezi modely, přizpůsobovat své interakce a dokonce přispívat k vývoji platformy. Navíc její komunitní přístup podporuje spolupráci, což z ní činí cenný prostor pro učení a experimentování.
Nejlepší funkce Hugging Chat
- Získejte přístup k široké škále open-source jazykových modelů a porovnejte jejich silné stránky a schopnosti.
- Přizpůsobte si výstupy AI a experimentujte s nimi, abyste lépe porozuměli tomu, jak modely zpracovávají různé dotazy.
- Zapojte se do silné komunity vývojářů, která platformu neustále aktualizuje a vylepšuje.
- Prozkoumejte vzdělávací a experimentální případy použití AI se zaměřením na transparentnost a učení.
Omezení aplikace Hugging Chat
- Výkon modelu se může výrazně lišit v závislosti na zvolené architektuře.
- Kvalita odpovědí postrádá konzistenci proprietárních řešení AI, což může ovlivnit spolehlivost.
- Neobsahuje funkce na podnikové úrovni, takže je méně vhodný pro použití ve velkých podnicích.
- Doba odezvy může být pomalejší při zpracování dotazů na větších modelech nebo datových sadách.
Ceny Hugging Chat
- Zdarma
- Starter: 59 $/měsíc
- Pro: 249 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Ceny podle modelu Malý: 100 000 požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 12,90 $/měsíc Střední: 1 milion požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 59 $/měsíc Velký: 5 milionů požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 249 $/měsíc
- Malý: 100 000 požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 12,90 $/měsíc
- Střední: 1 milion požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 59 $/měsíc
- Velký: 5 milionů požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 249 $/měsíc
- Malý: 100 000 požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 12,90 $/měsíc
- Střední: 1 milion požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 59 $/měsíc
- Velký: 5 milionů požadavků za měsíc (pro všechny modely) za 249 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hugging Chat
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: V roce 1997 porazil Deep Blue od IBM šachového mistra Garryho Kasparova a stal se tak první umělou inteligencí, která porazila světového šampiona. Později, v roce 2016, porazil AlphaGo od Google šampiona v go Lee Sedola, čímž předvedl rostoucí strategické myšlení umělé inteligence.
6. Meta AI (nejlepší pro porozumění sociálním souvislostem a kreativní vyjádření)
Meta AI se zaměřuje na vytváření sociálně uvědomělého a kulturně relevantního obsahu. Použijte jej k vytváření poutavých textů, obrázků nebo videí přizpůsobených různým skupinám diváků. Hluboké porozumění sociálním interakcím, trendům a nuancím odlišuje tento nástroj jako nástroj pro vytváření smysluplného a působivého obsahu.
Tato platforma je obzvláště užitečná pro kreativní projekty a zapojení na sociálních médiích, protože umožňuje týmům udržovat relevanci a autentičnost jejich sdělení.
Nejlepší funkce Meta AI
- Vytvářejte obsah přizpůsobený sociálním a kulturním kontextům, abyste efektivně oslovili různorodé publikum.
- Využijte možnosti více formátů pro tvorbu textu, obrázků a videí, které podporují různé komunikační potřeby.
- Analyzujte trendy a poskytujte návrhy v reálném čase pro cílenější a relevantnější zprávy.
- Přizpůsobte reakce na základě emocionálních podnětů, abyste poskytovali empatický a vhodný obsah.
Omezení Meta AI
- Silná závislost na ekosystému Meta může omezovat flexibilitu uživatelů, kteří nepoužívají jeho platformy.
- Omezená funkčnost pro technické nebo vědecké úkoly ve srovnání s pomocí jiných nástrojů AI.
- Vzhledem k povaze využívání dat v ekosystému Meta mohou vzniknout obavy ohledně ochrany soukromí.
- Možnosti integrace s externími nástroji jsou ve srovnání se samostatnými platformami omezené.
Ceny Meta AI
- Zdarma
Hodnocení a recenze Meta AI
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 350 recenzí)
🔍 Věděli jste? Některé nástroje AI dokážou předpovědět onemocnění ještě předtím, než se objeví příznaky. Například DeepMind od Googlu vytvořil AI, která dokáže předpovědět selhání ledvin až 48 hodin předem, což lékařům poskytuje kritický časový náskok.
7. Google Gemini (nejlepší pro multimodální inteligenci a pokročilé řešení problémů)
Google Gemini kombinuje funkce zpracování textu, obrázků a kódu do jedné platformy. Jeho hluboká integrace s nástroji Google Workspace zajišťuje plynulé pracovní postupy, což z něj činí praktickou volbu pro týmy, které chtějí zvýšit produktivitu.
Multimodální schopnosti Gemini poskytují komplexní řešení pro řešení různých výzev, díky čemuž je vhodný jak pro analytické, tak pro kreativní úkoly.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Zpracovávejte text, obrázky a kód na jedné platformě a řešte problémy vyžadující různorodé vstupy.
- Integrujte s Google Workspace pro plynulý přechod mezi úkoly výzkumu, analýzy a spolupráce.
- Vytvářejte vizualizace dat a provádějte složité výpočty na podporu rozhodování.
- Získejte přístup k informacím v reálném čase díky rozsáhlé znalostní bázi a vyhledávacím funkcím Google.
Omezení Google Gemini
- Pro plnou funkčnost je vyžadován účet Google, což může být překážkou pro uživatele, kteří Google nepoužívají.
- Výkon se může lišit v závislosti na složitosti zpracovávané úlohy.
Ceny Google Gemini
- Zdarma
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: 30 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Trh s umělou inteligencí by měl mezi lety 2025 a 2030 růst průměrným ročním tempem (CAGR) 27,67 % a do roku 2030 dosáhnout tržní hodnoty 826,7 miliardy dolarů.
📖 Přečtěte si také: Google Gemini vs. ChatGPT: Který nástroj AI je nejlepší?
8. Poe (nejlepší pro experimentování a učení se modelům AI)
Poe poskytuje jednoduchý způsob interakce a porovnání více modelů AI. Je navržen pro uživatele, kteří chtějí experimentovat s různými přístupy k úkolům AI, což jej činí obzvláště užitečným pro vzdělávání, výzkum a kreativní řešení problémů.
Uživatelsky přívětivé rozhraní platformy a sdílení obsahu založené na komunitě podporují učení a spolupráci, což vám umožňuje prozkoumat možnosti AI v různých kontextech.
Nejlepší funkce Poe
- Porovnejte výstupy z různých modelů AI, abyste lépe porozuměli jejich silným stránkám a omezením.
- Přizpůsobte rozhraní chatu a výzvy pro konkrétní případy použití, čímž zvýšíte použitelnost a přizpůsobivost.
- Získejte přístup k obsahu vytvářenému komunitou a knihovnám podnětů, které zlepšují spolupráci a sdílení znalostí.
- Prozkoumejte možnosti AI na cestách pomocí intuitivního mobilního a desktopového rozhraní Poe.
Omezení Poe
- Kvalita odezvy se mezi jednotlivými modely výrazně liší, což může ovlivnit spolehlivost.
- Postrádá trvalou paměť napříč relacemi, což jej činí méně vhodným pro probíhající projekty.
Ceny Poe
- Měsíčně: 19,99 $/měsíc
- Ročně: 199,99 $/rok
Hodnocení a recenze Poe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Chatbot Tay, který společnost Microsoft uvedla na trh v roce 2016, byl navržen tak, aby se učil z interakcí s uživateli. Bohužel však během 24 hodin začal generovat urážlivé odpovědi v důsledku vystavení nevhodným vstupům, což demonstruje rizika nefiltrovaného strojového učení.
9. Character. ai (nejlepší pro personalizované interakce s AI a kreativní hraní rolí)
Character. ai se specializuje na vytváření interakcí založených na umělé inteligenci, které působí osobně a poutavě. Můžete vytvářet vlastní AI postavy pro vyprávění příběhů, hraní rolí nebo vzdělávací simulace a přizpůsobovat jejich chování konkrétním scénářům nebo vzdělávacím cílům.
Schopnost platformy udržovat konzistentní osobnosti a emoční vnímání z ní činí vynikající volbu pro kreativní psaní nebo interaktivní scénáře. Je obzvláště vhodná pro uživatele, kteří hledají imaginativní a flexibilní konverzační zážitky.
Nejlepší funkce Character.ai
- Navrhněte jedinečné osobnosti AI, které se dokážou přizpůsobit různým scénářům, včetně vyprávění příběhů a hraní rolí.
- Udržujte trvalou paměť postav, abyste podpořili dlouhodobé konverzace a narativní kontinuitu.
- Sdílejte své vlastní postavy s komunitou uživatelů a podpořte tak spolupráci a kreativitu.
- Efektivně simulujte vzdělávací scénáře, abyste zlepšili učení a zapojení.
Omezení Character.ai
- Omezená funkčnost pro analytické nebo datově náročné úkoly, což snižuje jeho univerzálnost.
- Integrační možnosti s externími nástroji jsou minimální, což jej činí méně vhodným pro profesionální aplikace.
Ceny Character.ai
- Zdarma
- Premium: 9,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Character.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🤝 Přátelské připomenutí: AI není dokonalá – někdy se může stát, že se netrefí do černého. Buďte trpěliví a poskytněte jasnější pokyny, pokud potřebujete konkrétnější výsledky. Prozkoumejte techniky, jako je řetězení myšlenek.
10. Jasper AI (nejlepší pro tvorbu obsahu na míru a marketingové strategie)
Jasper AI je všestranný asistent pro psaní, který vám pomůže vytvářet obsah pro blogy, e-maily, sociální média a další. Jeho AI generuje text na základě zadaných údajů, takže se můžete soustředit na vytváření poutavých zpráv, aniž byste museli začínat od nuly.
Tento nástroj podporuje různé tóny a jazyky, takže můžete přizpůsobit svůj obsah různým cílovým skupinám a trhům. Pokud hledáte uživatelsky přívětivou platformu, která vyhoví různým potřebám v oblasti psaní, Jasper AI nabízí ve srovnání s Grok AI mnohem větší flexibilitu.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Rychle vytvářejte podrobné blogové příspěvky, zprávy a další dlouhé texty, které vám poskytnou silný výchozí bod.
- Využijte funkce založené na SEO prostřednictvím Surfer SEO, abyste zajistili, že váš obsah bude mít dobré hodnocení a zároveň zůstane relevantní pro vaše publikum.
- Ušetřete čas díky šablonám navrženým pro konkrétní účely, jako jsou e-mailové kampaně, reklamní texty a aktualizace na sociálních médiích.
- Pište v několika jazycích a spojte se s globálním publikem bez nutnosti využívat externí překladatelské služby.
Omezení Jasper AI
- Neumožňuje hluboké přizpůsobení výstupů AI, což může být omezující, pokud chcete mít větší kontrolu.
- Přístup k pokročilým funkcím, jako je generování dlouhých textů, vyžaduje vyšší tarif.
- Rozhraní může být pro začátečníky, kteří se učí používat nástroje pro psaní založené na umělé inteligenci, příliš složité.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
🤝 Přátelské připomenutí: Vždy si dvakrát zkontrolujte informace poskytované AI, zejména pokud jde o výzkumné nebo profesionální úkoly. I když se jedná o skvělý nástroj, ověření faktů pomáhá zajistit přesnost.
11. ChatGPT (nejlepší pro všestrannou konverzaci a pomoc s úkoly)
ChatGPT nabízí bezplatný přístup k široké škále funkcí pro běžné i profesionální použití. Můžete se na něj spolehnout při kreativním psaní, pomoci s kódováním nebo při hloubkové analýze, což z něj činí univerzální volbu pro různé úkoly.
Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní a pravidelné aktualizace zvyšují použitelnost, zatímco ekosystém pluginů přidává funkce pro specializované potřeby. Adaptabilita ChatGPT umožňuje týmům efektivně řešit různé výzvy a nabízí široké i hluboké možnosti použití.
Porovnejte ChatGPT a Grok AI!
Nejlepší funkce ChatGPT
- Snadno zvládněte kreativní psaní, technickou dokumentaci a kódování a podpořte tak rozmanité pracovní postupy.
- Vylepšete funkčnost pomocí rozsáhlého ekosystému pluginů pro úkoly, jako je správa souborů a přístup k webu.
- Zapojte se do přirozených, plynulých konverzací na různá témata s konverzačním chatbotem AI.
- Vytvářejte fotorealistické obrázky a vizuály díky integraci DALL·E, která vám umožní generovat vlastní vizuály pro vaše projekty nebo nápady.
Omezení ChatGPT
- Omezené kontextové okno základního modelu snižuje jeho schopnost zvládat delší konverzace.
- Nelze přímo manipulovat se soubory ani provádět určité pokročilé integrace.
Ceny ChatGPT
- Osobní Zdarma Plus: 20 $/měsíc Pro: 200 $/měsíc
- Business Team: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
🧠 Zajímavost: ChatGPT dosáhl v lednu 2023 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně, což z něj činilo nejrychleji rostoucí aplikaci, dokud jej v červenci 2023 nepřekonal Threads.
📖 Přečtěte si také: 20 nejlepších alternativ ChatGPT
AI + ClickUp = týmová práce, která skutečně funguje
Nalezení správného nástroje může mít zásadní vliv na to, jak váš tým pracuje.
Ať už hledáte něco, co zefektivní vaše projekty, zajistí synchronizaci vašeho týmu nebo vám jen trochu usnadní den, existuje nástroj, který je pro vás ideální. Ty, které jsme zde představili, přinášejí něco jedinečného, takže stačí jen zjistit, co vám nejlépe vyhovuje.
ClickUp je však těžké překonat. Má vše, co potřebujete, abyste byli organizovaní, lépe komunikovali a zvládli více práce – a to vše na jednom místě.
Potřebujete pomoc se sledováním termínů? Chcete se ujistit, že jsou všichni na stejné vlně? ClickUp vám pomůže.
Tak na co čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!