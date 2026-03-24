11 nejlepších alternativ a konkurentů Procore v roce 2026

Procore pokrývá přípravu stavby, plánování, finance – celé spektrum. Ale někde mezi přetížením funkcemi a rostoucími náklady na licence si začnete klást otázku:
„Existuje něco flexibilnějšího?“ Nebo ještě lépe… něco, co skutečně odpovídá způsobu práce vašeho týmu?
Pokud ano, jste na správném místě. Shromáždili jsme nejlepší alternativy k Procore, které zjednodušují řízení stavebních projektů bez náročného zaučování nebo zátěže typické pro podnikové řešení. Některé jsou skvělé pro spolupráci, jiné vynikají ve sledování nákladů a pár z nich splňuje všechny požadavky (a ještě více), které nabízí Procore.
Pojďme se na to podívat a najít nástroj, který se nejlépe hodí pro váš příští projekt. 👷♀️🔧
Proč zvolit alternativy k Procore
Procore je spolehlivá platforma pro řízení staveb, o tom není pochyb. Nabízí mnoho nástrojů, které skvěle fungují pro velké organizace. Pro mnoho stavebních firem je však realita o něco složitější.
Někdy se mohou platformy typu „vše v jednom“, jako je Procore, jevit jako příliš rozsáhlé nebo naopak nedostatečné, zejména při zakládání stavební firmy nebo rozšiřování malého týmu. Právě v takových případech začínají být alternativy lákavé.
Zde je důvod 👇
- Omezená flexibilita pro specializované pracovní postupy: Stavební odborníci, kteří řídí různé typy projektů, jako jsou úpravy pro nájemníky nebo stavby na míru, potřebují pracovní postupy, které mohou přizpůsobit. Struktura Procore může působit příliš rigidně na týmy, které vyžadují tento druh flexibility
- Rigidní finanční nástroje: Rozpočtování, fakturace a integrace s jiným účetním softwarem často zaostávají. To je zásadní problém, když je přidělování zdrojů a sledování nákladů klíčové pro úspěch projektu
- Složité reportování a přizpůsobení: Nástroje pro reportování v Procore mohou působit složitě nebo nepružně, když chcete jen získat data, vygenerovat report a pokračovat dál
- Nepohodlná správa souborů: Nahrávání, organizování a vyhledávání dokumentů může být v Procore obtížné. Pro týmy, které spolupracují s více zúčastněnými stranami nebo se snaží centralizovat dokumentaci napříč staveništi, se tato neefektivita rychle znásobuje
Stručně řečeno, Procore má mnoho předností. Pokud však váš tým potřebuje platformu, která je intuitivnější, flexibilnější a vhodnější pro řízení více projektů s menším počtem kompromisů, zvažte prozkoumání alternativ, které zefektivní plánování projektů.
Chcete zvýšit efektivitu výstavby nebo zefektivnit podávání zpráv o stavbě? V níže uvedené tabulce si můžete udělat stručný přehled o možnostech, které máte k dispozici!
Alternativy k Procore v kostce
Podívejme se na srovnávací tabulku, která vám pomůže porozumět nejlepším konkurentům Procore ⬇️
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Hlavní funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Nejlepší alternativa k Procore s flexibilním komplexním řešením pro řízení stavebních projektů
|Šablony pro stavebnictví, Ganttovy diagramy, sledování času, dashboardy v reálném čase, AI asistent, dokumenty, chat
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici
|Buildertrend
|Stavitelé a renovátoři bytových domů
|Nabídky a odhady, plánování, klientský portál, kalkulace nákladů na zakázku, nahrávání z mobilních zařízení
|Ceny na míru
|Fieldwire
|Terénní týmy a koordinace na stavbě
|Seznamy nedodělků, režim offline, označování plánů, prohlížeč BIM
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 54 $ za uživatele a měsíc
|INGENIOUS. BUILD
|Komplexní stavební projekt
|Sledování rozpočtu, správa smluv a dokumentů
|Ceny na míru
|Autodesk Construction Cloud
|Integrace BIM a spolupráce při navrhování
|3D modely, žádosti o informace, sledování problémů, správa dokumentů
|Ceny na míru
|Vedoucí stavby
|Malí a střední dodavatelé
|Denní záznamy, odhady, výkazy práce, kalkulace nákladů na zakázky, synchronizace s QuickBooks
|Placené tarify začínají na 49 $/měsíc
|Trimble e-Builder
|Řízení investičních programů a portfolia
|Auditní stopy, správa nabídek, automatizace pracovních postupů
|Ceny na míru
|Bluebeam
|Správa dokumentů a spolupráce
|Označování v PDF, hromadné zpracování, měřicí nástroje
|Placené tarify začínají na 260 $/rok
|CoConstruct
|Stavitelé a renovátoři domů na míru
|Odhady, komunikace s klienty, rozpočtování, plánování pomocí Ganttova diagramu
|Ceny na míru
|RedTeam
|Malé a střední stavební firmy
|Rozpočtování v reálném čase, žádosti o informace, podání, sledování změnových příkazů
|Ceny na míru
|eSUB
|Řízení projektů subdodavatelů a správa dokumentů
|Mobilní poznámky z terénu, žádosti o informace, docházkové karty, neomezené úložiště v cloudu
|Ceny na míru
Nejlepší alternativy k Procore, které můžete použít
Podívejme se na tyto alternativy k Procore podrobněji a zaměřme se na jejich vynikající funkce, potenciální omezení, ceny a názory skutečných uživatelů.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení stavebních projektů s přizpůsobitelnými pracovními postupy)
Stavební projekty často selhávají ne kvůli špatnému provedení, ale proto, že nástroje, které týmy používají, spolu nekomunikují. Aktualizace z terénu zůstávají v zprávách. Zpětná vazba k návrhu se ztrácí v e-mailových vláknech. A než vyřešíte jeden problém s komunikací, už se rodí další.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je tu, aby to navždy změnila.
Jednou z hlavních předností je ClickUp for Construction Teams, pracovní prostor navržený pro stavitele, vedoucí stavenišť, inženýry a kancelářské pracovníky, aby zůstali v kontaktu během všech fází projektu.
Toto rozhraní vám umožňuje spravovat plány, přidávat poznámky k fotografiím ze staveniště, efektivně řídit úkoly, spolupracovat s interními týmy i externími dodavateli a vytvářet odhady nákladů, a to vše v reálném čase.
Jádrem tohoto řešení je ClickUp Tasks, který usnadňuje přidělování a sledování práce na detailní úrovni. Ať už rozdělujete velké milníky na kontrolní seznamy na úrovni staveniště nebo zaznamenáváte bezpečnostní inspekce, každý úkol zůstává viditelný a lze jej zpracovat.
Chcete-li ještě více zvýšit svou produktivitu, podívejte se, jak automatizace může zefektivnit opakující se práce a udržet vaše projekty v pohybu:
Ve spojení s funkcí ClickUp Time Tracking můžete sledovat délku trvání každé zakázky, aniž byste se museli spoléhat na samostatné nástroje pro evidenci odpracované doby.
Pokud máte málo času nebo potřebujete okamžitý přehled, ClickUp Brain je ideálním partnerem v oblasti umělé inteligence, zejména v době, kdy stále více týmů zkoumá využití AI ve stavebnictví za účelem zlepšení rozhodování. Pomáhá shrnout denní aktivity, vytvářet poznámky a na požádání odpovídat na otázky týkající se konkrétních úkolů, takže můžete postupovat rychleji, aniž byste ztratili přehled.
ClickUp Brain MAX poskytuje vašim terénním i kancelářským týmům rychlý způsob, jak proměnit myšlenky v činy. Pomocí funkce Talk to Text můžete diktovat poznámky, výsledky inspekcí, bezpečnostní aktualizace nebo postřehy z prohlídek a sledovat, jak se okamžitě promění ve strukturované úkoly.
Žádné psaní na stavbě, žádné ztracené hlasové poznámky a žádné prohledávání různých aplikací. ClickUp Brain MAX rozumí vašemu stavebnímu pracovišti, takže každá aktualizace zůstává propojena se správným projektem, lokalitou a týmem.
Aby bylo nastavení ještě jednodušší, použijte šablonu ClickUp pro řízení stavebních projektů. Obsahuje předem připravené fáze, stavy, dokumenty a vlastní pole ClickUp pro specifikace, rozpočty a časové plány. Organizuje práci do jasně definovaných fází, jako jsou Příprava a Výstavba, z nichž každá obsahuje vnořené úkoly, které odrážejí skutečné pracovní postupy projektu.
Nejlepší na tom je, že tato šablona nabízí standardní strukturu. Obsahuje předem připravené skupiny úkolů, úrovně spolehlivosti, štítky stavu a poznámky z terénu, které jsou všechny přizpůsobeny pracovním postupům specifickým pro stavebnictví.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dokumenty pro terénní týmy: Ukládejte plány, standardní operační postupy, žádosti o informace a bezpečnostní dokumenty pomocí ClickUp Docs, které jsou přístupné z jakéhokoli úkolu nebo seznamu
- Odhady času: Nastavte předpokládanou dobu trvání pomocí funkce ClickUp Time Estimates, abyste mohli označit zpoždění a přesněji řídit plánování na stavbě
- Integrovaný chat: Sjednoťte komunikaci na stavbě a v kanceláři na jednom místě díky ClickUp Chat — přímo propojenému s úkoly a projekty
- Živé dashboardy: Sledujte stav projektu, termíny, rozpočty a vytížení dodavatelů vizuálně pomocí dashboardů ClickUp v reálném čase
Omezení ClickUp
- Možnosti přizpůsobení mohou začínající uživatele zaskočit
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp je aplikace dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila multidisciplinárnímu světu architektury a stavebnictví. Rád využívám jejich různé šablony, přizpůsobuji je svým potřebám a využívám je v praxi.
🧠 Zajímavost: Nejdražší stavební projekt všech dob není mrakodrap ani stadion – je to 170 kilometrů dlouhé město v saúdské poušti! Toto futuristické město s názvem The Line bude fungovat na 100% zelené energii, pojme až 1,5 milionu lidí a bude se táhnout dál než je vzdálenost mezi New Yorkem a Filadelfií, a to vše v dokonale rovné linii!
2. Buildertrend (nejlepší pro komplexní řízení stavebních projektů pro stavitele rodinných domů)
Buildertrend je určen pro týmy zabývající se bytovou výstavbou, které spravují řadu proměnných, od nabídek a odhadů až po plánování a informování majitelů nemovitostí.
Na rozdíl od některých konkurentů Procore je Buildertrend přizpůsoben pro stavitele rodinných domů, firmy zabývající se rekonstrukcemi a specializované dodavatele, kteří na jednom místě spravují změny zakázek, koordinují subdodavatele a komunikují s klienty. Ačkoli postrádá některé komplexní moduly pro řízení rizik, které jsou k dispozici na podnikových platformách, hodí se pro menší týmy, které upřednostňují provozní přehlednost před náročným dodržováním předpisů.
Nejlepší funkce Buildertrend
- Vytvářejte a spravujte odhady, nabídky a změny objednávek s integrovanými výpočty nákladů na zakázku pro přesnost rozpočtu
- Využijte mobilní skenování dokumentů a ukládání souborů k pořizování fotografií ze staveniště a dokumentů přímo na cestách
- Přiřazujte úkoly s termíny, fotografiemi a poznámkami pracovníkům nebo klientům z jakéhokoli zařízení
Omezení Buildertrend
- Příplatky a výběry je nutné zadávat znovu v různých oblastech, což vede ke ztrátě času, zejména u týmů, které řídí více souběžných staveb
Ceny Buildertrend
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Buildertrend
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Buildertrendu?
Recenze Capterra uvádí:
V Buildertrendu můžete uchovávat všechny informace od svého klienta v jednom programu. Od začátku do konce každého projektu můžete sledovat průběh prací a plateb. Můžete přidávat změny objednávek a zobrazovat své platby za produkty a práci.
3. Fieldwire (nejlepší pro koordinaci týmu na stavbě a seznamy nedodělků)
Fieldwire, nyní součást společnosti Hilti, je software pro řízení stavebních projektů určený pro koordinaci prací v terénu. Byl vyvinut pro stavební profesionály a pomáhá týmům plánovat, přidělovat a sledovat úkoly přímo ze staveniště. Navíc funguje offline, takže je spolehlivý i v oblastech se slabým připojením, a po obnovení připojení se automaticky synchronizuje.
Podporuje také 3D modely a prohlížení BIM, což týmům pomáhá vizualizovat složité návrhy a včas odhalit případné problémy.
Nejlepší funkce Fieldwire
- Zaznamenávejte položky seznamu nedodělků pomocí fotografií a poznámek a přiřazujte je přímo pracovníkům v terénu
- Prohlížejte a označujte plány offline, s automatickou synchronizací a kontrolou verzí po opětovném připojení
- Posuďte bezpečnost na staveništi díky informacím o řízení rizik založeným na umělé inteligenci
Omezení Fieldwire
- Odkazy na fotografie umístěné na výkresech se při exportu do PDF neexportují v plném rozsahu, pokud je ke stejnému místu přiřazeno více obrázků, což omezuje přístup k podpůrným vizuálním materiálům mimo aplikaci
Ceny Fieldwire
- Navždy zdarma
- Pro: 54 $/uživatel/měsíc
- Business: 74 $/uživatel/měsíc
- Business Plus: 104 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Fieldwire
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fieldwire?
Pomocí Fieldwire můžete uchovávat všechny informace o projektu, od smluvních dokumentů po fotografie a úkoly. Jedná se o komplexní řešení pro každý projekt, takže se nemusíte obávat, že by členové týmu používali nesprávné nebo zastaralé informace.
4. INGENIOUS. BUILD (Nejlepší pro komplexní řízení stavebních projektů a nákladů)
INGENIOUS. BUILD je určen pro stavební týmy, které potřebují mít úplný přehled o projektech od počátečního plánování až po dokončení, aniž by se musely spoléhat na nesourodé nástroje.
Na rozdíl od mnoha alternativ k Procore, které se zaměřují především na realizaci v terénu nebo správu dokumentů, tento software spojuje finance, projektové pracovní postupy a dokumentaci do jedné platformy.
Díky tomu je tento nástroj obzvláště užitečný pro majitele, developery a generální dodavatele, kteří řídí více zainteresovaných stran a pro které je klíčové mít v reálném čase přehled o výkonu projektu i jeho finančním dopadu.
Nejlepší funkce INGENIOUS. BUILD
- Centralizujte žádosti o informace, podklady, výkresy, rozpočty a harmonogramy na jedné platformě
- Správa smluv, řízení změnových příkazů a fakturace
- Sledujte finance projektu v reálném čase díky přehledu o poměru nákladů k rozpočtu a pracovním postupům pro změny objednávek
- Umožněte spolupráci mezi vlastníky, generálními dodavateli, subdodavateli a architekty díky přístupu založenému na rolích
- Přístup k projektům z webu, iOS a Androidu pro týmy v kanceláři i v terénu
Omezení INGENIOUS. BUILD
- Pro menší dodavatele, kteří hledají pouze základní správu úkolů nebo dokumentů, může být tento software robustnější, než je nutné.
- Týmy, které přecházejí z jednodušších nástrojů, mohou potřebovat zaškolení, aby mohly plně využívat finanční funkce a funkce pro řízení pracovních postupů.
Ceny INGENIOUS. BUILDCeny na míru
Hodnocení a recenze INGENIOUS. BUILD
- G2: 4,3/5
Co říkají skuteční uživatelé o INGENIOUS. BUILD?
Uživatelé neustále chválí snadné používání a intuitivní rozhraní INGENIOUS. BUILD a zdůrazňují, jak tento software zjednodušuje řízení projektů a sledování financí. Silná zákaznická podpora a efektivní proces zapracování nových uživatelů dále zvyšují spokojenost uživatelů.
4. Autodesk Construction Cloud (nejlepší pro komplexní pracovní postup od návrhu po realizaci)
Autodesk Construction Cloud je modulární nástroj pro řízení projektů určený pro velké stavební firmy, které spravují komplexní portfolia. Kombinuje nástroje pro řízení projektů, řízení nákladů a řízení rizik.
Podporuje rozhodování v průběhu celého životního cyklu projektu díky funkcím, jako je BIM Collaborate pro koordinaci modelů a BuildingConnected pro výběrová řízení a kvalifikaci subdodavatelů. Tato platforma, běžně používaná ve stavebnictví, centralizuje pracovní postupy pro lepší přehled v rámci rozptýlených týmů a dlouhodobé řízení portfolia.
Nejlepší funkce Autodesk Construction Cloud
- Využijte Pype k automatizaci dodržování smluvních podmínek tím, že extrahujete protokoly o předložení a požadavky na uzavření přímo ze stavebních specifikací
- Získejte předpovědi nákladů díky panelu Executive Cost Dashboard a přizpůsobeným schvalovacím postupům pro změny objednávek
- Sledujte problémy od návrhu až po dokončení přímo v terénu pomocí poznámek v podobě špendlíků na 2D/3D výkresech
Omezení Autodesk Construction Cloud
- Chybí zde organizace do složek a pokročilé filtrování sad výrobních výkresů, což při správě desítek nahraných souborů měsíčně ztěžuje a prodlužuje vyhledávání konkrétních verzí.
Ceny Autodesk Construction Cloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Autodesk Construction Cloud
- G2: 4,4/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Autodesk Construction Cloud?
Recenze Capterra uvádí:
Myslím si, že ukládání a organizování všech souborů v jediném zdroji pravdy, DOCS, je jednou z věcí, která mi usnadnila práci během dne při používání ACC. Druhou je BUILD, spojení mezi staveništěm a naší kanceláří. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších pokroků v našem pracovním postupu na staveništi.
📮 ClickUp Insight: Každý čtvrtý zaměstnanec používá čtyři nebo více nástrojů jen proto, aby si vytvořil kontext v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený v diskuzi na Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain je vše propojené, synchronizované a okamžitě dostupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy dokážou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně – to je přes 250 hodin ročně na osobu – tím, že eliminují zastaralé procesy správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtletí!
5. Contractor Foreman (nejlepší pro malé a střední stavební firmy)
Contractor Foreman je určen pro malé a střední generální dodavatele a specializované řemeslníky. Zahrnuje více než 35 modulů, od odhadů a plánování až po bezpečnostní kontroly a výkazy práce. Jeho síla spočívá v konsolidaci klíčových funkcí, jako jsou denní záznamy, změny objednávek a seznamy nedodělků, do jednoho pracovního prostoru.
Nabízí také komplexní kalkulaci nákladů na zakázky, odhady, správu nabídek, správu změnových příkazů, fakturaci (včetně fakturace podle AIA a fakturace podle postupu prací), objednávky a subdodavatelské smlouvy.
Nejlepší funkce aplikace Contractor Foreman
- Zaznamenávejte odpracované hodiny pomocí mobilních výkazů práce, synchronizujte data s QuickBooks a exportujte zprávy pro mzdy a kalkulaci nákladů na zakázky
- Časové karty s podporou GPS a geofencingem pro přesné zaznamenávání docházky a správu mezd
- Umožňuje klientům prohlížet fotografie zachycující průběh prací, schvalovat změny v objednávkách a komunikovat s týmem, což zajišťuje transparentnost a snižuje počet telefonátů ohledně aktualizací
Omezení pro vedoucího stavby
- Navrženo především pro generální dodavatele, což znamená, že specializovaným dodavatelům může dělat potíže zvládat velký objem zakázek nebo rychle distribuovat klíčové informace pracovníkům v terénu
Ceny pro vedoucího stavby
- Základní: 49 $ měsíčně
- Standard: 105 $/měsíc
- Plus: 166 $/měsíc
- Pro: 221 $/měsíc
- Neomezený: 332 $/měsíc
📍 Poznámka: Všechny tarify se účtují ročně.
Hodnocení a recenze Contractor Foreman
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Contractor Foreman?
Contractor Foreman sdružuje pod jednou střechou celou řadu nástrojů – odhady, denní záznamy, změny objednávek, sledování vybavení a další. Pomáhá udržovat naše kancelářské a terénní týmy na stejné vlně. Proces změn objednávek je rychlý a organizovaný a klientský portál je skvělým způsobem, jak zefektivnit komunikaci. Jakmile se s ním sžijete, ušetří vám spoustu času.
6. Trimble e-Builder (nejlepší pro správu investičních programů a projektového portfolia)
Trimble e-Builder je určen pro zadavatele projektů, kteří řídí rozsáhlé investiční programy. Jeho předností je standardizace složitých schvalovacích procesů, struktur financování a koordinace návrhů napříč více projekty současně.
Jednou z jeho charakteristických vlastností je automatizace procesů pro každou fázi životního cyklu projektu. Můžete vytvářet vlastní pracovní postupy týkající se žádostí o platby, předkládání návrhů, zpoždění harmonogramu nebo schvalování mimořádných výdajů. Každá akce je sledována pomocí auditních protokolů a dokumentace s verzemi, což organizacím pomáhá prosazovat vnitřní kontroly a odpovědnost mezi zúčastněnými stranami.
Nejlepší funkce Trimble e-Builder
- Digitální nástroje pro správu nabídek, které zefektivní proces výběrového řízení, přilákají kvalifikované uchazeče a usnadní správu projektových smluv
- Propojte s dalšími řešeními společnosti Trimble, jako je Cityworks, pro průběžnou správu majetku, pracovní příkazy, inspekce a terénní operace
- Komplexní finanční řízení s podporou více měn pro mezinárodní projekty
Omezení Trimble e-Builder
- Některá důležitá backendová data zůstávají v modulu Reporting nepřístupná, což omezuje přehlednost pro týmy, které potřebují podrobnější analýzy nebo vlastní projektové dashboardy
Ceny Trimble e-Builder
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Trimble e-Builder
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trimble e-Builder?
Recenze Capterra uvádí:
e-Builder je užitečný pro firmy zabývající se řízením projektů, řízením návrhů, řízením smluv, rozpočtováním a ukládáním dokumentů.
7. Bluebeam (nejlepší pro správu dokumentů a spolupráci)
Bluebeam se zaměřuje na to, s čím se stavební firmy často potýkají: práci s výkresy, sdílení poznámek a sledování změn v projektu. Namísto tradičních funkcí pro řízení projektů se soustředí na pracovní postupy založené na výkresech.
Do PDF souborů můžete vkládat poznámky s přesnými rozměry, používat přizpůsobitelné sady nástrojů k urychlení opakovaných poznámek a zaznamenávat každou akci do Seznamu poznámek pro zajištění sledovatelnosti. Pro sledování projektů nabízí Bluebeam vizuální signály a přizpůsobitelné stavy, které týmům pomáhají sledovat nedodělky nebo změny přímo v plánech.
Nejlepší funkce Bluebeam
- Sada nástrojů pro vkládání poznámek, včetně textu, tvarů, razítek a vlastních symbolů, umožňuje podrobné a standardizované revize dokumentů
- Pokročilá správa souborů PDF s podrobnou kontrolou, včetně vytváření, úprav, organizování a extrahování dat ze souborů PDF v zabezpečeném prostředí
- Porovnávejte výkresy vedle sebe nebo překrývejte revize, abyste vizuálně zdůraznili změny v návrhu a včas odhalili nesrovnalosti
Omezení Bluebeam
- Některé aktualizace softwaru způsobují nestabilitu, což vede k častému zamrzání nebo poruchám během používání
Ceny Bluebeam
- Základní verze: 260 $ za uživatele a rok
- Core: 330 $ za uživatele a rok
- Complete: 440 $ za uživatele a rok
📍 Poznámka: Všechny tarify se účtují ročně. Momentálně nejsou k dispozici žádné měsíční tarify.
Hodnocení a recenze Bluebeam
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bluebeam?
Bluebeam je nejlepší software pro úpravy PDF na trhu pro architekty, dodavatele, inženýry a naše klienty. Obzvláště oceňuji funkci Bluebeam Session, která umožňuje komunikovat s interními i externími odborníky ohledně poznámek a pokynů.
👀 Věděli jste, že... celé domy lze nyní vytisknout na 3D tiskárně za pouhých 24 hodin? Stavební firmy používají obří tiskárny k „tisku“ domů vrstvu po vrstvě, čímž výrazně snižují náklady, omezují odpad a dokonce minimalizují úrazy na staveništi. Je to rychlejší, ekologičtější a otevírá to dveře k odvážným, futuristickým návrhům, které by tradiční stavitelství nikdy nedokázalo realizovat!
8. CoConstruct (nejlepší pro stavitele a renovátory domů na míru)
CoConstruct je software pro řízení stavebních projektů určený především pro stavitele rodinných domů na míru a firmy zabývající se rekonstrukcemi. Nabízí nástroje, které propojují plánování projektů, výběr materiálů, komunikaci s klienty, rozpočtování a aktualizace z terénu na jednom místě.
Tento stavební software je postaven na nuancích předprodejních odhadů, rozhodnutí o návrhu a schvalování ze strany majitelů nemovitostí, díky čemuž je obzvláště vhodný pro projekty s intenzivním kontaktem s klienty. CoConstruct také integruje kalkulaci nákladů na zakázky a finanční sledování s QuickBooks, což uživatelům poskytuje přehled o rozpočtech projektů.
Nejlepší funkce CoConstruct
- Sledujte podrobnosti před zahájením výstavby pomocí přizpůsobitelných šablon odhadů, technických listů a výběrových katalogů, které zefektivní předání projektu z prodeje do výstavby
- Spravujte komunikaci s klienty na jednom místě díky integrovaným funkcím zasílání zpráv, schvalování výběrů a sledování změn objednávek, abyste minimalizovali nejasnosti
- Plánujte projekty pomocí Ganttových diagramů s kaskádovými závislostmi úkolů, které se automaticky aktualizují v případě zpoždění
Omezení CoConstruct
- Základní úkoly, jako je zasílání faktur, se zdají příliš složité, protože chybí centralizovaný ovládací panel nebo integrované funkce pro správu pohledávek
Ceny CoConstruct
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoConstruct
- G2: 4,0/5 (20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o CoConstruct?
Možnost sjednotit všechny prvky projektu na jednom místě: od odhadů nákladů přes stavební plány a komunikaci se subdodavateli až po shromažďování veškeré relevantní dokumentace. Mobilní aplikace je velmi užitečná pro zajištění toho, aby se veškeré informace dostaly zpět do systému přímo na stavbě.
9. RedTeam (nejlepší pro malé a střední stavební firmy)
RedTeam je cloudová stavební platforma vytvořená pro malé a střední generální dodavatele, kteří chtějí mít projektová data a údaje o nákladech na zakázku na jednom místě. Od první nabídky dodavatele až po uzavření projektu se každá smlouva, žádost o informace, podání, denní záznam a změnový příkaz promítá do živého rozpočtového panelu, takže týmy vždy vidí dopad na náklady, než kliknou na „schválit“.
Workflow engine systému směruje žádosti o platby, nabídky dodavatelů a návrhy změn přes schvalovací procesy založené na rolích a zároveň vytváří kompletní audit trail pro zajištění souladu s předpisy. Úzce propojené účetní systémy (QuickBooks Online, Sage 300 CRE) přenášejí schválené náklady, faktury subdodavatelů a faktury pro vlastníky přímo do účetní knihy – bez nutnosti dvojího zadávání.
Nejlepší funkce RedTeamu
- Sledujte nabídky dodavatelů a převádějte je na změnový příkazy, které automaticky aktualizují rozpočty, harmonogramy a zprávy o rozpracovanosti
- Směřujte žádosti o informace a podklady přes vícestupňové schvalovací řetězce, zaznamenávejte čas strávený recenzenty a položky po termínu pro zajištění odpovědnosti
- Vytvářejte dashboardy v reálném čase, které zobrazují náklady na dokončení, rizika související s čekajícími změnami a prognózy cash-flow na úrovni portfolia
Omezení RedTeam
- Přidávání schválení práce a výdajů je zdlouhavé a neefektivní, zejména u menších projektů, kde není k dispozici možnost hromadného přiřazení pro skupiny zaměstnanců
Ceny RedTeam
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze RedTeam
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o RedTeamu?
Recenze Capterra uvádí:
Moje celková zkušenost s Red Teamem byla opravdu skvělá. Umožňuje všem členům našeho týmu (dodavatelům, zaměstnancům i klientům) zůstat v kontaktu a vědět, co je třeba a kdy. Nejnáročnější na tomto softwaru bylo zajistit, aby ho všichni používali a pravidelně kontrolovali.
10. eSUB (nejlepší pro řízení projektů subdodavatelů a správu dokumentů)
eSUB je cloudový nástroj pro řízení stavebních projektů, který byl speciálně vyvinut pro subdodavatele (např. sádrokarton, instalatérské práce, beton, vzduchotechnika) a navržen tak, aby překlenul propast mezi terénem a kanceláří. Na rozdíl od všeobecných nástrojů poskytuje přehled o projektu v reálném čase, mobilní poznámky z terénu a denní zprávy, které se okamžitě synchronizují napříč týmy.
Můžete vytvářet žádosti o informace, podklady, změny objednávek, nákupní objednávky a denní záznamy přímo z terénu.
Nejlepší funkce eSUB
- Získejte neomezené cloudové úložiště s možností mobilních poznámek, správou verzí a přístupem k nejnovějším plánům z jakéhokoli zařízení
- Nastavte si připomenutí a využijte sadu nástrojů pro korespondenci, abyste mohli profesionálně řešit zpoždění a reklamace
- Pomocí modulu Field Notes umožněte týmům přidávat fotografie, klíčová slova, značky polohy a podrobné poznámky
Omezení eSUB
- Přístup k nastavením, jako je konfigurace společnosti, vyžaduje příliš mnoho kliknutí a chybí centrální panel pro přizpůsobení, který by umožnil aplikovat aktualizace na všechny zaměstnance najednou
Ceny eSUB
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze eSUB
- G2: 4,0/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o eSUB?
Recenze Capterra uvádí:
eSUB pro nás představuje skvělý přírůstek. Intenzivně využíváme modul Submittals, modul pro sledování času a modul pro nákupní objednávky. Nyní se více soustředíme na to, abychom se naučili složitosti kalkulace nákladů na zakázky a podrobnější řízení projektů.
💡 Tip od profesionálů: Většina stavebních platforem řeší pouze jednu část pracovního postupu, zatímco zbytek zůstává roztříštěný v e-mailových schránkách, souborech PDF, textových zprávách a tabulkách. Jedná se o klasický jev zvaný „Work Sprawl“ (rozptýlení práce) a je to důvod, proč i při používání softwaru dochází k opakovaným opravám, nedorozuměním a nedodržování termínů.
Bez integrovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí, který vše propojuje, se každý projektový manažer nakonec stává prostředníkem, který spojuje informace z různých nástrojů jen proto, aby projekty pokračovaly.
