Notion vs. Roam Research: Který nástroj pro pořizování poznámek je nejlepší?

Roam má kultovní následovníky, kteří na Twitteru sdílejí, jak jej používají, s hashtagem #RoamCult. Na druhou stranu, Notion je na trhu již asi sedm let. To je dost času na to, aby se prosadil!
Ale nová krev není vždy špatná věc. Pokud tedy váháte mezi Notion a Roam, jsme tu, abychom vám pomohli se rozhodnout.
Dnešní příspěvek vám pomůže objevit rozdíly, funkce a nejlepší příklady použití, pokud jde o Notion vs. Roam. Připravte se a pojďme to vyřešit.
Notion vs. Roam v kostce
Notion i Roam jsou nástroje pro pořizování poznámek. Nicméně, Notion lze rozšířit jako nástroj pro řízení projektů a Roam jako nástroj pro řízení úkolů.
Zde je stručný přehled hlavních rozdílů mezi Notion a Roam.
|Notion
|Roam
|Případ použití
|Týmová spolupráce, dokumentace a řízení projektů
|Prozkoumávání nápadů, správa osobních znalostí, dokumentace výzkumu a správa úkolů
|Spolupráce
|Vynikající
|Omezené
|Pořizování poznámek
|Strukturované
|Nestrukturované a průzkumné
|Dokumentace (wiki a znalostní centra)
|Umírněné propojení a spojení obsahu pomocí obousměrného propojení
|Pokročilé propojení a obsahové vazby s obousměrným propojením
|Podpora platformy
|iOS, Windows, webový prohlížeč, MacOS
|Android, iOS, Windows, Linux, MacOS
|Názory
|Kanban, kalendář, galerie, zobrazení úkolů, rozložení časové osy
|Přehled grafů, kanbanová tabule a zobrazení seznamu
|Hodnocení G2
|4. 6/5 (491 recenzí)
|Žádné hodnocení
|Ceny
|Bezplatný tarif Personal Pro: 4 $/měsíc/uživatel Professional Pro: 8 $/měsíc/uživatel Enterprise: (ceny na míru)
|Profesionální plán: 15 $/měsíc Plán Believer: 500 $/5 let
Co je Notion?
Notion je aplikace pro pořizování poznámek s funkcemi pro správu projektů a úkolů. Na konci loňského roku měla tato praktická aplikace 20 milionů uživatelů. To představuje nárůst o 16 milionů uživatelů oproti roku 2020. 😲
Funkce Notion
Zde jsou funkce, které získáte s Notion:
Poznámky
Funkce pro pořizování poznámek je jedním z hlavních důvodů, proč je aplikace Notion tak oblíbená. Notion vám umožňuje vytvářet rychlé poznámky a organizovat je do hierarchií pro snadný přístup.
S Notionem můžete zaznamenat cokoli, od složitých týmových schůzek až po jednoduché seznamy knih, které chcete přečíst.
Můžete také spolupracovat na úpravách svých poznámek s členy týmu. Notion klade velký důraz na komentáře v textu, díky nimž můžete zmínit konkrétní osoby, aby si mohly dokument prohlédnout a přispět do něj.
Pokud při psaní poznámek nesnášíte rušivé vlivy, Notion je pro vás ideální volbou. Tato aplikace nabízí přehledné rozhraní, které je příjemné pro mozek. Textový editor je praktický editor typu drag-and-drop. Díky tomu můžete své poznámky strukturovat podle libosti.
Navíc můžete do poznámek Notion přidávat obrázky, tabulky, úryvky kódu a spoustu dalšího obsahu. Všechny tyto bloky obsahu můžete přidávat pomocí užitečných klávesových zkratek, díky nimž bude psaní poznámek pro vás i váš tým hračkou!
Bonus: Software pro zápisy z jednání!
Obousměrné propojení
Zvedněte ruku, pokud prohledávání stovek dokumentů za účelem nalezení správných informací není vaší ideální představou dobrého pracovního dne.
Vidíte, to se nikomu z nás nelíbí.
Notion přichází na pomoc se svými funkcemi obousměrného propojení. A co přesně je obousměrné propojení?
Obousměrné odkazy vytvářejí obousměrné propojení. To znamená, že můžete následovat odkaz na jeho cíl a procházet všechny odkazy na danou stránku. Jednoduše řečeno, obousměrné propojení vám umožňuje vytvářet spojení mezi informacemi na různých stránkách a v různých dokumentech.
Díky obousměrným odkazům v Notion můžete snadno ukládat a odkazovat na různé dokumenty a obsah. (Už nemusíte prohledávat stovky dokumentů, abyste našli správné informace!)
Obousměrné propojení je obzvláště užitečné při vytváření wiki a znalostních center.
Wikis
Wiki Notion shromažďují paměť vašeho týmu na jednom místě. Na vytváření wiki se mohou podílet různí členové týmu, což usnadňuje tok relevantních informací v rámci společnosti. Když přidáte obousměrné propojení, je snadné vytvořit jediný zdroj pravdivých informací pro procesy, pokyny atd.
Ale nejde jen o práci.
Můžete si také vytvořit osobní wiki pro své učení a sebeobjevování.
Zobrazení databáze
Chcete mít k dispozici různé způsoby zobrazení svých poznámek?
Notion to umožňuje díky zobrazení databáze.
Obsah si můžete prohlížet různými způsoby, včetně rozložení kalendáře, tabule podobné kanbanu, zobrazení seznamu úkolů, rozložení galerie a rozložení časové osy.
Můžete také použít filtry a třídit, aniž by to mělo vliv na ostatní uživatele ve sdílené databázi. Uspořádání databáze zůstává na straně ostatních uživatelů stejné.
Ale jakmile uložíte filtry a řazení, je po všem... teď se vztahují na všechny.
Bonus: Porovnejte Microsoft OneNote s Notion!
Co je Roam?
Roam je podle slov jeho zakladatelů „nástroj pro pořizování poznámek pro propojené myšlení“. Je také nováčkem v oblasti aplikací pro pořizování poznámek.
Ale nenechte se tím odradit. Ačkoli byl Roam vytvořen v roce 2019, rychle si získal kultovní popularitu na Twitteru a dalších komunitních platformách, jako je Reddit.
Roam je oblíbeným nástrojem pro správu výzkumu mezi výzkumníky, akademickými pracovníky, vývojáři softwaru a inženýry. Roam je kombinací nástroje pro pořizování poznámek, nástroje pro správu znalostí (životní wiki) a aplikace pro správu úkolů.
Funkce Roam
Funkce Roam jsou silně zakotveny v pořizování poznámek. Tady je přesně to, co získáte, když používáte Roam:
Poznámky
V Roam neexistuje hierarchie informací. Každá stránka je samostatná, i když existují propojení, která vytvářejí ucelený znalostní graf.
Stačí začít s odrážkou a od ní vytvořit obsah, který je propojený, ale není naskládaný ani lineární. Roam vám také nabízí různé způsoby, jak prezentovat své nápady a obsah.
Můžete použít vizuální kanbanové tabule. Nebo se můžete rozhodnout pro organizaci a použít tabulky. Pokud chcete své poznámky proměnit v úkoly, můžete je převést na zaškrtávací políčka, která později odškrtnete.
A konečně, Roam vám umožňuje rychle vytvářet poznámky pomocí seznamu klávesových zkratek a integrací v dolní části každé stránky.
Obousměrné propojení
Roam se zaměřuje na vytváření propojení mezi vašimi poznámkami. Pokaždé, když odkazujete na existující téma, Roam vytvoří obousměrný odkaz mezi vaší aktuální stránkou a zmíněnou stránkou.
Pokud vytvoříte odkaz na nové téma, Roam automaticky vytvoří novou stránku. Nová stránka je pak propojena se stránkou, ze které odkazujete.
Výsledek?
Obrovská síť propojených myšlenek, nápadů a obsahu.
Postranní panel
Rozhraní Roam je poměrně strohé, ale obsahuje skládací postranní panel, kde se odehrává veškerá akce. Postranní panel najdete vlevo a nabízí rychlý přístup ke třem hlavním nabídkám:
- Denní poznámky
- Přehled grafu
- Všechny stránky
Stránka Daily Notes je výchozí stránka s datem, kterou uvidíte po přihlášení do Roam. Nadpis ani datum nelze změnit, takže se jedná spíše o stránku pro denní záznamy.
Funkce Daily Notes je skvělá pro nedomyšlené nápady a každodenní úvahy. Jakmile se vám podaří své nápady plně rozvinout, můžete pro každý z nich vytvořit samostatnou stránku.
Funkce All Pages (Všechny stránky) zobrazuje všechny vaše stránky Roam najednou. Stránky můžete třídit podle nejnovějších značek, abecedy a témat. Funkce Graph Overview (Přehled grafů) si zaslouží vlastní sekci, takže se podívejme, co s ní můžete dělat.
Přehled grafu
Každý rád vidí, jak se postupem času zlepšuje. A právě to vám nabízí funkce Graph Overview. Graph Overview je dvourozměrný graf, který ukazuje, jak jsou vaše nápady propojené.
Čím více obsahu máte k určitému tématu, tím větší jsou uzly grafu zobrazující souvislosti. Pokaždé, když kliknete na uzel, uvidíte propojenost a tok svých myšlenek.
Ačkoli grafický přehled nemá žádné praktické využití, je to skvělý způsob, jak vidět tok vašich nápadů a pokrok, kterého dosahujete.
Bonus: Porovnání Notion vs. Coda!
Porovnání funkcí Notion vs. Roam
Notion a Roam mají mnoho podobností, zejména pokud jde o funkce pro pořizování poznámek. Ale protože jste sem přišli s cílem získat všechny informace, abyste mohli co nejlépe využít své peníze, podívejme se, v čem se jejich funkce liší.
Úložiště
Nechcete, aby bylo omezeno množství dat, které můžete uložit v aplikaci pro pořizování poznámek. Zde je srovnání Notion a Roam.
Notion
Notion to chápe. Nemají omezení úložiště, ani u bezplatných tarifů. Existuje však omezení množství dat, které můžete nahrát najednou.
V bezplatné verzi je velikost nahraného souboru omezena na 5 MB. Pokud chcete odstranit omezení velikosti nahraného souboru, budete muset přejít na placený účet.
Roam
Stejně jako Notion, ani Roam neomezuje množství dat, které můžete vytvořit a uložit. Můžete vytvořit tolik poznámek a stránek, kolik chcete, aniž by se zmenšila vaše úložná kapacita.
Na rozdíl od Notion, Roam neomezuje nahrávání souborů. Můžete importovat soubory o velikosti několika MB bez jakýchkoli omezení. Roam však nedoporučuje importovat objemné soubory, protože by to mohlo zpomalit vaši aplikaci nebo způsobit její nefunkčnost. To je tedy třeba zvážit.
Pořizování poznámek
Rozhraní je pro zážitek z psaní poznámek zásadní. Kdo tedy v souboji Notion vs. Roam zvítězí?
Notion
Notion je strukturovanější aplikace pro pořizování poznámek. Je hierarchická a vaše poznámky budou uspořádány do hromádek a bloků. Pokud máte rádi strukturu, bude pro vás Notion lepší volbou než Roam.
Díky své strukturovanosti je Notion rigidnější. Výsledkem je náročnější proces, pokud chcete provést změny, protože musíte přeskupit bloky nebo zrušit zásobníky.
Na druhou stranu, rozhraní Notion je snadno ovladatelné. Je elegantní a přehledné.
Roam
Roam je určen pro ty, kteří ocení plynulost a možnost prozkoumávání. Funkce pro pořizování poznámek v Roam je decentralizovaná a stránky jsou navrženy tak, aby byly autonomní, ale vzájemně propojené.
Tato aplikace pro pořizování poznámek je vhodnější pro ty, kteří kladou důraz na prozkoumávání nápadů a propojování myšlenek.
Tato flexibilita také umožňuje provádět změny rychle a snadno.
Stránky jsou autonomní a samy se aktualizují, takže provádění změn není tak frustrující jako v Notion.
Nevýhodou je, že uživatelské rozhraní Roam vás možná tolik neoslní.
Pro některé může být vhodný, ale jeho minimální rozhraní postrádá kouzlo Notionu.
Ceny Notion vs. Roam
Určitě nechcete utratit jmění za aplikaci pro pořizování poznámek. Která z aplikací Notion a Roam vám nabídne nejlepší poměr ceny a výkonu?
Notion
Notion nabízí bezplatný tarif pro osobní použití. S bezplatným osobním tarifem získáte neomezený počet stránek a bloků, možnost sdílení s až 5 hosty a synchronizaci mezi zařízeními.
Osobní profesionální plán stojí 4 dolary měsíčně a kromě bezplatných funkcí získáte neomezený počet hostů a historii verzí po dobu 30 dnů.
Notion pro týmy stojí 8 $ za uživatele a měsíc. S tímto tarifem získáte neomezený počet členů týmu, společný pracovní prostor, integraci API a pokročilá oprávnění.
Roam
Roam je ve srovnání s Notion dražší. Nemá bezplatný tarif, ale nabízí 31denní bezplatnou zkušební verzi.
Plán Pro stojí 15 dolarů měsíčně a nabízí přístup k API, neomezený počet spolupracovníků a neomezený počet veřejných i soukromých grafů Roam.
Plán Believer stojí 500 dolarů na pět let. S tímto plánem získáte přístup k prioritní podpoře, komunitním hovorům s týmem a jako první přístup k novým funkcím.
Notion vs. Roam na Redditu
Podívali jsme se na Reddit, abychom zjistili, jak se lidé staví k debatě Notion vs. Roam. Když na Redditu vyhledáte Notion vs Roam, většina uživatelů se shoduje, že pokud hledáte strukturovanější styl pořizování poznámek, Notion je skvělá volba:
„Notion je lepší pro věci, které jsou dobře strukturované nebo které musí být konzistentní a opakovatelné, zatímco Roam je lepší pro snadné/bezproblémové zaznamenávání znalostí a brainstorming. “
Notion vs. Roam: Který z nich si vybrat?
Notion nabízí strukturovanější přístup k dokumentaci a správě znalostí, zatímco Roam podporuje zkoumání a propojování znalostí.
Notion je vhodný, pokud chcete strukturované řízení znalostí. Roam je vhodný pro zkoumání vašich nápadů a zaznamenávání vašich osobních znalostí.
Notion vám umožňuje lepší spolupráci. Můžete nastavit oprávnění a sdílet svou wiki nebo dashboard pro správu projektů.
Na druhou stranu, Roam není navržen pro efektivní spolupráci, alespoň ne pro větší týmy. Můžete však nastavit přístupová oprávnění a učinit svou databázi poznámek soukromou nebo veřejnou.
Pokud sdílíte jednotlivé stránky, někdo technicky zdatný by mohl začít slídit ve vašich dalších soukromých dokumentech, čímž by ohrozil vaše soukromí. Co se týče ceny, Notion je šetrnější k vaší peněžence, zatímco Roam vás možná trochu rozpláče, až uvidíte výpis z kreditní karty.
Notion a Roam nelze srovnávat jako jablko s jablkem. Oba nástroje vyhovují různým uživatelům.
Notion je skvělý pro spolupráci, řízení projektů a dokumentaci procesů, zatímco Roam vyniká v vytváření znalostních odkazů a dokumentaci pokroku.
Co když chcete to nejlepší z obou světů?
ClickUp: Lepší alternativa k Roam & Notion
ClickUp je spíše vaším vlastním kouzelným džinem, který je připraven nabídnout to nejlepší z oblasti pořizování poznámek, dokumentace, správy znalostí a správy úkolů, a to vše v jednom.
ClickUp je také jedním z nejlepších a nejlépe hodnocených nástrojů pro řízení projektů.
ClickUp můžete použít k lepší organizaci svého osobního života i profesního života v týmu. Podívejme se, jak vám ClickUp dává schopnosti podobné džinovi, abyste mohli udělat více za méně času a ušetřit peníze!
Všechno si poznamenejte s ClickUp
Notepad od ClickUp je ideální nástroj, když si chcete něco poznamenat. Je velmi flexibilní a můžete v něm vytvářet neomezený počet poznámek. Pomocí editoru formátovaného textu můžete poznámky rychle formátovat podle svých představ. A můžete ušetřit čas při vytváření úkolů tím, že své poznámky jednoduše převedete na sledovatelné úkoly. Není to skvělé?
ClickUp Docs pro vynikající poznámky a propojení znalostí
Chcete pro své důležité poznámky něco flexibilnějšího a lepšího? ClickUp Docs je tu pro vás. ClickUp Docs vám umožňuje vytvářet komplexní wiki a znalostní báze.
Můžete dokonce vnořovat stránky, abyste vytvořili vzájemné vztahy a závislosti mezi různými stránkami a tématy. A co je na ClickUp Docs nejlepší?
Oba nástroje disponují funkcí obousměrného propojení. Ano, nyní se můžete naprosto rozloučit s prohledáváním stovek dokumentů, abyste našli to, co potřebujete!
ClickUp Docs vám dává super schopnost rozhodnout, kdo má přístup k dokumentu a kdo ne. Nastavte své dokumenty jako soukromé a sdílejte je s několika vybranými osobami, když chcete zachovat důvěrnost informací.
Nemusíte se bát, že by někdo slídil v dokumentech, do kterých by neměl mít přístup. Oprávnění jsou přísná a zároveň flexibilní, abyste měli větší klid a maximální soukromí.
Povolte nebo odepřete přístup podle libosti!
A pokud o tom chcete informovat celý svět, nastavte své dokumenty jako veřejné a indexovatelné pro Google a další vyhledávače. S ClickUp Docs jsou možnosti neomezené.
Například do svých dokumentů můžete snadno vkládat tabulky, plány, záložky, obrázky a všechny druhy obsahu. Poté své dokumenty snadno najdete díky jejich kategorizaci, která usnadňuje přístup a vyhledávání.
Ušetřete čas s šablonami ClickUp Doc
ClickUp neustále hledá způsoby, jak vám pomoci ušetřit čas a optimalizovat váš pracovní postup. S Docs můžete vytvářet vlastní šablony tím, že uložíte existující dokument jako šablonu. Stačí kliknout na uložit jako šablonu a máte šablonu na celý život!
Už nemusíte pokaždé začínat od nuly, když něco dokumentujete.
Integrace pro usnadnění práce
K dokončení práce nemusíte nikdy opustit ClickUp Docs. Můžete například vytvářet dokumenty Google Docs přímo z ClickUp tím, že integrujete své dokumenty s Google Drive.
A to není vše.
Pomocí integrace Slacku můžete vytvářet a spravovat úkoly ClickUp, aniž byste museli opustit konverzace Slacku. Nebo můžete do komentářů nebo popisů úkolů vkládat videa z YouTube a sledovat je přímo v ClickUp.
S ClickUpem se vám otevře zcela nový svět. Můžete využít více než 1 000 integrací, aplikací a nástrojů ClickUp, abyste svou práci zvládli rychleji a efektivněji.
Neobětujte ani jednu funkci
Notion i Roam mají v rukávu několik šikovných funkcí. Nelze však ignorovat jejich omezení, ať už jde o vysokou cenu, omezené funkce vyhledávání a filtrování nebo omezenou kapacitu úložiště. Tato omezení mohou způsobit mezery ve vašem pracovním postupu.
A tady přichází na řadu ClickUp.
ClickUp vyplňuje mezery a nabízí vám to nejlepší z obou světů a ještě něco navíc, než jste očekávali.
ClickUp můžete použít pro řízení projektů, správu úkolů, pořizování poznámek, dokumentaci nebo jako nástroj pro spolupráci. Jak jsme již řekli, je to jako mít svého vlastního džina produktivity, který vám pomůže dosáhnout všeho, co si předsevzete!