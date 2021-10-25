Představujeme novou stránku blogu: Co na ní najdete?!

ClickUp vznikl v technologickém světě, aby pomáhal lidem být produktivnějšími a 👏 věci 👏 zvládat 👏 rychleji.
Hlavním účelem existence ClickUp je poskytnout týmům komplexní nástroj pro řízení projektů, který zvládne všechny typy úkolů, ale my v ClickUp věříme, že stejně důležité je nabízet zdroje, které vám pomohou orientovat se ve vaší roli a usnadní vám profesní růst.
Ve skutečnosti je to jedna z našich hlavních hodnot v ClickUp – růst každý den o 1 %. 🌱
Jedním ze způsobů, jak propagovat tuto základní hodnotu, je sdílení našich znalostí a zkušeností, které vám pomohou generovat nové nápady, získat důležité poznatky o různých tématech a naučit se nejlepší způsoby, jak spravovat svůj pracovní postup tak, aby vám co nejlépe vyhovoval. 🙋♀️
Ať už jste zkušeným profesionálem ve svém oboru nebo teprve na začátku své kariéry, navštivte blog ClickUp, kde najdete užitečné informace, které potřebujete vědět, abyste ve své práci vynikali.
A máme pro vás skvělou zprávu!
Náš blog nedávno prošel zásadní proměnou, aby poskytoval lepší uživatelský zážitek a nabídl vám vylepšený obsah. 🔥
Sledujte nás a dozvíte se, jak můžete maximálně využít zdroje nabízené na naší přepracované blogové stránce!
Nová stránka blogu, kdo je to?!
Představujeme... vylepšenou blogovou stránku ClickUp! 😍 🙌
S ohledem na vás a ve snaze humanizovat a diverzifikovat náš obsah jsme proměnili každou část této blogové stránky!
Hned na první pohled vás zaujme pestrá barevná paleta. 🦄 🌈
Ještě důležitější je, že jsme vylepšili navigační menu a přidali nadpisy kategorií a odkazy na podkategorie, které vám pomohou rychleji najít určité typy článků nebo cokoli, co hledáte. ⚡️
Zrychlete své vyhledávání výběrem kategorií a podkategorií:
Typy blogů: Objevte, co můžete najít na naší blogové stránce
Diverzifikace obsahu je jednou z našich hlavních priorit, abychom našim čtenářům, jako jste vy, poskytli různé zdroje, ze kterých se mohou poučit.
Víme, že každý má jiné potřeby a že i vaše vlastní potřeby se čas od času mění, a proto neustále vytváříme řadu nových obsahů, abychom vám poskytli všechny potřebné informace na jednom místě.
Pojďme se tedy podívat na typy blogů, které určitě najdete na naší nejnovější verzi blogové stránky! ✨💻 ✨🔭👀
Seznamy
Listicles je zábavný název pro článek napsaný ve formátu seznamu. 📝
Tento typ formátování blogu je skvělým způsobem, jak snadno vyhledávat informace, protože obsah je rozdělen na kratší části, které se snadno čtou.
Prezentace informací tímto způsobem vám pomůže lépe vstřebat obsah, zejména proto, že každá sekce se obvykle zaměřuje na jedno téma.
Pokud vás například zajímá, jak vám Ganttovy diagramy mohou pomoci při řízení projektů, ale nevíte, kde začít nebo jak by měly vypadat, pak už nemusíte hledat dál...
Máme pro vás příklady v podobě seznamu, který představuje různé Ganttovy diagramy pro všechny typy týmů!
➡️ Podívejte se na 20 jednoduchých příkladů Ganttových diagramů pro každého
Příklad blogu ve formě seznamu v ClickUp
Alternativy
Víme, že existuje spousta možností, a to platí i pro softwarové aplikace.
Bez ohledu na to, v jakém odvětví nebo na jaké pozici pracujete, vaše potřeby, zájmy a rozsah práce se mohou měnit a aktuální aplikace, kterou používáte, nemusí vyhovovat požadavkům vaší práce.
Právě proto jsme vytvořili obsah týkající se alternativních aplikací!
Naše alternativní blogy jsou tu proto, aby vám pomohly učinit nejlepší rozhodnutí pro potřeby vás a vašeho týmu.
Seznam různých dostupných možností, jejich použití, výhod, omezení, funkcí a cen v jednom článku je ideálním způsobem, jak si prohlédnout vaše nejoblíbenější volby na jednom místě.
Pokud jste například hledali alternativu k Asaně, máte štěstí!
Podívejte se zde ➡️ 12 úžasných alternativ k Asaně
Příklad alternativního blogu aplikace v ClickUp
Kompletní průvodce
Naše blogové stránky s kompletními průvodci mají za cíl poskytnout přehled o konkrétním tématu a nabídnout hloubkovou analýzu, která vám pomůže lépe porozumět dané problematice.
Například vás možná bude zajímat, co je to integrační řízení projektů a jak funguje.
Naštěstí máme pro vás kompletního průvodce, který vám vysvětlí, co to je, jak to funguje, jaké výhody vám to přinese a mnoho dalšího!
Zjistěte více o řízení integrace projektů a podívejte se, jak vypadají naše blogy s kompletními průvodci: ➡️ Co je řízení integrace projektů
Příklad blogu s kompletním průvodcem v ClickUp
Recenze
Zajímá vás, zda je váš současný pracovní nástroj tím nejlepším, co můžete mít, nebo zda byste mohli mít něco lepšího? 😉
Právě proto jsme vytvořili blogy, které vám mají poskytnout podrobný přehled o určité aplikaci nebo tématu.
Tento typ blogu bude obsahovat seznam funkcí aplikace, její klady, zápory, ceny a další informace, abyste měli k dispozici všechny údaje potřebné k učinění správného rozhodnutí!
Dobře, tady je příklad. Zaslouží si Jira opravdu všechen ten humbuk, který se kolem ní dělá? 👀 🙊
Podívejte se na tuto recenzi Jira a přesvědčte se sami!
➡️ Recenze Jira 2021 (funkce, výhody, nevýhody, ceny)
Příklad blogu s recenzemi aplikací v ClickUp
Tým ClickUp: Jak používáme ClickUp
My v ClickUp jsme největšími fanoušky této platformy.
I když to může znít trochu zaujatě (😜 ), máme důkazy, které potvrzují, proč jej tak rádi používáme!
Na ClickUp se nám nejvíce líbí jeho flexibilita a přizpůsobivost potřebám a preferencím všech oddělení a zaměstnanců.
Za prvé, používáme jej každý pracovní den k plnění úkolů, plánování projektů, spolupráci s kolegy a tak dále.
Protože se rozsah práce jednotlivých oddělení a pracovní postupy zaměstnanců liší, je velmi užitečné mít k dispozici přizpůsobitelný nástroj, který vyhovuje jejich potřebám a umožňuje jim spolupracovat na jednom místě.
Články „Jak používáme ClickUp“ popisují, jak různé týmy v ClickUp používají a optimalizují platformu, aby zlepšily kvalitu své práce a zefektivnily své procesy.
Je to skvělý způsob, jak se dozvědět užitečné tipy od lidí, kteří ClickUp používají nejvíce!
Podívejte se, jak náš tým Quality Excellence využívá ClickUp k podpoře své každodenní práce!
➡️ Jak náš tým pro zajištění kvality využívá ClickUp
Příklad blogu „Jak týmy ClickUp používají ClickUp“
Rychlé tipy od profesionálů a odborníků z oboru
Bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte, jakou funkci zastáváte a jak dlouho již ve své kariéře působíte, vždy se najdou další informace, které vám mohou přinést nový pohled a pomoci vám zlepšit vaše procesy.
Učení se z zkušeností ostatních vám nejen pomůže změnit způsob uvažování, ale také vám pomůže činit lepší rozhodnutí a vyvarovat se běžných chyb.
Právě proto jsme shromáždili citáty od profesionálů z různých odvětví, kteří se podělili o své zkušenosti, tipy a další informace.
Tyto blogy mají za cíl propojit naše světy a dát lidem příležitost učit se jeden od druhého.
Podívejte se na blog níže, kde se můžete spojit s dalšími profesionály, objevit nové přístupy k agilnímu řízení a mnoho dalšího!
Příklad blogu ClickUp s rychlými tipy od odborníků z oboru
Blogy hostů a vybraných uživatelů
Jak již bylo zmíněno, milujeme učení se a poslouchání zkušeností našich uživatelů s ClickUpem a tipů, jak lépe spravovat pracovní postupy.
Mít blogy, které prezentují jejich názory, je pro nás (i pro ostatní) velmi důležité!
Tyto hostující blogy otevírají příležitost sdílet odborné znalosti, „komunikovat“ s našimi čtenáři a přispívat do naší komunity ClickUp.
Pokud rádi používáte ClickUp, kontaktujte nás a sdělte nám, jak ClickUp využíváte ke zlepšení své práce nebo osobního života, a získejte šanci být uveden v našich hostujících blozích!
Podívejte se na typy hostujících blogů, které najdete na naší nové blogové stránce:
Uživatelské spotlighty a příspěvky hostujících blogerů na ClickUp
Blogy o pracovním životě
Jako zastánci produktivity se snažíme vám pomoci dosáhnout maximální produktivity tím, že vám poskytujeme všechny druhy zdrojů, které vám pomohou zlepšit váš pracovní život.
Kategorie Worklife obsahuje články o práci na dálku, tipy pro zvýšení produktivity a další témata související se životním stylem!
Podívejte se na některé z našich nejlepších blogů o pracovním životě:
⭐️ Tipy ClickUp pro uživatele s ADHD
⭐️ 4 snadné způsoby, jak pomoci vašemu týmu vrátit se do práce silnější
⭐️ 6 kreativních technik brainstormingu, které vám pomohou najít ty nejlepší nápady
⭐️ Jak efektivně pořizovat poznámky z jednání
⭐️ Co by lidé s neurodiverzitou chtěli, aby jejich zaměstnavatelé věděli
Další chystané články se budou týkat duševního zdraví, neurodiverzity, návratu do práce, týmové práce a dalších témat! Zůstaňte s námi. ✨
Další novinky jsou na cestě!
Naše proměna tím ale nekončí, máme pro vás ještě mnohem více! Pokračujeme v diverzifikaci našeho obsahu, abychom vám mohli nabídnout širší škálu zdrojů, které vás budou bavit.
Zahrnuje to více článků na blogu, které pokrývají více případů použití ClickUp, tipy odborníků, průvodce pro různé role a odvětví, články o životním stylu a mnoho dalšího!
Kromě článků budeme do našich blogů přidávat také audio a video klipy, abychom našim čtenářům poskytli ještě lepší zážitek. 😄 🙌
Nápověda – v blízké budoucnosti bude k dispozici podcast od ClickUp!!!🎙😎 (Vzrušující, že?)
Nezapomeňte se přihlásit k odběru novinek, abyste dostávali upozornění o dni spuštění, nových epizodách a dalších novinkách!
