Tipy pro uživatele ClickUp s ADHD

Upozornění: Tento článek má za cíl poskytnout informace o nástrojích a strategiích pro zvýšení produktivity. Není určen jako náhrada za odbornou lékařskou radu, diagnostiku nebo léčbu ADHD či jakéhokoli jiného zdravotního stavu.
Jak začít psát blog o ADHD a o patnáct minut později skončit na stránce Jacka Blacka na Wikipedii, naprosto otřesený?
Ironie mi neuniká, přátelé:
Ano, toto je naprosto přesný popis toho, jak nebezpečně snadné je pro mě, dospělého člověka s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, ztratit patnáct minut produktivního času, aniž bych si to uvědomil.
Kdyby mě zvuk oznámení ClickUp nevrátil zpět do reality, možná bych se ponořil do nějakého clickbaitového článku s názvem „Takhle teď vypadají děti ze School of Rock 😱“, než bych zpanikařil nad tím, jak jsem hloupý, že jsem zase ztratil pojem o čase.
Naštěstí pro mě nejsou oznámení zdaleka jedinou funkcí ClickUp, která mi pomohla zvládnout příznaky ADHD a vyniknout v práci, kterou miluji. Společně s několika kolegy z ClickUp, kteří také žijí s ADHD, jsme sestavili nejlepší tipy a triky, které pomohou více lidem využívat tuto platformu ke zvládání příznaků ADHD a zároveň vyniknout v práci.
ADHD: Zapomeňte na to, co jste slyšeli
Termín „ADD“, podobně jako termíny „OCD“ nebo „bipolární“, se stal podivným moderním slangovým výrazem, který nahradil běžné vlastnosti jako „snadno se rozptýlitelný“, „super organizovaný“ nebo „náladový“.
Navzdory neškodným úmyslům přispívá patologická hyperbola spíše k šíření mylných představ a zkreslování reality těchto poruch, než k jejich normalizaci.
ADHD – klinicky již nenazývané „ADD“ – patří mezi nejvíce skrytě stigmatizované kognitivní poruchy, což ztěžuje jednotlivcům jeho identifikaci, získání diagnózy, prozkoumání možností léčby a sdělení ostatním. Mezi nejčastější stereotypy patří:
- ❌ ADHD je něco, z čeho můžete vyrost
- ❌ ADHD se vyskytuje především u mladých chlapců.
- ❌ ADHD je odborný termín pro „hyperaktivitu“ nebo „nedostatek motivace k soustředění“.
- ❌ ADHD není vůbec porucha, ale spíše nedostatek disciplíny.
Jako dospělá žena, která je velmi motivovaná, velmi soustředěná na to, co chci, a pravděpodobně někdy až příliš disciplinovaná, mohu s jistotou prohlásit, že ten seznam je nesmysl, a zároveň poskytnout důkazy:
- ✅ ADHD není něco, z čeho jednoduše vyrostete, ale u přibližně 20 % léčených dětí se projevy nemoci v dospělosti neprojeví.
- ✅ ADHD je u mladých dívek notoricky poddiagnostikováno, ale může je ovlivňovat po celý život stejným způsobem, jako ovlivňuje muže.
- ✅ ADHD se může projevovat jako nepozorné ADHD, což znamená, že se nevyskytuje zjevná hyperaktivita ani fyzická impulzivita. Jak nepozorné, tak hyperaktivní ADHD narušuje schopnost soustředit se na určité úkoly, bez ohledu na motivaci.
- ✅ ADHD je zcela legitimní a užitečná diagnóza. Pracovat na sebekázni v náročných oblastech je něco, co musí každý člověk léčený na ADHD dělat každý den.
Naštěstí pro 4,4 milionu dospělých s ADHD v USA se dny, kdy lidé zpochybňovali legitimitu ADHD u dospělých, možná chýlí ke konci. Hnutí neurodiverzity – snaha podporovat a přijímat lidi s kognitivními nebo neurologickými problémy, od ADHD po ASD, ve všech aspektech života – dělá velké pokroky v posilování postavení lidí, jako jsem já, na pracovišti i mimo něj.
Jak vypadá ADHD u dospělých
Když mi v prvním ročníku střední školy poprvé diagnostikovali ADHD (tehdy nazývané „porucha pozornosti“), byla pro mě úleva, že jsem dostal extra pomoc s některými školními předměty, ale nebylo všeobecně známo, že příznaky ADHD ovlivňují člověka daleko za hranicemi učebny. Moji rodiče, stejně jako mnoho jiných v té době, často zaměňovali potíže související s ADHD doma za naprostou neposlušnost. Neuvědomovali si, že moje chronické zpoždění, vnímaná neochota poslouchat, problémy se spánkem nebo špatná komunikace byly často výsledkem poruchy, pro kterou jsem potřeboval lepší nástroje pro produktivitu ADHD, a ne výsledkem toho, že jsem byl nástrojem. *
Nakonec to na vás bude mít negativní dopad, protože budete čelit silným výčitkám a trestům za věci, které nejlépe reagují na léčbu. To je další důvod, proč je mýtus o ADHD jako „nedisciplinované mládí“ směšný (v tom černohumorném smyslu 🙃).
To vše ovlivnilo způsob, jakým jsem vnímal – nebo spíše nechápal – své ADHD až do svých pozdních dvacátých let. Jsem ale vděčný, že jsem nakonec pochopil realitu své diagnózy; mnoho dospělých, kteří by mohli mít prospěch z léčby ADHD, stále nesprávně interpretuje zlepšitelné příznaky jako osobní nedostatky, což často může situaci ještě zhoršit.
Takto se projevují náročné aspekty mého ADHD:
- Máte špatné přirozené vnímání času, takže je pro vás obtížné odhadnout, kolik času uplynulo, jak dlouho něco trvá atd.
- Často zapomínáte věci, máte špatnou paměť na určité typy informací
- Hyper-soustředění se na věci, které mě vzrušují, což znamená, že mohu přehlédnout drobné detaily nebo věci, které mám na talíři, ve stavu zvýšené rozptýlenosti.
- Někdy mám potíže s verbální komunikací, protože moje mysl skáče od jedné věci k druhé, které se mi zdají souviset, ale pro ostatní jsou matoucí.
Protože bych byl v životě naprosto ztracený, kdybych se nechal těmito příznaky ovládnout, musím každý den podnikat kroky k minimalizaci rušivých vlivů příznaků ADHD a převzít odpovědnost za svůj mozek. Stejně jako mnoho jiných jsem byl naučen zapisovat si všechno, nastavovat si připomenutí, abych si věci pamatoval, a vytvořit si udržitelnou organizační metodu, která mi vyhovuje.
Ironické na tom je, že když trpíte ADHD, může být pro vás obtížné sledovat všechny ty různé nástroje, které vám mají pomoci udržet přehled.
Právě proto ClickUp změnil můj život.
Podívejte se na nejlepší aplikace pro ADHD pro plánování a soustředění!
Řízení produktivity pomocí ClickUp
Když jsem začal pracovat v ClickUp, musel jsem se samozřejmě naučit platformu ovládat, abych mohl dělat svou práci. Stejně jako mnoho nových uživatelů jsem byl zpočátku trochu ohromen množstvím nástrojů, funkcí a integrací, které jsem měl k dispozici, ale nejlepší věc, ke které mě povzbudili, bylo věřit si a najít svůj nejlepší pracovní postup.
Protože ClickUp je navržen tak, aby vypadal, působil a choval se způsobem, který vyhovuje jedinečnému stylu práce každého jednotlivce, líbilo se mi, že neexistuje žádný špatný způsob, jak být produktivní – zejména pro někoho, kdo nemá tendenci myslet „v rámci daných mantinelů“. A protože vše, co potřebujete pro produktivitu, je na jednom místě, zmizela i ta ironická výzva, kdy jste ztráceli přehled o nástrojích, které vám měly pomoci udržet se na správné cestě.
Provedl jsem průzkum mezi některými svými kolegy z ClickUp, od marketingových manažerů po špičky zákaznické podpory, abych zjistil, které funkce jim pomáhají zvládat nejobtížnější příznaky ADHD. Na základě jejich postřehů jsem sestavil následující tipy, jak můžete vy zvládnout ClickUp tak, jak jste!
Klíčové vlastnosti:
- 🗂️ = Organizace
- ⏰ = Řízení času
- 🧠 = Zapamatování si věcí
- 🔍 = Dbát na detaily
- 1️⃣ = Soustředění se na jednu věc najednou
Tip 1: Najděte si svůj oblíbený pohled
Pomáhá s: 🗂️ 🧠
Tady to všechno začíná. Než se do toho pustíte, věnujte čas prohlídce svých prostorů, složek a seznamů v každém zobrazení. Ať už máte raději tabulky, vizuální mapy, seznamy nebo tabule, poznáte, že jste našli správné zobrazení, když si řeknete: „Díky bohu, tohle dává smysl.“
Mnoho lidí s ADHD je velmi vizuálně orientovaných a daří se jim, když mají vše konzistentní. Pokud se v tom poznáváte, díky tolika možnostem, jak zobrazit své úkoly a priority, si určitě najdete ten správný pohled, který vám pomůže začít.
Bonusový obsah týkající se duševního zdraví: Podívejte se na našeho průvodce, jak snížit úzkost na pracovišti!
Tip 2: Připněte panel úkolů
Pomáhá s: ⏰ 🧠 1️⃣
Pokud úkoly nemáte na očích, můžete na ně snadno zapomenout, když se soustředíte na něco jiného. Připnutí panelu úkolů je nutností.
Každý den přidávám úkoly, které mám splnit dnes a zítra; to mi pomáhá soustředit se na jednu věc najednou a vyhnout se pocitu přetížení úkoly, které mě čekají. Úkoly v zásobníku organizuji podle priority jednoduchým přetažením. Kliknutím na úkol se dostanete na jeho stránku. Když úkol dokončím, jednoduše ho vymažu ze zásobníku a užívám si příjemný pocit z dokončené práce!
Tip 3: Nastavte si vlastní oznámení
Pomáhá s: ⏰ 🧠
Od té doby, co používám ClickUp, si už nedokážu představit, že bych se musel spoléhat na nekonečné množství e-mailů, abych byl informován o svém pracovním vytížení. Neustálé vyřizování plné a nudné schránky bylo rušivé, neefektivní a vedlo k tomu, že mi někdy unikly některé důležité zprávy.
S ClickUpem jsou všechna vaše oznámení na jednom místě a filtrována podle vašich přesných preferencí. Jsou navržena tak, abyste mohli něco vyřídit okamžitě, pokud je to možné, nebo to zařadit do seznamu úkolů, pokud se k tomu musíte vrátit. Jsou velmi důležité pro to, abych se soustředil na úkoly a zajistil, že mi nic neunikne kvůli mé špatné paměti.
Tip 4: Využijte časový tracker
Pomáhá s: ⏰ 🧠 1️⃣
Když jsem byla v 6. třídě, měla jsem asistentku, která mi pomáhala v hodinách matematiky, které byly pro mě noční můrou. Na můj stůl mi položila kýčovitý malý vajíčkový časovač, abych si uvědomila, jak dlouho mi trvá vyřešení každého příkladu, a i když matematiku stále nemám ráda, tato jednoduchá metoda měření času se mi velmi osvědčila. A jsem velmi ráda, že ClickUp nabízí dospěláckou verzi speciálního časovače.
Většina z nás s ADHD ví, jak důležité je sledovat čas, ale nejtěžší je na to nezapomenout. Na časomíře ClickUp se mi líbí, že se při aktivním měření času zobrazuje jasně zelená barva na konci mé lišty úkolů, takže ji nelze přehlédnout. Jelikož mám přirozeně velmi špatný pojem o čase, je pro mě zásadní vidět, jak dlouho věci skutečně trvají, abych mohl lépe stanovovat priority, organizovat a řídit svou práci.
Tip 5: Zobrazte si svůj kalendář Google v domovské stránce
Pomáhá s: ⏰ 🧠
Miluji svůj Google Kalendář a jsem rád, že jsem se s ním nemusel rozloučit, abych mohl používat ClickUp. Po doslova pěti vteřinách synchronizace mých úkolů v ClickUp s Google Kalendářem v nastavení aplikace jsem se vrátil na domovskou stránku svého pracovního prostoru a zapnul možnost „Zobrazit kalendář“.
V mžiku mám všechny své denní úkoly na očích a nemusím se prohrabovat hromadou informací, abych viděl všechny své aktuální úkoly najednou!
Tip 6: Přidejte k úkolům vlastní pole
Pomáhá s: 🗂️ 🧠 🔍
Je to zvláštní, ale já vlastně miluji organizaci. Moje police jsou uspořádané s desítkami drobností, moje skříň je bezchybná a moje výtvarné potřeby jsou vždy na svém místě. Co mi dělá potíže, je efektivní organizace věcí, které mě stresují, jako například moje finance nebo pracovní vytížení. Je to negativní zvyk, který mi ClickUp rozhodně pomohl zlepšit, a velkou roli v tom hrají vlastní pole.
Vlastní pole jsou místem, kde si vytvoříte svůj vlastní systém ukládání a organizujete věci na základě jakýchkoli informací, které se vám líbí. Ty mi pomáhají zajistit, že nezapomenu na obecné podrobnosti o úkolu, které by mi jinak hned neulpěly v paměti. Nastavení vlastních polí pro poznámky týkající se konkrétních úkolů mi velmi pomáhá udržet si přehled o všech pohyblivých částech.
Tip 7: Používejte přiřazené komentáře a kontrolu
Pomáhá s: 🧠 🔍
ADHD se může projevovat neustálým přehlížením nebo potížemi s zapamatováním si určitých detailů. Jako spisovatelka musím pečlivě sledovat detaily a zpětnou vazbu, aniž bych se musela spoléhat na svou paměť. Možnost zanechávat a přijímat přiřazené komentáře k dokumentům, souborům a dalšímu obsahu mi pomáhá sledovat a implementovat zpětnou vazbu v dokonalém kontextu.
To, co jsou přiřazené komentáře pro autory, je korektura pro designéry: je to specifický způsob, jak zanechat a přijímat zpětnou vazbu přímo ve vašich souborech, takže se nemusíte starat o to, abyste si zpětnou vazbu uložili někam, kde na ni za pět minut určitě zapomenete. Oba tyto nástroje jsou ideální pro práce, které jsou extrémně detailní a orientované na komunikaci (a ideální pro lidi, kteří si mysleli, že s těmito věcmi budou vždy bojovat!).
Využijte své úžasné schopnosti
Je velmi povzbuzující zjistit, že věci, které jste kdysi považovali za zátěž, lze nejen zlepšit, ale mohou být také zdrojem některých vašich talentů. Se správnými nástroji si uvědomíte, že i když některé věci pro vás nikdy nebudou tak přirozené jako pro ostatní, máte úžasné silné stránky, o kterých mohou ostatní lidé jen snít.
Vysoká inteligence, přirozené charisma a schopnost být lidskou encyklopedií jsou vlastnosti spojené s ADHD – a to je něco, co stojí za oslavu.
Ne každý s ADHD má stejné preference, ale právě proto je ClickUp tak užitečným nástrojem: povzbuzuje nás k prozkoumávání a experimentování, dokud nenajdeme to magické řešení pro něco, co nikdy nebylo snadné. V ClickUp je správný způsob, jak něco udělat, ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám...
A to je druh svobody, který některým lidem prostě vyhovuje.
Nalezení perfektního pracovního postupu pro vaši mysl začíná jedním krokem. Klikněte sem a podívejte se na užitečnou ukázku, jak začít s ClickUp!