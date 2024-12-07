Typy firemní kultury a příklady pro vedoucí pracovníky

Co se vám vybaví, když se řekne firemní kultura? Je to uvolněná atmosféra s sedacími vaky a flexibilní pracovní dobou, nebo svět obleků a ostrých loktů ve vysokých patrech?
Firemní kultura je více než jen módní výraz – je to hnací síla, která ovlivňuje fungování společnosti. Definuje, jak týmy pracují, jak lidé spolupracují a jak vnímají svou práci.
Ať už vedete rychle se rozvíjející start-up nebo zavedenou společnost, vaše kultura bude mít vliv na vše, od produktivity až po spokojenost zaměstnanců.
Pojďme se tedy podívat na typy firemní kultury s příklady z reálného světa, které vám pomohou vést s jasným cílem a vytvořit pracoviště, o které budou lidé mít zájem.
Běžné typy kultury na pracovišti
Harvard Business Review definuje organizační kulturu jako systém sdílených předpokladů, hodnot a přesvědčení, které ovlivňují chování a definují, jaké cíle stojí za to sledovat. Jednoduše řečeno, jde o to, jak vedení formuje pracovní prostředí a dodržuje pracovní etiku.
Silná kultura zvyšuje spokojenost zaměstnanců, produktivitu a výkonnost podniku. Neexistuje univerzální řešení – firemní kultura má osm různých typů, z nichž každý má svůj vlastní dopad na pracoviště.
1. Adhokratická kultura
Kultura adhokracie je založena na inovacích a riskování. Vedoucí pracovníci povzbuzují zaměstnance, aby smělé přemýšleli, experimentovali a posouvali hranice bez obav z neúspěchu. Můžete ji také nazvat „kulturou tvoření“, zaměřenou na budování něčeho významného a vlivného.
V takovém prostředí mají zaměstnanci svobodu zkoumat nové nápady a vedení je nejen podporuje, ale také aktivně posouvá vpřed.
Charakteristiky adhokratické kultury:
📌Podporuje kreativitu a inovativnost zaměstnanců
📌Zaměřuje se na přijímání promyšlených rizik
📌Cení si každého názoru, nápadu a příspěvku
Nejvhodnější pro: Společnosti působící na rychle se vyvíjejících a vysoce konkurenčních trzích, jako jsou technologické startupy.
2. Klanová kultura
Klanová kultura se zaměřuje na budování silných vztahů a týmové práce. Zaměstnanci tvoří úzce propojenou skupinu se společnými hodnotami a cíli, která klade velký důraz na spolupráci a rovnost.
Tato kultura je běžná v rodinných podnicích, kde hierarchie ustupuje do pozadí a všichni jsou považováni za součást podpůrné rodiny. Neexistuje žádné rozdělení rolí, pouze společný cíl zapůsobit na zákazníky a rozvíjet podnikání.
Charakteristiky klanové kultury:
📌Podporuje zapojení zaměstnanců prostřednictvím mentorství
📌Považuje manažery za mentory a poradce
📌Podporuje spolupráci a oceňuje zpětnou vazbu od zaměstnanců
Nejvhodnější pro: Malé nebo rodinné podniky
3. Kultura zaměřená na zákazníka
Kultura zaměřená na zákazníka je nezbytná pro maloobchodní a e-commerce značky, kde je zákaznická zkušenost nejvyšší prioritou. Manažeři podporují zaměstnance v přijímání rozhodnutí, která zákazníky potěší.
Výsledek? Zaměstnanci neustále hledají způsoby, jak zlepšit zákaznickou zkušenost, posílit loajalitu zákazníků, zvýšit jejich zapojení a zajistit dlouhodobý obchodní úspěch.
Charakteristiky kultury zaměřené na zákazníka:
📌Upřednostňuje přístup zaměřený na zákazníka
📌Podporuje u zaměstnanců silný smysl pro empatii
📌Cení si zpětnou vazbu od zákazníků a rychle na ni reaguje
Nejvhodnější pro: Podniky zaměřené přímo na zákazníky, které chtějí zvýšit míru retence zákazníků.
4. Hierarchická kultura
Hierarchická kultura je založena na struktuře. V tomto typu organizace má každý zaměstnanec jasnou roli, stanovené povinnosti a konkrétní místo v hierarchii.
Tuto kulturu často najdete ve vládních agenturách, velkých korporacích, finančních institucích a zdravotnických organizacích. Zaměstnanci přesně vědí, co se od nich očekává a komu podléhají. Ačkoli hierarchická kultura může působit rigidně, je vynikající pro řízení rizik, dosahování konzistentních výsledků a zvyšování provozní efektivity.
Charakteristiky hierarchické kultury:
📌Zaměřuje se na vytváření stabilního a spolehlivého pracovního prostředí.
📌Má jasně definované procesy, role a odpovědnosti
📌Poskytuje zaměstnancům silný pocit jistoty
Nejvhodnější pro: Organizace s vysokým rizikem, jako jsou zdravotnické, finanční a vládní instituce.
5. Kultura řízená trhem
V tržně orientované kultuře je zaměření jasné: finanční ziskovost. Tyto společnosti prosperují díky plnění prodejních cílů a dosahování kvót.
Zaměstnanci, kteří vynikají pod tlakem a daří se jim v konkurenčním prostředí, jsou nejvhodnější pro tržní kulturu, protože vedoucí pracovníci společnosti kladou vysoké nároky a tempo práce je rychlé a intenzivní.
Charakteristiky kultury řízené trhem:
📌Upřednostňuje finanční úspěch a ziskovost
📌Funguje na základě pracovního postupu orientovaného na výsledky, od plánování po provoz.
📌Zvyšuje motivaci prostřednictvím odměn pro výkonné zaměstnance
Nejvhodnější pro: Odvětví zaměřená na výnosy, jako je pojišťovnictví a realitní sektor
6. Kultura zaměřená na účel
Jak název napovídá, kultura zaměřená na účel se soustředí na společnou misi. V tomto prostředí spojují zaměstnance, vedoucí pracovníky a zainteresované strany silné hodnoty, které se zaměřují na pozitivní dopad na komunitu.
Charakteristiky kultury zaměřené na cíle:
📌 Upřednostňuje budování komunity před dosahováním zisku
📌Sladí obchodní praktiky s hodnotami a cíli organizace
📌 Vštěpuje sociální odpovědnost prostřednictvím různých iniciativ
Nejvhodnější pro: Společnosti, které se zavázaly mít skutečný dopad na lidi, společnost a planetu.
7. Inovativní kultura
Inovativní kultura vzkvétá díky neustálé kreativitě a zkoumání. V tomto prostředí jsou zaměstnanci motivováni k vytváření nových produktů a vývoji nových řešení prostřednictvím zdokonalování stávajících technologií.
V této kultuře jsou zaměstnanci motivováni experimentováním a jsou poháněni k překonávání hranic možného.
Charakteristiky inovativní kultury:
📌Podporuje zaměstnance, aby přicházeli s kreativními a inovativními řešeními.
📌Vytváří růstovou mentalitu se zaměřením na neustálé zlepšování
📌Podporuje otevřenou komunikaci, ve které mohou zaměstnanci svobodně sdílet své nápady.
Nejvhodnější pro: Odvětví, která zaznamenávají rychlý technologický pokrok, jako je výroba a informační technologie (IT)
8. Kreativní kultura
Stejně jako inovativní kultura i kreativní kultura přináší jedinečné nápady. V tomto prostředí mají zaměstnanci svobodu vyjádřit svou kreativitu a vyvinout něco, co rezonuje se zákazníky.
Kreativní kultura vzkvétá v designérských firmách, interiérových designérských společnostech a módních designérských studiích, kde se klade důraz na imaginativní myšlení.
Charakteristiky kreativní kultury:
📌Spojuje lidi s různým zázemím a zkušenostmi
📌Zaměřuje se na inovace a kreativní řešení problémů
📌Poskytuje flexibilní pracovní prostředí, které podporuje motivaci a angažovanost.
Nejvhodnější pro: Architektonické a kreativní designérské firmy
Příklady skvělých firemních kultur
Nyní, když znáte různé typy organizačních kultur, podívejme se na některé společnosti, které jsou známé svou chvályhodnou firemní kulturou.
1. Google
Skvělým příkladem firemní kultury je společnost Google, kde vzkvétá inovace. Jejich iniciativa „20 % času“, která zaměstnancům umožňuje věnovat 20 % svého pracovního týdne projektům, které je baví, dala vzniknout úžasným inovacím, jako je například Gmail.
Kultura společnosti Google již řadu let inspiruje strategie v oblasti zaměstnaneckých benefitů a zapojení zaměstnanců, které vyvíjí mnoho startupů po celém světě.
Kultura je pro společnost tak důležitá, že součástí přijímacího řízení je i posouzení, zda uchazeč vykazuje dostatečnou „Googleyness“. V kultuře společnosti Google jsou vysoce ceněny vlastnosti jako pozitivní přístup, schopnost vyrovnat se s nejistotou a intelektuální pokora.
2. Capital One
Ve společnosti Capital One je kladen důraz na orientaci na zákazníka a zároveň na růst a učení se jako tým. Společnost kombinuje kulturu orientovanou na trh (zaměřenou na výsledky) a týmového ducha. Zaměstnanci mají volnost při utváření zákaznických zkušeností a zpřístupňování finančních služeb.
A to nejlepší? Investují do rozvoje zaměstnanců prostřednictvím mnoha školení a podpory, aby každý mohl podávat nejlepší výkony!
3. Adobe
Adobe je dokonalým příkladem kreativní kultury, kde je nekonvenční myšlení nejen podporováno, ale přímo očekáváno. Zaměstnanci mají volnost zkoumat nové nápady, testovat nové koncepty a snít ve velkém.
Kultura také prospívá inkluzivitě, takže je slyšet hlas každého. Je to pracoviště, které oceňuje kreativitu a inovace v každém projektu, od designu po technologie.
4. Patagonia
Patagonia klade důraz na rovnováhu a vracení společnosti. Nabízí flexibilní pracovní podmínky, aby zajistila zaměstnancům zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Společnost se také intenzivně věnuje environmentálnímu aktivismu se silným důrazem na udržitelnost. Pokud vám záleží na planetě a chcete pracovat pro společnost, která podporuje osobní pohodu, kultura společnosti Patagonia je těžko překonatelná.
5. CIBC
CIBC se zaměřuje na vytváření silných vazeb mezi zaměstnanci a vedením, a proto se jim podařilo vybudovat klanovou kulturu. Společnost se zavázala k rozvoji zaměstnanců a poskytování špičkových služeb zákazníkům.
Jedná se o podpůrné, inkluzivní prostředí, ve kterém zaměstnanci společně rostou a pracují na společném cíli, kterým je poskytování nejlepšího zákaznického zážitku.
6. ClickUp
ClickUp je vysněnou společností pro ty, kteří chtějí pracovat v organizaci řízené hodnotami, s velkou svobodou a spoluprací. Kultura společnosti se opírá o neustálé inovace, otevřenou komunikaci a mentalitu, která upřednostňuje týmovou práci.
Vedoucí pracovníci společnosti ClickUp podporují zpětnou vazbu a chtějí, aby se všichni cítili jako součást týmu. Je to perfektní příklad toho, jak může spolupráce vzkvétat bez ohledu na to, odkud pracujete.
Růst o 1 % každý den je jednou z klíčových hodnot, které odlišují ClickUp od ostatních. Líbí se mi, že tento přístup uplatňujeme jak na naše produkty, tak na naše zaměstnance, protože nás to motivuje k experimentování, k malým krůčkům a k vzájemnému učení se. Je radost spolupracovat s tolika talentovanými lidmi, kteří se snaží přinášet to nejlepší v sobě navzájem, zatímco my se snažíme dosáhnout cíle, kterým je zvýšení produktivity ve světě.
🔍Věděli jste, že: ClickUp je jednou z nejinovativnějších společností roku 2024 podle Fast Company?
Číst více: Budování silné pracovní etiky
Budování jedinečné firemní kultury
Vytvoření silné firemní kultury spočívá v nalezení toho, co nejlépe odpovídá hodnotám, cílům a dynamice týmu vaší organizace. Nejde jen o to, co je napsáno na papíře, ale o to, co motivuje vaše zaměstnance, zvyšuje jejich zapojení a posiluje jejich vzájemné vazby.
Ať už formujete firemní kulturu poprvé, nebo rozvíjíte tu stávající, zde je několik kroků, které vám pomohou:
Určete nejlepší kulturu pro vaši organizaci.
Než začnete formovat firemní kulturu, je důležité si uvědomit, že kultura není jen „příjemným doplňkem“ – je to osobnost vaší organizace. A stejně jako každá osobnost, i ta firemní musí být v souladu s tím, kým jste a co zastáváte.
Jste připraveni zjistit, jaká je ta vaše? Pojďme se na to podívat.
✅ Začněte se svými základními hodnotami
Zamyslete se nad tím, co je pro vaši organizaci skutečně důležité. Tyto hodnoty budou utvářet kulturu vaší organizace a určovat způsob, jakým pracujete.
✅ Promluvte si se svým týmem
Vaši zaměstnanci vědí, co jim pomáhá prosperovat. Preferují spolupráci nebo nezávislost? Jejich podněty zajistí, že kultura týmu bude v souladu s jejich potřebami.
✅ Podívejte se na své odvětví
Různá odvětví vyžadují odlišnou atmosféru. Rychlá a inovativní kultura funguje pro mnoho technologických společností a startupů, ale pro právnické firmy nebo finanční instituce může být vhodnější strukturovanější přístup.
✅ Zamyslete se nad svými cíli
Jak si představujete úspěch? Pokud usilujete o rychlý růst, klíčem k úspěchu může být konkurenceschopná kultura zaměřená na výsledky. Pokud je však vaší prioritou stabilita, možná vám bude více vyhovovat vyvážená a stabilní kultura.
✅ Zvažte svůj styl vedení
Vaši vedoucí pracovníci udávají tón firemní kultury. Zaměřují se na posilování týmu, nebo na udržení kontroly? Jejich přístup ovlivní, jak se vaše kultura projeví v praxi a jak ovlivní morálku týmu.
Další informace: 100 příkladů základních hodnot týmu, které vám pomohou vybudovat silnou firemní kulturu
Zaveďte a rozvíjejte zvolenou kulturu
Vytvoření firemní kultury nekončí výběrem jedné z možností – je to nepřetržitý proces, který vyžaduje záměr a akci. Zde je návod, jak to funguje:
✅ Jděte příkladem
Kultura začíná na vrcholu. Vedoucí pracovníci musí jít příkladem v chování a hodnotách, které chtějí vidět. Zaměstnanci se řídí tím, co zažívají, ne jen tím, co se jim říká.
✅ Upřednostněte vytvoření inkluzivního pracovního prostředí
Podporujte inkluzivní kulturu tím, že budete podporovat rozmanité pohledy, vytvářet bezpečné prostory pro otevřený dialog a zajišťovat, aby se každý zaměstnanec cítil viděn, vyslyšen a oceňován.
✅ Vytvořte rituály, které posilují kulturu
Ať už jde o oslavování úspěchů nebo plánování pátečních brainstormingů, důsledné postupy pomáhají zakotvit kulturu do každodenní práce.
✅ Uznávejte a odměňujte správné chování
Když zaměstnanci ztělesňují vaši kulturu – ať už jde o spolupráci, inovace nebo vynikající zákaznický servis – oceňte to. Ocenění zvyšuje morálku a posiluje tyto činnosti.
✅ Poskytujte průběžnou podporu a školení
Investujte do workshopů nebo zdrojů, které pomáhají zaměstnancům porozumět této kultuře a žít podle ní.
✅ Buďte přizpůsobivíKultura není statická. Jak se vaše společnost vyvíjí, upravujte postupy tak, aby byly stále v souladu s cíli a hodnotami vaší společnosti.
Role vedení při vytváření kultury na pracovišti
Vedoucí pracovníci udávají tón, jdou příkladem a ovlivňují způsob, jakým zaměstnanci komunikují, spolupracují a podávají výkony. Ale je tu jeden háček: vedení může být velmi náročné. Je třeba zvládat mnoho věcí najednou – úkoly, dynamiku týmu, termíny a komunikaci.
Právě zde přicházejí na řadu nástroje jako ClickUp, které pomáhají vedoucím pracovníkům zvládat stres, efektivně delegovat úkoly a budovat pozitivní firemní kulturu.
Efektivně delegujte úkoly pomocí panelů ClickUp a zobrazení pracovní zátěže.
Účinné vedení vyžaduje rovnováhu. Vedoucí pracovníci musí zvládat více úkolů a zároveň zajistit, aby pracovní zátěž jejich týmu byla zvládnutelná. Bez řádného dohledu však mohou přehlédnout důležité detaily.
ClickUp Workload View vám ukáže pracovní vytížení každého člena týmu. Získáte tak jasný přehled v reálném čase o tom, kteří členové týmu mají plné ruce práce a kteří mohou převzít další úkoly.
Vizuální graf pomáhá projektovým manažerům přerozdělovat úkoly tak, aby byla vyvážena pracovní zátěž, nikdo nebyl přetížen a projekt pokračoval podle plánu.
Zlepšete komunikaci v týmu pomocí ClickUp Chat.
Jasná komunikace je klíčová pro úspěch každého projektu. V mnoha týmech však může být komunikace zkomplikována nekonečnými e-maily, zmeškanými zprávami a roztříštěnými chaty. To často vede k nejasnostem a zpožděním.
Efektivnějším způsobem komunikace je použití centralizované platformy, jako je ClickUp Chat, která zefektivňuje komunikaci tím, že soustřeďuje všechny konverzace na jednom místě.
Členy týmu můžete přímo zmínit v úkolech, abyste jim mohli klást otázky, sdílet soubory pro zpětnou vazbu nebo poskytovat aktualizace, a to vše na stejné platformě. To vám pomůže organizovat konverzace, abyste neztratili žádné důležité detaily.
Příklad: Místo kontroly několika e-mailových vláken a chatových aplikací mohou členové týmu používat ClickUp Chat k přímému zasílání zpráv v rámci úkolů nebo projektů. Díky tomu zůstává veškerá komunikace propojena s konkrétní prací, což usnadňuje sledování diskusí, sdílení aktualizací a řešení problémů.
Využijte ClickUp k budování firemní kultury
Vybudování silné kultury na pracovišti může vyžadovat čas a úsilí. Vyžaduje jasnou komunikaci, transparentnost a pravidelnou zpětnou vazbu. Komunikace rozptýlená napříč různými platformami může vést k odcizení a nesouladu mezi vedením a zaměstnanci.
ClickUp však poskytuje sadu nástrojů, které mohou tento proces zefektivnit a pomoci vedoucím pracovníkům vyvíjet firemní politiky, zachycovat kulturní iniciativy a neustále zlepšovat pracovní prostředí.
Vytvářejte firemní politiky pomocí ClickUp Docs
Proces vytváření a sdílení firemních politik může být často neuspořádaný, s mnoha verzemi v oběhu a obtížným sledováním zpětné vazby. ClickUp Docs umožňuje vedoucím týmům vyvíjet, ukládat a vylepšovat politiky na jednom místě.
Místo používání e-mailů nebo sdílených disků, kde se dokumenty ztrácejí, mohou týmy spolupracovat v reálném čase, což usnadňuje zajištění toho, aby všichni byli na stejné vlně.
Příklad: Společnost chce zavést novou politiku práce na dálku. Pomocí ClickUp Docs mohou týmy HR a vedení spolupracovat na vytvoření této politiky a přímo do dokumentu přidávat zpětnou vazbu od zaměstnanců. Tímto způsobem se nemusíte starat o sledování různých verzí nebo e-mailů.
Zachyťte kulturní iniciativy pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
Kulturní iniciativy často zapadají v záplavě schůzek a e-mailů. S ClickUp Whiteboards mohou týmy vizuálně mapovat nápady, brainstormovat a vytvářet akční plány pro implementaci kulturních iniciativ.
Díky tomu se mohou všichni zapojit a získat širší přehled, což zajistí, že žádné iniciativy nebudou ztraceny nebo zapomenuty.
Nápady lze okamžitě proměnit v konkrétní úkoly v ClickUp, včetně časových harmonogramů a přidělených odpovědných osob, aby nedošlo ke ztrátě dynamiky.
Příklad: Vedení společnosti chce podpořit kulturu větší spolupráce. Pomocí tabulek mohou naplánovat iniciativu, v rámci které budou každý měsíc pořádat brainstormingové schůzky napříč odděleními. Členové týmu mohou přidávat své nápady v reálném čase, čímž se zajistí, že iniciativa bude komplexní a podpořená názory zaměstnanců. Finální nápad lze přímo z tabule nastavit jako úkol v ClickUp Tasks.
Shromažďujte zpětnou vazbu od zaměstnanců pomocí formulářů ClickUp.
Vytvoření pozitivní pracovní kultury začíná nasloucháním vašemu týmu. Ale jak skutečně porozumět jejich potřebám a preferencím? Formuláře ClickUp usnadňují shromažďování strukturované a využitelné zpětné vazby od zaměstnanců.
Zde je několik otázek, které můžete položit:
📌Jak zvládnutelná je podle vás vaše současná pracovní zátěž na stupnici od 1 do 5?
(Stupnice 1–5: 1 znamená nepřekonatelné, 5 znamená dokonale vyvážené)
📌Jak byste ohodnotili efektivitu komunikace v rámci týmu?
(Stupnice 1–5: 1 = špatné, 5 = vynikající)
📌Jak jste spokojeni se svou rolí a povinnostmi?
(Stupnice 1–5: 1 znamená velmi nespokojený, 5 znamená velmi spokojený)
📌Co by se dalo zlepšit, aby se vaše pracovní prostředí stalo lepším?
(Otevřené pro podrobnou zpětnou vazbu)
Ať už jde o spokojenost v práci, dynamiku týmu nebo oblasti, které je třeba zlepšit, můžete získat zpětnou vazbu, která vám pomůže vytvořit uspokojivější pracovní prostředí.
Po centralizaci politik, brainstormingu iniciativ a shromáždění zpětné vazby je dalším krokem efektivnější strukturování a řízení těchto snah. Právě v tom vám může pomoci šablona firemní kultury ClickUp.
Díky přizpůsobitelným funkcím můžete snadno sledovat pokrok, udržovat pořádek a zajistit soulad s hodnotami vaší společnosti. Zde je návod, jak na to:
- Snadné sledování pokroku pomocí vlastních stavů: Přesouvejte úkoly mezi různými fázemi (např. Návrh, Zpětná vazba, Implementováno), abyste měli přehled o kulturních iniciativách.
- Udržujte pořádek díky vlastním polím: Přidejte značky, jako je oddělení, hodnocení zpětné vazby nebo typ události, abyste mohli úkoly kategorizovat a rychle k nim přistupovat.
- Vizualizujte svůj pracovní postup pomocí vlastních zobrazení: Pomocí seznamu, Ganttova diagramu, pracovního zatížení, kalendáře a dalších nástrojů si přizpůsobte zobrazení a zajistěte hladký průběh kulturních iniciativ.
- Zefektivněte spolupráci pomocí nástrojů pro řízení projektů: Využijte reakce na komentáře, společnou úpravu, automatizaci a umělou inteligenci k efektivnějšímu sledování a provádění úkolů zaměřených na budování kultury.
Jak uznání formuje kulturu na pracovišti
Věnujete čas uznání a ocenění úsilí svých zaměstnanců?
Pokud ne, je čas začít! Rychlé „skvělá práce“, „trefil jsi to“ nebo „skvělá týmová práce“ mohou opravdu pozvednout náladu a motivovat váš tým, aby pokračoval v dobré práci.
Když oceníte své zaměstnance za jejich tvrdou práci, vytvoříte kulturu, ve které se všichni cítí viděni a oceňováni, což je motivuje a povzbuzuje k většímu nasazení.
Metody efektivního oceňování zaměstnanců
Chcete-li zaměstnance účinně ocenit, můžete je veřejně odměnit, vyhlásit motivační program „zaměstnanec měsíce“, zavést programy odměňování zaměstnanců nebo zaslat děkovné dopisy. Vypracování dopisů nebo udělování odměn však může být časově náročné.
Využití ClickUp pro uznání zaměstnanců
Nejúčinnější uznání je to, které přijde hned po dokončení práce. Použijte komentáře ClickUp k vyzdvižení skvělé práce před celým týmem. Jednoduché „Skvělá práce, týme!“ nebo označení zaměstnance za účelem uznání jeho přínosu dodává osobní nádech a posiluje pozitivní chování.
Pomocí ClickUp Tasks můžete také vytvářet úkoly pro konkrétní milníky nebo cíle. Jakmile zaměstnanci tyto cíle splní, můžete jim přiřadit značku „Dokončeno“ nebo úkol přesunout do seznamu „Uznání“. Díky tomu můžete snadno vizuálně sledovat pokrok a oslavovat úspěchy.
Abyste ještě více zajistili, že zaměstnanci budou dosahovat konzistentních výsledků, přidejte k úkolům vlastní pole, která odrážejí ocenění nebo úspěchy (například „Zaměstnanec měsíce“ nebo „Nejlepší pracovník“). To vám pomůže vést průběžný záznam o tom, kdo podává konzistentně dobré výkony.
💡Tip pro profesionály: Nastavte automatizaci ClickUp, která spustí oznámení o uznání, kdykoli jsou splněny určité milníky. Například když je projekt dokončen nebo je splněn termín, automatizace může informovat tým a zahrnout gratulační zprávu.
Vybudujte kulturu, která přináší výsledky, s ClickUp
Kultura vaší společnosti má velký vliv na to, jak se práce vykonává, a ovlivňuje výkonnost vašeho týmu. Správná organizační kultura je klíčem ke zlepšení efektivity, zvýšení produktivity a dosažení vašich obchodních cílů.
ClickUp usnadňuje vytváření firemních politik, propojování týmů, zefektivnění komunikace a sledování úkolů a výkonu napříč projekty – vše na jednom místě.
Pomáhá společnostem dosahovat lepších výsledků, rychleji plnit termíny, urychlit vývoj produktů, snížit pracovní zátěž a zlepšit celkovou efektivitu.
