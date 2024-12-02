Bezplatné šablony OKR v Google Sheets pro sledování vašich cílů

Bez jasného rámce je snadné ztratit soustředění.
OKR (cíle a klíčové výsledky) poskytují jasnost tím, že rozdělují cíle na proveditelné kroky. Není překvapivé, že většina společností používá OKR, aby se jejich podnikání soustředilo a ubíralo správným směrem.
Díky bezplatné a přizpůsobitelné šabloně OKR v Google Sheets můžete sledovat měřitelné klíčové výsledky, spolupracovat se svým týmem a dosahovat svých cílů, aniž byste museli utrácet spoustu peněz. Podívejme se, jak vám tyto šablony mohou zjednodušit sledování cílů.
Co dělá šablonu OKR dobrou?
Jelikož právě počítáme nejlepší šablony OKR v Google Sheets, poslechněme si od bývalého zaměstnance Google, co by dobré OKR mělo obsahovat.
Bývalá zaměstnankyně společnosti Google Agata Krzysztofik vysvětluje jednoduchý vzorec, na kterém je založena metoda OKR:
OKR = (Cíl = „Co“) + 3 x (Klíčové výsledky = „Jak“)
Stručně řečeno, OKR se skládá z cíle (co chcete dosáhnout) a tří klíčových výsledků (jak měřit svůj pokrok směrem k tomuto cíli).
Cíl by měl být ambiciózní, realizovatelný a konkrétní – není zde místo pro vágní aspirace. Berte to jako odvážný cíl, za kterým se může váš tým sjednotit.
Klíčové výsledky se zaměřují na měřitelné milníky, které ukazují, jak se blížíte k danému cíli. Popisují výsledky, nikoli úkoly, a měly by být časově ohraničené, ambiciózní, ale realistické.
Aby se udržela pozornost, Krzysztofik navrhuje omezit klíčové výsledky na tři za každý cíl – při větším počtu se priority mohou rozptýlit.
📌 Například OKR marketingového týmu může vypadat takto:
- Cíl: Do příštího čtvrtletí zdvojnásobit počet marketingově kvalifikovaných potenciálních zákazníků (MQL). Klíčový výsledek 1: Do konce 4. čtvrtletí získat 500 MQL ze 4 webinářů. Klíčový výsledek 2: Spustit na klíčových stránkách pro první návštěvníky vyskakovací okna s úmyslem opustit stránku. Klíčový výsledek 3: Do poloviny 4. čtvrtletí zahájit 2 kampaně na získávání potenciálních zákazníků.
Šablony OKR v Google Sheets
Ať už jste vedoucí týmu, projektový manažer nebo majitel firmy, tyto bezplatné šablony pro sledování OKR v Google Sheets zjednodušují nastavování a měření cílů a klíčových výsledků.
🧠 Věděli jste? Historie OKR sahá až do roku 1954, kdy Peter Drucker, otec moderního managementu, ve své knize The Practice of Management představil koncept „řízení podle cílů“. Tato základní myšlenka se vyvinula do metody OKR, kterou používáme dnes a která formuje způsob, jakým organizace stanovují a sledují cíle.
1. Šablona pro sledování OKR v Google Sheets od Mooncamp
Tato šablona OKR pro Google Sheets od Mooncamp je intuitivní, snadno použitelná a vhodná pro týmy jakékoli velikosti a z jakéhokoli odvětví.
Než však šablonu použijete, ujistěte se, že jsou OKR vaší společnosti a týmu jasně definovány. Pro úspěšnou implementaci je nezbytný dobře promyšlený proces plánování OKR.
Co tato šablona obsahuje?
- Tipy pro implementaci OKR
- Dashboard pro sledování pokroku
- Samostatné záložky pro organizační a týmové OKR
- Příklady OKR pro inspiraci
💡 Tip pro profesionály: Při nastavování OKR se držte jednoduchosti. Držte se 3–5 klíčových výsledků na každý cíl, abyste se mohli soustředit a zabránili přetížení svého týmu. Pamatujte, že nejde o sledování každého úkolu, ale o dosažení nejdůležitějších cílů!
Šablona Mooncamp také obsahuje snadno ovladatelný dashboard, který vám umožní sledovat pokrok všech týmů v reálném čase.
Pravidelné kontroly navíc zajistí, že OKR zůstanou na správné cestě a v případě potřeby budou upraveny.
✨ Ideální pro: vedoucí týmů, vedoucí oddělení a projektové manažery, kteří sledují OKR v různých týmech a projektech
2. Šablona OKR pro Google Sheets od Sheetgo
Hledáte efektivní způsob, jak sledovat OKR napříč více týmy? Šablona OKR pro Google Sheets od Sheetgo je jednou z nejjednodušších bezplatných šablon OKR.
Po instalaci získáte sedm předem propojených souborů Google Sheets – jeden hlavní list pro OKR společnosti a šest tabulek pro jednotlivá oddělení, které můžete rozdělit mezi týmy.
A to nejlepší? Můžete si vytvořit tolik kopií, kolik potřebujete pro další oddělení.
Tabulky pro jednotlivá oddělení umožňují každému týmu stanovit cíle a klíčové výsledky a sledovat pokrok, zatímco hlavní tabulka automaticky načítá data z každého týmu.
Tato šablona pro plánování OKR poskytuje manažerům jasný přehled o OKR v celé společnosti prostřednictvím tabulek a grafů na řídicím panelu, díky čemuž lze snadno zjistit, jak si týmy vedou.
Jak tedy začít?
Stačí nainstalovat šablonu přes Sheetgo, propojit ji s účtem Google, Microsoft nebo Dropbox a hotovo! Propojení mezi listy oddělení a společnosti se nastaví automaticky. Týmy se pak mohou pustit do nastavování OKR, sledování pokroku a zajišťování, aby všichni pracovali na společných cílech.
Chcete jít ještě o krok dál? Můžete automatizovat pracovní postupy s daty a udržovat vše aktuální, aniž byste hnuli prstem.
✨ Ideální pro: provozní manažery, vedoucí oddělení a vyšší vedoucí pracovníky, kteří spravují OKR napříč více týmy a odděleními
Bonus: Jste připraveni zjednodušit sledování svých cílů? Objevte chytřejší způsoby, jak efektivně spravovat své OKR.
3. Šablona OKR pro Google Sheets od How-To-OKR. com
prostřednictvím How-To-OKR.com
Nejste si jisti, co napsat do svých OKR? Nejste sami – to je jedna z nejčastějších otázek kladených během workshopů OKR.
Dobrá zpráva? Tato šablona OKR v Google Sheets od How-To-OKR.com obsahuje spoustu příkladů z různých oddělení, které vám pomohou začít.
Tato šablona obsahuje příklady OKR pro týmy prodeje, provozu, inženýrství, lidských zdrojů, marketingu, financí a podpory. Ať už je vaším cílem zvýšit počet marketingových kontaktů, zaplnit mezeru v náboru nebo zvýšit spokojenost zákazníků, tato šablona vám pomůže.
📌Například se podívejme na marketingový cíl:
- Cíl: „Zajistíme epické uvedení nové verze 3.0 naší aplikace na trh.“ Klíčový výsledek 1: 10 000 zobrazení stránky Klíčový výsledek 2: 4 000 stažení s aktivními uživateli Klíčový výsledek 3: Ochrana ochranné známky pro produkt
Šablona také obsahuje příklady pro oblast lidských zdrojů, jako je zvýšení interního zapojení zaměstnanců, a pro oblast inženýrství, jako je včasné dodávání verzí a zlepšování kvality kódu.
✨ Ideální pro: marketingové manažery, vedoucí personálních oddělení a obchodní ředitele, kteří hledají příklady OKR specifické pro dané odvětví, aby mohli vést své týmy k dosažení cílů.
4. Šablona OKR pro Google Sheets od Supermetrics
Zde je rychlé řešení pro automatizaci vašich OKR a integraci dat v reálném čase pomocí šablony OKR pro Google Sheets od Supermetrics. Jak začít:
Krok 1: Vytvořte kopii šablony kliknutím na „Soubor“ a výběrem možnosti „Vytvořit kopii“. Toto bude váš hlavní soubor OKR, ve kterém se odehrává veškeré kouzlo.
Krok 2: Duplikujte karty šablony pro každý tým a přejmenujte je. Díky práci s duplikáty se vyhnete náhodnému přepsání OKR členů vašeho týmu (věřte mi, budou vám vděční).
Krok 3: Nastavte data. Poklepejte na buňky B2 a D2 a vyberte první a poslední den čtvrtletí. To vám pomůže vypočítat počet dní, které zbývají k dosažení těchto ambiciózních cílů.
Krok 4: Nyní přichází zábavná část, ve které si stanovíte své cíle a klíčové výsledky.
📌Například pokud je vaším cílem „zdvojnásobit tržby oproti minulému čtvrtletí“, klíčovým výsledkem může být „zvýšit návštěvnost webových stránek na 7 000 návštěvníků“. Zadejte tyto informace do svého listu a máte hotovo!
K automatizaci sledování budete potřebovat doplněk Supermetrics, který načte vaše data ze zdrojů, jako je Google Analytics. Importujte svá data, definujte cíle, identifikujte své primární klíčové ukazatele výkonnosti a sledujte aktualizace pokroku OKR v reálném čase.
✨ Ideální pro: datové analytiky, marketingové ředitele a obchodní manažery, kteří potřebují automatizované sledování OKR integrované s daty v reálném čase
5. Šablona OKR pro Google Sheets od Weekdone
Potřebujete způsob, jak sledovat OKR a získávat pravidelné informace o pokroku?
Šablona OKR pro Google Sheets od Weekdone usnadňuje sladění a podávání zpráv.
Šablona je k dispozici ve formátech Excel a Google Sheets a je ideální pro týmy, které chtějí mít přehled o svých cílech a zároveň udržovat pořádek.
Další výhodou je, že tato šablona podporuje vzájemnou spolupráci, takže můžete svým kolegům poskytovat zpětnou vazbu, podporu a dokonce i pochvalu – vše na jednom místě.
Jednou z vynikajících funkcí je sladění OKR, které pomáhá zlepšit koordinaci mezi týmy a projekty.
Šablona navíc podporuje sledování projektů a průběžné řízení výkonu. Můžete sledovat pokrok a zároveň podporovat pohodu zaměstnanců prostřednictvím pulzních průzkumů a kontrol.
✨ Ideální pro: personální manažery, vedoucí týmů a kouče výkonnosti, kteří chtějí sladit OKR a sledovat pokrok pomocí pravidelné zpětné vazby a zapojení.
Omezení používání Google Sheets pro OKR
Pokud jste k sledování cílů používali Google Sheets, možná vám bude následující scénář povědomý: Na první pohled se sledování cílů pomocí Sheets jeví jako praktické řešení – rozvrhněte si vše, čeho chcete v příštích několika měsících dosáhnout, a pravidelně kontrolujte svůj pokrok.
Google Sheets však brzy upadá v zapomnění.
Týmy se ztrácejí v každodenních úkolech a když přijde čas zhodnotit pokrok, zjistíte, že polovina vašich cílů zůstala ležet ladem.
Proč? Protože úspěch nepřichází díky sprintům na poslední chvíli – jde především o neustálý pokrok.
Zde je několik důvodů, proč Google Sheets nemusí být nejlepším nástrojem pro disciplinované sledování cílů:
Omezení č. 1: Žádná automatická připomenutí
Google Sheets vám nemůže posílat automatická upozornění, aby vám připomněl aktualizovat svůj pokrok. Bez pravidelných připomínek je snadné ztratit přehled o svých cílech.
Ideální systém OKR by měl podporovat pravidelné aktualizace a motivovat vás k zaznamenávání pokroku, abyste se nemuseli na poslední chvíli honit.
Omezení č. 2: Co není vidět, není na mysli
Přiznejme si to – po úvodním brainstormingu má tabulka Google Sheet s cíli tendenci zmizet v pozadí.
Lidé zapomínají, že existuje, nebo hůře, někteří ani nevědí, že existuje!
Speciální systém s viditelnými cíli a přidělenými odpovědnostmi udrží všechny zapojené a na správné cestě.
Omezení č. 3: Komentáře v buňkách nejsou skutečnou zpětnou vazbou
Zanechávání komentářů v buňkách Google Sheet může napodobovat zpětnou vazbu, ale není skutečnou náhradou za osobní zpětnou vazbu.
Členové týmu potřebují jasnou a konstruktivní zpětnou vazbu, ideálně poskytovanou soukromě, nikoli ve sdíleném dokumentu, který může vidět každý.
Omezení č. 4: Problémy s dashboardem
Funkce dashboardu Google Sheets jsou přinejlepším neohrabané. Bez ohledu na to, jak pečlivě strukturováte svá data, Sheets prostě není navržen pro plynulou vizualizaci pokroku v plnění cílů.
Ideálně byste měli mít nástroj s přizpůsobitelnými mobilními dashboardy, které usnadňují sledování.
Omezení č. 5: Řidič ztrácí elán
Obvykle je za sledování pokroku v plnění cílů odpovědná jedna osoba.
Ale v Google Sheets, bez automatických připomínek nebo aktualizací stavu, musí tato osoba ručně pobízet tým – a buďme upřímní, to je práce, kterou nikdo nechce.
Automatizace může řidiči ušetřit čas, který může věnovat strategii namísto nekonečným připomínkám.
Omezení č. 6: Google Sheets není efektivní pro přidělování úkolů
Jednou z hlavních nevýhod používání Google Sheets pro OKR je jeho neefektivita při přidělování úkolů.
Nemůžete přiřazovat úkoly konkrétním členům týmu s termíny splnění nebo milníky, ani sledovat pokrok přímo v tabulce.
Alternativní šablony OKR
Jaká je tedy alternativa k používání Google Sheets pro OKR? Zkuste ClickUp.
ClickUp nabízí fantastická řešení, jako jsou ClickUp Goals a šablony OKR, díky kterým bude sledování vašich cílů hračkou.
Díky předdefinovanému rámci OKR a přizpůsobitelným pracovním prostorům jsou šablony OKR navrženy tak, aby váš tým mohl rychle a efektivně začít s plánováním OKR.
Podívejme se blíže na některé z těchto šablon.
1. Šablona OKR a cílů společnosti ClickUp
Máte potíže s organizací cílů vaší společnosti?
Bez strukturovaného systému se věci mohou snadno rozpadnout. Právě v takových případech vám pomůže šablona OKR a cílů společnosti ClickUp.
Šablona ClickUp je navržena tak, aby pomáhala firmám na všech úrovních snadno vytvářet a sledovat cíle.
Ať už jste malý tým nebo velká organizace, tento plně přizpůsobitelný pracovní prostor vám umožní stanovit cíle pro vaši společnost, oddělení a týmy, které jsou v souladu s celkovým plánem.
Díky několika zobrazením , z nichž si můžete vybrat, je snadné se orientovat a sledovat pokrok v celé tabulce.
Pomocí této přizpůsobitelné šablony můžete nastavit organizační strukturu, která odráží vizi a hodnoty vaší společnosti – vše na jednom místě. Výhody jsou jasné:
- Měřitelný způsob sledování pokroku
- Snadnější dosahování cílů díky standardizovaným metrikám výkonu
- Zlepšení morálky a motivace týmu
- Lepší komunikace mezi zaměstnanci
Stručně řečeno, pokud chcete zajistit, aby všichni táhli za jeden provaz, šablona OKR a cílů společnosti ClickUp je ideálním místem, kde začít!
✨ Ideální pro: generální ředitele, vedoucí oddělení a provozní manažery, kteří strukturují a sledují cíle celé společnosti
2. Šablona OKR od ClickUp
Věděli jste, že 93 % zaměstnanců tvrdí, že nejasné firemní cíle jim brání v tom, aby své vlastní cíle přizpůsobili tak, aby dosáhli co nejlepších výsledků?
Právě zde přichází na řadu šablona OKR od ClickUp – je navržena tak, aby pomáhala týmům stanovit jasné cíle a snadno sledovat klíčové výsledky.
Šablona OKR Folder je nástroj s mnoha funkcemi, který lze plně přizpůsobit.
Obsahuje funkci „Planning Cadence“, která vás provede vývojem vašich OKR, rozdělí cíle a bude sledovat pokrok v průběhu celého roku. Díky stavům jako „On Track“ (v pořádku), „At Risk“ (ohroženo) a dalším bude váš tým vždy přesně vědět, na čem je.
Tato šablona nabízí pět různých zobrazení – seznam, tabuli, kalendář a další – takže si můžete vybrat pracovní postup, který vyhovuje vašemu stylu.
Obsahuje také vlastní pole pro sledování iniciativ, týmů a pokroku, které vám poskytnou jasný vizuální přehled o tom, jak se vaše cíle vyvíjejí.
Jste připraveni se do toho pustit? Během několika sekund můžete mít k dispozici výkonný systém, který vám pomůže udržet vaše OKR v pořádku, sjednotit váš tým a zajistit, že vaše cíle budou vždy na dosah.
✨ Ideální pro: vedoucí týmů, projektové manažery a vyšší vedoucí pracovníky, kteří zajišťují sladění týmu s cíli společnosti prostřednictvím jasného sledování OKR
💡 Tip pro profesionály: Přizpůsobení zobrazení kalendáře ClickUp je zásadní změna! Snadno přepínejte mezi denním, týdenním nebo měsíčním zobrazením nebo si vytvořte vlastní zobrazení, abyste měli přehled o termínech. Chcete se soustředit na důležité úkoly? Použijte pokročilé filtry k zvýraznění úkolů, které musíte splnit.
3. Šablona ClickUp OKR Framework
Henry Ford kdysi řekl: „Spojit se je začátek, zůstat spolu je pokrok a spolupracovat je úspěch.“
Ale jak zajistit, aby všichni spolupracovali na dosažení stejných cílů?
Šablona OKR Framework od ClickUp vám s tím pomůže.
Tato šablona s bohatými funkcemi a plně přizpůsobitelná je navržena tak, aby pomáhala týmům snadno stanovovat jasné cíle a sledovat klíčové výsledky.
Ať už uvádíte na trh nový produkt, řídíte marketingovou kampaň nebo zpracováváte více projektů, tento nástroj zajistí, že všichni budou pracovat v souladu a budou zodpovědní.
S šablonou ClickUp můžete vytvářet konkrétní cíle SMART, sledovat pokrok v reálném čase a co je ještě důležitější – odhalit případné překážky.
Šablona obsahuje vlastní stavy, pole a zobrazení, které vám umožní spravovat vše od vysokých cílů společnosti až po cíle konkrétních týmů – vše na jednom místě.
Díky tomuto rámci zajistíte, že se váš tým bude soustředit na stejné priority, efektivně spolupracovat a systematicky měřit pokrok.
✨ Ideální pro: produktové manažery, marketingové ředitele a vedoucí týmů, kteří spravují cíle a sledují výkonnost v rámci více projektů
💡 Tip pro profesionály: Uchovávejte všechny důležité informace, cíle a poznámky na jednom místě pomocí ClickUp Docs. Ať už brainstormujete cíle nebo dokumentujete pokrok OKR, můžete vytvářet dokumenty pro spolupráci v reálném čase, ke kterým mají všichni přístup a které mohou aktualizovat.
4. Šablona ClickUp SMART Goals
Máte někdy pocit, že vaše cíle jsou spíše vágními sny než realizovatelnými plány? Nejste sami.
Proměna ambicí v úspěchy začíná pevným rámcem, a právě zde přichází na řadu šablona SMART Goals od ClickUp.
Tato šablona je vaším nepostradatelným nástrojem pro organizaci cílů a sledování pokroku způsobem, který vás udrží motivované a soustředěné.
Ať už se snažíte zlepšit svůj osobní výkon, dosáhnout obchodních cílů nebo posunout produktivitu svého týmu na vyšší úroveň, tato šablona vám tento proces usnadní jako nikdy předtím.
Řekněme, že vaším cílem SMART může být „Zvýšit tržby ve třetím čtvrtletí o 20 %“. Klíčové kroky by mohly zahrnovat spuštění cílené reklamní kampaně, pořádání webináře a optimalizaci produktových stránek.
Díky šabloně SMART Goals od ClickUp se každý cíl stává jasným a dosažitelným plánem, který vám poskytne cestovní mapu, abyste nikdy neztratili směr.
5. Šablona akčního plánu ClickUp SMART Goal
Šablona akčního plánu SMART Goal od ClickUp je jako osobní plán úspěchu, který obsahuje kontrolní body a milníky.
Cíle SMART musí být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené. Šablona ClickUp splňuje všechny tyto požadavky a pomáhá vám jasně definovat vaše cíle, rozdělit je na konkrétní kroky a organizovat úkoly pro maximální efektivitu.
Díky funkcím, jako jsou vlastní stavy a pole, můžete organizovat každý krok svého akčního plánu SMART cílů – od plánování až po realizaci.
Navíc budete mít přístup k šesti různým zobrazením, včetně tabule a časové osy.
📌Příklad: Řekněme, že vaším cílem je zvýšit návštěvnost webových stránek o 20 % za tři měsíce. Pomocí šablony akčního plánu SMART můžete tento cíl rozdělit na menší úkoly, jako je publikování více blogových příspěvků, optimalizace SEO a spuštění cílených reklamních kampaní. Můžete nastavit termíny pro každý úkol, sledovat svůj pokrok a oslavit, jakmile dosáhnete 20% nárůstu.
A nemusíte se bát, že nestihnete termíny – ClickUp vám pomůže s připomínkami, sledováním času a monitorováním pokroku.
✨ Ideální pro: týmy orientované na cíle, vedoucí strategie a projektové manažery, kteří se zaměřují na stanovení a dosažení cílů SMART
6. Šablona OKR pro strategický marketing od ClickUp
Společnost Sears Holding Company zaznamenala 8,5% nárůst tržeb za hodinu během 18 měsíců po zavedení OKR pro 20 000 zaměstnanců.
Nyní si představte, co by OKR mohly znamenat pro vaši marketingovou strategii!
Šablona OKR pro strategický marketing od ClickUp vám pomůže posunout vaše marketingové úsilí na vyšší úroveň tím, že vám poskytne jasný plán pro dosažení vašich cílů.
Tato přizpůsobitelná šablona vám umožní identifikovat příležitosti na trhu, sladit cíle vašeho týmu a vytvořit akční plány, které udrží vše na správné cestě.
Díky přizpůsobitelným stavům, jako jsou „Plánováno“, „Probíhá“ a „Dokončeno“, vám tato šablona pomůže sledovat každý krok vašeho plánu. Obsahuje také přizpůsobitelná pole pro kategorizaci úkolů podle kanálu, typu OKR a čtvrtletí, takže můžete snadno vizualizovat pokrok a podle potřeby upravovat strategie.
Navíc vestavěné nástroje pro správu projektů – sledování rozpočtu, správa zdrojů a závislosti úkolů – zajistí, že vaše marketingové plány budou dodrženy včas a v rámci rozpočtu.
✨ Ideální pro: marketingové manažery, ředitele marketingu a stratégy značky, kteří vyvíjejí a sledují marketingové cíle v souladu s obchodními cíli
OKR-chestrating Success Jedna šablona ClickUp za druhou
Felipe Castro ve své knize „The Beginner’s Guide to OKR“ (Průvodce OKR pro začátečníky) to vyjadřuje jednoduše: „Mít cíle zlepšuje výkon. Trávit však hodiny kaskádováním cílů nahoru a dolů po celé společnosti nikoli.“
Bez OKR postupujete vpřed bez jasného směru, což není fér vůči vašemu týmu ani vašim stakeholderům. OKR ale nemusí být složité.
Díky přizpůsobitelným šablonám OKR a nástrojům s bohatými funkcemi od ClickUp nebylo nikdy snazší stanovit jasné cíle, sledovat pokrok a sjednotit svůj tým.
Vytvořte si zdarma účet na ClickUp a začněte zjednodušovat proces stanovování cílů!