Jak zvládnout časový management pro efektivní vedení

Každý rok si Daniel Chait, generální ředitel softwarové společnosti s 650 zaměstnanci, bere týden volna a vypíná svůj mobilní telefon. Přesto se mu během pouhých 24 hodin nahromadí e-maily od členů týmu z různých oddělení.
Realita je taková, že generální ředitelé a další vedoucí pracovníci vždy pracují na více projektech najednou – ano, dokonce i během svátků a víkendů.
Za jakou cenu? Téměř polovina manažerů po celém světě trpí syndromem vyhoření, protože nedokážou udržet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.
Proto není zvládnutí time managementu pro manažery jen výhodnou dovedností, ale nutností. Je to rozdíl mezi tím, zda zůstanete produktivní, nebo skončíte přetížení – a právě v tom vám mohou strategie time managementu pomoci efektivně zvládnout čas.
Porozumění časovému managementu vedoucích pracovníků
Možná máte pocit, že den nemá dost hodin, ale to není ten pravý problém.
Skutečný problém? Stanovení priorit. Právě v tom většina manažerů a budoucích lídrů selhává.
A upřímně, můžete jim to mít za zlé? Představte si, že musíte zvládnout spoustu povinností a termíny vám dýchají na krk. Přidejte k tomu několik neočekávaných, ale důležitých úkolů, jako jsou překvapivé telefonáty nebo schůzky na poslední chvíli, a váš rozvrh je rázem v háji.
Podle studie provedené Harvard Business Review pracovali generální ředitelé v průměru 62,5 hodin týdně, což je mnohem více než obvyklých 40 hodin týdně.
Ale máme pro vás dobrou zprávu: zlepšením organizačních schopností, plánováním schůzek předem a řízením dalších delegovaných úkolů prostřednictvím efektivního time managementu můžete svou situaci výrazně zlepšit. Pojďme se podívat, jak na to.
Definice time managementu pro manažery
Nejprve to nejdůležitější – co přesně je časový management pro vedoucí pracovníky?
Jedná se o situaci, kdy vedoucí pracovníci na vysokých pozicích strategicky plánují a stanovují priority úkolů s cílem maximalizovat produktivitu, zajistit efektivní využití času a dosáhnout cílů organizace.
Důležitost efektivního time managementu pro manažery
A když už jsme u toho, pojďme se krátce podívat na nekonečné výhody řízení času pro vedoucí pracovníky a jejich organizace.
- Zlepšuje stanovení priorit: Vedoucí pracovníci jsou profesionálové ve stanovování priorit úkolů, že? Správa času jim pomáhá spravovat svůj čas ještě lépe. Zlepšuje jejich schopnost určit, které úkoly nebo projekty je třeba řešit jako první na základě jejich důležitosti.
- Snižuje stres: S nekonečným seznamem úkolů se vedoucí pracovníci snadno cítí přetížení. Dobré postupy v oblasti time managementu jim pomáhají naplánovat si čas na organizaci úkolů a snížit celkový stres.
- Zlepšuje organizaci: Řízení času spočívá v tom, že s časem nakládáte chytře. Umožňuje manažerům rozdělit své velké cíle na menší, lépe zvládnutelné úkoly, díky čemuž je snazší udržet si přehled a dosáhnout těchto cílů bez zmatků. To jim pomáhá zlepšit jejich vedoucí schopnosti tím, že efektivně delegují administrativní úkoly.
Základní techniky time managementu pro manažery
S ohledem na důležitost time managementu vám představujeme několik technik, které vám pomohou udržet se na správné cestě, aniž byste ztratili ze zřetele své cíle nebo drahocenný spánek:
🔹Stanovení priorit: nastavení klíčových cílů
Jako manažer jste zodpovědní za vše – od úspěchů po neúspěchy a vše mezi tím.
Vezměme si například Percyho, který stejně jako mnoho mladých generálních ředitelů nastupuje do velké funkce. Převzal rodinný podnik, šel ve stopách svého otce a ví, že musí dělat věci správně, aby prokázal svou kompetenci.
Percy čelí každodenní výzvě řídit růst společnosti, činit zásadní rozhodnutí a zajistit, aby jeho tým dosáhl svých cílů.
Percy ví, že aby nezatěžoval svou pracovní paměť, je nezbytné chytře stanovovat priority. Nemůže se soustředit na všechno najednou, proto rozděluje své dlouhodobé cíle na zvládnutelné části.
Například Percy stanovuje čtvrtletní cíle namísto toho, aby se snažil o 20% růst podniku za rok. Každé čtvrtletí se on a jeho tým soustředí na konkrétní cíle, jako je zlepšení spokojenosti zákazníků nebo uvedení nové produktové řady na trh.
K sledování svého pokroku v reálném čase používá ClickUp Goals a OKR. Stanovuje měřitelné cíle, přiděluje úkoly svému týmu a sleduje pokrok každého cíle.
Například může marketingovému týmu přidělit úkol zvýšit návštěvnost webových stránek o 15 % v tomto čtvrtletí, zatímco prodejní tým bude pracovat na zvýšení konverzí o 10 %. Tímto způsobem Percy zajistí, že všichni budou pracovat na stejném cíli.
💡 Tip pro profesionály: SMART cíl může vypadat například takto: „Zvýšit tržby o 10 % ve třetím čtvrtletí zaměřením se na dva moduly školení prodeje, dvě případové studie a revidovaný motivační program pro naše obchodní zástupce.“ S šablonou SMART cílů ClickUp můžete vše efektivně sledovat.
🔹Delegování: efektivní využití vašeho týmu
Vedoucí pracovníci mají týmy, které jsou více než schopné pomoci s úkoly. Ale je tu háček: mohou pomoci pouze v případě, že úkoly efektivně delegujete.
Ale zbavit se odpovědnosti je těžké. Úspěšný generální ředitel se soustředí pouze na určité schůzky, aby ušetřil čas, a raději se vyhýbá multitaskingu. To zahrnuje i zbavení se zbytečných schůzek, aby se zvýšila produktivita.
Klíčem je činit chytrá rozhodnutí. Ne každá povinnost vyžaduje váš osobní přístup. Zaměřte se na úkoly, které skutečně vyžadují vaše odborné znalosti, a zbytek delegujte na jiné manažery.
A pokud je něco mimo schopnosti vašeho týmu, přichází na řadu outsourcing.
Nástroje jako ClickUp usnadňují delegování úkolů.
S aplikací ClickUp Tasks můžete vytvářet a spravovat úkoly nastavením názvů, popisů, přidělených osob, termínů a priorit.
💡 Tip pro profesionály: Nedelegujte pouze úkoly, ale také pravomoci. Dejte svému týmu možnost rozhodovat a převzít odpovědnost za svou práci. Výjimeční vedoucí pracovníci budují kulturu důvěry tím, že dávají členům týmu možnost převzít odpovědnost za své úkoly.
ClickUp je skvělý způsob, jak zůstat v obraze a dodržovat termíny dodávek pro klienty, časový management a řízení projektů.
🔹Blokování času a strukturování vašeho dne
Věděli jste, že průměrný člověk ztrácí 218 minut denně vyhýbáním se nezbytné práci? To je přibližně 55 dní ročně strávených vyhýbáním se úkolům.
Vedoucí pracovníci se tomu mohou vyhnout pomocí praktického přístupu známého jako časové blokování, který jim pomůže strukturovat jejich den. Je to jednoduché a flexibilní. Jedna věc, kterou to rozhodně dělá, je omezení prokrastinace.
Generální ředitelé, kteří využívají časové blokování, aby si udrželi realistická očekávání.
Vezměte si například Elona Muska. Tento miliardář, zakladatel společností SpaceX a Tesla, přísahá na efektivní blokování času. A není to jen on – i další generální ředitelé, jako je Bill Gates, a odborníci na produktivitu, jako je Cal Newport, se spoléhají na tuto techniku, aby udrželi svůj rozvrh pod kontrolou a splnili všechny úkoly.
🔹Technika Pomodoro pro soustředěnou práci
Na konci 80. let 20. století vynalezl italský student Francesco Cirillo techniku, která je dnes známá jako Pomodoro Technique.
Je známý svým výrokem: „Zjistil jsem, že můžete naučit se, jak zvýšit svou efektivitu a lépe odhadnout, jak dlouho vám úkol zabere, tím, že si zaznamenáváte, jak využíváte svůj čas.“
Zní to složitě, ale ve skutečnosti je to docela jednoduché – a ideální pro zaneprázdněné manažery, kteří chtějí zlepšit své časové řízení:
- Vyberte si jeden projekt nebo úkol, na který se chcete zaměřit.
- Nastavte si časovač na 25–30 minut a pusťte se do toho.
- Když zazní časovač, udělejte si krátkou dvou- až tříminutovou přestávku.
- Opakovat
- Po čtyřech lekcích si dejte delší přestávku.
- Zaznamenávejte každou relaci pomocí zaškrtnutí nebo X ve svém zápisníku, abyste mohli sledovat pokrok.
25minutová Pomodoro relace je akorát tak dlouhá, aby přinesla pokrok, ale ne tak dlouhá, aby byla vyčerpávající – ideální pro předcházení duševní únavě.
Čtyři sezení Pomodoro mohou proměnit ráno ve vysoce produktivní čas.
Kratší úkoly během těchto sezení navíc vedoucím pracovníkům dávají příležitost dohnat svůj tým nebo dokonce naslouchat zákazníkům.
A po všech těch soustředěných pracovních úkolech? Je čas na oběd – nebo dokonce na zasloužený odpočinek.
🌟 Zajímavost: Společnosti jako Google a NASA mají pro své zaměstnance k dispozici spací kabiny, které zvyšují jejich produktivitu. Podle studie Národní nadace pro spánek (National Sleep Foundation) může 40minutový spánek zvýšit produktivitu až o 34 %.
🔹Využití technologie pro správu času
Pokud se chcete naučit efektivně spravovat svůj čas, dobrý software pro správu času je vaším nejlepším pomocníkem.
Podívejme se, jak Percy překonal překážky v řízení času pomocí výkonných funkcí ClickUp.
📌 Výzva 1: Řízení času napříč více projekty a úkoly
Jako generální ředitel rychle rostoucí společnosti byl Percy neustále zaneprázdněn různými projekty. Jeho kalendář byl chaotickou směsicí schůzek, e-mailů a úkolů – bylo pro něj nemožné sledovat, kam se poděl veškerý jeho čas.
🔮 Řešení: Funkce ClickUp pro sledování času stráveného na projektech zachránila situaci.
Díky tomuto nástroji mohl Percy snadno sledovat čas strávený každým úkolem spouštěním a zastavováním časovačů, přidáváním poznámek a generováním podrobných zpráv o rozložení času.
Ať už na svém počítači nebo mobilu, Percy mohl sledovat svůj čas a dodržovat svůj rozvrh.
📌 Výzva 2: Plýtvání cenným časem na opakující se úkoly s nízkou hodnotou
Stejně jako mnoho jiných generálních ředitelů se i Percy ocitl zahlcený opakujícími se, časově náročnými úkoly – aktualizací stavu úkolů, správou dokumentů a vytvářením zpráv.
Tyto úkoly mu zabíraly čas, který mohl věnovat důležitým rozhodnutím a strategiím.
🔮 Řešení: Využijte funkci automatizace pracovních postupů ClickUp.
Díky automatizaci mohl Percy eliminovat tyto opakující se úkoly a soustředit se na to, co bylo důležité. ClickUp automatizoval přiřazování úkolů, aktualizace stavu a dokonce i přidávání komentářů, a to vše bez jediného pohybu Percyho prstem.
📌 Výzva 3: Potíže s efektivním stanovováním priorit a organizací úkolů a sledováním termínů
Jako generální ředitel byl Percy neustále zahlcen obrovským množstvím úkolů, schůzek a termínů, které musel stihnout. Bylo pro něj obtížné rozhodnout, které úkoly vyžadují jeho okamžitou pozornost a které mohou počkat.
Jeho nedostatečná organizace vedla ke zbytečnému stresu a nedodržování termínů.
🔮 Řešení: Percymu přišla na pomoc rozsáhlá knihovna šablon ClickUp.
Například šablona Priority Matrix Template a šablona Calendar Planner Template od ClickUp poskytly perfektní kombinaci pro řešení Percyho problému.
Díky šabloně Priority Matrix mohl Percy rozdělit své úkoly do kategorií podle naléhavosti a důležitosti. To mu pomohlo okamžitě identifikovat, na co se má zaměřit, a zajistit, že nejdůležitější úkoly budou splněny jako první.
Šablona kalendáře dále zjednodušila Percyho rozvrh tím, že mu umožnila spravovat úkoly, události a termíny vizuálně strukturovaným způsobem.
Ať už potřeboval přehled nebo podrobný časový plán, tato šablona mu jasně ukázala jeho nadcházející priority.
🔹Řekněte ne spamovým e-mailům
Přetížení e-mailem není žádná legrace.
Některé společnosti dokonce přecházejí na politiku „bez e-mailů“, protože neustálé odpovídání na přetékající schránku může zničit produktivitu.
Ale přiznejme si to: e-maily jsou stále nezbytným komunikačním nástrojem a přijímání telefonátů po celý den není řešením. Jak tedy dosáhnout rovnováhy?
Začněte tím, že se zbavíte zbytečností – odhlaste se z odběru, ztlumte oznámení a udělejte vše, co je třeba, abyste zvládli chaos. Skvělí lídři vědí, že při důležitých rozhodnutích je klíčová osobní komunikace, takže pro důležité věci nevybírejte svou e-mailovou schránku.
Dalším chytrým krokem je najmout si asistenta, který bude filtrovat vaše e-maily a označí pouze ty urgentní, které vyžadují vaši pozornost.
Jako generální ředitel můžete také odstranit kulturu „CC všem“ ve své společnosti, abyste omezili zbytečné e-maily. Vaše doručená pošta – a váš čas – vám za to poděkují.
Strategie pro generální ředitele v oblasti time managementu
Zlepšení time managementu může znamenat rozdíl mezi tím, zda řídíte svůj den, nebo zda den řídí vás. Zde je několik klíčových strategií, které pomohou manažerům soustředit se na to nejdůležitější:
Strategie č. 1: Identifikace činností s velkým dopadem
Generální ředitelé mohou být v kanceláři produktivnější díky použití technik time managementu, jako je pravidlo 80/20.
Pravidlo 80/20 (Paretův princip) říká, že 80 % vašich výsledků pochází z 20 % vašeho úsilí. Zaměřte se na činnosti s velkým dopadem, zbytek delegujte a dosáhnete více za méně času.
Pomůže také provést audit času. Vyhraďte si čas na zhodnocení toho, jak trávíte svůj den, a identifikujte oblasti, které lze zlepšit. Zapojte svůj tým, abyste získali lepší přehled.
Pro usnadnění tohoto procesu zvažte použití ClickUp Docs.
Díky úpravám v reálném čase můžete označovat členy týmu, zanechávat komentáře, přiřazovat úkoly a dokonce tyto komentáře převádět na sledovatelné úkoly, aby všichni měli přehled o svých prioritách.
🧠 Věděli jste? Paretův princip představil italský ekonom Vilfredo Pareto v roce 1896. Zjistil, že 80 % půdy v Itálii vlastnilo pouhých 20 % obyvatel. Z tohoto pozorování později vzniklo slavné pravidlo 80/20, které se používá v time managementu.
Strategie č. 2: Vyvážení schůzek a pracovní doby
Jedna výzva ztěžuje generálním ředitelům soustředit se na skutečnou, vysoce účinnou práci: schůzky.
Schůzky mohou rychle zabrat celý den generálního ředitele. V průměru vedoucí pracovníci tráví 72 % svého pracovního týdne na schůzkách.
Právě v tomto ohledu vynikají funkce Kalendář a Úkoly aplikace ClickUp.
Díky zobrazení kalendáře můžete vizuálně rozvrhnout svůj časový plán a vidět schůzky, úkoly a práci na jednom místě.
Funkce drag-and-drop vám umožní rychle upravovat rozvrhy. Můžete také přizpůsobit zobrazení tak, aby vyhovovalo vašemu pracovnímu postupu, a přepínat mezi denním, týdenním nebo měsíčním rozvržením.
Synchronizace s externími kalendáři, jako je Google, navíc zajistí, že všechny události budou konsolidovány.
Pokud jde o stanovení priorit úkolů, vyniká ClickUp svou funkcí Task Views (Zobrazení úkolů).
Pokud například řídíte velký projekt, můžete přepnout do zobrazení seznamu a seskupit úkoly podle priority, přidělené osoby nebo termínu splnění.
Pokud potřebujete vizuálnější přístup, Board View vám umožňuje přetahovat úkoly mezi sloupci podle stavu, takže vždy víte, co je v procesu, co je pozastaveno a co je dokončeno.
Strategie č. 3: Únava z rozhodování: Zefektivnění rozhodovacích procesů
Únava z rozhodování je něco, s čím se potýká každý generální ředitel – přijímání důležitých obchodních rozhodnutí vás může přivést do stavu přetížení.
Dobrá zpráva? Se správnými strategiemi – a malou pomocí od ClickUp – můžete minimalizovat únavu z rozhodování a zůstat produktivní.
Jedním ze způsobů, jak se vypořádat s únavou z rozhodování, je nastavení automatizace. ClickUp Automations zpracovává opakující se úkoly, jako je přesun úkolů mezi fázemi nebo přiřazování členů týmu.
Dalším užitečným nástrojem jsou myšlenkové mapy ClickUp, které vizuálně organizují úkoly a projekty, což usnadňuje řešení složitých rozhodnutí.
Pro celkový přehled o vašich prioritách vám ClickUp Dashboards poskytuje v reálném čase informace o klíčových metrikách a úkolech, což vám pomáhá činit informovaná rozhodnutí bez stresu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte přizpůsobitelné panely ClickUp k vytvoření personalizovaného řídicího centra pro vaše projekty. Kombinujte widgety, jako je průběh úkolů, sledování času a klíčové metriky projektu, v jednom zobrazení. Takto můžete vše sledovat na první pohled, rychle se rozhodovat a udržovat svůj tým v souladu, aniž byste museli opustit svůj panel!
Vypracování osobního plánu řízení času
Každý z nás je jiný. Vytvoření osobního plánu řízení času vám umožní sestavit efektivní plán, který bude vyhovovat právě vám. Zde je několik pokynů, které vám mohou pomoci vytvořit váš vlastní osobní plán řízení času:
Sebehodnocení: Porozumění využití vašeho času
Než vytvoříte efektivní rozvrh, je důležité pochopit, jak dlouho úkoly trvají.
Začněte časovým auditem a sledujte, kolik času strávíte každý týden jednotlivými úkoly.
Ať už píšete e-mail, účastníte se schůzky nebo dokončujete projekt, zaznamenávejte své výsledky pomocí časovače nebo aplikace pro sledování času. To vám pomůže zjistit, kam mizí váš čas, a lépe porozumět svým pracovním návykům.
Rozdělení velkých projektů na menší, lépe zvládnutelné cíle může pomoci.
Stanovení realistických cílů a milníků
Jasné a realizovatelné cíle jsou základem každého úspěšného plánu time managementu.
Začněte každý týden tím, že si sepište všechny úkoly, které musíte splnit, včetně opakujících se povinností a blížících se termínů.
Při stanovování cílů použijte metodu SMART:
- Konkrétní: Jasně definujte každý úkol nebo cíl.
- Měřitelné: Sledujte pokrok pomocí hmatatelných milníků.
- Dosažitelné: Stanovte si výzvy, ale udržujte si realistické cíle.
- Relevantní: Sladěte své cíle s dlouhodobými záměry.
- Časové omezení: Přiřaďte každému úkolu termín, abyste vytvořili pocit naléhavosti a zabránili prokrastinaci.
Vytváření dynamického rozvrhu: přizpůsobení se změnám
Jako manažer máte neustále měnící se rozvrh.
K tomu je nezbytné vytvořit flexibilní rozvrh, který umožní tuto změnu provést bez narušení vašich stávajících úkolů.
Mezi úkoly si nechte rezervu, abyste mohli reagovat na neočekávané události, jako jsou schůzky, zpoždění projektů nebo urgentní požadavky. Pokud vše proběhne hladce, využijte tento čas navíc k zahájení dalšího úkolu nebo si dopřejte zaslouženou přestávku.
Potřebujete pomoc s plánováním svého rozvrhu? Použijte šablonu ClickUp a začněte produktivní den s náskokem!
Šablona pro správu času v ClickUp
I při těch nejlepších plánech mohou váš rozvrh narušit neočekávané události.
Šablona pro správu času ClickUp umožňuje flexibilitu – můžete snadno upravit svůj kalendář tak, aby vyhovoval změnám.
Funkce drag-and-drop usnadňuje přesouvání úkolů a poskytuje vám přehled o tom, kde trávíte většinu svého času.
To vám pomůže identifikovat překážky produktivity a podle toho delegovat úkoly s nízkou hodnotou na ostatní členy týmu.
Překonávání překážek v časovém managementu vedoucích pracovníků
Vedoucí pracovníci čelili dostatku překážek, aby věděli, jak se vypořádat s chaosem – ať už se jedná o neočekávaná přerušení, narůstající stres nebo nedostatek hranic.
Podívejme se, jak zkušení manažeři řeší tyto výzvy a jak jim ClickUp může pomoci tuto cestu usnadnit.
Jak zvládat přerušení a udržet soustředění
Přerušení jsou nevyhnutelná, ale klíčem k minimalizaci jejich dopadu je zavedení systému.
Právě zde přichází na řadu ClickUp Brain.
S tímto nástrojem využívajícím umělou inteligenci můžete získat okamžité odpovědi, generovat souhrny a efektivněji spravovat úkoly, čímž ušetříte drahocenný čas.
Ať už jde o shrnutí programu schůzek nebo vytváření seznamů úkolů, ClickUp Brain vám pomůže rychle se znovu soustředit a posunout se vpřed.
💡 Tip pro profesionály: Abyste se mohli soustředit, režim Me Mode v ClickUp minimalizuje rušivé vlivy tím, že vám umožňuje vidět pouze úkoly, které vám byly přiděleny, a eliminuje rušivé vlivy z jiných projektů. Díky tomu se můžete soustředit na to, co je důležité, i přes každodenní rušivé vlivy.
Strategie pro snížení stresu a vyhoření
Zákon klesajících výnosů ukazuje, že přetěžování se vede k méně optimálním výsledkům.
Jinými slovy, delší pracovní doba neznamená vždy vyšší výkonnost – často znamená rychlejší vyhoření.
Je důležité rozpoznat, kdy si udělat přestávku a odpočinout si, aby k tomu nedocházelo. Funkce Workload View v ClickUp vám umožňuje sledovat vaši kapacitu, zajistit, že nejste přetížení, a snížit riziko vyhoření.
Pro péči o sebe nastavte v ClickUp připomenutí, abyste si vyhradili čas na cvičení, odpočinek a reflexi.
Efektivní komunikace: stanovení hranic s časem
Stanovení hranic je nezbytné pro správu času a snížení stresu.
Pomocí funkce Time Blocking v ClickUp můžete stanovit priority úkolů a vyhradit si čas na soustředěnou práci.
Vizuální organizací svého rozvrhu můžete jasně vymezit hranice schůzek a dokončení úkolů.
Nástroj ClickUp pro sledování času vám navíc umožňuje měřit čas potřebný k dokončení úkolů, což vám pomůže stanovit realistické časové rámce a vyhnout se přetížení.
Výhody a výsledky lepšího time managementu pro manažery
Lepší časový management vedoucích pracovníků má dominový efekt. Podle společnosti Gallup lze 70 % zapojení týmu přímo spojit s jednáním manažera. Zde jsou hlavní výhody zvládnutí časového managementu:
Vyšší produktivita a efektivita
Odškrtávání položek na seznamu úkolů přináší uspokojení. Když máte úkoly rozvržené, můžete upřednostnit urgentní úkoly, vyhnout se rozptýlení a důsledně dodržovat termíny.
Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
Řízení času není jen o tom, jak stihnout více práce, ale o vytvoření vyváženého rozvrhu. Díky efektivnímu řízení úkolů si můžete vyhradit čas na osobní aktivity, odpočinek a tolik potřebné přestávky.
Zlepšete vedení týmu a morálku
Pamatujte, že 50 % zaměstnanců, kteří nejsou spokojeni se svým nadřízeným, odejde během následujícího roku.
Když dobře spravujete svůj čas, jdete příkladem a zvyšujete produktivitu svého týmu. Váš tým ocení vaše jasné vedení.
Využijte každou minutu s ClickUp
Otázka, kterou si kladu téměř každý den, zní: „Dělám to nejdůležitější, co bych mohl dělat?“… Pokud nemám pocit, že pracuji na nejdůležitějším problému, s nímž mohu pomoci, necítím se dobře ohledně toho, jak trávím svůj čas.
Pro manažery není časový management jen o dodržování nabitého rozvrhu – jde o to, aby každá minuta byla věnována úkolům s velkým dopadem, které posouvají společnost vpřed.
Jako vedoucí pracovník můžete jedinečným způsobem formovat kulturu své organizace. Váš tým vnímá vaši oddanost time managementu jako zlaté pravidlo pro společnost.
Právě zde přichází na řadu ClickUp. Představte si ClickUp jako svého asistenta, který je vždy připraven vám pomoci efektivně spravovat váš čas.
Díky robustním funkcím pro správu úkolů, sledování času a vizualizaci projektů vám ClickUp pomáhá efektivněji spravovat svůj čas, takže se můžete soustředit na celkový obraz a zároveň zajistit hladký chod všeho v pozadí.
Změňte způsob, jakým pracujete, a jděte příkladem. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a převezměte kontrolu nad svým časem, abyste ho mohli věnovat tomu, na čem opravdu záleží.