Jak aplikovat metodu PQRST pro efektivní studium

Sednete si ke studiu, odhodláni vstřebat vše, co potřebujete pro příští důležitou zkoušku. O hodinu později je učebnice stále otevřená na stejné stránce a vaše mysl se cítí jako vířící mrak přetížený informacemi.
Frustrující, že?
Metoda PQRST může být právě tím řešením, které hledáte. Tato studijní strategie, jejíž název je zkratkou slov Preview (náhled), Question (otázka), Read (čtení), Summarize (shrnutí) a Test (test), vám pomůže přistupovat k učivu způsobem, který vás udrží v pozornosti a zajistí lepší zapamatování.
Podívejme se, jak funguje a proč je tak cenným nástrojem. 📑
⏰ 60sekundové shrnutí
📚Náhled: Projděte si materiál, abyste identifikovali klíčové pojmy a vytvořili si přehled. Použijte ClickUp Checklists nebo ClickUp Docs k uspořádání nadpisů, kapitol a vložených zdrojů.
📚Otázka: Proměňte nadpisy v otevřené otázky, které vzbudí zvědavost. Vymýšlejte otázky vizuálně pomocí tabulek ClickUp Whiteboards nebo je zaznamenejte do kontrolních seznamů.
📚Číst: Ponořte se do materiálu metodicky, vedeni svými otázkami. Zvýrazněte klíčové myšlenky, seskupte související pojmy a po každé části si ověřte porozumění.
📚Shrňte: Zopakujte si klíčové body z paměti, abyste si upevnili znalosti. Použijte ClickUp Brain pro rychlé shrnutí pomocí umělé inteligence nebo přidejte poznámky přímo do dokumentů nebo kontrolních seznamů.
📚Test: Posuďte své porozumění tím, že odpovíte na otázky a identifikujete mezery. Použijte mnemotechnické pomůcky nebo vytvořte kvízy pro efektivní sebehodnocení.
Co je metoda PQRST?
Metoda PQRST je strategie učení, která vám pomůže lépe porozumět, zapamatovat si a vybavit si informace. Skládá se z pěti fází:
- Preview (Prohlédněte si materiál, abyste identifikovali jeho hlavní myšlenky)
- Question (Položte relevantní otázky týkající se daného materiálu)
- Read (Přečtěte si materiál a reagujte na něj)
- Shrňte (Shrňte látku, aby se lépe uložila do dlouhodobé paměti)
- Test (Otestujte své porozumění a zjistěte, jak dobře rozumíte tomu, co čtete)
Tato metoda může výrazně zlepšit učení a uchování informací díky aktivní interakci se studijním materiálem. Je užitečná pro všechny, včetně těch, kteří mají potíže s pamětí nebo kognitivními funkcemi, například kvůli poškození prefrontální kůry.
Výhody a nevýhody metody PQRST
Metoda PQRST vám bezpochyby pomůže lépe vstřebávat a uchovávat informace než tradiční metody učení. Tato metoda má však své výhody i nevýhody, které je důležité znát předtím, než ji začnete používat ve svém procesu učení.
Podívejme se na to níže. 👇
Výhody
Zde je přehled hlavních výhod:
- Podporuje zapojení: Místo pasivního čtení nebo poslechu se zapojíte do textu tím, že kladete otázky, shrnete klíčové body a otestujete se.
- Zlepšuje metakognitivní dovednosti: Prohlédnutí si učebního materiálu a přípravu otázek vám pomůže identifikovat, čemu již rozumíte a čemu je třeba věnovat větší pozornost. Toto uvědomění vám umožní efektivně přizpůsobit svůj přístup, což povede k lepším výsledkům.
- Zlepšuje uchování informací: Shrnutí (S) a testování (T) pomáhají uchovat informace a posílit paměť opakovaným vystavením materiálu.
- Personalizuje učení: PQRST se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám. Vytváříte sebehodnocení a shrnutí na základě částí, které považujete za nejdůležitější.
- Zefektivňuje učení: PQRST vám pomáhá rychle extrahovat a zaznamenat klíčové informace z textových bloků. Umožňuje vám soustředit se a zapamatovat si nejdůležitější informace a zároveň ušetřit čas při opakování.
Nevýhody
Ačkoli má studijní metoda PQRST mnoho výhod, podívejme se na její omezení – a na to, jak je můžete obejít.
- Počáteční investice času: PQRST vyžaduje více času a úsilí na začátku.
✨ Abyste tomu zabránili, zkuste začít s kratším a méně složitým učebním materiálem a postupně rozšiřujte své limity, jakmile se s ním seznámíte.
- Problémy při přijímání modelu: Pokud jste zvyklí na volný styl učení, může se vám PQRST zdát příliš rigidní.
✨ Metodu můžete přizpůsobit svým preferencím a v případě potřeby kombinovat jednotlivé kroky. Klíčem je, aby vám vyhovovala, ne abyste se do ní nutili.
- Omezená obecná platnost pro všechny předměty: Metoda PQRST nemusí být stejně účinná pro všechny předměty. Například kreativní předměty, jako je umění nebo praktická práce (např. technika nebo hudba), nemusí být s touto metodou zcela kompatibilní.
✨ Stále ji můžete přizpůsobit tak, že se zaměříte na opakování klíčových pojmů a otestujete si své teoretické znalosti.
- Závislost na vlastní motivaci: PQRST je technika samostudia. Její použití vyžaduje vlastní motivaci.
✨ Pokud se cítíte demotivovaní, budujte si důslednost tím, že ji začleníte do každodenní rutiny a věnujte určitý čas učení.
Jak používat metodu PQRST
PQRST zahrnuje osvědčený strukturovaný rámec, který upevňuje uchovávání informací a podporuje aktivní interakci se studijním materiálem.
Připravili jsme podrobného průvodce, který vám pomůže pochopit a implementovat tuto strategii učení pomocí softwaru ClickUp Student Project Management Software. Tato aplikace pro správu učení založená na umělé inteligenci nabízí nástroje a zdroje pro správu učebních materiálů, shrnování a další funkce.
Krok 1: Fáze náhledu
V této fázi si studijní materiál prolistujete a provedete povrchní čtení. Snažíte se pochopit podstatu materiálu.
Řekněme, že se připravujete na zkoušku z dějepisu o druhé světové válce.
V této fázi shromáždíte všechny studijní materiály (učebnice/poznámky), přečtete si obsah, abyste našli klíčové nadpisy a podnadpisy související s druhou světovou válkou, přejdete na příslušné stránky a najdete zvýrazněné události, pojmy, obrázky a časové osy.
Různé materiály však vyžadují různé přístupy k náhledu. Zde je několik praktických příkladů, jak efektivně provádět náhled:
- U knihy: Začněte předmluvou nebo úvodem, abyste pochopili záměr autora. Prohlédněte si obsah, nadpisy, podnadpisy a shrnutí kapitol. Věnujte pozornost tučně nebo kurzívou vyznačeným termínům, obrázkům a grafům.
- Pro kapitolu nebo článek: Přečtěte si nadpisy, podnadpisy a první a poslední věty jednotlivých oddílů. Poznamenejte si pořadí témat a prolistujte si shrnutí.
- Pro kurz: Projděte si sylabus, požadované materiály, rozvrh a metody hodnocení. Prohlédněte si online nástroje nebo úvodní obsah, abyste se seznámili se strukturou a očekáváními.
- Pro projekt: Pochopte cíle a výstupy přečtením zadání, časového harmonogramu a rozsahu. Identifikujte role týmu a prolistujte podkladové materiály a nástroje.
Nezapomeňte, že se jedná pouze o fázi před čtením, takže stačí 10–15 minutové prolistování klíčových studijních materiálů.
Fáze náhledu vytváří pevný základ pro vaši studijní relaci a poskytuje jasné pokyny, jak přistupovat k učení. Tvoří základ pro soustředěné ponoření se do podrobného materiálu a zajišťuje, že vaše úsilí bude dokonale ladit s vybraným studijním materiálem.
Seznamy úkolů ClickUp
Například ClickUp Checklists vám umožňuje rychle si poznamenat důležité nadpisy a kapitoly a proměnit je v přehledný seznam úkolů. Až se později budete materiálem zabývat, Checklists zajistí, že nic nepřehlédnete.
ClickUp Docs
Můžete dokonce seskupovat podobná témata, vytvářet podseznamy a přetahovat položky seznamu, abyste je lépe uspořádali.
Pokud dáváte přednost podrobnějšímu přístupu k procesu náhledu, zkuste použít ClickUp Docs k vytvoření jasné struktury s dobře organizovanými nadpisy a podnadpisy.
Docs vám také umožňuje vkládat externí zdroje, jako jsou videa, články nebo soubory PDF, a shromažďovat všechny relevantní studijní materiály na jednom místě.
Dokument může v reálném čase upravovat a doplňovat více lidí, což vám umožní společně organizovat obsah, přidávat poznámky a vytvořit dokonalý zážitek ze skupinového učení.
Krok 2: Fáze otázek
V této fázi musíte převést nadpisy a klíčové pojmy na otevřené otázky. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout:
- Začněte tím, že z nadpisů kapitol a podnadpisů vytvoříte otázky. Pokud je například nadpis „Teorie temné hmoty a temné energie“, vaše otázky by mohly znít „Co je temná hmota?“, „Co je temná energie?“ nebo „Jak spolu tyto dvě věci souvisí?“.
- Nemusíte se držet nadpisů; pokud jiné části náhledu vyvolávají podobné otázky, klidně si je zapište.
- Pokud text obsahuje studijní otázky, můžete je přidat do seznamu.
- Napište otázky na základě svých dosavadních znalostí. Pokud jste například nevěděli, zda temná hmota existuje, jednoduše si zapište: „Existuje temná hmota? Odkud pochází a kde se nachází?“
Když převedete část textu na jednoduché, snadno srozumitelné otázky, aktivně se zapojíte do práce s materiálem ještě předtím, než přejdete k třetí fázi.
Tento druh zapojení v rané fázi vašeho učení podnítí vaši zvědavost a motivuje vás k hledání odpovědí na vaše palčivé otázky.
💡 Profesionální tip: Neváhejte opakovat a znovu opakovat své otázky při opětovném čtení materiálu. Pokud narazíte na nějaké důležité body, na které vaše původní otázky neodpovídaly, přidejte je.
ClickUp Whiteboards
Tabule ClickUp Whiteboards jsou vynikající pro brainstorming a vizuální organizaci otázek na digitální platformě.
Pomocí lepících poznámek si zapište důležité otázky, propojte související témata nebo naplánujte oblasti výzkumu.
📌 Příklad: Druhá světová válka trvala dlouhých šest let a několik událostí bylo vzájemně propojeno. Pomocí tabulek můžete tyto události propojit, vytvořit hierarchii nebo je přetahovat a vytvářet tak souvislosti, plány nebo pracovní postupy.
💡 Tip pro profesionály: V této fázi můžete také použít seznamy ClickUp a další šablony seznamů k zaznamenání otázek. Jakmile najdete odpovědi, můžete je jednoduše odškrtnout.
Krok 3: Fáze čtení
Během této fáze je vaším cílem provést hloubkovou a cílenou četbu. Zde porozumíte pojmům a najdete odpovědi na otázky, které jste si položili ve fázi otázek.
A víte co? Vše, co jste dosud dělali, vám v tom pomůže. Na rozdíl od běžného čtení však budeme postupovat strukturovaněji a metodicky.
Zde je návod:
- Jako vodítko pro hlavní myšlenky používejte nadpisy, podnadpisy, speciální termíny, obrázky a shrnutí.
- Pamatujte, že každý odstavec obsahuje hlavní myšlenku a podpůrné myšlenky. Hledejte je a podtrhávejte, zvýrazňujte nebo si zapisujte hlavní myšlenky do okrajů.
- Naučte se hledat skupiny souvisejících slov a nacházet souvislosti, místo abyste četli každé slovo zvlášť.
- Při čtení se řiďte perem nebo kurzorem. Mějte po ruce zvýrazňovač, abyste mohli zvýraznit důležité skupiny slov.
- Po každé části si položte otázku: „Rozumím tomu? Učím se to, co jsem chtěl?“ Pokud je odpověď ano, vedeš si skvěle.
🔍 Věděli jste? Přidání barev do textu vám pomůže najít důležité informace o 70 % rychleji a zapamatovat si je o 39 % lépe.
Krok 4: Fáze shrnutí
Tato fáze se také nazývá fáze samorecitace. Zde shrnete to, co jste právě přečetli, abyste zkontrolovali své porozumění a zapamatování si materiálu.
Je velmi důležitá, nevynechávejte ji. Posiluje to, co jste se naučili, a zároveň zdůrazňuje oblasti, které možná vyžadují další čtení.
Toto je třeba udělat:
- Bez nahlížení do knihy si vybavte hlavní nadpisy a jejich klíčové myšlenky a shrňte, co jste četli, do jedné nebo dvou vět. Poté si rychle zopakujte danou část, abyste zachytili všechny důležité detaily, které jste mohli přehlédnout.
- Můžete mluvit nahlas pro ústní prezentaci a zapisovat si vše, co recitujete, aby bylo zapamatování ještě efektivnější.
- Mezi nejlepší strategie pro pořizování poznámek patří zaznamenávání čísel stránek s důležitými pojmy nebo vizuálními pomůckami pro odkazování.
Pokud máte málo času, použijte ClickUp Brain k shrnutí dlouhých témat nebo složitých odborných pojmů do jednoduchých, jasně definovaných závěrů, čímž snížíte kognitivní přetížení.
🧠 Poznejte pojem: Kognitivní přetížení je stav, kdy je váš mozek zahlcen novými informacemi a snižuje se efektivita učení.
Funguje to takto: zadáte surový text nebo obsah a Brain identifikuje klíčové body, extrahuje podstatné informace a prezentuje je ve stravitelnější formě. Je to perfektní AI nástroj pro shrnování poznámek.
📖 Přečtěte si také: 10 vzdělávacích nástrojů AI pro studenty
Krok 5: Testovací fáze
„Testovací fáze“ je poslední fází metody PQRST. Slouží jako sebehodnocení, které vám pomůže zhodnotit dosavadní znalosti a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Otestujte se do 24 hodin od přečtení materiálu, abyste ho nezapomněli.
Podívejme se, jak na to.
- Začněte tím, že si vybavíte co nejvíce informací, aniž byste se dívali do knihy nebo psaných poznámek. Pokud vám to nejde, podívejte se na otázky, které jste si napsali, abyste si osvěžili paměť, ale nekontrolujte své odpovědi ani jiné poznámky, dokud si plně nevyzkoušíte, co si pamatujete.
- Nyní zkuste odpovědět na otázky, aniž byste se podívali do studijních materiálů.
- Zapište si otázky, na které jste podle vás neodpověděli dostatečně dobře.
- Vraťte se ke svému materiálu a zaměřte se na slabší oblasti. Můžete si poznámky přepsat, abyste si je lépe zapamatovali.
- Pokud vám vyhovuje online obsah, zkuste se zapojit do interaktivních kvízů a diskusních fór.
🔍 Věděli jste? Pomocí mnemotechnických pomůcek nebo paměťových pomůcek, jako jsou akronymy, rýmy, písničky nebo obrázky, můžete zjednodušit a zapamatovat si náročné informace. Například „My Very Educated Mother Just Served Us Nachos“ (Moje velmi vzdělaná matka nám právě naservírovala nachos) pomáhá zapamatovat si pořadí planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter a tak dále.
Šablona ClickUp pro studenty
Pokud chcete být efektivní, šablona ClickUp Student Template je dobrým výchozím bodem.
Tato šablona usnadňuje organizaci kurzů a přednášek, kategorizaci předmětů a správu úkolů pomocí jasných a proveditelných úkolů. V kombinaci s metodou PQRST může zvýšit efektivitu studia a pomoci vám udržet soustředění.
Začněte se seznamem nadcházejících témat nebo kapitol, které si chcete zopakovat, a připravte si podmínky pro cílené studium. Během přípravy si formulujte vodicí otázky a přidejte je jako úkoly do ClickUp. Při čtení si pořizujte organizované poznámky v ClickUp a rozdělte je na dílčí úkoly pro konkrétní sekce nebo témata. Shrňte klíčové body v komentářích nebo souhrnných úkolech, abyste si upevnili porozumění.
Použití této šablony spolu s metodou PQRST vytvoří strukturovaný, bezstresový studijní plán, který zlepší učení a zapamatování.
⚡ Archiv šablon: Cornellovy poznámky jsou osvědčenou metodou pro efektivní organizaci informací. Prozkoumejte šablony Cornellových poznámek, které poskytují strukturovaný formát pro efektivní shrnutí, revizi a uchování znalostí.
Výhody používání ClickUp pro správu studia
Připomenutí ClickUp
ClickUp Reminders vám umožňuje nastavit automatická upozornění na důležité milníky ve studiu, termíny a úkoly. S Reminders získáte přístup k:
- Přizpůsobitelná upozornění pro sledování úkolů a termínů
- Opakovaná upozornění na probíhající studijní sezení nebo úkoly
- Připomenutí napříč zařízeními, abyste nikdy nezmeškali žádnou aktualizaci
- Umístění založené na lokalitě, které se aktivuje po dosažení vašeho místa studia
Zobrazení kalendáře ClickUp
Dále nabízí ClickUp Calendar View organizovaný způsob sledování a správy vašich studijních sezení. Můžete plánovat sezení, nastavovat termíny a prohlížet je v denním, týdenním nebo měsíčním formátu – vše z jednoho okna.
Synchronizace s externími kalendáři, jako je Google nebo Outlook, pomáhá studentům integrovat všechny jejich závazky na jednom místě a zajistit, aby se studijní sezení neshodovala s jinými důležitými událostmi.
To je zvláštní výhoda ClickUp: nabízí většinu nástrojů potřebných pro organizaci projektů na jednom místě. Neumožňuje pouze správu a přiřazování úkolů, ale nabízí také další nástroje ve stejném prostředí, jako jsou dokumenty, kde lze pořizovat poznámky a vytvářet zprávy, a integraci s kalendářem a e-maily, vše na jednom místě.
To je zvláštní výhoda ClickUp: nabízí většinu nástrojů potřebných pro organizaci projektů na jednom místě. Neumožňuje pouze správu a přiřazování úkolů, ale nabízí také další nástroje ve stejném prostředí, jako jsou dokumenty, kde lze pořizovat poznámky a vytvářet zprávy, a integraci s kalendářem a e-maily, vše na jednom místě.
📖 Přečtěte si také: 6 bezplatných šablon a zdrojů KWL pro učitele
Tipy pro přizpůsobení procesu individuálním potřebám
Metoda PQRST je velmi přizpůsobivá. Zde je několik tipů, jak přizpůsobit PQRST pro různé scénáře, spolu s příklady:
- Pochopte styly učení: Váš styl učení (vizuální, auditivní, kinestetický) určuje váš přístup. Upravte jej podle potřeby. Pokud jste například vizuální typ, použijte během fází náhledu a shrnutí diagramy nebo myšlenkové mapy k uspořádání klíčových myšlenek.
- Použijte svůj úsudek: Pokud vám některá témata připadají obzvláště náročná, věnujte jim během fáze čtení více času, abyste je plně pochopili. Posilte své schopnosti tím, že se sami rozhodnete, kdy a kolik času každé fázi věnujete.
- Upravte čas strávený v jednotlivých fázích: Pokud patříte mezi lidi, kteří informace vstřebávají rychle, můžete fáze náhledu a otázek zrychlit. Podobně, pokud daný pojem vyžaduje hlubší prozkoumání, prodlužte fázi čtení.
- Přizpůsobte si fázi shrnutí a testování: Během fáze shrnutí přizpůsobte své poznámky tak, aby odpovídaly vašemu preferovanému formátu – ať už se jedná o odrážky, infografiky nebo digitální aplikace pro pořizování poznámek. Pro fázi testování vytvořte kvízy nebo cvičné otázky, které odpovídají tomu, jak si obvykle zapamatujete informace.
- Začleňte sebereflexi a flexibilitu: Zamyslete se nad tím, které fáze jsou pro vás nejvýhodnější, a podle toho je upravte. Možná potřebujete více času na sebehodnocení nebo reflexi během fáze shrnutí, abyste si upevnili to, co jste se naučili.
Příklady použití metody PQRST
Metoda PQRST není jen studijní nástroj – je to univerzální přístup, který se dá přizpůsobit různým scénářům učení. Ať už si opakujete učebnice, připravujete se na zkoušky nebo organizujete přednáškové poznámky, tato metoda vám pomůže rozdělit informace na zvládnutelné kroky.
Podívejme se, kde funguje nejlépe. 📋
1. Akademické studium
Jako student pravděpodobně zvládáte několik předmětů, úkolů a termínů najednou. Je snadné se cítit přetížený množstvím informací, které musíte vstřebat.
Studijní metoda PQRST však může pomoci rozdělit vše na zvládnutelné a efektivní kroky. Zde je návod, jak ji můžete použít:
- Náhled: Než se pustíte do kapitoly nebo přednáškových poznámek, nejprve si materiál prolistujte. Podívejte se na nadpisy, podnadpisy, tučně vyznačené termíny a shrnutí. Například předtím, než se pustíte do náročného kapitoly o historii, podívejte se na hlavní témata, jako jsou „První světová válka“, „Velká hospodářská krize“ nebo „Versailleská smlouva“.
- Otázka: Při rychlém pročítání si zapište otázky, na které podle vás text odpoví. „Jaké byly příčiny první světové války?“ „Jak Versailleská smlouva přispěla k vypuknutí druhé světové války?“ S konkrétními otázkami na mysli již aktivujete svou zvědavost.
- Čtěte: Nyní čtěte pozorně, mějte na paměti tyto otázky a soustřeďte se na hledání odpovědí. Zvýrazněte klíčové body nebo si dělejte poznámky na okrajích. Řekněme, že čtete učebnici dějepisu o první světové válce. Při čtení hledejte odpovědi na otázky, které jste si vymysleli.
- Shrňte: Po dokončení dané části se pokuste shrnout to, co jste se naučili, vlastními slovy a vytvořte si stručné poznámky z dějepisu. Můžete například říci: „Atentát na rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda dne 28. června 1914 byl bezprostřední příčinou první světové války.“
- Test: Nakonec si ověřte, co jste se právě naučili. Nespoléhejte se pouze na pasivní opakování – klást si otázky nebo používat kartičky.
2. Profesní rozvoj
Řekněme, že pracujete v marketingu a potřebujete se naučit používat nový nástroj pro správu vztahů se zákazníky (CRM).
Zde je návod, jak můžete metodu PQRST použít:
- Náhled: Než otevřete příručku CRM, rychle si prohlédněte obsah nebo hlavní nabídku nástroje. Identifikujte hlavní sekce, jako je správa potenciálních zákazníků, reportování a automatizace. Získáte tak základní přehled o tom, co se chystáte naučit.
- Otázka: Vytvořte seznam otázek na základě náhledu. Například: „Jak přidám nový kontakt?“ nebo „Jak automatizuji e-mailové kampaně?“ Tyto otázky vám pomohou soustředit se.
- Čtěte: Nyní si projděte výukové materiály nebo dokumentaci. Zaměřte se na hledání odpovědí na své otázky a pořizujte si poznámky o klíčových funkcích nebo osvědčených postupech.
- Shrňte: Jakmile dokončíte určitou část, shrňte postup jednoduchým způsobem. Můžete například napsat něco jako „Chcete-li přidat kontakt, přejděte na kartu „Kontakty“, klikněte na „Přidat nový“ a vyplňte potřebná pole“.
- Test: Vyzkoušejte své nové znalosti v praxi. Zkuste přidat kontakt nebo nastavit testovací kampaň. Čím více budete cvičit, tím více si zapamatujete.
3. Osobní růst
Metoda PQRST funguje stejně dobře i v osobní sféře a může vám pomoci dosáhnout cílů v oblasti osobního rozvoje.
Můžete ji využít pro cokoli, od osvojení nového koníčku a učení se jazyku až po ponoření se do knih o osobním rozvoji. Pomůže vám zapamatovat si to, co se naučíte, a aplikovat to v každodenním životě.
Řekněme, že se učíte španělštinu. Takto můžete použít metodu PQRST:
- Náhled: Podívejte se na slovní zásobu nebo plán lekce na daný den. Pokud je například lekce o jídle, prolistujte si seznam slov jako Manzana (jablko), pan (chléb) a leche (mléko). Získáte tak představu o tom, co se budete učit.
- Otázka: Položte si otázky jako „Jak se správně vyslovuje slovo „manzana“?“ nebo „Jak se slovo „pan“ používá ve větě?“
- Čtěte: Projděte si studijní materiály a poznamenejte si gramatická pravidla, slovní zásobu a příklady. Při čtení se soustřeďte na hledání odpovědí na své otázky.
- Shrňte: Po studiu shrňte, co jste se naučili. Například: „Ve španělštině se jablko řekne „manzana“ a „Mám rád jablka“ se řekne „Me gustan las manzanas“.
- Test: Nakonec se otestujte. Zkuste si popovídat s jazykovým partnerem nebo si vyzkoušejte slovní zásobu.
📖 Přečtěte si také: 10 SMART cílů pro vysokoškolské studenty
Tipy pro maximalizaci účinnosti metody PQRST
Metoda PQRST je velmi účinná. Existují však některé věci, které můžete udělat, aby byla ještě účinnější. Viz níže. 👀
🔹Stanovte si jasné cíle
Než se pustíte do metody PQRST, stanovte si jasné cíle pro svou studijní relaci:
- Čeho přesně chcete dosáhnout?
- Potřebujete si zapamatovat nějaké fakta?
- Připravujete se na test?
Když si stanovíte konkrétní cíle, můžete své studijní sezení vést tak, aby byla metoda PQRST více zaměřená a efektivní.
🔹Vytvářejte promyšlené otázky
Zaměřte se na hlavní pojmy nebo termíny v materiálu a přeměňte je na otázky, které prověří vaše porozumění.
Například při čtení o lidském oběhovém systému by vhodnou otázkou bylo: „Jakou roli hraje srdce v krevním oběhu?“
Tento druh dotazování vás povzbuzuje k kritickému přemýšlení o obsahu, namísto jeho pasivního vstřebávání. Čím konkrétnější jsou vaše otázky, tím větší je pravděpodobnost, že se s materiálem smysluplně zapojíte.
🔹Shrňte si to vlastními slovy
Místo toho, abyste si materiál pouze znovu přečetli nebo zvýraznili některé části, věnujte chvilku času tomu, abyste pojmy shrnuli do stručného a souvislého shrnutí.
Když si látku vysvětlujete ve zjednodušené formě, nutíte svůj mozek, aby informace zpracovával důkladněji.
🔹Používejte aktivní vybavování při testování
Aktivní vybavování znamená vyvolání informací z paměti bez nahlížení do poznámek. Tato technika zapamatování zahrnuje zapisování všeho, co si o daném tématu pamatujete, nebo používání kartiček.
Pokud jste se například učili o oběhovém systému, zavřete si poznámky a napište vše, co si pamatujete o tom, jak krev cirkuluje v těle. Můžete si dokonce nakreslit obrázek, který to vizuálně znázorní.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li bojovat s vážnými poruchami paměti, zkuste kombinovat opakování s časovými odstupy a aktivní vybavování. Tato technika spočívá v opakovaném přezkoumávání informací v postupně se prodlužujících intervalech, což posiluje dlouhodobé uchování informací v paměti.
🔹Pravidelně si opakujte a přemýšlejte
Nakonec si udělejte čas na zopakování a reflexi toho, co jste se naučili. Tento krok může zahrnovat prozkoumání vašich shrnutí, zopakování si poznámek a opětovné otestování sebe sama.
Reflexe toho, jak dobře jste látku pochopili a kde možná potřebujete další vysvětlení, zajistí, že vám látka zůstane v paměti. Například po dokončení kapitoly se o den později vraťte zpět a znovu si otestujte klíčové pojmy, abyste zjistili, zda jste si je zapamatovali.
💡 Tip pro profesionály: Nezapomeňte si rozvrhnout opakování látky vyváženým způsobem. Neměli byste to dělat příliš brzy, protože pak nemáte šanci něco zapomenout, ani příliš pozdě, protože pak zapomenete všechno.
Časté chyby, kterým se při používání metody PQRST vyvarujte
Zde je několik častých chyb, kterým je třeba se při používání metody PQRST vyvarovat:
Vynechání fáze „náhledu“
Může se to zdát jako ztráta času, ale předběžné prostudování materiálu je nezbytné, protože vám poskytne přehled o tom, co můžete očekávat.
Pokud se pustíte přímo do čtení, aniž byste znali strukturu nebo hlavní témata, pravděpodobně vám uniknou důležité souvislosti a kontext.
Pasivní čtení
Pouhé čtení materiálu nezaručuje, že si informace zapamatujete. Během fáze „čtení“ musíte být aktivně zapojeni.
To znamená věnovat pozornost materiálu při odpovídání na otázky, které jste si sami formulovali. Aktivně si přečtěte kapitolu a soustřeďte se na zodpovězení svých konkrétních otázek. Nenechte text jen tak plynout kolem vás – aktivně zpracovávejte informace.
Nedůkladné testování sebe sama
Častou chybou při používání metody PQRST je nedostatečné testování sebe sama, což může vážně omezit vaše porozumění a zapamatování si látky. Po dokončení čtení a shrnutí si neprohlížejte pouze své poznámky a nepředpokládejte, že všemu rozumíte.
Testování je jediný způsob, jak ověřit, zda jste si informace skutečně osvojili.
Ať už pomocí kartiček, cvičných otázek nebo dokonce výukou látky někoho jiného, ujistěte se, že své znalosti důkladně otestujete.
📖 Přečtěte si také: Jak používat metodu chunkingu ke zlepšení paměti
Učte se a zapamatujte si lépe s PQRST a ClickUp
Metoda PQRST zlepšuje učení tím, že podporuje aktivní zapojení do studia, zlepšuje zapamatování a rozvíjí kritické myšlení. Ať už jste vizuální typ nebo dáváte přednost samokontrolu, metoda PQRST vám pomůže rozložit složité pojmy na zvládnutelné kroky.
Chcete-li zefektivnit své studijní sezení a zůstat organizovaní, zkuste použít ClickUp ke správě úkolů, nastavení připomínek a sledování pokroku v každé fázi procesu učení.
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!