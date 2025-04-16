Jak používat metodu chunkingu ke zlepšení paměti

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak je možné, že si někteří lidé bez námahy pamatují vše od nákupních seznamů až po složité teorie?
Je nepravděpodobné, že by všichni byli obdařeni vytouženou eidetickou pamětí; možná je to právě metoda chunkingu, která zde funguje.
Tato technika, která vychází z kognitivní psychologie, pomáhá našemu mozku efektivněji zpracovávat a uchovávat informace. Ať už se připravujete na prezentaci nebo se snažíte sledovat denní seznam úkolů, zvládnutí chunkingu sníží kognitivní zátěž, zlepší efektivitu učení a pomůže vám rychleji si vybavit informace.
Pojďme se dozvědět více o metodě chunkingu.
Co je metoda chunkingu?
Metoda chunkingu je technika zapamatování, která spočívá v rozdělení velkých bloků informací na menší části. Tyto části můžete vytvářet na základě podobností, osobních asociací nebo vizuálních podnětů.
Naše pracovní paměť, neboli krátkodobá paměť, dokáže najednou zpracovat přibližně čtyři bloky informací. Když mozek přijme nový podnět, může s ním naložit dvěma způsoby. Jedním z nich je přepsání stávajících dat, aby se uvolnilo místo pro nová. Druhou možností je přesunout významné bloky z krátkodobé paměti do paměti dlouhodobé, odkud je později můžete bez větší mentální námahy vybavit.
Když se snažíte zapamatovat si určitou informaci, chcete ji přesunout do dlouhodobé paměti. A právě s tím vám může pomoci chunking.
Skvěle funguje pro studenty, kteří se musí každý den učit a zapamatovat si větší množství informací. Dospělí mají menší potřebu zapamatovávat si věci, ale přesto existuje několik klíčových věcí, které si všichni musíme pamatovat – důležitá telefonní čísla, čísla karet, tváře a jména lidí, důležité pracovní postupy a hesla, abychom jmenovali alespoň některé.
Pokud nejste student, nemusíte podstupovat testy, abyste prověřili své paměťové schopnosti. Dobrá paměť vám však usnadní život, a to jak v osobním, tak v profesním životě.
Historie metody chunkingu
Kognitivní psycholog George A. Miller představil koncept chunkingu ve své práci „Magické číslo sedm, plus minus dva: Některé limity naší schopnosti zpracovávat informace“, která byla publikována v roce 1956.
Miller navrhl, že lidský mozek může ve své pracovní paměti pojmout pouze omezený počet položek najednou (přibližně 7 ± 2 položky). Nicméně, seskupením jednotlivých položek do větších, smysluplných jednotek nebo „chunků“ si lidé účinněji pamatují a zpracovávají složitější informace.
Millerův výzkum položil základy pro rozvoj kognitivní psychologie, zejména v oblasti porozumění tomu, jak jednotlivci mentálně organizují a zpracovávají informace.
Neal F. Johnson se k podobnému názoru vyjádřil ve své práci „The Role of Chunking and Organization in The Process of Recall” (1970). Hovořil o čtyřech klíčových pojmech souvisejících s organizací paměti: chunk, paměťový kód, dekódování a překódování.
Chunky jsou sekvence chování seskupené dohromady, které se často vyskytují v konkrétních vzorcích. Mohou to být sady informací uložené ve stejném paměťovém kódu. Přešifrování zahrnuje naučení se kódu pro chunk a dekódování převádí kód na použitelné informace.
Způsob uspořádání položek ovlivňuje jejich asociativní vztahy – položky v rámci stejného bloku mají silné asociace, zatímco položky z různých bloků vykazují slabší nebo žádné přenositelné asociace.
Metoda chunkingu je dnes důležitá v našich vzdělávacích systémech i při každodenním řešení problémů. Nyní se podívejme, jak můžete tento přístup využít, abyste všechny překvapili svou schopností vybavovat si informace.
Jak používat metodu chunkingu
Pojďme se podívat, jak můžete metodu chunkingu praktikovat ve svém každodenním životě:
Upřednostňujte důležité informace
Lidský mozek každý den zpracovává tisíce informací. Ne všechny si však zaslouží, aby zůstaly uloženy v naší dlouhodobé paměti. Prvním krokem je tedy zjistit, které klíčové informace si chcete zapamatovat.
Můžete použít matici priorit k seřazení informací podle důležitosti, dopadu, časového harmonogramu nebo jiných kritérií, která se vztahují k vašemu případu.
Pomocná je také technika obrácené pyramidy. Nakreslete na papír obrácenou pyramidu a rozdělte ji vodorovnými čarami na jednotlivé části. Nyní začněte vyplňovat informace v sestupném pořadí podle důležitosti.
Řekněme například, že máte na obchodní konferenci přednést projev o důležitosti kybernetické bezpečnosti. Obrácenou pyramidu byste rozdělili takto:
- Základní informace (vrchol pyramidy): Hlavní sdělení, které chcete předat – proč je kybernetická bezpečnost pro podniky nezbytná, typy hrozeb a způsoby, jak zabránit narušení bezpečnosti.
- Další informace (střed pyramidy): Tipy, jak být v každodenním životě kyberneticky gramotný
- Podpůrné informace (spodní část pyramidy): Tato část obsahuje všechna data a statistiky, které jste získali na podporu svých argumentů.
Při přednesu projevu si musíte zapamatovat základní a doplňkové informace. Pro doplňkové informace by měla stačit prezentace v PowerPointu.
Identifikujte asociace/souvislosti
Snažte se najít souvislost nebo podobnost mezi věcmi a seskupujte informace na základě těchto podobností. Rozsah informací rozhodne o tom, kolik skupin budete potřebovat.
Pokud například řešíte strategii malé firmy, budete se muset postarat o několik proměnných faktorů.
Zabýváte se výzkumem klíčových slov, vytvářením tematických klastrů, on-page a off-page SEO, spouštěním newsletteru, pravidelným publikováním a interakcí online, psaním blogů, sledováním KPI a dalšími činnostmi – víte, o čem mluvím.
Identifikujte souvislosti mezi těmito úkoly a seskupte je do širokých kategorií: SEO (výzkum klíčových slov, vytváření tematických klastrů, on-page a off-page SEO), tvorba obsahu (vytváření blogových příspěvků a obsahu pro sociální média) atd. Jeden den v týdnu můžete věnovat strategickému plánování jedné skupiny. Seskupení úkolů pomáhá udržet soustředění a organizovanost a výsledky jsou pak působivější.
Můžete také kombinovat staré informace s novými, abyste si je lépe zapamatovali. Řekněme, že se dvakrát ročně setkáváte se členy svého týmu z jiných lokalit. Můžete použít asociace, abyste si rychle vybavili, odkud pocházejí.
Pokud si těžko pamatujete, že Tim je z Michiganu, můžete zkusit propojit své stávající vzpomínky na Michigan s Timem. Možná jste tam cestovali s rodiči? Vytvořte si mentální spojení, abyste si zapamatovali klíčové informace a mohli plynule konverzovat.
Využijte pomoc dalších technik zapamatování
„My Very Excellent Mom Just Served Us Noodles“ – pamatujete si tuto populární mnemotechnickou pomůcku, kterou vás učili ve škole, abyste si zapamatovali názvy planet sluneční soustavy? Nebo zkratku „VIBGYOR“ pro zapamatování sedmi barev duhy?
Tyto techniky zapamatování se hodí, když nemůžete najít souvislosti nebo podobnosti mezi jednotlivými kroky.
Řekněme, že se učíte, jak psát efektivní e-maily. Je příliš mnoho tipů, které si musíte zapamatovat, takže je můžete zkrátit na CLEAR.
C (Stručnost): E-maily pište stručně a výstižně.
L (Logické): Udržujte logický tok od začátku do konce.
E (Zajímavé): Pište tak, aby to čtenáře zaujalo.
A (Akční): Ujistěte se, že váš e-mail obsahuje výzvy k akci (CTA) nebo další kroky.
R (Respekt): Udržujte respektující tón a vyhýbejte se provokativním výrazům.
Můžete vytvořit podobné akronymy nebo mnemotechnické pomůcky pro různé procesy ve vašem pracovním postupu. Díky tomu si zapamatování složitých kroků bude připadat jako hračka!
Používejte myšlenkové mapy
Zapamatovat si velký blok textu může být náročné, ale pokud vytvoříte vizuální reprezentaci, informace si zapamatujete na delší dobu.
Předpokládejme, že jste nováčkem v oblasti řízení podniku a snažíte se zapamatovat si různé části podnikatelského plánu. Nejprve rozdělte primární koncept na několik částí/sekcí a podsekcí. Poté vytvořte myšlenkovou mapu, jako je tato, abyste si koncept vizualizovali:
Jakmile pochopíte základy, můžete do myšlenkové mapy přidat další větve (hlavní témata/koncepty) nebo větvičky (podtémata) a začlenit další důležité detaily.
Jedná se o jednu z nejpopulárnějších metod pořizování poznámek, která funguje skvěle, když se učíte něco nového nebo brainstormujete nápady.
Cvičte, cvičte, cvičte!
Čím více budete cvičit, tím lépe se naučíte vytvářet asociace, rozpoznávat podobnosti a rozumět tomu, jak chunking funguje. Díky každodennímu cvičení můžete přesunout složité informace z pracovní paměti do dlouhodobé paměti a vybavit si je stejně přirozeně, jako když recitujete abecedu.
Doporučená literatura: The Time Chunking Method od Damona Zahariadese
Millerova metoda chunkingu se zaměřuje na to, jak zpracováváme a vyhledáváme informace. Autor a podnikatel Damon Zahariades, který se zabývá produktivitou, si tuto myšlenku vypůjčil a aplikoval ji na oblast time managementu ve své knize The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017).
Je to skvělý zdroj, pokud máte vždy pocit, že bojujete s časem. Zde je několik klíčových bodů z knihy, které vám pomohou být produktivnější a efektivněji využívat svůj čas:
- Než se pustíte do zkoumání metody časového členění, autor doporučuje vyjasnit si své cíle. Když budete mít jasno ve svých cílech, můžete efektivně zorganizovat svůj rozvrh a přidělit časové úseky konkrétním úkolům.
- Doporučuje použít SMART goal framework k definování vašich cílů. Poznamenejte si kroky, které musíte podniknout, a vytvořte plán pro dosažení těchto cílů.
- Jakmile si stanovíte cíle, je čas je rozdělit na úkoly, které jsou nezbytné pro dosažení vašeho cíle. Tyto úkoly by měly mít během vašich časových bloků přednost. Upřednostněte ty, které jsou časově náročné nebo mají významný dopad na váš celkový úspěch.
- Ne všechny úkoly mají stejnou váhu. Pokud se nejprve zaměříte na nejdůležitější úkoly, můžete rychleji dosáhnout svých cílů.
- Vytvořte si časové bloky tak, že pro každý úkol naplánujete vyhrazený čas (podobně jako u techniky Pomodoro). Délku každého bloku přizpůsobte podle důležitosti a složitosti úkolu.
- Zařaďte do svého rozvrhu přestávky. Pravidelné přestávky – asi 10–15 minut každou hodinu – mohou zvýšit produktivitu a zabránit vyhoření, takže vaše mysl zůstane svěží a soustředěná po celý den.
Využijte tyto praktické strategie a převezměte kontrolu nad svým časem!
Populární použití metody chunkingu
Od osobních seznamů úkolů až po pracovní povinnosti – organizování informací do bloků vám pomůže zůstat soustředěný, rychle si vybavit informace a zvýšit produktivitu.
Mnoho paměťových technik se opírá o principy chunkingu. Techniky jako metoda loci (paměťový palác) spočívají v umisťování informací na známá místa, čímž v podstatě vytvářejí bloky souvisejících myšlenek.
Herci, kteří se učí texty, mohou použít podobný přístup seskupením scén nebo dialogů.
Sportovci mohou rozdělit své tréninkové rutiny nebo herní plány na menší, lépe zvládnutelné kroky. Baseballový pálkař si může představit nadhoz, typy nadhozů a švih jako samostatné fáze.
Řečníci často rozdělují své projevy na klíčové body a podpůrné argumenty. To jim umožňuje soustředit se na efektivní přednes jednotlivých částí, aniž by si museli pamatovat celý text doslova.
I když možná přímo neuslyšíme, že za to vděčí „chunkingu“, lze s jistotou říci, že mnoho úspěšných lidí používá podobné strategie k efektivnímu organizování a zapamatování informací.
Zde je návod, jak můžete metodu chunkingu aplikovat v reálných situacích:
- Zapamatování čísel: Místo zapamatování dlouhé řady čísel je rozdělte do skupin po třech nebo čtyřech. Například si zapamatujte π (pi) jako 3,141 / 592 / 653 / 589. Tento trik funguje u telefonních čísel, čísel bankovních účtů, čísel kreditních karet a číselných hesel.
- Zapamatování seznamů: Předpokládejme, že jdete nakupovat jablka, jahody, čokoládu, kešu ořechy, rajčata, fazole, brokolici, vejce a kuře. Rozdělte tento dlouhý seznam do kategorií ovoce (jablka, jahody), zelenina (rajčata, fazole, brokolice), svačiny (čokoláda, kešu ořechy) a bílkoviny (vejce a kuře).
- Vybavování si programu schůzek: Projednání všech bodů najednou během schůzky může váš tým přetížit a vy můžete opomenout zmínit důležité body. Abyste tomu předešli, rozdělte program schůzky do sekcí nebo částí, abyste měli od začátku přehled. Pokud se například jedná o čtvrtletní schůzku, rozdělte ji na úvodní slovo, aktualizace projektů, finanční zprávy a plány do budoucna.
Chunking můžete použít pro mnoho dalších úkolů, jako je rozpoznávání lidí podle jejich tváří nebo jmen, zapamatování si narozenin, vybavování si odkazů na knihy/filmy a mnoho dalšího!
Připravit, pozor, chunkovat! Tipy pro implementaci metody chunkingu do vašeho studijního režimu s ClickUp
Implementace metody chunkingu je mnohem snazší, když máte po ruce komplexní nástroj, jako je ClickUp. ClickUp můžete vnímat jako nástroj pro řízení projektů, ale stejně dobře funguje i jako pomůcka pro studenty a profesionály, kteří se chtějí zdokonalovat.
Podívejme se, jak můžete použít metodu chunkingu k obohacení svých studijních zkušeností a zlepšení paměti:
1. Rozdělte pojem na menší části
Vezměte jakýkoli pojem nebo téma, které se chcete naučit, a rozdělte jej na malé, zvládnutelné části. Tento krok vám pomůže pochopit různé aspekty tématu jeden po druhém, udržet si přehled a ponořit se do detailů, aniž byste se cítili přetížení.
Využijte hierarchii projektů ClickUp k vytvoření struktury svého studijního režimu. Pomůže vám rozdělit širší téma na několik sekcí, podsekcí a dalších částí.
Podívejme se, jak můžete tuto funkci využít:
- Vytvořte si na ClickUp pracovní prostor věnovaný tématu, které se chcete naučit
- Rozdělte pracovní prostor na více částí
- Rozdělte prostory na seznamy (obsahující jednotlivé úkoly a podúkoly)
- Seskupte podobné úkoly/seznamy do složek
Řekněme, že daným tématem je digitální marketing. Vytvoříte pracovní prostor pro digitální marketing a rozdělíte jej na jednotlivé sekce, jako jsou SEO, obsahový marketing, marketing na sociálních médiích, affiliate marketing a digitální PR, abychom jmenovali alespoň některé.
Pokud se chcete zaměřit na SEO, můžete tento prostor rozdělit na seznamy, jako je Off-Page SEO a On-Page SEO. Seznam Off-Page SEO lze dále rozdělit na budování odkazů, lokální SEO, optimalizaci sociálních médií a správu reputace.
Optimalizace sociálních médií a správa reputace mají některé podobnosti, takže je můžete seskupit do složky, abyste zachovali soudržnost a zlepšili učení.
Přidejte své studijní materiály do každé úlohy ClickUp a budete moci rychle vyhledat správné informace ve správný čas.
2. Určete, co je nejdůležitější
Najednou můžete zvládnout jen určité množství věcí. Abyste pochopili, které témata/úkoly byste měli řešit jako první a vyhnout se kolizi priorit, musíte je seřadit podle priority.
Pro tento krok můžete použít funkci Priority úkolů v ClickUp. Umožňuje vám roztřídit úkoly do čtyř typů priorit: urgentní, vysoká, normální a nízká, takže můžete rychle identifikovat, které z nich vyžadují okamžitou pozornost a které můžete odložit. Tato kategorizace je podobná rozdělení myšlenek na menší jednotky v metodě chunkingu.
Funkce Relationships (Vztahy) v ClickUp vám umožňuje propojit související úkoly, nápady a koncepty. Například pokud vám dokončení jednoho tématu pomůže lépe porozumět jinému, můžete je propojit.
Chcete jít ve skupinování ještě o krok dál? Vyberte nabídku Skupinovat podle a rozhodněte se, jak chcete své úkoly uspořádat. Tato funkce, která je k dispozici v zobrazení Seznam, Tabule, Časová osa, Tabulka a Pracovní vytížení, vám umožňuje seskupit úkoly podle priority, stavu, termínu splnění a dalších kritérií. Pokud tedy chcete zobrazit všechny své priority najednou, víte, co máte dělat!
3. Propojte body pomocí myšlenkových map
Pokud jde o zapamatování, vizuální prvky jsou účinnější než slova. Při rozdělení tématu na části vám přidání některých vizuálních prvků pomůže rychleji pochopit informace a lépe si je zapamatovat.
Zde přichází na řadu ClickUp Mind Maps. Umožňuje vám vizualizovat vaše úkoly, témata a nápady pomocí snadno srozumitelného diagramu. S touto funkcí můžete:
- Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte položky a vytvořte si plně přizpůsobitelnou myšlenkovou mapu
- Používejte barvy, které odpovídají seznamům a úkolům, abyste dosáhli plynulé organizace
- Vytvářejte volné myšlenkové mapy v prázdném režimu a dodávejte procesu učení kreativní nádech
Tip pro profesionály: Pokud je vaše myšlenková mapa po intenzivním brainstormingu příliš nepřehledná, použijte možnost Re-Layout (Přeskupit) k vyčištění její struktury. Tato funkce automaticky přeskupí položky tak, aby zachovala původní hierarchii a priority, které jste původně nastavili.
Přečtěte si také: Jak používat metodu mapování při psaní poznámek
4. Sledujte klíčové body
Metodu chunkingu můžete také použít při psaní poznámek, ať už se jedná o akademické přednášky nebo firemní porady. Chunking vám pomůže organizovat a strukturovat poznámky tak, aby byly zdůrazněny klíčové pojmy a vztahy mezi nimi.
Když máte k dispozici mnoho zdrojů, ze kterých se můžete učit, ale málo času, musíte pracovat chytře. Místo toho, abyste listovali stránku po stránce, použijte ClickUp Brain k extrakci podstatných informací z vašich materiálů.
Jako AI kopilot vám ClickUp Brain ušetří čas strávený rutinními úkoly. Zde je návod, jak na to:
- Shrňte poznámky z úkolů ClickUp a dokumentů ClickUp
- Získejte přepis hlasu a videa pro audiovizuální výukové materiály
- Upravujte text podle kontextu a kontrolujte pravopis svých písemných prací během několika sekund
- Přeložte texty do svého místního jazyka (Brain v současné době podporuje francouzštinu, španělštinu, brazilskou portugalštinu, němčinu a italštinu)
S tímto nástrojem umělé inteligence můžete zajistit, že vám nic neunikne a že všechny důležité informace budete mít vždy po ruce.
Chunking jako cesta k silné paměti
Od vzdělávání po pracoviště a další oblasti, metoda chunkingu usnadňuje zpracování, uchovávání a vybavování informací. Bez ohledu na to, jak složitý je daný předmět, chunking mu vytvoří bezpečné místo ve vaší dlouhodobé paměti a vy si jej můžete okamžitě vybavit, kdykoli to budete potřebovat.
Tato metoda je pokladem ve světě, kde slovo „paměť“ připomíná spíše úložiště v telefonu než lidský mozek. Udržuje váš mozek aktivní, zlepšuje kognitivní schopnosti a dělá z vás chytřejší verzi sebe sama.
Vyzkoušejte chunking s ClickUp – může to změnit váš způsob učení k lepšímu!
Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!