Nejlepší šablony Slacku pro zefektivnění pracovních postupů (s příklady a alternativami)

Slack je známé jméno ve světě aplikací pro zasílání zpráv.
Kromě toho, že usnadňuje komunikaci, vám také pomůže zlepšit vaše pracovní postupy.
Ať už zefektivňujete vývojové procesy softwaru nebo sledujete chyby a požadavky na nové funkce, šablony Slacku vám s tím pomohou.
Tento příspěvek obsahuje seznam šablon Slacku, které můžete použít k nastavení jednoduchých pracovních postupů (téměř) bez nutnosti programování. Navíc získáte seznam alternativních šablon Slacku!
Co dělá šablonu Slacku dobrou?
Šablony Slacku mohou pomoci automatizovat rutinní procesy, což vám umožní věnovat více času práci na strategických úkolech s vysokou přidanou hodnotou. Zde je několik faktorů, které tvoří dobrou šablonu Slacku:
- Dobře definovaná struktura: Vyberte si šablonu, která má jasné sekce s logickým tokem, stanoveným účelem a průvodcem pro začátečníky s jasnými pokyny k použití.
- Přístupnost: Získejte šablony, které jsou snadno dostupné zdarma nebo za přijatelné ceny. Ujistěte se také, že se jedná o šablony bez kódu, aby je mohly pohodlně používat i týmy bez technických znalostí.
- Flexibilita: Ujistěte se, že vaše šablony Slacku jsou dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily různým scénářům. Měli byste je moci přizpůsobit podle svých potřeb. Navíc musí být škálovatelné, aby vyhovovaly potřebám rostoucích týmů.
- Uživatelsky přívětivé: Vyberte si šablony Slacku, které se snadno používají a mají formát přizpůsobený pro mobilní zařízení, abyste je mohli používat i na cestách.
Šablony Slacku pro pracovní postupy
Uvažovali jste někdy o použití Slacku pro řízení projektů? Pokud ne, zde je návod, jak vám pracovní postupy Slacku mohou pomoci při vašich IT projektech.
Šablony Slacku automatizují vše od týdenních kontrol až po připomenutí. Jedná se o jednu z nejlepších funkcí Slacku, která pomáhá inženýrům a vývojářům soustředit se na řešení složitějších problémů.
Pokud je Slack vaší oficiální aplikací pro týmovou komunikaci a chcete automatizovat týdenní týmové kontroly, stačí v okně Slack Automations vybrat pracovní postup Weekly check in.
Takto bude vypadat váš pracovní postup. Stačí aktualizovat podrobnosti, kliknout na Uložit a máte hotovo!
Tímto způsobem můžete nastavit vlastní pracovní postup, který poskytuje podrobnosti, jako je zpráva, kanál a konverzace, kam budou odeslány odpovědi. Zde je sbírka šablon pracovních postupů Slacku, které vám ulehčí práci.
Získejte zpětnou vazbu bez nutnosti pořádat porady
Získávání zpětné vazby je sice klíčové, ale časté schůzky ve Slacku mohou narušovat individuální pracovní postupy. Pomocí šablon Slacku můžete vytvořit formuláře pro jakýkoli kanál, kde vaši kolegové diskutují o procesech, nápadech, potenciálních chybách a návrzích.
Zjednodušte si práci – stačí přidat dvě nebo tři rychlé otázky a můžete automaticky implementovat osvědčené postupy nebo návrhy do svých vývojových procesů.
Zde je postup, který potřebujete k vytvoření formuláře pro zpětnou vazbu:
- Odesílejte souhrn vstupů do konkrétních kanálů Slacku
- Začněte s odkazem na formulář
- Shromažďujte zpětnou vazbu o procesu, nápadech nebo chybách
Schvalujte žádosti během několika sekund
Ať už se jedná o žádost o změnu, žádost o hlášení, funkci nebo požadavek klienta, i malé zpoždění při schvalování může posunout celý termín. Proč tedy nevytvořit schvalovací pracovní postup, který vám umožní rychle sledovat a schvalovat žádosti?
Stačí otevřít nástroj pro tvorbu pracovních postupů Slacku a vybrat následující:
- Začněte s odkazem ve Slacku
- Shromažďujte informace ve formuláři – žádosti o nové funkce, žádosti o změny nebo žádosti o hlášení.
- Pošlete zprávu do kanálu, aby o ní věděl celý tým, a soukromou zprávu osobě, která požadavek odeslala, s potvrzením o přijetí.
Shromažďujte hlasy k návrhu
Jeden z nejchytřejších způsobů, jak využít nástroj pro tvorbu pracovních postupů Slacku: zorganizujte hlasovací systém, abyste vybrali nejlepší nápady, návrhy a vítěze.
Předpokládejme, že vytvoříte několik návrhů technického řešení a chcete vybrat ten nejlepší s ohledem na návrhy vašeho týmu.
Začněte tím, že svůj návrh zveřejníte v příslušném kanálu Slacku. Poté informujte tým o použití emodži v hlasovacím procesu. Členové týmu, kteří reagovali emodži, obdrží hlasovací formulář ve svých soukromých zprávách Slacku. Pro shrnutí hlasů si můžete výsledky stáhnout jako soubory CSV.
Takto můžete vytvořit pracovní postup:
- Spustí se, když je v kanálu přijato emoji👍.
- Odeslat hlasovací formulář prostřednictvím DM
- Přidejte řádek Google Sheet s údaji z formuláře
Posílejte připomenutí pro synchronizaci
Když jsou vývojové týmy zaneprázdněné úkoly, je nutné provádět synchronizace, aby všichni byli na stejné vlně. Místo videohovorů naplánujte synchronizace v kanálech Slacku pomocí šablon.
S touto šablonou Slacku můžete poslat svému týmu rychlé připomenutí, aby zveřejnil své aktualizace v kanálu. Můžete definovat vlákno, ve kterém se shromažďují všechny odpovědi, aby byl kanál Slack přehledný a uspořádaný. Navíc můžete vyhledávat, na čem všichni pracují, abyste předešli zmatkům a zajistili, že nikdo nepracuje na stejných úkolech.
Postupujte podle tohoto pořadí, abyste nastavili pracovní postup:
- Začněte v naplánovaném čase a datu
- Pošlete zprávu do kanálu, aby váš tým mohl zveřejňovat aktualizace v vlákně.
Spusťte funkci pomocí emodži
Pomocí této šablony Slacku můžete spustit pracovní postupy, když někdo reaguje na zprávu pomocí emodži. Když člen týmu použije konkrétní emodži, můžete iniciovat zprávu s informací o tom, kdo emodži použil, a poslat dané osobě formulář k vyplnění žádosti.
Stejně jako při sběru hlasů a spouštění funkcí můžete tyto spouštěče použít k vytvoření poměrně složitých pracovních postupů. Chcete-li spustit pracovní postupy pomocí emodži, postupujte podle stejného postupu:
➡️ Spusťte, když je v kanálu použita reakce 👋emoji.
➡️ Pošlete zprávu ve vlákně, abyste informovali konkrétní osobu, která použila emoji.
Vytvářejte a sledujte nové zprávy o chybách
Určitě jste již používali kanály Slack, přímé zprávy, hovory, @zmínky atd. Zde je však způsob, jak Slack efektivněji využívat k hlášení chyb a zefektivnění vývojového procesu.
S touto šablonou Slacku můžete propojit zákazníky a zaměstnance, kteří objeví chybu, s nástrojem vašeho týmu pro sledování chyb. Chcete-li to provést, nastavte speciální kanál, například #app2. 0-bugs, a zveřejněte standardní pracovní postup pro hlášení chyb. To vám pomůže přidat „Vytvořit problém“ jako automatickou akci v pracovním postupu.
Postupujte podle tohoto návodu a nastavte pracovní postup pro hlášení chyb:
- Začněte odkazem ve Slacku
- Shromážděte podrobnosti potřebné k nahlášení chyby do formuláře
- Vytvořte problém v nástroji pro sledování chyb, například problém Jira, pomocí vstupního formuláře.
- Odeslat potvrzovací zprávu „chyba zaznamenána“
Omezení používání šablon Slacku pro vývoj softwaru
Je důležité si uvědomit, jaké další funkce Slack nabízí a jak pomáhají uživatelům.
Například bot Slack může týmům pomoci automatizovat připomenutí, oznámení @mention, odesílání vlastních odpovědí a další. Podobně i nástroj pro tvorbu pracovních postupů a předem připravené šablony Slacku slouží k automatizaci určitých aspektů vašeho pracovního postupu a zefektivnění operací.
Používání šablon Slack má však několik omezení.
- Placená funkce: Šablony Slacku jsou k dispozici pouze v placených tarifech. Navíc můžete používat velmi omezené vestavěné šablony pracovních postupů – naplánované zprávy, připomenutí schůzek, zaškolování, hlášení incidentů, pochvaly týmu, zpětná vazba atd.
- Složité nastavení: Nástroj pro vytváření pracovních postupů závisí na dílčích úpravách namísto jednotného řešení. Ačkoli nastavení zpětné vazby a připomenutí schůzek je poměrně jednoduché, není vhodné pro nastavení složitých pracovních postupů za účelem zlepšení vývojových pracovních postupů.
- Základní funkce: Šablony Slacku mají standardní formát, který omezuje jejich použití. Šablony můžete použít pouze k automatizaci jednoduchých pracovních postupů, jako je podávání zpráv, shromažďování zpětné vazby, zaškolování nových zaměstnanců, odesílání zpráv nebo zveřejňování aktualizací.
- Omezeno na pracovní prostor Slack: Vytváření pracovních postupů, které začínají odkazem nebo reakcí emoji, je omezeno na váš pracovní prostor Slack. Odkaz nelze sdílet prostřednictvím e-mailů nebo jiných kanálů, aby se spustil pracovní postup.
- Neefektivní spolupráce: I když můžete do pracovních postupů přidávat spolupracovníky, šablony Slacku umožňují pouze omezené komentáře. Externí spolupracovníci například nemohou komunikovat prostřednictvím pracovních postupů Slacku.
Alternativy k šablonám Slacku
Šablony Slacku mají omezenou funkčnost a dostupnost, ale my máme seznam šablon, které tyto problémy nemají. Jsou zcela zdarma, podporují více než 100 vlastních automatizací a nabízejí spolupráci v reálném čase i vyšší produktivitu.
Zde je seznam.
1. Šablona programu schůzky ClickUp
Ať už se jedná o diskusi vývojářů nebo úvodní schůzku k projektu, šablona programu schůzky ClickUp vám poskytne potřebný rozvrh pro uvedení podrobností schůzky – typ, rozsah, místo, odkaz na videokonferenci, datum, čas, účastníci a témata. Stručně řečeno, tato šablona pomáhá zajistit, aby schůzka proběhla podle jasně definovaných cílů.
Takto můžete tuto šablonu využít:
- Rozdělte úkoly a přiřaďte odpovědnosti
- Řešte všechna témata schůzek
- Pomozte svému týmu lépe se připravit na schůzku pomocí přehledu témat
- Zajistěte strukturované schůzky
Co se nám líbilo: Tato šablona ClickUp Doc obsahuje vlastní zobrazení, včetně Gantt, Seznam, Pracovní vytížení a Kalendář, které vám pomohou naplánovat program (témata, časové osy, aktivity) s vaším týmem. Navíc můžete automatizovat sdílení programu prostřednictvím e-mailů, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
2. Šablona seznamu ClickUp
Seznamy jsou nezbytnou součástí softwarových procesů. Inženýři a vývojové týmy používají seznamy k organizaci a sledování požadavků na funkce, chyb, úkolů, termínů, uživatelských příběhů a podobně. A právě zde se hodí šablona seznamu ClickUp.
Tato šablona je kombinací základních a pokročilých funkcí, které vám pomohou:
- Rozdělte složité úkoly na zvládnutelné dílčí úkoly
- Organizujte a stanovujte priority úkolů
- Při vytváření seznamů dodržujte standardní formát
- Sledujte úkoly, chyby, požadavky na funkce
A to nejlepší? Tuto šablonu můžete opakovaně používat pro opakující se procesy.
Co se nám líbilo: Šablona nabízí možnost „Video Embed“ (Vložení videa), kde můžete nahrát videa a přidat tak další podrobnosti ke svým úkolům.
💈Bonusový tip: Můžete použít opakující se úkoly ClickUp k automatizaci úkolů, které se opakují v určitých intervalech, což vám umožní pravidelně upravovat svůj seznam.
3. Šablona komunikačního plánu ClickUp
Ať už jde o správu požadavků zainteresovaných stran, implementaci zpětné vazby od zákazníků nebo diskusi o nových nápadech na funkce s vaším týmem, je nezbytný solidní komunikační plán. A k tomu potřebujete dobrou šablonu komunikačního plánu.
Šablona komunikačního plánu ClickUp vám umožňuje vytvořit praktický komunikační plán, který vám pomůže:
- Zlepšete interní a externí komunikaci
- Definujte komunikační cíle, zúčastněné strany a časové harmonogramy
- Zajistěte konzistentní komunikaci
- Identifikujte nejlepší komunikační kanály
- Sledujte a měřte své komunikační úsilí
Co se nám líbilo: Tato šablona vám umožňuje vytvořit vlastní pole pro sledování jednotlivých komunikačních kanálů – e-mailů, sociálních médií, komunikačních platforem nebo jejich kombinace.
💡Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Tasks k nastínění úkolů souvisejících s komunikací se zainteresovanými stranami ve vašem komunikačním plánu. To vám také pomůže spravovat váš plán a zajistí lepší přehlednost.
4. Šablona ClickUp Company Wiki
Šablona ClickUp Company Wiki je bezpečným místem pro ukládání veškerého softwarového obsahu – od technických a procesních dokumentů po úryvky kódu, rámce a datové struktury.
A nejen to, tato šablona obsahuje speciální stránky pro zaznamenávání informací o společnosti – cíle a poslání, základní hodnoty, příručku pro zaměstnance a stránku oddělení, kde jsou soustředěny informace týkající se IT, prodeje, marketingu, lidských zdrojů a dalších oblastí.
Pomocí této šablony můžete:
- Centralizujte IT dokumentaci
- Sledujte vývojové zdroje
- Ukládejte podrobnosti o nástrojích a systémech
- Zajistěte snadný přístup k obsahu a zároveň implementujte kontrolu přístupu
Co se nám líbilo: Šablona obsahuje sekci „Často používané formuláře a zdroje“ s šablonami žádostí o formuláře, jako je šablona žádosti o IT podporu, kterou můžete použít k organizaci a sledování žádostí souvisejících s IT.
5. Šablona pro okamžité zprávy ClickUp
Při výčtu výhod a nevýhod Slacku je jednou z nejvýznamnějších nevýhod tohoto nástroje ztráta důležitých zpráv.
S tolika kanály, vlákny a přímými zprávami je snadné ztratit důležité informace v moři konverzací – například nejlepší nápad na novou funkci. Právě zde přichází na řadu šablona pro okamžité zprávy ClickUp, která vaše zprávy uspořádá na jednom místě.
Tato šablona vám pomůže:
- Upřednostněte konverzace
- Vytvářejte a ukládejte zprávy, abyste ušetřili čas
- Identifikujte překlepy a gramatické chyby
- Rychle reagujte na požadavky
- Standardizujte sdělení a hlas značky
Co se nám líbilo: Pomocí této šablony můžete vytvořit interní chatovací místnost, procházet svou aplikaci pro zasílání zpráv a implementovat postupy pro zasílání zpráv obsažené v této šabloně.
6. Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Ať už se jedná o zpětnou vazbu vašeho týmu k novým IT politikám nebo zpětnou vazbu zaměstnanců k firemní kultuře, šablona pro zpětnou vazbu je nezbytná pro vytvoření plynulého systému zpětné vazby.
Šablona ClickUp Employee Feedback Template vám umožňuje shromažďovat, sledovat a reagovat na zpětnou vazbu zaměstnanců. Tato šablona vám pomůže:
- Vytvořte strukturovaný a konzistentní systém zpětné vazby
- Sledujte náladu zaměstnanců
- Zajistěte transparentnost mezi zaměstnanci a vedením
- Poskytněte otevřenou platformu, která podpoří upřímné rozhovory
Co se nám líbilo: Nabízí užitečné zobrazení, jako je zobrazení seznamu všech respondentů, zobrazení seznamu odpovědí a tabulkové zobrazení průzkumu zpětné vazby zaměstnanců, které usnadňují vyhledávání dat.
💡Tip pro profesionály: Použijte automatizace ClickUp, podobné automatizacím Slack, k automatizaci zasílání dotazníků zpětné vazby zaměstnancům prostřednictvím e-mailu, online platforem pro průzkumy nebo individuálních schůzek.
7. Šablona týdenní zprávy ClickUp
Jedním z nejlepších způsobů, jak zajistit včasné dodání projektu, je sledovat sprinty a udržovat všechny informované o postupu. A šablona týdenní zprávy ClickUp vám pomůže pečlivě sledovat postup při dosahování cílů sprintu.
Můžete tak zvýraznit technické milníky, označit uživatelské příběhy jako dokončené/v procesu, zkontrolovat aktualizace přidělení zdrojů a získat kompletní přehled o vývoji projektu.
Pomocí této šablony můžete:
- Sledujte pokrok ve vztahu k cílům
- Shromažďujte data z více zdrojů
- Sdílejte novinky mezi týmy
- Získejte přehled o dosažených výsledcích
- Identifikujte potenciální překážky
- Pomozte kolegům soustředit se na celkový obraz
Co se nám líbilo: Tato šablona nabízí zobrazení týdenní tabule, kde můžete vidět všechny své týdenní úkoly uspořádané podle stavových štítků pro snadnější pochopení.
💡Tip pro profesionály: Až bude zpráva hotová, analyzujte data pomocí ClickUp Dashboards. To vám pomůže identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a udržet se na správné cestě.
8. Šablona pro denní standup meeting
Denní porady jsou nezbytné, ale není snadné je naplánovat. Právě zde hraje významnou roli šablona denní porady ClickUp.
S touto šablonou můžete:
- Centralizujte poznámky, plány a sledujte pokrok
- Vytvořte kontrolní seznamy pro každého člena týmu, aby jim neunikla žádná úloha.
- Shromažďujte aktualizace v reálném čase na jednom místě, aby všichni byli v obraze.
- Zajistěte rychlejší a informovanější rozhodování
- Rychlejší řešení problémů
💡Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Brain k vytváření poznámek a shrnutí ze schůzek, abyste se po denních stand-upech mohli pustit do práce na úkolech, aniž byste ztráceli čas přípravou shrnutí ze schůzek.
Tímto jsme se dostali k poslední šabloně ClickUp zdarma a zároveň k závěru našeho seznamu šablon. Ale když porovnáme ClickUp a Slack, můžeme říci, že šablony ClickUp mají mnohem více co nabídnout – od přizpůsobených zobrazení a stavů až po automatizaci a funkce pro spolupráci v reálném čase.
A to nejlepší je, že jsme ještě neskončili. ClickUp má několik komunikačních funkcí, díky kterým je lepší než Slack – kombinuje totiž komunikaci v reálném čase s funkcemi pro zvýšení produktivity.
ClickUp vs. Slack: Stručný přehled
Zde je podrobnější pohled na funkce ClickUp, díky kterým je tento nástroj jedním z nejlepších konkurentů Slacku 👇
ClickUp Chat
Zcela nový ClickUp Chat je zaměřen na komunikaci v reálném čase. Stejně jako Slack jej můžete použít k vytvoření více kanálů pro projekty a spojení týmů z různých oddělení, aby mohly spolupracovat v reálném čase. Hlavní výhodou však je, že vaše chaty a řízení projektů probíhají na stejné platformě.
Přesně tak. Už žádné přepínání mezi nástroji!
Navíc můžete v chatu využívat umělou inteligenci a získávat odpovědi navrhované umělou inteligencí, shrnutí vláken, automaticky vytvořené úkoly a další.
ClickUp Přiřazovat komentáře a zmínky
Pokud chcete, aby byla určitá úloha okamžitě vyřízena, použijte ClickUp Assign Comments and Mentions. Pomocí komentářů a @zmínek ClickUp můžete upoutat něčí pozornost a přiřadit konkrétní úkoly, čímž zajistíte odpovědnost za jejich splnění.
ClickUp Clips
Odstraňte zmatek způsobený nesčetnými zprávami a vlákny pomocí ClickUp Clips. Tato funkce ClickUp vám umožňuje nahrávat obrazovky a sdílet videa pro jasná vysvětlení. Klipy můžete také přepsat pomocí AI, včetně úryvků a časových značek.
A to nejlepší? Přepis je prohledávatelný a zobrazí se při jakémkoli vyhledávání, které provedete pomocí propojeného vyhledávání ClickUp.
Připomenutí ClickUp
Stejně jako připomenutí ve Slacku můžete nastavit připomenutí ClickUp pro cokoli – termíny, schůzky a úkoly. Přidejte je odkudkoli v ClickUp a přiložte přílohy nebo opakující se plány. Můžete také vytvářet připomenutí z úkolů a komentářů, aby váš tým věděl, kde má pokračovat.
ClickUp Meetings
Spravujte všechny své schůzky – od denních stand-upů po týdenní synchronizace, zahájení projektů a diskuse o nápadech na nové funkce – pomocí ClickUp Meetings. Používejte jej k pořizování poznámek, správě programů a přiřazování úkolů na jednom místě.
Kalendář ClickUp
Sledujte schůzky, vizualizujte práci, plánujte úkoly a spravujte časové osy projektů pomocí kalendářového zobrazení ClickUp. Vaši kolegové tak budou informováni o plánech projektů, blížících se termínech a časových osách úkolů.
Kromě těchto skvělých funkcí nabízí ClickUp více než 1000 nativních integrací. Nástroj můžete propojit se svými oblíbenými aplikacemi, včetně Slacku. Integrace ClickUp se Slackem vám pomůže spravovat úkoly ClickUp, aniž byste museli opustit diskuze.
Díky této integraci můžete:
- Vytvářejte úkoly ClickUp ze svého kanálu Slack
- Získejte přístup k odkazům na úkoly ve Slacku se všemi podrobnostmi a kontextem, abyste mohli na ně reagovat.
- Spravujte termíny, stavy a priority z kanálů Slacku
- Vytvářejte úkoly a komentáře ze zpráv
- Získejte oznámení o úkolech na Slacku
Optimalizujte své pracovní postupy pomocí ClickUp
Šablony Slacku jsou skvělé pro automatizaci vašich pracovních postupů. Nelze však popřít jejich omezenou funkčnost. Neumožňují vám vytvářet vlastní pracovní postupy a hrají podpůrnou roli při vytváření pracovních postupů pro řízení projektů.
Právě zde se objevuje potřeba all-in-one platformy pro produktivitu, jako je ClickUp.
S ClickUp získáte bezplatné šablony, které se velmi snadno používají a podporují všechny typy pracovních postupů – od schůzek po sledování požadavků na funkce – a širokou škálu výkonných funkcí pro správu projektů.
Pokud tedy chcete ušetřit čas přepínáním mezi aplikacemi a vytvořit plynulý vývojový proces, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!