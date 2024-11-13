Jak vytvořit a spravovat poradní výbor

Když společnost Airbnb začala expandovat na globální úrovni, čelila velké výzvě: jejímu manažerskému týmu chyběly hluboké znalosti v oblasti pohostinství. Aby tento problém vyřešila, přizvala jako strategického poradce Chipa Conleyho, zkušeného hoteliéra.
Conleyho odborné znalosti pomohly společnosti Airbnb orientovat se ve složitém odvětví pohostinství. To změnilo zážitky hostů Airbnb a překlenulo propast mezi agilitou startupů a tradičními standardy odvětví.
To je úkolem dobře sestavené poradní rady – poskytovat odborné znalosti tam, kde jsou nejvíce potřebné, aby posunuly vaše podnikání vpřed. Naučme se, jak založit poradní radu, která podpoří růst a úspěch vaší společnosti.
Co je poradní sbor?
Poradní sbor je skupina externích odborníků, kteří poskytují strategické poradenství a odborné znalosti vedení vaší organizace. Tito odborníci jsou obvykle zkušenými experty v oblastech relevantních pro potřeby vaší společnosti, jako jsou finance, technologie, marketing nebo mezinárodní právo.
Na rozdíl od představenstva nemá poradní sbor žádné právní povinnosti ani rozhodovací pravomoci. Jeho role je čistě poradenská a spočívá ve zlepšování strategického směřování a provozní efektivity vaší společnosti.
Přečtěte si také: Takto vypadá den v životě generálního ředitele
Typy poradních sborů
1. Strategické poradní rady
Strategické poradní rady, někdy nazývané řídící výbory, řídí celkovou strategii a dlouhodobou vizi společnosti. Tyto rady se zaměřují na rozhodnutí na makroúrovni související s řízením projektů, příležitostmi k růstu, cílovým trhem a obchodním směrem.
✨Spotify vytvořilo poradní radu pro bezpečnost obsahu v reakci na rostoucí obavy ohledně škodlivého obsahu na své platformě. Tato strategická poradní skupina pomohla společnosti učinit informovaná rozhodnutí o zásadách obsahu a bezpečnostních opatřeních.
2. Technické poradní rady
Technické poradní rady poskytují specializované znalosti v konkrétních technologických oblastech. Pomáhají start-upům a zavedeným společnostem orientovat se ve složitých technických výzvách a podporují inovace.
✨Pokud chce výrobce automobilů zaujmout vedoucí pozici v oblasti automobilového designu a udržitelnosti, mohl by zvážit přijetí poradců, jako je Franz von Holzhausen, hlavní produktový designér společnosti Tesla, do své poradní rady. Jeho odborné znalosti v oblasti produktového designu a zkušenosti s elektrickými vozidly by přinesly obrovskou přidanou hodnotu.
3. Poradní rady zákazníků
Pokud se společnost chce intenzivně zaměřit na zákaznickou zkušenost, může se rozhodnout vytvořit poradní sbor zákazníků. Takové sbory se skládají z klíčových zákazníků, klientů nebo lídrů v oboru, kteří poskytují přímou zpětnou vazbu ohledně produktů, služeb a zákaznické zkušenosti. Pomáhají společnostem držet krok s očekáváními zákazníků a požadavky trhu.
✨Společnost Adobe například zřídila mezinárodní poradní výbor, aby mohla využívat zpětnou vazbu od uživatelů a poznatky zkušených odborníků z oboru. Výbor pomáhá společnosti Adobe vylepšovat její produkty a služby, aby vyhovovaly potřebám zákazníků a zůstaly konkurenceschopné.
4. Neziskové poradní rady
Poradní rady neziskových organizací podporují organizace zaměřené na plnění poslání tím, že jim poskytují poznatky, zdroje a kontakty, které zvyšují jejich vliv. Tyto rady často hrají klíčovou roli při pomoci neziskovým organizacím zajistit financování a činit informovaná rozhodnutí o důležitých iniciativách.
✨Poradní panel globálního zdravotního programu Nadace Billa a Melindy Gatesových zahrnuje přední odborníky v oblasti veřejného zdraví, medicíny a mezinárodního rozvoje. Jejich společné znalosti zajišťují, že úsilí nadace je v souladu s globálními potřebami, díky čemuž jsou její iniciativy efektivnější a mají větší dopad.
Poradní rada vs. správní rada
Může se to zdát trochu matoucí, ale ve skutečnosti tomu tak není.
Představenstvo hraje formální roli při dohledu nad činností, strategií a dodržováním předpisů společnosti. Má fiduciární odpovědnost vůči akcionářům a disponuje rozhodovací pravomocí.
Naopak poradní sbor poskytuje nezávazné poradenství a nabízí externí odborné znalosti, které pomáhají informovat o rozhodnutích společnosti, aniž by měl jakékoli právní nebo finanční povinnosti.
Předpokládejme například, že společnost zvažuje významnou investiční příležitost. Poradní výbor může poskytnout informace o potenciálních rizicích a výhodách, ale nemá pravomoc učinit konečné rozhodnutí. Tato odpovědnost leží na představenstvu, které musí schválit nebo zamítnout transakci na základě jejího souladu s cíli společnosti a zájmy akcionářů.
Zde je stručný přehled:
|Aspekt
|Představenstvo
|Poradní sbor
|Složení
|Skládá se z volených nebo jmenovaných ředitelů, často včetně hlavních akcionářů.
|Obvykle se skládá z externích odborníků a poradců.
|Role a odpovědnosti
|Dohlíží na správu společnosti, přijímá závazná rozhodnutí a zajišťuje dodržování zákonů.
|Nabízí strategické poradenství, odborné znalosti a příležitosti k navazování kontaktů.
|Oblasti zaměření
|Široký přehled o strategii společnosti, finančních výsledcích a celkovém řízení
|Specializované oblasti, jako je technologie, marketing nebo mezinárodní expanze.
|Rozhodovací pravomoc
|Má pravomoc přijímat závazná rozhodnutí jménem společnosti.
|Nelze přijímat ani prosazovat rozhodnutí
|Odměna
|Obvykle odměňováni prostřednictvím poplatků, opcí na akcie nebo jiných forem odměny.
|Může obdržet kapitálový podíl, odměny nebo jiné pobídky.
|Četnost schůzek
|Pravidelné schůzky, často čtvrtletní
|Flexibilní schůzky podle potřeby
|Právní povinnosti
|Právní odpovědnost za jednání společnosti a dodržování předpisů
|Žádné právní závazky ani odpovědnost
|Regulační požadavky
|Je nutné dodržovat zákony a předpisy týkající se správy a řízení společností.
|Nepodléhá stejným regulačním standardům
|Odpovědnost
|Odpovědnost vůči akcionářům a regulačním orgánům
|Poskytuje rady, ale nenese odpovědnost za výsledky společnosti.
Role a odpovědnosti poradního výboru
Poradní sbor je cenným zdrojem informací pro vedení a manažerský tým společnosti. Funguje jako diskusní fórum a poskytuje odborné poradenství bez formálních náležitostí představenstva.
Mezi klíčové role a odpovědnosti poradního orgánu patří:
- Poskytování poradenství a poznatků o strategickém směřování společnosti, pomoc při identifikaci příležitostí pro vytváření duševního vlastnictví a celkový růst. Například když se výrobce snaží expandovat na globální trh, jeho poradní sbor poskytuje cenné informace o trendech na cílových trzích, jako jsou kulturní nuance, které ovlivňují preference spotřebitelů v různých zemích.
- Nabídka specializovaných znalostí v oblasti technologie, financí, marketingu nebo specifických trendů v daném odvětví. Tyto znalosti mohou být podkladem pro důležitá rozhodnutí a pomáhat při řešení složitých výzev. Například biotechnologické startupy často zahrnují do svých poradních sborů renomované biochemiky a vědce, kteří jim pomáhají s výzkumem a vývojem.
- Usnadnění příležitostí k navazování kontaktů využitím jejich profesionálních sítí, které mohou otevřít dveře k novým partnerstvím, investorům a klientům. Fintechová společnost může nejprve využít kontakty členů své poradní rady k zajištění financování nebo strategických partnerství se zavedenými finančními institucemi.
- Posílení důvěryhodnosti a reputace u zúčastněných stran projektu, včetně investorů, zákazníků a partnerů. To může být obzvláště přínosné během kol financování nebo při vstupu na nové trhy.
Hodnota poradního sboru v rozvoji podnikání
Poradní sbor může být strategickým přínosem, který poskytuje neocenitelné poznatky a pokyny pro rozvoj podnikání. Využitím kolektivních odborných znalostí členů poradního sboru mohou podniky:
- Urychlete růst: Poradní rady mohou pomoci identifikovat nové příležitosti na trhu, vyvíjet inovativní produkty nebo služby a optimalizovat obchodní strategie pro rychlou expanzi.
- Zlepšete rozhodování: Rozmanité pohledy členů poradního sboru mohou zpochybnit předpoklady, odhalit slepé body, vést k informovanějším a efektivnějším rozhodnutím a zdokonalit obchodní návrhy.
- Posílení partnerství: Poradní rady mohou usnadnit navazování kontaktů se strategickými partnery, investory a vlivnými osobami v oboru, čímž podporují spolupráci a růst.
- Přilákejte špičkové talenty: Respektovaná poradní rada může posílit reputaci společnosti a přilákat špičkové talenty, což přispívá k jejímu dlouhodobému úspěchu.
Využitím potenciálu poradního sboru mohou podniky dosáhnout udržitelného růstu a získat konkurenční výhodu.
Přečtěte si také: Jak zavést efektivní mentoring mezi kolegy v práci
Jak vytvořit poradní sbor s velkým vlivem
Společnost PayPal zřídila poradní výbor, který působí jako poradce v oblasti kryptoměn, blockchainu a digitálních měn.
Díky využití odborných znalostí předních představitelů odvětví získala společnost PayPal důležité poznatky o platebních systémech, nových technologiích a globálních tržních trendech. Tento strategický krok pomohl společnosti PayPal rozšířit její nabídku tak, aby vyhovovala měnícím se potřebám zákazníků.
I vy můžete postupovat podle níže uvedených kroků a vytvořit poradní sbor s velkým vlivem, který napodobí úspěch společnosti PayPal.
Příprava na poradní sbor
Než oslovíte potenciální vedoucí pracovníky a poradce, je nezbytné položit pevné základy, aby byl váš plán na vytvoření poradního sboru účinný.
- Určete své cíle: Jasně definujte, čeho chcete s poradním sborem dosáhnout a jaké mezery ve znalostech dnes v této oblasti vidíte.
- Definujte role a očekávání: Stanovte jasná očekávání ohledně rolí poradců, časového závazku a výsledků.
- Vyberte optimální velikost rady: Obecně platí, že rada se 4 až 6 členy umožňuje hlubší diskuse a silnější vztahy.
Zavedení poradního sboru
Po dokončení příprav je dalším krokem nábor poradců a integrace poradního sboru.
- Najměte si správné poradce: Využijte stávající kontakty, odborné akce a profesní platformy, jako je LinkedIn, k nalezení potenciálních poradců, kteří sdílejí vizi a hodnoty vaší společnosti.
- Nastavte komunikační kanály: Stanovte, jak a kdy budete komunikovat prostřednictvím pravidelných schůzek, e-mailů nebo specializované platformy.
- Zavedení správy: Stanovte harmonogram pravidelných schůzek (čtvrtletních nebo pololetních), udržujte poradce zapojené a informované a zajistěte, aby jejich podněty byly začleněny do plánování vaší organizace.
Definujte obchodní model a zároveň vytvořte poradní sbor.
Výběr správné struktury poradního sboru je klíčový pro maximalizaci jeho dopadu. Vezměte na vědomí:
- Odměny a pobídky: Nabídka akciových opcí nebo paušální odměny může poradce motivovat k významnému přispění k úspěchu společnosti.
- Právní a etické aspekty: Nastíňte účel rady, role členů a provozní postupy. Chraňte citlivé informace tím, že poradci podepíší kromě poradenské smlouvy také smlouvy o mlčenlivosti (NDA).
- Metriky výkonnosti: Definujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro měření dopadu poradního sboru. Vyhodnoťte přínos sboru a podle potřeby proveďte úpravy.
Mějte na paměti dopad rizikového kapitálu
Rada pro rizikový kapitál často ovlivňuje fungování poradního sboru tím, že ovlivňuje jeho složení a cíle. Zvažte:
- Strategické poradenství: Investoři mohou přizvat odborníky z oboru, aby poskytli své znalosti.
- Pravidelné aktualizace: Poradní rady mohou být povinny pravidelně poskytovat údaje o výkonnosti.
- Sladění růstu: Poradci jsou sladěni s konkrétními cíli růstu, aby splnili očekávání investorů.
Přečtěte si také: 15 výzev, kterým čelí nové podniky
Nástroje a zdroje pro poradní sbor
Když vaše organizace rychle roste, koordinace s poradním sborem vyžaduje více než jen občasné e-maily a čtvrtletní schůzky.
Využijte sadu nástrojů, které zefektivňují komunikaci, sdílení dokumentů a správu úkolů. Budete potřebovat:
- Komunikační platformy: Aplikace jako Zoom usnadňují osobní setkání, která jsou zásadní pro budování vztahů a diskusi o složitých tématech. Slack nebo Microsoft Teams umožňují komunikaci v reálném čase, chat, rychlé aktualizace a neformální diskuse. Pro komunikaci a spolupráci v reálném čase, zejména pro rychlé dotazy a aktualizace, můžete také použít ClickUp Chat.
- Nástroje pro řízení projektů: Moderní nástroj pro řízení projektů usnadňuje plánování, provádění a sledování programu poradního sboru. Google Workspace nebo Microsoft 365 umožňují současnou úpravu a sdílení dokumentů, programů schůzek a zpráv. Díky všestranným pracovním aplikacím, jako je ClickUp, můžete vy a váš tým plánovat a rozvrhovat úkoly, pořádat schůzky, sledovat pokrok, komunikovat a spolupracovat.
- Nástroje pro plánování: Nástroje jako Calendly zjednodušují plánování schůzek synchronizací dostupnosti napříč kalendáři. Automatická upozornění zajišťují, že všichni členové jsou informováni o nadcházejících schůzkách a termínech. V ClickUp můžete použít funkce jako ClickUp Reminders a ClickUp Automations k plánování schůzek a opakujících se úkolů a nastavení připomínek.
- Nástroje pro práci s daty a analytické nástroje: Nástroje jako Tableau nebo Power BI poskytují vizualizace dat, které poradcům pomáhají rychle porozumět složitým informacím – aplikace jako Excel nebo vlastní tabulkové nástroje pomáhají při analýze finančních dat a prognóz. Nebo můžete jednoduše použít přizpůsobitelné panely ClickUp Dashboards k vytváření vlastních reportů pro analýzu pokroku.
- Bezpečné sdílení souborů: Služby jako Dropbox Business zajišťují bezpečné sdílení citlivých dokumentů s příslušnými kontrolami přístupu.
- Videokomunikace: Okamžitě sdílejte nahrávky obrazovky pomocí ClickUp Clips nebo klikněte na ikonu videa a sdílejte své komentáře. Tím se eliminuje potřeba nekonečných diskusních vláken a zmatků. Je to skvělý způsob, jak sdílet novinky, poskytovat zpětnou vazbu nebo diskutovat o konkrétních tématech, aniž byste museli plánovat celou schůzku.
Přečtěte si také: 8 nejlepších nástrojů pro startupy (výhody, nevýhody, ceny)
Spravujte svůj poradní výbor pomocí ClickUp
Ačkoli jsou výše zmíněné nástroje užitečné, jejich samostatné používání časem povede k roztříštěnosti dat a bude vás stát spoustu peněz. ClickUp nabízí jednotnou platformu, která konsoliduje všechny funkce, které dříve zajišťovalo několik nástrojů.
ClickUp pro projektové řízení nabízí platformu pro komunikaci s členy poradního sboru, stanovení termínů a sledování pokroku. Můžete vytvářet úkoly pro přípravu programů zasedání sboru, přidělovat konkrétní úkoly členům týmu a sledovat jejich plnění v reálném čase.
Plánování zasedání rady
Pomocí kalendáře ClickUp můžete snadno naplánovat schůzky poradního výboru synchronizací dostupnosti členů v různých časových pásmech a kalendářích. Automaticky se zasílají připomenutí, aby všichni věděli o nadcházejících schůzkách a termínech, což snižuje riziko zmeškání schůzek.
Správa schůzek pomocí ClickUp je hračka. Jeho bohaté možnosti úprav umožňují snadné a kreativní pořizování poznámek. Body programu lze uvést v seznamu pomocí kontrolního seznamu a po vyřešení označit jako splněné. Komentáře lze přiřazovat; stačí je spojit s členem rady, který se jimi má zabývat.
Poté pomocí ClickUp Brain vytvořte osnovy nebo shrňte zápisy z jednání, čímž ušetříte čas a zajistíte, že budou zdokumentována klíčová rozhodnutí a akční body. Může také pomoci při brainstormingových sezeních tím, že na základě vašich podnětů poskytne okamžité nápady a návrhy.
Správa úkolů
Pro koordinaci, stanovení úkolů a měření výkonnosti poradních sborů společnosti obvykle jmenují interní koordinátory, často označované jako interní sponzoři/koordinátoři poradního sboru. Jejich úkolem je spravovat administrativní a logistické aspekty.
Zde je návod, jak mohou tyto interní týmy efektivně využívat ClickUp k řízení těchto úkolů:
- Závislosti úkolů: ClickUp vám pomáhá spravovat a vizualizovat vztahy mezi různými úkoly. Tím je zajištěno, že jak interní týmy, tak členové poradního výboru chápou, jak jsou jednotlivé úkoly propojeny. Pokud například strategické rozhodnutí závisí na dokončení analýzy trhu, ClickUp jasně označí, které úkoly je třeba dokončit jako první.
- Delegování a sledování úkolů: S pomocí ClickUp Tasks lze snadno delegovat odpovědnosti na konkrétní interní týmy nebo konkrétního člena poradního sboru. Každý člen dostává oznámení a připomenutí, což zajišťuje odpovědnost a jasnost ohledně toho, co je třeba splnit před dalším zasedáním.
- Opakující se úkoly: Vaši interní koordinátoři poradního sboru mohou v ClickUp nastavit opakující se úkoly, jako jsou pravidelné schůze sboru nebo měsíční zprávy o pokroku, aby bylo zajištěno automatické plánování nezbytných činností.
Analýza dat
ClickUp také zjednodušuje analýzu dat pro poradní výbory pomocí ClickUp Dashboards, které poskytují přehledy klíčových metrik v reálném čase.
Díky těmto funkcím mohou společnosti efektivně koordinovat své poradní rady, stanovovat jasné úkoly, analyzovat výkonnost a hodnotit, jak dobře společnost plní své cíle, aby maximalizovala svůj strategický dopad.
A to vše lze provést v rámci platformy ClickUp.
Přizpůsobitelné šablony
A nakonec rozhodující argument: široká škála předem připravených šablon ClickUp. ClickUp nabízí řadu šablon připravených k okamžitému použití, které mohou vaše interní týmy a sponzoři projektů využít při koordinaci s poradním sborem.
Šablona ClickUp Board Minutes Template usnadňuje zaznamenávání zápisů z jednání poradního výboru. Pomáhá vytvořit kompletní záznam z jednání, včetně informací o účastnících, programu a akčních bodů.
Šablona je předem strukturována a obsahuje sekce pro datum a čas schůzky, seznam účastníků, body programu, přijatá rozhodnutí, akční body a další poznámky (pokud existují).
Úkoly můžete přidávat přímo z části akčních položek a přiřazovat je členům týmu s termíny. Po skončení schůzky můžete také snadno sdílet zápis se všemi účastníky prostřednictvím ClickUp.
Šablona ClickUp Board Roster Template je další užitečná šablona, která vám pomůže efektivně sledovat a spravovat členy rady.
Tato šablona vám může pomoci následujícími způsoby:
- Vizualizujte strukturu rady: Poskytuje jasný a přehledný pohled na všechny členy rady, jejich role a odpovědnosti.
- Centralizované kontaktní informace: Díky polím pro kontaktní údaje, jako jsou telefonní čísla a e-maily, představuje jediný zdroj pravdivých informací, který umožňuje uchovávat všechny důležité informace na jednom místě.
- Vlastní pole a stavy: Můžete sledovat další podrobnosti, jako jsou pověření, výbory a aktuální stav (aktivní, neaktivní, na dovolené atd.).
- Zlepšete spolupráci: Přiřazení úkolů jednotlivým poradcům startupu přímo v seznamu zajišťuje, že všichni jsou informováni, zapojeni a zodpovědní. Pomáhá také při organizování schůzek a zajištění včasné komunikace.
- Sledujte celkový pokrok: Šablona umožňuje uživatelům sledovat přidělené povinnosti každého člena rady, což podporuje transparentnost a odpovědnost.
Tato šablona zjednodušuje správu rady a zajišťuje, že její členové jsou dobře organizovaní, informovaní a v souladu s cíli organizace.
Šablona ClickUp Board Report pomáhá vytvářet jasné a komplexní zprávy pro zasedání správní rady. Umožňuje vám prezentovat všechny klíčové metriky, aktualizace projektů a důležité údaje přehledným způsobem pro efektivní rozhodování.
Toto je přínos této šablony pro vás:
- Organizované reportování: Šablona vám umožňuje shromáždit všechna relevantní data – jako jsou finanční údaje, aktualizace projektů nebo zpětná vazba od zákazníků – do jediného, snadno čitelného reportu, který si členové rady mohou před zasedáním prostudovat.
- Sledování pokroku: Poskytuje přehled o probíhajících projektech, pomáhá sledovat pokrok ve vztahu k cílům stanoveným radou a zajišťuje, že všichni jsou v souladu s klíčovými metrikami.
- Vizualizace dat: Vlastní zobrazení, jako jsou seznamy, tabulky a řídicí panely, pomáhají vizualizovat průběh projektu, časové osy a rozložení pracovní zátěže, což radě usnadňuje pochopení důležitých informací.
Šablona ClickUp Board Report Template usnadňuje tvorbu zpráv pro správní radu, činí je přehlednějšími a podporuje spolupráci.
Výhody používání ClickUp pro adaptivní řízení projektů
ClickUp je neocenitelný nástroj pro správu vaší poradní rady, který poskytuje zásadní výhody, které zlepšují spolupráci a přizpůsobivost při řešení složitých poradních funkcí.
Mezi hlavní výhody patří:
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte pracovní postupy konkrétním potřebám své poradní rady a zajistěte hladký průběh plánování schůzek, sdílení dokumentů a sledování diskusí.
- Spolupráce v reálném čase: Usnadněte plynulou komunikaci mezi členy rady a vaším týmem pomocí sdílení a aktualizací dokumentů, aby všichni byli informováni o klíčových rozhodnutích a iniciativách.
- Agilní řízení úkolů: Flexibilně spravujte úkoly související s činností rady, což umožňuje rychlé úpravy priorit a časových harmonogramů podle měnících se potřeb rady.
- Sledování cílů: Stanovte a sledujte pokrok při plnění cílů poradního sboru, pomáhejte členům soustředit se na strategické iniciativy a požadované výsledky.
- Komplexní přehledy: Využijte intuitivní přehledy k získání informací o výkonu poradního sboru a probíhajících projektech.
Díky přizpůsobivým funkcím ClickUp můžete zajistit, aby vaše poradní rada fungovala s větší agilitou a schopností reagovat, což v konečném důsledku zvýší její efektivitu a dopad na vaši organizaci.
Případové studie a příklady poradních sborů z praxe
Zde je několik příkladů z praxe a případových studií úspěšných podniků, které významně těží z poznatků a podpory svých poradních sborů.
Tesla
Situace: Když se společnost Tesla rozhodla proniknout na čínský trh, jeden z největších trhů s elektromobily na světě, čelila regulačním překážkám a tvrdé konkurenci.
Jak poradní sbor pomohl: Poradní sbor společnosti Tesla měl odborníky na čínské předpisy, obchodní praktiky a chování spotřebitelů, kteří společnosti Tesla radili ohledně její strategie.
Výsledek: Tesla vybudovala Gigafactory Shanghai, svůj první výrobní závod mimo Spojené státy. V důsledku toho Tesla rychle zvýšila výrobní kapacitu a prodej v regionu, což přispělo k významnému nárůstu jejích globálních příjmů.
UPS Capital
Situace: Společnost UPS Capital potřebovala zlepšit své základní operace.
Jak poradní sbor pomohl: Poradní sbor UPS Capital Customer Advisory Board prostudoval hlavní činnosti společnosti. V diskusích o elektronickém obchodování členové identifikovali různé dodavatele a platformy, což vedlo k přehodnocení pozice produktů a kompletnímu přepracování webových stránek. Testovali také různá řešení.
Výsledek: Poté, co společnost UPS Capital implementovala návrhy CAB, zaznamenala znatelný nárůst svých Net Promoter Scores (NPS).
Iron Mountain
Situace: Společnost Iron Mountain potřebovala poradenství ohledně své produktové strategie.
Jak poradní sbor pomohl: Poradní sbor společnosti Iron Mountain spolupracoval s týmem zakladatelů na vytvoření užitečných průvodců, které se zabývají důležitými výzvami v oboru. Spojili se při pořádání oborových akcí a kulatých stolů a zároveň hledali příležitosti pro křížový prodej a upselling, čímž prokázali skutečný vliv poradního sboru na růst podnikání.
Výsledek: Vliv rady se nejvíce projevuje v jejím dopadu na zapojení zákazníků a marketingové strategie.
Deutsche Bank
Situace: V době, kdy sociální, technologický a geopolitický vývoj rychle mění provozní prostředí bank, vytvořila správní rada Deutsche Bank v roce 2022 novou globální poradní radu.
Jak poradní sbor pomohl: Deutsche Bank sestavila poradní sbor složený z odborníků z oblasti podnikání, akademické sféry a politiky. Jejich úkolem bylo poskytovat představenstvu poradenství ohledně zásadních změn, které mají významný dopad na banku a její zákazníky.
To jim pomohlo přizpůsobit jejich nabídky a marketingové strategie místní kultuře.
Výsledek: Deutsche Bank vykázala v roce 2022 významný růst zisku a dosáhla nejvyššího zisku od roku 2007. Tento úspěch byl součástí širší transformační strategie, kterou globální poradní rada pravděpodobně podpořila poskytnutím strategického poradenství.
Díky využití odborných znalostí a sítí poradního výboru mohou společnosti činit informovanější rozhodnutí, rychleji inovovat a efektivněji se orientovat ve složitosti rozvoje podnikání.
Přečtěte si také: Jak vést produktivní schůzky
Proč vaše firma potřebuje poradní sbor
Poradní sbor může vyplnit klíčové mezery ve znalostech, navrhnout OKR pro startupy a malé podniky, poskytovat mentorství manažerskému týmu a urychlit růst. Větším společnostem poradní sbor přináší specializované odborné znalosti, které podporují inovace a pomáhají orientovat se ve složitých změnách na trhu.
Kromě toho může přítomnost respektovaných osobností z oboru ve vaší poradní radě zvýšit důvěryhodnost vašeho zakládajícího týmu u investorů, zákazníků a partnerů.
Naopak, může dojít ke střetu zájmů, pokud mají vaši poradci závazky vůči organizacím, které jsou potenciálně vašimi konkurenty, nebo pokud jejich doporučení nejsou v souladu s vizí vaší společnosti.
Poradní výbory jsou sice prospěšné, ale provozování efektivního programu poradního výboru vyžaduje značné investice času a úsilí. ClickUp však nabízí komplexní sadu nástrojů určených ke zjednodušení spolupráce, plánování a řízení projektů. Díky tomu není správa poradního výboru složitým a časově náročným úkolem.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp, který posune strategické plánování vaší společnosti na vyšší úroveň.