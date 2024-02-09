Takto vypadá den v životě generálního ředitele

Jak vypadá den v životě generálního ředitele? Odpověď na tuto otázku závisí na různých faktorech, jako je velikost organizace a odvětví.
Navzdory těmto rozdílům mají všichni generální ředitelé některé věci společné. Jako generální ředitelé zastávají nejvyšší pozici v rámci organizace. Sdílejí také několik společných odpovědností: podpora růstu a expanze, řízení celkového provozu a v případě ziskových společností zlepšování ziskovosti.
V každodenní praxi to znamená, že tato práce je převážně strategická. Generální ředitelé tráví svůj čas na schůzkách se zainteresovanými stranami, vedením a dalšími členy vrcholového managementu, aby dohlíželi na chod společnosti. Vytvářejí také vizi a strategie, kterými se bude organizace řídit, aby mohla dále růst.
Cestování je často také součástí práce. Generální ředitelé by měli počítat s účastí na konferencích, schůzkách s novými zákazníky a dalšími aktivitami.
To je zjednodušená verze toho, co se děje v typickém dni generálního ředitele. Pojďme se ponořit do hlubšího zkoumání této role a toho, jak generální ředitelé spolupracují s širším vedoucím týmem.
Porozumění roli generálního ředitele
Co tedy může průměrný generální ředitel očekávat během typického dne? Podívejme se na některé z nejčastějších povinností a výzev, s nimiž se setkáte, a na přehled toho, jak úspěšní generální ředitelé řídí svůj čas a celou společnost. ✨
Povinnosti a očekávání generálního ředitele
I když se mohou některé organizace nebo odvětví od sebe lišit, existuje několik povinností a očekávání, které musí většina generálních ředitelů dodržovat. Pojďme se na to podívat.
Dohled nad strategickým směřováním organizace a jeho sjednocení
Zatímco manažeři na nižších úrovních často řeší praktické aspekty provozních činností, nejúspěšnější generální ředitelé využívají svůj pohled na organizaci jako celek, aby všichni zaměstnanci postupovali ve shodě se strategickým směrem. ➡️
Vytváření a realizace dlouhodobých plánů
Práce generálního ředitele často zahrnuje prvky podnikání. Musí být schopen spolupracovat s ostatními členy vrcholového vedení, aby vytvořil vizi pro organizaci a hledal nové obchodní příležitosti.
Sledování finančních výsledků organizace
Zatímco jednotlivé oddělení a projekty mají svůj vlastní rozpočet a manažerský tým, generální ředitel je zodpovědný za celkovou finanční výkonnost organizace. To znamená sledovat a kontrolovat finanční zdraví společnosti, aby vše fungovalo hladce.
Řešení vztahů s veřejností a povinností vůči médiím
Nejúspěšnější generální ředitelé jsou často považováni za tvář společnosti a její strategii. To znamená, že mohou být nuceni hovořit s médii, účastnit se rozhovorů, vystupovat na veřejnosti, hovořit na konferencích a účastnit se dalších akcí v rámci public relations.
Vytváření a udržování organizační kultury
Práce generálního ředitele zahrnuje nejen řízení, ale také vedení. Jejich styl vedení přímo ovlivňuje firemní kulturu a pracovní prostředí zaměstnanců. Pokud budete jako vedoucí působit pozitivním příkladem, pomůže vám to zlepšit firemní kulturu, dynamiku týmu a celkovou produktivitu.
Udržování odpovědnosti vůči představenstvu
Výkonnost organizace dohlíží jak generální ředitel, tak představenstvo. Je však odpovědností generálního ředitele podávat zprávy představenstvu a přijímat zpětnou vazbu ohledně směřování organizace.
Výzvy, kterým čelí generální ředitelé
Typický den v životě generálního ředitele s sebou přináší nejen odpovědnosti, ale také výzvy. Úspěšní generální ředitelé se rychle učí a využívají strategie k překonání některých z těchto výzev.
Co můžete očekávat? Zde je několik nejčastějších výzev. 👀
Rovnováha mezi osobním životem a pohodou a prací
Role generálního ředitele může být hektická. Je důležité stanovit jasné hranice mezi pracovním a osobním životem, aby práce neubírala čas, který jste vyhradili pro svou rodinu, přátele a vlastní pohodu.
Omezené organizační zdroje
Ani startupy, ani společnosti z žebříčku Fortune 500 nemají neomezené zdroje. Bez ohledu na to, jak velká je vaše vize pro organizaci, budete muset přijít na to, jak ji realizovat s dostupnými prostředky a pracovními silami.
Špatná komunikace
V některých organizacích jsou komunikační kanály nejasné. Je na generálním řediteli, aby vytvořil kulturu transparentnosti a otevřené komunikace mezi týmy a vedením.
Odpor ke změnám
Změny jsou přirozenou součástí podnikání, ale faktory jako bezpečnost zaměstnání nebo nejistota ohledně nových povinností či pracovních podmínek mohou vést k tomu, že zaměstnanci budou váhat s přijetím změn. Jako generální ředitel budete muset identifikovat příčinu odporu a poté se s ní přímo vypořádat, abyste zmírnili obavy a nejistoty.
Špatný výkon pracovníků
Když členové týmu nebo oddělení nepodávají standardní výkon, je snadné předpokládat, že problémem je špatná pracovní morálka. Generální ředitelé však musí být schopni řešit tento problém s otevřenou myslí. Pokud se členové týmu plně nevěnují svým projektům, může to souviset s příliš velkým pracovním zatížením nebo kulturními problémy – a generální ředitelé musí být schopni tyto problémy identifikovat a napravit.
Pokušení mikromanagementu
Generální ředitelé se samozřejmě velmi zajímají o své organizace, což může vést k obavám o to, jak se vyvíjí výkonnost nebo jak postupují projekty. Pro některé vedoucí pracovníky je lákavé provádět mikromanagement ve snaze udržet vše pod kontrolou. I když za tím mohou být dobré úmysly, mikromanagement vede k demotivaci zaměstnanců, vysoké úrovni stresu u všech zúčastněných a nižší produktivitě.
Jak generální ředitelé spravují svůj čas
Jedna věc, kterou vás na obchodní škole možná nenaučí, je, jak efektivně zvládat nabitý program. A jako generální ředitel si nemůžete dovolit improvizovat. Abyste stihli vše, co je třeba, budete se muset spolehnout na několik osvědčených strategií time managementu:
- Využijte software pro sledování času, produktivity nebo řízení projektů k vytváření kalendářů a podrobných plánů 📆.
- Rozvrhněte si čas tak, abyste měli dostatek času na projekty, schůzky a komunikaci.
- Rozdělte úkoly na úkoly s velkým dopadem a úkoly s nízkou hodnotou – úkoly s nízkou hodnotou pak delegujte na ostatní.
- Naučte se říkat ne novým úkolům nebo aktivitám, které se objeví, ale nejsou již na vašem programu.
Typický den generálního ředitele
Jak tedy vypadá den generálního ředitele? Ukážeme vám některé ranní rutiny úspěšných generálních ředitelů a poskytneme vám vhled do toho, jak většina z nich strukturová svůj denní režim v práci i doma. 👀
Ranní rutiny úspěšných generálních ředitelů: Příklady případových studií
Jak to úspěšní lídři v podnikání všechno stíhají? Pro většinu generálních ředitelů to začíná ranní rutinou zaměřenou na zdraví a pohodu, která jim poskytuje pevný základ pro celý den. Podívejme se na několik příkladů.
Anna Wintour, šéfredaktorka časopisu Vogue
Co mají úspěšní lídři společného? Většina z nich se snaží stihnout ranní cvičení. Anna Wintour není výjimkou. Její den začíná v 5:45 ráno. Po probuzení hraje hodinu tenis. Poté jí stylistka upraví vlasy a ona se vydá do práce.
Alexi Nazem, generální ředitel společnosti Nomad Health
Pro Alexiho Nazema začíná den v 7 hodin ráno. Nejprve si přečte zprávy online a poté rychle zkontroluje e-maily. Poté se osprchuje, nasnídá a vydá se na 20minutovou procházku do kanceláře, během které se fyzicky aktivuje a zároveň má čas přemýšlet a plánovat nadcházející den.
Bill Gates, bývalý generální ředitel společnosti Microsoft
Bill Gates je dalším generálním ředitelem, který zařadil fitness do své ranní rutiny. Každý den absolvuje hodinové kardio cvičení. Poté si prolistuje nejnovější zprávy z hlavních novin, aby se seznámil s aktuálním děním, a zvláštní pozornost věnuje tématům zaměřeným na zdraví.
Porozumění struktuře práce: plánování, schůzky, rozhodování
I když se každý trochu liší v tom, jak nejlépe pracuje, většina generálních ředitelů má každý den podobnou rutinu. Není to nic složitého – stačí se řídit jednoduchým přehledem níže pro cestu do práce, dopoledne v práci a odpoledne. 🙌
Doprava do práce
Pro průměrného vedoucího pracovníka – nejen generálního ředitele, ale také provozního ředitele, finančního ředitele a další členy vedoucího týmu – začíná den dojížděním do práce. Úspěšní vedoucí pracovníci vnímají tento čas jako příležitost k multitaskingu.
To ale neznamená, že byste měli řídit jednou rukou a druhou psát na klávesnici! Bezpečnost je přece jen na prvním místě.
To však znamená, že mnoho vedoucích pracovníků využívá tento čas k poslechu podcastů nebo relevantních audioknih. V jinak nabitém programu to může být důležitý čas pro práci na osobním rozvoji. Generální ředitelé také často využívají tento čas k poslechu zpráv nebo k hands-free telefonování, aby mohli začít s každodenní komunikací.
Pro generální ředitele, kteří mohou využívat veřejnou dopravu, se možnosti rozšiřují. Mnozí z nich tento čas využívají k čtení a odpovídání na e-maily nebo k výzkumu pro připravované projekty a prezentace.
Ráno
Pro většinu lidí je produktivita nejvyšší ráno. To je doba, kdy jste nejvíce vzhůru, bdělí a plní energie – před odpoledním poklesem a předtím, než začne slábnout vaše vůle. Ráno také bývá méně rušivé, protože e-maily a záležitosti, které vyžadují pozornost, se obvykle objevují v průběhu dne.
Proto mnoho úspěšných lídrů věnuje ráno brainstormingu, plánování, rozhodování a práci na projektech, spíše než schůzkám a vyřizování e-mailů. Nejdříve si vyřiďte nejdůležitější práci – ne nutně tu nejtěžší –, dokud máte ještě energii a soustředění, abyste tyto věci mohli vykonat efektivně. 🧠
Odpoledne
Schůzky a komunikace tvoří velkou část každodenní rutiny generálního ředitele – a pro mnohé je odpoledne nejvhodnější čas na tyto činnosti. Teoreticky jste dopoledne strávili plněním nejdůležitějších úkolů dne, takže nyní můžete vyhradit čas na vše ostatní.
Aby e-maily, textové zprávy a hlasové zprávy nezůstaly celý den bez odezvy, je dobré rozdělit odpoledne do tří bloků: čas na komunikaci hned po obědě, čas vyhrazený pro schůzky a na konci dne další blok času na komunikaci a plánování aktivit na další den.
Rovnováha mezi osobním životem a pohodou a profesními povinnostmi
Ideální rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro každého jiná. Někteří se cítí nejlépe, když se každý den (a noc) soustředí na práci. Většina lidí však potřebuje alespoň nějaký čas mimo práci, aby se vyhnuli vyhoření a mohli se soustředit na svůj osobní život a pohodu.
Jak tedy dosáhnout správné rovnováhy? Ať už se rozhodnete přestat pracovat v 17:00, 20:00 nebo 22:00, jde především o stanovení přísných hranic. Když nepracujete, je čas vypnout pracovní část mozku a místo toho se soustředit na rodinu, přátele nebo své osobní zájmy. Snažte se každý den věnovat alespoň trochu času sobě, abyste si mohli odpočinout a zbavit se stresu.
Pro generální ředitele s obzvláště nabitým programem nebo ty, kteří čelí potenciálně dlouhé pracovní noci, je jedním ze způsobů, jak si najít čas pro sebe, využít malé přestávky během dne. Místo plánování obědové schůzky například využijte tento čas k tomu, abyste si v klidu vychutnali jídlo, popovídali si se svým partnerem nebo si zapsali pár myšlenek do deníku. 🌻
Generální ředitelé v různých obchodních kontextech
Ne všechny role generálních ředitelů jsou stejné! Podnikatelé, kteří se stanou generálními řediteli svých startupů, budou mít jinou pracovní zátěž než generální ředitelé korporací, kteří mají k dispozici celý vedoucí tým a asistenty, kteří jim pomáhají plnit úkoly. Vše závisí na kontextu – proto zdůrazňujeme rozdíly mezi generálními řediteli startupů, korporací a neziskových organizací.
Generální ředitel start-upu: Výzvy a rozvrhy
Představte si malou začínající společnost, která se snaží být konkurenceschopná na trhu plném korporátních gigantů, a pochopíte, co to znamená být generálním ředitelem začínající společnosti. Tito generální ředitelé jsou nejčastěji bývalí podnikatelé, kteří podstoupili riziko a překonali nejistotu, aby mohli založit svou společnost. Pracují s minimálními prostředky, což znamená, že musí být mnohem více zapojeni do každodenního chodu své společnosti.
Lidé v této roli musí být flexibilní, přizpůsobiví a umět inovovat při minimalizaci rizik. Vzhledem k tomu, že se věci ve světě startupů mohou rychle měnit, musí být tito generální ředitelé také agilní a schopní měnit směr podle potřeby, aby mohli svou začínající společnost rozvinout v něco většího.
Generální ředitel společnosti: Jednání se zainteresovanými stranami, zajištění souladu s předpisy
Na úrovni společnosti může být práce generálního ředitele o něco méně hektická, ale přesto je stále náročná. Primární povinnosti se přesouvají od praktického řízení k celkovému pohledu na věci, jako je vyjednávání se zainteresovanými stranami a řízení celkového směřování společnosti. Pro generálního ředitele je také důležité dohlížet na dodržování předpisů, aby se ujistil, že organizace je na správné cestě, a to jak z hlediska dodržování předpisů, tak i interních procesů.
Může se také jednat o velmi veřejnou funkci. Vzpomeňte si na generální ředitele velkých společností, jako je Apple, nebo některých z největších současných sociálních médií. Tito lídři tráví většinu svého času prezentacemi, rozhovory s tiskem a dalšími veřejnými aktivitami.
Generální ředitel neziskové organizace: vedení zaměřené na poslání, řízení dobrovolníků
Generální ředitelé v oblasti neziskových organizací mají některé povinnosti společné s ostatními generálními řediteli. Například jsou zodpovědní za udržování a rozvoj vize, směru a růstu neziskové organizace. Tito generální ředitelé často vystupují na veřejnosti a hovoří také s médii.
Důležitou součástí této práce jsou také finance. Generální ředitelé neziskových organizací musí dohlížet na finanční zdraví organizace, aby zajistili, že její omezené finanční prostředky jsou využívány rozumně.
Tito generální ředitelé však dělají některé věci, které vedoucí pracovníci ziskových podniků nedělají. Pro generálního ředitele neziskové organizace je nejdůležitější poslání, což může znamenat několik věcí. Za prvé, generální ředitelé neziskových organizací musí být také schopni inspirovat a motivovat své týmy, aby zajistili úspěch poslání.
Za druhé, je nezbytné oslovit komunitu a potenciální dárce, abyste získali podporu pro vámi zvolenou věc. To je z velké části způsob, jakým neziskové organizace získávají finanční prostředky a dobrovolníky potřebné k podpoře své mise.
Konečně, řízení dobrovolníků je také klíčovou součástí této role, zejména v menších neziskových organizacích, kde nemusí být dostatek finančních prostředků na najmutí zaměstnanců, kteří by mohli přímo dohlížet na dobrovolníky.
Nástroje a zdroje pro generálního ředitele
I když neexistují žádné rychlé triky, které by vám pomohly stát se přes noc úspěšným generálním ředitelem, existuje řada nástrojů a zdrojů, které můžete využít k rozvoji svých dovedností, zlepšení svého stylu vedení a dalšímu růstu.
Mezi ně patří například:
- Čtěte knihy o managementu, které obsahují praktické a použitelné rady pro vedoucí pracovníky.
- Poslechněte si podcasty, webináře a další typy prezentací od předních představitelů daného odvětví.
- Spolupracujte s mentory, kteří vám na základě svých vlastních zkušeností ukážou, co je třeba k tomu, abyste se stali úspěšným generálním ředitelem.
- Účast na konferencích o leadershipu, kde můžete navazovat kontakty s kolegy, učit se z jejich zkušeností a účastnit se vzdělávacích aktivit.
Obchodní know-how je samozřejmě nezbytné, ale jak vidíte, mnoho z toho, co jako generální ředitel potřebujete, se točí kolem osobního rozvoje. Existuje však ještě jeden nástroj, který vám může pomoci s každodenním provozem – a ten vám prozradíme v další části. ✨
