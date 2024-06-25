10 OKR pro startupy k růstu vašeho podnikání

Každý startup začíná nápadem – snem podnikatele změnit něco na světě. Sny však mohou být složité, náročné a dokonce i nejasné.
Jedna věc, která odlišuje úspěšný startup od ostatních, jsou jasně definované cíle a plán, jak jich dosáhnout. V tomto blogovém příspěvku se zabýváme stanovováním cílů prostřednictvím rámce cílů a klíčových výsledků (OKR).
Zahrnuli jsme také deset příkladů, které můžete přizpůsobit a upravit podle svých potřeb, ať už se nacházíte v jakékoli fázi rozvoje svého startupu!
Základy OKR pro startupy
V 70. letech 20. století Andrew Grove ze společnosti Intel popularizoval koncept cílů a klíčových výsledků. V té době se tento koncept nazýval Intel Management By Objectives (iMBO). Od té doby se tento rámec široce používá jak v malých firmách, tak v podnicích.
Co je OKR?
OKR je populární strategie stanovování cílů, která pomáhá organizacím definovat a sledovat cíle a měřitelné klíčové výsledky.
- Cíl je jasně definovaný záměr.
- Klíčové výsledky jsou 3–5 kritérií úspěchu, která se používají k měření dosažení daného cíle.
Jedná se o jeden z nejlepších nástrojů pro startupy, který jim pomáhá zefektivnit a zorganizovat jejich cestu k růstu a úspěchu.
Jak se OKR liší od KPI?
Podniky často zaměňují OKR a KPI. Jedná se o dva odlišné pojmy: první se zaměřuje na proces, zatímco druhý (klíčové ukazatele výkonnosti) se zaměřuje na výsledky.
Jak firmy stanovují OKR?
Nejlepší postup při používání rámce OKR je vytvořit organizační cíle, z nichž se odvozují cíle týmu a poté individuální cíle.
Například pokud je cílem organizace růst podnikání, cílem prodejního týmu by bylo zvýšit tržby a cílem každého prodejce by bylo uskutečnit více hovorů nebo dosáhnout lepší konverze.
Jak firmy sledují OKR?
Každá firma si vytváří obchodní dashboard, který sleduje jednotlivé cíle a odpovídající klíčové výsledky. Může se jednat o dashboard prodeje v CRM nebo finanční dashboard v tabulkách.
V podstatě dobrý dashboard nabízí centralizované vizuální znázornění v reálném čase a pokrok směrem k cílům.
Nyní, když máte základy, podívejme se na deset nejoblíbenějších a nejúčinnějších OKR, které mohou startupy použít.
10 příkladů OKR pro startupy
Dobré OKR musí být řízeny shora. Jako organizace proto spojte vedení a stanovte vizi pro podnikání. Může se jednat o růst, rozšíření nebo stabilitu. V závislosti na cestě, kterou organizace podniká, můžete definovat agilní OKR pro každý tým. Podívejme se na několik příkladů.
1. Zlepšete kvalitu produktů
Pokud jste produktový startup, je to nejzákladnější cíl, který si můžete stanovit. Pomáhá zlepšit přijetí, zapojení, reputaci a spokojenost zákazníků. Vysoce kvalitní produkty vedou k menšímu počtu stížností a vrácení zboží ze strany zákazníků, což snižuje náklady a zvyšuje tržby.
Pokud je vaším cílem zlepšení kvality produktu, vaše klíčové výsledky by mohly být:
- Zvyšte pokrytí jednotkových testů na 80 %.
- Snižte počet chyb hlášených zákazníky o 70 %.
- Dosáhněte 90% kladné zpětné vazby na vydání nové funkce.
2. Zlepšete zabezpečení dat
Každý zákazník se bude ptát na metriky zabezpečení dat od startupů, od kterých uvažuje o nákupu. To platí zejména v případě, že by do vašeho produktu zadával citlivé informace.
Bezpečnost dat je tedy klíčovým měřítkem produktu. Klíčové výsledky můžete měřit následujícími způsoby:
- Získejte certifikaci ISO 27001 do roku 2025
- Snižte bezpečnostní incidenty o 50 %
- Provádějte pololetní bezpečnostní audity
- Získejte 100% soulad s předpisy
3. Vylepšete zákaznickou zkušenost
Na druhém konci škály kvality produktu je zákaznická zkušenost (CX), která je funkcí dobrého produktu i standardu interakce s prodejem, marketingem a zákaznickým úspěchem.
Pro startupy může být CX klíčovým diferenciátorem. Zákazníci si například mohou vybrat produkt, u kterého získají okamžitou podporu, namísto podobného produktu s samoobslužným servisem.
Pro zlepšení zákaznické zkušenosti mohou být vašimi klíčovými výsledky:
- Dosáhněte a udržujte Net Promoter Score (NPS) na úrovni 75.
- Zkraťte průměrnou dobu odezvy zákaznické podpory na méně než 3 hodiny.
- Zvyšte míru retence zákazníků o 20 %.
4. Zvyšte příjmy
Jak říká Eliyahu M. Goldratt, primárním cílem každého podnikání je vydělávat peníze. Tržby mají přímý vliv na vaši finanční stabilitu a schopnost reinvestovat do růstu.
Prodejní OKR jsou tedy klíčovou součástí cílů každého startupu. Cíl zvýšit prodej/tržby je daný. Měřili byste klíčové výsledky, jako například:
- Zvyšte měsíční opakující se příjmy o 40 %.
- Do konce tohoto čtvrtletí uzavřete smlouvy s 10 novými podnikovými klienty.
- Zvyšte podíl hodnoty od stávajících zákazníků o 20 %.
- Zrychlete růst tržeb o 3 % meziměsíčně
5. Získejte podíl na trhu
Startup podle definice nemá žádný podíl na trhu. Na druhou stranu je také pravda, že mnoho startupů působí v oblastech, kde trh možná neexistuje. iPhone vytvořil trh se smartphony. Salesforce vytvořil trh SaaS.
Jako startup možná budete muset vytvořit svůj vlastní trh a sami ho rozšiřovat. To znamená, že budete muset rozšířit své publikum, zvětšit zákaznickou základnu, expandovat do nových geografických oblastí atd.
K tomu můžete měřit následující klíčové výsledky:
- Zvyšte počet aktivních uživatelů za měsíc o 25 %.
- Do konce tohoto roku vstoupíme na tři nové geografické trhy.
- Dosáhněte 30% nárůstu návštěvnosti webových stránek z organického vyhledávání.
6. Optimalizujte provozní efektivitu
Na začátku cesty každého startupu budete pravděpodobně tvrdě pracovat, věnovat práci nadstandardní čas a za každou cenu se snažit dosáhnout výsledků. Jakmile však začnete růst, může takové chování vést k vyhoření, nelibosti a celkovému snížení produktivity.
Důležitým OKR, na který se musí každý startup zaměřit, je provozní efektivita. Pro zvýšení efektivity můžete najmout více lidí, zakoupit nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp, nebo automatizovat určité procesy.
K měření dopadu těchto iniciativ použijte klíčové výsledky, jako jsou:
- Zvyšte agilitu o 15 %.
- Snižte provozní náklady o 10 %.
- Získejte 50% efektivitu v testovacích procesech díky automatizaci
7. Rozšiřte strategická partnerství
Startupy neexistují na ostrově. Úzce spolupracují s řadou dodavatelů, partnerů a spolupracovníků. Pokud například vytváříte nástroj pro sledování času, možná budete chtít navázat strategická partnerství se startupy zabývajícími se softwarem pro řízení projektů za účelem integrace nebo balíčkování produktů.
Dobrá partnerství mají potenciál urychlit růst, poskytnout přístup na nové trhy, snížit náklady, zvýšit důvěryhodnost značky a posílit budoucnost. Abyste je mohli využít jako strategickou páku, vaše klíčové výsledky musí být:
- Navazujte každý měsíc jedno nové strategické partnerství.
- Zvyšte příjmy z partnerství o 30 %.
- Snižte náklady na získávání zákazníků o 15 % díky marketingovým partnerstvím.
8. Posilte přítomnost značky
Jako startup chcete, aby všichni věděli, že existujete, tj. posílit přítomnost vaší značky. K tomu potřebujete efektivní marketingové OKR, které pokrývají všechny kanály, včetně vyhledávání, sociálních médií, tisku, akcí na místě atd.
Lepší přítomnost značky vzbuzuje zájem a zvyšuje povědomí, což vede k nárůstu návštěvnosti webových stránek, konverzí a v konečném důsledku i tržeb.
Klíčové oblasti výsledků přítomnosti vaší značky mohou být:
- Zvyšte počet sledujících na sociálních médiích o 30 %.
- Získejte 20 zmínek v médiích v předních publikacích v oboru.
- Dosáhněte 35% nárůstu objemu vyhledávání souvisejícího se značkou.
- Každý rok publikujte 4 nové příběhy o úspěchu.
9. Zvyšte angažovanost zaměstnanců
Spokojení zaměstnanci zajišťují spokojené zákazníky. Angažovaní a motivovaní zaměstnanci pomáhají vytvářet lepší produkty, pozitivní prostředí pro kolegy a podporují inovace.
Zejména pro startupy může být zapojení zaměstnanců rozdílem mezi odlišným produktem a produktem, který je stejný jako ostatní. Sledujte cíle zapojení zaměstnanců pomocí klíčových výsledků, jako jsou:
- Dosáhněte skóre spokojenosti zaměstnanců 75 %.
- Snižte fluktuaci zaměstnanců pod 15 %.
- Provádějte čtvrtletní teambuildingové aktivity se 100% účastí.
10. Podporujte inovace
Startup vzniká, protože někdo má inovativní nápad. Aby startupy zůstaly jedinečné a žádané, musí neustále inovovat. Může se jednat o něco tak jednoduchého, jako je nový způsob provádění procesu, nebo o zásadní transformaci, jako je automatizace kritické funkce.
V každém případě je inovace klíčovým cílem startupů. Sledujte inovační schopnosti vaší organizace pomocí klíčových výsledků, jako jsou:
- 25 % rozpočtu na výzkum a vývoj vyčleňte na experimentální projekty.
- Zvyšte počet podaných patentů o 30 %.
Startupy mají často ambiciózní cíle a dokonce identifikují klíčové oblasti výsledků, aby mohly měřit pokrok. V průběhu roku však ztrácejí elán a upadají z cesty. Abyste tomu zabránili a zůstali na správné cestě, musíte efektivně implementovat své OKR. Zde je návod, jak na to.
Implementace OKR ve startupech
Abyste mohli OKR efektivně implementovat ve svém startupu, musíte je jasně zdokumentovat, snadno zpřístupnit a automaticky měřit. K tomu vám mohou pomoci některé z nejlepších softwarů pro OKR. Stejně tak i robustní nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp. Zde je návod, jak na to.
1. Vysvětlete cíle svým týmům
Jakmile určíte své cíle a klíčové výsledky, zveřejněte je tak, aby je viděli všichni v organizaci. Zapište cíle společnosti, včetně účelu a odůvodnění, do dokumentu v softwaru OKR pro startupy. Zajistěte, aby se k němu vaše týmy mohly v případě potřeby vrátit.
ClickUp Docs je k tomu ideálním místem. Pro lepší kontext můžete také přidat poznámky a citáty z diskusí o stanovení cílů.
2. Stanovte klíčové výsledky ve sledovatelné formě
Pro každý cíl byste měli definovat 3–5 konkrétních, měřitelných a časově ohraničených klíčových výsledků, které budou sloužit jako měřítka pro dosažení cíle. Nastavte je ve svém nástroji pro sledování, aby všichni mohli měřit pokrok.
ClickUp Goals vám umožňuje nastavit cíle jako číselné, peněžní, pravdivé/nepravdivé nebo úkolové. Pokud je například vaším klíčovým výsledkem „uzavřít tři nové partnerství“, můžete je nastavit jako tři úkoly. Po jejich dokončení se vaše úkoly automaticky aktualizují podle vašeho pokroku.
Pokud jste s OKR nováčkem nebo je právě zavádíte ve svém startupu, vyzkoušejte šablonu OKR Framework Template od ClickUp. S touto šablonou můžete:
- Vytvořte konkrétní cíle SMART, které budou v souladu s hlavním cílem vašeho týmu.
- Sledujte pokrok v plnění těchto cílů v reálném čase.
- Snadno identifikujte překážky, než se stanou kritickými problémy.
3. Přidělte odpovědnost členům týmu
Povzbuďte členy týmu, aby vytvářeli OKR podporující širší cíle společnosti. Ty pak mohou být nastaveny jako cíle, kontrolní seznamy nebo úkoly podle jejich povahy.
Pomáhá také, když se projektoví manažeři mohou sejít s členy týmu a projít s nimi cíle, aby se ujistili, že všichni táhnou za jeden provaz.
4. Vytvořte si přehledové panely
Jako projektový manažer ve startupu je užitečné pravidelně sledovat pokrok. Pokud je například vaším cílem dodávat projekty včas nebo dosáhnout 100% využití zdrojů, možná budete chtít sledovat stav každý den.
ClickUp Dashboards umožňuje automatické vytváření všech těchto reportů. Pomocí dashboardu pro řízení projektů můžete sledovat stav pracovní zátěže, dokončené úkoly, metriky produktivity a efektivity a mnoho dalšího.
Pomocí marketingového dashboardu můžete sledovat zobrazení, lajky, publikovaný obsah, dotazy, konverze a další.
5. Pravidelně kontrolujte, revidujte a upravujte
Naplánujte si týdenní nebo dvoutýdenní schůzky, abyste zhodnotili pokrok v OKR. Tyto schůzky poskytují příležitost diskutovat o úspěších, řešit výzvy a případně potřebu změnit směr. Poté
- Upravte klíčové výsledky na základě výkonu a zpětné vazby.
- Na základě získaných poznatků si stanovte nové cíle pro další cyklus OKR.
- Sladění individuálních cílů s vizí společnosti
Oslavujte úspěchy a analyzujte neúspěchy, abyste pochopili, co fungovalo a co ne. Tento přístup založený na neustálém učení pomáhá zlepšit budoucí plánování a realizaci OKR.
Nastavte a dosáhněte svých OKR pro startupy s ClickUp
Cesta startupu od nápadu k IPO závisí na jeho schopnosti realizace. K efektivní realizaci potřebujete cíle, kontrolní body, přehlednost a flexibilitu.
ClickUp pro startupy nabízí přesně to. S tímto softwarem pro správu projektů můžete nastavovat, sdílet, sledovat a dosahovat svých OKR na jednom místě. Několik šablon OKR obsažených v ClickUp vám také pomůže začít s návodem.
Využijte ClickUp k zefektivnění cesty vašeho startupu. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!