15 nejlepších softwarů pro řízení podnikových rizik (ERM) pro rok 2025

Současné podniky čelí nebývalému množství rizik a nejistot. Narušení dodavatelského řetězce, kybernetické hrozby, kolísání měnových kurzů, geopolitické otřesy a mnoho dalších scénářů mohou kdykoli narušit růst.
Implementace programu pro řízení podnikových rizik (ERM) pomáhá tato rizika řídit a usnadňuje správu úkolů.
Ruční řízení rizik však může být velmi časově náročné. Proč tedy nevyužít software pro řízení podnikových rizik?
Po nesčetných hodinách výzkumu a testování jsme s týmem ClickUp našli 15 špičkových řešení pro řízení rizik. Tyto nástroje nabízejí vynikající funkce – od přehledů v reálném čase až po řízení kontinuity podnikání – a skvělé cenové plány.
Podívejme se na ně!
Řízení podnikových rizik a jeho význam
Řízení podnikových rizik (ERM) zefektivňuje procesy řízení rizik a pomáhá vaší společnosti identifikovat a řešit potenciální hrozby v celé organizaci. Umožňuje vám proaktivně zmírňovat rizika, než se stačí vyhrotit.
Ať už se jedná o provozní, finanční nebo kybernetická rizika, řízení podnikových rizik zajišťuje, že žádné riziko nebude přehlédnuto. Pomáhá automatizovat hodnocení rizik, zlepšovat dodržování předpisů a zvyšovat provozní efektivitu.
Se správným softwarem pro řízení podnikových rizik se tento proces stává mnohem lépe zvládnutelným. Šetří čas a zdroje a zlepšuje rozhodování.
💡Tip pro profesionály: Chcete zajistit bezpečnost systémů vaší společnosti? Použijte efektivní rámec pro řízení kybernetických rizik, který zajistí bezpečnost systémů a lepší identifikaci rizik.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení podnikových rizik?
Při hledání nejlepšího softwaru pro řízení podnikových rizik je třeba věnovat pozornost několika nezbytným funkcím.
Zde jsou klíčové funkce, které jsem upřednostňoval při hledání efektivního softwaru, který splňuje moje očekávání:
- Centralizovaný dashboard: Vyberte si software ERM, který konsoliduje všechna data o rizicích, hodnocení rizik a procesy a poskytuje přehled v reálném čase v celé organizaci.
- Automatizované hodnocení rizik: Vyberte si řešení, které automatizuje identifikaci, monitorování a hlášení rizik, minimalizuje manuální úkony a zajišťuje nepřetržité povědomí o rizicích.
- Správa dodržování předpisů: Ujistěte se, že software podporuje dodržování předpisů sledováním klíčových ukazatelů rizika (KRI) a přizpůsobením se předpisům o ochraně osobních údajů a průmyslovým standardům.
- Přehlednost rizik: Hledejte software, který zvyšuje přehlednost rizik pomocí teplotních map a pokročilých analytických nástrojů, které umožňují sledovat rizika napříč obchodními jednotkami a zlepšují informované rozhodování.
- Řízení kontinuity podnikání: Upřednostněte software pro řízení rizik, který podporuje plány kontinuity podnikání a pomáhá zmírňovat rizika, aby byla zajištěna dlouhodobá výkonnost podniku.
15 nejlepších softwarů pro řízení podnikových rizik
Zde je 15 softwarů pro řízení podnikových rizik (ERM), které jsem shledal jako nejvhodnější pro různé společnosti, aby vyhovovaly vašim potřebám:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní sledování rizik a spolupráci)
Je pro vás efektivní sledování a snižování rizik náročné? Vyzkoušejte ClickUp – komplexní nástroj pro správu projektů, který nabízí výkonné řešení pro řízení podnikových rizik (ERM)!
Efektivní řízení rizik s ClickUp Tasks
ClickUp používám se svým týmem již několik měsíců a jsem ohromen jeho intuitivními nástroji pro správu. S ClickUp Tasks můžete cílit na komplexní rizika a rozdělit je na snadno zvládnutelné úkoly. Umožňuje vám přiřazovat úkoly členům týmu a zajistit, aby byly efektivně prioritizovány a řešeny.
Získejte přehled o svých rizicích na první pohled díky dashboardům ClickUp
ClickUp Dashboards je vynikající nástroj pro vizualizaci údajů o rizicích a sledování klíčových ukazatelů rizik v reálném čase. Mohl jsem snadno vidět řešené problémy a efektivně komunikovat se zainteresovanými stranami, což mi pomohlo rychle přijímat informovaná rozhodnutí.
Automatizujte řízení rizik pomocí ClickUp Automations
Bojíte se, že přehlédnete nebo opomenete nějaké riziko? Nemějte obavy, ClickUp Automations vám umožní automatizovat řadu úkolů a optimalizovat váš pracovní postup. Můžete například nastavit automatická připomenutí pro posuzování rizik a následné kontroly a více se soustředit na analýzu rizik.
Vytvářejte podrobné plány rizik s ClickUp Docs
Pomocí ClickUp Docs vytvořte komplexní dokumenty pro řízení rizik, které zahrnují strategie a postupy. Tento nástroj je ideální pro spolupráci s týmy při aktualizaci plánů řízení rizik podle potřeby.
Diskutujte o rizicích společně s úkoly v ClickUp Chat
Pomocí ClickUp Chat můžete diskutovat o potenciálních nebo existujících rizicích a zároveň odkazovat na úkoly a dokumenty. Výrazně to snižuje zmatek, udržuje kontext v konverzacích a udržuje diskuse zaměřené na dané téma.
Snižte rizika pomocí šablony pro hodnocení rizik ClickUp
Šablona ClickUp Risk Assessment Whiteboard byla pro můj tým obzvláště užitečná. Pomohla vizuálně identifikovat, posoudit a prioritizovat rizika. Obsahuje přizpůsobitelné stavy pro sledování úrovní rizika v reálném čase a funkce pro spolupráci, které zajišťují, že všichni jsou informováni o opatřeních v oblasti řízení rizik.
Sledujte všechna rizika pomocí šablony registru rizik ClickUp
Využijte šablonu registru rizik ClickUp, která jde ještě o krok dál a umožňuje vám sledovat stav každého rizika a předem přijmout preventivní opatření.
Proveďte důkladnou analýzu rizik pomocí nástroje Project Management Risk Analysis a naplánujte vhodný plán zmírnění rizik. Zajistíte tak bezpečnost systémů a pomůžete předcházet budoucím rizikům, což povede k lepšímu časovému managementu.
Díky němu mohl můj tým vypracovat proaktivní plány na zmírnění a řízení rizik spojených s náklady na projekty, čímž zajistil, že projekty proběhly podle plánu a v rámci rozpočtu.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zefektivnit proces řízení projektových rizik a zajistit, aby vaše projekty probíhaly podle plánu? Prozkoumejte 10 nejlepších šablon pro řízení rizik v rámci projektového managementu v aplikacích Excel, Word a ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Stanovte si měřitelné cíle pro zmírnění rizik a sledujte postup v čase pomocí ClickUp Goals.
- Brainstormujte a vizualizujte nápady na zmírnění rizik ve spolupráci se svými týmy pomocí ClickUp Whiteboards k plánování řízení rizik.
- Integrujte ClickUp se svými oblíbenými nástroji, abyste centralizovali svou práci a zvýšili produktivitu pomocí integrace ClickUp.
- Sledujte efektivně čas strávený úkoly souvisejícími se správou rizik pomocí nástroje ClickUp Time Tracking.
- Komunikujte se svým týmem hladce pomocí ClickUp Assign Comments pro přidělování úkolů nebo použijte ClickUp Chat pro rychlé diskuse.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace ClickUp postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Vzhledem k tomu, že nástroj má mnoho funkcí, je nutné se s ním nejprve seznámit (i když to díky sadě výukových programů není tak obtížné).
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc za každého člena pracovního prostoru.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Archer (nejlepší pro proaktivní identifikaci rizik)
Archer je jedním z nejflexibilnějších nástrojů pro řízení podnikových rizik. Jeho funkce automatizace pracovních postupů šetří hodiny ruční práce.
Díky funkcím pro správu auditů a přizpůsobitelným funkcím pro vytváření reportů zjednodušuje sledování dodržování předpisů a zlepšuje váš rozhodovací proces.
Nejlepší funkce Archer
- Zajistěte dodržování průmyslových standardů pomocí integrovaných funkcí pro správu souladu s předpisy.
- Zefektivněte hodnocení projektů a identifikujte jejich rizika pomocí automatizovaného posuzování rizik.
- Centralizujte řízení rizik pro zajištění odpovědnosti a konzistence
Omezení Archer
- Archer není tak moderní jako jeho konkurenti.
- To vyžaduje značnou podporu ze strany dodavatelů a IT oddělení pro průběžné řízení.
Ceny společnosti Archer
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Archer
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. MetricStream (nejlepší pro přístup k informacím o rizicích)
MetricStream je komplexní software GRC, který mi pomohl posoudit rizika a poskytl mi v reálném čase přehled o rizikových datech.
Díky přizpůsobitelnému rozhraní můžete přizpůsobit zprávy konkrétním obchodním cílům. Pomocí pokročilé analytické funkce MetricStream můžete analyzovat trendy v oblasti rizik a rychle přijímat informovaná rozhodnutí.
Nejlepší funkce MetricStream
- Automatizujte tvorbu, distribuci a prosazování zásad pro zefektivnění správy.
- Zajistěte si v reálném čase soulad s měnícími se předpisy, jako jsou GDPR a SOC 2.
- Vizualizujte rizika a zjednodušte jejich identifikaci pomocí teplotních map.
Omezení MetricStream
- Vyžaduje dlouhé zaučení a nabízí nepohodlné uživatelské rozhraní.
- Výkon systému se může při větších datových souborech zpomalit.
Ceny MetricStream
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MetricStream
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. SureCloud (nejlepší pro řízení rizik třetích stran)
SureCloud nabízí program pro řízení rizik, který centralizuje a zjednodušuje řízení rizik v celé vaší organizaci. Jeho modul pro řízení rizik třetích stran mi také pomohl snadno řídit rizika spojená s dodavateli.
Jeho dashboard rizik v reálném čase mi přišel velmi užitečný. Umožňuje vám získat okamžitý přehled o vznikajících rizicích a odhalit potenciální problémy, než se zhorší.
Nejlepší funkce SureCloud
- Dostávejte upozornění na vysoce rizikové aktivity
- Vizualizujte data na řídicích panelech a získejte přehled o trendech v oblasti rizik.
- Zajistěte dodržování interních zásad třetími stranami
Omezení SureCloud
- Nástroje pro reporting a dashboardy postrádají několik moderních funkcí BI nástrojů.
- SureCloud nenabízí šablony pro hodnocení rizik.
Ceny SureCloud
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SureCloud
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: N/A
5. Diligent (nejlepší pro centralizovanou správu údajů o rizicích)
Diligent je spolehlivý v oblasti řízení IT, rizik třetích stran a provozních rizik. Na Diligentu se mi líbí jeho schopnost centralizovat data o rizicích a poskytovat přehled o potenciálních hrozbách.
Díky integrovaným funkcím pro řízení rizik společnosti Diligent můžete snadno identifikovat a posoudit rizika v celé vaší organizaci a ušetřit čas díky automatizovaným pracovním postupům.
Nejlepší funkce Diligent
- Sladěte své snahy o dodržování předpisů s globálními standardy, jako je ISO 31000.
- Vizualizujte vztahy mezi riziky pomocí strategického mapování a dashboardů.
- Centralizujte data o rizicích a získejte kompletní přehled
Omezení společnosti Diligent
- Počáteční nastavení a integrace s jinými systémy je složitá.
- Správa změn životního cyklu politik není uživatelsky přívětivá.
Ceny společnosti Diligent
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze společnosti Diligent
- G2: 4,3/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
6. OneTrust (nejlepší pro automatizaci regulatorního reportingu)
OneTrust nabízí efektivní program pro řízení rizik pro velké podniky. Jeho automatizované hodnocení rizik zefektivňuje kontroly dodržování předpisů, díky čemuž je podávání regulačních zpráv mnohem snazší.
Dashboard OneTrust je obzvláště užitečný pro sledování různých úrovní rizika v reálném čase.
Nejlepší funkce OneTrust
- Automatizujte úkoly související s dodržováním předpisů GDPR a CCPA
- Získejte přístup k dashboardům pro přehled o dodržování předpisů v reálném čase.
- Organizujte zásady a postupy pro dodržování norem ISO a SOC.
Omezení OneTrust
- OneTrust je obtížné integrovat s jinými systémy.
- Uživatelé s malými podniky jej považují za drahý.
Ceny OneTrust
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze OneTrust
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
7. Resolver (nejlepší pro vizualizaci rizik a sledování hrozeb)
Resolver je skvělý pro sledování vznikajících rizik a okamžité zjištění nových hrozeb. Pomohl mi identifikovat potenciální rizika a efektivně zavést opatření k jejich zmírnění.
Díky vizualizaci rizik mapuje hrozby, abyste mohli pochopit, jak mohou rizika jednoho oddělení ovlivnit jiné.
Nejlepší funkce Resolveru
- Nastavte si pracovní postupy a připomenutí pro snižování rizik bez ručního zadávání údajů.
- Získejte okamžitý přehled o vznikajících rizicích díky podrobným dashboardům.
- Vytvářejte auditu připravené zprávy několika kliknutími
Omezení řešitele
- Proces implementace vyžaduje odbornou pomoc v oblasti IT.
- Správa dashboardů je obtížná kvůli jejich podrobnosti.
Ceny Resolver
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Resolver
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
8. Camms. Risk (nejlepší pro správu incidentů a sledování rizik)
Camms. Risk nabízí komplexní řešení GRC a je vynikající pro správu incidentů a zajištění souladu s různými předpisy. Jeho předem připravené šablony a uživatelsky přívětivý dashboard usnadňují identifikaci, přiřazování a sledování rizik.
Můžete také využít mnoho dalších funkcí Camms. Risk, jako jsou přizpůsobitelné registry rizik, monitorování v reálném čase a správa pracovních postupů, k přizpůsobení strategií řízení rizik obchodním cílům.
Camms. Nejlepší funkce Risk
- Automatizujte pracovní postupy pro správu incidentů a sledování dodržování předpisů.
- Vizualizujte data pomocí interaktivních dashboardů a nástrojů pro reporting.
- Sledujte rizika pomocí přizpůsobitelných registrů rizik a dashboardů v reálném čase.
Camms. Omezení rizik
- Uživatelské rozhraní není příliš intuitivní.
- Chybí schopnost kvantifikovat rizika pro lepší hodnocení
Camms. Stanovení ceny rizika
- Ceny na míru
Camms. Hodnocení rizik a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: N/A
9. Onspring (nejlepší pro centralizaci správy dat o rizicích a dodržování předpisů)
Onspring nabízí procesy řízení rizik a umožňuje vám spravovat hrozby v různých oblastech, jako jsou finance, provoz a reputace, a to vše na jednom místě.
Jeho funkce registru rizik je také užitečná pro uspořádání hrozeb do hierarchií a poskytování automatických aktualizací na základě úrovní tolerance.
Nejlepší funkce Onspring
- Automatizujte pracovní postupy pro posuzování rizik, audity a kontroly.
- Získejte přehled o rizicích v reálném čase a přijímejte lepší obchodní rozhodnutí.
- Využijte pokročilé analytické nástroje k detekci anomálií.
Omezení Onspring
- Pro netechnické uživatele představuje strmější křivku učení.
- Má omezené možnosti přizpůsobení pro zprávy o rizicích.
Ceny Onspring
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Onspring
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
10. SAI360 (nejlepší pro správu dodržování předpisů a automatizaci pracovních postupů)
Systém řízení rizik SAI360, který automatizuje pracovní postupy a oznámení a sleduje hrozby, se ukázal jako velmi účinný pro mé úsilí v oblasti řízení rizik.
I předkonfigurované řídicí panely poskytují v reálném čase přehled o různých rizicích, jako jsou kybernetická bezpečnost a rizika třetích stran. To vám pomůže přijímat rychlejší a chytřejší obchodní rozhodnutí.
Nejlepší funkce SAI360
- Využijte předkonfigurované regulační rámce k splnění požadavků na dodržování předpisů.
- Vytvářejte podrobné, přizpůsobené zprávy pro různé zainteresované strany.
- Nastavte automatická upozornění a oznámení pro hodnocení a audity.
Omezení SAI360
- Hlášené pomalé načítání a zpoždění systému
- Není dobře integrovatelný s nástroji pro práci s velkými daty.
Ceny SAI360
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SAI360
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: N/A
11. ServiceNow GRC (nejlepší pro řešení problémů s dodržováním předpisů)
ServiceNow GRC nabízí přehledy v reálném čase a automatizaci pracovních postupů, což je skvělé pro zefektivnění řízení rizik a snížení manuální práce.
ServiceNow GRC můžete použít ke správě rizik, jako jsou kybernetické hrozby, problémy s dodržováním předpisů a správa dodavatelů. Je také velmi účinný pro centralizaci všech vašich údajů o rizicích na jednom místě, což usnadňuje sledování a zmírňování rizik.
Nejlepší funkce ServiceNow GRC
- Zefektivněte rutinní procesy dodržování předpisů pomocí automatizace
- Získejte okamžitý přehled a vizualizaci dat pro lepší rozhodování.
- Automatizujte správu auditů, abyste mohli stanovit priority rizik a zefektivnit pracovní postupy.
Omezení ServiceNow GRC
- Uživatelské rozhraní je složité a není příliš intuitivní.
- Po implementaci nástroje je nutné se s ním naučit pracovat.
Ceny ServiceNow GRC
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ServiceNow GRC
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
12. LogicManager (nejlepší pro správu komplexního rizikového prostředí)
LogicManager je známý nástroj pro řízení podnikových rizik, který vám pomůže předvídat a zmírňovat rizika. Pomáhá stanovit priority obchodních rizik tím, že je propojuje s organizačními cíli.
Analýzy založené na umělé inteligenci od Logic Manager mi pomohly identifikovat pravděpodobnost rizik, která bych ručně mohl přehlédnout, a pomohly mi činit chytřejší rozhodnutí pro společnost.
Nejlepší funkce LogicManager
- Identifikujte rizika a účinně je snižujte napříč odděleními.
- Převádějte data do přehledných reportů pomocí automatizovaného reportingu.
- Sledujte všechny rizikové incidenty na jednom místě
Omezení LogicManager
- Není příliš přizpůsobitelný a postrádá mnoho důležitých integrací.
- Představuje obtížnost při měření účinnosti aktivit GRC.
Ceny LogicManager
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LogicManager
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
13. LogicGate (nejlepší pro kvantifikaci a hodnocení rizik)
LogicGate efektivně zefektivňuje procesy řízení rizik. Jeho funkce hodnocení rizik zahrnuje předem nakonfigurované bodování, které podle mého názoru představuje skvělou funkci, která vám pomůže posoudit rizika a okamžitě přiřadit opatření k jejich zmírnění.
Přizpůsobitelné dashboardy a simulace Monte Carlo od LogicGate vám také pomohou kvantifikovat rizika z finančního hlediska pro lepší rozhodování.
Nejlepší funkce LogicGate
- Přizpůsobte si zprávy a přehledy pro zapojení zainteresovaných stran.
- Zefektivněte procesy dodržování předpisů pomocí předkonfigurovaných pracovních postupů.
- Vizualizujte rizika pomocí teplotních map, sloupcových grafů a dalších nástrojů.
Omezení LogicGate
- Počáteční nastavení vyžaduje odpovídající technické znalosti.
- Pomalejší rychlost reportování při velkém datovém zatížení
Ceny LogicGate
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LogicGate
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
14. AuditBoard (nejlepší pro automatizaci hodnocení rizik a rychlý přehled)
AuditBoard je spolehlivý nástroj ERM, který zjednodušuje sledování a řízení rizik v celé organizaci. Jeho funkce RiskOversight centralizuje řízení rizik, což znamená, že nemusím procházet data, mohu zefektivnit hodnocení a rychle identifikovat rizika.
Nejlepší funkce AuditBoard
- Ukládejte dokumenty z auditů a snadno k nim přistupujte
- Získejte upozornění na rizika a proaktivně spravujte dodržování předpisů.
- Automatizujte hodnocení rizik a rychle identifikujte rizika
Omezení AuditBoard
- Pomalejší reakční doby zákaznické podpory, které způsobují zpoždění při řešení kritických problémů
- Rozhraní není pro nové uživatele intuitivní, což zpomaluje přijetí softwaru.
Ceny AuditBoard
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AuditBoard
- G2: 4,6/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
15. Fusion Risk Management (nejlepší pro zefektivnění procesů obnovy)
Fusion je další výkonný software pro řízení podnikových rizik, který pomáhá posuzovat organizační rizika a vytvářet efektivní programy pro zajištění kontinuity podnikání.
Díky klíčovým funkcím, jako jsou hodnocení rizik a dopadů, obnova IT po havárii a mapování závislostí, můžete shromažďovat data v reálném čase napříč odděleními a stanovit priority svých obnovovacích opatření.
Nejlepší funkce Fusion
- Zmapujte a analyzujte vzájemné závislosti mezi jednotlivými obchodními jednotkami.
- Zefektivněte reakci na incidenty a obnovení provozu pomocí automatizovaných procesů.
- Získejte přístup k datům a analýzám v reálném čase pro informované rozhodování.
Omezení Fusion
- Integrace s jinými systémy brání plynulému toku dat mezi platformami.
- Pro začátečníky je složitý a vyžaduje dlouhé zaučení.
Ceny Fusion
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fusion
- G2: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
Optimalizujte své procesy řízení rizik pomocí ClickUp
Výběr správného softwaru pro ERM nebo řízení podnikových rizik může být vzhledem k velkému množství dostupných možností obtížný a náročný. Pomocí tohoto pečlivě sestaveného seznamu můžete pečlivě zhodnotit 15 nejlepších nástrojů z hlediska jejich vlastností a funkcí, významných nevýhod a uživatelských recenzí.
Pokud máte pochybnosti o tomto procesu nebo se vám zdá časově náročný, věřte nám, poslechněte naši radu a vyberte si ClickUp. Jako komplexní platforma pro zvýšení produktivity nabízí ClickUp ucelenou sadu funkcí, které mohou zefektivnit vaše procesy řízení rizik.
Jste připraveni udělat další krok? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a zjistěte, jak tento software změní vaše úsilí v oblasti řízení rizik!